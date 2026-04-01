Pracovní postupy s více agenty AI: Jak fungují a příklady z praxe

Společnost Gartner očekává, že do roku 2028 bude 15 % každodenních obchodních rozhodnutí přijímáno autonomně agentní AI, zatímco v roce 2024 to bude prakticky nulové číslo. To vám napovídá, kam se věci ubírají.
Jak se pracovní postupy stávají stále více propojenými – zahrnují nástroje, týmy a zdroje dat – systémy s jedním agentem začínají selhávat. Dokážou sice úkoly dokončit, ale potýkají se s problémy při orchestraci, složitostí koordinace a paralelním prováděním.
Workflow s více agenty AI tuto dynamiku mění. Namísto toho, aby vše dělal jeden agent, spolupracuje několik specializovaných agentů na pokroku ve složité práci.
V tomto článku se dozvíte, jak fungují multiagentní pracovní postupy s využitím umělé inteligence, kde přinášejí skutečnou hodnotu a jak je efektivně navrhovat.
Co jsou multiagentní pracovní postupy s využitím umělé inteligence?
Workflow s více agenty AI je strukturovaný systém, ve kterém spolupracuje více agentů na splnění cíle, místo aby se vše řešilo pomocí jediného modelu. Namísto jednoho obecného asistenta, který se snaží řídit celý proces, navrhujete prostředí, ve kterém si inteligentní agenti rozdělují odpovědnosti a koordinují výsledky.
V konfiguraci s jedním agentem jeden model vnímá vstupní data, analyzuje je a generuje výstup. To funguje u izolovaných úkolů. V dynamičtějších prostředích se však jediný rozhodovatel může stát úzkým hrdlem.
Konfigurace s více agenty rozděluje odpovědnost mezi různé agenty, z nichž každý je navržen pro konkrétní roli v rámci širšího pracovního postupu agentů.
Tito specializovaní agenti se mohou zaměřovat na výzkum, analýzu, ověřování nebo provádění. Společně tvoří strukturovanou architekturu s více agenty, kde celý systém funguje spíše jako skutečný tým než jako jediný asistent. Síla spočívá v tom, jak agenti spolupracují, sdílejí kontext a předávají si výstupy mezi sebou.
Jak fungují multiagentní systémy AI
V praxi fungují multiagentní systémy spíše na základě strukturované koordinace než izolovaného provádění. Místo toho, abyste se spoléhali na jeden model, který zvládne vše, navrhujete systém, ve kterém jednotliví agenti pracují nezávisle, ale zůstávají propojeni prostřednictvím sdílené logiky, paměti a směrování.
Typické uspořádání zahrnuje supervizorového agenta, který je zodpovědný za dohled a koordinaci. Interpretuje cíl, rozděluje dílčí úkoly mezi pracovní agenty a řídí koordinaci agentů v rámci celého systému. Každý agent se soustředí na definovanou odpovědnost a zároveň přispívá k celkovému workflow.
V pozadí zajišťuje soulad několika mechanismů:
- Interakce mezi agenty zajišťují, že výstupy jednoho agenta se stávají strukturovanými vstupy pro ostatní agenty
- Díky paralelnímu zpracování mohou agenti pracovat současně na různých částech úkolu
- Dynamické směrování určuje, který agent co vyřídí, na základě kontextu a složitosti
- Systémy správy stavů a paměti pomáhají agentům udržovat kontext napříč jednotlivými kroky
- Volání nástrojů a integrace s externími nástroji rozšiřují možnosti nad rámec zpracování jazyka
- Dobře definovaná systémová výzva formuje konzistentní chování agentů
S rostoucím rozsahem koordinace roste i její složitost. Právě v těchto případech hraje důležitou roli promyšlená koordinace agentů, řízený přístup k datům a robustní zpracování chyb. Někteří agenti mohou pozastavit činnost, zatímco čekají na ověření, zatímco jiní pokračují v práci nezávisle.
Při správném návrhu fungují systémy s více agenty jako vrstva distribuované inteligence – provádějí složité úkoly s větší flexibilitou, odolností a systémovým výkonem než tradiční automatizace.
Výhody multiagentních pracovních postupů pro týmy
S rozšiřováním vašich operací se zvyšuje i jejich složitost. Jediné automatizační pravidlo nebo izolovaný asistent mají své limity.
Systémy s více agenty jsou určeny pro prostředí, kde záleží na koordinaci, specializaci a rychlosti. Když spolupracuje více specializovaných agentů, váš tým získá výhodu, aniž by se zvýšil počet zaměstnanců.
Zde se dopad stává hmatatelným:
✅ Rychlejší provádění díky paralelnímu zpracování: Díky paralelním agentům, kteří současně zpracovávají různé části úkolu, se složité projekty posouvají vpřed, aniž by musely čekat na jeden zdroj, který způsobuje úzké hrdlo
✅ Lepší zvládání komplexních systémů: Díky koordinaci distribuovaných agentů můžete rozdělit složité úkoly na zvládnutelné části v rámci celého systému
✅ Vylepšený výkon systému a nákladová efektivita: Pracovní zátěž je inteligentně rozdělena, což snižuje redundanci a optimalizuje využití zdrojů
✅ Lepší podpora při rozhodování: Konfigurace s více agenty mohou pomoci při posuzování rizik, hodnocení dodavatelů a dalších důležitých podnikových úkolech, kde víceúrovňová validace zvyšuje přesnost
✅ Škálovatelná automatizace s rozpoznáním kontextu: Díky sdílené paměti a strukturovaným pracovním postupům agenti pracují nezávisle, ale zároveň přispívají k jednotnému výsledku
Příklady použití multiagentního workflow v různých odvětvích
Systémy s více agenty mění způsob, jakým se práce provádí v rámci provozních, servisních a znalostních týmů. Když více agentů spolupracuje v rámci strukturovaného pracovního postupu, dopad je nezávislý na odvětví, ale specifický pro daný výsledek.
Řízení projektů a provoz
V prostředích s vysokou provozní náročností se složitost rychle znásobuje. Ať už řídíte vývoj softwaru, sledování dodržování předpisů nebo mezifunkční uvedení produktů na trh, spoléhat se na jedinou vrstvu automatizace často nestačí.
Nastavení s více agenty rozděluje odpovědnost mezi specializované agenty, kteří koordinují jednotlivé části kompletního pracovního postupu:
- Jeden agent sleduje aktualizace sprintů napříč repozitáři a označuje zpoždění
- Další spravuje dokumentaci procesů a synchronizuje změny napříč nástroji
- Validační agent před vydáním zkontroluje závislosti
- Paralelní agenti zpracovávají reporty a souhrny pro zainteresované strany současně
Tato struktura zlepšuje automatizaci pracovních postupů a posiluje automatizaci obchodních procesů napříč týmy. Ve velkých organizacích také podporuje procesy zpracování dokumentů, revize smluv a strukturované schvalovací procesy, aniž by docházelo k přetížení jednoho uzlu systému.
Při vývoji agentů s umělou inteligencí pro provozní činnosti není cílem nahrazení lidí. Cílem je koordinace. Díky rozložení logiky napříč systémy s více agenty týmy omezují úzká místa a zlepšují přehled o celém systému.
📮 ClickUp Insight: Polovina našich respondentů má potíže s přijetím AI; 23 % prostě neví, kde začít, zatímco 27 % potřebuje více školení, aby mohlo provádět pokročilejší úkony.
ClickUp tento problém řeší pomocí známého chatového rozhraní, které připomíná psaní SMS zpráv.
Týmy mohou začít hned s jednoduchými dotazy a požadavky a postupně objevovat výkonnější funkce automatizace a pracovní postupy, aniž by je odrazovala náročná křivka učení, která tolik lidí odrazuje.
Automatizace zákaznické podpory
Právě v oblasti zákaznické zkušenosti se koordinace více agentů projevuje jako mimořádně účinná. Namísto základního chatbota, který odpovídá na často kladené otázky, nasadíte paralelní agenty, kteří interpretují záměr, ověřují akce a řeší požadavky v reálném čase.
Představte si tento postup:
- Agent A vyhodnotí žádost o vrácení peněz a zkontroluje historii objednávek
- Validační agent ověřuje způsobilost a zároveň chrání citlivá data
- Další agent aktualizuje záznamy v CRM a vydává potvrzení
- Souhrnný agent zaznamenává informace o interakcích pro účely školení
Tato vrstvená koordinace agentů zvyšuje rychlost reakcí a zároveň zachovává správu a řízení. Díky integrované funkci zapamatování zákazníků agenti personalizují odpovědi na základě předchozích interakcí, místo aby každou konverzaci začínali od začátku.
Důležité je, že systémy s velkým dopadem stále zahrnují lidský faktor pro eskalace. Výsledkem je koordinovaná inteligence, která zvyšuje spokojenost zákazníků a zároveň zachovává odpovědnost.
Výzkum a práce s informacemi
Týmy s vysokou mírou znalostní náročnosti těží ze strukturovaných multiagentních pracovních postupů. Výzkum málokdy probíhá lineárně. Zahrnuje sběr dat, ověřování zdrojů, syntézu poznatků a prezentaci výsledků.
Ve strukturovaném výzkumném systému může pracovní postup vypadat takto:
- Jeden agent provádí strukturované vyhledávání na webu a agreguje surová data
- Další se zabývá analýzou a filtrováním z hlediska důvěryhodnosti
- Agent pro psaní vytváří návrhy shrnutí
- Agent pro dodržování předpisů ověřuje citace
To je obzvláště užitečné u složitých výzkumných úkolů, kde má jeden model potíže s udržením hloubky a struktury. Silná výzkumná funkce zahrnuje rozdělení získávání zdrojů, uvažování a prezentace do modulárních fází.
V pokročilých konfiguracích mohou týmy nasadit více agentů Claude nebo jiných specializovaných modelů k vzájemné kontrole výstupů. Tento přístup podporuje výzkumný proces založený na vrstvené validaci namísto generování v jediném průchodu.
Při vytváření multiagentních systémů pro práci s informacemi spočívá jejich hodnota v koordinaci. Agenti udržují kontext, snižují kognitivní přetížení a s přesností provádějí celý výzkumný cyklus.
⚡ Rychlý tip: Vždy hledejte škálovatelná řešení AI, která se integrují s vaší stávající technologií. Nezapomeňte také na podrobnou dokumentaci pracovních postupů.
Chcete-li se do tématu ponořit hlouběji, zde je několik otázek, které byste si měli položit:
✅ Jak se mění výkon systému (doba odezvy, propustnost), když se využití zvýší 10x nebo 100x?
✅ Existují nějaké konkrétní limity uživatelského zatížení nebo omezení souběžnosti, o kterých bychom měli vědět?
✅ Jak efektivně se řešení škáluje z hlediska nákladů na infrastrukturu (výpočetní výkon, úložiště, síť)?
✅ Jak často se integrace aktualizují, aby odpovídaly životnímu cyklu technologického stacku (např. nové verze softwaru)?
✅ Jaké skryté náklady nebo náklady založené na využití by mohly vzniknout při škálování řešení?
Nejlepší multiagentní frameworky a nástroje
Zde jsou některé z nejoblíbenějších nástrojů pro vytváření multiagentních pracovních postupů:
- LangChain: Pokud potřebujete detailní kontrolu nad agenty AI – stavem, nástroji a ochrannými opatřeními – LangChain vám poskytuje rámec pro návrh pracovních postupů agentů ve formě grafů a jejich spolehlivé spouštění. Modelujete stav, definujete uzly a směrujete pomocí hran, takže vícekrokové rozhodování je explicitní a testovatelné. Podporuje jednoagentové, multiagentové a hierarchické vzory s moderací a smyčkami kvality, které udržují chování na správné cestě.
- CrewAI: CrewAI se zaměřuje na týmy agentů AI, kteří spolupracují na dokončení složitých úkolů. Můžete vytvářet pomocí open-source frameworku nebo vizuálního editoru CrewAI Studio a poté tyto „týmy“ převést do produkčního prostředí pomocí Agent Management Platform (AMP), kde můžete sledovat běhy, testovat vylepšení a bezpečně provádět iterace.
- AutoGen: AutoGen je open-source framework společnosti Microsoft pro vytváření multiagentních systémů poháněných umělou inteligencí. V AutoGen Studio můžete vytvářet prototypy (bez nutnosti programování), skriptovat konverzace pomocí AgentChat a přejít na událostmi řízenou orchestraci s Core, když potřebujete distribuované, dlouhodobě běžící pracovní postupy. Je založen na jazyce Python a poskytuje vám explicitní kontrolu nad stavem, nástroji a předáváním úkolů.
Pro koordinaci v produkčním prostředí můžete také integrovat:
- Celery / Prefect / Airflow pro plánování pracovních postupů
- Vektorové databáze (Pinecone, Weaviate, Chroma) pro dlouhodobou paměť
- API a nástroje (vyhledávání Google, SQL, e-mail, Slack) pro akce
Jak vytvořit multiagentní pracovní postupy v ClickUp
Mnoho týmů se těší na zavedení agentů s umělou inteligencí za účelem automatizace práce. Jakmile však začnou experimentovat, nastoupí realita. Místo efektivity se organizace potýkají s neuspořádaností práce způsobenou roztříštěnými nástroji, izolovanými automatizacemi a nesouvislými pracovními postupy agentů.
Jednotlivé systémy mohou fungovat dobře samostatně, ale bez koordinace mají potíže s podporou komplexních pracovních postupů v rámci celého systému.
Právě v tomto ohledu se ClickUp stává neocenitelným. Jako konvergovaný pracovní prostor pro AI funguje jako centrální uzel, kde mohou multiagentní pracovní postupy fungovat v rámci sdíleného prostředí. Namísto roztříštěných nástrojů fungujících nezávisle na sobě pomáhá ClickUp agentům koordinovat práci, udržovat sdílený kontext uživatelů a dokončovat úkoly v rámci jednoho pracovního prostoru.
Použijte ClickUp Brain jako koordinační vrstvu
ClickUp Brain funguje jako koordinační engine, který propojuje různé agenty a pracovní postupy. Namísto ručního nastavování složité logiky mohou týmy popsat požadovanou automatizaci v přirozeném jazyce.
Například produktový manažer může popsat pracovní postup, v rámci kterého jsou urgentní úkoly automaticky směrovány k prioritnímu týmu. ClickUp Brain tento požadavek interpretuje, nakonfiguruje spouštěče a stanoví logiku, která řídí chování agentů.
Protože Brain analyzuje aktivitu napříč úkoly, termíny a závislostmi, podporuje dynamické směrování mezi různými agenty. Dokáže také udržovat sdílený kontext uživatelů, což agentům pomáhá pochopit priority napříč projekty, místo aby pracovali izolovaně.
Výsledkem je systém, ve kterém paralelní agenti spravují zadávání dat, směrování úkolů, reporting a analýzu, aniž by narušili plynulost pracovního toku.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain zajišťuje velkou část automatizace, kterou jste viděli výše – ale s ClickUp Brain MAX můžete jít ještě dál.
ClickUp Brain Max přináší adaptivnější AI agenty. Díky možnosti přepínání mezi špičkovými modely, jako jsou GPT-4, Claude 3.7 a další, si týmy mohou pro každý pracovní postup vybrat ten správný „mozek“ – rychlost pro rychlá rozhodnutí, citlivost pro delikátní komunikaci nebo hloubku pro komplexní analýzu.
A díky funkci Talk to Text, která je součástí ClickUp Brain MAX, můžete diktovat nápady přímo do ClickUp. Vyslovené myšlenky se okamžitě promění v úkoly, dokumenty nebo akční položky – tím se odstraní překážky spojené s psaním a pracovní postupy agentů budou působit stejně přirozeně jako konverzace.
ClickUp Brain MAX a Talk to Text společně propojují lidský vklad s autonomními agenty – díky tomu nápady proudí rychleji, kontext zůstává zachován a vaše pracovní postupy založené na umělé inteligenci se škálují bez problémů.
Využijte automatizace ClickUp k koordinaci pracovních postupů řízených agenty
Zatímco ClickUp Brain pomáhá interpretovat záměr a řídit chování agentů, ClickUp Automations přináší výkonnou vrstvu, která tyto poznatky promění v akci. Společně tvoří praktické prostředí pro provozování multiagentních pracovních postupů ve vašem pracovním prostoru.
ClickUp Brain analyzuje vaše projekty, termíny a závislosti, zatímco automatizace zajišťují, že úkoly procházejí celým pracovním postupem bez ručního zásahu. Tato kombinace umožňuje různým agentům koordinovat práci napříč pracovními toky při zachování sdíleného kontextu uživatelů.
Takto tato spolupráce obvykle probíhá:
- Inteligentní automatické vyplňování a směrování úkolů: AI Fields dokáže analyzovat příchozí projektová data a automaticky vyplnit klíčové údaje. AI Assign poté úkol nasměruje správnému členovi týmu, čímž zajistí, že agenti pracují paralelně na různých částech pracovního postupu bez vzniku úzkých míst
- AI-podporované přehledy napříč projekty: ClickUp Brain průběžně analyzuje projektovou aktivitu a poskytuje přehledy prostřednictvím dashboardů. Tyto signály pomáhají týmům včas odhalit potenciální zpoždění nebo anomálie, čímž zlepšují výkon celého systému
- Dynamické stanovování priorit práce: ClickUp Brain vyhodnocuje naléhavost, závislosti a termíny a na základě toho doporučuje priority. To umožňuje dynamické směrování, při kterém se úkoly přesouvají mezi několika specializovanými agenty nebo členy týmu podle aktuálních potřeb projektu.
Místo nesouvislých automatizačních pravidel vytvářejí Brain a Automations koordinovaný systém, ve kterém agenti spolupracují, úkoly jsou inteligentně směrovány a práce v rámci týmů probíhá hladce.
💡 Tip pro profesionály: Můžete využít ClickUp Super Agents jako své AI spolupracovníky, kteří jsou přímo integrováni do vašeho pracovního prostoru ClickUp. Zobrazují se stejně jako členové týmu, protože v pozadí jsou modelováni jako skuteční uživatelé.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak vytvořit přizpůsobitelné agenty AI pomocí ClickUp Super Agents:
Můžete:
- Přiřaďte jim úkoly: Svěřte jim odpovědnost za opakující se práce, projekty nebo celé pracovní postupy
- @zmíňte je kdekoli: Přizvěte je do dokumentů, úkolů nebo chatů, aby doplnili kontext, zodpověděli otázky nebo posunuli práci vpřed
- Napište jim přímo: Požádejte o pomoc, předejte rutinní práci nebo získejte aktuální informace, stejně jako byste to udělali u kolegy z týmu
- Nastavte jim plány a spouštěče: Nechte je každé ráno generovat zprávy, třídit nové požadavky hned po jejich doručení nebo monitorovat pracovní postupy na pozadí
Propojte externí nástroje AI se svými pracovními postupy
AI je nejúčinnější, když se propojí s nástroji, které váš tým již používá. ClickUp umožňuje integraci s platformami jako ChatGPT, Make, Twilio a Zapier, díky čemuž se externí nástroje mohou zapojit do širších multiagentních systémů fungujících ve vašem pracovním prostoru.
Tato integrační vrstva podporuje volání nástrojů, externí spouštěče a přístup ke strukturovaným datům napříč systémy. Aktualizace z GitHubu mohou automaticky vytvářet úkoly, zatímco poznatky generované z výzkumných nástrojů AI lze přímo začlenit do projektových pracovních postupů.
Když tyto systémy spolupracují, týmy se posouvají od izolované automatizace k koordinované práci multiagentních systémů, kde agenti spolupracují, zpracovávají informace paralelně a dosahují výsledků rychleji.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si dashboard pro sledování dopadu vašich pracovních postupů založených na AI. Sledování metrik, jako je úspora času, snížení počtu chyb a zvýšení produktivity, pomáhá kvantifikovat, jak vaše systémy s více agenty zlepšují provozní efektivitu napříč týmy.
Proměňte multiagentní inteligenci v reálnou práci s ClickUp
Přechod k multiagentním systémům není jen technickým trendem – je to nový způsob provádění práce. Jak organizace zavádějí agenty s umělou inteligencí k řešení složitých úkolů, přesouvá se důraz z izolované automatizace na koordinované systémy, kde více agentů spolupracuje, sdílí kontext a dosahuje výsledků v rámci celého systému.
Od provozu a vývoje softwaru až po výzkum a zákaznickou podporu – dobře navržené pracovní postupy agentů pomáhají týmům škálovat rozhodování, zlepšovat výkon systému a efektivněji spravovat složité systémy. Skutečná výhoda však spočívá v sjednocení těchto agentů do jednoho jednotného prostředí, kde se prolíná práce, kontext a koordinace.
Právě v tom spočívá přínos ClickUp. Vyzkoušejte ClickUp zdarma a začněte vytvářet inteligentní pracovní postupy, díky kterým vaši agenti – a vaše týmy – budou moci práci posouvat vpřed rychleji.
Často kladené otázky (FAQ)
Systém s jedním agentem se spoléhá na jeden model, který interpretuje vstupy a plní úkoly. Naproti tomu systémy s více agenty využívají několik agentů specializovaných na různé role, kteří spolupracují prostřednictvím interakcí mezi agenty a koordinují se v rámci celého systému, aby zvládli složitější pracovní postupy.
Ne vždy. Ačkoli vývojáři mohou při vytváření agentů AI psát vlastní logiku, mnoho moderních platforem nabízí vizuální nástroje, které podporují multiagentní pracovní postupy bez náročného programování. Tyto nástroje pomáhají týmům koordinovat více specializovaných agentů pro podnikové a provozní úkoly.
Tradiční automatizace se řídí pevnými pravidly pro předem definované úkoly. Koordinace agentů však umožňuje agentům AI dynamicky se přizpůsobovat, spolupracovat s ostatními agenty a řídit složité pracovní postupy s využitím kontextu, paměti a logiky rozhodování namísto statických spouštěčů.