A 10 legjobb jegyzetelő alkalmazás Mac-hez 2025-ben

A jegyzetelési alkalmazások jelentősen hatékonyabbá tehetik a munkafolyamatokat. Ezek az alkalmazások megkönnyítik az unalmas jegyzetelési feladatot, így könnyedén leírhatja a megbeszélések tanulságait, papírra vetheti kreatív új termékötleteit, és nyomon követheti csapata előrehaladását.
De nem minden jegyzetelő alkalmazás működik zökkenőmentesen az Apple termékeiden. A MacOS-hez jegyzetelő alkalmazásokra van szükséged, hogy valóban a legtöbbet hozhasd ki ezekből az eszközökből. (Gondolj csak a billentyűparancsokra és a rengeteg hasznos integrációra!)
Itt áttekintjük a Mac-re készült jegyzetelő alkalmazásokat és a legfontosabb szempontokat, amelyekre figyelni kell. Emellett bemutatjuk a 10 legjobb Mac-re készült jegyzetelő alkalmazást, és részletesen elmagyarázzuk, mi teszi őket olyan nagyszerűvé.
Mik azok a jegyzetelési alkalmazások Mac-hez?
A Mac-re készült jegyzetelő alkalmazások natívak a Mac operációs rendszerben. Ez azt jelenti, hogy úgy tervezték őket, hogy integrálódjanak a Mac szoftverekbe. A Mac-re készült írási alkalmazásokhoz hasonlóan különböznek a böngészőablakban megnyíló eszközöktől. Szinkronizálódnak az összes Apple-eszközön, a felhőben működnek, és úgy lettek kialakítva, hogy közvetlenül integrálódjanak a Mac operációs rendszerbe.
Ezek a jegyzetelési alkalmazások jobban javítják a termelékenységet, mert kifejezetten a Mac munkafolyamatokhoz lettek kifejlesztve. Ez azt jelenti, hogy nem kapsz értesítéseket a munkaterületeden kívülről. Ráadásul könnyebb keresni a jegyzetek között anélkül, hogy böngészőablakokat kellene megnyitnod és elterelné a figyelmedet.
Többféle jegyzetelő alkalmazás létezik Mac-hez. Ezek között megtalálhatók az egyszerű jegyzetelő eszközök, amelyekkel néhány ötletet feljegyezhet, és a teljes szoftveres ökoszisztémák, amelyek projektmenedzsment központként működnek. ?
Mit kell keresni a Mac-re készült jegyzetelő alkalmazásokban?
Számos jegyzetelési alkalmazás áll rendelkezésre Mac-hez, így több tucatnyi lehetőség közül választhat. Akár hagyományos megjelenést, akár mindenre kiterjedő, nagy teljesítményű eszközt keres, biztosan talál olyan alkalmazást, amely megfelel az igényeinek. ?
Íme, mire kell figyelni a Mac-re készült jegyzetelő alkalmazásoknál:
- Zökkenőmentes szervezés: Könnyű elmerülni a gondolataidban – és elveszíteni őket egy rosszul szervezett mappában. Keress olyan jegyzetelő alkalmazást, amely a számodra érthető módon tartja rendben a dolgokat.
- Hasznos keresés: Nincs értelme jegyzeteket készíteni, ha később nem találja meg őket. Válasszon olyan jegyzetkészítő alkalmazást, amely hatékony keresőeszközöket kínál.
- Gyors használat: Válasszon egy jegyzetelő alkalmazást, amely intuitív felülettel és eszközökkel rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan elindulhat.
- Gyors betöltési idő: Győződj meg arról, hogy az alkalmazás gyorsan betöltődik, és lehetővé teszi a gyors jegyzetelést – plusz pontokat kapsz a billentyűparancsokért és az eszközökért, amelyek tovább gyorsítják a munkát.
A 10 legjobb jegyzetelő alkalmazás Mac-hez
Íme a legjobb jegyzetelési alkalmazások Mac-hez. Az egyszerű, jegyzetek írására tervezett szövegszerkesztő eszközöktől a szoftverkezelő eszközökig minden üzleti igényt kielégítő megoldások találhatók. ✨
1. ClickUp
A ClickUp egy projektmenedzsment szoftver, amely zökkenőmentesen működik Mac és más operációs rendszereken. Felülmúlja a várakozásokat a feladatok automatizálásának, egyedi irányítópultok létrehozásának és tartalomadatbázisok építésének funkcióival, és funkciói tökéletesen megfelelnek a jegyzetelési igényeinek. ?
A ClickUp Notepad egy testreszabható jegyzetelő eszköz. Használhatja projektjavaslatok megjegyzéséhez, ellenőrzőlisták írásához vagy gyors jegyzetek készítéséhez egy megbeszélés után. Gazdag szerkesztési és drag-and-drop eszközökkel rendelkezik, amelyekkel a szervezés gyerekjáték.
Fejlécek hozzáadásával fel lehet osztani a hosszabb jegyzeteket, és színekkel lehet kiemelni a fontos tényeket. Ezenkívül bármelyik jegyzetet feladattá lehet alakítani, határidővel, prioritásokkal és felelősökkel. A beépített Chrome-bővítmény, asztali alkalmazás és mobilalkalmazás segítségével pedig bárhonnan hozzáférhet a jegyzetekhez.
A ClickUp Docs egy másik módszert kínál a jegyzeteléshez. A fejlettebb funkciók, mint a beágyazott oldalak, a beágyazott táblázatok és a formázási eszközök, új szintre emelik az egyszerű jegyzetelést. Valós időben együttműködhetsz kollégáiddal a jegyzeteken, és az intuitív kereső segítségével később könnyedén megtalálhatod őket.
Segítségre van szüksége a jegyzetek írásában? A ClickUp AI javaslatokat kínál, szerkeszti a munkáját, és azonnali összefoglalással időt takarít meg. Ez az írási asszisztens szoftver cselekvési tételeket is generál, és a jobb szervezés érdekében egyszerűsíti a formázást.
A ClickUp legjobb funkciói
- Több ezer sablon, köztük a Docs használatához szükséges útmutatók, szervezési sablonok és munkafolyamat-sablonok segítségével időt takaríthat meg, amikor a teendőlistáját szeretné naprakészen tartani.
- Egyszerűsítse a dokumentumkezelést a wikik, a műszerfalak és az egyéni szűrők segítségével, hogy másodpercek alatt mindent megtaláljon.
- Használja az asztali alkalmazást minden Apple eszközén, beleértve az iPadet, iPhone-t, Mac asztali számítógépeket és Macbookokat.
- A valós idejű együttműködésnek köszönhetően a csapattal együtt szerkesztheti a jegyzeteket, vagy integrálhatja azokat egy nagyobb feladatkezelő rendszerbe.
- Az egyszerű felhasználói felület megkönnyíti a jegyzetek készítését és rendszerezését, anélkül, hogy sokat kellene tanulnod.
- A könnyen kereshető eszköznek köszönhetően másodpercek alatt megtalálhatja jegyzetét és ötleteit.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp AI jelenleg csak asztali alkalmazásként érhető el, de hamarosan megjelenik a mobil verzió is.
- Bár a jegyzetelési funkciók könnyen érthetőek, a szoftver teljes körű kihasználásához tanulási folyamatra van szükség.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)
📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk válaszadóinak 49%-a még mindig kézzel ír jegyzeteket – ez meglepő tendencia a digitális korszakban. Ez a tollra és papírra való támaszkodás lehet személyes preferencia vagy annak jele, hogy a digitális jegyzetelési eszközök még nem integrálódtak teljes mértékben a munkafolyamatokba.
Ugyanakkor egy másik ClickUp-felmérésből kiderült, hogy az emberek 35%-a 30 percet vagy annál többet tölt azzal, hogy összefoglalja a megbeszéléseket, megossza a teendőket és tájékoztassa a csapatokat. 👀 A ClickUp AI Notetaker megszünteti ezt az adminisztratív terhet! Hagyja, hogy az AI automatikusan rögzítse, leírja és összefoglalja az értekezleteket, miközben azonosítja és kiosztja a teendőket – nincs többé szükség kézzel írt jegyzetekre vagy manuális nyomon követésre! Növelje termelékenységét akár 30%-kal a ClickUp azonnali értekezlet-összefoglalói, automatizált feladatai és központosított munkafolyamatai segítségével.
2. Apple iCloud Notes
Mi lehet jobb, mint egy Apple által Mac-hez tervezett jegyzetelő eszköz? Az App Store-ban elérhető Apple Notes egy natív Mac-alkalmazás, amely megkönnyíti a találkozók jegyzetelését és a legfontosabb pontok feljegyzését.
A legjobb az egészben, hogy a felhőalapú tárolásnak köszönhetően a jegyzetek mindig naprakészek. Ez azt jelenti, hogy a telefonodon is a legfrissebb verziót láthatod az ötleteidnek, még akkor is, ha azokat a Mac asztali számítógépeden írtad le.
Az Apple iCloud legjobb funkciói
- A mappák segítségével a jegyzeteket cél, célkitűzés vagy bármilyen más, Önnek értelmes struktúra szerint rendezheti.
- A megosztási funkciók segítségével szabályozhatja a jegyzetekhez való hozzáférést és a jogosultságokat.
- Használja a keresési funkciót, hogy megtalálja ötleteit és jegyzetét, függetlenül attól, hogy azokat ma reggel vagy két évvel ezelőtt készítette.
- A törölt jegyzeteket 30 napon belül két egyszerű lépésben helyreállíthatja.
- Hashtagekkel jelölheted a jegyzeteket a jobb rendszerezés és keresés érdekében.
Az Apple iCloud korlátai
- Az Apple Notes alkalmazás nem fér hozzá más alkalmazásokban, például a Google vagy a Yahoo alkalmazásokban tárolt jegyzetekhez, és nem támogatja a markdown formátumot.
- Az alkalmazás nem szinkronizálható Windows vagy Android rendszerrel, ezért leginkább azoknak ajánlott, akik kizárólag Apple iOS szoftvert használnak.
Apple iCloud árak
- Ingyenes
Apple iCloud értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)
Nézze meg ezeket az Apple Notes sablonokat!
3. Evernote
Az Evernote egy népszerű, több platformon is használható alkalmazás, amely hamar meghódította a jegyzetelési világot. Akár diákként használod az órákon jegyzeteléshez, akár szakemberként a csapat szervezéséhez, akár személyes szervezéshez, ez az alkalmazás messze meghaladja a hagyományos jegyzetelési alkalmazások képességeit. ✍️
Az Evernote legjobb funkciói
- Azonnali feladatlétrehozás és -kiosztás a jegyzetekben, hogy a munka haladjon előre
- Használja a webkivágó eszközt, hogy képernyőképeket készítsen weboldalakról, és közvetlenül rájuk jegyzeteket írjon.
- A kézzel írt jegyzeteket és fontos dokumentumokat beolvashatja közvetlenül a jegyzetkészítő alkalmazásba, hogy könnyen hozzáférhessen azokhoz.
- A Google Naptárral való integráció segítségével mindig naprakész maradhat, és jegyzeteket csatolhat a megbeszélésekhez, így mindig tisztában lesz a dolgok állásával.
Az Evernote korlátai
- Az ingyenes verzió korlátozott, a fizetős csomagok pedig drágák lehetnek azok számára, akik csak egy egyszerű jegyzetelő eszközre van szükségük.
- Bár megoszthatod a jegyzeteket, a valós idejű együttműködést nem támogatja.
Evernote árak
- Ingyenes
- Személyes: 14,99 USD/hó
- Professional: 17,99 USD/hó
- Csapatok számára: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Evernote értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8100 értékelés)
4. Microsoft OneNote
A Microsoft OneNote egy olyan eszköz, amely az egyszerű jegyzetelést egy új szintre emeli. Könnyedén megoszthatod a jegyzeteket és együttműködhetsz csapattársaiddal egy ökoszisztémában. A strukturálási és keresési eszközök segítik a szervezettséget, és könnyebbé teszik az ötletek megtalálását, mint valaha.
A Microsoft OneNote legjobb funkciói
- Az eszköz papírszerű érzetet kelt, ami vonzó a hagyományokhoz ragaszkodók számára, akik nosztalgiával gondolnak vissza a toll és papír idejére.
- Az előfizetések a jegyzetelési funkciókat olyan eszközökkel kombinálják, mint az Excel, a PowerPoint, a Word és az Outline.
- Rendezze jegyzetét szakaszokba és oldalakba, hogy soha többé ne veszítsen el egy fontos ötletet sem.
- Az olyan eszközök, mint a kiemelés, a megjegyzések és a rajzolás lehetővé teszik, hogy ötleteidhez további kontextust adj hozzá.
A Microsoft OneNote korlátai
- Nincs offline tárolás, vagyis az offline állapotban készített jegyzetek csak akkor szinkronizálódnak, ha internetkapcsolatod van, és ha addig bezársz a jegyzetet, akkor az összes változtatásod elveszik.
- Az eszköz nem rendelkezik exportálási opciókkal, így egy másik alkalmazásra való áttérés azt jelentené, hogy a jegyzeteket manuálisan kell átmásolni.
A Microsoft OneNote árai
- Microsoft 365 Business Basic: 6,00 USD/hó
- Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/hó
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/hó
- Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó
- Microsoft 365 Business Premium: 22,00 USD/hó
Microsoft OneNote értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)
5. Slite
A Slite egy mesterséges intelligenciával működő tudáskezelő eszköz. Lehetővé teszi tartalmak létrehozását és tárolását, legyen szó vállalati wikiről, csapatértekezletek jegyzetéről vagy bevezető folyamatokról és útmutatókról. A mesterséges intelligencia funkciók lefordítják, szerkesztik és formázzák a munkádat, és kiválóan alkalmasak a tartalom egyszerűsítésére, összefoglalására és rövidítésére.
A Slite legjobb funkciói
- Írjon be egy kérdést a keresőbe, és kapjon választ a jegyzetek és dokumentumok alapján.
- Az AI-alapú betekintés kiemeli azokat a jegyzeteket, amelyeket felül kell vizsgálni, frissíteni vagy archiválni kell, így jegyzetek mindig naprakészek maradnak.
- Gyorsan egyesítheti a jegyzeteket és törölheti az ismétlődéseket
- A beépített optikai karakterfelismerő (OCR) funkciónak köszönhetően szinte bármilyen típusú dokumentumot importálhat olyan eszközökből, mint a Notion, az Evernote és más jegyzetelési alkalmazások.
A Slite korlátai
- A korlátozott exportálási és importálási lehetőségek megnehezítik a jegyzetek más eszközökről való átvitelét.
- Nem integrálódik jól más alkalmazásokkal, ezért túl korlátozott lehet azoknak a szervezeteknek, amelyek mozaikos munkafolyamat-eszközöket használnak.
Slite árak
- Ingyenes
- Standard: 10 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 15 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Slite értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)
6. Notebooks for Mac
A Notebooks for Mac egy egyszerű jegyzetelő eszköz, amely strukturálja és rendszerezi az írásos gondolataidat. Jegyzeteket fájlként tárolhatsz, és szegmenseket hozhatsz létre, hogy nyomon követhesd az összes tartalmat. ?
A Notebooks for Mac legjobb funkciói
- A vizuális felület élvezetessé teszi a jegyzetelést.
- Az Import számos fájltípust támogat, beleértve a markdown formázást, a HTML-t és a sima szöveget.
- A jegyzetek HTML-fájlként kerülnek tárolásra, ami csökkenti a komplexitást és gyorsabbá teszi az eszközök betöltését.
- Az egyszerű szinkronizálás lehetővé teszi, hogy más eszközökhöz is csatlakoztasd, így hatékonyabbá téve a munkafolyamatokat.
A Mac-re készült jegyzetfüzetek korlátai
- Egyes felhasználók észrevették, hogy az alkalmazás betöltéskor lefagy, különösen akkor, ha sok jegyzeted van.
- Az új Dropbox alkalmazás miatt a keresési funkció nem működik megfelelően, de a támogatási csapat által megadott néhány lépéssel megoldhatja a problémát.
Notebooks for Mac árak
- Ingyenes próba
- Előfizetés: 43,99 USD
Notebooks for Mac értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Bear
A Bear egy Apple Mac, iPhone és iPad készülékekre tervezett jegyzetalkalmazás. Használja a díjnyertes alkalmazást jegyzetek készítéséhez, táblázatok hozzáadásához, fotók beágyazásához és teendőlisták létrehozásához, mindezt egy helyen.
A Bear legjobb funkciói
- A jegyzeteket több formátumban is exportálhatja, és megoszthatja őket úgy, ahogyan csak szeretné.
- A gyönyörű felület elnyerte az Apple Design Award díjat, és intuitív módon használható.
- A titkosított jegyzetekhez hasonló biztonsági funkciók gondoskodnak az adatok és gondolatok biztonságáról.
- Az OCR keresési funkcióval szöveget kereshet PDF-fájlokban és képekben.
A Bear korlátai
- Az ingyenes verzió korlátozott, ezért fizetnie kell, ha az összes funkciót használni szeretné.
- Nincs harmadik féltől származó integráció, vagyis csak az alkalmazáson belül lehet dolgozni.
Bear árak
- Ingyenes próba: 7 napos próba
- Bear Pro: 2,99 USD/hó
Bear értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)
8. Obsidian
Az Obsidian egy teljesen testreszabható jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy online és offline is hozzáférjen gondolataidhoz. Több száz bővítmény és téma, napló, jegyzetek és a stílusodhoz illő tudásbázisok létrehozása.
Az Obsidian legjobb funkciói
- Használja ezt a rendkívül testreszabható alkalmazást mini személyi asszisztensként, amely pontosan tudja, hol vannak tárolva az összes információi.
- A jegyzeteket könnyedén összekapcsolhatja, hogy gondolatok és projektek között kapcsolatokat teremtsen.
- Ábrázolja gondolatait és jegyzetét egy vizuálisan vonzó grafikonon, hogy betekintést nyerjen gondolkodásmódjába.
- Használja a Canvas funkciót kreatív térként, ahol ötleteivel kísérletezhet.
Az Obsidian korlátai
- Az olyan egyszerű funkciókért, mint a szinkronizálás, fizetnie kell, amelyek más eszközök áraiban benne vannak.
- Nincs natív együttműködési funkció, ami korlátozza az üzleti csapatokat.
Obsidian árak
- Személyes használat: Ingyenes
- Kereskedelmi használat: 50 USD/felhasználó/év
Obsidian értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (több mint 20 értékelés)
9. UPDF
Az UPDF egy AI funkciókkal ellátott online PDF-szerkesztő. Töltsön fel PDF-fájlokat, majd azonnal jegyzetelje, szerkessze és foglalja össze az információkat egyszerű jegyzetekbe.
Az UPDF legjobb funkciói
- Több tucat formátum támogatása, beleértve a HTML, XML és PDF formátumokat, lehetővé teszi, hogy különféle dokumentumokat töltsön fel jegyzetekké alakítás céljából.
- Használja az OCR funkciót a PDF-fájlokban található szövegek kereséséhez.
- A beépített mesterséges intelligencia segítségével a összefoglalás, a fontos pontok kiemelése és a jegyzetek feljegyzése gyorsabb, mint valaha.
- A sokféle jegyzetelési eszköz, például kiemelők, alakzatok és szövegdobozok minden jegyzetet műalkotássá varázsolnak.
Az UPDF korlátai
- A felhasználók szerint az eszköz néha hibás, ami lassítja a gondolkodási folyamatot.
- A trackpad aláírási eszköz nem intuitív, és használata bonyolult lehet.
UPDF árak
- UPDF Pro éves előfizetés: 59,99 USD, éves számlázással
- UPDF Pro örökös terv: 109,99 dollár egyszeri fizetés, életre szóló hozzáférés
- UPDF AI kiegészítő: 12 USD/hó
- UPDF Enterprise Plan: 109 dollár egyszeri díj
UPDF értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (5+ értékelés)
10. Joplin
A Joplin egy nyílt forráskódú jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy bárhonnan hozzáférjen munkájához. Az eszköz szövegeket, képeket és hangfájlokat is támogat, így jegyzetelése új szintre és formátumokba emelkedik.
A Joplin legjobb funkciói
- Használja az együttműködési és megosztási funkciókat, hogy csapattársaival vagy barátaival együtt dolgozhasson új ötleteken.
- A Firefox és Chrome Clipper kiterjesztés a weboldalakat szerkeszthető jegyzetekké alakítja.
- A bővítmények és témák segítségével testreszabhatod az alkalmazást.
- A titkosítási funkciók biztonságban tartják a jegyzeteket, és megvédik a gondolataidat a versenytársaktól.
A Joplin korlátai
- Az együttműködési funkciók csak a Joplin Cloudon működnek.
- Nincs olyan fejlett funkciója, mint az OCR vagy a mobil szkennelés.
A Joplin árai
- Alap: 2,99 USD/hó
- Pro: 5,99 USD/hó
- Teams: 7,99 USD/hó
Joplin értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (1+ értékelés)
- Capterra: N/A
Javítsd jegyzetelési készségeidet a ClickUp segítségével
Válasszon egyet a legjobb jegyzetelő alkalmazások közül Mac-hez, és kezdje el racionalizálni munkafolyamatait és jobb jegyzeteket készíteni. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű együttműködés, az egyszerű megosztás és a biztonság, az egész csapat bekapcsolódhat a munkába, és legyőzheti a versenyt új termékek bevezetésekor. Ezenkívül ezek az eszközök megkönnyítik személyes életének egyszerűsítését és gondolatainak rendszerezését.
Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és javítsd jegyzetelési folyamataidat. Hozz létre feladatokat, adj hozzá megbízottakat, és jelöld meg a prioritásokat közvetlenül a jegyzetekben. Vagy foglald össze a megbeszélések legfontosabb tanulságait, és építsd fel tudásbázisodat másodpercek alatt – nem órák alatt – a beépített mesterséges intelligencia segítségével. Ezekkel az eszközökkel készen állsz arra, hogy jobb ötleteket dolgozz ki, megoszd azokat a csapatoddal, és cselekedj. ?