ClickUp blog

A 10 legjobb jegyzetelő alkalmazás Mac-hez 2025-ben

Engineering Team
Engineering Team
2025. január 31.

A jegyzetelési alkalmazások jelentősen hatékonyabbá tehetik a munkafolyamatokat. Ezek az alkalmazások megkönnyítik az unalmas jegyzetelési feladatot, így könnyedén leírhatja a megbeszélések tanulságait, papírra vetheti kreatív új termékötleteit, és nyomon követheti csapata előrehaladását.

De nem minden jegyzetelő alkalmazás működik zökkenőmentesen az Apple termékeiden. A MacOS-hez jegyzetelő alkalmazásokra van szükséged, hogy valóban a legtöbbet hozhasd ki ezekből az eszközökből. (Gondolj csak a billentyűparancsokra és a rengeteg hasznos integrációra!)

Itt áttekintjük a Mac-re készült jegyzetelő alkalmazásokat és a legfontosabb szempontokat, amelyekre figyelni kell. Emellett bemutatjuk a 10 legjobb Mac-re készült jegyzetelő alkalmazást, és részletesen elmagyarázzuk, mi teszi őket olyan nagyszerűvé.

Mik azok a jegyzetelési alkalmazások Mac-hez?

A Mac-re készült jegyzetelő alkalmazások natívak a Mac operációs rendszerben. Ez azt jelenti, hogy úgy tervezték őket, hogy integrálódjanak a Mac szoftverekbe. A Mac-re készült írási alkalmazásokhoz hasonlóan különböznek a böngészőablakban megnyíló eszközöktől. Szinkronizálódnak az összes Apple-eszközön, a felhőben működnek, és úgy lettek kialakítva, hogy közvetlenül integrálódjanak a Mac operációs rendszerbe.

Ezek a jegyzetelési alkalmazások jobban javítják a termelékenységet, mert kifejezetten a Mac munkafolyamatokhoz lettek kifejlesztve. Ez azt jelenti, hogy nem kapsz értesítéseket a munkaterületeden kívülről. Ráadásul könnyebb keresni a jegyzetek között anélkül, hogy böngészőablakokat kellene megnyitnod és elterelné a figyelmedet.

Többféle jegyzetelő alkalmazás létezik Mac-hez. Ezek között megtalálhatók az egyszerű jegyzetelő eszközök, amelyekkel néhány ötletet feljegyezhet, és a teljes szoftveres ökoszisztémák, amelyek projektmenedzsment központként működnek. ?

Mit kell keresni a Mac-re készült jegyzetelő alkalmazásokban?

Számos jegyzetelési alkalmazás áll rendelkezésre Mac-hez, így több tucatnyi lehetőség közül választhat. Akár hagyományos megjelenést, akár mindenre kiterjedő, nagy teljesítményű eszközt keres, biztosan talál olyan alkalmazást, amely megfelel az igényeinek. ?

Íme, mire kell figyelni a Mac-re készült jegyzetelő alkalmazásoknál:

  • Zökkenőmentes szervezés: Könnyű elmerülni a gondolataidban – és elveszíteni őket egy rosszul szervezett mappában. Keress olyan jegyzetelő alkalmazást, amely a számodra érthető módon tartja rendben a dolgokat.
  • Hasznos keresés: Nincs értelme jegyzeteket készíteni, ha később nem találja meg őket. Válasszon olyan jegyzetkészítő alkalmazást, amely hatékony keresőeszközöket kínál.
  • Gyors használat: Válasszon egy jegyzetelő alkalmazást, amely intuitív felülettel és eszközökkel rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan elindulhat.
  • Gyors betöltési idő: Győződj meg arról, hogy az alkalmazás gyorsan betöltődik, és lehetővé teszi a gyors jegyzetelést – plusz pontokat kapsz a billentyűparancsokért és az eszközökért, amelyek tovább gyorsítják a munkát.

A 10 legjobb jegyzetelő alkalmazás Mac-hez

Íme a legjobb jegyzetelési alkalmazások Mac-hez. Az egyszerű, jegyzetek írására tervezett szövegszerkesztő eszközöktől a szoftverkezelő eszközökig minden üzleti igényt kielégítő megoldások találhatók. ✨

1. ClickUp

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.
Kezdje el a ClickUp használatát
Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy projektmenedzsment szoftver, amely zökkenőmentesen működik Mac és más operációs rendszereken. Felülmúlja a várakozásokat a feladatok automatizálásának, egyedi irányítópultok létrehozásának és tartalomadatbázisok építésének funkcióival, és funkciói tökéletesen megfelelnek a jegyzetelési igényeinek. ?

A ClickUp Notepad egy testreszabható jegyzetelő eszköz. Használhatja projektjavaslatok megjegyzéséhez, ellenőrzőlisták írásához vagy gyors jegyzetek készítéséhez egy megbeszélés után. Gazdag szerkesztési és drag-and-drop eszközökkel rendelkezik, amelyekkel a szervezés gyerekjáték.

Fejlécek hozzáadásával fel lehet osztani a hosszabb jegyzeteket, és színekkel lehet kiemelni a fontos tényeket. Ezenkívül bármelyik jegyzetet feladattá lehet alakítani, határidővel, prioritásokkal és felelősökkel. A beépített Chrome-bővítmény, asztali alkalmazás és mobilalkalmazás segítségével pedig bárhonnan hozzáférhet a jegyzetekhez.

A ClickUp Docs egy másik módszert kínál a jegyzeteléshez. A fejlettebb funkciók, mint a beágyazott oldalak, a beágyazott táblázatok és a formázási eszközök, új szintre emelik az egyszerű jegyzetelést. Valós időben együttműködhetsz kollégáiddal a jegyzeteken, és az intuitív kereső segítségével később könnyedén megtalálhatod őket.

Segítségre van szüksége a jegyzetek írásában? A ClickUp AI javaslatokat kínál, szerkeszti a munkáját, és azonnali összefoglalással időt takarít meg. Ez az írási asszisztens szoftver cselekvési tételeket is generál, és a jobb szervezés érdekében egyszerűsíti a formázást.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Több ezer sablon, köztük a Docs használatához szükséges útmutatók, szervezési sablonok és munkafolyamat-sablonok segítségével időt takaríthat meg, amikor a teendőlistáját szeretné naprakészen tartani.
  • Egyszerűsítse a dokumentumkezelést a wikik, a műszerfalak és az egyéni szűrők segítségével, hogy másodpercek alatt mindent megtaláljon.
  • Használja az asztali alkalmazást minden Apple eszközén, beleértve az iPadet, iPhone-t, Mac asztali számítógépeket és Macbookokat.
  • A valós idejű együttműködésnek köszönhetően a csapattal együtt szerkesztheti a jegyzeteket, vagy integrálhatja azokat egy nagyobb feladatkezelő rendszerbe.
  • Az egyszerű felhasználói felület megkönnyíti a jegyzetek készítését és rendszerezését, anélkül, hogy sokat kellene tanulnod.
  • A könnyen kereshető eszköznek köszönhetően másodpercek alatt megtalálhatja jegyzetét és ötleteit.

A ClickUp korlátai

  • A ClickUp AI jelenleg csak asztali alkalmazásként érhető el, de hamarosan megjelenik a mobil verzió is.
  • Bár a jegyzetelési funkciók könnyen érthetőek, a szoftver teljes körű kihasználásához tanulási folyamatra van szükség.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk válaszadóinak 49%-a még mindig kézzel ír jegyzeteket – ez meglepő tendencia a digitális korszakban. Ez a tollra és papírra való támaszkodás lehet személyes preferencia vagy annak jele, hogy a digitális jegyzetelési eszközök még nem integrálódtak teljes mértékben a munkafolyamatokba.

Ugyanakkor egy másik ClickUp-felmérésből kiderült, hogy az emberek 35%-a 30 percet vagy annál többet tölt azzal, hogy összefoglalja a megbeszéléseket, megossza a teendőket és tájékoztassa a csapatokat. 👀 A ClickUp AI Notetaker megszünteti ezt az adminisztratív terhet! Hagyja, hogy az AI automatikusan rögzítse, leírja és összefoglalja az értekezleteket, miközben azonosítja és kiosztja a teendőket – nincs többé szükség kézzel írt jegyzetekre vagy manuális nyomon követésre! Növelje termelékenységét akár 30%-kal a ClickUp azonnali értekezlet-összefoglalói, automatizált feladatai és központosított munkafolyamatai segítségével.

2. Apple iCloud Notes

Jegyzetelési alkalmazások Mac-hez: az iCloud jegyzetek képernyőképe
az Apple iCloud Notes segítségével

Mi lehet jobb, mint egy Apple által Mac-hez tervezett jegyzetelő eszköz? Az App Store-ban elérhető Apple Notes egy natív Mac-alkalmazás, amely megkönnyíti a találkozók jegyzetelését és a legfontosabb pontok feljegyzését.

A legjobb az egészben, hogy a felhőalapú tárolásnak köszönhetően a jegyzetek mindig naprakészek. Ez azt jelenti, hogy a telefonodon is a legfrissebb verziót láthatod az ötleteidnek, még akkor is, ha azokat a Mac asztali számítógépeden írtad le.

Az Apple iCloud legjobb funkciói

  • A mappák segítségével a jegyzeteket cél, célkitűzés vagy bármilyen más, Önnek értelmes struktúra szerint rendezheti.
  • A megosztási funkciók segítségével szabályozhatja a jegyzetekhez való hozzáférést és a jogosultságokat.
  • Használja a keresési funkciót, hogy megtalálja ötleteit és jegyzetét, függetlenül attól, hogy azokat ma reggel vagy két évvel ezelőtt készítette.
  • A törölt jegyzeteket 30 napon belül két egyszerű lépésben helyreállíthatja.
  • Hashtagekkel jelölheted a jegyzeteket a jobb rendszerezés és keresés érdekében.

Az Apple iCloud korlátai

  • Az Apple Notes alkalmazás nem fér hozzá más alkalmazásokban, például a Google vagy a Yahoo alkalmazásokban tárolt jegyzetekhez, és nem támogatja a markdown formátumot.
  • Az alkalmazás nem szinkronizálható Windows vagy Android rendszerrel, ezért leginkább azoknak ajánlott, akik kizárólag Apple iOS szoftvert használnak.

Apple iCloud árak

  • Ingyenes

Apple iCloud értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (900+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Nézze meg ezeket az Apple Notes sablonokat!

3. Evernote

Jegyzetelési alkalmazások Mac-hez: Evernote kezdőlapja
via Evernote

Az Evernote egy népszerű, több platformon is használható alkalmazás, amely hamar meghódította a jegyzetelési világot. Akár diákként használod az órákon jegyzeteléshez, akár szakemberként a csapat szervezéséhez, akár személyes szervezéshez, ez az alkalmazás messze meghaladja a hagyományos jegyzetelési alkalmazások képességeit. ✍️

Az Evernote legjobb funkciói

  • Azonnali feladatlétrehozás és -kiosztás a jegyzetekben, hogy a munka haladjon előre
  • Használja a webkivágó eszközt, hogy képernyőképeket készítsen weboldalakról, és közvetlenül rájuk jegyzeteket írjon.
  • A kézzel írt jegyzeteket és fontos dokumentumokat beolvashatja közvetlenül a jegyzetkészítő alkalmazásba, hogy könnyen hozzáférhessen azokhoz.
  • A Google Naptárral való integráció segítségével mindig naprakész maradhat, és jegyzeteket csatolhat a megbeszélésekhez, így mindig tisztában lesz a dolgok állásával.

Az Evernote korlátai

  • Az ingyenes verzió korlátozott, a fizetős csomagok pedig drágák lehetnek azok számára, akik csak egy egyszerű jegyzetelő eszközre van szükségük.
  • Bár megoszthatod a jegyzeteket, a valós idejű együttműködést nem támogatja.

Evernote árak

  • Ingyenes
  • Személyes: 14,99 USD/hó
  • Professional: 17,99 USD/hó
  • Csapatok számára: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Evernote értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 8100 értékelés)

4. Microsoft OneNote

Jegyzetelési alkalmazások Mac-hez: kerékpár alkatrészek listája a Microsoft OneNote-ban
via Microsoft OneNote

A Microsoft OneNote egy olyan eszköz, amely az egyszerű jegyzetelést egy új szintre emeli. Könnyedén megoszthatod a jegyzeteket és együttműködhetsz csapattársaiddal egy ökoszisztémában. A strukturálási és keresési eszközök segítik a szervezettséget, és könnyebbé teszik az ötletek megtalálását, mint valaha.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

  • Az eszköz papírszerű érzetet kelt, ami vonzó a hagyományokhoz ragaszkodók számára, akik nosztalgiával gondolnak vissza a toll és papír idejére.
  • Az előfizetések a jegyzetelési funkciókat olyan eszközökkel kombinálják, mint az Excel, a PowerPoint, a Word és az Outline.
  • Rendezze jegyzetét szakaszokba és oldalakba, hogy soha többé ne veszítsen el egy fontos ötletet sem.
  • Az olyan eszközök, mint a kiemelés, a megjegyzések és a rajzolás lehetővé teszik, hogy ötleteidhez további kontextust adj hozzá.

A Microsoft OneNote korlátai

  • Nincs offline tárolás, vagyis az offline állapotban készített jegyzetek csak akkor szinkronizálódnak, ha internetkapcsolatod van, és ha addig bezársz a jegyzetet, akkor az összes változtatásod elveszik.
  • Az eszköz nem rendelkezik exportálási opciókkal, így egy másik alkalmazásra való áttérés azt jelentené, hogy a jegyzeteket manuálisan kell átmásolni.

A Microsoft OneNote árai

  • Microsoft 365 Business Basic: 6,00 USD/hó
  • Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/hó
  • Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/hó
  • Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó
  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó
  • Microsoft 365 Business Premium: 22,00 USD/hó

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

5. Slite

Jegyzetelési alkalmazások Mac-hez: üdvözlő jegyzetek a Slite-ban
via Slite

A Slite egy mesterséges intelligenciával működő tudáskezelő eszköz. Lehetővé teszi tartalmak létrehozását és tárolását, legyen szó vállalati wikiről, csapatértekezletek jegyzetéről vagy bevezető folyamatokról és útmutatókról. A mesterséges intelligencia funkciók lefordítják, szerkesztik és formázzák a munkádat, és kiválóan alkalmasak a tartalom egyszerűsítésére, összefoglalására és rövidítésére.

A Slite legjobb funkciói

  • Írjon be egy kérdést a keresőbe, és kapjon választ a jegyzetek és dokumentumok alapján.
  • Az AI-alapú betekintés kiemeli azokat a jegyzeteket, amelyeket felül kell vizsgálni, frissíteni vagy archiválni kell, így jegyzetek mindig naprakészek maradnak.
  • Gyorsan egyesítheti a jegyzeteket és törölheti az ismétlődéseket
  • A beépített optikai karakterfelismerő (OCR) funkciónak köszönhetően szinte bármilyen típusú dokumentumot importálhat olyan eszközökből, mint a Notion, az Evernote és más jegyzetelési alkalmazások.

A Slite korlátai

  • A korlátozott exportálási és importálási lehetőségek megnehezítik a jegyzetek más eszközökről való átvitelét.
  • Nem integrálódik jól más alkalmazásokkal, ezért túl korlátozott lehet azoknak a szervezeteknek, amelyek mozaikos munkafolyamat-eszközöket használnak.

Slite árak

  • Ingyenes
  • Standard: 10 USD/felhasználó/hónap
  • Prémium: 15 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

Slite értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

6. Notebooks for Mac

Notebooks alkalmazás leírása
via Notebooks for Mac

A Notebooks for Mac egy egyszerű jegyzetelő eszköz, amely strukturálja és rendszerezi az írásos gondolataidat. Jegyzeteket fájlként tárolhatsz, és szegmenseket hozhatsz létre, hogy nyomon követhesd az összes tartalmat. ?

A Notebooks for Mac legjobb funkciói

  • A vizuális felület élvezetessé teszi a jegyzetelést.
  • Az Import számos fájltípust támogat, beleértve a markdown formázást, a HTML-t és a sima szöveget.
  • A jegyzetek HTML-fájlként kerülnek tárolásra, ami csökkenti a komplexitást és gyorsabbá teszi az eszközök betöltését.
  • Az egyszerű szinkronizálás lehetővé teszi, hogy más eszközökhöz is csatlakoztasd, így hatékonyabbá téve a munkafolyamatokat.

A Mac-re készült jegyzetfüzetek korlátai

  • Egyes felhasználók észrevették, hogy az alkalmazás betöltéskor lefagy, különösen akkor, ha sok jegyzeted van.
  • Az új Dropbox alkalmazás miatt a keresési funkció nem működik megfelelően, de a támogatási csapat által megadott néhány lépéssel megoldhatja a problémát.

Notebooks for Mac árak

  • Ingyenes próba
  • Előfizetés: 43,99 USD

Notebooks for Mac értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

7. Bear

Különböző jegyzetek a Bear alkalmazásban
via Bear

A Bear egy Apple Mac, iPhone és iPad készülékekre tervezett jegyzetalkalmazás. Használja a díjnyertes alkalmazást jegyzetek készítéséhez, táblázatok hozzáadásához, fotók beágyazásához és teendőlisták létrehozásához, mindezt egy helyen.

A Bear legjobb funkciói

  • A jegyzeteket több formátumban is exportálhatja, és megoszthatja őket úgy, ahogyan csak szeretné.
  • A gyönyörű felület elnyerte az Apple Design Award díjat, és intuitív módon használható.
  • A titkosított jegyzetekhez hasonló biztonsági funkciók gondoskodnak az adatok és gondolatok biztonságáról.
  • Az OCR keresési funkcióval szöveget kereshet PDF-fájlokban és képekben.

A Bear korlátai

  • Az ingyenes verzió korlátozott, ezért fizetnie kell, ha az összes funkciót használni szeretné.
  • Nincs harmadik féltől származó integráció, vagyis csak az alkalmazáson belül lehet dolgozni.

Bear árak

  • Ingyenes próba: 7 napos próba
  • Bear Pro: 2,99 USD/hó

Bear értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

8. Obsidian

via Obsidian

Az Obsidian egy teljesen testreszabható jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy online és offline is hozzáférjen gondolataidhoz. Több száz bővítmény és téma, napló, jegyzetek és a stílusodhoz illő tudásbázisok létrehozása.

Az Obsidian legjobb funkciói

  • Használja ezt a rendkívül testreszabható alkalmazást mini személyi asszisztensként, amely pontosan tudja, hol vannak tárolva az összes információi.
  • A jegyzeteket könnyedén összekapcsolhatja, hogy gondolatok és projektek között kapcsolatokat teremtsen.
  • Ábrázolja gondolatait és jegyzetét egy vizuálisan vonzó grafikonon, hogy betekintést nyerjen gondolkodásmódjába.
  • Használja a Canvas funkciót kreatív térként, ahol ötleteivel kísérletezhet.

Az Obsidian korlátai

  • Az olyan egyszerű funkciókért, mint a szinkronizálás, fizetnie kell, amelyek más eszközök áraiban benne vannak.
  • Nincs natív együttműködési funkció, ami korlátozza az üzleti csapatokat.

Obsidian árak

  • Személyes használat: Ingyenes
  • Kereskedelmi használat: 50 USD/felhasználó/év

Obsidian értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: 4,9/5 (több mint 20 értékelés)

9. UPDF

Példa egy PDF-re az UPDF-ben
via UPDF

Az UPDF egy AI funkciókkal ellátott online PDF-szerkesztő. Töltsön fel PDF-fájlokat, majd azonnal jegyzetelje, szerkessze és foglalja össze az információkat egyszerű jegyzetekbe.

Az UPDF legjobb funkciói

  • Több tucat formátum támogatása, beleértve a HTML, XML és PDF formátumokat, lehetővé teszi, hogy különféle dokumentumokat töltsön fel jegyzetekké alakítás céljából.
  • Használja az OCR funkciót a PDF-fájlokban található szövegek kereséséhez.
  • A beépített mesterséges intelligencia segítségével a összefoglalás, a fontos pontok kiemelése és a jegyzetek feljegyzése gyorsabb, mint valaha.
  • A sokféle jegyzetelési eszköz, például kiemelők, alakzatok és szövegdobozok minden jegyzetet műalkotássá varázsolnak.

Az UPDF korlátai

  • A felhasználók szerint az eszköz néha hibás, ami lassítja a gondolkodási folyamatot.
  • A trackpad aláírási eszköz nem intuitív, és használata bonyolult lehet.

UPDF árak

  • UPDF Pro éves előfizetés: 59,99 USD, éves számlázással
  • UPDF Pro örökös terv: 109,99 dollár egyszeri fizetés, életre szóló hozzáférés
  • UPDF AI kiegészítő: 12 USD/hó
  • UPDF Enterprise Plan: 109 dollár egyszeri díj

UPDF értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 3,8/5 (5+ értékelés)

10. Joplin

Példák a Joplin alkalmazásban található jegyzetekre
via Joplin

A Joplin egy nyílt forráskódú jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy bárhonnan hozzáférjen munkájához. Az eszköz szövegeket, képeket és hangfájlokat is támogat, így jegyzetelése új szintre és formátumokba emelkedik.

A Joplin legjobb funkciói

  • Használja az együttműködési és megosztási funkciókat, hogy csapattársaival vagy barátaival együtt dolgozhasson új ötleteken.
  • A Firefox és Chrome Clipper kiterjesztés a weboldalakat szerkeszthető jegyzetekké alakítja.
  • A bővítmények és témák segítségével testreszabhatod az alkalmazást.
  • A titkosítási funkciók biztonságban tartják a jegyzeteket, és megvédik a gondolataidat a versenytársaktól.

A Joplin korlátai

  • Az együttműködési funkciók csak a Joplin Cloudon működnek.
  • Nincs olyan fejlett funkciója, mint az OCR vagy a mobil szkennelés.

A Joplin árai

  • Alap: 2,99 USD/hó
  • Pro: 5,99 USD/hó
  • Teams: 7,99 USD/hó

Joplin értékelések és vélemények

  • G2: 5/5 (1+ értékelés)
  • Capterra: N/A

Javítsd jegyzetelési készségeidet a ClickUp segítségével

Válasszon egyet a legjobb jegyzetelő alkalmazások közül Mac-hez, és kezdje el racionalizálni munkafolyamatait és jobb jegyzeteket készíteni. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű együttműködés, az egyszerű megosztás és a biztonság, az egész csapat bekapcsolódhat a munkába, és legyőzheti a versenyt új termékek bevezetésekor. Ezenkívül ezek az eszközök megkönnyítik személyes életének egyszerűsítését és gondolatainak rendszerezését.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és javítsd jegyzetelési folyamataidat. Hozz létre feladatokat, adj hozzá megbízottakat, és jelöld meg a prioritásokat közvetlenül a jegyzetekben. Vagy foglald össze a megbeszélések legfontosabb tanulságait, és építsd fel tudásbázisodat másodpercek alatt – nem órák alatt – a beépített mesterséges intelligencia segítségével. Ezekkel az eszközökkel készen állsz arra, hogy jobb ötleteket dolgozz ki, megoszd azokat a csapatoddal, és cselekedj. ?

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp