Příklady pracovních postupů AI superagenta: 12 praktických případů použití v ClickUp

Je snadné se nadchnout pro AI agenty, když vidíte propracované ukázky a velké sliby. Pak se ale posadíte, abyste si jednoho nastavili pro svou vlastní práci... a začnou se objevovat otázky.
Kam to zapadá? Co by to mělo řešit? Čemu by se to mělo vyhýbat?
Super agenti ClickUp AI přebírají opakovatelné části vaší práce a učí váš pracovní prostor, jak s nimi konzistentně zacházet. Pokud je to provedeno správně, získáte systém, který funguje společně s vaším týmem, označuje důležité věci a posouvá práci vpřed, aniž by vytvářel další nepořádek.
V tomto průvodci uvidíte 12 praktických příkladů pracovních postupů super agentů založených na skutečné každodenní práci v ClickUp.
Pojďme na to! 🤩
Co je super agent?
Super agent ClickUp je týmový kolega poháněný umělou inteligencí, který dokáže plánovat, uvažovat a provádět vícestupňové pracovní postupy s využitím živého kontextu z vašeho pracovního prostoru.
Na rozdíl od základní automatizace obchodních procesů, která běží na pevně daných spouštěčích, se tito agenti přizpůsobují tomu, co se děje ve vašich projektech, úkolech ClickUp, dokumentech a chatových vláknech, a poté podnikají kroky s pomocí správných nástrojů a dat.
Toto je to, co je odlišuje od jiných nástrojů AI pro zvýšení produktivity:
- Výchozí nastavení s ohledem na kontext: Čerpá živý kontext z konkrétních úkolů, dokumentů, komentářů a chatových zpráv, aby bylo možné činit rozhodnutí.
- Vícefázový design: Provádí kompletní pracovní postupy od začátku do konce: čte úkol, zkoumá kontext, aktualizuje dokument, informuje vlastníky a připravuje návrh následných kroků.
- Vytvořeno pro spolupráci: Funguje jako týmový kolega v ClickUp Chat a Tasks; můžete jej spustit ručně nebo nastavit tak, aby fungoval automaticky podle plánu.
- Konfigurovatelné a s omezeným rozsahem: Umožňuje vám přesně kontrolovat, ke kterým nástrojům a zdrojům dat má přístup, včetně vybraných externích aplikací.
- Lidský faktor v procesu: Kritické akce vyžadují schválení člověkem a každý krok je zaznamenán pro zajištění přehlednosti.
- Učí se v průběhu času: Přizpůsobuje se na základě zpětné vazby a minulých výsledků při opakování pracovních postupů.
Zajímá vás, jak super agenti vlastně fungují? Podívejte se na toto krátké vysvětlení, než se pustíme do příkladů, které můžete hned vyzkoušet! 👇🏽
Anatomie skvělého pracovního postupu superagenta
Pracovní postup superagenta je definovaný řetězec vstupů, pravidel, nástrojů a kontrol, který přeměňuje surové signály ve vašem pracovním prostoru na konzistentní a auditovatelné výsledky. Cílem není automatizovat vše, ale zvýšit provozní efektivitu navržením jedné spolehlivé cesty od signálu k výsledku, kterou lze opakovaně provádět bez vzniku chyb.
Každý silný pracovní postup má podobnou základní strukturu, i když se mění případ použití. Zde je vysvětleno, co každá část v praxi znamená a jak spolu fungují. 👇
Vstup
Vše začíná signálem nebo vstupem. Tímto signálem může být aktualizace úkolu, nový dokument, zpráva v chatu, poznámky z jednání, odeslání formuláře nebo dokonce změna stavu.
Konkrétní a stabilní vstupy vedou k předvídatelným výsledkům, zatímco vágní vstupy vedou k nejasným výsledkům. Každý pracovní postup by měl začínat standardním typem vstupu, aby agent vždy věděl, na co reaguje.
📌 Příklad: Abychom lépe porozuměli struktuře, podívejme se na agenta pro denní přípravu klientů, jehož úkolem je prohledávat kalendář account manažera a hledat schůzky s klienty a pomáhat jim s kontextovou přípravou na každou schůzku.
Takto vypadá vstup agenta:
Shromažďuje vlastní vstupy skenováním relevantních nástrojů, jako jsou Kalendář, vlákna Gmailu, ClickUp Docs a další.
Spouštěč
Nic by nemělo běžet „jen proto, že se něco změnilo“. Spouštěč definuje, kdy může být workflow spuštěno. To je okamžik, kdy agent může reagovat na vstup. Spouštěč může být manuální, jako například označení agenta, nebo automatický, jako například změna stavu, plán nebo automatizace.
Spouštěče slouží k zabránění náhodnému spuštění a duplicitní práci. Pokud je tato část nedbalá, mohou se pracovní postupy rychle stát nepřehlednými.
📌 Příklad: Denní příprava agenta pro klienty v našem příkladu je naplánována na každý den v 8 hodin ráno. Kromě toho může být spuštěna také, když ji někdo zmíní v pracovním prostoru ClickUp, pošle jí přímou zprávu v chatu ClickUp nebo jí přiřadí úkol ClickUp.
🔍 Věděli jste? Termín „softwarový agent“ získal významnou popularitu v 80. a 90. letech 20. století, kdy se rozvíjel výzkum distribuované umělé inteligence (DAI) a autonomních, cílově orientovaných systémů. Během tohoto období se výzkumníci přesunuli od vytváření pasivních programů založených na pravidlech k vytváření aktivních a stále autonomnějších „agentů“, kteří byli schopni jednat jménem uživatelů v komplexních, dynamických prostředích.
Rozhodovací pravidla
Rozhodovací pravidla definují hranice pracovního postupu. Upřesňují, na co by měl agent reagovat, co by měl ignorovat a kdy by měl zastavit a eskalovat.
Zde se nacházejí předdefinovaná pravidla „nedělat nic“. Mezi příklady z praxe patří přeskočení položek s nízkou prioritou, eskalace v případě, že chybí požadovaná data, nebo zastavení v případě, že kontext není úplný. Rozhodovací pravidla jsou hlavní kontrolní vrstva, která udržuje agenta v rámci rozsahu a zabraňuje riskantní automatizaci.
📌 Příklad: Co se stane v den, kdy nejsou naplánovány žádné schůzky s klienty? Rozhodovací pravidla pomáhají agentu pro denní přípravu klientů s pokyny pro takové specifické situace/okrajové případy.
Akce a nástroje
Jakmile agent ví, že má jednat, tato vrstva definuje, jak smí jednat. To může znamenat vytváření nebo aktualizaci složitých úkolů, načítání dat z dokumentů, psaní zpráv, získávání kontextu ze zdrojů znalostí společnosti nebo informování vlastníků. Čím přísnější je tento soubor, tím bezpečnější je pracovní postup.
Omezení nástrojů a oprávnění snižuje vedlejší účinky a usnadňuje předvídání toho, co agent může a nemůže změnit.
📌 Příklad: Aby mohl agent pro denní přípravu klientů provádět přidělené úkoly, potřebuje přístup k kalendáři account manažera, Gmailu a ClickUp Docs/Workspace. K plnění svých úkolů mu pomáhají jeho dovednosti (schopnost přistupovat k nástrojům), znalosti a paměť.
🔍 Věděli jste? Robotická automatizace procesů (RPA) začala získávat na popularitě na počátku 21. století, zejména v bankovnictví a pojišťovnictví. Raná RPA nástroje napodobovaly lidské činnosti v uživatelském rozhraní – klikání na tlačítka, kopírování dat a vyplňování formulářů – bez nutnosti hluboké integrace s backendovými systémy.
Výstupní formát
Vaše definice pojmu „hotovo“ by nikdy neměla být nejednoznačná. Výstupní formát určuje podobu výsledku pokaždé. Příklady zahrnují úkol vytvořený s vyplněnými specifickými vlastními poli, dokument aktualizovaný s pevným rozložením sekcí nebo zprávu sepsanou se standardním předmětem a kontrolním seznamem dalších kroků.
Strukturované výstupy umožňují kontrolu výsledků, jejich auditovatelnost a snadné opětovné použití. Volné odpovědi nejsou příliš škálovatelné, protože je obtížnější je ověřit a obtížnější na ně reagovat v dalších fázích.
Lidské kontrolní body
Ne všechno by mělo běžet od začátku do konce bez přestávky. Kontrolní body jsou momenty, kdy se pracovní postup předává jiné osobě, než dojde k něčemu významnému. Zde dochází ke schvalování, potvrzování nebo úpravám.
Cílem je vytvořit bezpečné předávání úkolů, když výsledky ovlivňují zákazníky, peníze nebo závazky týkající se dodávek. Kontrolní body mění automatizaci pracovních postupů na kontrolovaný systém namísto černé skříňky.
Měření
Tento prvek definuje, jak poznáte, že pracovní postup skutečně funguje. Pokud jej neměříte, nemůžete zjistit, zda pracovní postup pomáhá, nebo tiše způsobuje problémy.
Mezi měřené ukazatele patří ušetřený čas, zpracovaný objem, míra chybovosti, zamezení přepracování a kvalita výsledků. Jasné ukazatele jasně ukazují, kdy je třeba upravit rozhodovací pravidla, vstupy nebo výstupy.
Použijte následující princip k návrhu pracovních postupů, které obstojí v reálném provozu:
- Vyberte jeden opakovatelný výsledek: Navrhujte pracovní postupy tak, aby vedly k jednomu konzistentnímu výsledku. Pokus o řešení více výsledků v jediném pracovním postupu vede k rozvětvené logice, nejasným výstupům a vyšší míře selhání.
- Definujte hranice a pravidla „nic nedělat/eskalovat“: Nasazujte rozhodovací pravidla explicitně, abyste popsali, kdy by agent měl přestat, přeskočit nebo eskalovat. Tento druh správy znalostí zabraňuje náhodným akcím, když je kontext neúplný nebo mimo rozsah.
- Používejte minimální oprávnění a autoritativní zdroje znalostí: Udělte přístup pouze k prostorům, složkám, dokumentům a externím zdrojům ClickUp, které jsou nezbytné k dokončení pracovního postupu. Omezený přístup pomáhá při řízení rizik a zlepšuje kvalitu výstupů.
- Vyžadujte strukturované výstupy: Definujte formáty, které tým může skenovat, schvalovat a znovu používat. Standardní struktury činí pracovní postupy předvídatelnými a bezpečnými pro škálování.
- Před rozšířením vyzkoušejte pilotní projekt s malou skupinou: Spusťte pracovní postup s omezeným počtem uživatelů a reálnými vstupy. Sledujte, kde dochází k porušení rozhodovacích pravidel, kde je třeba zpřísnit výstupy a kde je nutný zásah člověka.
🚀 Výhoda ClickUp: Pokud zíráte na nastavovací obrazovku Super Agent a přemýšlíte: „Dobře... co mám tomuhle vůbec říct, aby udělalo?“ ClickUp Brain je vaší zkratkou.
ClickUp Brain je vestavěná kontextová umělá inteligence, která má úplný přehled o vašich úkolech, dokumentech, projektech, komentářích a znalostech. Můžete ji používat jako partnera pro přemýšlení při navrhování a vylepšování vašich pracovních postupů superagenta.
V reálných pracovních postupech můžete ClickUp Brain použít k:
- Otestujte extrémní případy tím, že se zeptáte, co se stane, když jsou úkoly zpožděné, blokované nebo neúplné.
- Vylepšete spouštěče a akce, aby váš agent fungoval ve správný čas, nikoli náhodně.
- Odstraňte matoucí chování tím, že požádáte ClickUp Brain, aby shrnul, co agent udělal a proč.
12 příkladů pracovních postupů super agentů
Tyto příklady ukazují, jak se super agenti zapojují do každodenní práce v ClickUp. Každý pracovní postup má za cíl podnítit nápady, které můžete převzít a přizpůsobit, aby projekty pokračovaly nebo aby se snížila komunikace mezi týmy.
1. Super agent pro hlášení stavu
Agent Status Reporter udržuje vždy aktuální přehled o tom, jak práce skutečně postupuje. Čte změny stavu úkolů, termíny, komentáře, překážky a závislosti ve vybraných prostorech nebo složkách a poté je převádí na krátkou, čitelnou aktualizaci postupu. Můžete jej spustit podle plánu nebo spustit na základě změny stavu projektu.
📌 Příklad: Provádíte mezifunkční spuštění s inženýrstvím, QA a marketingem v různých prostorech. Každý pátek tento superagent prohledává úkoly označené jako milník spuštění, zvýrazňuje, co bylo tento týden dodáno, co se zpozdilo a co je blokováno schvalováním.
Zveřejňuje přehledné shrnutí v kanálu projektu a aktualizuje týdenní stavový dokument. Pokud je kritická závislost po termínu, jasně ji označí, místo aby ji skryl v dlouhém seznamu úkolů.
💬 Příklad výzvy:
- Každý pátek v 16:00 zkontrolujte všechny úkoly spojené s milníkem „Launch Q2“. Shrňte dokončené práce, blokované položky a vše, co by mohlo být v příštím týdnu ohroženo. Zveřejněte aktualizaci v kanálu #launch-status a aktualizujte týdenní stavový dokument.
- Pokud je jakýkoli úkol označený jako „Kritický“ zpožděn o více než 24 hodin, zařaďte jej do samostatné sekce „Vyžaduje pozornost“ a uveďte jeho vlastníka.
- Ignorujte úkoly ve stavu „Backlog“
🎯 Případová studie: Aktualizace stavu projektů AI pomocí super agentů ClickUp
Illia Shevchenko, zakladatel sProcess a ověřený konzultant ClickUp, si všiml opakujícího se problému, s nímž se potýkal jeden z jeho klientů. Vedoucí pracovníci chtěli rychlé aktualizace projektů. Vývojáři museli přerušit práci, aby je mohli napsat.
Vytvořil tedy malého superagenta ClickUp s názvem Website Project Status Sync Agent. Místo toho, aby žádal tým o psaní zpráv, agent čte aktuální aktivitu úkolů v ClickUp a automaticky generuje aktualizace projektu na úrovni vedení.
Dodavatelský tým pokračuje v práci v běžném zobrazení úkolů, zatímco agent synchronizuje sledovací nástroje. Výsledek: vedení získává okamžitý přehled o tom, co postupuje, co se zastavilo a kde je třeba věnovat pozornost – bez schůzek, dotazů na stav nebo ručního vykazování.
Pokud zkoumáte, jak by ClickUp Super Agents mohl automatizovat reporting, koordinaci nebo aktualizace projektů v celé vaší organizaci, tým ClickUp vám může pomoci s jejich návrhem a nasazením v požadovaném rozsahu.
2. Správce priorit Super Agent
Priority Manager Agent sleduje termíny, závislosti, SLA a změny stavu u aktivních úkolů a upravuje prioritu úkolů, když se podmínky změní. Když se zpozdí práce na začátku procesu, úkoly na konci procesu se automaticky posunou nahoru.
📌 Příklad: Váš dodací tým zpracovává požadavky zákazníků s závazky SLA. Úkol, který byl „normální“, se náhle stává urgentním, protože došlo k posunu v závislosti a čas SLA ubíhá.
Agent detekuje riziko, zvýší prioritu na „Vysokou“ a v komentáři k úkolu vysvětlí důvod. Pokud SLA již není ohroženo, sníží prioritu a zaznamená změnu, aby tým nemusel hasit staré požáry.
💬 Příklad výzvy:
- Sledujte úkoly ve složce „Požadavky klientů“. Pokud se úkol nachází do 48 hodin od termínu SLA, nastavte prioritu na Vysokou a přidejte komentář vysvětlující riziko.
- Pokud je závislost po termínu a blokuje jinou úlohu, zvyšte prioritu blokované úlohy o jeden stupeň.
- Neměňte priority úkolů, které jsou již označeny jako „kritické“, aniž byste je označili pro lidskou kontrolu.
🧠 Zajímavost: Na počátku 70. let byl na Stanfordově univerzitě vyvinut systém MYCIN pro diagnostiku bakteriálních infekcí a doporučování antibiotik. Používal pravidlový engine „if this, then“ a v kontrolovaných testech dosahoval výsledků srovnatelných s odborníky na infekční choroby.
3. Agent pro vyplňování polí Super Agent
Nepořádek v datech úkolů obvykle není ničí vina. Lidé pracují rychle, vynechávají přidávání relevantního kontextu do vlastních polí a předpokládají, že to později někdo uklidí. ClickUp Field Filler Super Agent se o tento úklid postará na pozadí.
Když se objeví nové úkoly s chybějícími nebo nekonzistentními poli, vyplní základní údaje pomocí pravidel pracovního prostoru, šablon pracovních postupů a vzorů z minulých úkolů. Čerpá kontext z názvů, popisů, propojených dokumentů a zdrojů požadavků, aby váš pracovní prostor zůstal strukturovaný.
📌 Příklad: Váš operační tým vkládá rychlé interní úkoly do ClickUp. Většina z nich má pouze název, například „Opravit export fakturace“, a není u nich uveden žádný vlastník, tým ani priorita. Agent si přečte název úkolu, propojí jej s oblastí Fakturace, přiřadí jej vlastníkovi finančních operací, nastaví prioritu na základě klíčových slov „fakturace“ a „export“ a použije správný stav pracovního postupu.
💬 Příklad výzvy:
- Když je v „Support Intake“ vytvořen nový úkol, automaticky se vyplní kategorie, vlastník a SLA na základě klíčových slov v popisu a týmu žadatele.
- Pokud chybí priorita, odvoďte ji z výrazů označujících naléhavost, jako jsou „blokováno“, „naléhavé“ nebo „problém s výrobou“.
- Pokud nelze povinná pole spolehlivě odvodit, zanechte komentář s žádostí o upřesnění od zadavatele a úkol nepřidělovávejte.
📮 ClickUp Insight: 25 % lidí věří, že AI agenti jim mohou pomoci udržet pořádek.
A mají pravdu. Specializovaní agenti AI vám mohou pomoci udržet pořádek tím, že posouvají úkoly vpřed, přiřazují vlastnictví, stanovují termíny a zpracovávají rutinní následné úkoly, které by jinak byly zpožděny.
Funguje to však pouze v případě, že agent může jednat jménem někoho jiného v rámci správných hranic.
Super agenti pracují v jednotném pracovním prostoru, kde jsou úkoly, soubory a minulé interakce již propojeny, a zdědí stejná oprávnění na úrovni uživatele jako lidé, které podporují.
To znamená, že mohou podnikat kroky (posouvat úkoly vpřed, aktualizovat stavy nebo zodpovědně předávat informace) bez překračování pravomocí nebo nutnosti neustálého dohledu.
4. Plánovač rozdělení práce Super Agent
Plánovač rozdělení práce Work Breakdown Planner promění nejasné nadřazené úkoly v jasný a kontrolovatelný plán provedení, ale pouze pokud jej výslovně @zmíníte v úkolu nebo jej k němu přiřadíte.
Čte celý kontext úkolu (popis, komentáře, existující podúkoly, termíny a přidělené osoby), vyhledává podobné úkoly ve vašem pracovním prostoru, pokud je to užitečné, a navrhuje strukturovaný seznam 3–10 podúkolů s doporučenými vlastníky a časovými harmonogramy. V komentářích k úkolu uvidíte navrhované rozdělení, které můžete v případě potřeby upravit a schválit, než budou přidány jakékoli podúkoly.
📌 Příklad: Vedoucí týmu @zmíní agenta v nadřazené úloze s názvem „Migrace fakturačního systému k novému poskytovateli“ a do komentáře přidá cíl a termín.
Agent odpoví návrhem plánu: zjištění, mapování dat, nastavení migrace, kontrola kvality a přechod, každý s navrhovanými vlastníky a termíny. Projektový manažer požádá o sloučení dvou kroků a změnu jednoho vlastníka. Po schválení agent vytvoří finální podúkoly pod nadřazeným úkolem.
💬 Příklady podnětů:
- @Work Breakdown Planner, rozdělte tento nadřazený úkol na 5–8 podúkolů. Cíl je: ___. Termín je: ___. Upřednostněte tyto vlastníky/role: ___. Omezení: ___
- @Work Breakdown Planner navrhuje rozdělení této úlohy. Seskupte kroky podle fází a navrhněte termíny splnění. Nevytvářejte nic, dokud to nepotvrdím.
- @Work Breakdown Planner, vytvořte jednoduchý rozpis (max. 5 dílčích úkolů). Pokud chybí podrobnosti, položte jednu upřesňující otázku, než navrhne plán.
5. Denní briefing priorit Super Agent
Daily Priority Briefer prohledává všechny otevřené úkoly, které vám byly přiděleny, a mění dlouhý, nepřehledný seznam úkolů na krátký, přehledný plán na daný den. Označuje úkoly, které vyžadují okamžitou pozornost, upozorňuje na úkoly po termínu, zobrazuje náhled na úkoly, které vás čekají v příštích pěti pracovních dnech, a upozorňuje na úkoly, které jsou příliš dlouho neaktivní.
📌 Příklad: V 9 hodin ráno v pracovní den dostane projektový manažer zprávu s krátkým přehledem: dvě opožděné kontroly dodavatelů, tři úkoly „na dnes“ související s blížícím se uvedením produktu na trh a jedna revize návrhu, která je již týden neaktivní. To vám pomůže prohledat seznam za méně než minutu a začít s opožděnou kontrolou.
💬 Příklad výzvy:
- Každý pracovní den v 9 hodin ráno shrňte mé úkoly po termínu, dnešní termíny a všechny nové @zmínky. Navrhněte tři nejdůležitější akce, které je třeba provést jako první.
- Pokud je nějaký úkol blokován a přiřazen mně, upozorněte na to samostatně a uveďte, kdo jej blokuje.
- Nezahrnujte úkoly ve stavu „Backlog“ nebo „Someday“.
🎯 Případová studie: Prioritizace úkolů pomocí umělé inteligence s ClickUp Super Agents
Yvonne „Yvi“ Heimann, ověřená konzultantka ClickUp a koučka v oblasti efektivity podnikání, se potýkala s dobře známým problémem: příliš mnoho úkolů, příliš mnoho signálů a žádná jasná odpověď na otázku, co je dnes důležité. Proto vytvořila v ClickUp Daily Focus Super Agent.
Každý pracovní den v 8 hodin ráno agentka zkontroluje svůj pracovní prostor – úkoly, termíny, zmínky a aktivity – a odešle zprávu s třemi nejdůležitějšími prioritami pro daný den, označenými jako Udělat, Rozhodnout nebo Delegovat.
Takže místo toho, aby každé ráno procházela dashboardy a doručenou poštu, začíná den s jasným seznamem úkolů, které je třeba vyřešit.
Zajímá vás, jak mohou super agenti ClickUp pomoci koordinovat práci, stanovit priority nebo automatizovat rozhodování v celé vaší organizaci?
6. Schvalovací manažer Super Agent
Schvalování se často zasekne, když není jasné, kdo je za úkol zodpovědný a kdy má být splněn. Nástroj Approval Manager řídí schvalovací proces v ClickUp tím, že směruje úkoly správnému schvalovateli, sleduje kontextové odpovědi a udržuje přehled o schvalovacím procesu na jednom místě. Zajišťuje, že práce nepokračuje, dokud ji nezkontroluje správná osoba.
📌 Příklad: Když se úkol přesune do stavu „Vyžaduje schválení“, agent jej předá schvalovateli uvedenému v úkolu, zveřejní krátké shrnutí změn a počká na odpověď, než povolí posun stavu dále.
💬 Příklad výzvy:
- Když úkol přejde do stavu „Vyžaduje schválení“, přiřaďte jej schvalovateli uvedenému v poli „Schvalovatel“ a uveďte krátké shrnutí toho, co se změnilo.
- Pokud do 48 hodin nedostanete odpověď, pošlete připomínku a informujte schvalovatele v chatu.
- Nepřesouvejte úkoly do stavu Schváleno bez výslovného schválení zaznamenaného v komentářích.
7. Super agent pro spouštění kampaní
Agent Campaign Launchpad udržuje vaši kampaňovou tabuli předvídatelnou tím, že při každém vytvoření nové kampaně nastaví stejný základní pracovní postup. V okamžiku, kdy se úkol kampaně objeví ve vašem pracovním prostoru, přidá standardní sadu podúkolů pro komplexní plánování, tvorbu, spuštění, optimalizaci a reporting.
V průběhu práce se stav nadřazené kampaně synchronizuje s tím, co se skutečně děje v dílčích úkolech, takže tabule odráží skutečný pokrok namísto přání.
📌 Příklad: Když je do seznamu kampaní přidán nový úkol s názvem „Dubnová webinářová kampaň“, agent vloží šest standardních podúkolů pro brief, kreativy, nastavení, spuštění, optimalizaci a reporting. Po dokončení podúkolu spuštění se nadřazená kampaň automaticky přesune do stavu „Live“, takže tabule odráží realitu, aniž by někdo musel pamatovat na její aktualizaci.
💬 Příklad výzvy:
- Když je v rámci správy marketingových kampaní vytvořen nový úkol, vygenerujte standardních 6 podúkolů kampaně a přidejte krátký komentář vysvětlující, co bylo vytvořeno.
- Po dokončení dílčího úkolu Spuštění přesuňte nadřazenou kampaň do stavu „Live“.
- Pokud má úkol kampaně nejasný název nebo název s placeholderem, požádejte jeho tvůrce, aby jej přejmenoval před vytvořením podúkolů.
8. Asistent pro ranní kávu
Ráno se může zvrtnout, když začnete s hromadou nefiltrovaných dat. Morning Coffee Agent shrnuje noční aktivitu do krátkého, výstižného přehledu s urgentními aktualizacemi, zprávami, které vyžadují odpověď, a vším, co by mohlo narušit dnešní prioritní práci. Odstraňuje přepínání kontextu a připravuje rychlé návrhy odpovědí, takže můžete postupovat rychle, aniž byste museli otevírat deset vláken najednou.
📌 Příklad: Vedoucí zákaznické podpory se přihlásí do ClickUp v 9 hodin ráno a uvidí, že na něj čeká krátký dokument „Ranní briefing“. Obsahuje následující informace:
- Dvě eskalace podpory, které přišly přes noc
- Jedna úkol obnovení, který je blokován na schválení ceny
- Komentář jednoho člena týmu s žádostí o rozhodnutí ohledně řešení pro zákazníka
Každá položka obsahuje jednořádkové shrnutí a navrhovanou odpověď převzatou z historie úkolů a poslední zprávy ve vlákně. Bez otevírání seznamů úkolů nebo chatových vláken vyřídí urgentní frontu za méně než pět minut a začnou den skutečnou prací namísto tříděním doručené pošty.
💬 Příklad výzvy:
- Každý všední den ráno shrňte urgentní aktualizace z mých prioritních projektů a připravte odpovědi na všechny zprávy, které vyžadují reakci.
- Zvýrazněte vše, co by mohlo zpozdit dodávku v tomto týdnu.
- Vyloučte rutinní aktualizace stavu, pokud nemají vliv na termíny nebo schvalování.
9. Superagent Deadline Guardian
Agent Deadline Guardian sleduje termíny splnění úkolů, které vám byly přiděleny, v celém pracovním prostoru.
Když je něco splatné dnes nebo uplyne termín, zanechá to krátkou připomínku přímo u úkolu, aby se nic časově citlivého neztratilo. Na požádání také poskytuje rychlý přehled toho, co je splatné a co je po termínu, takže priority lze snadno resetovat, aniž byste museli procházet dlouhé seznamy.
📌 Příklad: Úkol auditu obsahu pro web SaaS má být dnes hotový, ale stále není dokončen. Agent zveřejní krátkou připomínku k úkolu s poznámkou, že má být dnes hotový. Později se můžete zeptat, co je po termínu, a agent odpoví krátkým seznamem, ve kterém uvede jednu zmeškanou interní kontrolu a jednu aktualizaci analytických údajů, která se včera zpozdila.
💬 Příklad výzvy:
- Sledujte termíny v Delivery Space. Označte úkoly, které jsou ohroženy, pokud nejsou závislosti dokončeny do 48 hodin před termínem.
- Posílejte denní souhrn úkolů po termínu majiteli projektu.
- Neupozorňovat na úkoly s termínem splnění delším než sedm dní
10. Generátor dokumentů PRD
Váš generátor dokumentů PRD shromažďuje roztříštěné vstupy z ticketů, komentářů a nedopsaných poznámek a přeměňuje je na kompletní dokument s požadavky na produkt v rámci softwaru pro správu dokumentů ClickUp.
Čte epické, související dílčí úkoly a poznámky ze schůzek, poté syntetizuje záměr, cíle, požadavky, rizika a otevřené otázky do přehledného PRD, ze kterého mohou týmy skutečně vycházet. Pokud již pro stejnou funkci existuje PRD, aktualizuje a zpřesňuje jej, místo aby vytvářel duplikáty.
📌 Příklad: Vedoucí zákaznické podpory upozorní na opakující se problém: technici v terénu ztrácejí poznámky, když se odpojí od internetu. @Označí agenta v epické úloze „Offline režim pro aplikaci v terénu“.
Agent čerpá kontext z ticketů podpory, poznámek z jednání operačního týmu a backendových podúkolů týkajících se limitů lokálního úložiště. Vytváří PRD s jasnými požadavky na offline pořizování poznámek, řešení konfliktů synchronizace a dokumentaci procesů.
💬 Příklad výzvy:
- Proměňte tento epický úkol a jeho dílčí úkoly v kompletní PRD pomocí standardního osnovy PRD.
- Aktualizujte stávající PRD pro tuto funkci o nová rozhodnutí z nejnovějších poznámek ze schůzky.
- Pokud chybí klíčové podrobnosti, položte až tři konkrétní otázky a pokračujte s návrhem, který bude co nejlépe odpovídat vašim požadavkům.
🎥 Bonus: Vylepšete svého agenta pro generování dokumentů PRD pomocí těchto užitečných tipů pro psaní skvělých PRD:
11. Analytik tématických informací Super Agent
Agent pro analýzu témat je určen pro týmy zabývající se obsahem, které mají potíže s tím, jaká témata by měly pro svůj obsah vybírat.
Vytváří jasný obraz o jakémkoli tématu kombinací toho, co již existuje ve vašem pracovním prostoru ClickUp, s novými informacemi z webového výzkumu. Poté tento smíšený kontext přemění na použitelné výstupy, jako jsou briefy, osnovy, návrhy nebo přehledové zprávy, přizpůsobené cíli, na kterém pracujete.
📌 Příklad: Strateg pro obsah plánuje příspěvek na téma „AI ve vývoji softwaru pro netechnické týmy“. Požádá agenta, aby připravil návrh dokumentu a předem sdělil základní informace, jako je tón, cílová skupina a požadavky na SEO.
Agent vytáhne z pracovního prostoru starší návrhy blogů a poznámky ke kampani, prohledá nejnovější články z oboru, aby našel aktuální příklady, a vloží stručný přehled a 5bodový souhrn do seznamu Správa marketingových kampaní.
💬 Příklad výzvy:
- Proveďte výzkum AI v oblasti vývoje softwaru a poskytněte mi stručný přehled klíčových trendů, rizik a obsahových úhlů pohledu pro blogový příspěvek.
- Spojte interní poznámky s výzkumem na webu a vytvořte návrh dlouhého článku na toto téma.
- Pokud není téma nebo cíl jasný, položte před začátkem jednu upřesňující otázku.
Zde je názor jednoho z uživatelů na super agenty ClickUp:
Je vlastně docela příjemné moci chatovat s AI jako s kolegou z týmu. Například Dawn mi pomáhá rozvíjet projekt od konceptu až po předání, vytváří úkoly a já pak mohu Dawn požádat, aby Jess (další super agent, kterého jsem vytvořil) vytvořila e-mailové šablony, hrubé dokumenty atd. související s tímto projektem, připomněla mi v určitý den a čas, abych něco udělal, atd.
12. Super agent pro automatizaci procesů
Process Automator Super Agent sleduje, jak se práce pohybuje ve vašem CRM a marketingových seznamech, zjišťuje opakující se způsoby zpracování úkolů a tyto pohyby pro vás standardizuje. Namísto opakovaného nastavování stejných polí, vlastníků a následných kroků přenáší tyto návyky dál a při každém zásahu zanechává jasnou poznámku.
📌 Příklad: Vedoucí růstu si všimne, že pokaždé, když je nový úkol kampaně označen jako „Partner“, tým přidá kontrolní seznam, přiřadí konkrétního recenzenta a posune termín o tři dny. Poté, co se tento vzorec několikrát opakuje, agent jej začne aplikovat na nové úkoly označené jako „Partner“.
Při příštím vytvoření se zobrazí kontrolní seznam, nastaví se recenzent a rychlý komentář vysvětlí pravidlo, podle kterého se postupovalo.
💬 Příklad výzvy:
- Prohlédněte si nedávnou aktivitu CRM a sdělte mi, jaké vzorce jste zjistili.
- Jaké automatické chování by se na tento úkol vztahovalo, pokud bych jej přesunul do dalšího stavu?
- Vysvětlete, proč byla tato úloha aktualizována a které pravidlo ji spustilo.
📮 ClickUp Insight: 12 % respondentů uvádí, že AI agenti jsou obtížně nastavitelní nebo propojitelní s jejich nástroji, a dalších 13 % uvádí, že je příliš mnoho kroků, aby bylo možné s agenty provádět jednoduché úkony.
Data je nutné zadávat ručně, oprávnění je nutné předefinovat a každý pracovní postup závisí na řetězci integrací, které se mohou časem porouchat nebo posunout.
Dobrá zpráva? Super agenty ClickUp nemusíte „propojovat“ se svými úkoly, dokumenty, chaty nebo schůzkami. Jsou nativně zabudováni do vašeho pracovního prostoru a používají stejné objekty, oprávnění a pracovní postupy jako kterýkoli jiný lidský spolupracovník.
Protože integrace, řízení přístupu a kontext jsou ve výchozím nastavení zděděny z pracovního prostoru, mohou agenti okamžitě pracovat napříč nástroji bez nutnosti vlastního propojení. Zapomeňte na konfiguraci agentů od nuly!
Osvědčené postupy pro nasazení super agent workflow
Zavádění super agentů funguje nejlépe, když s nimi zacházíte jako s novými členy týmu. Zde je několik praktických návyků, které jim pomohou zůstat užitečnými:
- Definujte jeden jasný výsledek pro každého agenta: Určete přesně, co chcete, aby agent udělal (např. shrnout denní překážky v ClickUp Chat), aby se agent nesnažil řešit pět problémů najednou.
- Než začnete od nuly, přizpůsobte si předem připraveného agenta: Vyberte si z katalogu super agentů ten, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a upravte jeho spouštěče, rozsah a výstupy tak, aby vyhovovaly vašim procesům, místo abyste vymýšleli běžné toky znovu.
- Nastavujte pokročilou logiku pouze v případě potřeby: Přidejte vlastní pokyny, nástroje, paměť a spouštěče pro okrajové případy nebo vícestupňové pracovní postupy, místo toho, abyste zbytečně komplikovali jednoduché úkoly.
- Omezte přístup pouze na to, co je nutné: Omezte oprávnění a připojené nástroje na minimum, aby agent mohl bezpečně pracovat ve správných prostorech, seznamech a zdrojích dat.
- Zaznamenejte, co každý agent vlastní: Poznamenejte si účel, spouštěče a limity agenta do sdíleného dokumentu, aby kolegové věděli, kdy se na něj mohou spolehnout a kdy zasáhnout ručně.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od skutečných uživatelů: Zeptejte se lidí, kterých se agent týká, co je užitečné, co je matoucí nebo co chybí, a poté vylepšete nastavení na základě toho, jak funguje v každodenní práci.
Zjistěte, jak super agenti ClickUp pracují s kontextem z vašeho pracovního prostoru:
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Super agenti často selhávají kvůli drobným konfiguračním volbám, které zůstávají bez povšimnutí:
|Chyba
|Řešení
|Považujte super agenta za jednorázovou funkci
|Naplánujte pravidelné kontroly (zpočátku týdenní, poté měsíční) a podle toho upravte spouštěče.
|Vytváření pokynů pro agenta na základě jednoho dokonalého případu, který pak selže při odchylkách
|Před aktivací si procvičte několik příkladů AI agentů, včetně okrajových případů a nejednoznačných úkolů.
|Nechte agenta jednat v případě úkolů, kde by automatizace neměla běžet (např. úkoly označené pro ruční kontrolu)
|Definujte explicitní kritéria vyloučení v triggerech pomocí konkrétních značek, hodnot vlastních polí nebo vlastních stavů.
|Povolení dat nebo nástrojů daleko mimo rozsah pracovního postupu, což vede k nesprávnému kontextu nebo nežádoucím akcím
|Omezte přístup, pravidelně kontrolujte udělená oprávnění a omezte vše, co není přímo potřebné.
|Používání výchozích spouštěčů a akcí bez přizpůsobení skutečnému tempu procesů vašeho týmu (např. vynechání víkendů, mimopracovní doby)
|Přizpůsobte spouštěče a plány na základě skutečných pracovních vzorců, aby agent fungoval, když se pracuje.
|Snažíte se automatizovat extrémně variabilní, kreativní nebo úsudkem náročné úkoly
|Automatizaci si ponechte pro práci s bohatými vzory a flexibilní úkoly provádějte ručně. Pokud jsou vzory nekonzistentní, označte pracovní postup a vraťte se k němu prostřednictvím ruční kontroly.
|Vytváření překrývajících se specializovaných agentů s podobnými spouštěči, které způsobují konfliktní aktualizace
|Sloučte podobné příklady agentů nebo jasně rozdělte jejich odpovědnosti. Použijte centrální registr Doc k zmapování aktivních agentů a zabraňte překrývání oblastí působnosti.
Podrobný návod: Proměňte jakýkoli pracovní postup v super agent
Pokud se vám pracovní postup jeví jako repetitivní, založený na pravidlech nebo snadno zapomenutelný, je to ideální kandidát pro superagenta. Cílem je vzít něco, co již v ClickUp děláte, a nechat to spustit agenta za vás.
Zde je jednoduchý a praktický způsob, jak začlenit agenty do vašeho pracovního postupu:
Krok č. 1: Upřesněte pracovní postup, který chcete automatizovat
Než se pustíte do ClickUp, upřesněte si pracovní postup, který chcete proměnit v super agent. Popište jej tak, jak se skutečně odehrává každý den: co jej spouští, jaká rozhodnutí se přijímají, jaký kontext se kontroluje a jak by měl vypadat konečný výsledek.
Tím zabráníte vytváření vágních agentů, kteří „někdy pomáhají“, ale v reálných scénářích selhávají. V této fázi se zaměřte na tři věci:
- Co spouští pracovní postup
- Co by měl agent dělat, v pořadí
- Jak vypadá úspěšný výsledek
💡 Tip pro profesionály: Než pracovní postup automatizujete, vizuálně jej zmapujte v nástroji ClickUp Whiteboards. Můžete:
- Přidejte tvary, spojky a text , abyste zmapovali spouštěče, rozhodnutí, akce a výsledky v přehledném toku.
- Proměňte jakýkoli tvar nebo lepící poznámku v úkol ClickUp a propojte tak nápady s realizací.
- Spolupracujte v reálném čase se svým týmem, což je ideální pro týmy Ops, PMO nebo RevOps, které kontrolují logiku před spuštěním automatizace.
- Vložte kontext přímo přidáním dokumentů, úkolů, odkazů nebo screenshotů přímo na tabuli.
- Odzoomujte , abyste viděli závislosti, předávání úkolů a rizikové body.
Krok č. 2: Rozhodněte se, jak by měl pracovní postup v ClickUp fungovat
Jakmile zmapujete svůj pracovní postup v jednoduchém jazyce, dalším důležitým rozhodnutím je, jak a kdy by měl váš super agent jednat. Tyto spouštěče jsou motorem, který pohání spolehlivé provádění.
Obvykle si můžete vybrat z několika přístupů:
1. Spuštění na základě události
To znamená, že super agent se spustí, když dojde k určité události, jako je změna stavu, aktualizace pole nebo změna přiřazeného pracovníka. Tyto příklady jsou ideální, pokud chcete, aby agent reagoval podle vývoje práce, nikoli podle plánu. Můžete je použít, když jste identifikovali pracovní postup, který vždy začíná změnou vlastnosti úkolu.
2. Spouštěče podle plánu
Tuto funkci použijte, pokud váš pracovní postup zahrnuje pravidelné kontroly, jako jsou denní porady, týdenní souhrny, termíny, zpožděné recenze nebo úklidové práce. Získáte tak předvídatelný, systematický a snadno sladitelný rytmus týmu.
3. Ruční nebo on-demand spouštěče
To funguje, když chcete, aby lidé rozhodovali, kdy má agent běžet, například aby shrnul nejnovější komentáře uprostřed schůzky nebo aby na požádání vygeneroval nový obsah dokumentu. Pracovní postup vyžaduje lidské posouzení před spuštěním nebo vytvořením výstupů k diskusi.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs k popisu toho, jak tento pracovní postup funguje. Zaznamenejte vše, včetně toho, co jej spouští, co by se mělo stát a pokyny pro agenta. To se stane vaší referencí při konfiguraci spouštěčů a pomůže udržet chování agenta v souladu s vývojem pracovního postupu.
Krok č. 3: Proměňte pracovní postup v super agenta
Zde převedete svůj pracovní postup do podoby, kterou ClickUp dokáže provést. Místo toho, abyste přemýšleli „vytvářím agenta“, přemýšlejte „učím ClickUp, jak postupovat podle mého procesu“.
Máte k dispozici tři praktické způsoby, jak toho dosáhnout. Správná volba závisí na tom, jak dobře je váš pracovní postup již definován a kolik kontroly potřebujete.
Metoda č. 1: Použijte nástroj pro tvorbu přirozeného jazyka (nejvhodnější pro většinu pracovních postupů)
Toto je nejrychlejší způsob, jak proměnit zdokumentovaný pracovní postup v funkčního superagenta.
1. Otevřete AI z globálního navigačního menu vlevo.
2. Klikněte na Nový super agent
3. Popište svůj pracovní postup srozumitelným jazykem
4. Buďte konkrétní ohledně:
- Co by mělo spustit pracovní postup (změna stavu, odeslání formuláře, plán, ruční spuštění)
- Na co by se měl agent zaměřit (prostory, seznamy, dokumenty, pole, obsah úkolů)
- Co by měl dělat, když běží (vytvářet úkoly, aktualizovat pole, sumarizovat, upozorňovat, směrovat práci)
ClickUp vám položí doplňující otázky, aby mohl přizpůsobit chování, nástroje a přístup agenta. Po dokončení nastavení se vám zobrazí kompletní profil agenta.
🎥 Podívejte se na toto video s rychlým návodem k nastavení:
Metoda č. 2: Začněte z katalogu super agentů (nejlepší volba, pokud je váš pracovní postup běžný)
Pokud váš pracovní postup připomíná běžný případ použití (schvalování, připomínky, souhrny, předávání), katalog poskytuje užitečnou výchozí strukturu.
V globální navigaci přejděte z AI na All Super Agents (Všichni super agenti). Projděte katalog a vyberte něco, co se blíží vašemu případu použití.
Chybou, kterou lidé v tomto případě dělají, je považovat agenty z katalogu za hotová řešení. Stále je třeba přetvořit spouštěče, rozsah a akce, aby agent odrážel váš skutečný pracovní postup, místo aby jste museli přizpůsobovat svůj pracovní postup šabloně produktivity.
Týmy, které ze super agentů těží nejvíce, je obvykle důkladně přizpůsobují. Potřebujete pomoc s návrhem super agentů podle skutečných procesů vašeho týmu?
Metoda č. 3: Začněte od nuly (nejvhodnější pro složité nebo citlivé pracovní postupy)
Pokud váš pracovní postup zahrnuje více kroků, okrajové případy nebo přísná pravidla týkající se přístupu a chování, začátek od nuly vám poskytne plnou kontrolu.
V postranním panelu AI Hub klikněte na All Super Agents (Všichni super agenti) a poté na Start from scratch (Začít od začátku). Zde ručně nakonfigurujete:
- Pokyny (za co je agent zodpovědný a co by nikdy neměl dělat)
- Spouštěče (kdy se má spustit a kdy má zůstat neaktivní)
- Nástroje (jaké akce je možné provádět v ClickUp)
- Paměť (co by si měla v průběhu času pamatovat)
- Znalosti (na které dokumenty, prostory nebo kontexty se mohou odkazovat)
Trvá to déle, ale je to nejčistší způsob, jak modelovat nuancované pracovní postupy. Také vás to nutí být přesní, pokud jde o hranice.
💡 Tip pro profesionály: Zde je několik způsobů, jak co nejlépe využít vaše nově vytvořené super agenty:
- Pošlete přímou zprávu, abyste si promluvili s agentem a zjistili, jak vám vysvětlí svou roli.
- Využijte Run Agent k simulaci skutečných běhů, zejména pokud jsou naplánovány nebo spouštěny konkrétními změnami.
Krok č. 4: Otestujte, aktivujte a vylepšete své agenty
Před aktivací agenta jej vyzkoušejte na skutečných úkolech nebo mu pošlete realistické vstupy. Sledujte dvě věci: zda běží, když má, a zda zůstává v klidu, když nemá.
Nyní je čas zpřísnit pokyny, upravit spouštěče a opravit slepé body. Pokud agent během testování vyžaduje rozsáhlé ruční opravy, není ještě připraven pro skutečnou práci.
📮 ClickUp Insight: Na otázku, co by učinilo AI agenty skutečně užitečnými, nebyla nejčastější odpovědí rychlost ani výkon. Téměř 40 % respondentů uvedlo, že potřebují agenta, který dokonale rozumí kontextu jejich práce.
To dává smysl, protože většina AI agentů selhává, když nerozumí, proč byla přijata určitá rozhodnutí nebo jak má práce probíhat.
Vzhledem k tomu, že super agenti ClickUp zachovávají kontext, pamatují si minulá rozhodnutí a pracují nepřetržitě, jsou schopni jednat s mnohem větší spolehlivostí než agenti založení na výzvách. Pracují na základě živé historie pracovního prostoru, zůstávají aktivní i při vývoji práce a pracují v rámci jasných hranic oprávnění a auditních stop.
Když inteligence porozumí práci a bezpečně ji provede, budete mít konečně pocit, že pracujete s virtuálním kolegou, na kterého se můžete skutečně spolehnout.
Vytvářejte skutečné pracovní postupy. Ušetřete čas v reálném čase.
Super agenti fungují nejlépe, když je vytvoříte kolem částí vašeho pracovního postupu, které vše tiše zpomalují: předávání úkolů, chybějící kontext, následné kroky, které se spoléhají na paměť, a rozhodnutí, která zůstávají v limbu. Skutečným vítězstvím je odstranění tření, které způsobuje, že se práce restartuje, zastaví nebo ztratí mezi nástroji a lidmi.
Ve srovnání se samostatnými AI agenty, kteří fungují v jednom nástroji, mají super agenti ClickUp výhodu reálného kontextu. Fungují přímo v rámci samotné práce, takže vycházejí ze stejného zdroje informací, který již váš tým používá. To snižuje počet používaných nástrojů. Namísto přeskakování mezi aplikacemi, aby se práce posunula vpřed, běží pracovní postup tam, kde již práce existuje.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma a vytvořte svého prvního superagenta!
Nebo se s námi spojte a nakonfigurujte super agenty na míru pro váš tým! ✅
Často kladené otázky (FAQ)
Super Agent je virtuální asistent poháněný umělou inteligencí, který sídlí ve vašem pracovním prostoru ClickUp a chová se jako autonomní člen týmu. Má úplný přehled o vaší práci, včetně úkolů, dokumentů, chatů, plánů a připojených nástrojů, a může provádět vícestupňové pracovní postupy, vyhodnocovat data a spouštět akce na základě definovaných pravidel a spouštěčů.
Tradiční automatizace se řídí přísnými, předem definovanými pravidly (např. „když se změní tento stav, proveď tuto akci“). Pracovní postup superagenta využívá umělou inteligenci, paměť a kontext k interpretaci cílů, plánování vícestupňových akcí a řešení složitějších úkolů v průběhu času.
Začněte s pracovními postupy, které jsou opakovatelné, bohaté na kontext a časově náročné, pokud se provádějí ručně. Mezi vhodné kandidáty patří denní nebo týdenní zprávy o stavu, třídění nových pracovních položek, vypracovávání konzistentního obsahu, jako jsou následné e-maily nebo briefingy, stanovení priorit na základě pravidel SLA a shrnutí podnětů z jednání.
Kontrola probíhá na dvou úrovních: oprávnění a zdroje znalostí. Vy rozhodujete, které prostory, seznamy, dokumenty a připojené aplikace může superagent používat. Vyberte, které nástroje může používat k provádění akcí. Pracovní oprávnění se řídí rolemi v pracovním prostoru a můžete omezit nebo rozšířit přístup k určitým datům, aby agent viděl pouze to, co je nezbytné pro jeho pracovní postup.
Konzistence vychází z jasných pokynů a kvalitních zdrojů znalostí. Při vytváření agenta definujte jeho cíle, hranice a očekávané výstupy ve strukturovaném přirozeném jazyce. Propojte jej s aktuálními dokumenty a kontextem pracovního prostoru, aby vycházel z autoritativních dat.
Po nasazení použijte auditní protokoly agenta a aktivitu profilu k sledování toho, co udělal. Sledujte chyby nebo neočekávané výstupy a podle toho upřesněte pokyny nebo zdroje znalostí. Můžete upravovat spouštěče, více nástrojů a nastavení paměti.