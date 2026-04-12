Týmy, které ke sledování faktur používají nesouvislé tabulky, mohou strávit 3–5 hodin týdně navíc sestavováním přehledů platební historie. Jedná se o drahocenný čas, který by mohly věnovat samotnému vymáhání pohledávek.
Abychom vám pomohli znovu převzít kontrolu, sestavili jsme pro vás pět bezplatných šablon pro sledování splatnosti faktur. Ať už hledáte nástroj, který se propojí s každodenními úkoly vašeho týmu, nebo jednoduchou tabulku pro začátek, tyto možnosti vám pomohou uklidit nepořádek a zajistit včasné platby.
5 bezplatných šablon pro sledování splatnosti faktur v kostce
|Název šablony
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona faktur od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy spravující velký objem faktur pro více klientů
|Sledování podle stavu; vlastní pole pro údaje o fakturách; více zobrazení (seznam, tabule, kalendář); nastavení opakujících se pracovních postupů
|Pracovní prostor s více zobrazeními a strukturovaným tokem faktur
|Šablona pro závazky od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Finanční a provozní týmy spravující platby dodavatelům a schvalování
|Sledování fáze schvalování; plánování splatnosti; reporty na dashboardu; závislosti úkolů pro pořadí plateb
|Pracovní postup založený na seznamech s fázemi schvalování a přehledy reportů
|Šablona platební historie od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Freelanceri a týmy, které potřebují spolehlivý přehled o platbách klientů a sporech
|Centralizovaný protokol transakcí; zobrazení časové osy pro sledování trendů; filtrování podle klienta/typu platby; podrobná vlastní pole
|Strukturovaný seznam s časovou osou a filtrovanými zobrazeními
|Šablona pro sledování faktur od Vertex42
|Stáhněte si tuto šablonu
|Freelanceri a malé týmy, které k sledování faktur používají tabulky
|Integrované vzorce pro výpočet stáří pohledávek; filtrování na úrovni klientů; podmíněné formátování pro faktury po splatnosti; rozvržení připravené k tisku
|Tabulka založená na tabulkovém procesoru s přehledem splatnosti
|Šablona zprávy o splatnosti od CFI
|Stáhněte si tuto šablonu
|Finanční odborníci připravující zprávy pro audity nebo kontroly ze strany akcionářů
|Standardní věkové skupiny; výpočet pochybných pohledávek; přehledný formát finančních výkazů; kompatibilita s Excelem
|Strukturovaná tabulka pro finanční zprávy
🔎 Věděli jste, že? Údaje Federálního rezervního systému ukazují, že 51 % amerických zaměstnavatelů se potýká s nerovnoměrným cash flow jednoduše proto, že je tak těžké vymáhat dlužné částky.
Co je šablona pro sledování splatnosti faktur?
Nástroj pro sledování stáří faktur je specializovaný nástroj, který organizuje vaše nezaplacené faktury do časových kategorií, tzv. věkových skupin. Ukazuje vám přesně, jak dlouho je každá z nich po splatnosti. Představte si to jako finanční mapu, která zvýrazňuje, které platby jsou v pořádku a které vyžadují vaši okamžitou pozornost.
Kvalitní šablona pro sledování splatnosti faktur obvykle obsahuje:
- Informace o zákazníkovi/klientovi: Jméno a kontaktní údaje, které potřebujete pro upomínky
- Údaje o faktuře: Číslo faktury, datum vystavení a platební podmínky
- Kategorie podle stáří: Časové kategorie, které ukazují, jak dlouho je každá faktura po splatnosti (např. Aktuální, 1–30 dní, 31–60 dní)
- Sledování částek: Původní částka, všechny přijaté platby a zbývající zůstatek
🧠Zajímavost: 56 % malých podniků má neuhrazené faktury, přičemž průměrná dlužná částka na jednu firmu činí 17 500 $. Reaktivní vymáhání těchto plateb znamená, že vaše prognózy cash flow jsou jen střílením naslepo a důležité faktury nevyhnutelně ustupují do pozadí.
Tento neorganizovaný přístup vede k rozptýlení práce, kdy ztrácíte hodiny hledáním informací v různých tabulkách a e-mailových konverzacích. Studie Work Trend Index společnosti Microsoft dokonce zjistila, že 62 % zaměstnanců má potíže s časem stráveným hledáním dat.
Šablona pro sledování splatnosti vnáší do vašich pohledávek řád a přesně vám ukazuje, co je po splatnosti, abyste mohli efektivně stanovit priority při vymáhání pohledávek.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je přes 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, konverzací na Slacku a roztříštěných souborů.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně – to je přes 250 hodin ročně na osobu – tím, že odstranily zastaralé procesy správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtletí!
🔎Věděli jste, že? Zpožděné faktury se v průměru týkaly 43 % B2B prodejů na úvěr u amerických společností. To poukazuje na roztříštěnou situaci, kdy se podniky potýkají s likviditou jednoduše proto, že jejich systémy inkasa nestačí držet krok s objemem.
5 nejlepších šablon pro sledování splatnosti faktur
Klíčem je najít šablonu, která vyhovuje vašemu pracovnímu postupu, je pro váš tým snadno použitelná a lze ji přizpůsobit podle toho, jak vaše firma roste.
Vybrali jsme pět nejlepších šablon pro sledování splatnosti faktur, které vám pomohou se rozhodnout. Tři z nich jsou vytvořeny přímo v ClickUp, aby vznikl propojený pracovní postup, zatímco dvě jsou tradiční tabulky pro týmy, které preferují jednoduchou možnost ke stažení.
1. Šablona faktur od ClickUp
Šablona ClickUp Invoices promění faktury ze statických záznamů na sledovatelné jednotky. Místo ručního kontrolování každé faktury získáte propojený pracovní postup s jasnými fázemi a přehledem o všech klientech. Můžete rozdělit platby podle stavu, seskupit je podle klientů a posouvat je vpřed, aniž byste každý měsíc museli budovat nový systém od nuly.
Tuto šablonu použijte k:
- Uspořádejte faktury podle klienta, stavu nebo data splatnosti, abyste měli přehled o účtech s vysokou hodnotou
- Rozdělte platby do přehledných fází, abyste vždy věděli, co je nevyřízené, zaplacené nebo zpožděné
- Spravujte opakující se fakturační cykly, aniž byste museli pokaždé vytvářet nové pracovní postupy
- Zaznamenávejte a filtrujte údaje o fakturách pomocí vlastních polí ClickUp pro lepší sledování a reporting
- Přepínejte mezi různými zobrazeními ClickUp, jako je zobrazení tabule nebo kalendáře, a sledujte časové osy a tok plateb
💰Ideální pro: Týmy, které zpracovávají rostoucí objem faktur od různých klientů a s různými platebními cykly.
🦸🏻♀️ Brzdí váš tým práce s fakturací? Nasad'te agenta pro automatizaci zpracování faktur!
V ClickUp je k dispozici více než 650 předem připravených šablon Super Agents, které vám pomohou efektivně škálovat práci. Můžete si také vytvořit vlastní. Podívejte se, jak na to.
2. Šablona pro závazky od ClickUp
Odchozí platby se často zpracovávají hromadně – kontrolují se na konci týdne nebo těsně před termínem splatnosti. Díky tomu se snadno může stát, že přijdete o slevy za včasnou platbu, zaplatíte fakturu dvakrát nebo ztratíte přehled o cash flow.
Můžete však použít šablonu ClickUp pro závazky a organizovat je v rámci postupného procesu. Každá faktura prochází fázemi ověření, schválení a platby s jasnými kontrolními body.
Můžete sledovat, kde se platba zasekla, kdo musí jednat a co bude dál, aniž byste se museli spoléhat na ruční upomínky nebo roztříštěné záznamy.
Tuto šablonu použijte k:
- Sledujte faktury dodavatelů v jednotlivých fázích, jako je přijetí, ověření a platba, abyste předešli zpožděním.
- Naplánujte závazky podle splatnosti a stavu schválení, abyste předešli poplatkům za opožděné platby nebo spěšnému zpracování
- Standardizujte způsob kontroly a schvalování faktur, aby nic neuniklo povinným kontrolám
- Vytvořte si pomocí dashboardů ClickUp přehled o nadcházejících a dokončených platbách a zajistěte si tak lepší plánování
- Vytvářejte vztahy mezi úkoly pomocí závislostí ClickUp, abyste mohli uspořádat finanční úkoly tak, aby odchozí platby odpovídaly příchozím platbám.
💰Ideální pro: Finanční a provozní týmy, které potřebují strukturovaný schvalovací a platební proces, aby mohly spravovat faktury dodavatelů bez zpoždění a chyb.
💡Tip pro profesionály: V průběhu času začnou data o závazcích odhalovat vzorce, na které můžete reagovat – dodavatele, kteří fakturují trvale pozdě, nebo měsíce, kdy dochází k výraznému nárůstu výplat. Problémem je, že tyto informace zůstanou skryté, pokud je někdo pravidelně nevyhledává a neanalyzuje.
Dashboardy ClickUp převádějí tato data do formátu, který můžete snadno zkontrolovat bez nutnosti hledání. Můžete sledovat, kolik jste v průběhu času zaplatili každému dodavateli, a mít přehled o neuhrazených a uhrazených platbách.
Získáte tak přehledný přehled, na který se můžete odvolat při jednáních nebo při plánování rozpočtu, aniž byste museli analýzu pokaždé vytvářet znovu.
AI Cards vám pomohou rychleji najít odpovědi. Můžete si před hodnotícím jednáním vygenerovat přehled výkonnosti dodavatelů nebo položit přímé otázky, jako například „Kteří dodavatelé zvýšili fakturaci v posledním čtvrtletí?“
Výsledky jsou vázány na vaše skutečné platební údaje, takže pracujete s fakty, nikoli s odhady.
To se hodí při plánování rozpočtu, vyjednávání s dodavateli a plánování plateb. Do těchto rozhodnutí vstupujete s jasným přehledem o tom, co se děje, místo toho, abyste se to snažili pod tlakem rekonstruovat.
📚 Přečtěte si také: Šablony pro prognózu volného cash flow k plánování vašich financí
3. Šablona platební historie od ClickUp
Bez přehledných záznamů o platbách se může stát, že budete muset skládat časovou osu z faktur, bankovních výpisů a starých zpráv. Šablona ClickUp pro historii plateb vám pomůže udržovat přehledné záznamy.
Všechny platby jsou tak na jednom místě propojeny s příslušnou fakturou, datem a kontextem. Můžete rychle zkontrolovat, jak klient v průběhu času platil, ověřit částečné platby a v případě potřeby vyhledat konkrétní transakce.
Tuto šablonu použijte k:
- Sledujte částečné, opožděné a uhrazené platby s přesnými záznamy o každé transakci
- Vedejte centralizovaný záznam plateb spojených s fakturami pro rychlou kontrolu
- Zjistěte sezónní trendy pomocí zobrazení časové osy v ClickUp
- Filtrujte a analyzujte minulé transakce nebo platební chování konkrétních klientů pomocí ClickUp Brain
- Zaznamenávejte podrobnosti o platbách, jako je způsob platby, referenční čísla a poznámky, pomocí vlastních polí ClickUp.
💰Ideální pro: Freelancery a týmy, které potřebují spolehlivý přehled o platbách, aby mohly s jistotou řešit jednání s klienty, spory a plánování plateb.
Arnold Rogers, manažer zákaznické podpory ve společnosti Launch Control, spravuje finance pomocí ClickUp:
„Propojili jsme se s Intercomem, Stripe, ChurnZero, Slackem, Gmailem, ProfitWell a dalšími nástroji. To nám umožňuje sledovat finance, retenci, reporty a údaje o zákaznících na jednom místě, protože můžeme načítat informace ze všech nástrojů, které používáme, a kompilovat je v ClickUp pro snadné použití, aniž bychom museli zapojovat všechna oddělení a zabírat jim čas z jejich rozvrhů.“
4. Šablona pro sledování faktur pro Excel od Vertex42
Ne každý tým potřebuje k správě faktur komplexní systém. Někdy je priorita jednoduchá: shromáždit všechny faktury na jednom místě, zjistit, které jsou po splatnosti, a vyhnout se zbytečnému komplikování procesu.
V takovém případě může být šablona Vertex42 pro sledování faktur v Excelu ideálním řešením. Poskytuje vám strukturovaný způsob, jak zaznamenávat faktury, sledovat splatnosti a přehledně zobrazit stáří pohledávek, aniž byste museli nastavovat pracovní postupy nebo se učit nový software. Díky vestavěným vzorcům a filtrům můžete třídit podle klientů, zvýrazňovat splatné platby a v případě potřeby generovat rychlé souhrny.
Tuto šablonu použijte k:
- Sledujte všechny faktury v jediném sešitu, abyste se vyhnuli roztříštěným záznamům v různých souborech
- Sledujte splatné platby pomocí vestavěných kategorií podle stáří pohledávek a automatických výpočtů
- Filtrujte faktury podle klienta nebo stavu a rychle si prohlédněte konkrétní účty
- Vytvářejte jednoduché vyúčtování tím, že oddělíte údaje specifické pro jednotlivé klienty
- Udržujte přehledné záznamy připravené k tisku pro účely reportingu nebo offline použití
⚠️Je však důležité si uvědomit určitá omezení. Neobsahují funkce pro spolupráci v reálném čase, všechna data je nutné zadávat ručně a pro upomínky nelze využít automatizaci pracovních postupů. Jedná se o spolehlivou volbu, pokud dáváte přednost známému pracovnímu postupu s tabulkami a nepotřebujete propojené automatizované funkce.
💰Ideální pro: Freelancery nebo malé týmy, které preferují jednoduchý systém založený na tabulkách bez zbytečné složitosti.
💡Využijte ClickUp Brain MAX k urychlení pracovního postupu při vymáhání pohledávek. Požádejte ho, aby vypracoval návrh upomínkového e-mailu pro konkrétní částku faktury a kategorii splatnosti (30, 60, 90+ dní). Můžete dokonce použít funkci Talk to Text k nadiktování kontextu („vypracuj druhou upomínku o platbě pro společnost Acme Corp, 4 200 $, 60 dní po splatnosti“) a během několika sekund budete mít e-mail připravený k odeslání.
5. Šablona zprávy o splatnosti od CFI
Pokud jste finančník a potřebujete prezentovat údaje o pohledávkách zainteresovaným stranám, je pro vás šablona zprávy o splatnosti od CFI tou pravou volbou.
Šablony organizují pohledávky do standardních kategorií podle stáří a jsou v souladu s běžnými účetními formáty, takže můžete data prezentovat způsobem, který se snadno kontroluje a na jehož základě lze snadno jednat. Podporují také výpočty, jako jsou pochybné pohledávky, a pomáhají vám tak přejít od základního sledování k finančnímu vyhodnocení.
Tuto šablonu použijte k:
- Rozdělte pohledávky do skupin podle stáří, abyste jasně zdůraznili riziko prodlení
- Připravujte strukturované zprávy, které jsou připraveny k přezkoumání ze strany zainteresovaných stran nebo při auditu
- Odhadněte pochybné pohledávky na základě délky neuhrazení faktur
- Porovnejte zůstatky klientů v různých časových intervalech a identifikujte rizikové účty
- Udržujte přehledný a standardizovaný formát pro konzistentní finanční výkaznictví
⚠️Nevýhody tohoto řešení jsou podobné jako u jiných řešení založených na tabulkách. Jedná se o statickou šablonu, která vyžaduje ruční aktualizace, postrádá jakoukoli správu pracovních postupů a nepodporuje spolupráci týmu v reálném čase. Je to skvělá volba, pokud jsou vaší nejvyšší prioritou prezentace a dodržování účetních standardů.
💰Ideální pro: Finanční týmy a analytiky, kteří potřebují strukturované přehledy o splatnosti pohledávek pro rozhodování, audity nebo prezentace pro akcionáře.
Jak používat šablony pro sledování splatnosti faktur
Stažení šablony je ta snadná část. Její hodnota spočívá v tom, jak důsledně ji používáte ke sledování, kontrole a řešení faktur po splatnosti. Pár drobných rozhodnutí ohledně nastavení z ní může udělat systém, na který se váš tým každý týden spoléhá.
- Definujte věkové skupiny: Nastavte jasné časové rozmezí, jako je Aktuální, 1–30, 31–60 a déle, na základě vašich platebních podmínek
- Zadejte úplné údaje o fakturách: Zadejte údaje o klientovi, data vystavení faktur, splatnosti a částky, aby bylo sledování spolehlivé
- Nastavte výpočet prodlení: Automatizujte výpočet prodlení, abyste předešli manuálním chybám a nesrovnalostem
- Vytvářejte zobrazení podle rolí: Filtrujte faktury podle klienta, částky nebo stavu, aby každý člen týmu viděl to, co je pro něj důležité
- Automatizujte upomínky: Spouštějte upomínky, když faktury překročí stanovené lhůty splatnosti, místo abyste se spoléhali na paměť
- Provádějte týdenní kontroly: Pravidelně kontrolujte přehledy splatnosti, abyste odhalili zpoždění dříve, než se zhorší.
- Zrychlete upomínky pomocí AI: Vytvářejte upomínkové e-maily a souhrny, aby byla komunikace konzistentní
📌 Výhoda ClickUp: Automatizujte pracovní postup upomínek
Většina týmů se spokojí s upomínkami. Někdo stále musí fakturu zkontrolovat, rozhodnout, co dál, a aktualizovat přehled. V tomto případě vynikají automatizace ClickUp.
Můžete nastavit pravidla, jako například: když se faktura přesune do kategorie 31–60 dní, přiřadit ji majiteli účtu, zvýšit prioritu a přidat upomínkový komentář.
Pokud doba splatnosti přesáhne 60 dní, eskalujte případ nebo spusťte automatickou e-mailovou aktualizaci. Tyto upomínky posouvají práci vpřed bez nutnosti ručních zásahů.
Díky předem připraveným šablonám automatizace nebo nástroji AI Automation Builder to můžete nastavit během několika minut. Jakmile je systém spuštěn, faktury nezůstávají mezi kontrolami nečinné. Procházejí procesem upomínek, přiřazování odpovědnosti a eskalace na základě aktuální situace, aniž by někdo musel sledovat každý krok.
📚 Přečtěte si také: Jak zvládnout upomínky faktur s ClickUp
Sledujte faktury a získejte platby rychleji s ClickUp
Skutečným problémem při sledování faktur není samotné sledování, ale roztříštěnost práce mezi několika nesouvislými nástroji. Tato roztříštěnost znamená, že vždy pracujete bez úplného kontextu.
Toto neustálé přepínání mezi různými úkoly zpomaluje proces vymáhání pohledávek, vede k duplicitní práci a znemožňuje udržovat jednotný zdroj informací. Váš tým nakonec tráví více času hledáním informací než samotným získáváním plateb.
ClickUp tento nepořádek eliminuje díky svému integrovanému pracovnímu prostoru s umělou inteligencí. Jedná se o jedinou platformu, kde projekty, dokumenty, konverzace a analytika fungují společně s kontextovou umělou inteligencí, která rozumí vaší práci.
Místo pouhého statického seznamu splatných plateb získáte propojený, automatizovaný pracovní postup. Prohlížejte si splatné faktury, zobrazujte související úkoly, procházejte historii komunikace s klienty a přistupujte k původním smlouvám – to vše bez opuštění ClickUp. Takto přejdete od reaktivního vymáhání plateb k proaktivnímu řízení cash flow.
Začněte spravovat svůj cash flow s plným přehledem a vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.
Často kladené otázky
Jaký je rozdíl mezi sledováním splatnosti pohledávek a závazků?
Sledování stáří pohledávek sleduje peníze, které zákazníci dluží vaší firmě, a pomáhá vám spravovat příjmy. Sledování stáří závazků sleduje peníze, které vaše firma dluží dodavatelům, což vám pomáhá spravovat výdaje a vyhnout se poplatkům za opožděné platby.
Jak často by týmy měly kontrolovat přehled splatnosti faktur?
Většina finančních týmů kontroluje přehled splatnosti každý týden, aby měla přehled o fakturách po splatnosti, než se z nich stanou závažné problémy. Pro firmy s velkým objemem transakcí však může být efektivnější provádět kontrolu každý den.
Mohu sledovat splatnost faktur bez použití tabulek v Excelu?
Ano, na platformách pro správu práce, jako je ClickUp, můžete získat šablony pro sledování stáří faktur s výkonnými funkcemi, které tabulkovým procesorům chybí. Patří mezi ně vestavěné automatizace pro upomínky, spolupráce v reálném čase pro váš tým a poznatky založené na umělé inteligenci, které urychlí váš pracovní postup.