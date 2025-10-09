12 nejlepších softwarových nástrojů pro zápisy z jednání pro praktické a přehledné poznámky

Když schůzka skončí, vaše poznámky jsou směsicí nedokončených vět, úkolů bez odpovědných osob a připomínek k následným krokům… které musíte udělat vy sami.
Pokud jste ten, kdo má na starosti organizaci, znáte tento postup až příliš dobře.
Proto potřebujete software pro zápisy z jednání.
V tomto blogovém příspěvku si projdeme nejlepší softwarové nástroje pro zápisy z jednání. Pojďme na to! 💪🏼
Přehled nejlepších softwarů pro zápisy z jednání
Sestavili jsme seznam nástrojů pro správu schůzek, které promění vaše poznámky z chaotických na přehledné, abyste se později nemuseli zabývat uklízením nepořádku. 🧼
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Zápisy ze schůzek a správa pracovních postupů pomocí AI Velikost týmu: Ideální pro jednotlivce, startupy a velké podniky
|AI Notetaker, souhrny ClickUp Brain, synchronizace kalendáře a úkolů, integrace s Docs, spouštění Zoom a Meet
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Fellow
|Strukturované pracovní postupy pro schůzky Velikost týmu: Ideální pro manažery a malé až středně velké týmy
|Sledování úkolů, sdílený program schůzky, analýza schůzek, integrace nástrojů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 11 $/měsíc
|Fireflies. ai
|Přesné zaznamenávání konverzací Velikost týmu: Ideální pro týmy pracující na dálku a profesionály zaměřené na obsah
|Přepis, inteligentní vyhledávání, zvukové ukázky, AI asistent Ask Fred
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 18 $/měsíc
|Avoma
|Analýza konverzací pro obchodní hovory Velikost týmu: Ideální pro B2B obchodní týmy a týmy pro řízení výnosů
|Analýza obchodních příležitostí, hodnocení pomocí AI, úryvky, nástroje pro koučování, synchronizace s CRM
|Cena začíná na 29 $/měsíc za jeden záznamník
|tl;dv
|Sdílené momenty ze schůzek Velikost týmu: Ideální pro produktové, podpůrné a školicí týmy
|Chytré úryvky, vícejazyčné přepisy, sledování témat pomocí umělé inteligence
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc
|Otter. ai
|Účast na schůzkách v reálném čase Velikost týmu: Ideální pro hybridní týmy a potřeby v oblasti přístupnosti
|Živé přepisy, Otter Chat, synchronizace snímků, OtterPilot multipresence
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,99 $/měsíc
|Fathom
|Automatizace pracovních postupů v CRM Velikost týmu: Ideální pro agentury, konzultanty a obchodní zástupce
|Shrnutí pomocí AI, synchronizace s CRM, klíčové momenty hovorů, sledování klíčových slov
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc
|Grain
|Získávání poznatků o zákaznících Velikost týmu: Ideální pro týmy zákaznické podpory a výzkumu
|Sestřihy nejdůležitějších momentů, časové osy řečníků, sdílené klipy, odstranění výplňových slov
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc
|Jamie
|Týmy dbající na ochranu soukromí Velikost týmu: Ideální pro právní, finanční a compliance týmy
|Lokální zpracování, žádné cloudové boty, snímání obrazovky, poznámky podle témat
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro placené tarify
|MeetGeek
|Analýza výkonnosti schůzek Velikost týmu: Ideální pro týmy zaměřené na procesy a řízené daty
|Metriky zapojení, hodnotící tabulky schůzek, přizpůsobitelné přehledové panely
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc
|Sembly
|Automatizovaná správa úkolů Velikost týmu: Ideální pro operativní a mezifunkční týmy
|Sledování úkolů, inteligentní souhrny, automatické připomenutí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $/měsíc
|MeetingKing
|Formální standardy dokumentace Velikost týmu: Ideální pro zasedání správní rady a představenstva
|Schvalovací procesy, formální šablony, historie připravené pro audit, sledování účastníků
|Cena začíná na 9,95 $/měsíc pro jednotlivce
💬 Schůzky ubíhají rychle – AI vám pomůže držet krok. V tomto videu se dozvíte, jak pomocí AI automaticky zaznamenávat, shrnovat a organizovat poznámky ze schůzek.
Na co se zaměřit při výběru softwaru pro zápisy ze schůzek?
Výběr správného softwaru může zvýšit produktivitu a organizaci vašich schůzek. Zde je přehled toho, na co se při výběru softwaru pro zápisy ze schůzek zaměřit:
- Okamžitý přepis: Zaznamenejte každou diskusi přesně díky technologii přepisu v reálném čase založené na umělé inteligenci
- Vlastní šablony: Vytvářejte jednotné poznámky v duchu vaší značky pomocí přizpůsobitelných šablon pro různé typy schůzek
- Integrace nástrojů: Hladké propojení s platformami jako Zoom, Slack nebo Google Kalendář pro plynulý pracovní postup
- Spolupráce v reálném čase: Umožněte úpravu poznámek v reálném čase společně s účastníky schůzky a posilte tak týmovou spolupráci
- Zabezpečení dat: Zajistěte bezpečnost citlivých informací díky souladu s normou SOC 2 Type II nebo nařízením GDPR
- Sledování úkolů: Přiřazujte a sledujte úkoly s automatickými připomenutími pro zajištění odpovědnosti
- Archiv zápisů: Snadno ukládejte a vyhledávejte starší zápisy ze schůzek díky přehledným archivům s možností vyhledávání
🧠 Zajímavost: Navzdory názvu se slovo „minutes“ nevztahuje na minuty na hodinách. Slovo pochází z latinského výrazu minuta scriptura, což znamená „malé poznámky“ nebo „detaily“.
Nejlepší software pro zápisy z jednání
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Zde je přehled nejlepších nástrojů, které vám pomohou zaznamenávat, organizovat a reagovat na každou konverzaci. 💬
1. ClickUp (nejlepší pro poznámky ze schůzek s využitím umělé inteligence a správu pracovních postupů)
ClickUp, univerzální aplikace pro práci, promění každou schůzku v přehlednou a sledovatelnou součást vašeho pracovního postupu, takže rozhodnutí nezmizí a další kroky nezůstanou jen v něčím zápisníku.
Vše začíná s ClickUp Meetings, který spojuje nástroje, které vám pomohou zaznamenávat, organizovat a sledovat následné kroky.
Proměňte každou konverzaci v konkrétní kroky
🎥 Přáli byste si mít parťáka na schůzky? S nástrojem Notetaker od ClickUp můžete zapomenout na zběsilé psaní poznámek – stačí přijít, povídat si a nechat svého nového AI parťáka, aby se postaral o detaily! Podívejte se, jak na to.
Začněme s ClickUp AI Notetaker. Připojí se k vašim schůzkám, zaznamená konverzaci a vygeneruje přehledné a strukturované souhrny.
Představte si, že se vaše produktové a marketingové týmy scházejí, aby doladily harmonogram uvedení produktu na trh. Umělá inteligence přepíše diskusi, zvýrazní rozhodnutí, jako je „finální znění reklamy ke kontrole do středy“, a automaticky navrhne přiřazení tohoto úkolu vedoucímu obsahu.
ClickUp AI Notetaker jde nad rámec pouhého přepisu. Zachycuje klíčové body, identifikuje rozhodnutí a akční položky a dokáže je dokonce převést na úkoly pro příslušné osoby – schůzky tak přímo přispívají k realizaci, namísto pouhé dokumentace.
Funguje také napříč platformami, jako jsou Zoom, Google Meet a Microsoft Teams, takže můžete zaznamenávat, shrnovat a organizovat poznámky, ať už se váš tým schází kdekoli.
Po schůzce můžete pomocí ClickUp Brain, vestavěného asistenta s umělou inteligencí, okamžitě prohledávat všechny minulé poznámky ze schůzek, úkoly a dokumenty pomocí přirozeného jazyka. Rychle najděte minulá rozhodnutí, závazky nebo kontext pro probíhající projekty – už žádné prohrabávání složek nebo nekonečné scrollování.
Pokud například někdo zmíní stížnost zákazníka, o které se diskutovalo před dvěma týdny, můžete požádat ClickUp Brain, aby vyhledal poslední poznámku, kde se o ní mluvilo, nebo našel úkol vytvořený k jejímu vyřešení.
Výstupy ze schůzek z AI Notetakeru se ukládají do soukromých dokumentů ClickUp Docs. Tento dokument můžete otevřít, seskupit související položky, označit spolupracovníky, upravit termíny nebo propojit úkoly se svými seznamy a prostory.
Například pokud se v zápisu objeví položka „Naplánovat úvodní schůzku s klientem“, můžete ji přesunout do sekce v Docu s názvem „Úkoly pro zahájení spolupráce s klientem“, označit vedle ní manažera klienta a zajistit, aby byla uvedena ve vašem seznamu „Projekty klientů“.
Na rozdíl od samostatných nástrojů pro schůzky ClickUp nativně propojuje poznámky ze schůzek, úkoly a následné kroky s vašimi stávajícími projekty, úkoly a pracovními postupy. Už nemusíte kopírovat poznámky nebo připomenutí do seznamu úkolů – vše je již propojeno a lze to sledovat.
Zefektivněte opakované synchronizace pomocí šablony zápisu z jednání
Aby to bylo ještě jednodušší, šablona zápisu z jednání ClickUp vám nabízí hotové rozvržení navržené speciálně pro opakující se týmová jednání. Obsahuje sekce pro účastníky, program, klíčová rozhodnutí a úkoly.
Pokud například pořádáte dvoutýdenní mezifunkční synchronizační schůzky, můžete šablonu pokaždé zduplikovat a v průběhu schůzky do ní vkládat aktualizace. Každou zaznamenanou položku lze propojit s úkolem nebo přiřadit členovi týmu, což usnadňuje sledování toho, na čem se dohodlo a kdo za co odpovídá.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte celý svůj den z jednoho místa: Synchronizujte schůzky a úkoly v kalendáři ClickUp, efektivně plánujte svůj rozvrh a získejte chytré návrhy na následné kroky
- Pište méně a jednejte rychleji: Požádejte ClickUp Brain, aby shrnul úkoly, doplnil popisy a navrhl aktualizace na základě kontextu schůzky
- Účastněte se schůzek bez přepínání mezi nástroji: Spouštějte hovory přes Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams odkudkoli ve vašem pracovním prostoru ClickUp
- Propojte konverzace s prací: Používejte ClickUp Chat ke sdílení novinek, rozhodování a spolupráci, aniž byste ztratili kontext
- Zaznamenávejte a sdílejte rychlý kontext: Pořizujte krátké záznamy obrazovky pro návody, aktualizace nebo následné kroky, které nevyžadují úplnou schůzku, pomocí ClickUp Clips
- Převádějte nahrávky na prohledávatelné přepisy: Nechte ClickUp Brain přepsat klipy a nahrávky schůzek, abyste se mohli k diskusím vracet, aniž byste je museli znovu sledovat
Omezení ClickUp
- Naučit se s ním pracovat může být náročné, zejména pokud jste s hierarchií úkolů a sadou funkcí ClickUp teprve začínáte.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 250 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 470 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na Redditu opravdu vystihuje vše:
Jejich systém Docs nenápadně nahradil většinu naší práce v Google Docs. Vše prostě funguje lépe, když je naše dokumentace na stejném místě jako naše projekty. […] Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, připadalo mi to jen jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé zdlouhavé psací úkoly, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít s návrhem. Není to dokonalé, ale pomáhá mi to, když jsem zavalení prací. Funkce AI pro pořizování poznámek byla skutečným překvapením. Dříve jsme po schůzkách ztráceli spoustu úkolů, ale teď to zachytí všechno a úkoly přiřadí automaticky. Plnění úkolů se znatelně zlepšilo.
Jejich systém Docs nenápadně nahradil většinu naší práce v Google Docs. Vše prostě funguje lépe, když je naše dokumentace na stejném místě jako naše projekty. […] Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, připadalo mi to jen jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé zdlouhavé psací úkoly, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít s návrhem. Není to dokonalé, ale pomáhá mi to, když jsem zavalení prací. Funkce AI pro pořizování poznámek byla skutečným překvapením. Dříve jsme po schůzkách ztráceli spoustu úkolů, ale teď to zachytí všechno a úkoly přiřadí automaticky. Plnění úkolů se znatelně zlepšilo.
📮ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek 12 % respondentů považuje schůzky za přeplněné, 17 % tvrdí, že trvají příliš dlouho, a 10 % se domnívá, že jsou většinou zbytečné.
V dalším průzkumu ClickUp 70 % respondentů přiznalo, že by na schůzky rádi poslali náhradníka nebo zástupce, kdyby to bylo možné.
Integrovaný AI Notetaker od ClickUp může být vaším dokonalým zástupcem na schůzkách! Nechte AI zaznamenat každý klíčový bod, rozhodnutí a úkol, zatímco vy se soustředíte na důležitější práci. Díky automatickým shrnutím schůzek a vytváření úkolů s podporou ClickUp Brain vám nikdy neuniknou důležité informace – ani když se schůzky nemůžete zúčastnit.
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek v ClickUp, hlásí až 50% snížení počtu zbytečných konverzací a schůzek!
2. Fellow (nejlepší pro strukturované pracovní postupy při schůzkách)
via Fellow
Fellow je určen pro týmy, které chtějí vést organizované a produktivní schůzky od začátku do konce.
Zvláště užitečná je jeho schopnost sledovat úkoly napříč několika schůzkami. Když se někdo zaváže, že do pátku předloží návrh rozpočtu, Fellow si to zapamatuje a může posílat jemné upomínky.
Můžete také využít umělou inteligenci pro zápisy z jednání, abyste odhalili vzorce v zasedacích zvyklostech svého týmu, například které diskuse se pravidelně protahují nebo která rozhodnutí vyžadují k finálnímu schválení více zasedání.
Nejlepší funkce Fellow
- Prohlédněte si historii schůzek svého týmu a zjistěte, jaké jsou vzorce v tématech diskusí, rychlosti rozhodování a následných krocích
- Vytvořte sdílené přípravné prostory, kde mohou účastníci přidávat body programu schůzky a kontext ještě předtím, než začnete diskutovat
- Propojte Fellow se svými stávajícími nástroji, aby se výsledky schůzek automaticky přenášely do vašich systémů pro řízení projektů a komunikaci
Omezení Fellow
- Rozhraní může působit nepřehledně, pokud dáváte přednost jednoduchému pořizování poznámek; obsahuje mnoho funkcí a možností, mezi nimiž se musíte orientovat
- Možnosti formátování poznámek jsou omezenější
Ceny Fellow
Jednotlivci
- Zdarma
- Solo: 29 $/měsíc na uživatele
Firmy a týmy
- Zdarma
- Team: 11 $/měsíc na uživatele
- Business: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Firmy a týmy
- Team: 11 $/měsíc na uživatele
- Business: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Jednotlivci
- Solo: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze uživatelů
- G2: 4,7/5 (více než 2 210 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 35 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fellow?
Podle jednoho recenzenta na Capterra:
Fellow je snadno použitelný a užitečný nástroj, který by měl mít každý manažer! Musím často přeskakovat mezi klienty a různými úkoly, a proto je pro mě velmi užitečné mít přístup ke všem svým akčním položkám a úkolům na jednom místě. Velmi se mi líbí také sekce soukromých poznámek, kterou během hovorů využívám poměrně často. Možnost přizpůsobit si šablony je rovněž obrovskou výhodou, protože ne všechny schůzky mají stejnou strukturu.
Fellow je snadno použitelný a užitečný nástroj, který by měl mít každý manažer! Musím často přeskakovat mezi klienty a různými úkoly, a proto je pro mě velmi užitečné mít přístup ke všem svým akčním položkám a úkolům na jednom místě. Velmi se mi líbí také sekce soukromých poznámek, kterou během hovorů využívám poměrně často. Možnost přizpůsobit si šablony je rovněž obrovskou výhodou, protože ne všechny schůzky mají stejnou strukturu.
3. Fireflies.ai (nejlepší pro přesné zaznamenávání konverzací)
prostřednictvím Fireflies.ai
Fireflies.ai umí jednu věc opravdu dobře: vytváří přesné přepisy vašich schůzek pomocí umělé inteligence. Připojí se k vašim videohovorům jako bot a zaznamená vše, co se řekne.
Software pro zápisy z jednání si dobře poradí s odbornou terminologií, jakmile jej naučíte používat termíny z vašeho oboru. Může také automaticky sdílet poznámky z jednání s konkrétními členy týmu na základě toho, kdo se jednání účastnil nebo jaká témata se projednávala.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Pomocí inteligentního vyhledávání můžete v přepisech najít konkrétní témata, úkoly nebo klíčová slova a zrevidovat tak hodinové schůzky za kratší dobu
- Vytvářejte sdílené zvukové úryvky tím, že důležité momenty oříznete do Soundbites, abyste je mohli snadno sdílet se svým týmem
- Ptejte se v reálném čase pomocí AI asistenta Ask Fred, abyste získali podrobnosti o schůzce nebo vygenerovali následné e-maily a obsah
Omezení Fireflies.ai
- Přesnost přepisu klesá během vysoce technických diskusí nebo když mluví více lidí najednou
- Možnosti nahrávání videa jsou omezené, takže přicházíte o vizuální kontext, který by mohl být důležitý
- Zpracování delších schůzek může zabrat čas, což zpožďuje přístup k přepisu
Ceny Fireflies.ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Business: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies.ai?
Tato recenze Capterra nabízí užitečný přehled:
Zjistil jsem, že tento software je jednoduchý na používání a snadno přístupný. Zápisy jsou stejně kvalitní jako ty, které pořizuje člověk, a navíc nabízí nahrávání zvuku a videa, přepis a několik příjemných doplňkových funkcí.
Zjistil jsem, že tento software je jednoduchý na používání a snadno přístupný. Zápisy jsou stejně kvalitní jako ty, které pořizuje člověk, a navíc nabízí nahrávání zvuku a videa, přepis a několik příjemných doplňkových funkcí.
💡 Tip od profesionála: Ano, sekce „🌀 Stále nejasné“. Nutí tým vrátit se k otevřeným tématům, místo aby předstíral, že se nikdy nestaly.
4. Avoma (nejlepší pro analýzu prodejních rozhovorů)
zdroj: Avoma
Avoma je vytvořena speciálně pro obchodní týmy, které chtějí pochopit, co se děje v jejich rozhovorech s potenciálními zákazníky. Kromě základního přepisu analyzuje úroveň zapojení, sleduje zmínky o konkurenci a identifikuje vzorce, které naznačují, zda je pravděpodobné uzavření obchodu.
Generátor zápisů z jednání s umělou inteligencí hodnotí jednotlivé rozhovory na základě metrik, jako je počet otázek, které potenciální zákazníci kladou, a jejich celkový sentiment.
Nejlepší funkce Avomy
- Vytvářejte a sdílejte úryvky ze schůzek tím, že si označíte klíčové momenty pro rychlé přehrání nebo spolupráci s týmem
- Snadno plánujte schůzky pomocí možností 1:1, skupinových schůzek nebo schůzek podle principu „round-robin“ a automatických připomínek, které sníží počet neúčasti.
- Efektivně koučujte týmy pomocí hodnocení hovorů založeného na umělé inteligenci, personalizované zpětné vazby a nástrojů pro správu prodejního procesu, abyste zvýšili prodej
Omezení Avomy
- Ceny mohou být pro větší prodejní týmy poměrně vysoké
- Funkce jsou zaměřeny na prodej, takže pro ostatní oddělení mají omezenou hodnotu
- Omezení integrace s některými systémy CRM vyžadují ruční zadávání dat
Ceny Avoma
- Startup: 29 $/měsíc za jeden záznamník
- Organizace: 39 $/měsíc za jeden záznamník
- Enterprise: 39 $/měsíc za jeden záznamník (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 335 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma?
Přímo z recenze G2 o tomto softwaru pro zápisy z jednání:
Pro mě je na avoma nejužitečnější zpětná vazba po hovorech. Například kolik jsem mluvil já a kolik klient během hovoru. Mám tendenci při některých hovorech mluvit příliš, takže mi to umožňuje se na ně podívat zpětně a zjistit, jak často se mi to stává. Získávám tak lepší přehled. Další funkcí, kterou používám při každém hovoru, je scorecard. Už jen to mi pomohlo zvýšit kvalitu mých hovorů.
Pro mě je na avoma nejužitečnější zpětná vazba po hovorech. Například kolik jsem mluvil já a kolik klient během hovoru. Mám tendenci při některých hovorech mluvit příliš, takže mi to umožňuje se na ně podívat zpětně a zjistit, jak často se mi to stává. Získávám tak lepší přehled. Další funkcí, kterou používám při každém hovoru, je scorecard. Už jen to mi pomohlo zvýšit kvalitu mých hovorů.
5. tl;dv (Nejlepší pro sdílení momentů ze schůzek)
via tl;dv
tl;dv se specializuje na zkracování dlouhých záznamů ze schůzek do stručných videoklipů, které lze sdílet a které zdůrazňují klíčové body. Místo toho, abyste požádali svůj produktový tým, aby shlédl hodinovou schůzku s klientem, můžete jim poslat dvouminutový klip zachycující skutečnou reakci zákazníka na ukázku vaší nové funkce.
A co víc? Můžete si vytvořit prohledávatelnou knihovnu důležitých zpětných vazeb od klientů, ukázek produktů nebo školicích materiálů, ke kterým se váš tým může později vrátit.
tl;dv nejlepší funkce
- Naplánujte si pravidelné AI reporty, abyste mohli sledovat trendy, zpětnou vazbu od zákazníků nebo zmínky o konkurenci napříč schůzkami
- Překládejte zápisy ze schůzek do více než 40 jazyků a podporujte globální týmy díky přesnému rozpoznávání dialektů.
- Sledujte, jak dobře váš tým dodržuje prodejní postupy, přičemž umělá inteligence poskytuje informace o dodržování a oblastech, které vyžadují koučování
tl;dv omezení
- Přepisování je u složitých technických diskusí náročné a vyžaduje ruční opravy
- Zpracování videa může být u delších schůzek pomalé, zejména při pomalejším připojení k internetu
- Bezplatný tarif výrazně omezuje počet záznamů a pokročilé funkce umělé inteligence.
tl;dv ceny
- Navždy zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Business: 65 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
tl;dv hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o tl;dv?
Tato recenze na G2 nabízí zajímavý úhel pohledu:
Líbí se mi, jak identifikuje relevantní témata, a také to, že si přepis mohu jednoduše zkopírovat a vložit (schránka) – není třeba žádné další stahování. E-mail, který se odesílá na konci schůzky, je velmi elegantní (lepší než u jiných alternativ). V rámci obchodního plánu můžete mít také přístup k jeho API a náhledu na MCP Server.
Líbí se mi, jak identifikuje relevantní témata, a také to, že si přepis mohu jednoduše zkopírovat a vložit (schránka) – není třeba žádné další stahování. E-mail, který se odesílá na konci schůzky, je velmi elegantní (lepší než u jiných alternativ). V rámci obchodního plánu můžete mít také přístup k jeho API a náhledu na MCP Server.
🧠 Zajímavost: V Japonsku existuje slovo pro únavu z jednání. Říká se mu kaigi-zumari (会議詰まり) a označuje stres způsobený jednáním, která na sebe navazují.
6. Otter.ai (nejlepší pro účast na schůzkách v reálném čase)
prostřednictvím Otter.ai
Otter.ai proměňuje schůzky v zážitky založené na spolupráci, kde mohou účastníci přispívat poznámkami v reálném čase. Tento software pro zápisy ze schůzek umožňuje členům týmu přidávat komentáře, zvýrazňovat důležité body a přiřazovat úkoly ještě během schůzky.
Nevýhoda? Někdy se schůzky více točí kolem úprav poznámek než kolem samotné konverzace, což může být užitečné i rušivé, v závislosti na zaměření vašeho týmu.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Získejte přístup k živým titulkům během videohovorů, které účastníkům pomohou sledovat dění a zajistí přístupnost pro ty, kteří potřebují vizuální podporu v podobě textu.
- Používejte Otter AI Chat během schůzek k kladení otázek k projednávaným tématům, vytváření seznamů úkolů nebo okamžitému vytváření e-mailů s následnými kroky
- Využijte OtterPilot k účasti a přepisu více schůzek současně, abyste měli jistotu, že vám neunikne žádná diskuse, ani když máte nabitý program.
Omezení Otter.ai
- Žádná integrace s CRM, což omezuje užitečnost pro prodejní a klientské týmy ve srovnání s alternativami Otter.ai
- Omezené možnosti formátování ztěžují vytváření profesionálně vypadající dokumentace
- Problémy s kvalitou zvuku mají významný vliv na přesnost přepisu
Ceny Otter.ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 95 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter.ai?
Toto řekl uživatel Redditu o svých zkušenostech s tímto softwarem pro zápisy ze schůzek:
Miluju to. Můj každodenní pomocník pro schůzky. Přepisy vyžadují po nahrání trochu úprav, aby se opravily odborné výrazy, mumlání a některé nesprávné výslovnosti, ale jakmile to udělám, je Otter bot skvělý. Požádám ho, aby mi věci shrnul, vytvořil návrhy e-mailů pro následné kroky, dokonce i analyzoval konverzace ohledně věcí jako jsou hlavní příčiny a podobně.
Miluju to. Můj každodenní pomocník pro schůzky. Přepisy vyžadují po nahrání trochu úprav, aby se opravily odborné výrazy, mumlání a některé nesprávné výslovnosti, ale jakmile to udělám, je Otter bot skvělý. Požádám ho, aby mi věci shrnul, vytvořil návrhy e-mailů pro následné kroky, dokonce i analyzoval konverzace ohledně věcí jako jsou hlavní příčiny a podobně.
🔍 Věděli jste, že? „Zápis schválen jako přečtený“ je právní pojistka. Slyšeli jste tuto frázi na formálních schůzkách? Formálně chrání organizaci před pozdějšími námitkami ohledně nepřesností. Pokud je během schůzky neopravíte, zůstávají v platnosti.
7. Fathom (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů v CRM)
zdroj: Fathom
Fathom řeší problém, o kterém každý obchodník předstírá, že neexistuje: aktualizaci CRM po schůzkách.
Znáte to: přijde hovor od klienta, slíbíte si, že si podrobnosti zapíšete později, a pak uplynou tři týdny a sotva si pamatujete, o čem se mluvilo. Fathom se o nudnou část zadávání dat postará automaticky. Poslouchá vaše hovory, určí, co je třeba přidat do vašeho CRM, a automaticky to zadá, aniž by vyžadoval jakýkoli ruční vstup.
Funkce inteligentního rozpoznávání v tomto softwaru pro převod řeči na text zachytí dokonce i zmínky o konkrétních společnostech nebo kontaktech a vše správně propojí.
Nejlepší funkce Fathom
- Označujte důležité body přímo během hovorů a nechte Fathom zpětně zaznamenat celý úsek řeči, abyste vždy měli k dispozici celý kontext
- Nastavte si upozornění na klíčová slova, abyste dostali oznámení, když se během hovoru zmíní konkrétní témata
- Vytvářejte seznamy nejdůležitějších momentů z hovorů, abyste mohli zapojit nové členy týmu nebo zkontrolovat uzavřené obchody
Pochopte omezení
- Chybí mu hlubší přehledy o schůzkách, jako je analýza trendů napříč hovory, statistiky doby hovoru nebo metriky sentimentu
- Objevují se zprávy o selhání nahrávání nebo zpožděných oznámeních o připojení botů, zejména v aplikaci Teams
Ceny Fathom
- Zdarma
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Team: 18 $/měsíc na uživatele
- Business: 28 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 5 370 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 790 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Jeden uživatel Redditu to vyjádřil takto:
Jako agentura jsme velkými fanoušky nástroje Fathom. Jeho rozhraní je naprosto jednoduché, takže můžeme rychle vygenerovat přehledy o návštěvnosti, konverzích nebo chování uživatelů, aniž bychom se museli prohrabávat nepořádkem. Navíc je snadné sdílet odkazy s externisty, takže není potřeba žádná další práce, aby se rychle zorientovali.
Jako agentura jsme velkými fanoušky nástroje Fathom. Jeho rozhraní je naprosto jednoduché, takže můžeme rychle vygenerovat přehledy o návštěvnosti, konverzích nebo chování uživatelů, aniž bychom se museli prohrabávat nepořádkem. Navíc je snadné sdílet odkazy s externisty, takže není potřeba žádná další práce, aby se rychle zorientovali.
8. Grain (nejlepší pro získávání informací o zákaznících)
prostřednictvím Grain AI
Telefonáty se zpětnou vazbou od zákazníků jsou zlatým dolem poznatků, ale většina toho zlata zůstává pohřbena v hodinových nahrávkách, které nikdo nemá čas procházet.
Grain funguje jako váš „vyhledávač“ poznatků.
Vytváří sdílené sestřihy, které zachycují ty perfektní momenty, kdy zákazníci přesně vysvětlují, co na vašem produktu milují nebo nenávidí. Tyto klipy se stávají školicím materiálem pro nové obchodní zástupce, podkladem pro produktové týmy a municí pro marketingové kampaně.
Nejlepší funkce Grain
- Sledujte poměr mluvení a poslouchání a časové osy řečníků, abyste pochopili, jak vyvážené jsou vaše schůzky
- Automaticky odstraňujte výplňová slova a přidávejte vlastní termíny, abyste zvýšili přesnost přepisu
- Upravujte přepisy přímo, opravujte označení mluvčích, přidávejte komentáře a přeměňujte text na sdílená videa
Omezení Grain
- Přehledy se omezují na jednotlivé schůzky; neobsahují souhrnné údaje ani analýzu trendů napříč zasedáními
- Základní tarif je omezen na 20 schůzek za měsíc; pokud tento limit překročíte, musíte si pořídit vyšší tarif
- Někteří uživatelé hlásí potíže s pozvánkami na schůzky a omezené možnosti ručního zapisování poznámek mimo Zoom
Ceny obilí
- Zdarma
- Základní verze: 19 $/měsíc na uživatele
- Business: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Grain
- G2: 4,6/5 (více než 295 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Grain?
Líbí se mi, jak snadno se Grain používá a jak je univerzální. Je natolik jednoduchý, že se s ním snadno naučí pracovat kdokoli, ale zároveň nabízí spoustu pokročilých funkcí pro zkušenější uživatele
Líbí se mi, jak snadno se Grain používá a jak je univerzální. Je natolik jednoduchý, že se s ním snadno naučí pracovat kdokoli, ale zároveň nabízí spoustu pokročilých funkcí pro zkušenější uživatele
🧠 Zajímavost: Senátoři ve starověkém Římě vedli „acta diurna“, první veřejné zápisy. Tyto záznamy, jejichž název lze přeložit jako „denní záznamy“, byly vyvěšovány na veřejných místech na kamenných nebo kovových tabulích.
9. Jamie (nejlepší pro týmy dbající na ochranu soukromí)
zdroj: Jamie
Zatímco jiné softwarové nástroje pro zápisy ze schůzek odesílají vaše konverzace ke zpracování do cloudu, Jamie vše zpracovává lokálně na vašem zařízení. Díky tomu je ideální pro týmy, které pracují s citlivými informacemi, vedou právní diskuse nebo se zabývají čímkoli, z čeho by se vašemu týmu pro dodržování předpisů udělala studená pot.
Žádní roboti se nepřipojují k hovorům a data se nepřenášejí na záhadné servery.
Jaká je nevýhoda? Přijdete o některé funkce pro spolupráci a integrace, díky kterým jsou jiné nástroje pro schůzky s umělou inteligencí tak praktické.
Nejlepší funkce Jamie
- Kdykoli se Jamieho zeptejte pomocí postranního panelu Executive Assistant (Ctrl/Command + J) a okamžitě si vyhledejte odpovědi nebo předchozí rozhodnutí z historie schůzek.
- Automaticky zaznamenávejte obsah obrazovky, jako jsou snímky nebo grafy, z virtuálních hovorů a obohaťte tak svůj přepis a shrnutí
- Identifikujte a zapamatujte si řečníky v průběhu času a poté tyto informace využijte k automatickému označení toho, kdo co řekl, pro větší přehlednost a odpovědnost.
Omezení Jamie
- Lokální zpracování může ovlivnit výkon na starších zařízeních nebo během velmi dlouhých schůzek
- Žádná integrace s nástroji pro zvýšení produktivity, systémy CRM ani platformami pro řízení projektů
- Jeho omezená sada funkcí nemusí vyhovovat týmům, které vyžadují pokročilé analytické funkce nebo automatizované pracovní postupy.
Ceny Jamie
- Zdarma
- Výhoda: Ceny na míru
- Navíc: Ceny na míru
- Tým: Ceny na míru
- Executive: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jamie
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Jamie?
Recenze na G2 to popisuje takto:
Jedna z věcí, která mě na Jamie opravdu zaujala, je to, že se nespoléhá na to, že se k mým hovorům připojí roboti. Vzhledem k tomu, jak často přepínám mezi různými platformami pro schůzky, je schopnost Jamie hladce fungovat bez jakýchkoli pluginů velkým plusem. Je fantastické vědět, že i během osobních schůzek s klienty je Jamie po ruce, aby mi pomohl.
Jedna z věcí, která mě na Jamie opravdu zaujala, je to, že se nespoléhá na to, že se k mým hovorům připojí roboti. Vzhledem k tomu, jak často přepínám mezi různými platformami pro schůzky, je schopnost Jamie hladce fungovat bez jakýchkoli pluginů velkým plusem. Je fantastické vědět, že i během osobních schůzek s klienty je Jamie po ruce, aby mi pomohl.
🔍 Věděli jste, že... Týmy ve společnostech jako Amazon někdy pořádají tichá jednání, při nichž účastníci prvních 20 minut čtou předem připravené dokumenty. Tento dokument pak slouží jak jako briefing, tak jako zápis z jednání.
10. MeetGeek (nejlepší pro analýzu výkonnosti schůzek)
via MeetGeek
MeetGeek vám poskytuje přehled o tom, jak váš tým komunikuje. Sleduje dobu vystoupení, délku schůzky a trendy v zapojení účastníků a automaticky zvýrazňuje momenty, kdy diskuse vedou k rozhodnutím nebo akčním bodům.
Některé týmy tento datově orientovaný přístup ke zlepšení komunikace milují, zatímco jiné mají pocit, že neustálá analýza dodává schůzkám příliš formální charakter. Je to rozhodně řešení pro týmy, které chtějí optimalizovat svou spolupráci na základě konkrétních čísel, nikoli na základě intuice.
Nejlepší funkce MeetGeek
- Získejte informace o konverzacích, které identifikují komunikační vzorce a navrhují konkrétní zlepšení
- Vytvářejte vlastní analytické panely, které sledují trendy výkonnosti schůzek v čase
- Získejte přístup k automatizovaným zprávám s hodnocením, které vyhodnocují kvalitu schůzek na základě úrovně zapojení účastníků, rychlosti rozhodování a míry plnění následných úkolů
Omezení MeetGeek
- Uživatelé zaznamenali výpadky nahrávek a zpožděnou nebo nereagující podporu
- Ověřování je omezeno na externí účty (Google/Microsoft), na rozdíl od alternativ k MeetGeek
- Cena nemusí být opodstatněná pro menší týmy, které potřebují pouze základní poznámky ze schůzek.
Ceny MeetGeek
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Business: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MeetGeek
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek?
Jeden uživatel Redditu sdílel tuto zpětnou vazbu:
Pokud hledáte nástroj, který shrnuje a vytváří zápisy ze schůzek zachycující ty nejdůležitější detaily, vyzkoušejte MeetGeek. Umožňuje vám dokonce přizpůsobit šablony tak, aby generovaly zápisy obsahující konkrétní informace, které potřebujete. Poté je můžete jednoduše vyhledat pomocí klíčových slov nebo je automaticky synchronizovat s jinými nástroji, které používáte (např. Notion, Slack atd.)
Pokud hledáte nástroj, který shrnuje a vytváří zápisy ze schůzek zachycující ty nejdůležitější detaily, vyzkoušejte MeetGeek. Umožňuje vám dokonce přizpůsobit šablony tak, aby generovaly zápisy obsahující konkrétní informace, které potřebujete. Poté je můžete jednoduše vyhledat pomocí klíčových slov nebo je automaticky synchronizovat s jinými nástroji, které používáte (např. Notion, Slack atd.)
11. Sembly (nejlepší pro automatizovanou správu úkolů)
prostřednictvím Sembly AI
Sembly vyniká v zachycování ústních závazků během schůzek a jejich přeměně na konkrétní úkoly ve vašem systému pro řízení projektů. Když někdo řekne: „Příští týden se s klientem domluvím ohledně cen“, software pro zápisy ze schůzek to identifikuje jako závazek a zajistí jeho sledovatelnost.
Je překvapivě dobrý v rozlišování mezi náhodnými zmínkami a skutečnými závazky.
Funkce konverzační umělé inteligence vám umožňuje klást otázky týkající se minulých schůzek, což se hodí, když si potřebujete vzpomenout, co bylo rozhodnuto před třemi měsíci, ale nemůžete najít správné poznámky.
Nejlepší funkce Sembly
- Propojte výsledky schůzek přímo se stávajícími projektovými pracovními postupy, aby se rozhodnutí a závazky okamžitě proměnily v konkrétní úkoly
- Vytvářejte inteligentní souhrny schůzek, které se zaměřují konkrétně na praktické poznatky, další kroky a rozhodnutí
- Nastavte automatické systémy připomínek, které upozorní členy týmu na blížící se termíny a nesplněné závazky zmíněné během hovorů
Omezení Sembly
- Automatizace úkolů může vést k duplicitním záznamům, pokud není správně nakonfigurována s existujícími systémy
- Omezené možnosti přizpůsobení pro automatické vytváření pracovních postupů
- Příležitostné selhání synchronizace kalendáře způsobuje, že Sembly zcela vynechává schůzky
Ceny Sembly
- Zdarma
- Professional: 15 $/měsíc
- Team: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sembly
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Sembly?
Toto řekl uživatel Redditu o tomto softwaru pro zápisy z jednání:
Sembly vytváří poznámky z jednání, úkoly a klíčové body a umožňuje mi vrátit se k přepisu. Dříve jsem s tím měl potíže, ale díky tomuto nástroji se mi trochu ulevilo. Dodatek: týdenní statusové hovory omezené na 3 dny v týdnu, někdy 4, pokud nemám na výběr. Individuální schůzky v pátek a mimořádná jednání. Pátky jsou určeny k dohánění restů.
Sembly vytváří poznámky z jednání, úkoly a klíčové body a umožňuje mi vrátit se k přepisu. Dříve jsem s tím měl potíže, ale díky tomuto nástroji se mi trochu ulevilo. Dodatek: týdenní statusové hovory omezené na 3 dny v týdnu, někdy 4, pokud nemám na výběr. Individuální schůzky v pátek a mimořádná jednání. Pátky jsou určeny k dohánění restů.
🔍 Věděli jste? Robertovy pravidla pořádání zasedání (Robert’s Rules of Order ) povýšila zápisy ze zasedání na uměleckou formu. Tato pravidla, poprvé vydaná v roce 1876, se dodnes používají v představenstvech, neziskových organizacích a vládních orgánech. Podrobně popisují, jak přesně formátovat zápisy, a to až do té míry, že určují, kdy je třeba slovo „návrh“ psát s velkým písmenem.
12. MeetingKing (nejlepší pro formální standardy dokumentace)
zdroj: MeetingKing
MeetingKing vytváří zápisy ze schůzek, na které by bylo vaše právní oddělení hrdé – správné formátování, oficiální seznamy účastníků, jasně zdokumentovaná rozhodnutí a veškerá byrokratická preciznost, kterou vyžadují zasedání představenstva a audity dodržování předpisů.
Je určen pro organizace, kde „neformální poznámky“ nestačí a vše musí být zdokumentováno podle konkrétních standardů. Ideální pro formální prostředí, ale pravděpodobně zbytečný, pokud vaše týmové schůzky zahrnují pizzu a neformální řešení problémů.
Nejlepší funkce MeetingKing
- Využijte předem připravené šablony pro pořizování poznámek určené pro různé typy schůzek, které zajistí jednotnou dokumentaci
- Zaveďte schvalovací proces, který umožní určeným účastníkům prohlížet, upravovat a schvalovat zápisy ze schůzek
- Vedejte komplexní historii schůzek s podrobnými záznamy, které splňují požadavky na audit a povinnosti týkající se uchovávání záznamů
- Vytvářejte seznamy účastníků, záznamy o rozhodnutích a souhrny akčních položek pro formální jednání a dodržování předpisů
Omezení MeetingKing
- Několik uživatelů poznamenává, že příprava schůzek může být zdlouhavý a časově náročný proces
- Někteří uživatelé hlásí drobné potíže, jako například neotevírání vyskakovacích oken při přidávání štítků nebo zdrojů, či menší výpadky uživatelského rozhraní
- Platformě chybí funkce na podnikové úrovni, jako je jednotné přihlášení (SSO), uživatelská oprávnění nebo API pro vývojáře.
Ceny MeetingKing
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Pro Single: 9,95 $/měsíc
- Pro Small: 39,95 $/měsíc (pro pět uživatelů)
- Pro Medium: 64,95 $/měsíc (pro 10 uživatelů)
- Pro Large: 124,95 $/měsíc (pro 25 uživatelů)
Hodnocení a recenze MeetingKing
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetingKingu?
Krátký úryvek z recenze na G2 o tomto softwaru pro zápisy z jednání:
Skutečnost, že automatizuje proces zaznamenávání a psaní zápisů z jednání, což ve skutečnosti přesně shrnuje nejdůležitější části mé práce. Snižuje to mou každodenní zátěž při sestavování programu jednání a zákaznická podpora je rychlá a snadná – stačí přidat aplikaci do účtu Workspace nebo do aplikace Meet a o vše ostatní se postará sama [sic]
Skutečnost, že automatizuje proces zaznamenávání a psaní zápisů z jednání, což ve skutečnosti přesně shrnuje nejdůležitější části mé práce. Snižuje to mou každodenní zátěž při sestavování programu jednání a zákaznická podpora je rychlá a snadná – stačí přidat aplikaci do účtu Workspace nebo do aplikace Meet a o vše ostatní se postará sama [sic]
Přidejte ClickUp ke svým schůzkám
Neměli byste muset hledat poznámky, přepisovat úkoly nebo prohledávat tři různé nástroje jen proto, abyste si vzpomněli, co se na schůzce rozhodlo. Právě to by měl software pro zápisy ze schůzek zvládnout, aniž by vám přidával další práci.
ClickUp to bere vážně.
Nahrává vaše schůzky, přepisuje je, shrnuje důležité informace a propojuje úkoly s vaším pracovním tokem. Získáte přehledné poznámky, přehled o odpovědnostech a vše propojené s vašimi projekty, aniž byste museli přeskakovat mezi záložkami.
