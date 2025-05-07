10 jogi munkafolyamat-szoftver, amely 2025-ben is segít a jogi cégek szervezettségének fenntartásában

A jogi szakemberek sokféle feladatot látnak el, az adatbevitel és a jogi dokumentumok előkészítésétől az ügyfelek fogadásáig. Ez nem könnyű élet – hacsak nem rendelkezik kiváló jogi munkafolyamat-szoftverrel, amely biztosítja a zökkenőmentes működést.

A jogi munkafolyamat-kezelő szoftver dokumentumautomatizálási eszközökkel és egyéb funkciókkal javítja a jogi folyamatokat, így csapata a fontosabb feladatokra koncentrálhat.

Ez az útmutató bemutatja a 10 legjobb jogi munkafolyamat-szoftvert ügyvédi irodák és jogi osztályok számára. Hasonlítsa össze a legfontosabb funkciókat, árakat, korlátozásokat, értékeléseket és egyebeket, hogy megtalálja az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő jogi munkafolyamat-eszközt.

Mi az a jogi munkafolyamat-szoftver?

Először is, nézzük meg, mit tehet a jogi munkafolyamat-szoftver a jogi csapatáért. Ha már ismeri a jogi munkafolyamat-eszközöket, nyugodtan ugorjon a lényegre.

A jogi munkafolyamat-kezelő szoftver segítségével a következő funkcióknak köszönhetően hatékonyabbá teheti mindennapjait:

Számlázás, költségnyilvántartás és időkövetés automatizálása

Jogi dokumentumkezelés és automatizálás

Feladatkezelés és automatizálás

Más szavakkal, minden a kellemes, édes folyamatok automatizálásáról szól.

A jogi munkafolyamat-szoftverek más feladatokra is alkalmasak, például megkönnyítik a biztonságos ügyfélkommunikációt és a valós idejű együttműködést. Általában azonban a rutin feladatok automatizálása és az emberi hibák minimalizálása áll a középpontban.

Mit kell keresnie a jogi munkafolyamat-szoftverben?

Ahhoz, hogy a csapatának megfelelő jogi munkafolyamat-megoldásokat válasszon, tudnia kell, mit szeretne. Íme néhány szempont, amelyre figyelnie kell:

Automatizálás: Keressen olyan eszközt, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat és az időigényes üzleti folyamatokat.

Ügyfélkezelés: Szüksége lesz egy olyan eszközre, amely közvetlen, biztonságos kommunikációval segíti Szüksége lesz egy olyan eszközre, amely közvetlen, biztonságos kommunikációval segíti az ügyfélkezelést , az ügyfelek felvételét, a beilleszkedést és az ügyfélszolgálatot.

Együttműködés: Válasszon olyan eszközt, amely összeköti Önt a csapatával a valós idejű együttműködés, értesítések, automatizált feladatkiosztás és projektmenedzsment érdekében.

Adatbázis-kezelés: Keressen olyan szoftvert, amely az ügyfeleivel, jogi gyakorlatával, ügyeivel és kapcsolataival kapcsolatos összes adatot egy biztonságos helyen tárolja.

Integráció : Válasszon olyan szoftvert, amely integrálható más eszközeivel, hogy adatai egyetlen irányítópulton legyenek összevonva.

Jelentések: Válasszon olyan eszközt, amely adatelemzéssel, KPI-követéssel és termelékenység-figyelemmel javítja praxisának irányítását és jövedelmezőségét.

Valami kimaradt? Talán alkalmazottkezelő szoftvert vagy automatizált számlázási rendszert keres a cégéhez. Bármi is az, az is fontos! Jegyezze fel, mielőtt belevetné magát a jó dolgokba.

A 10 legjobb jogi munkafolyamat-szoftver

Rendben, most már hivatalosan is tudja, mire kell figyelnie a jogi munkafolyamat-automatizáló szoftvereknél! Most már készen áll arra, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb eszközt, és élvezze az automatizált munkafolyamatok és a továbbfejlesztett jogi folyamatok által nyújtott szabadságot.

Az automatizálások automatikusan eredményeket váltanak ki, amikor egy művelet történik a ClickUp-ban, így felgyorsítva a munkafolyamatot mindenféle jogi feladat esetében.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amelynek célja, hogy segítse a különböző iparágakban dolgozó csapatokat a munkafolyamatok lehető leghatékonyabb tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. Ez az egyetlen olyan eszköz, amely elég hatékony ahhoz, hogy az összes munkáját – az alkalmazásokon átívelően – egyetlen biztonságos platformra összpontosítsa.

Minden árazási csomagban több száz együttműködési funkció található, így a ClickUp tökéletes hely az ügyfelekkel, más jogi szakemberekkel és másokkal való kapcsolattartásra.

A ClickUp testreszabható vagy előre elkészített automatizálási funkciói szintén fontos szerepet játszanak a szervezett jogi munkafolyamatok létrehozásában. Akár a projektátadások, akár az ügyfelek felvételének folyamatát szeretné racionalizálni, akár hatékonyabb feladatkiosztási módot keres, a ClickUp munkafolyamat-automatizálási funkciói a megoldást jelentik. A jogi munkafolyamatok automatizálása segít kiküszöbölni a napját megnehezítő felesleges adminisztratív feladatokat, így több értékes idő marad a jogi kutatásra, tanácsadásra és egyéb feladatokra.

Továbbá több mint 1000 használatra kész sablonhoz is hozzáférhet, beleértve a ClickUp jogi projektmenedzsment sablonját. Ez nyomon követi az előrehaladást és javítja a csapat együttműködését a kutatás, a peres ügyek, a szerződések és minden más területen, amivel foglalkozik.

A ClickUp legjobb funkciói

ügyfélkezelési sablonokat, Több mint 1000 sablonból álló hatalmas könyvtár, amely szerződés-sablonokat jogi ügyek nyomon követésére szolgáló sablonokat és minden egyéb szükséges sablont tartalmaz.

Több mint 1000 integráció, hogy minden általad használt eszközt egy biztonságos platformon összekapcsolhass.

Több száz ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) funkció biztosítja a gyors és biztonságos kapcsolatot ügyfeleivel minden pillanatban.

Testreszabható irányítópultok és több mint 15 nézet, amelyek célja a projektmenedzsment rendszer fejlesztése olyan funkciókkal, mint a prioritások kezelése , a haladás nyomon követése és a feladatok automatizálása.

A ClickUp korlátai

A ClickUp gazdag funkciókészletéhez való alkalmazkodáshoz egy kis tanulási folyamatra lehet szükség.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Smokeball

via Smokeball

A Smokeball egy jogi ügyviteli szoftver, amely kis ügyvédi irodáknak és egyéni ügyvédeknek segít az ügyek, dokumentumok, együttműködés és ügyfélkommunikáció kezelésében. Használja az ügyvédi időkövető szoftvert, a dokumentumautomatizálást és az e-mailkezelést, hogy szervezett maradjon és növelje termelékenységét.

A Smokeball legjobb funkciói

Automatizálási funkciók olyan feladatokhoz, mint a dokumentumok létrehozása, e-mailek és feladatok ütemezése

A kiváló dokumentumkezelő rendszer lehetővé teszi, hogy bárhonnan rendszerezze és keresgélje fájljait.

A pénzügyi menedzsment eszközökkel kezelheti a kiadásokat, nyomon követheti a számlázható órákat és automatizálhatja a számlák létrehozását.

Több mint 15 integráció olyan szoftverekkel, mint a Microsoft Word, a Zoom és a QuickBooks Online.

A Smokeball korlátai

Egyes felhasználói vélemények említik, hogy a szolgáltatás nem teljesen felhőalapú.

Egyes vélemények szerint a böngésző kompatibilitási problémái miatt ügyfélkommunikációs problémák léphetnek fel.

A Smokeball árai

Számla: 39 USD/hó felhasználónként

Boost: 89 USD/hó felhasználónként

Grow: 179 USD/hó felhasználónként

Prosper+: 219 USD/hó felhasználónként

Smokeball értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

3. MyCase

via MyCase

A MyCase egy átfogó jogi menedzsment szoftver, amelyet minden méretű ügyvédi irodának terveztek, a szabadúszó jogi asszisztensektől a vállalati jogi osztályokig. Folyamatfejlesztő eszközöket, dokumentumautomatizálást, számlázáskezelést és még sok mást kínál.

A MyCase legjobb funkciói

Az eszközök lehetővé teszik, hogy egyedi munkafolyamatokat hozzon létre a rutin feladatokhoz, így minimalizálhatja az emberi hibákat.

A funkciók között szerepelnek ügyfél-felvételi űrlapok, e-aláírás és beépített ügyfélportálok jogi szolgáltatásaihoz.

Kiterjedt elemző eszközökkel betekintést nyerhet cége pénzügyeibe, munkafolyamataiba és ügykezelésébe.

Integráció a Zapier, LawPay, CallRail, QuickBooks és más népszerű eszközökkel

A MyCase korlátai

Néhány ügyvédi iroda véleménye említi a több ügyet kezelő ügyfelek kezelésével kapcsolatos problémákat.

A felhasználói vélemények szerint az adatok letöltése korlátozott lehet.

MyCase árak

Alap: 49 USD/hó felhasználónként

Előny: 79 USD/hó felhasználónként

Haladó: 99 USD/hó felhasználónként

MyCase értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

4. Clio

via Clio

A Clio egy jogi munkafolyamat-kezelő szoftver, amely racionalizálja a munkavégzés és az ügykezelés módját. Felhőalapú, és olyan funkciókat kínál, mint az időkövetés, a számlázás, a dokumentumkezelés és a kommunikációs eszközök, amelyek javítják a jogi osztály termelékenységét és szervezettségét.

A Clio legjobb funkciói

A felhőalapú tárolás lehetővé teszi, hogy bárhol és bármikor hozzáférjen az ügyekkel kapcsolatos információkhoz és fontos dokumentumokhoz, valamint azokat megossza másokkal.

Az ügyfél-bevonási funkciók kiváló minőségű élményt nyújtanak az automatizált nyomonkövetési e-mailekkel és levelezési emlékeztetőkkal, amelyek biztosítják a megfelelő időben történő kommunikációt és a jó benyomást.

A számlázási és számlázási funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy számlákat hozzanak létre és küldjenek, fizetéseket kérjenek , nyomon kövessék azokat, és automatizálják a pénzügyi jelentéseket.

Több mint 200 integráció népszerű ügyviteli eszközökkel

A Clio korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehézséget okoz számukra a csekken vagy ACH-n keresztül fizetni kívánó ügyfelek fizetéseinek elfogadása.

Nincs olyan funkció, amely véletlenül törölt fájlokat állítana vissza, ami egyes felhasználóknak problémát okozott.

A Clio árai

EasyStart: 39 USD/hó felhasználónként

Essentials: 69 USD/hó felhasználónként

Haladó: 99 USD/hó felhasználónként

Teljes: 129 USD/hó felhasználónként

Clio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

5. Filestage

via Filestage

A Filestage egy hatékony platform, amely minden méretű csapatok közötti projektmunkához has ználható. Noha nem kifejezetten jogi csapatok számára lett kifejlesztve, minden szükséges funkcióval rendelkezik a munkafolyamatok racionalizálásához és a projektek ütemezett végrehajtásához.

A Filestage legjobb funkciói

A valós idejű megjegyzésekkel azonnali visszajelzést adhat, és javíthatja a csapat tagjai közötti együttműködést.

A verziókezelés biztosítja, hogy csapata mindig a legfrissebb fájlverziókkal dolgozzon, ami kevesebb hibát és kevesebb zavart jelent.

A biztonságos fájlmegosztási funkció garantálja, hogy az érzékeny információkhoz és az ügyiratokhoz csak az arra jogosult felhasználók férhessenek hozzá.

A fizetős csomagok ára korlátlan számú csapattagot foglal magában, nem pedig minden felhasználó után külön díjat számolnak fel.

A Filestage korlátai

Hiányoznak bizonyos, más jogi ügykezelő szoftverekben elérhető, jogi alapú funkciók.

Az ingyenes verzió két aktív projektre és 2 GB tárhelyre korlátozódik.

A Filestage árai

Ingyenes

Alap: 59 USD/hó

Profi: 299 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Filestage értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

6. Onit

via Onit

Az Onit szoftvermegoldások fejlesztésére specializálódott, amelyekkel a vállalati működés hatékonyabbá tehető. A márka számos speciális terméket kínál, köztük az OnitX Enterprise Legal Management (ELM) szoftvert.

Az OnitX ELM segítségével egyszerűsítheti munkafolyamatát, nyomon követheti a fontos mutatókat, javíthatja az együttműködést, és maximalizálhatja a belső és külső megtakarításokat. Ez egy testreszabható jogi munkafolyamat-szoftver, alacsony kódszintű motorral, amely tökéletesen megfelel vállalati jogi osztályok és nagy ügyvédi irodák számára.

Az Onit legjobb funkciói

Testreszabható irányítópultok és felhasználóbarát felületek, amelyek hatékonyabbá teszik jogi tevékenységét.

Átfogó jelentési és elemzési eszközök nyújtanak betekintést a jövedelmezőségbe, az ügykezelésbe és a gyakorlati területekbe.

A jogi munkafolyamat-automatizálási eszközök kezelik az adatbevitelt, a dokumentumok létrehozását, a számlázást és még sok mást.

A fizetős csomagok korlátlan számú alkalmazottat fednek le, ahelyett, hogy minden felhasználó után díjat számolnának fel.

Az Onit korlátai

A népszerű értékelő platformokon a felhasználói visszajelzések hiánya megnehezíti a termék standard felhasználói élményének megítélését.

Néhány jogi ügyintézői jelentés szerint a havi ár túl magas a költségvetésükhöz képest.

Onit árak

Standard: 700 USD/hó

Profi: 900 USD/hó

Prémium: 2000 USD/hó

Onit értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (2+ értékelés)

Capterra: N/A

7. Jelölőnégyzet

via Checkbox

A Checkbox egy mesterséges intelligenciával működő munkafolyamat-automatizálási platform, amelyet különböző iparágakban működő vállalkozások, többek között jogi cégek számára fejlesztettek ki. Kódolás nélküli, házon belüli jogi szoftvert kínál, amely javíthatja szolgáltatásai értékét és sebességét, így jobb benyomást keltve ügyfeleiben.

A Checkbox legjobb funkciói

A kapacitás vagy a szakterület alapján ossza el a munkát a házon belüli jogi csapat tagjai között.

Készítsen és frissítsen kódolás nélküli munkafolyamat-megoldásokat egy vizuális, drag-and-drop felületen, amelyet bárki használhat.

Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Google Drive és a DocuSign, lehetővé teszi a csapatok számára, hogy több forrásból érkező kommunikációt és kéréseket dolgozzanak fel.

Az elemzések információkat nyújtanak a feladatok állapotáról, a munkamennyiségről, a projekt típusáról és a kérések teljesítésének átlagos idejéről.

A jelölőnégyzetek korlátai

A népszerű értékelő platformokon található visszajelzések hiánya megnehezíti a tipikus felhasználói élmény felmérését.

A Checkbox nem biztosít az érdeklődő ügyfeleknek hozzáférést az árakhoz a weboldalán vagy népszerű értékelő oldalakon.

Checkbox árak

A felhasználóknak a Checkboxhoz kell fordulniuk egy bemutatóért, hogy árakról tájékozódhassanak.

Checkbox értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

8. Kissflow

via Kissflow

A Kissflow egy felhőalapú platform, amely kódolás nélküli motorral automatizálja a munkafolyamatokat. A jogi csapatok technikai szakértelem nélkül is egyedi megoldásokat hozhatnak létre, automatizálva az ismétlődő feladatokat és optimalizálva a termelékenységet néhány kattintással.

A Kissflow legjobb funkciói

A drag-and-drop felület segítségével kódolási ismeretek nélkül is gyorsan létrehozhat űrlapokat, jogi dokumentumokat és munkafolyamatokat.

A folyamatábrázoló eszközök segítségével könnyedén vizualizálhatja a komplex folyamatokat, és ábrázolhatja azokat folyamatábrákban és folyamatábrázolásokban.

Az elemzési és jelentéskészítő eszközök segítségével megalapozott döntéseket hozhat, egyedi jelentéseket készíthet és nyomon követheti az üzleti teljesítményt.

Integráció olyan alkalmazásokkal, mint a Google Drive és a Slack, az üzleti folyamatok racionalizálása és a termelékenység javítása érdekében.

A Kissflow korlátai

Nem kifejezetten a jogi ágazat számára lett kifejlesztve, ezért hiányozhatnak belőle a speciális jogi munkafolyamat-szoftverekben elérhető funkciók.

Az alapcsomag nem tartalmazza a fejlett funkciókat, mint például a külső felhasználók hozzáférését és a privát klaszter létrehozásának lehetőségét.

Kissflow árak

Alap: 1500 USD+/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kissflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 3,9/5 (30+ értékelés)

9. Osprey megközelítés

via Osprey Approach

Az Osprey Approach egy átfogó jogi szolgáltatás, amely eszközöket kínál a munkarend és a munkafolyamatok kezelésétől a pénzügyi jelentésekig mindenhez. Ide tartozik az időkövetés, az automatizált számlázás, a felhőalapú dokumentumkezelés, a zökkenőmentes ügyfél-bevonás és a biztonságos kommunikáció.

Az Osprey Approach legjobb funkciói

Az automatizált jogi űrlapkészítés és dokumentumkezelés lehetővé teszi, hogy időt takarítson meg, csökkentse az emberi hibák számát, és a fájlokat egy hozzáférhető könyvtárban rendszerezze.

A gyakorlat, az ügyek és az ügyfelek kezelésére szolgáló funkciók segítik a jogi gyakorlat minden területének összekapcsolását, javítva ezzel a hatékonyságot és a sikert.

A pénzügyi eszközök optimalizálják a hónap végi folyamatokat és egy platformon központosítják a pénzügyi műveleteket a jobb átláthatóság érdekében.

Az ügyfélkezelő eszközök modernizálják az ügyfelek bevonásának folyamatát, és megkönnyítik az ügyek kezelését.

Az Osprey megközelítés korlátai

Egyes felhasználói vélemények az interfész navigációjával és a kiegészítők használatával kapcsolatos problémákról számolnak be.

Az Osprey Approach nem biztosít potenciális ügyfeleinek hozzáférést az árakhoz a weboldalán vagy népszerű értékelő oldalakon.

Az Osprey Approach árai

A felhasználóknak konzultációt kell foglalniuk az Osprey Approach csapattal, hogy árakról tájékozódhassanak.

Osprey Approach értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

10. TeamConnect

via Mitratech

A TeamConnect egy Mitratech által fejlesztett ELM platform, amelyet minden méretű jogi tevékenységhez terveztek. Számlázási, pénzügyi menedzsment, dokumentumkezelési, jogi munkafolyamat-automatizálási és számos egyéb ügykezelési területhez nyújt eszközöket.

A TeamConnect legjobb funkciói

A központosított adatkezelő platform minden dokumentumát egy helyen tárolja, amelyhez bárhol és bármikor hozzáférhet.

A jogi munkafolyamatok automatizálásával egyszerűsítheti a folyamatokat és csökkentheti a hibalehetőségeket.

Az egyedi jelentések lehetővé teszik csapatainak, hogy meghatározott kritériumok alapján jelentéseket készítsenek az Ön számára szükséges információkról, amikor szüksége van rájuk.

Az együttműködési eszközök és a valós idejű kommunikáció lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy hatékonyabban dolgozzanak együtt.

A TeamConnect korlátai

Egyes vélemények szerint gyorsabb, intuitívabb felhasználói felületre lenne szükség.

A TeamConnect nem teszi közzé az árakat a saját weboldalán vagy népszerű értékelő oldalakon.

TeamConnect árak

A potenciális ügyfeleknek TeamConnect bemutatót kell kérniük, hogy hozzáférjenek az árakhoz.

TeamConnect értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10+ értékelés)

Capterra: 5/5 (1+ értékelés)

Frissítse ügyvédi irodája munkafolyamatát

Ha versenytársai automatizált feladatkezeléshez, határidőkövetéshez és dokumentumkezeléshez férnek hozzá, akkor Önnek is meg kellene szereznie ezeket?

A jogi munkafolyamat-szoftver időt és erőforrásokat szabadít fel, így Ön a legjobban tudott tevékenységére, az ügyfelei kiszolgálására koncentrálhat.

Legyen versenytársaival szemben előnyben a legváltozatosabb és leginkább funkciókkal teli jogi munkafolyamat-kezelő szoftverrel. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra (ingyenes)!