A 10 legjobb Pipefy alternatíva a folyamatok automatizálásához

Engineering Team
2025. január 31.

Régen minden üzleti folyamat kézi munkát igényelt, és alig állt rendelkezésre technológia azok megkönnyítésére. Aztán jött a üzleti folyamatok kezelésére szolgáló eszközök (BPM) korszaka, amelyek segítettek a szervezeten belüli munkafolyamatok racionalizálásában és vizualizálásában.

Ma már az AI és az automatizálás korszakában élünk, amelyben új munkafolyamat-automatizálási platformok, mint például a Pipefy, jelentek meg, hogy segítsenek nekünk számos munkaigényes folyamatot automatizálni. Ezek az eszközök levesszük a fejünkből és a kezünkből az ismétlődő munkákat, így mi stratégiai tevékenységekre koncentrálhatunk.

A Pipefy azonban nem mindenki számára megfelelő – egyesek inkább a felhasználóbarátabb felületet és a robusztus integrációs képességeket részesítik előnyben, míg mások egy költséghatékonyabb munkafolyamat-automatizálási platformot keresnek.

Elvégeztük a nyomozást Ön helyett, és összeállítottunk egy praktikus listát a 10 legjobb Pipefy alternatíváról a folyamatok kezeléséhez és automatizálásához.

Részletesen bemutatjuk az eszközök funkcióit, rámutatunk néhány korlátozásra, és ismertetjük az árazási terveket, hogy segítsünk kiválasztani a vállalkozásához leginkább megfelelőt.

Mi az a Pipefy?

Pipefy platform példa
Forrás: Pipefy

A Pipefy egy mesterséges intelligenciával működő platform, amely lehetővé teszi a szervezetek számára a munkafolyamatok tervezését, automatizálását és kezelését az optimális hatékonyság és a csapat termelékenységének elérése érdekében.

Intuitív felületével és generatív AI képességeivel az egyedi munkafolyamatok létrehozása olyan egyszerű, mint a csevegés, és nulla programozási ismeretet igényel! Csak küldjön egy üzenetet a chatbotjának, elmagyarázva, hogy milyennek szeretné, hogy a munkafolyamat kinézzen, és az AI elintézi a többit.

A Pipefy számos üzleti folyamatot képes automatizálni, de leghatékonyabb az HR, az IT és a beszerzési műveletek racionalizálásában.

Mit kell keresnie a Pipefy alternatíváiban?

A Pipefy elsősorban egyedülálló funkciói miatt vált népszerűvé az üzleti folyamatok automatizálásának világában, amelyek rendkívül egyszerűvé teszik a használatát. Ezért a Pipefy alternatíváitól elvárt funkcióknak is a következőket kell tartalmazniuk:

  1. AI-képességek: Az alternatívának AI-alapú, különösen generatív AI-alapú képességekkel kell rendelkeznie a munkafolyamat-automatizálás folyamatának racionalizálása érdekében.
  2. Kódolás nélküli felület: A kódolás nem mindenki számára könnyű feladat, ezért a Pipefy alternatívájának lehetővé kell tennie, hogy kódolás nélkül hozzon létre egyedi automatizált munkafolyamatokat.
  3. Adatvezérelt folyamatoptimalizálás: Az eszköznek képesnek kell lennie a munkafolyamatok optimalizálására a korábbi adatok alapján, hogy maximalizálja a hatékonyságot.
  4. Biztonság: Amikor automatizál egy üzleti folyamatot, fontos biztosítani, hogy senki más ne tudjon belenyúlni. Ezért a Pipefy alternatíváinak értékelésekor a vállalati szintű biztonságnak is prioritást kell élveznie.
  5. Integrációk: A folyamat-automatizálási eszköz hatékonysága attól függ, hogy hány külső eszközzel és szolgáltatással integrálható, ezért ezt is figyelembe kell vennie a kiválasztási kritériumok között.

A 10 legjobb Pipefy alternatíva 2024-ben és azután

Több tucat, a piacon elérhető munkafolyamat-automatizáló eszköz és platform áttekintése után állítottuk össze ezt a listát a Pipefy alternatíváiról. Bemutatjuk, mit kínálnak, mi hiányzik belőlük, mennyibe kerülnek, és ami a legfontosabb, hogyan javíthatják munkafolyamatait. Kezdjük! ?

1. ClickUp

ClickUp Automations
Gyorsan megtekintheti és kezelheti az aktív és inaktív automatizálásokat a Spaces-en a felhasználói frissítések és leírások segítségével.

A ClickUp egy vizuális projektmenedzsment platform, amely hihetetlenül hatékony munkafolyamat-automatizálási képességekkel rendelkezik, ami kiváló Pipefy alternatívává teszi. Automatizálási funkciója, a ClickUp Automations, több mint 100 előre elkészített automatizálási sablonnal rendelkezik, amelyek segítségével azonnal elindulhat. ⏰

A ClickUp-ban létrehozott automatizált munkafolyamatok összekapcsolhatók a ClickUp feladataival és projektjeivel, így automatikusan jelölheti a befejezett feladatokat, új feladatokat hozhat létre, frissítheti a projekt státuszát, megváltoztathatja a feladatot kapó személyeket és a prioritásokat, és még sok minden mást.

Például létrehozhat egy egyedi automatizált munkafolyamatot, amely akkor indul el, amikor Ön vagy valamelyik csapattagja egy adott feladatot befejezettként jelöl meg a projektben. Miután elindult, az automatizált munkafolyamat önállóan létrehozhat és hozzárendelhet új feladatokat, vagy frissítheti a projekt állapotát. Így nem kell manuálisan nyomon követnie és frissítenie a projekt előrehaladását, ahogy a különböző feladatok befejeződnek.

ClickUp egyedi automatizálások
Testreszabhatja feladatainak automatizálását a ClickUp segítségével.

A munkafolyamat-kezelést tovább egyszerűsítheti, ha feladatait és automatizálási műveleteit a platform praktikus AI-eszközével, a ClickUp AI-val kombinálja . Az AI a csapattagok által hagyott feladatleírások és megjegyzések alapján automatikusan létrehozhat egyedi alfeladatokat, anélkül, hogy Önnek bármit is be kellene írnia.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Kódolás nélküli automatizálás feladatok létrehozásához és kiosztásához, határidők és prioritások beállításához, feladatok és projektek állapotának frissítéséhez és még sok máshoz.
  • Több mint 100 előre elkészített automatizálási sablon
  • Generatív AI képességek az automatizált feladatkezeléshez
  • Határozzon meg egyedi feltételeket az összes automatizáláshoz
  • Több mint 100 eszközzel és szolgáltatással integrálható
  • Rendkívül jól megtervezett és intuitív felhasználói felület

A ClickUp korlátai

  • Az új felhasználók számára kezdetben kissé bonyolult lehet.
  • Az automatizálási területek dinamikusabbak lehetnének

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Process Street

Process Street
Forrás: Process.st

A pénzmozgásokhoz ott van a Wall Street. A munkafolyamatokhoz pedig a Process Street! ?️

Viccet félretéve, a Process Street egy másik kódolás nélküli munkafolyamat-automatizálási platform és alternatíva a Pipefy-hez, olyan funkciókkal, amelyek megkönnyítik a munkáját (és az életét). Előre megtervezett sablonokkal rendelkezik a szokásos üzleti folyamatokhoz, hogy segítsen Önnek a munkafolyamatok automatizálásának gyors elindításában.

A Process Street néhány lenyűgöző AI-képességgel is büszkélkedhet. Például a munkafolyamat-generátora másodpercek alatt új munkafolyamatot hozhat létre az Ön által megadott cím és leírás alapján. Emellett dokumentumokat is átolvashat, és kivonhatja a munkafolyamat végrehajtásához szükséges adatokat. Szükség esetén az AI akár e-maileket is létrehozhat és elküldhet az automatizált munkafolyamat részeként.

Végül, a Process Street intuitív irányítópulton nyújt elemzéseket és adatokat az összes munkafolyamatáról. Ez lehetővé teszi, hogy adat alapú döntéseket hozzon a KPI-kkel kapcsolatban, és értékelje a különböző folyamatok és a csapat tagok teljesítményét.

A Process Street legjobb funkciói

  • AI-alapú munkafolyamat-generátor
  • Intelligens, AI-alapú dokumentumelemzés
  • Kódolás nélküli automatizálás
  • Adatok és elemzések minden munkafolyamathoz
  • Előre megtervezett sablonok gyakori munkafolyamatokhoz

A Process Street korlátai

  • A navigáció kissé zavaros lehet
  • A funkciók szervezése javítható lenne

Process Street árak

  • Startup: 100 USD/hó
  • Pro: 415 USD/hó
  • Vállalati: 1660 USD/hó

Process Street értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (380+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

3. Kissflow

A Kissflow sablonjai
Forrás: Kissflow

A Kissflow büszke 3 lépéses folyamatára, amely bármilyen típusú munkafolyamat létrehozását és automatizálását lehetővé teszi. A folyamat a következőket tartalmazza:

  1. Űrlap létrehozása testreszabott mezőkkel a munkafolyamatához
  2. A munkafolyamat meghatározása (azaz mi történik, amikor az űrlapot elküldik)
  3. A szükséges engedélyek megadása az űrlap és a munkafolyamat közzétételéhez

Tervezze meg az űrlapokat egy drag-and-drop űrlapszerkesztő segítségével, és testreszabhatja a munkafolyamatokat vizuális ábrázolás segítségével, így nincs szükség kódolásra. Az űrlap elküldése egy ahhoz kapcsolódó specifikus munkafolyamatot indít el, amelynek eredményeként az űrlapban meghatározott művelet végrehajtásra kerül. ✅

Mint látható, a Kissflow automatizálási mechanizmusa kissé eltér a többi munkafolyamat-automatizáló eszköztől, ahol először meghatározza a kiváltó eseményt, majd az azt követő műveleteket. Funkciói elsősorban az űrlapküldést igénylő folyamatok automatizálására összpontosítanak.

A Kissflow legjobb funkciói

  • A formanyomtatványok benyújtásával kapcsolatos folyamatok automatizálására összpontosít
  • Kódolás nélküli, vizuális munkafolyamat-testreszabás
  • Drag-and-drop űrlapszerkesztő
  • Adatok és elemzések az összes munkafolyamat teljesítményének értékeléséhez
  • Integrációk az összes jelentős harmadik fél eszközével és szolgáltatásával
  • Előre elkészített automatizálási sablonok projektmenedzsmenthez

A Kissflow korlátai

  • Egyes felhasználók problémákat jelentettek az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.
  • Más Pipefy alternatívákhoz képest kissé bonyolult lehet a navigáció és a konfigurálás.

Kissflow árak

  • Alap: 1500 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Kissflow értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)
  • Capterra: 3,9/5 (30+ értékelés)

4. Kintone

Kintone Reminder
Forrás: Kintone

A Kintone inkább egy folyamatábrázoló és vizualizációs szoftver, mint egy kifejezetten a munkafolyamat-automatizálásra összpontosító platform. Ugyanakkor tökéletesen alkalmas emlékeztető, jóváhagyások és feladatok átadásának automatizálására a csapat tagjai között.

Az eszköz egy drag-and-drop munkafolyamat-készítővel rendelkezik, amellyel a munkafolyamatokat a nulláról kezdve megtervezheti, és szabályokat állíthat be a munkafolyamat különböző részeinek automatizálásához.

Ha szeretné, több lépéses jóváhagyási folyamatokat is meghatározhat munkafolyamataikhoz, és a harmadik féltől származó integrációknak köszönhetően munkafolyamataik számos üzleti alkalmazás és szolgáltatás műveleteit automatizálhatják.

A Kintone legjobb funkciói

  • Folyamatok vizualizálása és kezelése
  • Automatikus emlékeztetők, feladatátadások és jóváhagyások
  • Integráció harmadik féltől származó szolgáltatásokkal és eszközökkel
  • Felhasználóbarát felület drag-and-drop munkafolyamat-készítővel
  • Több lépéses jóváhagyások minden munkafolyamathoz

A Kintone korlátai

  • A felhasználói felület nem túl elegáns.
  • Nem tud automatizált e-maileket és szöveges üzeneteket küldeni

Kintone árak

  • 24 USD/hó felhasználónként (minimum öt felhasználó, így ténylegesen 120 USD/hó)

Kintone értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4/5 (3 értékelés)

5. ProcessMaker

ProcessMaker Workflow Builder
Forrás: ProcessMaker

A ProcessMaker generatív mesterséges intelligenciát kombinál AI-alapú intelligens dokumentumfeldolgozási (IDP) képességekkel és döntéshozatali motorral, hogy segítsen csapatának felszabadítani a „hipertermelékenységet”. Sok más Pipefy alternatívához hasonlóan sablonokat is tartalmaz, amelyek segítségével gyorsan beállíthatja folyamatait.

Az eszköz legfőbb előnye, hogy képes kivonni a szükséges tartalmat a dokumentumaiból (pl. számlák, szerződések, e-mailek stb.), és a kivont információk alapján döntéseket hozni. Ezáltal döntéshozatali motorja hatékonyan kiküszöböli a szkriptelés szükségességét.

Más szavakkal, a ProcessMaker automatikusan hozhat döntéseket és hajthatja végre azokat a munkafolyamaton kívül, amihez egyébként különböző programozási nyelveken kellene szkripteket írnia. ?‍?

Végül, generatív mesterséges intelligenciája lehetővé teszi, hogy egyszerűen leírva a kívánt munkafolyamatot, felépítse a folyamatokat.

A ProcessMaker legjobb funkciói

  • Kódolás nélküli folyamatépítés
  • Mesterséges intelligenciával támogatott intelligens dokumentumfeldolgozás (IDP)
  • Generatív mesterséges intelligencia a gyors folyamatok létrehozásához
  • Mesterséges intelligenciával működő döntéshozatali motor
  • Előre elkészített folyamat sablonok projektmenedzsment munkafolyamatokhoz
  • Adatok és elemzések minden típusú üzleti folyamathoz

A ProcessMaker korlátai

  • A dokumentáció kissé elavult lehet.
  • A felhasználói felület nem technikai jártassággal rendelkező felhasználók számára kissé nehezen kezelhető lehet.

ProcessMaker árak

  • Platform: 1475 USD/hó
  • Előny: Árak kérésre rendelkezésre állnak
  • Enterprise+: Árak kérésre elérhetők

ProcessMaker értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 280 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (170+ értékelés)

6. Creatio

Creatio automatizált munkafolyamat
Forrás: Creatio

A listánk egyik legkifogástalanabbul megtervezett munkafolyamat-szoftvere, a Creation azzal tűnik ki, hogy zökkenőmentesen összehangolja a CRM és a munkafolyamat-automatizálás funkcióit, így nincs szükség két külön eszközre.

Ez a kódolás nélküli platform intuitív drag-and-drop felhasználói felületen keresztül lehetővé teszi automatizált munkafolyamatok létrehozását. Meghatározhat szabályokat a munkafolyamat különböző részeinek automatizálására, és jóváhagyásokat is beépíthet, hogy egy adott lépés csak akkor hajtható végre, ha Ön vagy csapata jóváhagyta.

A Creatio emellett olyan betekintést is kínál, amely segít értékelni az összes munkafolyamat teljesítményét és optimalizálni azokat a hatékonyság érdekében.

A Creatio legjobb funkciói

  • CRM-platform és munkafolyamat-automatizáló szoftver kombinációja
  • Kódolás nélküli, drag-and-drop munkafolyamat-tervezés és automatizálás
  • Jóváhagyások a munkafolyamat bizonyos részeire vonatkozóan
  • Jól megtervezett és intuitív felület
  • Analitika minden folyamat számára

A Creatio korlátai

  • Az automatizálási funkciók nem túl gazdagok
  • A felhasználói licencelés kissé korlátozó és rugalmatlan.

Creatio árak

  • Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként
  • Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként

Creatio értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (19 értékelés)

7. Monday. com

Monday.com
Forrás: Monday.com

A Monday.com „Work OS” néven hirdeti magát, mert szinte minden üzleti és projektmenedzsment területen rendelkezik funkciókkal. Pontosabban, Automations Center nevű funkciója egy egyszerű, háromlépéses folyamatot kínál az automatizált munkafolyamatok létrehozásához:

  1. Határozzon meg egy kiváltó tényezőt (dátum, állapotváltozás, elem létrehozása stb.)
  2. Válasszon ki egy feltételt (a kiváltó eseménynek meg kell felelnie a kritériumoknak)
  3. Válassza ki a kiváltó esemény után végrehajtandó műveletet

Készíthet több lépésből álló automatizált munkafolyamatokat is, amelyek több műveletet hajtanak végre, vagy több feltétel teljesülése esetén aktiválódnak. Ha a korábban ismertetett folyamat nagy részét ki szeretné hagyni, válassza a Monday.com oldalon található, előre elkészített automatizálási sablonokat, az úgynevezett recepteket.

Monday.com legjobb funkciói

  • Intuitív és kódolás nélküli felület
  • Több lépéses automatizálás
  • Előre elkészített automatizálási receptek
  • Integrálja a munkafolyamatokat a Monday.com projektekbe és CRM-fiókokba
  • Több mint 100 integráció a projektmenedzsment eszközhöz való csatlakozáshoz

Monday.com korlátai

  • Más projektmenedzsment szoftverekhez képest kezdetben kissé bonyolult lehet a navigáció.
  • A főképernyő nem túl testreszabható

Monday.com árak

  • Örökre ingyenes
  • Alap: 8 USD/hó felhasználónként (minimum három felhasználó)
  • Standard: 10 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 16 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Ár kérésre elérhető

Minden ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Monday.com értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8600 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

8. Asana

Asana szabályok
Forrás: Asana

Az Asana egy másik, a munka- és feladatkezelés, valamint a termelékenység terén elismert eszköz, amely kiterjedt munkafolyamat-automatizálási képességekkel rendelkezik, így ígéretes Pipefy alternatívának számít. Több mint 80 előre elkészített munkafolyamat-sablonnal és rengeteg feladatsablonnal biztosít jó kiindulási alapot, amelyek segítségével könnyedén létrehozhat a munkafolyamatához kapcsolódó feladatokat. ?

A szoftver egyedi „Bundles” funkcióval rendelkezik, amely csoportosítja a feladat sablonokat, automatizálási szabályokat, űrlap mezőket és szakaszokat, így azok egyszerre több projekthez is alkalmazhatók (ez a legtöbb Asana alternatívában nem található meg).

Végül, az Asana jelentési irányítópultjai vizuálisan gazdag áttekintést nyújtanak a munkafolyamatok teljesítményéről.

Az Asana legjobb funkciói

  • Több mint 80 előre elkészített automatizálási sablon
  • Kódolás nélküli platform
  • Csomagok automatizált munkafolyamatok több projektre való alkalmazásához
  • Összekapcsolja a munkafolyamatokat a projektekkel és feladatokkal
  • Elemzésekkel ellátott jelentési irányítópultok

Az Asana korlátai

  • Kezdetben kissé nyomasztó lehet
  • Egyes automatizálások és integrációk csak a legdrágább Enterprise csomagban érhetők el.

Asana árak

  • Alap: Örökre ingyenes
  • Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Enterprise+: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Asana értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 12 200 értékelés)

9. Way We Do

Way We Do Connector a Microsoft Power Automate-hez
Forrás: Way We Do

A Way We Do elsősorban az üzleti folyamatok kezelésének és vizualizálásának segítésére irányul.

Néhány alapvető automatizálási funkcióval rendelkezik, amelyek az ismétlődő feladatokhoz, a feladatok csapat tagok közötti elosztásához és az automatikus emlékeztetőkhöz kapcsolódnak. Ha azonban fejlettebb, trigger-alapú automatizálásra van szüksége, akkor a Way We Do-t a Microsoft Power Automate-tel kell integrálnia a funkcionalitás bővítése érdekében.

A Way We Do legjobb funkciói

  • Automatikus emlékeztetők és értesítések
  • Automatikus feladatirányítás a csapat tagjai között
  • Ismétlődő feladatok beállítása
  • Integrálható a Microsoft Power Automate-tel
  • Jelentések és elemzések minden munkafolyamathoz

A Way We Do korlátai

  • Nem dedikált munkafolyamat-automatizálási platform; korlátozott automatizálási funkciók
  • A felhasználók csak 10-es többszörösével adhatók hozzá.

Way We Do árak

  • Belépés: 99 USD/hó (10 felhasználótól kezdődően)
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Way We Do értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (10 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (9 értékelés)

10. Workato

Workato Workflow Builder
Forrás: Workato

A Workato egy teljes értékű munkafolyamat-automatizálási platform, amely ötvözi az AI erejét az automatizálással. Hatalmas, több mint 1200 előre elkészített csatlakozó könyvtárral rendelkezik, amely drag-and-drop felület segítségével integrálja a különböző alkalmazásokat és szolgáltatásokat. Ezután az AI segítségével könnyedén automatizálhatja őket.

A generatív AI és a Workbot GPT segítségével a Workato lehetővé teszi, hogy természetes nyelvi parancsokkal építsen automatizálásokat. Egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve, hogy saját egyedi csevegőrobotokat állítson be a munkafolyamatok automatizálásához.

A Workato másik fontos előnye a előre elkészített automatizálási receptek gyűjteménye. Több mint 500 000 receptet kínál, amelyek különböző üzleti igényeket és folyamatokat szolgálnak ki, ami egyedülállóvá teszi! ?

A Workato legjobb funkciói

  • Mesterséges intelligenciával támogatott munkafolyamat-automatizálás természetes nyelvű utasításokkal
  • Egyedi csevegőrobotok a munkafolyamatok automatizálásához
  • Több mint 1200 integráció és csatlakozó
  • Több mint 500 000 előre elkészített automatizálási recept
  • Drag-and-drop felület a munkafolyamatok felépítéséhez

A Workato korlátai

  • Új felhasználók számára kissé bonyolult lehet
  • Hiányzik a Java és a Python natív támogatása

Workato árak

  • Kérésre elérhető

Workato értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (370+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Maximalizálja csapata termelékenységét a legjobb Pipefy alternatívával

Ha még mindig nem tudja, melyik Pipefy alternatívát válassza a munkafolyamatok kezeléséhez és automatizálásához, íme a legjobb választásunk: ClickUp!

Az AI segítségével a ClickUp automatizálja és racionalizálja a projekt- és feladatkezelést, a dokumentumok létrehozását, az ütemezést, az emlékeztetőket és a működés számos más részét. Valójában néhány kattintással egyetlen ablakká válhat szinte bármilyen üzleti folyamat kezeléséhez és automatizálásához.

A legjobb az egészben, hogy INGYENESEN kezdheti el használni, úgyhogy regisztráljon, és érje el a soha nem látott termelékenységet! ?

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

