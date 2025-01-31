A 10 legjobb Pipefy alternatíva a folyamatok automatizálásához

Régen minden üzleti folyamat kézi munkát igényelt, és alig állt rendelkezésre technológia azok megkönnyítésére. Aztán jött a üzleti folyamatok kezelésére szolgáló eszközök (BPM) korszaka, amelyek segítettek a szervezeten belüli munkafolyamatok racionalizálásában és vizualizálásában.
Ma már az AI és az automatizálás korszakában élünk, amelyben új munkafolyamat-automatizálási platformok, mint például a Pipefy, jelentek meg, hogy segítsenek nekünk számos munkaigényes folyamatot automatizálni. Ezek az eszközök levesszük a fejünkből és a kezünkből az ismétlődő munkákat, így mi stratégiai tevékenységekre koncentrálhatunk.
A Pipefy azonban nem mindenki számára megfelelő – egyesek inkább a felhasználóbarátabb felületet és a robusztus integrációs képességeket részesítik előnyben, míg mások egy költséghatékonyabb munkafolyamat-automatizálási platformot keresnek.
Elvégeztük a nyomozást Ön helyett, és összeállítottunk egy praktikus listát a 10 legjobb Pipefy alternatíváról a folyamatok kezeléséhez és automatizálásához.
Részletesen bemutatjuk az eszközök funkcióit, rámutatunk néhány korlátozásra, és ismertetjük az árazási terveket, hogy segítsünk kiválasztani a vállalkozásához leginkább megfelelőt.
Mi az a Pipefy?
A Pipefy egy mesterséges intelligenciával működő platform, amely lehetővé teszi a szervezetek számára a munkafolyamatok tervezését, automatizálását és kezelését az optimális hatékonyság és a csapat termelékenységének elérése érdekében.
Intuitív felületével és generatív AI képességeivel az egyedi munkafolyamatok létrehozása olyan egyszerű, mint a csevegés, és nulla programozási ismeretet igényel! Csak küldjön egy üzenetet a chatbotjának, elmagyarázva, hogy milyennek szeretné, hogy a munkafolyamat kinézzen, és az AI elintézi a többit.
A Pipefy számos üzleti folyamatot képes automatizálni, de leghatékonyabb az HR, az IT és a beszerzési műveletek racionalizálásában.
Mit kell keresnie a Pipefy alternatíváiban?
A Pipefy elsősorban egyedülálló funkciói miatt vált népszerűvé az üzleti folyamatok automatizálásának világában, amelyek rendkívül egyszerűvé teszik a használatát. Ezért a Pipefy alternatíváitól elvárt funkcióknak is a következőket kell tartalmazniuk:
- AI-képességek: Az alternatívának AI-alapú, különösen generatív AI-alapú képességekkel kell rendelkeznie a munkafolyamat-automatizálás folyamatának racionalizálása érdekében.
- Kódolás nélküli felület: A kódolás nem mindenki számára könnyű feladat, ezért a Pipefy alternatívájának lehetővé kell tennie, hogy kódolás nélkül hozzon létre egyedi automatizált munkafolyamatokat.
- Adatvezérelt folyamatoptimalizálás: Az eszköznek képesnek kell lennie a munkafolyamatok optimalizálására a korábbi adatok alapján, hogy maximalizálja a hatékonyságot.
- Biztonság: Amikor automatizál egy üzleti folyamatot, fontos biztosítani, hogy senki más ne tudjon belenyúlni. Ezért a Pipefy alternatíváinak értékelésekor a vállalati szintű biztonságnak is prioritást kell élveznie.
- Integrációk: A folyamat-automatizálási eszköz hatékonysága attól függ, hogy hány külső eszközzel és szolgáltatással integrálható, ezért ezt is figyelembe kell vennie a kiválasztási kritériumok között.
A 10 legjobb Pipefy alternatíva 2024-ben és azután
Több tucat, a piacon elérhető munkafolyamat-automatizáló eszköz és platform áttekintése után állítottuk össze ezt a listát a Pipefy alternatíváiról. Bemutatjuk, mit kínálnak, mi hiányzik belőlük, mennyibe kerülnek, és ami a legfontosabb, hogyan javíthatják munkafolyamatait. Kezdjük! ?
1. ClickUp
A ClickUp egy vizuális projektmenedzsment platform, amely hihetetlenül hatékony munkafolyamat-automatizálási képességekkel rendelkezik, ami kiváló Pipefy alternatívává teszi. Automatizálási funkciója, a ClickUp Automations, több mint 100 előre elkészített automatizálási sablonnal rendelkezik, amelyek segítségével azonnal elindulhat. ⏰
A ClickUp-ban létrehozott automatizált munkafolyamatok összekapcsolhatók a ClickUp feladataival és projektjeivel, így automatikusan jelölheti a befejezett feladatokat, új feladatokat hozhat létre, frissítheti a projekt státuszát, megváltoztathatja a feladatot kapó személyeket és a prioritásokat, és még sok minden mást.
Például létrehozhat egy egyedi automatizált munkafolyamatot, amely akkor indul el, amikor Ön vagy valamelyik csapattagja egy adott feladatot befejezettként jelöl meg a projektben. Miután elindult, az automatizált munkafolyamat önállóan létrehozhat és hozzárendelhet új feladatokat, vagy frissítheti a projekt állapotát. Így nem kell manuálisan nyomon követnie és frissítenie a projekt előrehaladását, ahogy a különböző feladatok befejeződnek.
A munkafolyamat-kezelést tovább egyszerűsítheti, ha feladatait és automatizálási műveleteit a platform praktikus AI-eszközével, a ClickUp AI-val kombinálja . Az AI a csapattagok által hagyott feladatleírások és megjegyzések alapján automatikusan létrehozhat egyedi alfeladatokat, anélkül, hogy Önnek bármit is be kellene írnia.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kódolás nélküli automatizálás feladatok létrehozásához és kiosztásához, határidők és prioritások beállításához, feladatok és projektek állapotának frissítéséhez és még sok máshoz.
- Több mint 100 előre elkészített automatizálási sablon
- Generatív AI képességek az automatizált feladatkezeléshez
- Határozzon meg egyedi feltételeket az összes automatizáláshoz
- Több mint 100 eszközzel és szolgáltatással integrálható
- Rendkívül jól megtervezett és intuitív felhasználói felület
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználók számára kezdetben kissé bonyolult lehet.
- Az automatizálási területek dinamikusabbak lehetnének
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.
Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)
2. Process Street
A pénzmozgásokhoz ott van a Wall Street. A munkafolyamatokhoz pedig a Process Street! ?️
Viccet félretéve, a Process Street egy másik kódolás nélküli munkafolyamat-automatizálási platform és alternatíva a Pipefy-hez, olyan funkciókkal, amelyek megkönnyítik a munkáját (és az életét). Előre megtervezett sablonokkal rendelkezik a szokásos üzleti folyamatokhoz, hogy segítsen Önnek a munkafolyamatok automatizálásának gyors elindításában.
A Process Street néhány lenyűgöző AI-képességgel is büszkélkedhet. Például a munkafolyamat-generátora másodpercek alatt új munkafolyamatot hozhat létre az Ön által megadott cím és leírás alapján. Emellett dokumentumokat is átolvashat, és kivonhatja a munkafolyamat végrehajtásához szükséges adatokat. Szükség esetén az AI akár e-maileket is létrehozhat és elküldhet az automatizált munkafolyamat részeként.
Végül, a Process Street intuitív irányítópulton nyújt elemzéseket és adatokat az összes munkafolyamatáról. Ez lehetővé teszi, hogy adat alapú döntéseket hozzon a KPI-kkel kapcsolatban, és értékelje a különböző folyamatok és a csapat tagok teljesítményét.
A Process Street legjobb funkciói
- AI-alapú munkafolyamat-generátor
- Intelligens, AI-alapú dokumentumelemzés
- Kódolás nélküli automatizálás
- Adatok és elemzések minden munkafolyamathoz
- Előre megtervezett sablonok gyakori munkafolyamatokhoz
A Process Street korlátai
- A navigáció kissé zavaros lehet
- A funkciók szervezése javítható lenne
Process Street árak
- Startup: 100 USD/hó
- Pro: 415 USD/hó
- Vállalati: 1660 USD/hó
Process Street értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (380+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
3. Kissflow
A Kissflow büszke 3 lépéses folyamatára, amely bármilyen típusú munkafolyamat létrehozását és automatizálását lehetővé teszi. A folyamat a következőket tartalmazza:
- Űrlap létrehozása testreszabott mezőkkel a munkafolyamatához
- A munkafolyamat meghatározása (azaz mi történik, amikor az űrlapot elküldik)
- A szükséges engedélyek megadása az űrlap és a munkafolyamat közzétételéhez
Tervezze meg az űrlapokat egy drag-and-drop űrlapszerkesztő segítségével, és testreszabhatja a munkafolyamatokat vizuális ábrázolás segítségével, így nincs szükség kódolásra. Az űrlap elküldése egy ahhoz kapcsolódó specifikus munkafolyamatot indít el, amelynek eredményeként az űrlapban meghatározott művelet végrehajtásra kerül. ✅
Mint látható, a Kissflow automatizálási mechanizmusa kissé eltér a többi munkafolyamat-automatizáló eszköztől, ahol először meghatározza a kiváltó eseményt, majd az azt követő műveleteket. Funkciói elsősorban az űrlapküldést igénylő folyamatok automatizálására összpontosítanak.
A Kissflow legjobb funkciói
- A formanyomtatványok benyújtásával kapcsolatos folyamatok automatizálására összpontosít
- Kódolás nélküli, vizuális munkafolyamat-testreszabás
- Drag-and-drop űrlapszerkesztő
- Adatok és elemzések az összes munkafolyamat teljesítményének értékeléséhez
- Integrációk az összes jelentős harmadik fél eszközével és szolgáltatásával
- Előre elkészített automatizálási sablonok projektmenedzsmenthez
A Kissflow korlátai
- Egyes felhasználók problémákat jelentettek az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.
- Más Pipefy alternatívákhoz képest kissé bonyolult lehet a navigáció és a konfigurálás.
Kissflow árak
- Alap: 1500 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Kissflow értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 3,9/5 (30+ értékelés)
4. Kintone
A Kintone inkább egy folyamatábrázoló és vizualizációs szoftver, mint egy kifejezetten a munkafolyamat-automatizálásra összpontosító platform. Ugyanakkor tökéletesen alkalmas emlékeztető, jóváhagyások és feladatok átadásának automatizálására a csapat tagjai között.
Az eszköz egy drag-and-drop munkafolyamat-készítővel rendelkezik, amellyel a munkafolyamatokat a nulláról kezdve megtervezheti, és szabályokat állíthat be a munkafolyamat különböző részeinek automatizálásához.
Ha szeretné, több lépéses jóváhagyási folyamatokat is meghatározhat munkafolyamataikhoz, és a harmadik féltől származó integrációknak köszönhetően munkafolyamataik számos üzleti alkalmazás és szolgáltatás műveleteit automatizálhatják.
A Kintone legjobb funkciói
- Folyamatok vizualizálása és kezelése
- Automatikus emlékeztetők, feladatátadások és jóváhagyások
- Integráció harmadik féltől származó szolgáltatásokkal és eszközökkel
- Felhasználóbarát felület drag-and-drop munkafolyamat-készítővel
- Több lépéses jóváhagyások minden munkafolyamathoz
A Kintone korlátai
- A felhasználói felület nem túl elegáns.
- Nem tud automatizált e-maileket és szöveges üzeneteket küldeni
Kintone árak
- 24 USD/hó felhasználónként (minimum öt felhasználó, így ténylegesen 120 USD/hó)
Kintone értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4/5 (3 értékelés)
5. ProcessMaker
A ProcessMaker generatív mesterséges intelligenciát kombinál AI-alapú intelligens dokumentumfeldolgozási (IDP) képességekkel és döntéshozatali motorral, hogy segítsen csapatának felszabadítani a „hipertermelékenységet”. Sok más Pipefy alternatívához hasonlóan sablonokat is tartalmaz, amelyek segítségével gyorsan beállíthatja folyamatait.
Az eszköz legfőbb előnye, hogy képes kivonni a szükséges tartalmat a dokumentumaiból (pl. számlák, szerződések, e-mailek stb.), és a kivont információk alapján döntéseket hozni. Ezáltal döntéshozatali motorja hatékonyan kiküszöböli a szkriptelés szükségességét.
Más szavakkal, a ProcessMaker automatikusan hozhat döntéseket és hajthatja végre azokat a munkafolyamaton kívül, amihez egyébként különböző programozási nyelveken kellene szkripteket írnia. ??
Végül, generatív mesterséges intelligenciája lehetővé teszi, hogy egyszerűen leírva a kívánt munkafolyamatot, felépítse a folyamatokat.
A ProcessMaker legjobb funkciói
- Kódolás nélküli folyamatépítés
- Mesterséges intelligenciával támogatott intelligens dokumentumfeldolgozás (IDP)
- Generatív mesterséges intelligencia a gyors folyamatok létrehozásához
- Mesterséges intelligenciával működő döntéshozatali motor
- Előre elkészített folyamat sablonok projektmenedzsment munkafolyamatokhoz
- Adatok és elemzések minden típusú üzleti folyamathoz
A ProcessMaker korlátai
- A dokumentáció kissé elavult lehet.
- A felhasználói felület nem technikai jártassággal rendelkező felhasználók számára kissé nehezen kezelhető lehet.
ProcessMaker árak
- Platform: 1475 USD/hó
- Előny: Árak kérésre rendelkezésre állnak
- Enterprise+: Árak kérésre elérhetők
ProcessMaker értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 280 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (170+ értékelés)
6. Creatio
A listánk egyik legkifogástalanabbul megtervezett munkafolyamat-szoftvere, a Creation azzal tűnik ki, hogy zökkenőmentesen összehangolja a CRM és a munkafolyamat-automatizálás funkcióit, így nincs szükség két külön eszközre.
Ez a kódolás nélküli platform intuitív drag-and-drop felhasználói felületen keresztül lehetővé teszi automatizált munkafolyamatok létrehozását. Meghatározhat szabályokat a munkafolyamat különböző részeinek automatizálására, és jóváhagyásokat is beépíthet, hogy egy adott lépés csak akkor hajtható végre, ha Ön vagy csapata jóváhagyta.
A Creatio emellett olyan betekintést is kínál, amely segít értékelni az összes munkafolyamat teljesítményét és optimalizálni azokat a hatékonyság érdekében.
A Creatio legjobb funkciói
- CRM-platform és munkafolyamat-automatizáló szoftver kombinációja
- Kódolás nélküli, drag-and-drop munkafolyamat-tervezés és automatizálás
- Jóváhagyások a munkafolyamat bizonyos részeire vonatkozóan
- Jól megtervezett és intuitív felület
- Analitika minden folyamat számára
A Creatio korlátai
- Az automatizálási funkciók nem túl gazdagok
- A felhasználói licencelés kissé korlátozó és rugalmatlan.
Creatio árak
- Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként
Creatio értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (19 értékelés)
7. Monday. com
A Monday.com „Work OS” néven hirdeti magát, mert szinte minden üzleti és projektmenedzsment területen rendelkezik funkciókkal. Pontosabban, Automations Center nevű funkciója egy egyszerű, háromlépéses folyamatot kínál az automatizált munkafolyamatok létrehozásához:
- Határozzon meg egy kiváltó tényezőt (dátum, állapotváltozás, elem létrehozása stb.)
- Válasszon ki egy feltételt (a kiváltó eseménynek meg kell felelnie a kritériumoknak)
- Válassza ki a kiváltó esemény után végrehajtandó műveletet
Készíthet több lépésből álló automatizált munkafolyamatokat is, amelyek több műveletet hajtanak végre, vagy több feltétel teljesülése esetén aktiválódnak. Ha a korábban ismertetett folyamat nagy részét ki szeretné hagyni, válassza a Monday.com oldalon található, előre elkészített automatizálási sablonokat, az úgynevezett recepteket.
Monday.com legjobb funkciói
- Intuitív és kódolás nélküli felület
- Több lépéses automatizálás
- Előre elkészített automatizálási receptek
- Integrálja a munkafolyamatokat a Monday.com projektekbe és CRM-fiókokba
- Több mint 100 integráció a projektmenedzsment eszközhöz való csatlakozáshoz
Monday.com korlátai
- Más projektmenedzsment szoftverekhez képest kezdetben kissé bonyolult lehet a navigáció.
- A főképernyő nem túl testreszabható
Monday.com árak
- Örökre ingyenes
- Alap: 8 USD/hó felhasználónként (minimum három felhasználó)
- Standard: 10 USD/hó felhasználónként
- Pro: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Ár kérésre elérhető
Minden ár az éves számlázási modellre vonatkozik*
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8600 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)
8. Asana
Az Asana egy másik, a munka- és feladatkezelés, valamint a termelékenység terén elismert eszköz, amely kiterjedt munkafolyamat-automatizálási képességekkel rendelkezik, így ígéretes Pipefy alternatívának számít. Több mint 80 előre elkészített munkafolyamat-sablonnal és rengeteg feladatsablonnal biztosít jó kiindulási alapot, amelyek segítségével könnyedén létrehozhat a munkafolyamatához kapcsolódó feladatokat. ?
A szoftver egyedi „Bundles” funkcióval rendelkezik, amely csoportosítja a feladat sablonokat, automatizálási szabályokat, űrlap mezőket és szakaszokat, így azok egyszerre több projekthez is alkalmazhatók (ez a legtöbb Asana alternatívában nem található meg).
Végül, az Asana jelentési irányítópultjai vizuálisan gazdag áttekintést nyújtanak a munkafolyamatok teljesítményéről.
Az Asana legjobb funkciói
- Több mint 80 előre elkészített automatizálási sablon
- Kódolás nélküli platform
- Csomagok automatizált munkafolyamatok több projektre való alkalmazásához
- Összekapcsolja a munkafolyamatokat a projektekkel és feladatokkal
- Elemzésekkel ellátott jelentési irányítópultok
Az Asana korlátai
- Kezdetben kissé nyomasztó lehet
- Egyes automatizálások és integrációk csak a legdrágább Enterprise csomagban érhetők el.
Asana árak
- Alap: Örökre ingyenes
- Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Enterprise+: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 12 200 értékelés)
9. Way We Do
A Way We Do elsősorban az üzleti folyamatok kezelésének és vizualizálásának segítésére irányul.
Néhány alapvető automatizálási funkcióval rendelkezik, amelyek az ismétlődő feladatokhoz, a feladatok csapat tagok közötti elosztásához és az automatikus emlékeztetőkhöz kapcsolódnak. Ha azonban fejlettebb, trigger-alapú automatizálásra van szüksége, akkor a Way We Do-t a Microsoft Power Automate-tel kell integrálnia a funkcionalitás bővítése érdekében.
A Way We Do legjobb funkciói
- Automatikus emlékeztetők és értesítések
- Automatikus feladatirányítás a csapat tagjai között
- Ismétlődő feladatok beállítása
- Integrálható a Microsoft Power Automate-tel
- Jelentések és elemzések minden munkafolyamathoz
A Way We Do korlátai
- Nem dedikált munkafolyamat-automatizálási platform; korlátozott automatizálási funkciók
- A felhasználók csak 10-es többszörösével adhatók hozzá.
Way We Do árak
- Belépés: 99 USD/hó (10 felhasználótól kezdődően)
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Way We Do értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (10 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (9 értékelés)
10. Workato
A Workato egy teljes értékű munkafolyamat-automatizálási platform, amely ötvözi az AI erejét az automatizálással. Hatalmas, több mint 1200 előre elkészített csatlakozó könyvtárral rendelkezik, amely drag-and-drop felület segítségével integrálja a különböző alkalmazásokat és szolgáltatásokat. Ezután az AI segítségével könnyedén automatizálhatja őket.
A generatív AI és a Workbot GPT segítségével a Workato lehetővé teszi, hogy természetes nyelvi parancsokkal építsen automatizálásokat. Egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve, hogy saját egyedi csevegőrobotokat állítson be a munkafolyamatok automatizálásához.
A Workato másik fontos előnye a előre elkészített automatizálási receptek gyűjteménye. Több mint 500 000 receptet kínál, amelyek különböző üzleti igényeket és folyamatokat szolgálnak ki, ami egyedülállóvá teszi! ?
A Workato legjobb funkciói
- Mesterséges intelligenciával támogatott munkafolyamat-automatizálás természetes nyelvű utasításokkal
- Egyedi csevegőrobotok a munkafolyamatok automatizálásához
- Több mint 1200 integráció és csatlakozó
- Több mint 500 000 előre elkészített automatizálási recept
- Drag-and-drop felület a munkafolyamatok felépítéséhez
A Workato korlátai
- Új felhasználók számára kissé bonyolult lehet
- Hiányzik a Java és a Python natív támogatása
Workato árak
- Kérésre elérhető
Workato értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (370+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)
Maximalizálja csapata termelékenységét a legjobb Pipefy alternatívával
Ha még mindig nem tudja, melyik Pipefy alternatívát válassza a munkafolyamatok kezeléséhez és automatizálásához, íme a legjobb választásunk: ClickUp!
Az AI segítségével a ClickUp automatizálja és racionalizálja a projekt- és feladatkezelést, a dokumentumok létrehozását, az ütemezést, az emlékeztetőket és a működés számos más részét. Valójában néhány kattintással egyetlen ablakká válhat szinte bármilyen üzleti folyamat kezeléséhez és automatizálásához.
A legjobb az egészben, hogy INGYENESEN kezdheti el használni, úgyhogy regisztráljon, és érje el a soha nem látott termelékenységet! ?