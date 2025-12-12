Průvodce agentovým promptováním: Jak vytvořit spolehlivé AI pracovní postupy

Nejlepší agenti AI nejsou vytvořeni v jediném kroku. Jsou vytvořeni ve vrstvách, jako stavební bloky, z nichž každý dává agentovi více schopností a větší spolehlivost.
Projdeme si jednotlivé stavební bloky, od definování úkolu přes psaní výzev, ladění výstupů až po testování pod tlakem před spuštěním.
Generativní podněcování vs. podněcování agentů
Většina lidí si myslí, že promptování spočívá pouze v položení otázky a přečtení odpovědi. To je pravda. Ale pouze v případě generativního promptování.
Následující obrázek ukazuje, jak ClickUp Brain reaguje na otevřenou, kreativní výzvu. Uživatel se zeptá: „Můžeš mi ukázat, jak by to vypadalo, kdyby pes nosil klobouk?“ a obdrží flexibilní, nápaditý výstup s vygenerovaným obrázkem a popisným textem.
Generativní podněcování je otevřené, kreativní a flexibilní. Je skvělé pro rychlé nápady nebo obsah. Ale když vytváříte něco, co musí běžet pokaždé, na reálných zákaznických datech, s předvídatelnou strukturou a výsledkem, potřebujete jinou disciplínu.
To je agent prompting . Přechod od dotazování k instruování, od generování k provádění.
Níže uvedený obrázek ukazuje agentní výzvy v ClickUp. Zde je agent (projektový manažer) nastaven s jasným popisem práce, strukturovanými pokyny a definovanými povinnostmi. Tento přístup zajišťuje, že agent pracuje spolehlivě a konzistentně pokaždé, když je spuštěn.
Klíčové rozdíly mezi generativním a agentním promptováním
|Atribut
|Generativní podněcování
|Agent Prompting
|Cíl
|Průzkum, kreativita
|Spolehlivost, struktura
|Myšlení
|„Dejte mi něco“
|„Tuto práci provádějte pokaždé“
|Výstup
|Flexibilní, otevřené
|Opakovatelné, strukturované
|Případ použití
|Napište úvod do blogu
|Třídění žádostí o podporu
👉 Když zadáváte pokyny agentovi, nekladeš mu otázku. Dáváš mu popis práce, smlouvu a soubor pravidel.
Generativní podněcování se ptá: „Co může model vytvořit?“ Podněcování agentů se ptá: „Jak zajistím, aby se model choval konzistentně a předvídatelně?“
Většina týmů si neuvědomuje, že se stále nacházejí na špatné straně generativní-agentické propasti.
Generativní podněcování je kreativní, flexibilní a rychlé. Je však určeno pro jednorázové výstupy.
Agent prompting je především o pokynech. Je to způsob, jakým vytváříte AI, která funguje v reálném světě, spolehlivě a předvídatelně.
Generativní podněcování je okamžik. Podněcování agentů je systém a systémy se dají škálovat.
📮 ClickUp Insight: Zatímco 35 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro základní úkoly, pokročilé funkce, jako je automatizace (12 %) a optimalizace (10 %), jsou pro mnoho lidí stále nedosažitelné. Většina týmů se cítí uvízlá na „začátečnické úrovni AI“, protože jejich aplikace zvládají pouze povrchní úkoly. Jeden nástroj generuje text, druhý navrhuje přidělení úkolů, třetí sumarizuje poznámky – ale žádný z nich nesdílí kontext ani nespolupracuje s ostatními. Když AI funguje v izolovaných kapsách, jako je tato, produkuje výstupy, ale ne výsledky. Proto jsou jednotné pracovní postupy tak důležité.
ClickUp Brain to mění tím, že využívá vaše úkoly, obsah a kontext procesů – pomáhá vám snadno provádět pokročilou automatizaci a agentní pracovní postupy pomocí inteligentní vestavěné inteligence. Je to AI, která rozumí vaší práci, nejen vašim pokynům.
Stavební blok 1: Začněte tím, že požádáte AI o návrh specifikace
Před výzvami, před strukturou, před formátem přichází specifikace. To je základ.
Definuje následující parametry agenta:
- Úkol, který je třeba splnit
- Vstupní pole
- Očekávané výstupy
- Omezení a požadavky
- Jak vypadá „dobrý“ přístup
Toto vytváříme pomocí AI, nikoli ručně.
✅ Podnět k vypracování specifikace:
Získáte tak pevný základ. Zbytek je již jen otázkou vrstvení a zdokonalování.
Stavební blok 2: Vrstvení – postupné rozšiřování jednoho podnětu
Vrstvení je způsob, jak se dostat od užitečného asistenta AI k spolehlivému kolegovi. Začněte s co nejmenším úkolem. Otestujte ho. Poté rozšiřujte.
Úroveň A: Základní chování
Začněte jednoduše. Pouze to podstatné.
Jakmile bude tento přístup pevně zakotven a konzistentní, přidáme další vrstvu.
Vrstva B: Přidejte strukturu
Nyní rozšiřte stejné podněty přidáním strukturovaného kontextu.
Struktura se stává jasnější. Nyní získáte skutečné výsledky třídění.
Vrstva C: Přidejte logiku s vyšší hodnotou
Nyní přidáme poslední vrstvu: doporučení a chybějící informace.
V tomto okamžiku máme plně funkčního vrstveného agenta.
Další krok: udržujte stabilní chování.
Stavební blok 3: Přidávání omezení
Jakmile vrstvené chování funguje, přidáme omezení. Omezení vytvářejí konzistenci a zabraňují halucinacím. Tato omezení se přidávají přímo do rostoucího promptu.
🔐 Příklad blokování omezení
Nyní je chování stabilní, předvídatelné a bezpečné.
⚙️ Agent Insight: Omezení vytvářejí spolehlivost
V agentických systémech nejsou omezení překážkou, ale infrastrukturou. Poskytují modelu jasné hranice, takže přestane improvizovat a začne se chovat konzistentně – pokaždé se stejnou strukturou a logikou.
Právě tato konzistence umožňuje agentům zapojit se do reálných pracovních postupů. Když výstupy nikdy nekolísají, týmy mohou důvěřovat nástrojům, jako je ClickUp Agents, které třídí, směrují nebo sumarizují, aniž by musely svou práci přehodnocovat nebo přepisovat.
Ochranná opatření neomezují schopnosti; zajišťují stabilitu agentů pro automatizaci a spolehlivost pro škálování.
Stavební blok 4: Přidání příkladů (multi-shot prompting)
Přidáním příkladů naučíte agenta, jak vypadá „dobrá“ práce, a nastavíte očekávání ohledně tónu, hloubky a uvažování. Každý příklad posiluje konzistenci výstupů.
Příklad tiketu (pro víceúrovňové podněcování)
Příklad výstupu
Stavební blok 5: Definujte výstupní formát (schéma)
Formalizujte své výstupy do předvídatelného schématu, které je strojově čitelné.
K výzvě připojujeme pokyny schématu:
Definice schématu:
Tím se agent stává konzistentním generátorem výstupů, které jsou strojově čitelné.
Poslední stavební kámen: Spojte vše do jednoho produkčního promptu
Zde je kombinovaná výzva, která zahrnuje:
- Vrstvené chování
- Omezení
- Příklad více snímků
- Schéma
Chcete vidět, jak to funguje v praxi?
🎥 Podívejte se na toto video a naučte se, jak automatizovat běžné dotazy, zefektivnit předávání živých chatů, nastavit zpětnou vazbu a udržovat kvalitu prostřednictvím správného trénování dat a eskalačních cest, aby vaše AI skutečně pomáhala vašemu týmu, a ne ho frustrovala.
Od podnětů k produkci: Co je skutečně zapotřebí
Rozdíl mezi křehkým podnětem a pevným agentem spočívá ve struktuře.
Budujete systémy, ne jen text. To znamená:
- Pečlivě vrstvěte
- Přidejte omezení
- Testujte obsesivně
- Nechte AI, aby vám pomohla s laděním
- Myslete jako inženýr, ne jen jako spisovatel.
Takto se dostanete od chytrých výstupů k spolehlivým agentům, které můžete s důvěrou dodávat.
Jinými slovy: Vytvořte. Otestujte. Vylepšete.