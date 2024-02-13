10 ingyenes utólagos jelentés sablon átfogó értékelésekhez

Az utólagos értékeléseket eredetileg az amerikai hadsereg dolgozta ki a kiképzési gyakorlatok optimalizálása érdekében, de az évek során a vállalkozások is átvették ezt a gyakorlatot. Ezek a visszatekintő folyamat részét képezik, amelynek célja a befejezett projektek konkrétabb értékelése, például a technikai javítások vagy a tanulságok tekintetében.

Az utólagos jelentések elkészítése mentálisan megterhelő lehet, mert gyakran nagy csapatokkal kell ötletelni a problémák megoldásához. Szerencsére a sablonok jelentősen megkönnyítik a munkát!

Az utólagos jelentés sablonok strukturált megközelítést kínálnak a retrospektív elemzéshez, és időt takarítanak meg az előre megtervezett formátummal, amelyben a szakaszok és a címsorok már előre meg vannak adva.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb üzleti utólagos jelentés sablont , amelyek segítségével hatékonyan értékelheti a befejezett projekteket, így több erőforrás marad a döntéshozatalra és a teljesítmény javítására. ?

Mi az a tevékenység utáni jelentés sablon?

Az utólagos jelentések (AAR-ok) szervezeti tanulási eszközök, amelyek segítenek a projektek, események és folyamatok értékelésében. Ösztönzik a múltbeli tapasztalatok visszatekintését a sikerek és kudarcok azonosítása, a bevált gyakorlatok megerősítése és a jövőbeli projektek potenciális kockázatainak feltárása érdekében.

Az üzleti utólagos jelentés sablon egy előre elkészített és formázott dokumentum, amely keretet biztosít az AAR-ok létrehozásához. Felvázolja a jelentésbe felveendő címsorokat, szakaszokat és legfontosabb információkat, megkönnyítve ezzel a csapatok számára a projekt utáni elemzés elvégzését és eredményeik dokumentálását. ?

A legtöbb AAR-sablon úgy van kialakítva, hogy négy kérdésre adjon választ:

Milyen eredményeket vártunk? Melyek voltak a tényleges eredmények? Mi sikerült jól, és miért? Hogyan tudunk fejlődni?

A sablonok tartalmazhatnak tervezési, előkészítési, végrehajtási és nyomonkövetési elemeket is, hogy biztosítsák a folyamatban lévő projektek átfogó felülvizsgálatát és fejlesztését.

Mi jellemzi egy jó utólagos jelentés sablont?

Ahhoz, hogy egy utólagos jelentés sablon funkcionális legyen, a következőket kell teljesítenie:

Világos és egyszerű: A sablonnak világos szerkezettel kell rendelkeznie, amely tartalmazza az összes lényeges részt, például a megfigyeléseket, az esemény részleteit, a tanulságokat és az ajánlásokat. Testreszabható: A jó AAR-sablon általában testreszabható, hogy illeszkedjen vállalatának márkájához és döntéshozatali megközelítéséhez, és alkalmazkodni tudjon a projekt egyedi igényeihez. Támogató: Útmutatásokat vagy kérdéseket kell tartalmaznia, amelyek segítenek a felhasználóknak az AAR-elemzésben. Együttműködés: Lehetővé kell tennie a csapatvezetők, alkalmazottak és más érdekelt felek hozzászólásait, hogy elősegítse az átfogó jelentéstételt. Ideálisak a megjegyzések és a jegyzetek hozzáadására szolgáló funkciók. Vizuálisan vonzó: Az AAR-t táblázatok, grafikonok és diagramok beépítésével kell elkészíteni, hogy vonzó és informatív legyen. Hivatkozható: Lehetővé teszi a keresztreferenciálást, és Lehetővé teszi a keresztreferenciálást, és a tanulságok , korrekciós intézkedések és jövőbeli projektekre vonatkozó cselekvési tervek tárházaként szolgál.

10 kiváló minőségű utólagos jelentés sablon, amelyet érdemes használni

A rendelkezésre álló AAR-sablonok hatalmas száma miatt úgy érezheti magát, mint egy gyerek a cukorboltban. ?

Szerencséjére összeállítottunk egy listát 10 utólagos jelentés sablonról olyan vezető szolgáltatóktól, mint a ClickUp és a SlideTeam, hogy segítsünk Önnek a befejezett projektek teljesítményének értékelésében. Fedezzük fel az alábbiakban ezek praktikus funkcióit és lehetséges felhasználási eseteit.

1. ClickUp utólagos jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp utólagos jelentés sablon

A ClickUp utólagos jelentés sablonja egy sokoldalú eszköz, amely bármely projekt vagy belső folyamat eredményeinek feltárására alkalmas. Bevált cselekvés-felülvizsgálati folyamatot követ, amelynek segítségével hozzáférhet csapattársai legfontosabb ismereteihez anélkül, hogy túlterhelné őket.

Ez a kezdőknek is könnyen használható Doc sablon segít egy átfogó dokumentum elkészítésében, amely előre elkészített szakaszokat tartalmaz a résztvevőkről, a projekt céljairól, az érdekelt felekről, a hatókörről és a workshop ötletekről. ?

A sablon megteremti a feltételeket a projekt teljesítményének értékeléséhez az elvárt és a tényleges eredmények összehasonlításával. A projekt előtt vagy alatt meghatározhatja a célokat és az elvárt eredményeket, majd azokat feladatokká alakíthatja. A testreszabott állapotok segítségével nyomon követheti azok előrehaladását a projekt végéig.

Miután készen áll az AAR-gyakorlatra, csapata egyetlen oldalon áttekintheti az eredményeket, és azonnal levonhatja a következtetéseket. Ez a tevékenységi áttekintés segít a jövőbeli projektekben és a tanulságok azonosításában.

Zárja le jelentését egy összefoglalóval, amely összefoglalja a főbb vitapontokat, és mutasson be egy megvalósítható jövőbeli tervet csapatának.

Ez a dokumentumsablon része lehet a ClickUp Docs tudásbázisának, hogy jobb következtetéseket vonhasson le. Értékelési adatai és tanulságai központosítva maradnak, hogy a jövőben is hivatkozhasson rájuk.

Mivel a ClickUp integrálható a népszerű e-mail szolgáltatásokkal és videokonferencia-eszközökkel, néhány kattintással megoszthatja a kész akcióértékelési sablont a projektcsapat érdekelt feleivel.

2. ClickUp egyszerűbb utólagos jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Egyszerűbb utólagos jelentés sablon

Értékelje projektje, rendezvénye vagy tevékenysége sikerét a minimalista, de funkcionális ClickUp egyszerű utólagos jelentés sablon segítségével.

Ez a könnyen használható Doc sablon négy aloldalra van felosztva a részletes AAR jelentésekhez. Tegyük fel, hogy technológiai vállalata a legújabb okostelefonjának bevezetését értékeli. Íme, hogyan lehetnek hasznosak ezek az aloldalak:

A gyakorlat áttekintése: Adja meg a lényeges háttérinformációkat, például: A gyakorlat hatóköre: Az XYZ okostelefon modell bevezetése Kezdési dátum: ÉÉÉÉ/HH/NN Befejezési dátum: ÉÉÉÉ/HH/NN Feladat terület: Mobiltechnológiai piac Célok és célkitűzések: A piaci részesedés 10%-os növelése az első három hónapban Lehetséges kockázatok: Műszaki problémák és kiszámíthatatlan kereslet A gyakorlat hatóköre: az XYZ okostelefon modell piacra dobása Kezdési dátum: HH/NN/ÉÉ Befejezés dátuma: HH/NN/ÉÉ Feladat terület: Mobil technológiai piac Célok és célkitűzések: 10%-os piaci részesedés-növekedés elérése az első három hónapban Lehetséges kockázatok: technikai problémák és kiszámíthatatlan kereslet Alapvető képességek elemzése: Értékelje a gyakorlat különböző aspektusaival kapcsolatos kihívásokat, például a terméktervezést és a piaci promóciót. Alapvető képességekről szóló jelentés: Mélyüljön el a konkrét képességekben, például a marketingben, kiemelve az erősségeket, a fejlesztésre szoruló területeket (pl. célzott marketing konkrét ügyfélszegmensek számára) és a fejlesztésre vonatkozó hivatkozásokat (pl. az iparág legjobb gyakorlatait). Javítási terv: Foglalja össze a javítási terv rövid áttekintését, kiemelve az alábbi területeket: Fókusz (például 20%-os értékesítésnövekedés a következő negyedévben) Az érintett részleg (marketing, termékfejlesztés vagy ellátási lánc) Időtartam Fókusz (például 20%-os értékesítésnövekedés a következő negyedévben) Az érintett részleg (marketing, termékfejlesztés vagy ellátási lánc) Időtartam

A gyakorlat hatóköre: az XYZ okostelefon modell piacra dobása

Kezdési dátum: HH/NN/ÉÉ

Befejezés dátuma: HH/NN/ÉÉ

Feladat terület: Mobil technológiai piac

Célok és célkitűzések: 10%-os piaci részesedés-növekedés elérése az első három hónapban

Lehetséges kockázatok: technikai problémák és kiszámíthatatlan kereslet

Fókusz (például 20%-os értékesítésnövekedés a következő negyedévben)

Az érintett részleg (marketing, termékfejlesztés vagy ellátási lánc)

Időtartam

A sablon teljesen testreszabható, így a dokumentum bármely részét módosíthatja, hogy az megfeleljen az AAR-megközelítésének. Adjon hozzá oszlopokat a táblázatokhoz, nevezze át a fejléceket, hozzon létre teljesen új oldalakat, vagy törölje a nem kívánt szakaszokat, hogy azok illeszkedjenek a projektjéhez. ?

3. ClickUp napi cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp napi cselekvési terv sablon

Ha több mozgó alkatrészből álló nagy projektet vezet, akkor a megbeszélések előtt gyakorlatiasabb AAR-folyamatra van szüksége. A ClickUp napi cselekvési terv sablonjával bontsa le a komplex projekteket kezelhető feladatokra.

Ez a hatékony eszköz segít Önnek a projektcsapattal való együttműködésben a célok elérése érdekében, valamint a napi eredmények nyomon követésében egy helyen. Végezze el a feladatokat, és rögzítse stratégiai megközelítését a jövőbeli teljesítmény javítása érdekében.

Használja ezt a lista sablont, hogy konkrét határidővel rendelkező feladatokat adjon hozzá. Az egyéni mezők segítségével színekkel jelölt címkékkel állíthat be prioritásokat, kezelheti a munkaterhelést és nyomon követheti a fontos dátumokat. A megjegyzésszálak segítségével felismerheti és felülvizsgálhatja a befejezés kockázatait.

A Célok táblája nézetben minden feladatát osztályok szerint rendezett kártyákként láthatja. A kártyák a feladatokra vonatkozó információk áttekintését nyújtják, és lehetőséget biztosítanak további részletek megjegyzésére, fájlok csatolására és jegyzetek hozzáadására. Az osztályok feladatait egyszerű drag-and-drop művelettel könnyedén frissítheti.

Nyissa meg az Idővonal Gantt nézetet, hogy megvizsgálja a feladatok függőségét, és világos képet kapjon a projekt ütemtervében vagy eredményeiben bekövetkezett legkisebb eltérésekről, így azok megoldására koncentrálhat.

4. ClickUp cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp cselekvési terv sablon

A ClickUp cselekvési terv sablon segítségével naponta, hetente, havonta és negyedévente felülvizsgálhatja a cselekvési terveket. Ez az interaktív táblasablon 100%-ban testreszabható felületként szolgál a felülvizsgálatok rögzítéséhez, így az AAR-folyamatot rendkívül vizuális és vonzóvá teszi. Tervezze meg folyamatokat, használjon összekötőket a felülvizsgálatok és a feladatok összekapcsolásához, vagy alakzatokat és színeket a kategorizáláshoz. ?

Ez a sablon lehetővé teszi ragasztós jegyzetek hozzáadását az érdekelt felek vagy feladatok azonosításához. Húzza őket a megfelelő helyre, hogy a haladási állapotukat „Teendő” és „Folyamatban” közül „Kész” állapotra változtassa.

Adjon hozzá vagy módosítson szöveget, vagy használja a Rajzolás funkciót, hogy körbeírjon, aláhúzzon vagy összekapcsoljon elemeket a könnyebb navigáció érdekében. A sablon beépített elemzési és vizualizációs funkciókkal rendelkezik a haladás mutatóinak nyomon követéséhez és az eredmények méréséhez.

5. ClickUp Visszatérés a munkába cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Visszatérés a munkába cselekvési terv sablon

A távoli és helyszíni munkavégzés között váltakozó hibrid csapatok irányítása kihívást jelenthet, akárcsak a hosszabb szünet után visszatérő alkalmazottak támogatása. A ClickUp Visszatérés a munkába cselekvési terv sablon kifejezetten azoknak a vállalkozásoknak készült, amelyeknek támogatásra van szükségük a következő területeken:

Munkaterület-kezelés

Biztonságos visszatérés a munkába egy zavar után

Visszatérés a munkába tervezés egyéni munkavállalók számára

Ez a színkóddal ellátott lista sablon segít azonosítani és végrehajtani a munkába való visszatéréshez szükséges alapvető lépéseket, biztosítva a biztonságot és a folyamatosságot az egész folyamat során.

A sablonok rugalmasságot és szervezettséget ötvöznek, mezőket és állapotokat biztosítanak a célok meghatározásához, valamint egyértelmű feladatütemtervet és cselekvési lépéseket tartalmaznak. Kövesse nyomon a megbízottakat, hogy segítségre szorulnak-e, ossza el az erőforrásokat, és válassza ki az egyes feladatokért felelős osztályvezetőt.

Kövesse nyomon a feladatokat a Timeline Gantt nézetben, és készítsen reális ütemtervet egy egyszerű drag-and-drop felületen. Nézze meg, hogyan alkalmazkodik egy alkalmazott vagy osztály a munkához a Goals board nézet megnyitásával, amely a feladatvégzés mutatóit jeleníti meg.

A sablon lehetővé teszi ismétlődő feladatok beállítását a csapatával való rendszeres egyeztetésekhez, javítva az utólagos értékelések hatékonyságát.

6. ClickUp építési cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp építési cselekvési terv sablon

A ClickUp építési cselekvési terv sablonja segít az építési csapatoknak felvázolni a kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges lépéseket és stratégiákat, megalapozva ezzel a hatékony felülvizsgálati ciklusokat. ?

Használja a sablont központi eszközként a határidős feladatok kiosztásához, a költségvetés meghatározásához és az alfeladatok szervezéséhez a jobb átláthatóság érdekében. Az alábbi alapértelmezett szakaszokat kell kitöltenie:

Idővonal A munka hatóköre Erőforrás-gazdálkodási tervek Költségbecslések Frissítések ütemezése Ülésjegyzőkönyvek és napirendek Adatgyűjtési űrlapok

Ezek a szakaszok segítenek valós időben összehasonlítani a tényleges tevékenységeket a tervezett eredményekkel. Csapattársai a ClickUp megjegyzés funkcióját használva kontextusfüggő frissítéseket adhatnak hozzá a módosításokról, árakról vagy készletkiigazításokról, hogy gyors utólagos jelentéseket készítsenek.

Kezelje építési projektjeit a Cél nézet segítségével, és tekintse meg a befejezési állapotokat a felelős részlegek szerint csoportosítva. Használja a dinamikus Idővonal Gantt nézetet a mérföldkövek könnyebb nyomon követéséhez. Ez egy rendkívül vizuális eszköz a feladatok ütemezéséhez, amelynek segítségével a feladatokat a kívánt dátumra húzva elhelyezheti.

7. ClickUp projekt utólagos elemzési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp projekt utólagos elemzési sablon

Tanuljon a múltbeli hibákból, és azonosítsa a fejlesztendő területeket a ClickUp Project Post Mortem Template segítségével. Ez a legjobb eszköz az akció utáni értékelő megbeszélések átgondolásához, miután a projekt hivatalosan befejeződött.

Kezdje azzal, hogy elküldi csapatának az Insight Input Form (Bepillantás űrlap) dokumentumot, amely tartalmazza a megbeszélésre szánt prioritásos és nem prioritásos témákat, valamint az osztályok címkéit. A rögzített válaszok az Entries list (Bejegyzések listája) alatt érhetők el.

Ez a posztmortem sablon lehetővé teszi, hogy a projektből nyert betekintést a következő kategóriákba sorolja:

Siker : Elismerést érdemlő eredmények

Kihívás : A projekt során felmerült akadályok

Projekt utáni feladat : A projekt befejezése után függőben lévő feladatok

Csapat teljesítmény : A csapatmunkával kapcsolatos szempontok

Tanulságok: Összefoglalt tanulságok

A záró megbeszélés során a Státusz tábla vitaplatformként működhet. Az Új bejegyzés oszlop segítségével hozzáadhat egy értékelési elemet, majd drag-and-drop segítségével áthelyezheti a megfelelő státuszba.

A Post-Mortem Meeting Board (Utólagos értékelő ülés táblázat) áttekintést nyújt a teljes listáról, összefoglalva a projekt legfontosabb eseményeit, gyenge pontjait és akadályait. A Pending Tasks board (Függőben lévő feladatok táblázat) a projekt befejezése után elfogadott intézkedési pontokat tartalmazza.

8. SlideTeam által készített utólagos értékelő jelentés javítási terv sablon

Használja a SlideTeam utólagos értékelési jelentés javítási terv sablonját, hogy a projekt negatív eredményeinek értékelése után javítási tervet készítsen.

A SlideTeam After Action Review Report Improvement Plan Template (Utólagos értékelő jelentés javítási terv sablon) egy testreszabható PowerPoint-prezentáció, amelynek segítségével vizuálisan bemutathatja és megbeszélheti a javítási ötleteket a csapatával.

A sablon az AAR-megbeszélést öt szakaszra osztja:

Alapvető képesség: Határozza meg azokat az alapvető erőforrásokat vagy kompetenciákat, amelyekre szüksége van az esemény vagy projekt utáni Határozza meg azokat az alapvető erőforrásokat vagy kompetenciákat, amelyekre szüksége van az esemény vagy projekt utáni teljesítmény pontos értékeléséhez és javításához (pl. adatelemző eszköz vagy kritikus gondolkodási képességek). Javítandó területek: Azonosítsa a projekt azon részeit, amelyek nem teljesítettek jól. Korrekciós intézkedés: Javasoljon lépéseket a problémás területek jövőbeli kijavítására. Képességelem: Ismerje fel a stratégiai célok eléréséhez szükséges alapvető tulajdonságokat (pl. határozottabb vezetők vagy erősebb munkaerő-menedzsment). Elsődleges felelős alkalmazott: Kijelölni az egyes elemek fejlesztéséért felelős alkalmazottakat

A sablont a márkájához igazíthatja úgy, hogy a betűtípust, a betűméretet, a színeket vagy bármely elemet kedve szerint megváltoztatja. Használja saját ikonjait, vagy adjon hozzá alakzatokat és grafikonokat a prezentáció vonzóbbá tételéhez. ?

9. Word utólagos jelentés sablon a SpeedyTemplate-től

Értékelje üzletmenet-folytonossági tervét, és készítsen jelentést a fejlesztendő területekről a SpeedyTemplate Word utólagos jelentés sablonjának segítségével.

Ha üzleti tervét szeretné értékelni és javítani, a SpeedyTemplate Word After Action Report Template sablonja segíthet ebben.

A sablon célja, hogy támogassa az üzletmenet-folytonossági terv (BCP) gyakorlását. A kezdők számára: a BCP-t arra használják, hogy teszteljék, értékeljék és érvényesítsék a jelenlegi működés és folyamatok hatékonyságát, hogy felkészüljenek a válsághelyzetekre való reagálásra és azokból való kilábalásra.

Ez az AAR sablon dokumentálja a helyzet-reakció interakciókat, értékeli a reagálási stratégiák hatékonyságát és eredményességét, valamint javaslatokat tesz a fejlesztésre.

Használja a sablont olyan fontos információk megadásához, mint az üzletmenet-folytonossági terv gyakorlata, a gyakorlat dátuma és helyszíne, valamint a résztvevők. Töltse ki a dokumentum testében található előre elkészített mezőket, amelyek a gyakorlat típusát, helyszínét és áttekintését részletezik.

A következő szakaszban foglalja össze a tanulságokat. Ismertesse a terv korlátait, sikereit, valamint azt, hogy a gyakorlat mennyire illeszkedik a csapat kommunikációs mintáihoz. Ezután mutassa be a feltárt problémákat és azok megoldására szolgáló korrekciós intézkedéseket. ✅

10. Utólagos jelentés sablon az AlertMedia-tól

Győződjön meg arról, hogy tanul a korábbi projektekben elkövetett hibákból, alaposan értékelve azokat az AlertMedia utólagos jelentés sablonjának segítségével.

Szeretne jobban felkészülni a válsághelyzetekre? Az AlertMedia utólagos jelentés sablonjával pontosan meghatározhatja a vészhelyzeti reagálás hiányosságait, és a hibákból levont tanulságok alapján biztosíthatja, hogy szervezete jobban felkészüljön a jövőbeli kritikus eseményekre. ⚒️

Használja a sablont a tényleges vészhelyzetekből vagy gyakorlati feladatokból szerzett ismeretek rögzítésére, valamint azoknak az intézkedéseknek a rögzítésére, amelyeket végrehajthat az erősségek kihasználása és a vészhelyzeti reagálási terv hiányosságainak orvoslása érdekében. Ez segít kidolgozni egy stratégiát, amelynek segítségével felkészülhet arra az esetre, ha a jövőben hasonló helyzet állna elő.

A sablon segít Önnek egy átfogó utólagos terv megírásában, és biztosítja, hogy a következő alapvető szakaszokat lefedje:

Esemény utáni összefoglalás : Beszéljék meg, mit várt a csapatvezető és a projekt

Esemény áttekintése : Írja le, mi történt

Eseményelemzés : Adjon meg az eseményhez kapcsolódó technikai részleteket a jövőbeli intézkedésekhez.

Lehetséges fejlesztések: Vizsgálja meg a sikertelen elemeket, és vitassa meg, hogyan lehetne javítani a folyamatot.

A hibákat lépcsőfokokká alakíthatja ezekkel a pontos utólagos cselekvési terv sablonokkal.

A múltbeli kudarcokból való tanulás a siker kulcsa, ezért gazdagítsa értékelési technikáit szakértőink által összeállított utólagos jelentés sablonokkal. Akár egy projektről, egy folyamatról vagy egy nemkívánatos helyzetről gondolkodik, ezek a sablonok útmutatóként szolgálnak a korrekciós intézkedésekhez.

A ClickUp sablonkönyvtár számos más hasznos eszközt is tartalmaz, amelyek minimális erőfeszítéssel támogatják az üzleti műveleteket, a projektmunkafolyamatokat és a csapatirányítási gyakorlatokat. Nézze meg őket még ma! ?