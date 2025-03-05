ClickUp blog
Planning

Tipy pro zlepšení procesu účtování závazků, které zefektivní váš pracovní postup

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
5. března 2025

Proces účtování závazků (AP) je hrdinou vašich finančních operací, který tiše zajišťuje, že faktury jsou placeny včas a partnerství zůstávají pevná.

Bez správných nástrojů a strategií se však zpracování závazků může snadno stát noční můrou plnou chyb a zbytečně promarněného času. Díky několika chytrým vylepšením můžete tento proces proměnit z bolesti hlavy na efektivní a hodnotný proces.

V tomto blogu se podíváme na tipy a nápady, jak toho dosáhnout!

⏰ 60sekundové shrnutí

  • Co je zlepšení procesu účtování závazků? Tento proces optimalizuje způsob, jakým vaše organizace zpracovává faktury.
  • Důležitost zlepšení procesů účtování závazků: Digitální nástroje eliminují ruční zadávání dat, posilují vztahy s dodavateli a připravují vaši organizaci na růst.
  • Výzvy v procesu zpracování závazků: Nákladné možnosti fakturace, které mohou překročit rozpočet vaší společnosti, a manuální chyby, které způsobují napětí ve vztazích s dodavateli.
  • Strategie pro zlepšení procesu účtování závazků Automatizace transformuje pracovní postupy díky okamžitému schvalování faktur, které zkracuje dobu zpracování. Standardizace formátů faktur a objednávek zajišťuje konzistenci a zjednodušuje procesy trojstranného porovnávání. Pomocí nástrojů, jako je ClickUp, sjednoťte a sledujte tyto procesy od začátku do konce.
  • Automatizace transformuje pracovní postupy díky okamžitému schvalování faktur, které zkracuje dobu zpracování.
  • Standardizace formátů faktur a objednávek zajišťuje konzistentnost a zjednodušuje procesy trojstranného porovnávání.
  • Pomocí nástrojů, jako je ClickUp, sjednoťte a sledujte tyto procesy od začátku do konce.
  • Automatizace transformuje pracovní postupy díky okamžitému schvalování faktur, které zkracuje dobu zpracování.
  • Standardizace formátů faktur a objednávek zajišťuje konzistentnost a zjednodušuje procesy trojstranného porovnávání.
  • Pomocí nástrojů, jako je ClickUp, sjednoťte a sledujte tyto procesy od začátku do konce.
  • Osvědčené postupy a časté chyby, kterým je třeba se vyhnout Sledujte termíny dodání a míru řešení sporů Pomozte dodavatelům snížit počet chyb při podávání žádostí, aby byl pracovní postup plynulejší Používejte analytické nástroje, abyste zajistili, že platby budou v souladu s potřebami likvidity
  • Sledujte termíny dodání a míru řešení sporů
  • Pomozte dodavatelům snížit počet chyb při předkládání dokumentů a zajistit plynulejší pracovní postupy.
  • Pomocí analytických nástrojů zajistěte, aby platby odpovídaly potřebám likvidity.
  • Sledujte termíny dodání a míru řešení sporů
  • Pomozte dodavatelům snížit počet chyb při předkládání dokumentů a zajistit plynulejší pracovní postupy.
  • Pomocí analytických nástrojů zajistěte, aby platby odpovídaly potřebám likvidity.

Co je to zlepšení procesu účtování závazků?

Zlepšení procesu účtování závazků (AP) se zaměřuje na zdokonalení a optimalizaci způsobu, jakým vaše firma zpracovává faktury a platební toky. Cíl je jednoduchý – snížit počet manuálních chyb, zrychlit zpracování plateb a zajistit včasné přijímání plateb. 🚀

Řekněme, že vaše oddělení AP ručně zpracovává každou příchozí fakturu. Každá faktura se vytiskne, zkontroluje, podepíše a poté zařadí do archivu. Je to časově náročné a chyby, jako jsou chybějící faktury nebo duplicitní platby, jsou běžné.

Porovnejte to se systémem, ve kterém jsou faktury digitalizovány, automaticky porovnávány s objednávkami a označovány v případě nesrovnalostí. Platby jsou plánovány elektronicky a tým sleduje jejich stav v reálném čase.

  • V prvním scénáři je váš tým zahlcen opakujícími se manuálními úkoly.
  • Ve druhém případě se zaměřují na úkoly vyšší úrovně, jako je kontrola zpráv a budování silnějších vztahů s dodavateli.

To je síla zlepšování obchodních procesů. Pomáhá firmám šetřit peníze, posilovat vztahy s dodavateli a kontrolovat jejich cash flow.

Proč je důležité zlepšit procesy účtování závazků

Zlepšení procesů účtování závazků (AP) zahrnuje vytvoření systému, který funguje chytřeji, snižuje počet chyb a udržuje finanční agilitu vaší firmy. Podívejme se na hlavní důvody, proč je to důležité:

  • Snížení nákladů: Ruční zpracování je nákladné. Automatizace procesů AP snižuje výdaje a uvolňuje zdroje pro strategické iniciativy.
  • Ušetřete čas na to, na čem záleží: Ruční zpracování faktur zabere spoustu času. Automatizace zkracuje tuto dobu na několik hodin, takže se týmy mohou soustředit na důležitější úkoly místo na opakující se práci.
  • Posílení vztahů s dodavateli: Opožděné platby a chyby ve fakturách poškozují vztahy s dodavateli. Zefektivněné pracovní postupy AP zajišťují přesné faktury a včasné platby, což udržuje spokojenost dodavatelů a silná partnerství.
  • Získání kontroly nad cash flow: Neefektivní procesy AP vytvářejí slepá místa v cash flow. Dobře optimalizovaný systém nabízí přehled v reálném čase, který umožňuje sledovat odchozí platby a udržovat finanční stabilitu.
  • Příprava na růst: Vzhledem k tomu, že značný počet společností plánuje automatizovat procesy účtování závazků, jsou pro zvládnutí rostoucího objemu faktur a udržení konkurenceschopnosti nezbytné škálovatelné a efektivní systémy.

Běžné strategie a tipy pro zlepšení procesu účtování závazků

Zlepšení procesu zpracování závazků nemusí být časově náročné. Pár chytrých změn ho promění z časově náročné úlohy na efektivní operaci. Podívejme se, jak toho dosáhnout:

1. Posuňte se na vyšší úroveň díky digitálním nástrojům

Tradiční pracovní postupy v oblasti účtů splatných (AP) často zahrnují ruční zadávání dat, dlouhé schvalovací cykly a ztracené faktury, což vše vede ke zpožděním a neefektivitě. Digitální nástroje tyto překážky odstraňují automatizací rutinních úkolů, zlepšením přehlednosti a zvýšením přesnosti.

Jak digitální nástroje zlepšují proces zpracování závazků

Automatizované zpracování faktur: Nástroje založené na umělé inteligenci pomáhají extrahovat údaje z faktur, porovnávat je s objednávkami a automaticky označovat nesrovnalosti.✅ Sledování v reálném čase: Cloudové panely vám umožňují sledovat stav faktur, čekající schválení a platební kalendáře na první pohled✅ Rychlejší schvalování: Digitální pracovní postupy umožňují okamžité směrování faktur správným schvalovatelům, čímž se zkracuje doba zpracování z týdnů na pouhých několik dní✅ Méně chyb: Inteligentní validační nástroje detekují duplicitní faktury, nesprávné částky a chybějící informace ještě před zpracováním plateb

Zlepšení procesu účtování závazků: ClickUp
Automatizujte opakující se úkoly a udržujte proces AP bez námahy pod kontrolou pomocí ClickUp

Právě v tomto ohledu vám může pomoci ClickUp pro finanční týmy . Jako komplexní platforma vám ClickUp umožňuje spravovat rozpočty, nastavovat opakující se úkoly pro termíny plateb a sledovat finanční ukazatele pomocí přizpůsobených dashboardů. Výkonná výpočetní pole ClickUp vám také umožňují sumarizovat finanční data, což vám pomáhá optimalizovat cash flow a platební kalendáře.

💡 Tip pro profesionály: Zvažte použití šablon pro zlepšení procesů správy závazků, které vám pomohou standardizovat pracovní postupy, identifikovat úzká místa a zefektivnit úkoly, což povede k rychlejšímu schvalování, snížení počtu chyb a celkovému zvýšení efektivity!

2. Zbavte se hromady papírů: Přejděte na plně digitální zpracování

🧠 Věděli jste, že... Podle výzkumu IOFM se průměrné náklady na zpracování papírové faktury pohybují mezi 12 a 30 dolary za fakturu. Automatizované zpracování faktur meanwhile může snížit náklady až na 3 dolary za fakturu.

Spoléhání se na papírové faktury zpomaluje proces zpracování závazků, zvyšuje riziko ztráty dokumentů a vede k nákladným výdajům na skladování.

Papírové dokumenty se snadno ztratí, což způsobuje zpoždění plateb. Fyzické podepisování a předávání faktur také zbytečně prodlužuje celý proces. Přechod na digitální formát snižuje nepořádek a zajišťuje rychlé vyhledávání, bezpečné zálohování a přístup k finančním záznamům v reálném čase.

Přechod na bezpapírový systém AP

✔️ Digitalizujte všechny příchozí faktury: Použijte skenovací nástroje s OCR (optickým rozpoznáváním znaků) k extrakci dat z papírových faktur a jejich převodu do prohledávatelných digitálních souborů✔️Ukládejte faktury v cloudovém systému: Zaveďte nástroj pro správu dokumentů AP, který umožňuje snadný přístup, organizaci a vyhledávání. ✔️Automatizujte porovnávání faktur: Zaveďte systém trojitého porovnávání, který elektronicky porovnává faktury, objednávky a účtenky, aby se snížil počet chyb. ✔️Integrujte digitální faktury do účetního softwaru: Propojte svůj systém správy faktur s platformami QuickBooks, Xero nebo ERP, aby se finanční data synchronizovala automaticky.

Zlepšení procesu účtování závazků: ClickUp Docs
Organizujte, ukládejte a upravujte všechny soubory související s AP na jednom bezpečném místě pomocí ClickUp Docs

Dokumenty ClickUp vám umožňují vytvářet, upravovat a ukládat soubory související s účty splatnými, jako jsou faktury, knihy objednávek a smlouvy, na jednom místě pomocí šablon připravených k použití. Představte si, že můžete upravovat a odesílat faktury několika kliknutími, místo abyste prohledávali kartotéky.

Jste připraveni na digitální upgrade? Podívejte se na šablonu účtů splatných od ClickUp a začněte.

Digitalizujte záznamy o platbách, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb pomocí šablony účtů splatných od ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Digitalizujte záznamy o platbách, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb pomocí šablony účtů splatných od ClickUp.

Rychlý tip: Použijte metodu „naskenovat, uložit, synchronizovat“. Naskenujte všechny papírové faktury, uložte je do centralizovaného cloudového systému a synchronizujte je s vaším účetním softwarem, abyste vytvořili plynulý bezpapírový pracovní postup. Tím zajistíte snadný přístup a bezpečné zálohování.

3. Nechte těžkou práci na automatizaci

Ruční správa závazků je pomalá, náchylná k chybám a nákladná.

Týmy AP tráví hodiny porovnáváním faktur, schvalováním a plánováním plateb, což vede ke zpožděním, promarněným slevám a napjatým vztahům s dodavateli. Automatizace tyto překážky odstraňuje a zajišťuje rychlejší zpracování, méně chyb a vyšší efektivitu.

Jak funguje automatizace AP

Porovnávání faktur: Automatizace založená na umělé inteligenci porovnává faktury s objednávkami a dodacími listy a okamžitě označuje nesrovnalosti✅ Schvalovací pracovní postupy: Přednastavená pravidla směrují faktury správným schvalovatelům na základě hodnoty, dodavatele nebo oddělení, čímž eliminují manuální následné kontroly✅ Plánování plateb: Automaticky plánujte platby na základě splatnosti, zajistěte včasné platby a maximalizujte slevy za včasné platby✅ Detekce chyb: Umělá inteligence identifikuje duplicitní faktury, chybějící informace a nesprávné částky, čímž snižuje nákladné chyby

ClickUp Automation vám to usnadní tím, že vám umožní nastavit pracovní postupy, které automaticky přiřazují úkoly, mění stavy a odesílají upomínky k platbám.

Zlepšení procesu účtování závazků: Automatizace ClickUp
Eliminujte opakující se úkoly a nechte automatizaci postarat se o váš proces AP pomocí ClickUp Automation

Například příchozí faktura okamžitě spustí přiřazení úkolu ke schválení, takže vše pokračuje bez nutnosti neustálých ručních zásahů.

📚 Bonusové čtení: Automatizace pracovních postupů mění způsob, jakým spravujete procesy, jako je schvalování faktur, zadávání dat a komunikace s dodavateli. Přečtěte si několik příkladů automatizace pracovních postupů z praxe a podívejte se, jak pomáhají firmám zvýšit efektivitu a snížit počet chyb.

4. Zaveďte trojstranné porovnávání pro bezchybné platby

Zpracování faktur bez řádné kontroly vede k přeplatky, duplicitní platby a riziko podvodu. Trojité porovnání je klíčová kontrola AP, která zajišťuje, že každá faktura je legitimní před uvolněním platby.

Co je to trojstranné porovnání?

Trojstranné porovnání porovnává tři klíčové dokumenty:

📌 Objednávka (PO): Původní objednávka s podrobnými údaji o množství a cenách📌 Faktura: Účet předložený dodavatelem s žádostí o platbu📌 Potvrzení o přijetí zboží (GRN): Potvrzení, že zboží nebo služby byly dodány

Pokud se všechny tři shodují, faktura je schválena k platbě. V případě nesrovnalostí systém označí fakturu k ruční kontrole.

Jak nastavit systém trojitého porovnání

  • Standardizujte formáty objednávek a faktur: Zajistěte, aby dodavatelé používali jasnou šablonu, aby nedocházelo k nesrovnalostem.
  • Využijte automatizaci AP pro párování: Software okamžitě provádí křížovou kontrolu dokumentů a označuje nesrovnalosti.
  • Vytvořte pracovní postup pro řešení výjimek: Stanovte jasný proces pro rychlé řešení neshodných faktur.

💡 Tip pro profesionály: Šablona objednávky zajišťuje jednotné formátování a povinná pole, což urychluje trojstranné porovnání a výrazně snižuje počet manuálních chyb!

5. Rozlučte se s nudným zadáváním dat díky kouzlu workflow

Zadávání dat je jednou z nejčasově náročnějších a nejvíce chybových částí zpracování závazků. Zaměstnanci ručně zadávají údaje z faktur, což vede k duplicitním záznamům, překlepům a zmeškaným termínům.

Software pro automatizaci účtů splatných tuto zátěž eliminuje tím, že data plynule zaznamenává a organizuje. Zde je návod, jak můžete automatizovat zadávání dat v AP:

  • Používejte přednastavené pracovní postupy: Směřujte faktury ke schválení na základě dodavatele, částky nebo naléhavosti.
  • Nastavte pravidla automatického ověřování: Okamžitě označujte duplicitní faktury a nesprávné částky.
  • Synchronizace s účetním softwarem: Zajistěte hladkou integraci mezi automatizací AP a finančními záznamy.

🔍 Věděli jste? Počet plně automatizovaných týmů AP se za poslední dva roky zdvojnásobil a 41 % podniků plánuje automatizaci v příštím roce.

6. Přesnost na autopilotu: Implementace strojového učení

Strojové učení (ML) revolučním způsobem mění proces zpracování závazků tím, že identifikuje vzorce, předpovídá chyby a automatizuje kategorizaci faktur. Díky ML můžete vytvořit systém, který se naučí detekovat duplikáty, označovat anomálie a přesně přiřazovat faktury k objednávkám.

Například algoritmy strojového učení třídí velké objemy faktur, čímž výrazně snižují manuální zásahy a zvyšují přesnost. V průběhu času se tento inteligentní systém stává efektivnějším, šetří pracovní čas a snižuje nákladné chyby.

Jak strojové učení prospívá AP

  • Detekuje duplicitní faktury: ML identifikuje vzorce v číslech faktur, datech a názvech dodavatelů, aby zabránila dvojím platbám.
  • Označení nadměrných poplatků a chyb: Umělá inteligence prověřuje historická data, aby odhalila nesrovnalosti v cenách a nesprávné výpočty daní.
  • Zrychluje schvalování: Systém předpovídá trendy schvalování a automaticky směruje faktury správným rozhodovacím osobám.
  • Snižuje riziko podvodů: Strojové učení detekuje neobvyklé výdajové vzorce a zabraňuje podvodným platbám, než k nim dojde.

7. Sledujte svůj pokrok stanovením a monitorováním klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)

Tajemství úspěšného procesu AP spočívá v měření toho, na čem záleží. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jako je doba zpracování faktury, náklady na fakturu a slevy za včasnou platbu, poskytují přehled o vaší efektivitě.

Základní KPI pro sledování účtů splatných

  • Doba zpracování faktury: Jak dlouho trvá zpracování faktury od jejího přijetí po zaplacení?
  • Náklady na fakturu: Kolik stojí zpracování každé faktury, včetně nákladů na pracovní sílu a technologie?
  • Míra včasných plateb: Jaké procento faktur je zaplaceno v den splatnosti nebo před ním?
  • Zachycené slevy za včasnou platbu: Kolik peněz ušetříte včasnou platbou faktur?
  • Míra chybovosti: jaké procento faktur vyžaduje opětovné zpracování z důvodu nesrovnalostí nebo chyb?
Ovládací panel ClickUp
Sledujte všechny podrobnosti o závazcích na první pohled díky plně přizpůsobitelnému panelu ClickUp Dashboard

S pomocí dashboardů ClickUp je sledování těchto KPI hračkou. Můžete vytvářet přizpůsobitelné dashboardy s vizualizacemi v reálném čase, jako jsou grafy a tabulky, a sledovat tak pokrok. Můžete je například použít ke sledování průměrné doby schválení faktury nebo k identifikaci úzkých míst pomocí podrobných zpráv.

📑 Zajímavost: Společnosti jako QubicaAMF ušetřily 40 % času při vytváření reportů a grafů pomocí ClickUp Dashboards – představte si, jak by se to promítlo do rychlejších přehledů ve vašem systému AP!

8. Standardizujte formáty faktur a eliminujte dohady

Jednou z největších překážek v oblasti účtování závazků je nejednotné formátování faktur. Dodavatelé předkládají faktury v různých formátech, v nichž chybí klíčové údaje, jako jsou čísla objednávek (PO), platební podmínky a rozpis položek.

To vede k nejasnostem, zpožděním při schvalování a zvyšuje riziko chyb při platbách. Standardizace požadavků na předkládání faktur zajišťuje, že všechny faktury mají jasnou a jednotnou strukturu, což snižuje manuální zásahy a zrychluje zpracování.

Centrum šablon ClickUp
Vyberte si vhodnou šablonu z centra šablon ClickUp a nastartujte své pracovní postupy pro všechny potřeby v oblasti závazků.

Využijte různé šablony faktur v Google Sheets, abyste ušetřili čas a neunikl vám žádný detail.

💡 Tip pro profesionály: Vyhněte se bolestem hlavy při správě faktur. Šablona faktur ClickUp zefektivňuje fakturaci tím, že sleduje splatnosti, platby a údaje o klientech na jednom místě, což šetří čas a zlepšuje finanční přehlednost.

Šablona faktur ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Vytvářejte přesné faktury a rychle sledujte každou platbu pomocí šablony faktury ClickUp.

9. Centralizujte komunikaci s dodavateli

Nesprávná komunikace s dodavateli je jedním z hlavních důvodů zpožděných schválení, sporů a chyb v platbách v oblasti účtů splatných.

Mnoho firem se spoléhá na roztříštěné e-mailové konverzace, telefonáty a tabulky, což ztěžuje sledování dotazů a následných kroků týkajících se faktur. Centralizovaný komunikační systém shromažďuje veškerou komunikaci s dodavateli na jednom místě, čímž snižuje počet chyb a zefektivňuje schvalování plateb.

Jak zlepšit komunikaci s dodavateli v rámci AP

  • Používejte sdílený portál dodavatelů: Samoobslužný portál dodavatelů umožňuje dodavatelům sledovat stav plateb, odesílat faktury a zadávat dotazy bez zásahu oddělení AP.
  • Centralizujte veškerou komunikaci: Používejte platformu pro zasílání zpráv nebo software AP, kde se zaznamenávají všechny diskuse, spory a schválení související s fakturami.
  • Pověřte specializované manažery dodavatelů: Určete člena týmu AP jako kontaktní osobu pro dotazy dodavatelů, abyste předešli nedorozuměním.
  • Automatizujte aktualizace stavu: Posílejte automatické e-maily nebo oznámení o schválení, zamítnutí nebo zpracování plateb faktur.

ClickUp Chat tento proces zjednodušuje díky integraci komunikace přímo do vašich pracovních postupů. Při projednávání problémů s fakturami s dodavatelem můžete zprávy převést na úkoly, přiřadit je členům týmu a propojit je s příslušnými dokumenty.

ClickUp Chat
Centralizujte komunikaci a přeměňte chaty na okamžitě proveditelné úkoly pomocí ClickUp Chat

Případová studie: Úspěch společnosti Walk the Room s ClickUp 🎯

Walk the Room, globální 3D studio, čelilo výzvám při řízení časových harmonogramů projektů, koordinaci týmů a alokaci zdrojů pomocí několika nesouvislých nástrojů.

Díky konsolidaci pracovních postupů do ClickUp zefektivnili svůj výrobní proces, zkrátili dobu nastavení projektů pomocí šablon na polovinu a zvýšili počet aktivních uživatelů ve svém týmu z 28 na více než 70.

Výsledek? Vyšší efektivita, lepší správa zdrojů a vylepšené sledování projektů – to vše z jedné platformy.

10. Propojte svůj systém AP s dalšími nástroji

Rozdrobená technologická infrastruktura je hlavní překážkou efektivity AP. Pokud software AP, systémy ERP a účetní nástroje nejsou propojeny, finanční týmy nakonec ručně přenášejí data mezi platformami, což zvyšuje riziko chyb a duplicitních plateb.

Integrace zajišťuje plynulý tok dat, zvyšuje finanční přesnost a snižuje pracovní zátěž.

ClickUp se integruje s oblíbenými nástroji, jako jsou QuickBooks, Xero a HubSpot, aby zajistil plynulý tok dat o závazcích mezi systémy.

Zlepšení procesu účtování závazků : Integrace více aplikací ClickUp
Propojte všechny své nástroje a zefektivněte proces AP na jedné výkonné platformě díky integraci více aplikací ClickUp.

Integrovali jsme Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell atd. To nám umožňuje sledovat finance, retenci, reporty a podrobnosti o zákaznících na jednom místě, protože můžeme čerpat informace ze všech nástrojů, které používáme, a kompilovat je v ClickUp pro snadné použití, aniž by se do toho musela zapojovat všechna oddělení a zabírat jim čas.

Integrovali jsme Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell atd. To nám umožňuje sledovat finance, retenci, reporty a podrobnosti o zákaznících na jednom místě, protože můžeme čerpat informace ze všech nástrojů, které používáme, a kompilovat je v ClickUp pro snadné použití, aniž by se do toho musela zapojovat všechna oddělení a zabírat jim čas.

11. Optimalizujte platební kalendáře, abyste maximalizovali slevy za včasné platby

Využívání slev za včasné platby nebo vyjednávání výhodných platebních podmínek šetří vaší firmě peníze a zároveň posiluje vztahy s dodavateli. Pro zefektivnění tohoto procesu zvažte použití šablon pro vedení účetnictví, které vám pomohou standardizovat a organizovat platební kalendáře.

Tyto šablony vám pomohou sledovat splatnosti, slevy za včasnou platbu a podmínky dodavatelů ve strukturovaném formátu, což vám zajistí využití příležitostí k úsporám.

📕 Bonusové čtení: Použijte tyto příklady hlavní knihy jako referenci, abyste zajistili přesné sledování záznamů o závazcích. To pomáhá udržovat konzistentnost při zaznamenávání transakcí, což usnadňuje audity a finanční výkaznictví a minimalizuje nesrovnalosti.

12. Prověřte a optimalizujte schvalovací pracovní postupy z hlediska rychlosti a přehlednosti

Schvalovací procesy zpomalují zpracování závazků, což vede ke ztrátě slev za včasnou platbu, zpožděným platbám dodavatelům a napjatým vztahům s dodavateli.

Mnoho týmů zabývajících se závazky se potýká s příliš mnoha úrovněmi schvalování, nejasnými odpovědnostmi a pomalým ručním schvalováním. Zefektivnění schvalovacího procesu zajišťuje rychlé a přesné kontroly a schvalování faktur.

Časté problémy s pracovním postupem schvalování

🚫 Příliš mnoho schvalovacích úrovní: Zbytečné schvalování zpomaluje zpracování faktur.

🚫 Nejasné rozdělení rolí: Týmy nevědí, kdo je zodpovědný za schvalování, což vede k nejasnostem.

🚫 Zmeškané termíny schválení: Ruční upomínky se často ztrácejí, což vede ke zpoždění plateb.

🚫 Univerzální přístup: Stejné zacházení se všemi fakturami vede ke ztrátě času při schvalování faktur s nízkou hodnotou.

Jak optimalizovat schvalovací pracovní postupy

  • Proveďte audit stávajícího procesu: Identifikujte zpoždění schvalování analýzou zpráv o stáří faktur.
  • Definujte prahové hodnoty pro schvalování: Automatizujte schvalování faktur s nízkým rizikem a faktury s vysokou hodnotou nebo označené faktury předávejte k ruční kontrole.
  • Používejte schvalování na základě rolí: Přiřazujte schvalování faktur na základě dodavatele, částky nebo oddělení, abyste se vyhnuli překážkám.
  • Automatizujte upomínky a eskalace: Nastavte upozornění na opožděné schválení a automaticky eskalujte neuhrazené faktury.
  • Sledujte výkonnost schvalování pomocí KPI: Změřte průměrnou dobu schvalování a zjistěte, kde dochází ke zpožděním.

⚡ Rychlý tip: Definujte prahové hodnoty pro schvalování – automatizujte schvalování faktur s nízkou hodnotou a eskalujte pouze faktury s vysokou hodnotou nebo označené faktury. Tím zajistíte, že se pozornost soustředí na úkoly s vysokou prioritou a zároveň se sníží zpoždění.

13. Posilte bezpečnostní opatření, abyste předešli podvodům a chybám, jako jsou duplicitní platby

Podvody v oblasti závazků jsou stále větším problémem, protože společnosti každoročně přicházejí o miliardy kvůli duplicitním fakturám, neoprávněným platbám a phishingovým podvodům. Posílení bezpečnostních opatření zajistí, že budou proplaceny pouze legitimní faktury a neoprávněné transakce budou zablokovány ještě předtím, než k nim dojde.

Jak posílit bezpečnost AP

  • Povolte dvoufaktorové ověřování (2FA): Vyžadujte vícefázové ověřování pro schvalování.
  • Omezte přístup k systému: Omezte přístup k softwaru AP pouze na oprávněné uživatele.
  • Využijte detekci podvodů založenou na umělé inteligenci: Nástroje umělé inteligence analyzují vzorce transakcí a označují podezřelé aktivity.
  • Pravidelně kontrolujte údaje o dodavatelích: Před zpracováním transakcí ověřte změny v platebních údajích dodavatelů.
  • Proškolte zaměstnance, aby rozpoznali varovné signály: Naučte týmy AP rozpoznávat podvodné faktury a phishingové e-maily.

14. Vytvořte jasný proces řešení sporů

Při fakturaci klientům narušují proces AP spory ohledně faktur, nesrovnalosti v dodávkách nebo platební podmínky a zhoršují vztahy s dodavateli. Bez strukturovaného procesu řešení ztrácejí týmy AP čas opakovanými jednáními s dodavateli, což zpožďuje schvalování faktur a vypořádání plateb.

Jak vytvořit silný proces řešení sporů

  • Zřídit portál pro dotazy dodavatelů: Umožnit dodavatelům sledovat stav faktur a podávat námitky digitálně.
  • Zřídit specializovaný tým pro řešení sporů: Pověřte specialisty na závazky, aby řešili problémy s platbami dodavatelům.
  • Automatizujte sledování sporů: Používejte software k dokumentování důvodů sporů, řešení a doby odezvy.
  • Standardizujte pracovní postupy při řešení sporů: Vytvořte předem definované kroky pro řešení různých typů sporů.

15. Vytvořte si silné vztahy s dodavateli pro dlouhodobý úspěch

Vaši dodavatelé jsou strategickými partnery, nejen poskytovateli služeb. Silné vztahy s dodavateli zajišťují přednostní služby, lepší platební podmínky a spolehlivé dodavatelské řetězce.

Pokud dodavatelé důvěřují vaší společnosti, je větší pravděpodobnost, že vám nabídnou slevy, prodlouží úvěr nebo sjednají výhodné platební podmínky.

Jak posílit vztahy s dodavateli

  • Platby faktur včas: Včasné platby budují důvěru a zlepšují spolupráci s dodavateli.
  • Jasná komunikace: Informujte dodavatele o stavu faktur, sporech a předpokládaných termínech plateb.
  • Nabízejte předčasné platby, pokud je to možné: Využijte slevy za předčasné platby a prokažte finanční stabilitu.
  • Spolupracujte s dodavateli během krizí: Pokud dodavatelé čelí finančním potížím, nabídněte jim flexibilní platební podmínky, abyste si udrželi dlouhodobé partnerství.

📖 Bonusové čtení: Chcete se dozvědět více o zefektivnění procesu účtování závazků? Zjistěte, jak jsou dodací listy (GRN) důležité pro zajištění bezchybných plateb a přesného sledování zásob.

Osvědčené postupy a časté chyby, kterým je třeba se vyvarovat

Zlepšení procesu účtování závazků vyžaduje pečlivé plánování, důsledné provádění a vyhýbání se nástrahám, které vedou k neefektivitě. Zde jsou osvědčené postupy, které je třeba dodržovat, aby byl zajištěn hladký provoz účtování závazků:

Vytvořte přehled výkonnosti dodavatelů: Sledujte ukazatele výkonnosti dodavatelů, jako jsou termíny dodání, přesnost faktur a míra řešení sporů. Tyto informace využijte k vyjednání lepších podmínek a zlepšení spolupráce s dodavateli.

Zaveďte školení dodavatelů o procesu zpracování závazků: Seznamte své dodavatele s preferovaným procesem předkládání faktur a termíny plateb. Tím se sníží počet chyb při předkládání faktur a zajistí se plynulejší pracovní postupy.

Zaveďte schvalovací pracovní postupy: Přizpůsobte schvalovací pracovní postupy podle typu nebo hodnoty faktury. Například opakující se faktury můžete nasměrovat přímo k automatickému schválení, zatímco jednorázové nebo faktury s vysokou hodnotou můžete označit k ruční kontrole.

Využijte prediktivní analytiku pro plánování plateb: Pomocí analytických nástrojů předpovídejte platební cykly na základě historických dat a trendů cash flow. Tím zajistíte, že platby budou vždy v souladu s potřebami likvidity.

Kromě toho se ujistěte, že se vyvarujete následujících častých chyb a vytvoříte efektivnější a účinnější proces zpracování závazků:

❗️Přehlížení zpětné vazby od dodavatelů: Pokud nepožádáte dodavatele o zpětnou vazbu ohledně problémových míst ve vašem procesu AP, může to vést k opakovaným chybám a napjatým vztahům.

❗️Rovnaké zacházení se všemi fakturami: Nesegmentování faktur podle naléhavosti nebo hodnoty vede k neefektivnímu stanovení priorit a zpožděním plateb.

❗️Zanedbávání neustálého zlepšování: Předpokládat, že váš proces AP je dostatečně dobrý bez pravidelných hodnocení a aktualizací, může vést k zastaralým pracovním postupům.

❗️Používání univerzálního systému: Pokud své nástroje a procesy pro zpracování závazků nepřizpůsobíte konkrétním potřebám své firmy, může to vést k neefektivitě a nespokojenosti uživatelů.

Myslete nad rámec efektivity: Proměňte proces zpracování závazků v motor růstu

Optimalizace procesu účtování závazků není jen o snižování nákladů nebo předcházení chybám – jde o to, aby vaše firma mohla růst chytřeji. Při hodnocení nástrojů nebo systémů se nezaměřujte pouze na automatizaci a digitalizaci.

Zvažte, jak se software integruje s vašimi stávajícími nástroji, podporuje škálovatelnost a podporuje spolupráci mezi vaším týmem a dodavateli.

V tom vyniká ClickUp. Jako platforma typu „vše v jednom“ kombinuje automatizaci, sledování v reálném čase a funkce pro spolupráci, aby vytvořila plynulé pracovní postupy přizpůsobené vašim potřebám. Od automatizace schvalování faktur po sledování KPI na přizpůsobitelných řídicích panelech – ClickUp zajistí, že budete efektivně spravovat proces AP a proměníte jej ve strategickou výhodu.

Jste připraveni převzít kontrolu nad procesem AP? Zaregistrujte se do ClickUp – je to zdarma!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp