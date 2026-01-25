Stav agentů AI v roce [rok]: Klíčové trendy v rozmachu a vzestupu agentické AI

V uplynulém roce se slovo „Agent“ objevovalo všude. Pro mnohé však tato zkušenost představovala směsici zvědavosti a zdravého skepticismu ohledně návratnosti investic, snadnosti použití a skutečných výhod v podobě úspory času.
Viděli jsme chatboty, které umí psát básně, ale nedokážou posunout úkol kupředu, a „agentské“ nástroje, které jsou v podstatě rozhraními vyžadujícími více pomoci než nový stážista.
Chtěli jsme zjistit, jaký názor mají čtenáři našeho blogu na AI agenty. Proto jsme provedli dobrovolný průzkum mezi stovkami profesionálů, abychom zjistili, v čem jsou AI agenti úspěšní, v čem selhávají a co je potřeba, aby se stali trvalou součástí týmu.
Výsledky nás ohromily.
1. Rozdíl v definici: zvědavost vs. realita
40 % respondentů našeho průzkumu uvádí, že jsou zvědaví, ale stále si nejsou jisti, co vlastně „agent“ znamená.
To ukazuje, jak rychle se myšlenka agentů šíří, ale také jak abstraktní je tato kategorie v praxi stále ještě. Mnoho nástrojů se v teorii hlásí k agentickému přístupu, ale ve skutečnosti se na každodenní práci podílet nemohou.
Super agenti v ClickUp žijí v pracovním prostoru a mohou fungovat autonomně v rámci pravidel a schválení, která definujete. A to nejlepší? Nevypadá to jako „AI“, ale spíše jako virtuální kolega, který tiše udržuje práci na správné cestě.
2. Problém „sebevědomého hádajícího“
30 % lidí uvádí, že jejich největší frustrací v souvislosti s AI agenty je to, že znějí sebevědomě, ale dělají chyby.
Většina agentů pracuje izolovaně. Reagují na jedinou výzvu, aniž by věděli, jak rádi věci děláte, jak pracujete nebo jaké procesy preferujete.
Super agenti ClickUp fungují jinak. Pracují se 100% kontextem získaným přímo z vašich úkolů, dokumentů, chatů, schůzek a aktualizací v reálném čase. A uchovávají si aktuální, na preferencích založenou a dokonce i epizodickou paměť v průběhu času.
A právě to promění agenta z sebevědomého hadače v proaktivního spolupracovníka, který dokáže držet krok s vývojem práce.
🎥 Jak nedávno sdělil generální ředitel společnosti ClickUp Zeb Evans, budoucnost práce nespočívá pouze v umělé inteligenci, která myslí, ale v umělé inteligenci, která koná.
Super agenti jsou první digitální kolegové, kteří nežijí jen v chatovací okně – žijí tam, kde pracujete. Mají paměť, kontext a oprávnění, aby vám skutečně ulehčili práci.
3. Hledání úlevy od „nudné“ práce
24 % lidí uvádí, že chtějí AI agenty hlavně k automatizaci nudných úkolů.
Očekává se zde úleva od práce s nízkou hodnotou, a to je spravedlivé. Pokud agent potřebuje neustálé nastavování, dohled nebo podněcování, přestává to být užitečné a začíná to být spíše další práce.
V ClickUp pracují super agenti nepřetržitě na pozadí, aktualizují úkoly, připravují dokumenty a posouvají práci vpřed pomocí stejných nástrojů, které již váš tým používá. Můžete jim poslat soukromou zprávu, pokud potřebujete jednorázovou pomoc, a dokonce je @zmínit v dokumentu, abyste proměnili brainstorming v jasný plán!
🌏 Slovo vedoucího: Podle průzkumu PwC 88 % vedoucích pracovníků uvádí, že jejich tým nebo obchodní oddělení plánuje v příštích 12 měsících navýšit rozpočet na umělou inteligenci v souvislosti s agentickou umělou inteligencí.
4. Proč 62 % lidí má pocit, že agenti AI nesplňují očekávání
62 % respondentů tvrdí, že agenti AI zatím nesplňují očekávání, popisují je jako produkty v rané fázi vývoje nebo dokonce jako produkty, které vytvářejí více práce, než kolik jí ušetří.
Když mají agenti pocit, že jsou v příliš „rané fázi“ nebo dokonce vytvářejí více práce, než kolik jí odstraňují, tato frustrace se často projeví při předávání úkolů. Agent shrne schůzku, navrhne další kroky nebo upozorní na problém a pak přestane. Vy stále musíte ručně vytvářet úkoly z akčních položek, přiřazovat vlastníky, aktualizovat stavy a provádět následné kroky.
Super agenti jsou navrženi tak, aby se postarali o všechny tyto kroky. Mohou pomocí řetězových akcí přeměnit poznámky ze schůzek na úkoly, aktualizovat stav projektů, směrovat práci správným vlastníkům a udržovat pracovní toky v pohybu uvnitř stejného systému, kde dochází k jejich provádění.
Když umělá inteligence dokáže převést práci z fáze „tohle by se mělo stát“ do fáze „už se to děje“, stává se její hodnota reálnou.
5. Bezpečnost: Bariéra důvěry
36 % respondentů uvádí, že důvěra a bezpečnostní obavy jsou hlavním důvodem, proč váhají s větším využíváním AI agentů.
Většinou uživatel neví, kde agent sídlí, k čemu má přístup ani jak jsou řízeny jeho akce, jakmile je spuštěn.
Super agenti jsou vytvořeni jako uživatelé první třídy v rámci řízeného pracovního prostoru. Zdědí stejná oprávnění na úrovni uživatelů jako váš tým, což zajišťuje explicitní a kontrolovaný přístup od prvního dne.
Každá jejich akce je zaznamenávána v reálném čase a v případě rozhodnutí s velkým dopadem je do procesu zapojen člověk, který je schvaluje.
Inteligence se může pohybovat rychleji a fungovat pevně v rámci pravidel, na které se týmy spoléhají v oblasti bezpečnosti a odpovědnosti.
📚 Přečtěte si také: Představujeme super agenty ClickUp
6. Průlom v „kontextu“
Na otázku, co by učinilo agenty AI skutečně užitečnými, nebyla nejčastější odpovědí rychlost ani výkon. Téměř 40 % respondentů uvedlo, že potřebují agenta, který dokonale rozumí kontextu jejich práce.
To dává smysl, protože většina agentů AI selže, když nerozumí proč byla rozhodnutí učiněna nebo jak chcete, aby vaše práce probíhala.
Vzhledem k tomu, že super agenti si pamatují kontext, minulá rozhodnutí a pracují nepřetržitě, jsou schopni jednat mnohem spolehlivěji než agenti založení na příkazech. Pracují na základě živé historie pracovního prostoru, zůstávají aktivní i při vývoji práce a pracují v rámci jasných hranic oprávnění a auditních stop.
Když inteligence pochopí práci a bezpečně ji provede, budete mít konečně pocit, že pracujete s virtuálním kolegou, na kterého se můžete skutečně spolehnout.
7. Nejlepší projektový manažer
19 % lidí uvádí, že si přeje, aby jim agenti AI pomáhali řídit pracovní postupy v rámci projektů.
Pracovní postup projektového řízení však není pouhým kontrolním seznamem. Jedná se o dynamický systém kompromisů, předávání úkolů a měnících se priorit, kde včerejší plán málokdy odráží dnešní realitu.
Super agenti ClickUp jsou navrženi tak, aby reagovali na stav vaší práce, nejen na pokyny. Provádějí práci podle harmonogramů, které definujete, a sledují spouštěče, jako jsou kladené otázky, vytváření nových úkolů nebo odesílání formulářů, a mohou proaktivně upozorňovat na problémy!
🎥 Zajímá vás, kolik technických znalostí je potřeba k vytvoření AI agenta? Žádné! Stačí si říct, co potřebujete.
8. „Ale co to vlastně dělá?“
25 % respondentů uvádí, že si zatím nejsou jisti, k čemu by AI agenta vůbec využili.
Toto zmatení je pochopitelné. Termín „agent“ se často používá pro nástroje, které navrhují nápady nebo generují text, ale ve skutečnosti nepřispívají významně k samotné práci.
Praktičtější definice zní takto: agent sleduje, co se děje, rozumí kontextu a jedná vaším jménem, aby práce pokračovala. Super agenti jsou vytvořeni přesně k tomuto účelu v rámci pracovního prostoru, kde již existují vaše úkoly, aktualizace a pracovní postupy.
Jejich hodnota se projevuje v jasně definovaných činnostech, protože zvládají následné úkoly, jako je shrnutí aktivit, aktualizace úkolů a podpora pracovních postupů, aniž by bylo nutné je pokaždé k tomu vybízet.
🎥 AI agenti by neměli být dalším AI nástrojem, který přispívá k rozšiřování vaší AI. Mají smysl pouze tehdy, pokud zvládnou vše, co jim předložíte. Podívejte se, jak fungují nástroje Super Agent v ClickUp. 👇🏼
9. Zvýšení efektivity FTW!
46 % lidí tvrdí, že největším potenciálním přínosem agentů AI je úspora času, o kterém nevěděli, že ho ještě mají.
Takový čas se málokdy získá zrychlením jediného kroku. Spíše se získá zkrácením vícestupňových pracovních postupů: předávání, následné kontroly a koordinační práce, které tiše vyplňují tvůj den.
Super agenti v ClickUp mohou řetězit akce, aby posunuli práci od přijetí po dokončení v jednom toku, aniž by bylo nutné každý krok spouštět ručně.
Protože čas lze získat zpět pouze prostřednictvím desítek malých přechodů, které již nevyžadují neustálý lidský dohled!
10. Agenti potřebují skutečnou agenturu, aby byli efektivní
25 % lidí věří, že agenti AI jim mohou pomoci udržet pořádek.
A mají pravdu. AI agenti vám mohou pomoci udržet pořádek tím, že posouvají úkoly vpřed, přiřazují odpovědnost, stanovují termíny a zpracovávají rutinní následné úkony, které by jinak byly zpožděny.
Funguje to však pouze v případě, že zástupce může jednat jménem někoho jiného v rámci stanovených hranic.
Super agenti pracují v jednotném pracovním prostoru, kde jsou úkoly, soubory a konverzace již propojeny, a zdědí stejná oprávnění na úrovni uživatele jako lidé, kterým poskytují podporu.
To znamená, že mohou podnikat kroky (posouvat úkoly vpřed, aktualizovat stavy nebo zodpovědně předávat informace) bez překračování pravomocí nebo nutnosti neustálého dohledu.
11 & 12. AI agenti by neměli znamenat více práce kolem práce
12 % respondentů uvádí, že agenti AI jsou obtížně nastavitelní nebo propojitelní s jejich nástroji, a dalších 13 % tvrdí, že k provedení jednoduchých úkonů s agenty je zapotřebí příliš mnoho kroků.
Data je nutné zadávat ručně, oprávnění je nutné předefinovat a každý pracovní postup závisí na řetězci integrací, které se mohou časem porušit nebo posunout.
Dobrá zpráva? Super agenty ClickUp nemusíte „propojovat“ se svými úkoly, dokumenty, chaty nebo schůzkami. Jsou nativně zabudováni do vašeho pracovního prostoru a používají stejné objekty, oprávnění a pracovní postupy jako kterýkoli jiný lidský spolupracovník.
Protože integrace, řízení přístupu a kontext jsou ve výchozím nastavení zděděny z pracovního prostoru, mohou agenti okamžitě jednat napříč nástroji bez nutnosti vlastního propojení. Zapomeňte na konfiguraci agentů od nuly!
Seznamte se se svým novým virtuálním týmovým kolegou
Data jsou jasná: éra generické AI skončila. Vysoce výkonné týmy hledají AI agenty, kteří:
- Porozumět jejich specifickému kontextu do hloubky
- Jednejte v rámci bezpečných mezí oprávnění, stejně jako by to udělal člověk.
- Provádějte vícestupňové pracovní postupy bez neustálých výzev.
ClickUp Super Agents byl vytvořen, aby vašemu týmu poskytl právě tuto neférovou výhodu. Můžete vytvořit agenta prakticky pro každý případ použití. @zmínit, přiřadit úkoly a posílat jim zprávy přímo. Neustále se zlepšují díky nekonečným znalostem a paměti, takže budou růst společně s vámi.
