Top 10 softwarů pro hybridní práci pro lepší spolupráci

Hybridní model práce je novým operačním systémem moderních pracovišť a nejde jen o přechodnou fázi.
I když to zní flexibilně a pohodlně, řízení hybridních týmů s sebou přináší vlastní výzvy. Mezi rezervacemi pracovních stolů, koordinací dnů strávených v kanceláři a udržováním všech v obraze (bez milionu pozvánek do kalendáře) se situace může rychle zkomplikovat.
Správný software pro hybridní práci může znamenat obrovský rozdíl. Ať už se potýkáte s rozptýlenými zaměstnanci, řešíte správu návštěvníků nebo se snažíte co nejlépe využít omezený prostor v kanceláři, tyto nástroje pomohou vašemu týmu zůstat v kontaktu, být produktivní a zachovat si zdravý rozum.
Podívejme se na ty nejlepší.
10 softwarů pro hybridní práci v kostce
Zde je srovnání nejlepších nástrojů pro hybridní práci z hlediska nejlepších funkcí, případů použití a cenové struktury:
|Nástroje
|Nejlepší pro
|Hlavní funkce
|Ceny
|ClickUp
|Pro týmy všech velikostí, které potřebují sledování úkolů s podporou umělé inteligence, nástroje pro spolupráci na dálku, chat a automatizaci
|Sdílené dokumenty, chat, reporty, virtuální tabule, integrovaná umělá inteligence a šablony pro hybridní práci
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky nabízíme individuální cenové podmínky
|Robin
|Malé a střední podniky, které potřebují spravovat hybridní kancelářské prostory
|Analýza pracoviště, interaktivní mapy, rezervace pracovních stolů a sledování docházky
|Ceny na míru
|Cisco Webex
|Střední a velké společnosti, které potřebují funkce pro správu hybridních schůzek
|Překlad v reálném čase, breakout rooms, potlačení šumu a rozpoznávání gest
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,40 $/měsíc
|OfficeRnD Hybrid
|Střední a velké podniky, které chtějí optimalizovat využití kancelářských prostor
|Analýza pracoviště, mobilní rezervace, firemní portály, registrace návštěvníků
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 265 $/měsíc
|Miro
|Startupy a střední podniky, které hledají prostor pro spolupráci a virtuální brainstorming
|Sdílené tabule, šablony, asynchronní spolupráce, sledování aktivit
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8 $ za uživatele a měsíc
|Flowlu
|Malé hybridní týmy hledající řešení pro řízení projektů
|Nástroje pro projekty, CRM, faktury, znalostní báze, automatizace pracovních postupů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 49 $/měsíc za tým
|WorkInSync
|Podniky, které potřebují nástroje pro správu kanceláře
|Dostupnost v reálném čase, bezkontaktní přihlašování a chytré plány pater
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 3 $ za uživatele a měsíc (účtováno čtvrtletně)
|Pult
|Velké společnosti, které chtějí plánovat hybridní práci
|Plánování hybridního rozvrhu, rezervace pracovních míst v reálném čase, analytika a kiosek pro návštěvníky
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 2,200 $ za uživatele a měsíc
|Collabora Online
|Malé a střední podniky, které hledají řešení pro společnou úpravu dokumentů
|Společná editace v reálném čase, kompatibilita se soubory Office a vložené komentáře
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 2,03 $/měsíc
|Zulip
|Společnosti s globálně rozptýlenými týmy, které hledají komunikační platformu založenou na kontextu
|Vlákna ve stylu e-mailů, chat v reálném čase i asynchronní, integrace, vlastní hosting
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 3,50 $/měsíc
Na co byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro hybridní práci?
Výběr správného softwaru pro hybridní práci může vašemu týmu pomoci komunikovat, spolupracovat a najít rovnováhu mezi flexibilitou na pracovišti a odpovědností. Nejde jen o produktivitu – jde o to, aby vaše hybridní schůzky byly efektivní, vaše nástroje sladěné a vaši zaměstnanci propojeni.
Zde jsou klíčové funkce, které by měl mít každý kvalitní software pro hybridní kancelář:
- Nástroje pro videokonference: Umožňují plynulá hybridní jednání díky spolupráci v reálném čase, méně nedorozuměním a lepší zapojení účastníků
- Rezervace pracovních míst: Pomozte hybridním zaměstnancům rezervovat si pracovní místa, spravovat přihlašování návštěvníků a zajistit, aby sdílení pracovních míst probíhalo bez chaosu
- Řízení projektů na dálku: Spojte analýzu pracovního prostředí, sdílení souborů a úpravy v reálném čase, abyste podpořili hybridní spolupráci a udrželi projekty v chodu
- Centralizovaná komunikace: Shromažďujte aktualizace, zpětnou vazbu a diskuze na jednom místě, abyste omezili roztříštěnost komunikace
- Automatické plánování a přidělování úkolů: Ušetřete čas a zajistěte vyvážené rozvrhy hybridní práce v rámci celého týmu
- Jasný přehled o pracovní zátěži: Zabraňte vyhoření sledováním rozložení úkolů a pracovní zátěže mezi hybridními zaměstnanci
- Jednoduché uživatelské rozhraní: Usnadněte zapracování nových zaměstnanců díky intuitivnímu designu a přehledným dashboardům
- Zabezpečení a řízení přístupu: Chraňte citlivá data a zajistěte, aby vaše hybridní technologické řešení splňovalo předpisy a bylo bezpečné
👀 Věděli jste, že? Až 84 % zaměstnanců uvádí, že v hybridním nebo vzdáleném pracovním modelu zvládnou více práce než v tradičním prostředí v kanceláři.
10 nejlepších softwarů pro hybridní práci
Nyní, když už víte, co hledat v nástrojích pro hybridní pracoviště, podívejme se na platformy vytvořené pro hybridní týmy. Tyto nástroje podporují flexibilitu na pracovišti, zjednodušují hybridní spolupráci a pomáhají zvládat nároky rozptýlené pracovní síly. U každého z nich se podíváme na klíčové funkce, ceny, omezení a upřímné recenze uživatelů.
To vám pomůže porovnat jednotlivé možnosti a vybrat tu, která nejlépe vyhovuje každodenním potřebám vašeho týmu v oblasti spolupráce.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem založeným na výzkumu a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a spolupráci v hybridních pracovních prostředích)
ClickUp je univerzální aplikace pro práci; jedna flexibilní platforma, která se přizpůsobí tomu, jak váš tým pracuje nejlépe. Slouží jako centrální uzel pro hybridní spolupráci a spojuje úkoly, kalendáře, dokumenty, správu pracovní zátěže a přidělování zdrojů na jednom místě.
Díky ClickUp pro práci na dálku mohou vaše týmy komunikovat a spolupracovat, aniž by musely přepínat mezi aplikacemi. Plánování hovorů a schůzek je stejně hladké, což zajišťuje soulad v týmech a přehlednost všeho.
Spolupráce začíná s ClickUp Docs, díky kterému mohou týmy vytvářet, upravovat a sdílet dokumenty přímo tam, kde se práce odehrává. Můžete dokumenty přímo propojit s úkoly, proměnit naplánované kroky v úkoly jediným kliknutím a vkládat tabulky, přehledy a plány, to vše v jediném dokumentu.
Získáte také funkci ClickUp Assign Comments, díky níž mohou vedoucí týmů a manažeři poskytovat zpětnou vazbu a přiřazovat ji příslušným zaměstnancům.
Řekněme například, že máte hybridní tým pro tvorbu obsahu, který pracuje v různých časových pásmech. Může použít dokument k plánování redakčního postupu, který obsahuje sekce pro náměty témat, termíny a přidělené autory. Každý autor přidává své příspěvky asynchronně, zatímco redaktor vkládá komentáře a zmiňuje příslušné členy týmu, aby je informoval o novinkách.
Pak je tu ClickUp Chat, který vám pomůže udržet konverzace přímo v rámci pracovního postupu, bez ohledu na to, odkud váš tým pracuje. Probíráte termín nebo procházíte zpětnou vazbu k úkolu? Vestavěný chat zobrazuje celý kontext přímo vedle práce.
Váš hybridní obsahový tým může koordinovat publikační plány, řešit změny na poslední chvíli a rychle označovat kolegy, když jsou připraveny nové návrhy, čímž zajistí plynulou a kontextovou komunikaci na hybridním pracovišti.
ClickUp Whiteboards je virtuální plátno, kde se v reálném čase a asynchronně spojuje brainstorming s realizací projektů. Můžete přidávat poznámkové lístky, tvary, text a spojovací prvky nebo kreslit od ruky a přímo je propojovat s úkoly a dokumenty.
Máte potíže se sledováním fakturovatelných hodin u zaměstnanců pracujících na dálku? Funkce Project Time Tracking v ClickUp vám pomůže sledovat, jak je čas využíván.
Spouštějte a zastavujte časomíry přímo u úkolů, zaznamenávejte čas ručně a sledujte odpracované hodiny napříč zařízeními, abyste mohli spravovat svůj hybridní pracovní rozvrh z počítače, webu, mobilních aplikací nebo rozšíření pro Chrome.
Navíc ClickUp nabízí několik vynikajících šablon pro řízení projektů pro týmy pracující na dálku.
Začněte s šablonou plánu práce na dálku ClickUp a vytvořte komplexní plán přechodu na práci na dálku. Můžete v ní nastínit očekávání a role každého člena týmu a organizovat a sledovat pokrok v úkolech souvisejících s přechodem.
Další užitečnou šablonou je šablona denního plánovače ClickUp, která umožňuje zaměstnancům pracujícím na dálku i v hybridním režimu kategorizovat a prioritizovat své úkoly a sledovat jejich průběh.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánujte úkoly a nastavujte připomenutí, aby vaše týmy pracující na dálku i v kanceláři zůstaly na správné cestě
- Přizpůsobte si panely ClickUp a sledujte časové osy, pracovní zátěž a cíle v jednom přehledném zobrazení plném widgetů
- Vytvářejte automatické poznámky z jednání, souhrny a úkoly pomocí ClickUp AI Notetaker
- Nahrávejte schůzky a vkládejte klipy do úkolů a dokumentů pomocí ClickUp Clips
- Zjednodušte spolupráci mezi rozptýlenými zaměstnanci pomocí šablon pracovních plánů
- Plánujte schůzky, události a úkoly pomocí kalendáře ClickUp s podporou umělé inteligence
Omezení ClickUp
- Začátečníkům se mohou rozsáhlé funkce zpočátku zdát trochu nepřehledné
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o ClickUp?
Recenzent na TrustRadius říká:
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Díky vytvoření rámce, v němž lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou týmy pracující na dálku schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabulek je snadný, přeskupování priorit je snadné a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Díky vytvoření rámce, v němž lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou týmy pracující na dálku schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabulek je snadný, přeskupování priorit je snadné a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
Otázka: Jakými způsoby lze zlepšit spolupráci při hybridní práci?
Zde je několik tipů, jak zlepšit spolupráci v hybridních nebo vzdálených týmech:
- Stanovte jasná pravidla komunikace: Určete, kdy používat chat, e-mail nebo schůzky, abyste předešli nejasnostem a přetížení
- Zajistěte sdílený přehled: Udržujte transparentní cíle, úkoly a pokrok pomocí přehledových panelů nebo týdenních aktualizací
- Zajistěte asynchronní spolupráci: Umožněte členům týmu spolupracovat napříč časovými pásmy díky nahrávkám schůzek, komentářům, sdíleným dokumentům a komunikačním nástrojům pro hybridní práci
- Pravidelně sbírejte zpětnou vazbu: Zjistěte, co funguje, a přizpůsobte procesy na základě podnětů týmu
- Efektivní využívání nástrojů pro spolupráci: Využijte sdílené dokumenty, virtuální tabule a nástroje pro řízení projektů, aby všichni byli na stejné vlně
2. Robin (nejlepší pro správu hybridních kancelářských prostor)
Zprávy uvádějí, že celková obsazenost kanceláří se zdvojnásobila, a to z 30 % na 60 %. V hybridním pracovním prostředí to přináší výzvy, jako je sledování počtu zaměstnanců vracejících se do práce a množství potřebného kancelářského prostoru.
Robin je software pro správu hybridního pracoviště vyvinutý speciálně pro flexibilní kanceláře. Jeho výjimečnou funkcí je analýza pracoviště, která týmům poskytuje přehled o využití prostoru v reálném čase, aby mohly činit informovanější rozhodnutí ohledně dostupnosti pracovních stolů, přidělování zasedacích místností a dlouhodobého plánování prostoru.
Platforma vám také umožňuje shromažďovat a analyzovat zpětnou vazbu od zaměstnanců, abyste mohli zvýšit efektivitu hybridního modelu práce.
Nejlepší funkce Robin
- Rezervujte si stoly a zasedací místnosti s předstihem, abyste předešli konfliktům
- Zjistěte, kdo je v kanceláři, a podle toho si naplánujte svůj den
- Pomocí interaktivních map vyhledávejte lidi, místnosti nebo volná pracovní místa
- Propojte Microsoft Teams, Outlook a Google Workspace a spravujte hybridní spolupráci bez nutnosti přepínat mezi nástroji
- Nastavte pravidla pro rezervaci pracovních míst podle týmů, dnů nebo zón v kanceláři
- Sledujte trendy v docházce, abyste mohli lépe plánovat a omezit přeplněnost
Omezení Robin
- Rezervace místností přes Microsoft Outlook může být chybová
- Úpravy podlaží zabírají poměrně dost času
Ceny Robin
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Robin
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají o Robinovi skuteční uživatelé?
Velmi intuitivní ovládání, které umožňuje jednoduchou a bezproblémovou rezervaci kancelářských prostor. Naše firma se nedávno přestěhovala do kancelářských prostor typu „hoteling“, kde je omezený počet kanceláří a zasedacích místností. Platforma Robin byla integrována, aby se zabránilo duplicitním rezervacím a aby bylo možné sledovat provoz v kanceláři. Skvělé jsou také e-mailové upozornění na přihlášení a potvrzení.
Velmi intuitivní ovládání, které umožňuje jednoduchou a bezproblémovou rezervaci kancelářských prostor. Naše firma se nedávno přestěhovala do kancelářských prostor typu „hoteling“, kde je omezený počet kanceláří a zasedacích místností. Platforma Robin byla integrována, aby se zabránilo duplicitním rezervacím a aby bylo možné sledovat provoz v kanceláři. Skvělé jsou také e-mailové upozornění na přihlášení a potvrzení.
3. Cisco Webex (nejlepší pro správu schůzek)
Cisco Webex je platforma, která zefektivňuje hybridní schůzky. Díky potlačení šumu a rozpoznávání gest působí virtuální interakce lidštěji a inkluzivněji. Integrovaný asistent s umělou inteligencí poskytuje překlady a shrnutí diskusí v reálném čase a dokáže dokonce i navrhovat zprávy.
Funkce jako breakout rooms, hlasování a moderované otázky a odpovědi pomáhají udržet schůzky strukturované a poutavé. Webex navíc podporuje zasílání zpráv, volání a sdílení souborů na jedné platformě.
Nejlepší funkce Cisco Webex
- Zajistěte větší interaktivitu virtuálních schůzek díky breakoutovým místnostem, živým hlasováním a dalším funkcím
- Posílejte zprávy, volejte a sdílejte soubory na jedné platformě a zefektivněte tak komunikaci
- Propojte je s Microsoft Teams, Google Workspace a kalendářovými nástroji, abyste byli vždy v synchronizaci
- Zabezpečte své nástroje pro práci na dálku pomocí funkcí zabezpečení a dodržování předpisů na podnikové úrovni
- Sledujte analytické údaje o schůzkách a spravujte zařízení pomocí integrovaných IT kontrolních mechanismů
Omezení Cisco Webex
- Nástroj pro správu hybridní práce má strmou křivku učení
- Omezené možnosti přizpůsobení prvků rozhraní ve srovnání s konkurencí
Ceny Cisco Webex
- Zdarma
- Webex Meet: 14,50 $/měsíc na uživatele
- Webex Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Webex Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cisco Webex
- G2: 4,3/5 (více než 20 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Cisco Webex?
Na Webex Suite se mi nejvíc líbí, že obsahuje vše, co potřebuji. Schůzky, zasílání zpráv a volání – to vše na jednom místě. Kvalita obrazu a zvuku je vynikající a funkce jako potlačení šumu a překlad v reálném čase jsou opravdu přínosné, zejména při rušných nebo mezinárodních schůzkách. Také se mi líbí, jak dobře spolupracuje s nástroji, které již používám, jako je Google Workspace nebo Microsoft 365, což vše zjednodušuje a zefektivňuje.
Na Webex Suite se mi nejvíc líbí, že obsahuje vše, co potřebuji. Schůzky, zasílání zpráv a volání – to vše na jednom místě. Kvalita obrazu a zvuku je vynikající a funkce jako potlačení šumu a překlad v reálném čase jsou opravdu přínosné, zejména při rušných nebo mezinárodních schůzkách. Také se mi líbí, jak dobře spolupracuje s nástroji, které již používám, jako je Google Workspace nebo Microsoft 365, což vše zjednodušuje a zefektivňuje.
4. OfficeRnD Hybrid (nejlepší pro optimalizaci a přizpůsobení kancelářských prostor)
Přibližně 49 % všech pracovních prostor je nevyužitých, přičemž průměrná doba využití je méně než jedna hodina denně. OfficeRnD dokáže optimalizovat využití a sdílení vašich kancelářských prostor a zajistit, aby vaše hybridní týmy měly vše, co potřebují pro efektivní schůzky.
Můžete nastavit chytrá pravidla rezervace, díky kterým bude plánování jednoduché a bez stresu. A když je rušno, mohou zasáhnout vedoucí kanceláře a administrátoři a rezervovat prostory za ostatní, aby měl každý tu správnou místnost ve správný čas.
Nejlepší funkce OfficeRnD Hybrid
- Analyzujte trendy v obsazenosti pomocí integrovaných analytických nástrojů pro pracoviště
- Integrace s Microsoft Teams, Google Workspace a Slack
- Rezervujte si stoly a místnosti přes mobilní aplikaci a mějte snadný přístup i na cestách
- Vytvořte firemní portály pro zaměstnance a zajistěte jednotný uživatelský zážitek
- Spravujte návštěvníky pomocí nástrojů pro registraci a sledování přístupu
- Nastavte rozvrhy a oprávnění pro hybridní práci tak, aby odpovídaly firemním zásadám
Omezení OfficeRnD Hybrid
- Pro startupy s omezeným rozpočtem může být tato platforma poměrně nákladná
- Navigace na platformě není příliš uživatelsky přívětivá
Ceny OfficeRnD Hybrid
- Cena: Od 265 $/měsíc
- Grow: Od 532 $/měsíc
- Cena: Cena na míru
Hodnocení a recenze OfficeRnD
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o OfficeRnD Hybrid?
Možnost přizpůsobení, která nám umožňuje nastavit produkty a branding podle našich obchodních potřeb. Podpora je také rychlá a efektivní a platforma se neustále vylepšuje a zdokonaluje, což je pro náš podnik nákladově efektivní.
Možnost přizpůsobení, která nám umožňuje nastavit produkty a branding podle našich obchodních potřeb. Podpora je také rychlá a efektivní a platforma se neustále vylepšuje a zdokonaluje, což je pro náš podnik nákladově efektivní.
🧠 Zajímavost: Pracovníci na plný úvazek pracující na dálku produkují méně než 50 % emisí skleníkových plynů ve srovnání s těmi, kteří dojíždějí do kanceláře.
5. Miro (nejlepší pro společné brainstormingy mezi týmy pracujícími na dálku a hybridně)
Hybridní a práce na dálku nabízejí flexibilitu a lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, ale mohou také vést k pocitu odcizení v týmech. Ve skutečnosti 45 % zaměstnanců pracujících na dálku a v hybridním režimu uvádí, že je pro ně těžší spolupracovat a udržovat kontakt než v tradiční kanceláři.
Miro pomáhá překlenout tuto propast díky platformě pro vizuální spolupráci vytvořené pro hybridní týmy. Sdílené digitální plátno tohoto nástroje podporuje týmovou práci v reálném čase i asynchronně, díky čemuž se brainstorming, plánování a tvorba stávají přirozenou součástí práce.
Díky nástrojům, jako jsou poznámkové lístky, diagramy, hlasování a šablony komunikačních plánů, promění Miro roztříštěné podněty ve strukturované akce. Miro AI urychluje práci tím, že promění hrubé nápady v propracované výsledky.
Nejlepší funkce Miro
- Vkládejte tabule do dokumentů, wiki stránek nebo prezentací
- Sledujte změny pomocí kurzorů v reálném čase a historie aktivit
- Prezentujte své nápady pomocí prezentačního režimu Miro, který umožňuje strukturované procházení prezentací
- Přístup k tabulkám z počítače, tabletu nebo mobilních zařízení
- Bezpečná spolupráce díky SSO, řízení přístupu a oprávněním správce
Omezení Miro
- Na velkých tabulkách s mnoha aktivními spolupracovníky může dojít ke zpomalení výkonu
- Bezplatný tarif omezuje počet tabulek a neumožňuje přístup k pokročilým funkcím
Ceny Miro
- Zdarma
- Základní verze: 8 $/měsíc na uživatele
- Business: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 8 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Miro?
Spolupráce je standardem v oboru.
Zejména při sdílení a kontrole animací je velmi snadné sladit snímky ze storyboardu, ale také nahrát malé náhledy ve formátu GIF celé sekvence.
Bohužel neexistuje žádný reálný způsob, jak nahrát soubory ve formátu .mp4 v plné délce. To by ještě více usnadnilo s velkým týmem procházet animace a získávat okamžitou zpětnou vazbu
Spolupráce je standardem v oboru.
Zejména při sdílení a kontrole animací je velmi snadné sladit snímky ze storyboardu, ale také nahrát malé náhledy ve formátu GIF celé sekvence.
Bohužel neexistuje žádný reálný způsob, jak nahrát soubory ve formátu .mp4 v plné délce. To by ještě více usnadnilo s velkým týmem procházet animace a získávat okamžitou zpětnou vazbu
📮 ClickUp Insight: 48 % zaměstnanců tvrdí, že hybridní práce je nejlepší pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Přestože 50 % z nich stále pracuje převážně v kanceláři, může být koordinace mezi různými pracovišti náročná. ClickUp je však navržen pro všechny typy týmů: vzdálené, hybridní, asynchronní a vše mezi tím.
Díky ClickUp Chat a Assigned Comments mohou týmy rychle sdílet novinky, poskytovat zpětnou vazbu a proměnit diskuze v konkrétní kroky bez nekonečných schůzek. Spolupracujte v reálném čase prostřednictvím ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards, přiřazujte úkoly přímo z komentářů a zajistěte, aby všichni byli na stejné vlně, ať už pracují odkudkoli!
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security zaznamenala 80% nárůst spokojenosti s týmovou prací díky nástrojům pro plynulou spolupráci od ClickUp.
6. Flowlu (nejlepší pro řízení malých kolaborativních projektů)
Týmy s nízkou výkonností čtyřikrát častěji používají 15 nebo více nástrojů, protože drahocenný čas se plýtvá správou složitého souboru nástrojů namísto skutečných úkolů.
Flowlu řeší tento problém pomocí hybridní platformy pro spolupráci, která pod jednou střechou kombinuje řízení projektů, CRM, fakturaci, sdílení znalostí a komunikaci.
Týmy mohou sledovat úkoly pomocí Kanbanových tabulek, Ganttových diagramů a záznamů o odpracovaném čase a zároveň monitorovat pracovní vytížení a termíny. Můžete vytvářet interní znalostní báze, automatizovat pracovní postupy a spravovat obchody prostřednictvím přizpůsobitelných prodejních pipeline.
Kromě toho, že vám tento software pomůže řídit hybridní týmy, umožňuje také vytvářet faktury, spravovat finance a generovat reporty, a to díky integracím, které se hladce zapadnou do vaší stávající technologické infrastruktury.
Nejlepší funkce Flowlu
- Spravujte projekty pomocí Kanbanových tabulek, Ganttových diagramů a automatizace úkolů
- Sledujte čas, termíny a pracovní vytížení a podpořte tak silné vedení týmu
- Vytvořte interní znalostní báze, abyste centralizovali informace a omezili nejasnosti
- Spravujte potenciální zákazníky, obchody a vztahy se zákazníky pomocí integrovaných nástrojů CRM
- Odesílejte profesionální faktury a sledujte platby pomocí integrovaných finančních nástrojů
Omezení Flowlu
- Možná není ideální pro řízení složitých, rozsáhlých technických projektů
- Uživatelské rozhraní je funkční, ale vizuálně méně přitažlivé než některé alternativy
Ceny Flowlu
- Zdarma
- Tým: 49 $/měsíc za tým
- Business: 99 $/měsíc za tým
- Professional: 199 $/měsíc za tým
- Enterprise: 329 $/měsíc za tým
Hodnocení a recenze Flowlu
- G2: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Flowlu?
Komplexní software pro správu projektů a úkolů. Každá funkce má samostatné API. Díky tomu je integrace s jiným softwarem velmi snadná. Uživatelsky přívětivý. Zákaznická podpora je také skvělá. Podpora CRM je rovněž dobrá.
Komplexní software pro správu projektů a úkolů. Každá funkce má samostatné API. Díky tomu je integrace s jiným softwarem velmi snadná. Uživatelsky přívětivý. Zákaznická podpora je také skvělá. Podpora CRM je rovněž dobrá.
7. WorkInSync (nejlepší pro správu kancelářských prostor v podnicích)
Koordinace využívání konferenčních místností ve velkých kancelářích a na více místech může být náročná, zejména v hybridním modelu práce. WorkInSync zefektivňuje provoz na pracovišti díky centralizované platformě vytvořené pro rozptýlené týmy a proměnlivé rozvrhy.
Zjednodušuje rezervaci místností a pracovních stolů, plánování směn zaměstnanců a poskytuje přehled o dostupnosti v reálném čase prostřednictvím jediného sjednoceného panelu. Chytrá pravidla rezervace, interaktivní půdorysy a mobilní přístup pomáhají předcházet konfliktům a neúčasti.
Díky funkcím, jako je bezkontaktní přihlašování a podrobné analýzy pracoviště, vám WorkInSync pomůže optimalizovat prostor a zlepšit zážitek zaměstnanců. Podporuje také chytřejší, na datech založená rozhodnutí napříč vaším hybridním pracovištěm.
Nejlepší funkce WorkInSync
- Zobrazte si dostupnost v reálném čase a vyhněte se kolizím v rozvrhu
- Nastavte chytrá pravidla rezervací, abyste mohli spravovat kapacitu a zabránit dvojitým rezervacím
- Využijte interaktivní plány pater k vyhledání a rezervaci míst
- Naplánujte dny v kanceláři a synchronizujte je s kalendáři týmu
- Sledujte trendy v docházce a efektivněji plánujte využití prostor
Omezení WorkInSync
- Počáteční nastavení může být složité, zejména při konfiguraci půdorysů a pravidel rezervací
- Chybí integrované nástroje pro spolupráci, což vyžaduje samostatné platformy pro zasílání zpráv a pořádání schůzek
Ceny WorkInSync
- Standard: 3 $/měsíc na uživatele (účtováno čtvrtletně)
- Professional: 4,50 $/měsíc na uživatele (účtováno čtvrtletně)
- Enterprise: 6,75 $/měsíc na uživatele (účtováno čtvrtletně)
Hodnocení a recenze WorkInSync
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o WorkInSync?
Funkce rezervace pracovních stolů v WorkInSync revolučně změnila způsob, jakým náš tým pracuje. Díky samoobslužné možnosti si můžeme rezervovat stoly, kdykoli je potřebujeme, aniž bychom se museli spoléhat na administrativní pracovníky. Možnost rezervovat stoly přímo přes mobilní aplikaci je neuvěřitelně pohodlná. Moc se mi líbí, že mohu vidět rozložení pracovního prostoru a snadno najít kolegy.
Funkce rezervace pracovních stolů v WorkInSync revolučně změnila způsob, jakým náš tým pracuje. Díky samoobslužné možnosti si můžeme rezervovat stoly, kdykoli je potřebujeme, aniž bychom se museli spoléhat na administrativní pracovníky. Možnost rezervovat stoly přímo přes mobilní aplikaci je neuvěřitelně pohodlná. Moc se mi líbí, že mohu vidět rozložení pracovního prostoru a snadno najít kolegy.
👀 Věděli jste, že? Tři ze čtyř zaměstnanců uvádějí, že při zahájení schůzek dochází k zpožděním a ztrátám času kvůli technickým problémům.
8. Pult (nejlepší pro plánování hybridní práce)
Pokud se váš tým potýká s organizací dnů v kanceláři, rezervacemi pracovních stolů a koordinací zasedacích místností, Pult vám pomůže vnést pořádek do chaosu. Nabízí centralizovaný způsob správy hybridních rozvrhů s přehledem v reálném čase o tom, kdo, kdy a kam přijde.
Ať už pracujete hybridně, na dálku nebo někde mezi tím, Pult usnadňuje koordinaci v kanceláři a činí ji předvídatelnější.
Nejlepší funkce Pultu
- Plánujte hybridní rozvrhy a vytvořte si konzistentní rutinu v kanceláři
- Rezervujte si místnosti a stoly pomocí půdorysů v reálném čase
- Automatizujte přihlašování pomocí sledování docházky přes Wi-Fi
- Nastavte chytrá pravidla rezervace a efektivně spravujte prostory
- Sledujte obsazenost a využití prostoru pomocí podrobných analýz
Omezení Pultu
- Plně využívá svůj potenciál pouze při důsledném zavedení v celém týmu
- Nastavení půdorysu může vyžadovat ruční zadání nebo pomoc od týmu podpory společnosti Pult, aby bylo zajištěno přesné zobrazení
Ceny Pultu
- Základní balíček: 2,20 $ za uživatele a měsíc
- Growth: Ceny na míru
- Podnikání: Ceny na míru
- Enterprise: Ceny na míru
Ceny v eurech přepočítány na USD*
Hodnocení a recenze Pult
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Pultu?
Pult je chytrý a jednoduchý. Řeší přesně náš problém: kdo přijde do kanceláře a má ještě volný stůl, u kterého může pracovat? Nastavení je snadné, kolegové si ho chválí a technická podpora je skvělá!
Pult je chytrý a jednoduchý. Řeší přesně náš problém: kdo přijde do kanceláře a má ještě volný stůl, u kterého může pracovat? Nastavení je snadné, kolegové si ho chválí a technická podpora je skvělá!
9. Collabora Online (nejlepší pro úpravy dokumentů v hybridních týmech)
Standardní nástroje pro úpravy dokumentů mohou spolupráci zkomplikovat, zejména pro hybridní týmy, které se potýkají s roztříštěnými soubory a problémy s verzemi. Collabora Online nabízí kancelářský balík založený na prohlížeči pro úpravy dokumentů, tabulek a prezentací v reálném čase.
Podporuje formáty Microsoft Office a obsahuje funkce jako vložené komentáře, kurzory v reálném čase, historii verzí a oprávnění k úpravám.
Týmy jej mohou hostovat na vlastních serverech nebo využívat cloudové řešení, což z něj činí praktickou volbu pro ty, kteří upřednostňují flexibilitu open-source a větší kontrolu nad svými daty.
Nejlepší funkce Collabora Online
- Sledujte změny napříč uživateli a prohlížejte si podrobnou historii verzí
- Zabezpečte obsah pomocí oprávnění na podnikové úrovni a šifrování typu end-to-end
- Spolupracujte na dokumentech bez instalace dalšího softwaru do počítače
- Přizpůsobte rozhraní a funkce konkrétním potřebám vaší organizace díky flexibilitě open-source řešení
Omezení Collabora Online
- Uživatelské rozhraní může ve srovnání s novějšími platformami působit zastarale
- Převádění souborů mezi formáty může někdy způsobit nesrovnalosti v rozložení nebo formátování
Ceny Collabora Online
- Collabora Online Development Edition: Zdarma
- Collabora Online for Business: 2,03 $/měsíc na uživatele
- Collabora Online for Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Collabora Online
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
🧠 Zajímavost: Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, přísahá na to, že ledová zasedací místnost zvyšuje produktivitu, a udržuje teplotu na pouhých 15 °C.
10. Zulip (nejlepší pro konverzace uspořádané do vláken podle témat)
Přepínání mezi nástroji a hledání aktualizací může být časově náročné a rozptylovat pozornost, zejména u hybridních týmů, které spravují překrývající se konverzace. Zaměstnanci ve skutečnosti tráví 61 % svého času aktualizací, vyhledáváním a správou informací v roztříštěných systémech.
Zulip nabízí open-source platformu pro týmový chat, která kombinuje zasílání zpráv v reálném čase s vláknami podobnými e-mailům, což usnadňuje sledování diskusí bez ztráty kontextu.
Tento komunikační nástroj pro hybridní práci je obzvláště užitečný, když se současně řeší více témat, protože umožňuje členům týmu udržet si přehled a reagovat ve svém volném čase. Díky možnosti vlastního hostingu poskytuje Zulip organizacím také větší kontrolu nad jejich daty a interní komunikací, což z něj činí promyšlenou volbu pro strukturovanou hybridní spolupráci.
Nejlepší funkce Zulipu
- Uspořádejte konverzace do tématických vláken pro jasnější komunikaci
- Podporujte asynchronní spolupráci tím, že umožníte kdykoli odpovídat na konkrétní témata
- Mějte přehled o diskusích bez nepřehledných nekonečných chatových historií
- Propojte jej s více než 100 nástroji, jako jsou GitHub, Jira a Zapier, a zajistěte si plynulý pracovní postup
- Vyberte si mezi lokálním hostováním pro úplnou kontrolu nad daty nebo Zulip Cloud pro větší pohodlí
Omezení aplikace Zulip
- Uživatelům zvyklým na tradiční rozložení chatu může chvíli trvat, než si zvyknou na model konverzace ve vláknech
- Rozhraní působí zastarale ve srovnání s modernějšími nástroji, jako jsou Slack nebo Microsoft Teams
Ceny služby Zulip
- Zulip Cloud Zdarma
- Zulip Cloud Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Zulip Cloud Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Zulip Self-hosted Zdarma
- Zulip Self-hosted Basic: 3,50 $/měsíc na uživatele
- Zulip Self-hosted Business: 8 $/měsíc na uživatele
- Zulip Self-hosted Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zulipu
- G2: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zulipu?
Kanály a konverzační vlákna jsou velmi užitečné pro rozdělení různých konverzací. Webové a desktopové rozhraní je příjemné a intuitivní. Podpora a dokumentace jsou velmi efektivní.
Kanály a konverzační vlákna jsou velmi užitečné pro rozdělení různých konverzací. Webové a desktopové rozhraní je příjemné a intuitivní. Podpora a dokumentace jsou velmi efektivní.
Zjednodušte spolupráci s nejlepším softwarem pro hybridní práci: ClickUp
Zatímco mnoho z výše uvedených softwarových nástrojů pro hybridní práci nabízí spolehlivé funkce pro komunikaci, plánování nebo sdílení dokumentů, jen málokterý z nich spojuje vše pod jednou střechou. Některé vynikají v oblasti správy kanceláře, jiné zase nabízejí fenomenální nástroje pro spolupráci.
Pokud nechcete dělat kompromisy, vyberte si ClickUp, software pro hybridní práci určený k řízení projektů. Od plánování projektů a řízení úkolů až po týmový chat, dokumenty, tabule, sledování času a přehledové panely – sjednotí pracovní postupy celého vašeho týmu, ať už pracují na dálku, v kanceláři nebo v hybridním režimu.
