A 10 legjobb Float alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

A Float egy erőforrás-kezelő eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat az időkövetés, a projektek tervezése és a feladatok ütemezésének racionalizálásában. Bár az emberek átfogó eszköznek tartják, több területen is hiányosságokat mutat.

Egyrészt drága lehet, különösen azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek nem rendelkeznek hatalmas szoftverbeszerzési költségvetéssel. A felhasználók azt is kifogásolják, hogy a felület lassú, és nem kínál elég testreszabási lehetőséget.

Szerencsére, ha Float alternatívákat keres, több tucatnyi közül választhat a piacon. ?

Itt kiemeljük, mire kell figyelni, hogy kiválaszthassa a vállalkozásának legmegfelelőbb eszközt. Ezután bemutatunk 10 legjobb Float alternatívát a funkciók, korlátozások, árak és vásárlói értékelések alapján.

Mit kell keresnie a Float alternatíváiban?

Projektmenedzsment eszközként a Float legjobb alternatívája olyan funkciókat kínál, amelyekkel nyomon követhető a célok elérése, kezelhetők az erőforrások és kezelhető a csapat kapacitása. Az Önnek legmegfelelőbb eszköz kiválasztásakor fontos, hogy olyan funkciókat keressen, amelyekre vállalkozásának szüksége van a sikeres működéshez. ?

Egy kiváló Float alternatíva a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

Munkafolyamatokról szóló betekintés: Keressen olyan eszközt, amely betekintést nyújt a csapatok és az egyének munkafolyamatába, hogy javítsa Keressen olyan eszközt, amely betekintést nyújt a csapatok és az egyének munkafolyamatába, hogy javítsa a kapacitástervezést.

Erőforrás-kezelési funkciók: Az erőforrások elosztása a projektmenedzsment fontos része. Kövesse nyomon az erőforrásokat és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket egy olyan eszközzel, amely beépített erőforrás-tervezési funkciókat kínál.

Automatizálás: A feladatkezelés könnyebb, ha automatizálhatja az ismétlődő feladatokat és csökkentheti a leterheltséget. Keressen olyan eszközt, amely feladatautomatizálást, egyéni kiváltókat és azonnali értesítéseket tartalmaz.

Árazás rugalmasság: A Float híresen drága. Válasszon olyan eszközt, amely többféle árazási tervet kínál, hogy megtalálja a költségvetéséhez leginkább megfelelőt.

A 10 legjobb Float alternatíva 2024-ben

A Float hasznos eszköz lehet, de jelentős hátrányai is vannak. Itt megtalálja a Float 10 legjobb alternatíváját. Ezek a projektmenedzsment szoftverek mélyebb betekintést nyújtanak a munkafolyamatokba és az erőforrás-folyamatokba, hogy maximalizálja a termelékenységet. ?

Keresse meg, állítsa be vagy rendezze a feladatok állapotát a ClickUp List view (ClickUp lista nézet) segítségével, hogy lássa az összes munka előrehaladását.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely gazdag, teljes mértékben testreszabható funkciókkal rendelkezik a kapacitás tervezéséhez, az erőforrások nyomon követéséhez és a csapat minden tagjának munkájának ütemezéséhez. A ClickUp projektmenedzsment funkciói között szerepel a valós idejű együttműködés, több mint 15 nézet a munkafolyamatok és a kapacitás vizualizálásához, valamint beépített célkövetés. ?

A ClickUp naptárnézete betekintést nyújt a projekt ütemtervébe, és biztosítja, hogy az egész csapat ugyanazon az oldalon álljon. Ossza meg naptárát más csapattagokkal, hogy megmutassa, min dolgozik ma vagy a héten, és könnyedén áthelyezhesse a feladatokat a drag-and-drop felület segítségével. Szinkronizálja Google Naptárával, hogy minden feladatát és fontos találkozóját egy helyen láthassa.

A ClickUp Gantt-diagram nézetében minden projekttevékenység vizuális irányítópultja látható. Gyorsan megtekintheti a függőségeket, hogy betekintést nyerjen a többi feladatot feltartó munkákba, és prioritási jelöléseket adhat hozzá, hogy a sürgős feladatokat elsőként intézze el. A dinamikus ütemterv folyamatosan tájékoztatja Önt, hogy elkerülje a szűk keresztmetszeteket, nyomon kövesse az előrehaladást és gyorsabban elérje a célokat.

A Float egyik fő hangsúlya az időkövetés. Tegyen egy lépést előre a ClickUp intelligens projektidő-követésével. Több integrációval összekapcsolhatja az olyan eszközöket, mint a Harvest, az Everhour és a Toggl, hogy az időt a saját igényeinek megfelelően követhesse nyomon. Állítson be becsléseket, adjon hozzá megjegyzéseket és készítsen jelentéseket, hogy mélyebben beleláthasson, mire fordítják az időt, és hogyan optimalizálhatja csapata munkaterhelését.

A projektek kezelése nem csak a kapacitás kezelését jelenti, hanem az erőforrás-tervezés megvalósítását is. A ClickUp erőforrás-kezelő szoftvere lehetővé teszi az idő, az űrlapok és a vállalati eszközök nyomon követését egy kényelmes helyen. Gyorsan rögzítheti az adatokat, összegyűjtheti a beszállítói információkat és kiszámíthatja a költségeket, mindezt anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

A ClickUp legjobb funkciói

A testreszabható és intuitív felület nagyfokú ellenőrzést biztosít a munkafolyamatok megjelenítése és strukturálása felett.

Több mint 1000 sablon, köztük a ClickUp erőforrás-tervezési sablonja , megkönnyíti a jelentések és dokumentumok elkészítését a felére csökkentett idő alatt.

Különböző nézetek segítségével a legmegfelelőbb módon követheti nyomon az előrehaladást – legyen az idővonal, teendőlista vagy irányítópult.

Kezelje a munkafolyamatokat olyan automatizálásokkal, amelyek azonnal hozzárendelik a határidőket és a kapacitás és testreszabható kiváltó események alapján osztják el a munkát.

A technológia forradalmasítja az időgazdálkodást, és a ClickUp beépített AI-eszközei ennek kiváló példái, amelyek javítják a hatékonyságot és csökkentik a munkafolyamatok redundanciáját.

A valós idejű együttműködés azt jelenti, hogy a csapattagokkal együtt dolgozhat a prioritások összehangolásán, a célok elérésének felgyorsításán és a projekt ütemtervének átalakításán.

A ClickUp korlátai

Mivel a program számos funkcióval rendelkezik, időbe telik, amíg mindet elsajátítja.

A ClickUp AI kiegészítő csak fizetős csomagokkal érhető el, de a csomagok ára havi 7 dollártól kezdődik.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Bonsai

via Bonsai

A Bonsai egy Float alternatíva, amely számlázást, CRM-et és banki szolgáltatásokat kínál egy helyen. Kezelje ügyfeleit a felhőalapú CRM-ben a ütemezési funkciók és űrlapok segítségével, amelyek egyszerűsítik az ügyfelek bevonását és a kapcsolatok nyomon követését. Kezelje projektjeit munkaidő-nyilvántartások, mérföldkőjelölők és beépített számlázási funkciók segítségével.

Az erőforrások ütemezése és a pénzügyek kezelése a kiadások nyomon követési jelentéseinek köszönhetően könnyebb, mint valaha. A banki és fizetési funkciók biztosítják a zökkenőmentes működést és egyszerűsítik a jövedelmezőséget.

A Bonsai legjobb funkciói

A Bonsai Banking FDIC-biztosítással rendelkezik 250 000 dollárig, nincs minimális összeg és nincsenek rejtett díjak, így könnyen kezelhetőek a kiadások és a nyereség anélkül, hogy eszközt kellene váltani.

Több tucatnyi dokumentumsablon segítségével kevesebb idő alatt készíthet számlákat, szerződéseket és tudásbázisokat.

A testreszabható jogosultságok és a projektkezelő eszközök , például a feladatok automatizálása megkönnyítik a belső csapat, a szabadúszók vagy a vállalkozók közötti együttműködést.

Kövesse nyomon az egyes feladatokra fordított időt, és készítsen nagyobb projekt ütemterveket, hogy üzleti céljait elérje.

A Bonsai korlátai

A mobilalkalmazás alapszintű, és nem rendelkezik annyi funkcióval, mint a versenytársak.

Egyes funkciók, például a könyvelési támogatás, az Egyesült Államokon kívüli felhasználók számára nem elérhetők.

Bonsai árak

Starter: 25 USD/hó

Professzionális: 39 USD/hó

Üzleti: 79 USD/hó

Bonsai értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (65+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (67+ értékelés)

3. Asana

via Asana

Az Asana az egyik legjobb eszköz a projekttervezéshez és a csapatmenedzsmenthez. Kezelje csapata idejét a beépített időkövetési és célkitűzési funkciókkal. Használja ki a valós idejű együttműködés előnyeit a projektek előrehaladásához, és jelölje meg az akadályokat, hogy megelőzze az esetleges késedelmeket. Merüljön el a különböző nézetekben, hogy átfogó áttekintést vagy részletes diagramokat és ütemterveket kapjon. ?️

Az Asana legjobb funkciói

A felhasználóbarát felület megkönnyíti a kezdők számára a belépést és a csapat céljainak eléréséhez való hozzájárulást.

A termelékenységi eszközökkel – többek között a Slackkel, a Salesforce-szel, a Microsoft Teams-szel és a Google Drive-val – való integráció megkönnyíti az üzleti tevékenységéhez használt összes platform összekapcsolását.

Egyszerűsítse a jelentéseket, hogy percről percre friss projektadatokat kapjon az erőforrás-felhasználásról, a munkaterhelésről és a kitűzött célok elérésének előrehaladásáról.

Automatizálja a munkafolyamatokat, és hozzon létre egyéni mezőket a mindennapi tevékenységeihez legfontosabb adatok nyomon követéséhez.

Asana korlátai

A felhasználói felület eleinte túlterhelő lehet azok számára, akik még nem használtak projektmenedzsment szoftvert.

Egy feladatot nem rendelhet több személyhez; a munkát több feladatlapra kell felosztania.

Asana árak

Személyes: Örökre ingyenes

Starter: 10,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Enterprise+: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 200 értékelés)

4. Notion

via Notion

A Notion ötvözi a projektmenedzsment eszközöket az üzleti élet egyik legjobb tudásközpont-tervezésével. Használja ezt az eszközt az összes fontos vállalati információ tárolására, például az erőforrások és a szabadúszók szerződéseinek felhasználására. Tegyen egy lépést előre a projektmenedzsment funkciókkal, beleértve a szokások nyomon követését, a projektnaptárakat és az időgazdálkodást.

A Notion legjobb funkciói

Több száz sablon segítségével másodpercek alatt elkészítheti a munkaidő-nyilvántartást, a teljesítményértékelést és a bevételi táblázatokat.

A végtelen projekt-testreszabás lehetővé teszi célok létrehozását és az előrehaladás nyomon követését idővonalak, ütemtervek és ellenőrzőlisták segítségével.

Automatizálja a munkafolyamatokat a bevétel-előrejelzéstől az erőforrás-kezelésig , hogy időt takarítson meg és egyszerűsítse a folyamatokat.

Javítsa a csapat együttműködését értesítésekkel, prioritási jelölésekkel és függőségekkel, amelyek kiemelik a legfontosabb feladatokat, és tájékoztatják az egész csapatot, amikor a feladatok elvégzésre kerülnek.

A Notion korlátai

A keresési funkció nem mindig intuitív, ami megnehezíti a ritkán használt dokumentumok felkutatását.

Néhány, nagyobb adatbázissal rendelkező felhasználó lassú betöltési időről számolt be.

Notion árak

Ingyenes: Korlátlan blokkok egyéni felhasználók számára, korlátozott próbaidőszak csapatok számára

Plusz: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Kérjen bemutatót

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1900+ értékelés)

5. Trello

via Trello

A Trello egy Float alternatíva, amely a projekt életciklusának minden aspektusát kezeli, beleértve a munkafolyamatok felépítését, a feladatok kezelését és az eszközök integrálását. A különböző nézetek – például listák, táblák és kártyák – rugalmasságot nyújtanak az erőforrás-felhasználás áttekintéséhez, vagy a részletesebb időkövetés és kapacitástervezéshez.

A Trello legjobb funkciói

A Trello API több tucat eszközzel, többek között a Jira, a GitHub és a Google Naptár integrálását teszi lehetővé.

Használja a Butler automatizálást szabályok, parancsok és triggerek létrehozásához a munkafolyamatok felgyorsítása érdekében.

Több száz sablon tartalmaz időkövetési táblázatokat, Scrum táblákat és költségvetés-kezelést, hogy mindig kézben tarthassa üzleti igényeit.

A testreszabható nézetek között megtalálható a táblázat, az idővonal, a műszerfal, a táblázat, a naptár, a térkép és a munkaterület opció, amelyek segítségével a csapat munkamenetét az Ön számára legérthetőbb módon tekintheti meg.

A Trello korlátai

A komplex munkafolyamatokkal rendelkező csapatok korlátozónak találják az eszközt.

Bár megjegyzéseket fűzhet a feladatlapokhoz, nincs beépített csapatkommunikációs vagy üzenetküldő eszköz.

Trello árak

Ingyenes: Csapatok és egyének számára, munkaterületenként legfeljebb 10 táblával

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

6. Productive

via Productive

A Productive az egyik legjobb alternatíva a Float-hoz. Az all-in-one eszköz projektmenedzsment, időkövetés és jelentéskészítési funkciókat kínál, hogy minden üzleti tevékenységét kézben tarthassa. Használja a SaaS eszközt az egész projektportfólió kezeléséhez, az erőforrás-tervezéstől a CRM-ig és a pénzügyekig. ?

A leghasznosabb funkciók

Egyszerűsítse a számlázást a beépített időkövetési funkciókon alapuló automatizált számlákkal.

A valós idejű együttműködés segítségével a legfrissebb információkat kaphat arról, hogy mi halad jól és mi marad el a tervtől – még mielőtt ez megakadályozná a projekt megvalósítását.

Különböző nézetek, beleértve Gantt-diagramokat, táblákat, naptárakat és táblázatokat, segítségével mindig tisztában lehet a projekt ütemtervével és az aktuális előrehaladással.

Kezelje az erőforrásokat olyan HR funkciókkal, amelyekkel ütemezheti a szabadságokat, megtervezheti csapata munkaterhelését és előre jelezheti a kihasználtságot a zökkenőmentesebb folyamatok érdekében.

Termelékenységi korlátozások

A felhasználók több billentyűparancsot szeretnének, hogy felgyorsítsák a munkafolyamatokat.

A számlázási funkciók nem annyira robusztusak és testreszabhatók, mint más eszközök esetében.

Termelékeny árazás

Essential: 11 USD/hó

Profi: 28 USD/hó

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Termelékenységi értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

7. Monday

via Monday

Akár pénzügyi területen nyújt professzionális szolgáltatásokat, akár szoftverfejlesztő csapatot vezet, a Monday egy olyan munkaoperációs rendszer, amely segít nyomon követni a haladást és a munkafolyamatokat. Használja webfejlesztési projektek kezelésére, marketingkampányok nyomon követésére vagy üzleti intelligencia jelentések készítésére.

A Monday legjobb funkciói

A munkamenedzsment funkciók segítségével nyomon követheti projektportfólióját, feladatokat rendelhet hozzá és erőforrásokat oszthat el.

Az olyan eszközökkel való integráció, mint a QuickBooks, a MailChimp és a DocuSign, központosítja a műveleteket, függetlenül attól, hogy milyen eszközöket használ.

Használja a webalapú értékesítési CRM-et a nyereség nyomon követéséhez és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

A hibajelentés, a funkciókérés és a kiadási tervekhez hasonló fejlesztői eszközök segítségével minden lépésnél kézben tarthatja a termékfejlesztést és a felhasználói élményt.

Hétfői korlátozások

Az árak felhasználónként vannak megadva, így a szoftver nagyobb csapatok számára gyorsan drágává válhat.

A felület kissé zsúfoltnak tűnhet.

Hétfő árak

Ingyenes: Legfeljebb két felhasználói hely

Alap: 10 USD/hó/felhasználó

Standard: 12 USD/hó/felhasználó

Pro: 20 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

8. Awork

via Awork

Az Awork egy ERP szoftvereszköz, amely megkönnyíti a munka kezelését és az ütemtervek készítését a haladás nyomon követése érdekében. Használja az időgazdálkodási funkciókat a termelékenység javításához, és készítsen ütemterveket az idő és az erőforrások elosztásának javításához.

Az Awork legjobb funkciói

A csapatütemezés lehetővé teszi a munkaterhelés vizualizálását és a feladatok kapacitás alapján történő elosztását.

A beépített időkövetés gyorsabbá teszi a számlázást, és betekintést nyújt abba, hogy mely munkák veszik igénybe a legtöbb időt.

Az integrációk lehetővé teszik, hogy kedvenc eszközeit, az üzenetküldő alkalmazásoktól a jelentési platformokig, összekapcsolja.

A feladatok testreszabható mezőkkel rendelkeznek, így értékes adatokat adhat hozzá és rendezett maradhat.

Awork korlátai

Egyes felhasználók hibákat találtak a Javascript alkalmazásokkal való csatlakozáskor vagy azok használatakor, valamint az Awork alkalmazásban.

Több prioritási címke segítene a nagyobb csapatoknak a szilárdabb munkavégzésben.

Awork árak

Alap: 12 €/hó felhasználónként, áfa nélkül

Üzleti: 18 €/hó felhasználónként, áfa nélkül

Vállalati: Egyedi árazás

Awork értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

9. Resource Guru

via Resource Guru

A Resource Guru egy menedzsment szoftver, amely lehetővé teszi az erőforrások elosztását, függetlenül attól, hogy egyéni alkalmazotti kapacitásokat vagy külső eszközöket kezel. Az egyszerű és vonzó felhasználói felület mindenki számára áttekinthetővé teszi a folyamatokat, és megkönnyíti a kezdeti lépéseket. ✍️

Resource Guru legjobb funkciói

A beépített erőforrás-kihasználási eszközök betekintést nyújtanak az idő felhasználásába, és kiemelik a fejlesztésre szoruló területeket.

Az előrejelző és ütemezési eszközök áttekintést nyújtanak a csapat munkaterheléséről, így maximalizálhatja az időt és a hatékonyságot.

A beépített tárgyalóterem-foglalási rendszer segítségével a helyiségeket ugyanolyan zökkenőmentesen kezelheti, mint a csapatát.

A berendezéskezelési funkciók segítségével pontosan nyomon követheti, hogyan használják az IT-eszközöket és az audiovizuális berendezéseket.

Resource Guru korlátai

Egyes felhasználók szerint a kezdeti használat megtanulása időbe telik, mivel a felület nem annyira intuitív, mint a versenytársaké.

Nincs valós idejű naplózási lehetőség, ezért késleltetéssel jár a betekintés megszerzése.

Resource Guru árak

Grasshopper tervezet: 5 USD/hó/fő

Blackbelt Plan: 8 USD/hó/fő

Master Plan: 12 USD/hó/fő

Resource Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

10. Teamwork

via Teamwork

A Teamwork egy all-in-one platform, amelynek célja az ügyfelek munkájának egyszerűsítése és a menedzsment javítása időkövetési, projekttervezési és erőforrás-elosztási eszközökkel. Használja a munkafolyamatok felgyorsítására és a csapatok hatékonyságának maximalizálására olyan funkcióknak köszönhetően, mint az erőforrás-naptár és az egyszerűsített ügyfél-bevonási eszközök.

Teamwork legjobb funkciói

A sablonok megszüntetik a felesleges munkát, és megkönnyítik a dokumentumok létrehozását, a munkaidő-nyilvántartástól az ügyfélformanyomtatványokig.

Az időkövetési funkciók között megtalálhatók az automatikus emlékeztetők és az alkalmazáson belüli időzítők, amelyekkel pontosan nyomon követhető, hogy hol töltötték az időt.

Az erőforrás-kezelő eszközök azonosítják a szűk keresztmetszeteket, és lehetővé teszik a feladatok azonnali kiosztását a késedelmek elkerülése érdekében.

A jelentések és nézetek betekintést nyújtanak, így maximalizálhatja a munkafolyamatokat és javíthatja az ügyfelek elégedettségét.

Teamwork korlátai

A beépített számlázási funkciók csak az időjelentésekre korlátozódnak, nem terjednek ki az anyagok vagy az erőforrások felhasználására.

Az ingyenes csomagban nem érhetők el olyan funkciók, mint a Kanban táblák.

Teamwork árak

Ingyenes: Legfeljebb öt felhasználó

Deliver: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Skálázhatóság: Egyedi árazás

Teamwork értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

A ClickUp segítségével hatékonyabban nyomon követheti az időt és kezelheti a munkafolyamatokat

A listán szereplő erőforrás-kezelő szoftverekkel megtalálhatja a megfelelő módszert az idő nyomon követésére, a csapatmunka javítására és az erőforrások elosztására. Ráadásul ezek közül sok kínál további funkciókat a munkafolyamatok egyszerűsítésére, jelentések készítésére és személyre szabott betekintést nyújtó egyéni nézetek létrehozására.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdjen el egy hatékonyabb és produktívabb csapatot építeni. A feladatok automatizálásával időt takaríthat meg a leterhelő munkákkal, míg a projektidő-nyomon követés betekintést nyújt abba, hogy hol lehetne javítani a munkamegosztáson. Ha ehhez hozzáadja az olyan funkciókat, mint a valós idejű együttműködés és az erőforrás-kezelés, akkor megkapja mindazt, amire szüksége van egy gyorsabb, produktívabb csapat felépítéséhez. ✨