A 10 legjobb jegyzetelő alkalmazás Mac-hez 2025-ben

A jegyzetelési alkalmazások jelentősen hatékonyabbá tehetik a munkafolyamatokat. Ezek az alkalmazások megkönnyítik az unalmas jegyzetelési feladatot, így könnyedén leírhatja a megbeszélések tanulságait, papírra vetheti kreatív új termékötleteit, és nyomon követheti csapata előrehaladását.

De nem minden jegyzetelő alkalmazás működik zökkenőmentesen az Apple termékeiden. A MacOS-hez jegyzetelő alkalmazásokra van szükséged, hogy valóban a legtöbbet hozhasd ki ezekből az eszközökből. (Gondolj csak a billentyűparancsokra és a rengeteg hasznos integrációra!)

Itt áttekintjük a Mac-re készült jegyzetelő alkalmazásokat és a legfontosabb szempontokat, amelyekre figyelni kell. Emellett bemutatjuk a 10 legjobb Mac-re készült jegyzetelő alkalmazást, és részletesen elmagyarázzuk, mi teszi őket olyan nagyszerűvé.

Mik azok a jegyzetelési alkalmazások Mac-hez?

A Mac-re készült jegyzetelő alkalmazások natívak a Mac operációs rendszerben. Ez azt jelenti, hogy úgy tervezték őket, hogy integrálódjanak a Mac szoftverekbe. A Mac-re készült írási alkalmazásokhoz hasonlóan különböznek a böngészőablakban megnyíló eszközöktől. Szinkronizálódnak az összes Apple-eszközön, a felhőben működnek, és úgy lettek kialakítva, hogy közvetlenül integrálódjanak a Mac operációs rendszerbe.

Ezek a jegyzetelési alkalmazások jobban javítják a termelékenységet, mert kifejezetten a Mac munkafolyamatokhoz lettek kifejlesztve. Ez azt jelenti, hogy nem kapsz értesítéseket a munkaterületeden kívülről. Ráadásul könnyebb keresni a jegyzetek között anélkül, hogy böngészőablakokat kellene megnyitnod és elterelné a figyelmedet.

Többféle jegyzetelő alkalmazás létezik Mac-hez. Ezek között megtalálhatók az egyszerű jegyzetelő eszközök, amelyekkel néhány ötletet feljegyezhet, és a teljes szoftveres ökoszisztémák, amelyek projektmenedzsment központként működnek. ?

Mit kell keresni a Mac-re készült jegyzetelő alkalmazásokban?

Számos jegyzetelési alkalmazás áll rendelkezésre Mac-hez, így több tucatnyi lehetőség közül választhat. Akár hagyományos megjelenést, akár mindenre kiterjedő, nagy teljesítményű eszközt keres, biztosan talál olyan alkalmazást, amely megfelel az igényeinek. ?

Íme, mire kell figyelni a Mac-re készült jegyzetelő alkalmazásoknál:

Zökkenőmentes szervezés : Könnyű elmerülni a gondolataidban – és elveszíteni őket egy rosszul szervezett mappában. Keress olyan jegyzetelő alkalmazást, amely a számodra érthető módon tartja rendben a dolgokat.

Hasznos keresés : Nincs értelme jegyzeteket készíteni, ha később nem találja meg őket. Válasszon olyan jegyzetkészítő alkalmazást, amely hatékony keresőeszközöket kínál.

Gyors használat : Válasszon egy jegyzetelő alkalmazást, amely intuitív felülettel és eszközökkel rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan elindulhat.

Gyors betöltési idő: Győződj meg arról, hogy az alkalmazás gyorsan betöltődik, és lehetővé teszi a gyors jegyzetelést – plusz pontokat kapsz a billentyűparancsokért és az eszközökért, amelyek tovább gyorsítják a munkát.

A 10 legjobb jegyzetelő alkalmazás Mac-hez

Íme a legjobb jegyzetelési alkalmazások Mac-hez. Az egyszerű, jegyzetek írására tervezett szövegszerkesztő eszközöktől a szoftverkezelő eszközökig minden üzleti igényt kielégítő megoldások találhatók. ✨

A ClickUp egy projektmenedzsment szoftver, amely zökkenőmentesen működik Mac és más operációs rendszereken. Felülmúlja a várakozásokat a feladatok automatizálásának, egyedi irányítópultok létrehozásának és tartalomadatbázisok építésének funkcióival, és funkciói tökéletesen megfelelnek a jegyzetelési igényeinek. ?

A ClickUp Notepad egy testreszabható jegyzetelő eszköz. Használhatja projektjavaslatok megjegyzéséhez, ellenőrzőlisták írásához vagy gyors jegyzetek készítéséhez egy megbeszélés után. Gazdag szerkesztési és drag-and-drop eszközökkel rendelkezik, amelyekkel a szervezés gyerekjáték.

Fejlécek hozzáadásával fel lehet osztani a hosszabb jegyzeteket, és színekkel lehet kiemelni a fontos tényeket. Ezenkívül bármelyik jegyzetet feladattá lehet alakítani, határidővel, prioritásokkal és felelősökkel. A beépített Chrome-bővítmény, asztali alkalmazás és mobilalkalmazás segítségével pedig bárhonnan hozzáférhet a jegyzetekhez.

A ClickUp Docs egy másik módszert kínál a jegyzeteléshez. A fejlettebb funkciók, mint a beágyazott oldalak, a beágyazott táblázatok és a formázási eszközök, új szintre emelik az egyszerű jegyzetelést. Valós időben együttműködhetsz kollégáiddal a jegyzeteken, és az intuitív kereső segítségével később könnyedén megtalálhatod őket.

Segítségre van szüksége a jegyzetek írásában? A ClickUp AI javaslatokat kínál, szerkeszti a munkáját, és azonnali összefoglalással időt takarít meg. Ez az írási asszisztens szoftver cselekvési tételeket is generál, és a jobb szervezés érdekében egyszerűsíti a formázást.

A ClickUp legjobb funkciói

Több ezer sablon, köztük a Docs használatához szükséges útmutatók , szervezési sablonok és munkafolyamat-sablonok segítségével időt takaríthat meg , amikor a teendőlistáját szeretné naprakészen tartani.

Egyszerűsítse a dokumentumkezelést a wikik, a műszerfalak és az egyéni szűrők segítségével, hogy másodpercek alatt mindent megtaláljon.

Használja az asztali alkalmazást minden Apple eszközén, beleértve az iPadet, iPhone-t, Mac asztali számítógépeket és Macbookokat.

A valós idejű együttműködésnek köszönhetően a csapattal együtt szerkesztheti a jegyzeteket, vagy integrálhatja azokat egy nagyobb feladatkezelő rendszerbe.

Az egyszerű felhasználói felület megkönnyíti a jegyzetek készítését és rendszerezését, anélkül, hogy sokat kellene tanulnod.

A könnyen kereshető eszköznek köszönhetően másodpercek alatt megtalálhatja jegyzetét és ötleteit.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI jelenleg csak asztali alkalmazásként érhető el, de hamarosan megjelenik a mobil verzió is.

Bár a jegyzetelési funkciók könnyen érthetőek, a szoftver teljes körű kihasználásához tanulási folyamatra van szükség.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Apple iCloud Notes

az Apple iCloud Notes segítségével

Mi lehet jobb, mint egy Apple által Mac-hez tervezett jegyzetelő eszköz? Az App Store-ban elérhető Apple Notes egy natív Mac-alkalmazás, amely megkönnyíti a találkozók jegyzetelését és a legfontosabb pontok feljegyzését.

A legjobb az egészben, hogy a felhőalapú tárolásnak köszönhetően a jegyzetek mindig naprakészek. Ez azt jelenti, hogy a telefonodon is a legfrissebb verziót láthatod az ötleteidnek, még akkor is, ha azokat a Mac asztali számítógépeden írtad le.

Az Apple iCloud legjobb funkciói

A mappák segítségével a jegyzeteket cél, célkitűzés vagy bármilyen más, Önnek értelmes struktúra szerint rendezheti.

A megosztási funkciók segítségével szabályozhatja a jegyzetekhez való hozzáférést és a jogosultságokat.

Használja a keresési funkciót, hogy megtalálja ötleteit és jegyzetét, függetlenül attól, hogy azokat ma reggel vagy két évvel ezelőtt készítette.

A törölt jegyzeteket 30 napon belül két egyszerű lépésben helyreállíthatja.

Hashtagekkel jelölheted a jegyzeteket a jobb rendszerezés és keresés érdekében.

Az Apple iCloud korlátai

Az Apple Notes alkalmazás nem fér hozzá más alkalmazásokban, például a Google vagy a Yahoo alkalmazásokban tárolt jegyzetekhez, és nem támogatja a markdown formátumot.

Az alkalmazás nem szinkronizálható Windows vagy Android rendszerrel, ezért leginkább azoknak ajánlott, akik kizárólag Apple iOS szoftvert használnak.

Apple iCloud árak

Ingyenes

Apple iCloud értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

3. Evernote

via Evernote

Az Evernote egy népszerű, több platformon is használható alkalmazás, amely hamar meghódította a jegyzetelési világot. Akár diákként használod az órákon jegyzeteléshez, akár szakemberként a csapat szervezéséhez, akár személyes szervezéshez, ez az alkalmazás messze meghaladja a hagyományos jegyzetelési alkalmazások képességeit. ✍️

Az Evernote legjobb funkciói

Azonnali feladatlétrehozás és -kiosztás a jegyzetekben, hogy a munka haladjon előre

Használja a webkivágó eszközt, hogy képernyőképeket készítsen weboldalakról, és közvetlenül rájuk jegyzeteket írjon.

A kézzel írt jegyzeteket és fontos dokumentumokat beolvashatja közvetlenül a jegyzetkészítő alkalmazásba, hogy könnyen hozzáférhessen azokhoz.

A Google Naptárral való integráció segítségével mindig naprakész maradhat, és jegyzeteket csatolhat a megbeszélésekhez, így mindig tisztában lesz a dolgok állásával.

Az Evernote korlátai

Az ingyenes verzió korlátozott, a fizetős csomagok pedig drágák lehetnek azok számára, akik csak egy egyszerű jegyzetelő eszközre van szükségük.

Bár megoszthatod a jegyzeteket, a valós idejű együttműködést nem támogatja.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes : 14,99 USD/hó

Professional : 17,99 USD/hó

Csapatok számára: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8100 értékelés)

4. Microsoft OneNote

via Microsoft OneNote

A Microsoft OneNote egy olyan eszköz, amely az egyszerű jegyzetelést egy új szintre emeli. Könnyedén megoszthatod a jegyzeteket és együttműködhetsz csapattársaiddal egy ökoszisztémában. A strukturálási és keresési eszközök segítik a szervezettséget, és könnyebbé teszik az ötletek megtalálását, mint valaha.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

Az eszköz papírszerű érzetet kelt, ami vonzó a hagyományokhoz ragaszkodók számára, akik nosztalgiával gondolnak vissza a toll és papír idejére.

Az előfizetések a jegyzetelési funkciókat olyan eszközökkel kombinálják, mint az Excel, a PowerPoint, a Word és az Outline.

Rendezze jegyzetét szakaszokba és oldalakba, hogy soha többé ne veszítsen el egy fontos ötletet sem.

Az olyan eszközök, mint a kiemelés, a megjegyzések és a rajzolás lehetővé teszik, hogy ötleteidhez további kontextust adj hozzá.

A Microsoft OneNote korlátai

Nincs offline tárolás, vagyis az offline állapotban készített jegyzetek csak akkor szinkronizálódnak, ha internetkapcsolatod van, és ha addig bezársz a jegyzetet, akkor az összes változtatásod elveszik.

Az eszköz nem rendelkezik exportálási opciókkal, így egy másik alkalmazásra való áttérés azt jelentené, hogy a jegyzeteket manuálisan kell átmásolni.

A Microsoft OneNote árai

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 USD/hó

Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/hó

Microsoft 365 Apps for Business : 8,25 USD/hó

Microsoft 365 Family : 9,99 USD/hó

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/hó

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 USD/hó

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

5. Slite

via Slite

A Slite egy mesterséges intelligenciával működő tudáskezelő eszköz. Lehetővé teszi tartalmak létrehozását és tárolását, legyen szó vállalati wikiről, csapatértekezletek jegyzetéről vagy bevezető folyamatokról és útmutatókról. A mesterséges intelligencia funkciók lefordítják, szerkesztik és formázzák a munkádat, és kiválóan alkalmasak a tartalom egyszerűsítésére, összefoglalására és rövidítésére.

A Slite legjobb funkciói

Írjon be egy kérdést a keresőbe, és kapjon választ a jegyzetek és dokumentumok alapján.

Az AI-alapú betekintés kiemeli azokat a jegyzeteket, amelyeket felül kell vizsgálni, frissíteni vagy archiválni kell, így jegyzetek mindig naprakészek maradnak.

Gyorsan egyesítheti a jegyzeteket és törölheti az ismétlődéseket

A beépített optikai karakterfelismerő (OCR) funkciónak köszönhetően szinte bármilyen típusú dokumentumot importálhat olyan eszközökből, mint a Notion, az Evernote és más jegyzetelési alkalmazások.

A Slite korlátai

A korlátozott exportálási és importálási lehetőségek megnehezítik a jegyzetek más eszközökről való átvitelét.

Nem integrálódik jól más alkalmazásokkal, ezért túl korlátozott lehet azoknak a szervezeteknek, amelyek mozaikos munkafolyamat-eszközöket használnak.

Slite árak

Ingyenes

Standard : 10 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Slite értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

6. Notebooks for Mac

via Notebooks for Mac

A Notebooks for Mac egy egyszerű jegyzetelő eszköz, amely strukturálja és rendszerezi az írásos gondolataidat. Jegyzeteket fájlként tárolhatsz, és szegmenseket hozhatsz létre, hogy nyomon követhesd az összes tartalmat. ?

A Notebooks for Mac legjobb funkciói

A vizuális felület élvezetessé teszi a jegyzetelést.

Az Import számos fájltípust támogat, beleértve a markdown formázást, a HTML-t és a sima szöveget.

A jegyzetek HTML-fájlként kerülnek tárolásra, ami csökkenti a komplexitást és gyorsabbá teszi az eszközök betöltését.

Az egyszerű szinkronizálás lehetővé teszi, hogy más eszközökhöz is csatlakoztasd, így hatékonyabbá téve a munkafolyamatokat.

A Mac-re készült jegyzetfüzetek korlátai

Egyes felhasználók észrevették, hogy az alkalmazás betöltéskor lefagy, különösen akkor, ha sok jegyzeted van.

Az új Dropbox alkalmazás miatt a keresési funkció nem működik megfelelően, de a támogatási csapat által megadott néhány lépéssel megoldhatja a problémát.

Notebooks for Mac árak

Ingyenes próba

Előfizetés: 43,99 USD

Notebooks for Mac értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Bear

via Bear

A Bear egy Apple Mac, iPhone és iPad készülékekre tervezett jegyzetalkalmazás. Használja a díjnyertes alkalmazást jegyzetek készítéséhez, táblázatok hozzáadásához, fotók beágyazásához és teendőlisták létrehozásához, mindezt egy helyen.

A Bear legjobb funkciói

A jegyzeteket több formátumban is exportálhatja, és megoszthatja őket úgy, ahogyan csak szeretné.

A gyönyörű felület elnyerte az Apple Design Award díjat, és intuitív módon használható.

A titkosított jegyzetekhez hasonló biztonsági funkciók gondoskodnak az adatok és gondolatok biztonságáról.

Az OCR keresési funkcióval szöveget kereshet PDF-fájlokban és képekben.

A Bear korlátai

Az ingyenes verzió korlátozott, ezért fizetnie kell, ha az összes funkciót használni szeretné.

Nincs harmadik féltől származó integráció, vagyis csak az alkalmazáson belül lehet dolgozni.

Bear árak

Ingyenes próba : 7 napos próba

Bear Pro: 2,99 USD/hó

Bear értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

8. Obsidian

via Obsidian

Az Obsidian egy teljesen testreszabható jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy online és offline is hozzáférjen gondolataidhoz. Több száz bővítmény és téma, napló, jegyzetek és a stílusodhoz illő tudásbázisok létrehozása.

Az Obsidian legjobb funkciói

Használja ezt a rendkívül testreszabható alkalmazást mini személyi asszisztensként, amely pontosan tudja, hol vannak tárolva az összes információi.

A jegyzeteket könnyedén összekapcsolhatja, hogy gondolatok és projektek között kapcsolatokat teremtsen.

Ábrázolja gondolatait és jegyzetét egy vizuálisan vonzó grafikonon, hogy betekintést nyerjen gondolkodásmódjába.

Használja a Canvas funkciót kreatív térként, ahol ötleteivel kísérletezhet.

Az Obsidian korlátai

Az olyan egyszerű funkciókért, mint a szinkronizálás, fizetnie kell, amelyek más eszközök áraiban benne vannak.

Nincs natív együttműködési funkció, ami korlátozza az üzleti csapatokat.

Obsidian árak

Személyes használat : Ingyenes

Kereskedelmi használat: 50 USD/felhasználó/év

Obsidian értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,9/5 (több mint 20 értékelés)

9. UPDF

via UPDF

Az UPDF egy AI funkciókkal ellátott online PDF-szerkesztő. Töltsön fel PDF-fájlokat, majd azonnal jegyzetelje, szerkessze és foglalja össze az információkat egyszerű jegyzetekbe.

Az UPDF legjobb funkciói

Több tucat formátum támogatása, beleértve a HTML, XML és PDF formátumokat, lehetővé teszi, hogy különféle dokumentumokat töltsön fel jegyzetekké alakítás céljából.

Használja az OCR funkciót a PDF-fájlokban található szövegek kereséséhez.

A beépített mesterséges intelligencia segítségével a összefoglalás, a fontos pontok kiemelése és a jegyzetek feljegyzése gyorsabb, mint valaha.

A sokféle jegyzetelési eszköz , például kiemelők, alakzatok és szövegdobozok minden jegyzetet műalkotássá varázsolnak.

Az UPDF korlátai

A felhasználók szerint az eszköz néha hibás, ami lassítja a gondolkodási folyamatot.

A trackpad aláírási eszköz nem intuitív, és használata bonyolult lehet.

UPDF árak

UPDF Pro éves előfizetés : 59,99 USD, éves számlázással

UPDF Pro örökös terv : 109,99 dollár egyszeri fizetés, életre szóló hozzáférés

UPDF AI kiegészítő : 12 USD/hó

UPDF Enterprise Plan: 109 dollár egyszeri díj

UPDF értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (10+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (5+ értékelés)

10. Joplin

via Joplin

A Joplin egy nyílt forráskódú jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy bárhonnan hozzáférjen munkájához. Az eszköz szövegeket, képeket és hangfájlokat is támogat, így jegyzetelése új szintre és formátumokba emelkedik.

A Joplin legjobb funkciói

Használja az együttműködési és megosztási funkciókat, hogy csapattársaival vagy barátaival együtt dolgozhasson új ötleteken.

A Firefox és Chrome Clipper kiterjesztés a weboldalakat szerkeszthető jegyzetekké alakítja.

A bővítmények és témák segítségével testreszabhatod az alkalmazást.

A titkosítási funkciók biztonságban tartják a jegyzeteket, és megvédik a gondolataidat a versenytársaktól.

A Joplin korlátai

Az együttműködési funkciók csak a Joplin Cloudon működnek.

Nincs olyan fejlett funkciója, mint az OCR vagy a mobil szkennelés.

A Joplin árai

Alap : 2,99 USD/hó

Pro : 5,99 USD/hó

Teams: 7,99 USD/hó

Joplin értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (1+ értékelés)

Capterra: N/A

Javítsd jegyzetelési készségeidet a ClickUp segítségével

Válasszon egyet a legjobb jegyzetelő alkalmazások közül Mac-hez, és kezdje el racionalizálni munkafolyamatait és jobb jegyzeteket készíteni. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű együttműködés, az egyszerű megosztás és a biztonság, az egész csapat bekapcsolódhat a munkába, és legyőzheti a versenyt új termékek bevezetésekor. Ezenkívül ezek az eszközök megkönnyítik személyes életének egyszerűsítését és gondolatainak rendszerezését.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és javítsd jegyzetelési folyamataidat. Hozz létre feladatokat, adj hozzá megbízottakat, és jelöld meg a prioritásokat közvetlenül a jegyzetekben. Vagy foglald össze a megbeszélések legfontosabb tanulságait, és építsd fel tudásbázisodat másodpercek alatt – nem órák alatt – a beépített mesterséges intelligencia segítségével. Ezekkel az eszközökkel készen állsz arra, hogy jobb ötleteket dolgozz ki, megoszd azokat a csapatoddal, és cselekedj. ?