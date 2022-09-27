Walk the Room: Jak ClickUp propojil naše týmy a zefektivnil náš proces plánování výroby

Vedení firmy a týmů je samo o sobě hodně práce. K tomu všemu teď přidejte ještě každodenní správu několika nesourodých pracovních nástrojů.
Bohužel se jedná o problém, se kterým se potýká mnoho organizací.
Naše společnost používala čtyři různé typy softwaru pro řízení projektů, sledování času, komunikaci s klienty a přidělování zdrojů.
Bylo to velmi časově náročné, zejména proto, že mezi nimi byla velmi malá integrace a informace musely být přidávány ručně několikrát.
Co kdyby týmy mohly i nadále využívat specializované aplikace, na které jsou zvyklé, ale mohly tak činit z jednoho místa, aniž by byly nuceny neustále přeskakovat mezi aplikacemi a ztrácet přitom čas, kontext a přehled o projektu?
A co kdyby každý tým mohl pracovat prostřednictvím platformy, která by byla tak flexibilní, že by od nich nevyžadovala žádné oběti, aby mohli pracovat tak, jak chtějí, a totéž by platilo i pro ostatní týmy?
Právě v tomto okamžiku přišel ClickUp na pomoc společnosti Walk the Room a Nicole vám o tom může říct více!
Povězte nám něco o sobě a o společnosti Walk the Room.
Ahoj! Jmenuji se Nicole Brisova a jsem manažerkou pro růstové operace ve společnosti Walk the Room (WtR). 👋
Walk the Room je 3D studio, které vytváří vysoce kvalitní fotorealistické vizualizace a animace nemovitostí pro realitní průmysl. Poskytujeme kompletní služby v oblasti počítačové grafiky, včetně špičkových CGI, skic, animací, leteckých prohlídek, prohlídek ve virtuální realitě, pohyblivých CGI, rozšířené reality a dalších.
Kombinujeme bohaté zkušenosti a flexibilní řízení projektů, abychom posílili vaše marketingové aktivity v oblasti komerčních nemovitostí a pomohli vaší nemovitosti vyniknout.
S jakými výzvami jste se potýkali jako celá organizace a společnost zaměřená na práci na dálku?
Studio bylo původně založeno ve švédském Stockholmu a dnes je Walk the Room vzdálenou společností s více než 30 národnostmi rozptýlenými po celém světě. Jako společnost, která upřednostňuje práci na dálku, se při efektivní spolupráci jak mezi sebou, tak s našimi klienty silně spoléháme na software.
Když jsem nastoupila do WtR, naše společnost používala čtyři různé typy softwaru pro řízení projektů, sledování času, komunikaci s klienty a přidělování zdrojů. Aktivní používání všech čtyř bylo velmi časově náročné, zejména proto, že mezi nimi byla velmi malá integrace a informace musely být přidávány ručně několikrát.
Jako velká zastánkyně vytváření struktury a efektivity jsem si dala za prioritu najít jeden nástroj, který by nahradil ty, které jsme v té době používali, a sjednotil naše aplikace.
Našli jste v ClickUp to, co jste hledali?
Strávila jsem nějaký čas výzkumem a porovnáváním různých nástrojů. Několik měsíců po nástupu do společnosti jsme se konečně rozhodli a zakoupili plán ClickUp pro celé naše výrobní oddělení.
Zpočátku jsme ClickUp používali hlavně v našem výrobním oddělení pro alokaci zdrojů a řízení projektů, měření ziskovosti a efektivity a správu úkolů. Postupně se ClickUp stal součástí i dalších oddělení; nyní jej aktivně používáme také v oddělení lidských zdrojů a marketingu!
Díky našemu skvělému konzultantovi Gabrielovi Hoffmanovi, který se mnou spolupracuje od zakoupení první licence, se nám podařilo vybudovat silnou základnu pro náš produkční tým a neustále zkoumat a aplikovat další užitečné funkce a struktury pro celou společnost.
Od té doby se WtR výrazně rozrostla a jsem ráda, že ClickUp rostl s námi – za posledních 20 měsíců jsme se dostali z původních 28 uživatelů na více než 70 aktivních uživatelů!
Povězte nám o svých oblíbených funkcích v ClickUp.
1. Šablony
Když se do našeho produkčního harmonogramu dostane nový projekt, použijeme jednu z našich přednastavených šablon ClickUp k vytvoření nového projektu a přidáme jej do našeho produkčního harmonogramu.
2. Vlastní pole a automatizace
Díky Gabrielovým odborným znalostem v oblasti softwaru a flexibilitě ClickUp jsme vytvořili poměrně rozsáhlou sbírku vlastních polí a automatizací, které nyní používáme v různých fázích života každého projektu. Naše struktura je vytvořena pro všechny fáze každého projektu, včetně archivu projektů po dodání, měření ziskovosti, dashboardů a celkové databáze projektů.
3. Personalizované zobrazení
Přiřazení více úkolů v rámci projektů konkrétním týmům, projektovým manažerům a umělcům nyní trvá jen několik minut. Jakmile je projekt naplánován a připraven k realizaci, naši projektoví manažeři převezmou kontrolu nad dalšími kroky a dohlížejí na ně ve svých personalizovaných zobrazeních ClickUp.
Jaký byl největší dopad používání ClickUp?
Máme to štěstí, že pracujeme na několika opravdu velkolepých projektech, které od nás vyžadují rychlou práci, soustředění a flexibilitu vůči změnám, což samozřejmě klade vysoké nároky na správu zdrojů.
Díky ClickUp jsme mohli lépe plánovat, rychleji dodávat a efektivně strukturovat naše týmy. Od té doby, co jsem nastoupila do společnosti, se náš produkční tým zdvojnásobil! To by nebylo možné, kdybychom neměli pevnou strukturu pro alokaci zdrojů a řízení projektů.
S více než 50 3D umělci a projektovými manažery v týmu jsme velmi tvrdě pracovali na vývoji naší struktury řízení projektů a zdrojů, která je nyní naší nejsložitější a nejpoužívanější funkcí v ClickUp. Zde shromažďujeme všechny důležité informace o každém projektu ve výrobě a neustále sledujeme naše kapacity v časové ose našeho výrobního týmu. Nyní můžeme také sledovat čas, který naši umělci stráví prací na projektu, a sdílet časovou osu projektu a důležité milníky s našimi klienty.
Líbí se nám, že ClickUp je flexibilní podle našich potřeb a univerzálních projektů a pomáhá nám využívat celý náš produkční tým.
Díky naší spolehlivé interní struktuře se můžeme soustředit na to nejdůležitější – poskytovat našim klientům vynikající produkty a bezchybný zážitek během celého procesu.
Máte nějakou radu pro ty, kteří ClickUp ještě neznají?
1. Jsem velkým fanouškem chytřejších a rychlejších řešení, takže klávesové zkratky jsou pro mě jasnou volbou – Quickswitch (K) a Home (H) jsou ty, které osobně používám nejčastěji!
2. Doporučuji také prozkoumat všechny automatizace, které ClickUp nabízí. Jsou snadno nastavitelné a nesmírně užitečné.