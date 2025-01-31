A 10 legjobb Pipefy alternatíva a folyamatok automatizálásához

Régen minden üzleti folyamat kézi munkát igényelt, és alig állt rendelkezésre technológia azok megkönnyítésére. Aztán jött a üzleti folyamatok kezelésére szolgáló eszközök (BPM) korszaka, amelyek segítettek a szervezeten belüli munkafolyamatok racionalizálásában és vizualizálásában.

Ma már az AI és az automatizálás korszakában élünk, amelyben új munkafolyamat-automatizálási platformok, mint például a Pipefy, jelentek meg, hogy segítsenek nekünk számos munkaigényes folyamatot automatizálni. Ezek az eszközök levesszük a fejünkből és a kezünkből az ismétlődő munkákat, így mi stratégiai tevékenységekre koncentrálhatunk.

A Pipefy azonban nem mindenki számára megfelelő – egyesek inkább a felhasználóbarátabb felületet és a robusztus integrációs képességeket részesítik előnyben, míg mások egy költséghatékonyabb munkafolyamat-automatizálási platformot keresnek.

Elvégeztük a nyomozást Ön helyett, és összeállítottunk egy praktikus listát a 10 legjobb Pipefy alternatíváról a folyamatok kezeléséhez és automatizálásához.

Részletesen bemutatjuk az eszközök funkcióit, rámutatunk néhány korlátozásra, és ismertetjük az árazási terveket, hogy segítsünk kiválasztani a vállalkozásához leginkább megfelelőt.

Mi az a Pipefy?

A Pipefy egy mesterséges intelligenciával működő platform, amely lehetővé teszi a szervezetek számára a munkafolyamatok tervezését, automatizálását és kezelését az optimális hatékonyság és a csapat termelékenységének elérése érdekében.

Intuitív felületével és generatív AI képességeivel az egyedi munkafolyamatok létrehozása olyan egyszerű, mint a csevegés, és nulla programozási ismeretet igényel! Csak küldjön egy üzenetet a chatbotjának, elmagyarázva, hogy milyennek szeretné, hogy a munkafolyamat kinézzen, és az AI elintézi a többit.

A Pipefy számos üzleti folyamatot képes automatizálni, de leghatékonyabb az HR, az IT és a beszerzési műveletek racionalizálásában.

Mit kell keresnie a Pipefy alternatíváiban?

A Pipefy elsősorban egyedülálló funkciói miatt vált népszerűvé az üzleti folyamatok automatizálásának világában, amelyek rendkívül egyszerűvé teszik a használatát. Ezért a Pipefy alternatíváitól elvárt funkcióknak is a következőket kell tartalmazniuk:

AI-képességek: Az alternatívának AI-alapú, különösen generatív AI-alapú képességekkel kell rendelkeznie Az alternatívának AI-alapú, különösen generatív AI-alapú képességekkel kell rendelkeznie a munkafolyamat-automatizálás folyamatának racionalizálása érdekében. Kódolás nélküli felület: A kódolás nem mindenki számára könnyű feladat, ezért a Pipefy alternatívájának lehetővé kell tennie, hogy kódolás nélkül hozzon létre egyedi automatizált munkafolyamatokat. Adatvezérelt folyamatoptimalizálás: Az eszköznek képesnek kell lennie a munkafolyamatok optimalizálására a korábbi adatok alapján, hogy maximalizálja a hatékonyságot. Biztonság: Amikor automatizál egy üzleti folyamatot, fontos biztosítani, hogy senki más ne tudjon belenyúlni. Ezért a Pipefy alternatíváinak értékelésekor a vállalati szintű biztonságnak is prioritást kell élveznie. Integrációk: A folyamat-automatizálási eszköz hatékonysága attól függ, hogy hány külső eszközzel és szolgáltatással integrálható, ezért ezt is figyelembe kell vennie a kiválasztási kritériumok között.

A 10 legjobb Pipefy alternatíva 2024-ben és azután

Több tucat, a piacon elérhető munkafolyamat-automatizáló eszköz és platform áttekintése után állítottuk össze ezt a listát a Pipefy alternatíváiról. Bemutatjuk, mit kínálnak, mi hiányzik belőlük, mennyibe kerülnek, és ami a legfontosabb, hogyan javíthatják munkafolyamatait. Kezdjük! ?

Gyorsan megtekintheti és kezelheti az aktív és inaktív automatizálásokat a Spaces-en a felhasználói frissítések és leírások segítségével.

A ClickUp egy vizuális projektmenedzsment platform, amely hihetetlenül hatékony munkafolyamat-automatizálási képességekkel rendelkezik, ami kiváló Pipefy alternatívává teszi. Automatizálási funkciója, a ClickUp Automations, több mint 100 előre elkészített automatizálási sablonnal rendelkezik, amelyek segítségével azonnal elindulhat. ⏰

A ClickUp-ban létrehozott automatizált munkafolyamatok összekapcsolhatók a ClickUp feladataival és projektjeivel, így automatikusan jelölheti a befejezett feladatokat, új feladatokat hozhat létre, frissítheti a projekt státuszát, megváltoztathatja a feladatot kapó személyeket és a prioritásokat, és még sok minden mást.

Például létrehozhat egy egyedi automatizált munkafolyamatot, amely akkor indul el, amikor Ön vagy valamelyik csapattagja egy adott feladatot befejezettként jelöl meg a projektben. Miután elindult, az automatizált munkafolyamat önállóan létrehozhat és hozzárendelhet új feladatokat, vagy frissítheti a projekt állapotát. Így nem kell manuálisan nyomon követnie és frissítenie a projekt előrehaladását, ahogy a különböző feladatok befejeződnek.

Testreszabhatja feladatainak automatizálását a ClickUp segítségével.

A munkafolyamat-kezelést tovább egyszerűsítheti, ha feladatait és automatizálási műveleteit a platform praktikus AI-eszközével, a ClickUp AI-val kombinálja . Az AI a csapattagok által hagyott feladatleírások és megjegyzések alapján automatikusan létrehozhat egyedi alfeladatokat, anélkül, hogy Önnek bármit is be kellene írnia.

A ClickUp legjobb funkciói

Kódolás nélküli automatizálás feladatok létrehozásához és kiosztásához, határidők és prioritások beállításához, feladatok és projektek állapotának frissítéséhez és még sok máshoz.

Több mint 100 előre elkészített automatizálási sablon

Generatív AI képességek az automatizált feladatkezeléshez

Határozzon meg egyedi feltételeket az összes automatizáláshoz

Több mint 100 eszközzel és szolgáltatással integrálható

Rendkívül jól megtervezett és intuitív felhasználói felület

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára kezdetben kissé bonyolult lehet.

Az automatizálási területek dinamikusabbak lehetnének

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Process Street

A pénzmozgásokhoz ott van a Wall Street. A munkafolyamatokhoz pedig a Process Street! ?️

Viccet félretéve, a Process Street egy másik kódolás nélküli munkafolyamat-automatizálási platform és alternatíva a Pipefy-hez, olyan funkciókkal, amelyek megkönnyítik a munkáját (és az életét). Előre megtervezett sablonokkal rendelkezik a szokásos üzleti folyamatokhoz, hogy segítsen Önnek a munkafolyamatok automatizálásának gyors elindításában.

A Process Street néhány lenyűgöző AI-képességgel is büszkélkedhet. Például a munkafolyamat-generátora másodpercek alatt új munkafolyamatot hozhat létre az Ön által megadott cím és leírás alapján. Emellett dokumentumokat is átolvashat, és kivonhatja a munkafolyamat végrehajtásához szükséges adatokat. Szükség esetén az AI akár e-maileket is létrehozhat és elküldhet az automatizált munkafolyamat részeként.

Végül, a Process Street intuitív irányítópulton nyújt elemzéseket és adatokat az összes munkafolyamatáról. Ez lehetővé teszi, hogy adat alapú döntéseket hozzon a KPI-kkel kapcsolatban, és értékelje a különböző folyamatok és a csapat tagok teljesítményét.

A Process Street legjobb funkciói

AI-alapú munkafolyamat-generátor

Intelligens, AI-alapú dokumentumelemzés

Kódolás nélküli automatizálás

Adatok és elemzések minden munkafolyamathoz

Előre megtervezett sablonok gyakori munkafolyamatokhoz

A Process Street korlátai

A navigáció kissé zavaros lehet

A funkciók szervezése javítható lenne

Process Street árak

Startup: 100 USD/hó

Pro: 415 USD/hó

Vállalati: 1660 USD/hó

Process Street értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

3. Kissflow

A Kissflow büszke 3 lépéses folyamatára, amely bármilyen típusú munkafolyamat létrehozását és automatizálását lehetővé teszi. A folyamat a következőket tartalmazza:

Űrlap létrehozása testreszabott mezőkkel a munkafolyamatához A munkafolyamat meghatározása (azaz mi történik, amikor az űrlapot elküldik) A szükséges engedélyek megadása az űrlap és a munkafolyamat közzétételéhez

Tervezze meg az űrlapokat egy drag-and-drop űrlapszerkesztő segítségével, és testreszabhatja a munkafolyamatokat vizuális ábrázolás segítségével, így nincs szükség kódolásra. Az űrlap elküldése egy ahhoz kapcsolódó specifikus munkafolyamatot indít el, amelynek eredményeként az űrlapban meghatározott művelet végrehajtásra kerül. ✅

Mint látható, a Kissflow automatizálási mechanizmusa kissé eltér a többi munkafolyamat-automatizáló eszköztől, ahol először meghatározza a kiváltó eseményt, majd az azt követő műveleteket. Funkciói elsősorban az űrlapküldést igénylő folyamatok automatizálására összpontosítanak.

A Kissflow legjobb funkciói

A formanyomtatványok benyújtásával kapcsolatos folyamatok automatizálására összpontosít

Kódolás nélküli, vizuális munkafolyamat-testreszabás

Drag-and-drop űrlapszerkesztő

Adatok és elemzések az összes munkafolyamat teljesítményének értékeléséhez

Integrációk az összes jelentős harmadik fél eszközével és szolgáltatásával

Előre elkészített automatizálási sablonok projektmenedzsmenthez

A Kissflow korlátai

Egyes felhasználók problémákat jelentettek az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

Más Pipefy alternatívákhoz képest kissé bonyolult lehet a navigáció és a konfigurálás.

Kissflow árak

Alap: 1500 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Kissflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 3,9/5 (30+ értékelés)

4. Kintone

A Kintone inkább egy folyamatábrázoló és vizualizációs szoftver, mint egy kifejezetten a munkafolyamat-automatizálásra összpontosító platform. Ugyanakkor tökéletesen alkalmas emlékeztető, jóváhagyások és feladatok átadásának automatizálására a csapat tagjai között.

Az eszköz egy drag-and-drop munkafolyamat-készítővel rendelkezik, amellyel a munkafolyamatokat a nulláról kezdve megtervezheti, és szabályokat állíthat be a munkafolyamat különböző részeinek automatizálásához.

Ha szeretné, több lépéses jóváhagyási folyamatokat is meghatározhat munkafolyamataikhoz, és a harmadik féltől származó integrációknak köszönhetően munkafolyamataik számos üzleti alkalmazás és szolgáltatás műveleteit automatizálhatják.

A Kintone legjobb funkciói

Folyamatok vizualizálása és kezelése

Automatikus emlékeztetők, feladatátadások és jóváhagyások

Integráció harmadik féltől származó szolgáltatásokkal és eszközökkel

Felhasználóbarát felület drag-and-drop munkafolyamat-készítővel

Több lépéses jóváhagyások minden munkafolyamathoz

A Kintone korlátai

A felhasználói felület nem túl elegáns.

Nem tud automatizált e-maileket és szöveges üzeneteket küldeni

Kintone árak

24 USD/hó felhasználónként (minimum öt felhasználó, így ténylegesen 120 USD/hó)

Kintone értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4/5 (3 értékelés)

5. ProcessMaker

A ProcessMaker generatív mesterséges intelligenciát kombinál AI-alapú intelligens dokumentumfeldolgozási (IDP) képességekkel és döntéshozatali motorral, hogy segítsen csapatának felszabadítani a „hipertermelékenységet”. Sok más Pipefy alternatívához hasonlóan sablonokat is tartalmaz, amelyek segítségével gyorsan beállíthatja folyamatait.

Az eszköz legfőbb előnye, hogy képes kivonni a szükséges tartalmat a dokumentumaiból (pl. számlák, szerződések, e-mailek stb.), és a kivont információk alapján döntéseket hozni. Ezáltal döntéshozatali motorja hatékonyan kiküszöböli a szkriptelés szükségességét.

Más szavakkal, a ProcessMaker automatikusan hozhat döntéseket és hajthatja végre azokat a munkafolyamaton kívül, amihez egyébként különböző programozási nyelveken kellene szkripteket írnia. ?‍?

Végül, generatív mesterséges intelligenciája lehetővé teszi, hogy egyszerűen leírva a kívánt munkafolyamatot, felépítse a folyamatokat.

A ProcessMaker legjobb funkciói

Kódolás nélküli folyamatépítés

Mesterséges intelligenciával támogatott intelligens dokumentumfeldolgozás (IDP)

Generatív mesterséges intelligencia a gyors folyamatok létrehozásához

Mesterséges intelligenciával működő döntéshozatali motor

Előre elkészített folyamat sablonok projektmenedzsment munkafolyamatokhoz

Adatok és elemzések minden típusú üzleti folyamathoz

A ProcessMaker korlátai

A dokumentáció kissé elavult lehet.

A felhasználói felület nem technikai jártassággal rendelkező felhasználók számára kissé nehezen kezelhető lehet.

ProcessMaker árak

Platform: 1475 USD/hó

Előny: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Enterprise+: Árak kérésre elérhetők

ProcessMaker értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (170+ értékelés)

6. Creatio

A listánk egyik legkifogástalanabbul megtervezett munkafolyamat-szoftvere, a Creation azzal tűnik ki, hogy zökkenőmentesen összehangolja a CRM és a munkafolyamat-automatizálás funkcióit, így nincs szükség két külön eszközre.

Ez a kódolás nélküli platform intuitív drag-and-drop felhasználói felületen keresztül lehetővé teszi automatizált munkafolyamatok létrehozását. Meghatározhat szabályokat a munkafolyamat különböző részeinek automatizálására, és jóváhagyásokat is beépíthet, hogy egy adott lépés csak akkor hajtható végre, ha Ön vagy csapata jóváhagyta.

A Creatio emellett olyan betekintést is kínál, amely segít értékelni az összes munkafolyamat teljesítményét és optimalizálni azokat a hatékonyság érdekében.

A Creatio legjobb funkciói

CRM-platform és munkafolyamat-automatizáló szoftver kombinációja

Kódolás nélküli, drag-and-drop munkafolyamat-tervezés és automatizálás

Jóváhagyások a munkafolyamat bizonyos részeire vonatkozóan

Jól megtervezett és intuitív felület

Analitika minden folyamat számára

A Creatio korlátai

Az automatizálási funkciók nem túl gazdagok

A felhasználói licencelés kissé korlátozó és rugalmatlan.

Creatio árak

Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként

Creatio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (19 értékelés)

7. Monday. com

A Monday.com „Work OS” néven hirdeti magát, mert szinte minden üzleti és projektmenedzsment területen rendelkezik funkciókkal. Pontosabban, Automations Center nevű funkciója egy egyszerű, háromlépéses folyamatot kínál az automatizált munkafolyamatok létrehozásához:

Határozzon meg egy kiváltó tényezőt (dátum, állapotváltozás, elem létrehozása stb.) Válasszon ki egy feltételt (a kiváltó eseménynek meg kell felelnie a kritériumoknak) Válassza ki a kiváltó esemény után végrehajtandó műveletet

Készíthet több lépésből álló automatizált munkafolyamatokat is, amelyek több műveletet hajtanak végre, vagy több feltétel teljesülése esetén aktiválódnak. Ha a korábban ismertetett folyamat nagy részét ki szeretné hagyni, válassza a Monday.com oldalon található, előre elkészített automatizálási sablonokat, az úgynevezett recepteket.

Monday.com legjobb funkciói

Intuitív és kódolás nélküli felület

Több lépéses automatizálás

Előre elkészített automatizálási receptek

Integrálja a munkafolyamatokat a Monday.com projektekbe és CRM-fiókokba

Több mint 100 integráció a projektmenedzsment eszközhöz való csatlakozáshoz

Monday.com korlátai

Más projektmenedzsment szoftverekhez képest kezdetben kissé bonyolult lehet a navigáció.

A főképernyő nem túl testreszabható

Monday.com árak

Örökre ingyenes

Alap: 8 USD/hó felhasználónként (minimum három felhasználó)

Standard: 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Ár kérésre elérhető

Minden ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

8. Asana

Az Asana egy másik, a munka- és feladatkezelés, valamint a termelékenység terén elismert eszköz, amely kiterjedt munkafolyamat-automatizálási képességekkel rendelkezik, így ígéretes Pipefy alternatívának számít. Több mint 80 előre elkészített munkafolyamat-sablonnal és rengeteg feladatsablonnal biztosít jó kiindulási alapot, amelyek segítségével könnyedén létrehozhat a munkafolyamatához kapcsolódó feladatokat. ?

A szoftver egyedi „Bundles” funkcióval rendelkezik, amely csoportosítja a feladat sablonokat, automatizálási szabályokat, űrlap mezőket és szakaszokat, így azok egyszerre több projekthez is alkalmazhatók (ez a legtöbb Asana alternatívában nem található meg).

Végül, az Asana jelentési irányítópultjai vizuálisan gazdag áttekintést nyújtanak a munkafolyamatok teljesítményéről.

Az Asana legjobb funkciói

Több mint 80 előre elkészített automatizálási sablon

Kódolás nélküli platform

Csomagok automatizált munkafolyamatok több projektre való alkalmazásához

Összekapcsolja a munkafolyamatokat a projektekkel és feladatokkal

Elemzésekkel ellátott jelentési irányítópultok

Az Asana korlátai

Kezdetben kissé nyomasztó lehet

Egyes automatizálások és integrációk csak a legdrágább Enterprise csomagban érhetők el.

Asana árak

Alap: Örökre ingyenes

Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Enterprise+: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 200 értékelés)

9. Way We Do

A Way We Do elsősorban az üzleti folyamatok kezelésének és vizualizálásának segítésére irányul.

Néhány alapvető automatizálási funkcióval rendelkezik, amelyek az ismétlődő feladatokhoz, a feladatok csapat tagok közötti elosztásához és az automatikus emlékeztetőkhöz kapcsolódnak. Ha azonban fejlettebb, trigger-alapú automatizálásra van szüksége, akkor a Way We Do-t a Microsoft Power Automate-tel kell integrálnia a funkcionalitás bővítése érdekében.

A Way We Do legjobb funkciói

Automatikus emlékeztetők és értesítések

Automatikus feladatirányítás a csapat tagjai között

Ismétlődő feladatok beállítása

Integrálható a Microsoft Power Automate-tel

Jelentések és elemzések minden munkafolyamathoz

A Way We Do korlátai

Nem dedikált munkafolyamat-automatizálási platform; korlátozott automatizálási funkciók

A felhasználók csak 10-es többszörösével adhatók hozzá.

Way We Do árak

Belépés: 99 USD/hó (10 felhasználótól kezdődően)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Way We Do értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (9 értékelés)

10. Workato

A Workato egy teljes értékű munkafolyamat-automatizálási platform, amely ötvözi az AI erejét az automatizálással. Hatalmas, több mint 1200 előre elkészített csatlakozó könyvtárral rendelkezik, amely drag-and-drop felület segítségével integrálja a különböző alkalmazásokat és szolgáltatásokat. Ezután az AI segítségével könnyedén automatizálhatja őket.

A generatív AI és a Workbot GPT segítségével a Workato lehetővé teszi, hogy természetes nyelvi parancsokkal építsen automatizálásokat. Egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve, hogy saját egyedi csevegőrobotokat állítson be a munkafolyamatok automatizálásához.

A Workato másik fontos előnye a előre elkészített automatizálási receptek gyűjteménye. Több mint 500 000 receptet kínál, amelyek különböző üzleti igényeket és folyamatokat szolgálnak ki, ami egyedülállóvá teszi! ?

A Workato legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciával támogatott munkafolyamat-automatizálás természetes nyelvű utasításokkal

Egyedi csevegőrobotok a munkafolyamatok automatizálásához

Több mint 1200 integráció és csatlakozó

Több mint 500 000 előre elkészített automatizálási recept

Drag-and-drop felület a munkafolyamatok felépítéséhez

A Workato korlátai

Új felhasználók számára kissé bonyolult lehet

Hiányzik a Java és a Python natív támogatása

Workato árak

Kérésre elérhető

Workato értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Maximalizálja csapata termelékenységét a legjobb Pipefy alternatívával

Ha még mindig nem tudja, melyik Pipefy alternatívát válassza a munkafolyamatok kezeléséhez és automatizálásához, íme a legjobb választásunk: ClickUp!

Az AI segítségével a ClickUp automatizálja és racionalizálja a projekt- és feladatkezelést, a dokumentumok létrehozását, az ütemezést, az emlékeztetőket és a működés számos más részét. Valójában néhány kattintással egyetlen ablakká válhat szinte bármilyen üzleti folyamat kezeléséhez és automatizálásához.

A legjobb az egészben, hogy INGYENESEN kezdheti el használni, úgyhogy regisztráljon, és érje el a soha nem látott termelékenységet! ?