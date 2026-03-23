10 nejlepších nástrojů pro pořizování poznámek z jednání s využitím umělé inteligence v roce 2026

Ještě nedávno vyžadovalo vedení schůzky značné multitaskingové schopnosti. Mezi sledováním programu schůzky, řízením diskuse a ručním psaním poznámek od nuly se něco určitě muselo ztratit. Naštěstí s nástupem nástrojů AI pro pořizování poznámek ze schůzek jsou tyto dny pryč.
Software umělé inteligence (AI) změnil způsob, jakým pracujeme. AI pro schůzky usnadňuje zaznamenávání konverzace a její následné zpracování a uspořádání. Díky tomu se můžete lépe soustředit na to, co se děje, protože víte, že si poznámky ze schůzky vytvořené AI můžete projít ve svém volném čase, abyste mohli učinit rozhodnutí a extrahovat data pro zprávu o stavu projektu.
Který z všech dostupných nástrojů pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence by byl pro vaši firmu nejvhodnější? Připojte se k nám, abychom společně prošli nejdůležitější vlastnosti a funkce, na které se zaměřit, a představili vám nejlepší nástroje pro pořizování poznámek z jednání, které jsou letos k dispozici. ✨
Přehled nejlepších nástrojů pro pořizování poznámek z jednání s využitím umělé inteligence
Zde je stručné shrnutí, které vám pomůže začít:
|ClickUp
|(Nejvhodnější pro sjednocené řízení projektů a praktické poznatky z umělé inteligence) Velikost týmu: Všechny velikosti podniků
|Shrnutí schůzek založená na umělé inteligenci, automatické vytváření úkolů z poznámek, dokumenty pro spolupráci v reálném čase a ClickUp Brain pro okamžité vyhledávání dat.
|Navždy zdarma; k dispozici jsou placené tarify
|Otter.ai
|(Nejvhodnější pro přepis v reálném čase a identifikaci mluvčího) Velikost týmu: Malé týmy a jednotlivci
|Živé přepisy, automatické snímání snímků, aktualizace shrnutí v reálném čase a pokročilé označování mluvčích pro přehledné záznamy ze schůzek.
|Zdarma; placené tarify začínají na 16,99 $/měsíc na uživatele
|Laxis
|(Nejvhodnější pro poznatky z oblasti prodeje a průzkumu trhu) Velikost týmu: Prodejní a produktové týmy
|Zaznamenávání doslovných citátů, automaticky generované následné e-maily, kategorizace témat a extrakce požadavků zákazníků pomocí umělé inteligence.
|Zdarma; placené tarify začínají na 15,99 $/měsíc
|Doodle
|(Nejvhodnější pro plánování skupinových schůzek a koordinaci dostupnosti) Velikost týmu: Distribuované týmy a agentury
|Automatické připomenutí schůzek, synchronizace časových pásem, plánování na základě hlasování a integrace se všemi hlavními platformami pro videokonference.
|Zdarma; placené tarify začínají na 14,95 $/měsíc na uživatele
|Fireflies.ai
|(Nejvhodnější pro vícejazyčnou podporu a globální spolupráci) Velikost týmu: Mezinárodní a hybridní týmy
|Podpora více než 40 jazyků, inteligentní vyhledávání klíčových slov, analýza nálady na schůzce a vytváření zvukových ukázek pro sdílení klíčových momentů.
|Zdarma; placené tarify začínají na 18 $/měsíc na uživatele
|Poznámky od Dubber
|(Nejvhodnější pro mobilní sítě a globální hlasovou integraci) Velikost týmu: Prodej a terénní operace
|Automatické nahrávání hovorů ve více než 170 mobilních sítích, okamžité vytváření úkolů a plynulá synchronizace s kalendáři Google a Outlook.
|Ceny na míru
|Timz. Flowers
|(Nejvhodnější pro asynchronní videokonferenční spolupráci) Velikost týmu: Distribuované a vzdálené týmy
|Flowcharty zpětné vazby založené na květinách, videozáznamy shrnutí schůzek, přepisy s časovými značkami a nástroje pro asynchronní příspěvky.
|Ceny na míru
|Sembly AI
|(Nejvhodnější pro účast na schůzkách bez nutnosti psát) Velikost týmu: Zaneprázdnění vedoucí pracovníci a manažeři
|Zástup za zmeškané schůzky, automatizované vícejazyčné souhrny, identifikace úkolů a analýza sentimentu.
|Cena začíná na 17 $ za měsíc na uživatele
|Fathom
|(Nejvhodnější pro synchronizaci s CRM a sdílení zvýrazněných pasáží) Velikost týmu: Týmy v kontaktu s klienty a týmy pro úspěch
|Okamžité souhrny po schůzce, automatizované zadávání dat do CRM, seznamy zvýrazněných pasáží a neomezené nahrávání zdarma pro jednotlivce.
|Zdarma; cena týmové verze začíná na 19 $/měsíc na uživatele
|Superpowered
|(Nejlepší pro přepis bez botů s ohledem na soukromí) Velikost týmu: Profesionálové zaměření na ochranu soukromí
|Přepis zvuku ze zařízení bez použití botů, sedmidenní dočasné úložiště, integrace s kalendářem a detekce emocionálního tónu.
|Zdarma; placené tarify začínají na 36 $/měsíc
10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek z jednání s využitím umělé inteligence
Podívejme se, jak může technologie AI zvýšit produktivitu vašich schůzek na všech úrovních. Sestavili jsme seznam nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro schůzky a pořizování poznámek, od skvělých aplikací pro pořizování poznámek až po aplikace pro přepis a další.
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro startupy a malé firmy, které jsou dnes k dispozici. Je to univerzální aplikace pro práci, která kombinuje vaše projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Pomáhá vám spravovat všechny aspekty vašeho podnikání – zefektivňuje pracovní postupy, zvyšuje produktivitu a umožňuje spolupráci. A protože je zcela přizpůsobitelná, můžete ji přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim konkrétním potřebám.
AI Meeting Notetaker od ClickUp nabízí řadu funkcí, které zvyšují efektivitu procesů a podporují kreativitu. Tato funkce automaticky generuje soukromé dokumenty, které obsahují název schůzky, datum, účastníky, zvukovou nahrávku, shrnutí, klíčové body, další kroky, témata a úplný přepis.
Nástroj se také hladce integruje se službami Zoom, Teams a Google Meet a zaznamenává poznámky v jazyce organizátora schůzky. Po skončení schůzky můžete k poznámkám snadno přistupovat prostřednictvím Kalendáře nebo Docs Hubu. Jste připraveni vytvořit akční položky? Požádejte ClickUp Brain, AI asistenta ClickUp, aby z poznámek vytvořil úkoly nebo sdílel shrnutí na ClickUp Chat, aby měl váš tým přístup ke všem klíčovým bodům!
Kromě shrnutí vašich poznámek ze schůzky zvyšuje Brain produktivitu každé schůzky tím, že:
- Automatické extrahování rozhodnutí, termínů a odpovědných osob, abyste odcházeli s jasným plánem dalších kroků
- Vytváření následných e-mailů a shrnutí během několika vteřin, aby všichni měli okamžitě stejné informace
- Rychlé vyhledávání odpovědí ve vašich přepisech, bez ohledu na to, jak staré jsou, takže nemusíte pročítat stránky poznámek z jednání
- Propojení poznatků ze schůzek s projekty a dokumenty pro úplný kontext, vše na jednom místě
Chcete ušetřit ještě více času? Využijte jednu z našich šablon programu schůzky, abyste nastavili jasná očekávání a zajistili, že budou všichni na stejné vlně. Vytvořte okamžité zapojení pomocí ChatGPT Prompts for Team Meetings od ClickUp, abyste nastartovali proces brainstormingu a vygenerovali body k diskusi.
Pokud jste zastáncem vlastních poznámek, použijte naši šablonu stylu poznámek ze schůzky nebo si vytvořte jednoduchý dokument ClickUp Doc, abyste zachytili klíčové momenty a hlavní body. Můžete si také zapsat rychlé poznámky nebo kontrolní seznamy do poznámkového bloku ClickUp. Jak poznámkový blok, tak dokumenty mají integrovanou funkci ClickUp Brain, takže můžete psát poznámky rychleji, stručněji a kreativněji.
Potřebujete zaznamenat nápady mimo schůzku? Funkce Talk to Text v ClickUp Brain MAX, vašem stolním AI pomocníkovi, vám umožní diktovat poznámky bez použití rukou – ať už přecházíte mezi hovory nebo brainstormujete na chodbě – a nechat je okamžitě převést na úkoly k provedení v ClickUp.
Díky tomuto komplexnímu přístupu jsou vaše poznámky z jednání, ad hoc hlasové poznámky a souhrny generované umělou inteligencí uloženy na jednom místě a připraveny ke sdílení s vaším týmem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte poznámky z jednání a automaticky generujte úkoly pomocí AI nástroje pro pořizování poznámek
- Ukládejte všechny dokumenty ze schůzek na jednom místě, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je snadno vyhledávat
- Upravujte poznámky ze schůzek v reálném čase společně se svým týmem a výrazně tak zlepšete spolupráci
- Přeložte si dokumenty ze schůzek z angličtiny do španělštiny, francouzštiny nebo japonštiny a dalších jazyků
- Prohlížejte si všechny své úkoly, pracovní postupy a projekty způsobem, který vám nejlépe vyhovuje, pomocí vlastních zobrazení v ClickUp.
- K ClickUp se dostanete přes webový prohlížeč, desktopovou aplikaci, mobilní aplikaci pro iOS nebo Android nebo rozšíření pro Chrome
- Propojte je s více než 1 000 pracovními aplikacemi, včetně Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot a Salesforce, a zefektivněte tak svůj pracovní postup.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace zatím nenabízí všechny zobrazení, které nabízí verze pro stolní počítače
- Ačkoli je uživatelské rozhraní velmi intuitivní, vzhledem k velkému množství funkcí může chvíli trvat, než si na všechny zvyknete
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
👀 Věděli jste? Místo „poznámek, které možná někdy využijete“, proměňují superagenti ClickUp schůzky v okamžité a praktické pracovní postupy.
Nejčastější příklady využití ClickUp Super Agents při řízení schůzek:
- Projektoví manažeři provádějící sprintové revize nebo standupy: Super agenti mohou zaznamenat překážky a okamžitě přiřadit odpovědné osoby, aktualizovat úkoly a udržovat pokrok v chodu bez nutnosti manuálního sledování
- Marketingové týmy spolupracující na brainstormingu kampaní: Super Agents zachycují nápady na obsah, přeměňují je na úkoly, přidávají popisy a podúkoly, označují designéry nebo autory a okamžitě propojují úkoly s briefy
- Produktové týmy pořádající diskuse o roadmapě: Zpětná vazba a technické poznámky se strukturovají do epik a dílčích úkolů, které jsou připraveny k provedení hned po skončení hovoru
- Vedoucí prodeje řídící revize prodejního portfolia: Informace o obchodech, námitky a další kroky jsou zaznamenány a předány do pracovních postupů, takže obchodní zástupci přesně vědí, co mají dělat dál
- Vzdálené nebo hybridní týmy: Super agenti vytvářejí přehledné souhrny a podnikají na jejich základě kroky, takže nikdo jen nečte aktualizace; posouvají práci vpřed
Zajímá vás, jak Super Agents ve vašem pracovním prostředí vlastně vypadá? Podívejte se, jak Super Agents za vás řídí schůzky a zajišťuje následné kroky!
2. Otter.ai
Otter.ai je AI asistent pro schůzky a nástroj pro přepis, který dokáže převést hlasové konverzace z videokonferencí nebo zvukových souborů do textové podoby. Dokáže identifikovat mluvčí, označit text jménem daného mluvčího a zachytit sdílené prezentace.
Funkce živého chatu umožňuje vašemu týmu chatovat nebo klást otázky během schůzky a kdokoli může přidávat komentáře k živému přepisu nebo zvýraznit klíčový bod. A pokud se necháte rozptýlit nebo se připojíte pozdě, vytvoří se v reálném čase živé shrnutí z poznámek AI, takže můžete vždy dohnat to, co jste zmeškali.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Otter.ai dokáže identifikovat klíčová slova a fráze, takže je můžete vyhledávat v dlouhém přepisu
- Pokud je propojíte se svým kalendářem Microsoft nebo Google, budou automaticky zaznamenávat vaše schůzky na Zoomu, Google Meet nebo Microsoft Teams.
- Každý další balíček vám umožní přepsat více zápisů za měsíc a za konverzaci a nahrát více souborů
- Otter.ai je k dispozici na webových a mobilních platformách, takže jej můžete používat i na cestách ?
Omezení Otter.ai
- Umělá inteligence se někdy zmate, když hovoří více lidí najednou
- Funguje to čistě na přepisování schůzek a neumožňuje vám v aplikaci pořizovat vlastní poznámky
Ceny Otter.ai
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,0/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
3. Laxis
Laxis je navržen tak, aby podporoval týmy prodeje, obsahového marketingu a produktového a tržního výzkumu – stejně jako kohokoli jiného, kdo komunikuje se zákazníky nebo potenciálními zákazníky. Pořizuje poznámky během virtuálních schůzek a zaznamenává slova každého účastníka doslovně, takže se můžete plně soustředit na konverzaci.
Poté tento nástroj s umělou inteligencí pro poznámky ze schůzek automaticky vygeneruje shrnutí, extrahuje klíčové informace a identifikuje požadavky zákazníka. Vybere všechny potřebné úkoly nebo další kroky a může také automaticky odeslat následný e-mail, aby uzavřel celý proces. ?
Nejlepší funkce Laxis
- Pomůže vám to třídit a kategorizovat témata v poznámkách ze schůzky
- Přepisy lze rychle a snadno stáhnout a sdílet
- Můžete klást Laxis otázky na základě předchozích konverzací
- Integruje se s aplikacemi Zoom, Microsoft Teams, Google Meet a Cisco Webex.
Omezení Laxis
- Zatímco v rámci bezplatného tarifu můžete přepsat až 300 minut měsíčně, AI writer – který generuje navazující obsah – je k dispozici pouze od tarifu Premium výše
- Zatím není k dispozici integrace s CRM, ale je v plánu.
Ceny Laxis
- Základní: Zdarma
- Premium: 15,99 $/měsíc
- Business: 29,99 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Laxis
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (16 recenzí)
4. Doodle
Než budete moci vytvářet poznámky z jednání, musíte nejprve sladit kalendáře účastníků, aby se na jednání dostavili. Právě zde přichází na řadu Doodle. Můžete rychle a snadno naplánovat individuální schůzky i týmová jednání.
Nastavte si svou dostupnost a poté ji sdílejte zasláním odkazu vybraným pozvaným osobám. Ty si pak mohou vybrat čas, který jim vyhovuje, čímž se tento čas zablokuje ve vašem kalendáři, takže už nikdy nedojde k dvojímu rezervování. A pokud máte více pozvaných, můžete snadno najít čas, který vyhovuje všem.
Navíc se Doodle integruje s platformami pro schůzky, jako jsou Zoom, Microsoft Teams a Google Meet. ?️
Nejlepší funkce aplikace Doodle
- Systém rozesílá připomenutí naplánovaných schůzek, takže se nemusíte zabývat neúčastí
- Díky přizpůsobitelnému brandingu můžete systém sladit s brandingem vaší firmy.
- K shromažďování dat můžete také využít Doodle prostřednictvím průzkumu nebo ankety
- Doodle funguje i na mobilních zařízeních, takže si můžete plánovat schůzky, i když jste na cestách
Omezení aplikace Doodle
- Někteří uživatelé mají pocit, že plánování více událostí pro velké skupiny lidí je časově náročnější, než by bylo nutné
- Používání těchto nástrojů může být složité, pokud spolupracujete s účastníky z různých časových pásem.
Ceny Doodle
- Zdarma: 0 $
- Pro: 14,95 $/měsíc na uživatele
- Team: 19,95 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Doodle
- G2: 3,7/5 (13 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
5. Fireflies.ai
Fireflies.ai dokáže provádět přepis v reálném čase během audio nebo video hovoru nebo přepisovat ze záznamu schůzky. Poté dokáže shrnout klíčové body, rozhodnutí a úkoly, které ze schůzky vzešly. ✍️
Pokud si chcete znovu poslechnout jakoukoli část schůzky, můžete vyhledat klíčová slova a poté přehrát záznam normální rychlostí nebo až dvojnásobnou rychlostí. Nástroje pro spolupráci umožňují vašemu týmu komentovat, připnout nebo reagovat na konverzaci, případně vytáhnout úryvky a vytvořit z nich zvukové klipy.
Tarif Free umožňuje až 800 minut úložiště a tarif Pro až 8 000 minut, zatímco tarify Business a Enterprise nabízejí neomezený prostor.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Fireflies.ai funguje ve více než 40 jazycích a zvládá různé přízvuky a dialekty
- Dokáže rozpoznat a označit hlasy jednotlivých řečníků
- Nástroj je integrován s několika platformami pro schůzky, včetně Microsoft Teams, Zoom, Skype a Google Meet.
- Poznámky ze schůzek můžete sdílet na jiných platformách, jako jsou Asana, Slack nebo Notion.
Omezení Fireflies.ai
- Pokud není zvuková stopa v dobré kvalitě, může to ovlivnit přesnost přepisu.
- Integrace CRM, Zapier a Slack jsou k dispozici pouze v rámci tarifu Pro a vyšších.
Ceny Fireflies.ai
- Zdarma: Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Business: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (5 recenzí)
6. Poznámky od Dubber
Aplikace Notes by Dubber, dříve známá jako Notiv, tvrdí, že vám pomůže „scházet se chytřeji, ne tvrději“. Synchronizuje se s vaším kalendářem Outlook nebo Google, automaticky se připojuje k naplánovaným hovorům a nahrává je. Jakmile se schůzka začne, vytvoří přepis a poté vygeneruje shrnutí, které můžete sdílet.
Nástroj s umělou inteligencí také extrahuje body k následnému zpracování a automaticky vytváří úkoly pro každého účastníka. Integrace s aplikacemi jako Asana a Slack pomáhá zefektivnit váš pracovní postup a usnadňuje sledování přidělených úkolů. ✅
Nejlepší funkce Notes by Dubber
- Můžete také nahrát a přepsat nahraný zvukový nebo video soubor
- Tento nástroj s umělou inteligencí pro poznámky ze schůzek je škálovatelný a je v souladu s obvyklými prodejními kanály
- Je k dispozici po celém světě ve více než 170 mobilních sítích a u poskytovatelů videohovorů, hlasových služeb a chatů
- Záznamy, přepisy nebo poznámky můžete sdílet prostřednictvím svého CRM nebo jiného nástroje pro spolupráci
Omezení Notes by Dubber
- Tento nástroj s umělou inteligencí podporuje pouze angličtinu, takže není vhodný, pokud chcete jednat v jiném jazyce.
- Někteří uživatelé považují ovládání uživatelského rozhraní za trochu matoucí
Ceny služby Notes by Dubber
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Notes by Dubber
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: Zatím žádné recenze
7. Timz. Květiny
Timz. Flowers je hybridní konferenční platforma určená pro distribuované týmy, která kombinuje videohovory s asynchronní spoluprací.
Tyto nástroje dokážou nahrávat živé schůzky a následně vygenerovat textové nebo video shrnutí a zápis ze schůzky, které lze snadno sdílet s kýmkoli, kdo se schůzky nemohl zúčastnit. V případě asynchronních schůzek mohou účastníci přispět nahranými videozprávami. ?♀️
Systém po každé schůzce automaticky odešle e-mail s rekapitulací. A pokud se chcete vrátit ke konkrétní části, chatbot s umělou inteligencí vám ji pomůže rychle najít.
Timz. Nejlepší funkce Flowers
- Flowchart ve formě květiny vám poskytne užitečný přehled všech zpětných vazeb a dotazů
- I když se schůzka koná asynchronně, systém navozuje pocit živé konverzace
- Nabízejí přepisy s časovými značkami, takže vždy víte, v jaké části schůzky se právě nacházíte
- I když je k dispozici bezplatná verze, balíčky Pro a Business vám nabízejí více hodin nahrávacího času a vaše data jsou uložena déle.
Omezení Timz. Flowers
- Někteří uživatelé mají pocit, že počáteční nastavení je trochu časově náročné
- Zatím nejsou podporovány všechny prohlížeče, takže možná budete muset použít prohlížeč, který není vaší první volbou.
Ceny Timz. Flowers
- Ceny na míru
Timz. Hodnocení a recenze květin
- G2: 4,5/5 (13 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
8. Sembly AI
Jako nástroj AI pro poznámky ze schůzek Sembly AI nahrává schůzky a přepisuje je. Poté vytváří souhrny a zápisy ze schůzek, ve kterých zdůrazňuje klíčové poznatky z diskuse. A pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, můžete místo sebe poslat Sembly a poznámky ze schůzky si prohlédnout později. ??
Úkoly jsou automaticky identifikovány a popsány a poté přiřazeny členovi týmu. Integrace s nástroji jako Slack a Trello vám umožňují streamovat úkoly spolu s poznámkami přímo do těchto pracovních prostorů.
Nejlepší funkce Sembly AI
- Poznámky ze schůzek se ukládají do systému a můžete se k nim kdykoli vrátit a vyhledat klíčová slova nebo účastníky.
- Sembly AI funguje ve více než 35 jazycích
- Je k dispozici pro aplikace pro Android a iOS i na webu.
Omezení Sembly AI
- Občas se stane, že se nepodaří připojit k schůzce nebo ji zaznamenat
- Nálada na schůzce nemusí vždy odrážet celou schůzku, protože se zaměřuje pouze na její část.
Ceny Sembly AI
- Základní: 17 $/měsíc na uživatele
- Professional: 29 $/měsíc na uživatele
- Team: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sembly AI
- G2: 4,3/5 (11 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
9. Fathom
Fathom je nástroj s umělou inteligencí pro poznámky ze schůzek, který schůzky nahrává, přepisuje a shrnuje. Jak nahrávka, tak přepis jsou k dispozici ihned po skončení schůzky. Poté můžete shrnutí a úkoly jednoduše zkopírovat a vložit do Gmailu, Google Docs nebo nástroje pro správu úkolů.
Poznámky z hovorů se automaticky synchronizují s vaším CRM, takže vždy máte záznam o interakcích s kýmkoli ve vaší databázi. Můžete také vytvořit seznam nejdůležitějších bodů ze schůzky a sdílet jej s dalšími zainteresovanými stranami.
Nejlepší funkce Fathom
- Funguje to s Microsoft Teams, Zoom a Google Meetings.
- Když označíte část hovoru, Fathom vám ji shrne
- Systém podporuje sedm jazyků, včetně angličtiny, španělštiny a francouzštiny
- Placená edice Team nabízí další funkce a je navržena pro nasazení v celé organizaci
Pochopte omezení
- Někteří uživatelé mají pocit, že rozhraní je trochu tmavé, a uvítali by možnost zvolit si světlejší variantu
- Zatímco to funguje dobře u naplánovaných schůzek, v současné době to nepodporuje některé improvizované schůzky, konkrétně v Microsoft Teams
Ceny Fathom
- Zdarma
- Team Edition: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (8 recenzí)
10. Superpowered
Superpowered přepisuje vaši schůzku, ale bez nahrávání nebo použití botů – funguje přímo ze zvuku vašeho zařízení. Tyto přepisy se ukládají po dobu sedmi dnů, abyste měli čas si poznámky vytvořit, než budou smazány.
Tento nástroj s umělou inteligencí pro poznámky ze schůzek automaticky shrne konverzaci a určí za vás úkoly k provedení.
Zároveň vám to pomůže udržet přehled o vašem kalendáři. Připomenutí nadcházejících schůzek se zobrazují na liště nabídek a odtud se můžete přímo prokliknout na danou schůzku. ?️
Nejlepší funkce s nadstandardními schopnostmi
- Funguje to s každou platformou pro schůzky
- Superpowered dokonce identifikuje a dokumentuje emoce během schůzky
- Vývojový tým je velmi otevřený a reaguje na zpětnou vazbu a návrhy
Omezení super schopností
- Bezplatná verze je integrována pouze s e-mailem a Slackem, takže pokud ji chcete používat například s Google Drive nebo Salesforce, musíte si vybrat placený tarif.
- Mobilní zařízení a Linux zatím nejsou podporovány
Ceny s nadstandardními funkcemi
- Zdarma
- Základní: 36 $/měsíc
- Pro: 108 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Vylepšené hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů pro pořizování poznámek z jednání s využitím umělé inteligence?
AI asistent pro schůzky zvyšuje produktivitu, zlepšuje přesnost a podporuje transparentnost projektu. Také vám usnadňuje sdílení poznámek ze schůzek. Nástroje AI vám také šetří čas, takže můžete snáze dosáhnout svých cílů v rámci omezení projektu.
Dobrý AI zapisovatel bude schopen za vás provádět kombinaci těchto úkolů:
- Integrujte je s platformami pro videokonference, jako jsou Teams nebo Zoom
- Nahrávejte schůzku a poté záznam uložte
- Zajistěte živý přepis, aby všichni účastníci schůzky mohli snadno sledovat její průběh
- Usnadněte společné pořizování poznámek mezi více členy týmu
- Využijte pokročilé funkce umělé inteligence k shrnutí klíčových bodů, díky čemuž snadno identifikujete hlavní závěry
- Pomozte vytvořit zápis z jednání na základě poznámek z jednání
- Identifikujte úkoly a automatizujte jejich přidělování přímo z poznámek z online schůzek
- Zajistěte skvělý uživatelský zážitek, který zefektivní váš pracovní postup
- Zajistěte bezpečnost dat, aby byly vaše důvěrné rozhovory chráněny
Ušetřete čas a zvyšte produktivitu pomocí nástrojů AI pro poznámky ze schůzek
Umělá inteligence pro schůzky vám může pomoci ve všech aspektech komunikace s týmem, klienty nebo potenciálními zákazníky. Nejlepší nástroje s umělou inteligencí pro schůzky dokážou zjednodušit plánování, zaznamenávat a přepisovat poznámky ze schůzek nebo poskytovat šablony s nástroji pro psaní pomocí umělé inteligence, které vám pomohou vytvářet vlastní poznámky.
Nástroje s umělou inteligencí vám také pomohou shrnout všechny poznámky z jednání, zdůraznit nejdůležitější části konverzace a identifikovat úkoly a další kroky. Dokonce se dají propojit s nástroji pro správu úkolů, čímž vám ušetří ještě více času a zefektivní váš pracovní postup na každém kroku.
Když už mluvíme o zefektivnění pracovního postupu, ClickUp je v tom mistr – nejen při vedení schůzky, ale také při řízení firmy nebo týmu. Díky šablonám a nástrojům pro řízení projektů, které pokrývají všechny aspekty vašeho podnikání, a integracím, které vám ušetří čas a námahu, je to komplexní řešení pro všechny vaše obchodní potřeby.
