Asana vs. ClickUp: Co malé firmy právě teď potřebují

Jste v polovině projektu pro klienta, když se věci začínají vymykat kontrole. Úkol, který byl minulý týden „téměř hotový“, stále není, a zpětná vazba je pohřbena v diskuzním vlákně, které nikdo nemůže najít.
Děláte tedy to, co většina malých týmů. Přidáte další nástroj, kontrolní seznam nebo provizorní řešení. Na týden nebo dva máte pocit, že máte vše pod kontrolou. Ale pak už to tak není.
V porovnání mezi Asanou a ClickUpem oba nástroje slibují, že vnesou pořádek do chaosu. Pro malou firmu však při výběru hraje roli to, jak váš tým skutečně funguje, když jsou termíny napjaté, role se překrývají a není tu žádné provozní oddělení, které by za kulisami uklidilo. Pojďme tyto dva nástroje porovnat, abychom vám pomohli vybrat ten nejlepší! 🌟
Asana vs. ClickUp v kostce
Než se pustíme do podrobností, tady je krátký přehled toho, jak si Asana a ClickUp vedou v porovnání.
Tato tabulka zdůrazňuje hlavní rozdíly v jejich přístupu a pomůže vám hned na začátku zjistit, která filozofie lépe odpovídá potřebám vašeho týmu. 👇
|Kategorie
|Asana
|ClickUp
|Nejvhodnější pro
|Týmy, které chtějí cílenou správu úkolů
|Týmy, které chtějí jednu platformu pro veškerou práci
|Hlavní přednosti
|Přehledné rozhraní, jednoduché pracovní postupy
|Integrovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, přizpůsobení, vestavěná dokumentace, tabule, chat a další funkce
|Přístup k umělé inteligenci
|Doplňkové funkce umělé inteligence
|Nativní AI (ClickUp Brain) ve všech funkcích
|Náročnost osvojení
|Nižší počáteční náročnost na osvojení
|Náročnější začátek, větší dlouhodobá flexibilita
|Zobrazení a struktura
|Silné stránky: seznamy, tabule, kalendáře; Ganttův diagram/pracovní zátěž vyžadují vyšší úrovně
|Rozsáhlé zobrazení ClickUp (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář, myšlenková mapa, pracovní zátěž) i v nižších tarifech
|Spolupráce
|Komentáře k úkolům, @zmínky, základní zasílání zpráv
|Díky integrované dokumentaci, chatu, tabuli a nahrávání obrazovky se sníží počet používaných nástrojů
|Automatizace
|Jednoduchá pravidla a šablony
|Detailní automatizace s podmínkami/spouštěči se lépe škálují
|Podpora
|Dobré centrum nápovědy; 24/7, hlavně pro podniky
|Podpora 24/7 i u nižších tarifů, rychlé vydávání nových funkcí
Co je ClickUp?
ClickUp je první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, kde jsou vaše projekty, dokumenty, konverzace a analytika pohromadě, s kontextovou umělou inteligencí zabudovanou jako vrstva inteligence, která rozumí vaší práci a pomáhá ji posunout vpřed.
Pro malou firmu je tento rozdíl zásadní, protože určuje, zda budete muset platit za řadu samostatných nástrojů a spravovat je, nebo zda budete řídit celý provoz z jednoho místa.
📮 ClickUp Insight: 24 % lidí sní o „hlavní záložce“, která zvládne všechno najednou.
Logika je jednoduchá: náš mozek není stavěný na to, aby zvládal desítky otevřených záložek, a každé nové okno přidává jemný stres a kognitivní zátěž, i když si toho nevšimnete. 🧠
S ClickUp Brain MAX můžete centralizovat informace, prohledávat více modelů umělé inteligence a okamžitě najít to, co potřebujete. Tento pomocník pro váš počítač s umělou inteligencí vám poskytuje jediný přístupový bod, aniž byste se museli obávat, že budete mít všechno otevřené. Méně nepořádku, méně stresu, více kontroly. ✨
Ceny ClickUp
Co je Asana?
Asana je cloudová platforma pro správu práce, která pomáhá týmům organizovat úkoly, sledovat projekty a efektivně spolupracovat. Strukturová práci do projektů, úkolů, podúkolů a časových os.
Můžete přidělovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat pokrok prostřednictvím intuitivních zobrazení, jako jsou seznamy, tabule, kalendáře a Ganttovy diagramy. Poskytuje přehledný a předvídatelný způsob řízení lineárních projektů.
Ceny Asany
- Zdarma
- Základní tarif: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Porovnání funkcí pro malé týmy
Dlouhý seznam funkcí je bez kontextu k ničemu. To, na čem opravdu záleží, je to, jak tyto funkce řeší reálné problémy, kterým váš malý tým čelí každý den, zejména pokud nemáte k dispozici specializovaného projektového manažera, který by konfiguroval složité systémy.
Pojďme na to! 💪
Funkce č. 1: Snadné používání a rychlé osvojení
Největší překážkou pro jakýkoli nový software je přimět váš tým, aby ho skutečně používal. Pokud je nastavení příliš složité, lidé se vrátí ke svým starým zvykům používání e-mailů a tabulek, čímž se zmaří smysl celé investice. Kritickým faktorem se stává náročnost osvojení daného nástroje:
Asana
Asana je známá svou počáteční jednoduchostí. Díky přehlednému uživatelskému rozhraní a přímočarému designu mohou většina členů týmu začít vytvářet a spravovat úkoly během několika minut. Pro malou firmu, která potřebuje jen základní seznam úkolů, aby se rychle zorganizovala, je to významná výhoda.
ClickUp
ClickUp volí odlišný přístup. Poskytuje vám větší kontrolu nad nastavením vašeho pracovního prostoru, včetně stavů, zobrazení, struktury úkolů a automatizací, aby se zajistilo, že eliminujete neuspořádanost práce. Tato flexibilita však znamená, že nemáte univerzální výchozí bod. Je třeba si to předem trochu více promyslet.
Právě v tomto ohledu se ClickUp začíná vyplácet. Místo toho, abyste svůj tým nutili do pevně daného způsobu práce, můžete nástroj přizpůsobit tomu, jak již fungujete.
🏆 Vítěz: Remíza! Pokud potřebujete něco, co váš tým zvládne okamžitě s minimálními nároky na nastavení, má Asana navrch. Pokud však chcete systém, který se přizpůsobí růstu vaší firmy, ClickUp je jasnou volbou.
💡 Tip pro profesionály: Vyhněte se potížím při počátečním nastavení pomocí šablon ClickUp, které nabízejí hotové struktury pro stovky různých použití, od marketingových kampaní až po zapojení nových klientů. Díky tomu můžete rychle začít a platformu si přizpůsobovat podle toho, jak vaše firma roste.
Funkce č. 2: Řízení úkolů a projektů
Vaše firma pravděpodobně zvládá různé druhy práce, jako jsou projekty pro klienty, interní operace, marketingové kampaně a vývoj produktů. Rigidní systém, který zachází se všemi úkoly stejně, vede k chaosu:
Asana
Asana je postavena na přehlednosti. Úkoly, podúkoly, časové osy a závislosti se snadno nastavují a sledují. Můžete přidělovat práci, přidávat termíny, připojovat soubory a sledovat pokrok bez větších potíží. Funkce jako časové osy, milníky a závislosti usnadňují plánování práce, aniž byste se ztratili v detailech.
ClickUp
ClickUp se více zaměřuje na správu úkolů i projektů. K organizaci čehokoli využívá vnořenou strukturu Workspace, Space, Folder, List a ClickUp Task. To znamená, že můžete vytvořit vyhrazený Space pro každé oddělení, například „Marketing“ nebo „Práce pro klienty“, a poté pomocí složek a seznamů spravovat jednotlivé projekty a iniciativy v rámci daného oddělení.
🏆 Vítěz: ClickUp vítězí! Lépe zvládá složitost a pro rostoucí malé firmy je tato flexibilita opravdu rozhodující.
🚀 Výhoda ClickUp: Prohlížejte si svou práci z jakéhokoli úhlu díky více než 15 zobrazením ClickUp. Nejste vázáni na jediný formát a každý člen týmu si může vybrat zobrazení, které nejlépe vyhovuje jeho způsobu uvažování a plánování.
Získáte přístup k:
- Zobrazení seznamu: Výkonný seznam úkolů pro organizaci, třídění a filtrování úkolů
- Zobrazení tabule: Tabule ve stylu Kanban, která je ideální pro vizualizaci pracovních postupů
- Ganttův diagram: Časová osa pro plánování projektů a správu závislostí
- Zobrazení kalendáře: Klasický kalendář pro plánování a organizaci obsahu nebo kampaní
- Zobrazení časové osy: Lineární zobrazení pro plánování a správu zdrojů
Funkce č. 3: Nástroje pro spolupráci
Když se konverzace vašeho týmu odehrávají v jedné aplikaci, projektové plány v jiné a dokumentace ve třetí, dochází k roztříštěnosti kontextu. To znamená, že týmy ztrácejí hodiny hledáním potřebných informací napříč několika platformami.
Asana
Asana úzce propojuje obchodní spolupráci s úkoly. Můžete přímo komentovat úkoly, označovat členy týmu, připojovat soubory a udržovat kontext konverzací. K dispozici je také doručená pošta, která zobrazuje aktualizace, zmínky a aktivitu napříč projekty, což jednotlivcům pomáhá udržet si přehled o své práci. Funguje dobře společně s nástroji jako Slack nebo e-mail, místo aby vše soustředila na jedno místo.
ClickUp
ClickUp se dále zaměřuje na centralizaci spolupráce přímo v rámci nástroje. Na úrovni úkolů máte k dispozici vláknové komentáře, zmínky, sdílení souborů a možnost přiřadit komentáře jako úkoly k provedení. Tímto způsobem se zpětná vazba promění v práci.
- Chat ClickUp : Komunikujte v určených kanálech nebo přímo u svých úkolů, aby diskuse zůstaly propojené s prací
- ClickUp Docs : Vytvářejte projektové briefy, programy schůzek a firemní wiki stránky, které odkazují přímo na vaše úkoly, a zajistěte tak, že všichni mají přístup k nejnovějším informacím
- Tabule ClickUp : Brainstormujte nápady, mapujte pracovní postupy a vizuálně plánujte projekty se svým týmem v reálném čase
🏆 Vítěz: ClickUp vyhrává! Spojuje konverzace, dokumenty a plánování do jednoho systému, čímž omezuje nutnost přepínání mezi nástroji.
Funkce č. 4: Možnosti automatizace
Jako malá firma má váš tým na starosti mnoho různých úkolů. Každá minuta strávená manuálními procesy, jako je aktualizace stavu projektu nebo připomenutí termínu, je minutou, kterou nemůžete věnovat strategickým činnostem generujícím příjmy.
Obě platformy nabízejí automatizaci, ale liší se v přístupnosti a výkonu:
Asana
Asana přistupuje k automatizaci s ohledem na jednoduchost. Její funkce „Pravidla“ vám umožňuje automatizovat běžné akce, jako je aktualizace termínů a odesílání oznámení. Automatizace v Asaně však má tendenci zůstávat v rámci definovaných hranic. Dobře zvládá lineární pracovní postupy. Pokud však vaše procesy zahrnují podmínky, akce napříč projekty nebo vrstvenou logiku, můžete narazit na omezení.
ClickUp
Automatizace ClickUp jsou navrženy tak, aby za vás spouštěly a zefektivňovaly vaše pracovní postupy. Díky rozsáhlé knihovně spouštěčů, podmínek a akcí můžete automatizovat téměř jakoukoli opakující se úlohu, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu.
Můžete si vybrat z rozsáhlé knihovny předem připravených automatizačních receptů nebo si vytvořit vlastní. K dispozici máte spouštěče (událost, která spustí automatizaci), podmínky (kritéria, která musí být splněna, aby se automatizace spustila) a akce (úkol, který automatizace provede).
🏆 Vítěz: Vítězem se stává ClickUp! Nabízí větší flexibilitu, kontrolu a škálovatelnost, díky čemuž je pro týmy vhodnější.
🚀 Výhoda ClickUp: Automatizujte rozhodování a provádění úkolů pomocí ClickUp Super Agents. Můžete se posunout od automatizace založené na pravidlech k pracovním postupům, které se skutečně přizpůsobují a reagují na základě kontextu. V podstatě můžete delegovat části svého pracovního postupu na AI, která rozumí tomu, co se děje ve vašem pracovním prostoru.
Například jste právě přesunuli úkol do složky „Kontrola klientem“. Místo ruční koordinace dalších kroků můžete vytvořit vlastní agenta, který:
- Zkontrolujte, zda jsou všechny dílčí úkoly dokončeny
- Shrňte výsledky do přehledné zprávy pro klienta
- Označte account manažera a přiřaďte mu následnou akci
- Nastavte připomenutí, pokud klient neodpoví do dvou dnů
Funkce č. 5: Integrace s jinými nástroji
Žádný nástroj nedokáže zvládnout všechno a vaše malá firma se pravděpodobně spoléhá na několik klíčových aplikací, jako je Google Drive pro soubory nebo Teams pro rychlé chatování. Problémem je, že tím vznikají informační silosy. Jak Asana, tak ClickUp nabízejí širokou škálu integrací s oblíbenými obchodními nástroji:
Asana
Asana se hladce integruje s většinou nástrojů, které malé firmy již používají. Patří sem aplikace pro komunikaci (jako Slack), sdílení souborů (Google Drive, Dropbox) a kalendáře. Silnou stránkou je zde spolehlivost a snadné nastavení. Většina integrací funguje na principu plug-and-play: připojíte nástroj, nastavíte pár preferencí a vše prostě funguje.
ClickUp
ClickUp volí širší přístup. Integrace ClickUp vám umožňují propojit se s více než 1 000 různými nástroji napříč kategoriemi, včetně komunikace, vývoje, úložišť, sledování času a dalších. Snaží se však také eliminovat nadměrné množství nástrojů a snížit počet nástrojů, které vůbec potřebujete.
Například namísto toho, abyste se silně spoléhali na externí nástroje, nabízí ClickUp funkce jako dokumenty, chat, tabule a sledování času na jedné platformě.
🏆 Vítěz: Remíza! Pokud chcete větší kontrolu a možnost postupného sjednocení nástrojů, ClickUp vám nabízí větší flexibilitu, zatímco Asana pomáhá s jednoduchou integrací.
Funkce umělé inteligence pro týmy malých podniků
Umělá inteligence pro malé firmy je jako další člen týmu, kterého si nemůžete dovolit najmout. Je to copywriter, který vám pomáhá sepsat marketingové e-maily, administrátor, který shrnuje poznámky z jednání, a projektový koordinátor, který upozorňuje na úzká místa.
Používání více nesouvislých nástrojů AI vede k rozptýlení AI. Jedná se o neplánované šíření nástrojů a platforem AI bez dohledu nebo strategie, což vede k plýtvání penězi za předplatné, zdvojování úsilí, bezpečnostním rizikům a úplné ztrátě kontroly nad stopou AI ve vaší organizaci.
Porovnejme tyto dva nástroje:
Asana
Asana Intelligence se zaměřuje na pomoc s úkoly a udržení projektů na správné cestě, aniž by zásadně měnila způsob fungování nástroje.
AI asistent pomáhá s:
- Souhrny úkolů: Rychle se zorientujte v dlouhých vláknech komentářů nebo aktualizacích
- Chytré návrhy: Doporučte termíny, priority nebo další kroky
- Aktualizace cílů a stavu: Vytvářejte souhrny projektů pro reporting
- Základní pomoc s obsahem: Přepište nebo upravte tón zpráv
Zlepšuje přehlednost a jasnost, ale většinou se drží v mezích pomoci na úrovni úkolů.
ClickUp
Umělá inteligence ClickUp je více integrována do toho, jak se práce skutečně vykonává, a interaguje s vaším pracovním prostorem, daty a pracovními postupy.
Získáte:
Kontextová pomoc umělé inteligence
ClickUp Brain funguje jako asistent, který zná váš pracovní prostor. Čerpá kontext z vašich aktuálních úkolů, dokumentů, komentářů a dokonce i z propojených nástrojů.
Co umí:
- Odpovězte na otázky týkající se vaší práce („Co brání realizaci tohoto projektu?“)
- Vytvářejte úkoly, podúkoly a projektové plány
- Shrňte celé projekty nebo toky aktivit
- Automatické vyplňování vlastností úkolů, jako jsou přidělení nebo priority
- Prohledávejte nástroje (Google Drive, GitHub atd.) a hledejte kontext
Například pokud nastupujete do projektu v jeho polovině, stačí se zeptat ClickUp Brain: „Co právě teď brání projektu redesignu webových stránek?“ Prohledá úkoly, komentáře a stavy a poté vám sdělí, které úkoly jsou po termínu, které závislosti uvízly a kdo je za co zodpovědný.
💡 Tip pro profesionály: Nechte ClickUp AI Notetaker připojit se k vašim virtuálním schůzkám. Automaticky přepíše konverzaci, vygeneruje shrnutí a dokonce za vás vytvoří úkoly k provedení.
Nástroj AI pro stolní počítače
Zatímco ClickUp Brain funguje uvnitř vašeho pracovního prostoru, ClickUp Brain MAX rozšiřuje jeho možnosti mimo něj. Představte si to jako vrstvu AI pro stolní počítače, která funguje napříč všemi vašimi nástroji.
V čem se liší:
- Funguje jako stálý AI asistent napříč aplikacemi (e-mail, dokumenty, Slack atd.)
- Umožňuje přepínat mezi několika modely AI na jednom místě, včetně GPT, Claude a Gemini
- Umožňuje úpravy přímo na místě (přepisujte text přímo v jakékoli aplikaci)
- Zahrnuje funkci převodu řeči na text ( ClickUp Talk to Text ) pro rychlejší vytváření úkolů nebo obsahu
- Propojte se zpět se svým pracovním prostorem ClickUp a provádějte akce v reálném čase
Jak vybrat ten správný nástroj pro váš tým
Usnadněte si rozhodování pomocí praktického rámce.
Soustřeďte se spíše na pochopení skutečných potřeb svého týmu než na porovnávání jednotlivých funkcí.
- Provedete audit svých současných nástrojů: Vytvořte seznam všech aplikací, které váš tým používá pro řízení projektů, dokumentaci a komunikaci. Zjistěte, kde dochází ke ztrátě informací nebo k opomenutí úkolů při přepínání mezi nimi
- Zjistěte, jaké jsou vaše pracovní postupy: Jsou vaše projekty obecně podobné a opakovatelné, nebo se výrazně liší? Potřebují různé týmy (např. marketing a provoz) nahlížet na svou práci odlišným způsobem?
- Zvažte svou trajektorii růstu: Kde vidíte svou firmu za rok? Pokud plánujete zdvojnásobit svůj tým nebo se pustit do složitějších projektů, vyberte si nástroj, který zvládne i tuto budoucí situaci, nejen tu současnou
- Vyzkoušejte si to v praxi: Nevytvářejte jen „testovací projekt“. Využijte bezplatnou verzi obou platforem k realizaci malého reálného projektu od začátku do konce. Věnujte pozornost tomu, kde narazíte na překážky a kde naopak pocítíte dynamiku.
- Vyhodnoťte užitečnost AI: Pro malý tým může být AI zásadním přínosem. Vyzkoušejte funkce AI každé platformy při svých každodenních úkolech. Zjistěte, která z nich vám ušetří více času při psaní, shrnování informací nebo vytváření úkolů.
Který nástroj se hodí pro vaši malou firmu?
Správná volba závisí zcela na potřebách vašeho týmu a filozofii pracovního postupu. Neexistuje jediný „nejlepší“ nástroj, pouze ten, který vám nejlépe vyhovuje.
Vyberte si Asanu, pokud:
- Váš tým potřebuje jednoduchý a přehledný nástroj pro sledování úkolů, který nevyžaduje rozsáhlé přizpůsobování.
- Jste již spokojeni se svými stávajícími nástroji pro práci s dokumenty, chat a interní wiki
- Začít během několika minut je důležitější než mít platformu, která se dokáže přizpůsobit složitým a neustále se vyvíjejícím pracovním postupům.
- Vaše projekty jsou obecně přímočaré a mají jednotnou strukturu
Vyberte si ClickUp, pokud:
- Chcete sjednotit svou práci a snížit počet předplatných, za která platíte
- Váš tým spravuje různé typy projektů, které vyžadují odlišné pohledy a přizpůsobené procesy
- Oceňujete hodnotu AI asistenta, který vám pomůže s psaním, shrnováním a automatizací práce
- Očekáváte růst svého podnikání a potřebujete platformu, která se bude rozšiřovat společně s vámi, aniž by vás později nutila k migraci
Toto řekl o ClickUp Derek Clements, marketingový manažer společnosti BankGloucester:
ClickUp nabízí více funkcí a lepší uživatelský zážitek než ostatní. Asana byla nejstarším konkurentem a je skvělá pro správu úkolů, ale kromě toho nemá mnoho dalších funkcí… Nejvíce využívám základní funkce ClickUp, jako jsou prostory/složky/seznamy a zobrazení kalendáře, protože jsou nejvšestrannější. Pokud však potřebujete konkrétní formát nebo vizualizaci, ClickUp nabízí spoustu podrobnějších funkcí, jako je sledování času, automatizace úkolů, řídicí panely a další.
Verdikt pro malé podniky
Asana a ClickUp představují dvě odlišné filozofie toho, jak by se měla spravovat práce. Asana poskytuje špičkovou správu úkolů, která se perfektně hodí do ekosystému dalších specializovaných nástrojů. ClickUp je postaven na přesvědčení, že nadměrné množství nástrojů je nepřítelem produktivity, a nabízí jediný, sjednocený pracovní prostor, který nahrazuje celý tento ekosystém.
Pro dnešní malé podniky je volba jasná.
Integrovaný přístup ClickUp přímo řeší problémy moderního pracovního prostředí. Nabízí škálovatelnou platformu, kde jsou vaše úkoly, dokumenty, chat a umělá inteligence pohromadě, a poskytuje tak vašemu malému týmu nástroje pro efektivnější práci.
Často kladené otázky
Mohou malé firmy využívat bezplatný tarif ClickUp pro skutečnou práci?
Ano, ClickUp nabízí neomezený počet úkolů a více zobrazení projektů, což malým týmům poskytuje vše, co potřebují ke správě klientských projektů a interních úkolů hned od prvního dne.
Jak si ClickUp vede ve srovnání s Asanou pro rostoucí týmy?
Přizpůsobte se složitosti svého týmu pomocí rozsáhlých možností přizpůsobení a nativních funkcí ClickUp, jako jsou Docs a Chat, a při růstu už nebudete muset přidávat další nástroje.
Jaký je nejrychlejší způsob přechodu z Asany na ClickUp?
Přeneste své projekty, úkoly a přidělené osoby během několika minut pomocí nástroje ClickUp pro přímý import z Asany a využijte naše zdroje pro začlenění nových uživatelů, aby se váš tým rychle zorientoval.
