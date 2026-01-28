8 případů použití ChatGPT v marketingu, které by měl znát každý marketér

Všichni známe ChatGPT jako jeden z prvních nástrojů, který zpřístupnil AI firemním týmům.
Jak řekl americký podnikatel Aaron Levie: „ChatGPT je jedním z těch vzácných momentů v technologii, kdy zahlédnete záblesk toho, jak se vše v budoucnu změní.“
A věci se skutečně vyvíjely rychle. V polovině roku 2025 společnost OpenAI potvrdila, že ChatGPT dosáhl více než 800 milionů uživatelů týdně.
Přesto užitečnost není totéž jako připravenost. Pokud je váš den rozdělen mezi dokumenty, výzvy, sledování, schvalování a pět různých kampaní probíhajících současně, ChatGPT vám může pomoci. Od jednoduché tvorby obsahu po hloubkový výzkum se stal spolehlivým partnerem pro mnoho marketingových týmů.
V tomto průvodci najdete praktické příklady využití ChatGPT v marketingu, které můžete okamžitě aplikovat. Získáte také příklady a podněty, které můžete znovu použít pro obsahový marketing, digitální marketingové kampaně, e-mailový marketing a optimalizaci pro vyhledávače.
🌟 Doporučená šablona
Pokud vaše strategie existuje pouze v prezentaci, ale její realizace probíhá v několika různých nástrojích, může být sledování výkonu složité. Šablona marketingového plánu ClickUp vám poskytuje strukturované místo, kde můžete stanovit cíle, rozdělit je na úkoly, sledovat pokrok a zobrazit časové osy, aniž byste museli stejný plán vytvářet znovu v několika různých nástrojích.
Proč by marketéři měli používat ChatGPT
Jako marketér je pro vás prázdná stránka často největším nepřítelem. Komplikuje vše – psaní blogových příspěvků, přípravu příspěvků na sociální média, vytváření předmětů e-mailů nebo vytváření variant reklamních textů pro novou kampaň.
ChatGPT vám pomůže pracovat rychleji tím, že vygeneruje první návrh a shrne klíčové body z vašich rozsáhlých poznámek nebo úložiště stávajícího obsahu.
Pomůže vám také, když potřebujete strukturované myšlení na požádání. Můžete jej požádat, aby seskupil relevantní klíčová slova podle záměru, navrhl formáty obsahu pro různé kanály a nastínil, co otestovat ve vaší příští sadě sociálních nebo e-mailových kampaní.
Kvalita výstupu závisí na vstupu, proto je užitečné poskytnout mu kontext, který by normálně požadoval konzultant pro digitální marketing:
- Vaše cílová skupina
- Cíl kampaně
- Kanál (obsah blogu, vstupní stránky, platformy sociálních médií)
- Tón a omezení (hlas značky, počet slov, pravidla dodržování předpisů)
Zde je několik příkladů marketingových úkolů, které můžete řešit pomocí ChatGPT:
✍🏼 Pište marketingové texty pro webové stránky, příspěvky na sociálních sítích, popisy produktů a e-mailové kampaně.
📈 Analyzujte údaje o zákaznících , jako je chování při prohlížení stránek a historie nákupů, abyste mohli personalizovat marketingové zprávy a obsah webových stránek.
✅ Identifikujte tržní trendy a shrňte poznatky o konkurenci, které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí.
📖 Přečtěte si také: Jak funguje ChatGPT? Využijte ChatGPT na maximum!
Příklady použití ChatGPT v marketingu
Abychom vám poskytli jasnou představu o tom, jak používat ChatGPT pro marketing, projdeme si osm praktických případů použití ChatGPT v marketingu.
Od každodenní tvorby obsahu po chytřejší analýzu dat a plánování kampaní – tyto příklady ukazují, jak může ChatGPT podpořit vaše marketingové úsilí a zvýšit efektivitu.
1. Nápady na obsah
Každý vysoce výkonný obsah byl kdysi jen nápadem. Velké nápady se nerodí snadno a ChatGPT může být překvapivě účinným partnerem pro brainstorming. Navíc, když máte výchozí bod místo toho, abyste zírali na prázdnou stránku, je proces tvorby obsahu mnohem méně nervy drásající.
Dalším skvělým způsobem, jak využít ChatGPT pro tvorbu obsahu, je nejprve ho požádat o provedení základního průzkumu trhu. Můžete ho požádat, aby vypsal seznam nejvýznamnějších konkurentů ve vašem odvětví, našel příležitosti na trhu nebo dokonce navrhl jedinečné prodejní argumenty.
Další velkou výhodou je rychlost. Příspěvek na Redditu dokonce ukazuje, jak někdo pomocí ChatGPT vygeneroval 40 nápadů na obsah za méně než 60 sekund. Klíčové jsou samozřejmě dobré podněty.
⭐ Vyzkoušejte tyto podněty pro tvorbu obsahu:
- Seznam 10 nápadů na blogové příspěvky pro malou firmu nabízející služby marketingu na sociálních médiích
- Navrhujte kreativní nápady pro příspěvky na sociálních médiích pro značku zaměřenou na zákazníky generace Z.
- Brainstormujte témata newsletterů pro digitální marketingovou agenturu zaměřenou na obsahový marketing.
- Generujte nápady na obsah na základě nejnovějších trendů v optimalizaci vyhledávačů pro e-commerce značky.
✅ Co mají všechny tyto výzvy společného?
Mají jasnou představu o cílové skupině, zmiňují obchodní kontext a specifikují typ obsahu nebo kanál, pro který chcete nápady.
📖 Přečtěte si také: Jak využít AI pro automatizaci marketingu
2. Segmentace publika
Jelikož mluvíme o cílové skupině, podívejme se, jak vám ChatGPT může pomoci vytvořit kampaně, které skutečně osloví ty správné lidi.
ChatGPT dokáže procházet obrovské množství zákaznických dat a poskytnout vám lepší přehled o tom, co vaše cílová skupina skutečně chce. Dokáže najít vzorce a trendy, které by vám mohly uniknout, a to díky analýze interakcí, otázek a neformální zpětné vazby.
To znamená, že získáte chytřejší skupiny publika a smysluplnější způsoby, jak je zaujmout.
Detekuje také jemné změny v náladě zákazníků nebo nové trendy na trhu, což vám dává příležitost upravit svou strategii, než se stane příliš pokročilou. A protože tak dobře rozumí kontextu a jazyku, jsou jeho postřehy promyšlené a překvapivě lidské.
Jednou z nejlepších věcí na používání ChatGPT pro segmentaci je to, jak velmi usnadňuje personalizaci. Čím konkrétnější jsou vaše skupiny, tím obtížnější je obvykle vytvářet zprávy, které působí osobně. ChatGPT vám značnou část této práce ulehčí.
⭐ Zde je několik nápadů, které můžete vyzkoušet pro segmentaci publika (budete však muset zadat požadovaný kontext):
- Navrhněte způsoby segmentace našeho publika na základě jeho nákupní historie a chování při prohlížení webových stránek.
- Pomozte mi rozdělit odběratele našeho zpravodaje do skupin na základě jejich zapojení do minulých e-mailových kampaní.
- Identifikujte segmenty publika pro značku kosmetických přípravků na základě zájmů zákazníků, věkových skupin a preferencí produktů.
📮 ClickUp Insight: Téměř 88 % respondentů průzkumu uvádí, že používá nástroje AI, aby si usnadnilo a zrychlilo osobní úkoly. Chcete tyto výhody využít i v práci? Integrovaný AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, vám pomůže pracovat chytřeji s menším počtem schůzek, okamžitými souhrny a automatizovanými úkoly – a zvýší vaši produktivitu až o 30 %.
3. Optimalizace obsahu
Lidé často využívají ChatGPT k tvorbě obsahu od nuly, ale věděli jste, že jej můžete použít také k optimalizaci stávajícího obsahu?
Podle SurveyMonkey je to hlavní důvod, proč marketéři používají nástroje AI. A dává to smysl. Od přidávání správných klíčových slov pro SEO až po přizpůsobování obsahu různým cílovým skupinám – optimalizace je oblast, ve které AI tiše odvádí svou nejlepší práci.
Ať už jde o vylepšení blogového příspěvku, zpřehlednění textu e-mailového marketingu nebo úpravu příspěvku na sociálních médiích, ChatGPT vám pomůže získat náskok.
⭐ Můžete požádat ChatGPT o pomoc s optimalizací obsahu pomocí těchto jednoduchých pokynů:
- Navrhněte seznam klíčových slov pro SEO pro blogový příspěvek na téma [téma] a ukažte mi, jak je přirozeně začlenit do textu, nadpisů H2 a H3.
- Přepište následující odstavec tak, aby oslovoval jiné publikum, ale zachoval původní význam.
- Vytvořte meta popis pro blogový příspěvek s názvem [název], který by lidi přiměl kliknout. Dejte mi na výběr 5 možností a v každé z nich pokryjte různé úhly pohledu.
- Pomozte mi vytvořit osnovu obsahu na základě [klíčového slova] a souvisejících témat.
- Napište několik poutavých nadpisů pro blogový příspěvek o [tématu], které osloví [cílovou skupinu].
👀 Zajímavost: První televizní reklama byla vysílána ve Spojených státech v roce 1941 a propagovala hodinky Bulova. Její vysílání před baseballovým zápasem na newyorské stanici stálo pouhých 9 dolarů. Tento 10sekundový klip otevřel dveře k tomu, co se později stalo miliardovým reklamním průmyslem.
Dnes nejsou náklady jen výdaje na média, ale také kreativní kapacita a rychlost. Umělá inteligence pomáhá týmům rychleji vytvářet více obsahu, neustále ho vylepšovat a přizpůsobovat pro různé formáty.
4. Psaní reklamních textů
Psaní dobrého reklamního textu je trochu jako zahájení konverzace s někým, kdo má naspěch. Musíte upoutat jeho pozornost, vzbudit jeho zvědavost a dát mu důvod, aby se o vás zajímal – a to vše jen několika slovy.
Ať už provozujete reklamy na Google, Facebooku, LinkedIn nebo dokonce TikToku, ChatGPT vám pomůže vytvořit zprávy, které budou působit svěže a budou relevantní pro vaši cílovou skupinu.
Marketingový nástroj AI je také užitečný pro testování různých verzí reklamy ( A/B testování ). Můžete rychle vytvořit několik možností a zjistit, která z nich přináší lepší výsledky.
⭐ Zde je příklad, jak marketéři používají ChatGPT pro psaní reklamních textů:
- Napište nadpisy a popisy pro Google Ads, které zdůrazňují klíčové body a vybízejí k prokliku na [popis produktu] od [cílové skupiny].
- Vytvářejte texty reklam pro sociální sítě, které působí osobně a ladí s tónem platforem jako Instagram, Facebook a LinkedIn.
- Napište nativní reklamní text, který přirozeně zapadne do okolního obsahu, ale zároveň bude dostatečně výrazný, aby vzbudil zájem.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI v reklamě
5. Změna účelu obsahu
Repurposing obsahu je způsob, jakým štíhlé marketingové týmy dokážou z každého kousku obsahu vytěžit 10krát více a maximalizovat jeho návratnost investic.
S ChatGPT je tento proces mnohem plynulejší a často také šetří čas.
Ahrefs uvádí, že 74,2 % nových webových stránek nyní obsahuje obsah generovaný umělou inteligencí. Není překvapením, že se marketéři obracejí k nástrojům, jako je ChatGPT, aby posunuli své procesy tvorby obsahu a obsahového marketingu dále.
⭐ Takto můžete pomocí ChatGPT změnit účel obsahu:
- Proměňte sadu blogových příspěvků v e-knihu, kterou lze zdarma stáhnout a využít k získávání potenciálních zákazníků.
- Shrňte dlouhý webinář nebo podcast do blogového příspěvku nebo několika příspěvků na sociálních médiích.
- Přepracujte článek z blogu na poutavý e-mailový newsletter pro vaše odběratele.
- Zvýrazněte klíčové momenty z webináře nebo videa a vytvořte navazující obsah nebo krátké propagační úryvky.
- Rozdělte podrobný článek na rychlé příspěvky, které lze sdílet na platformách jako Instagram, LinkedIn nebo Twitter.
✅ Pokud hledáte rychlé nápady, zde je několik, které vám pomohou začít:
- Shrňte tento [webinář, blogový příspěvek nebo podcast] do 150 slov dlouhého příspěvku na LinkedIn pro [cílovou skupinu].
- Přepište tento blogový příspěvek do podoby přátelského zpravodaje, který zdůrazní hlavní body.
- Převést tento článek do tří krátkých popisků na Instagramu s relevantními hashtagy.
📖 Přečtěte si také: Jak využít AI pro průzkum trhu
6. Optimalizace SEO
Téměř 65 % společností uvádí, že díky nástrojům AI dosáhly lepších výsledků v oblasti SEO.
A je snadné pochopit proč.
Od hledání vhodných témat pro váš blog až po pomoc s výzkumem klíčových slov – ChatGPT vám pomůže celý proces lépe zorganizovat. Může vám také pomoci vymyslet poutavé nadpisy a seskupit vyhledávané termíny podle záměru, takže snáze zjistíte, co vaši čtenáři opravdu hledají.
Navíc je to užitečný partner, když chcete vytvořit silnou strukturu obsahu nebo napsat meta popisy, které lákají ke kliknutí.
⭐ ChatGPT podporuje vaše SEO úsilí mnoha různými způsoby:
- Navrhujte nápady na obsah na základě trendových klíčových slov ve [vašem odvětví].
- Najděte long-tailová klíčová slova a seskupte je podle záměru vyhledávání.
- Vytvářejte nápady na nadpisy, které jsou poutavé a zároveň vhodné pro klíčová slova.
- Vytvořte návrh obsahu, který odpovídá záměru vyhledávání za [cílovým klíčovým slovem].
- Napište jasný a lákavý meta popis pro blogový příspěvek na téma [téma].
📖 Přečtěte si také: Jak využít AI pro affiliate marketing
7. Chatbot pro generování potenciálních zákazníků a zákaznickou podporu
Všichni oceníme rychlou a užitečnou odpověď, když máme nějaký dotaz. Právě proto se firmy obracejí na chatboty, aby uspokojily potřeby svých zákazníků. S ChatGPT pracujícím na pozadí může váš chatbot vést přirozenější konverzace s vašimi zákazníky.
Chatboty založené na ChatGPT mohou odpovídat na běžné otázky, sdílet podrobnosti o produktech, provázet zákazníky během placení nebo dokonce pomáhat řešit drobné problémy. To zjednodušuje život vašim zákazníkům a poskytuje vašemu týmu podpory tolik potřebnou úlevu.
V oblasti marketingu mohou chatboty nenápadně navázat konverzaci s návštěvníky webových stránek a dokonce získat potenciální zákazníky prostřednictvím přirozených a přátelských chatů.
⭐ A pokud vás zajímá, jak do toho zapadá ChatGPT, můžete ho zkusit požádat o věci jako:
- Přátelský chatbotový skript pro zodpovídání běžných dotazů týkajících se produktů
- Užitečné odpovědi pro vedení zákazníků procesem platby
- Přirozený tok konverzace, který usnadňuje shromažďování informací o potenciálních zákaznících.
- Návrhy, jak může chatbot pomoci návštěvníkům prozkoumat vaši produktovou řadu
📖 Přečtěte si také: Jak využít AI v marketingu
8. Analýza dat a reporting
Prashanth Southekal, vedoucí Data for Business Performance Institute, řekl: „Společnosti mají obrovské množství dat, ale [úspěch] nespočívá ve sběru dat, ale v jejich správě a analýze.“
Toto je další oblast, kde se ChatGPT hodí.
Ať už sledujete výkonnost kampaní, kontrolujete návštěvnost webových stránek nebo prověřujete, jak dopadla vaše poslední e-mailová kampaň, ChatGPT vám zjednoduší analýzu.
Pomáhá také porozumět složitým datovým sadám tím, že je rozkládá na jednoduché poznatky, které může váš marketingový tým skutečně využít. A pokud chcete odhalit trendy nebo provést informované předpovědi, ChatGPT vám umožní nahlédnout do budoucnosti na základě analýzy minulých dat.
⭐ Požádejte ChatGPT o pomoc s analýzou dat a vytvářením reportů:
- Shrňte klíčové poznatky z této zprávy o výkonu kampaně jednoduchými slovy.
- Zvýrazněte nejdůležitější poznatky z našich údajů Google Analytics za uplynulý měsíc.
- Navrhněte možné důvody poklesu zájmu o naše nejnovější příspěvky na sociálních sítích.
- Zkontrolujte výkonnost e-mailové kampaně za poslední čtvrtletí a navrhněte oblasti, které je možné vylepšit.
👀 Zajímavost: Termín „umělá inteligence“ byl poprvé použit v roce 1956 v rámci letního výzkumného projektu umělé inteligence na Dartmouth College, který je často považován za „zrod“ tohoto oboru.
Omezení používání ChatGPT v marketingu
Většina z nás si uvědomuje, že ačkoli ChatGPT může být užitečným pomocníkem, není bez nedostatků. Pro marketingové týmy je důležité vědět, v čem má nedostatky, aby se mohli vyhnout překvapením a hledat alternativy k ChatGPT.
Zde je několik běžných omezení, kterých by si měli být marketingoví pracovníci vědomi:
- ChatGPT může poskytovat nepřesné informace, proto je před sdílením nebo zveřejněním výstupu nezbytné ověřit fakta.
- Jeho odpovědi mohou odrážet zaujatost dat, na kterých byl trénován, takže marketéři musí zkontrolovat výstupy z hlediska spravedlnosti a inkluzivity.
- Často má potíže s kontextem a zdravým rozumem, což vede k odpovědím, které znějí správně, ale míjí se účinkem.
- Kreativita není jeho silnou stránkou, takže originální nápady na kampaně nebo vtipné texty stále vyžadují lidský přístup.
- Tento nástroj často pracuje s zastaralými nebo omezenými informacemi, zejména pokud se jedná o data v reálném čase nebo specializovaná témata. Možná tedy budete muset výslovně zadat, aby čerpal nejnovější data z webu.
📖 Přečtěte si také: Průvodce používáním AI v obsahovém marketingu
Alternativy ChatGPT v marketingu
ChatGPT je užitečný pro rychlé vytváření návrhů a generování desítek nápadů najednou, ale marketingová práce málokdy končí u návrhu. Stále potřebujete místo, kde můžete ukládat zadání, přidělovat práci, sledovat schvalování a reportovat výsledky, aniž byste museli duplikovat informace v několika nástrojích.
Právě zde se objevují pojmy „Work Sprawl “ a „AI Sprawl “.
- K rozptýlení práce dochází, když jsou vaše plány, aktiva a úkoly uloženy v různých nástrojích, které mezi sebou nekomunikují.
- K rozrůstání AI dochází, když se vaše organizace spoléhá na více rozptýlených nástrojů a modelů AI bez dohledu, strategie nebo představy o tom, kdo co používá. To vede k plýtvání penězi, zdvojování úsilí a bezpečnostním rizikům.
Pokud chcete asistenci ve stylu ChatGPT, která zůstává propojena s realizací, ClickUp funguje jako chytřejší alternativa. Je to proto, že nativní AI ClickUp, ClickUp Brain, sídlí ve stejném konvergovaném AI pracovním prostoru, kde již existují vaše marketingové projekty.
Proč ClickUp Brain vítězí nad ChatGPT pro marketingové týmy
ClickUp Brain vám pomůže generovat obsah, shrnout aktualizace a proměnit briefy v sledovatelné úkoly až po jejich zveřejnění, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.
ChatGPT zná pouze to, co do něj vložíte.
ClickUp Brain dokáže pracovat s tím, co již máte ve svém pracovním prostoru – dokumenty kampaní, podrobnosti úkolů, komentáře, časové osy a aktualizace –, takže strávíte méně času vysvětlováním souvislostí.
Místo kopírování příkazu do samostatného nástroje a vkládání výstupu zpět do marketingové úlohy v ClickUp můžete pomocí AI přímo v ClickUp Docs vytvořit návrh obsahu, připojit jej k úlohám kampaně a zachovat tak plný kontext.
Použijte jej, když potřebujete:✅ Převést brief kampaně na seznamy úkolů a podúkolů✅ Napsat návrhy příspěvků na sociálních sítích, reklamních textů a obsahu e-mailů z jednoho spolehlivého zdroje✅ Shrnout aktualizace kampaně a extrahovat akční položky z poznámek
Když jsou vaše nejlepší podněty uloženy v osobní historii chatu někoho jiného, celý tým nakonec vynalézá kolo. S ClickUp Docs (a Docs Hub pro organizaci) můžete vytvořit sdílené úložiště pro briefy kampaní, knihovny opakovaně použitelných podnětů, rámce pro positioning a schválené zprávy – a poté každý dokument přímo propojit s úkoly ClickUp, které jej provádějí, aby strategie a akce zůstaly synchronizované.
Zde je krátké video o tom, jak marketingové týmy využívají ClickUp Brain na maximum:
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si marketingový pracovní postup s podporou umělé inteligence pomocí ClickUp BrainGPT, vaší super aplikace s umělou inteligencí. Jako desktopový pomocník s umělou inteligencí udržuje vaši práci propojenou napříč všemi aplikacemi, které používáte: ClickUp, Drive, Slack a další.
Zde je návod, jak jej můžete využít k úspoře alespoň jednoho dne v týdnu:
- Zachyťte nápady na kampaně a návrhy textů pomocí svého hlasu: Použijte funkci Talk to Text k diktování osnov blogů, variant reklamních textů, předmětů e-mailů nebo rychlých kreativních briefů, když jste mezi schůzkami nebo kontrolujete materiály na cestách. BrainGPT převede váš hlas na vybroušený text, který můžete vložit přímo do dokumentu ClickUp, popisu úkolu, komentáře nebo libovolného textového pole.
- Ptejte se na otázky vycházející z kontextu vaší skutečné kampaně: Místo toho, abyste znovu vysvětlovali každý detail, požádejte ClickUp BrainGPT, aby vyhledal odpovědi z obsahu vašeho pracovního prostoru, jako jsou úkoly, dokumenty, chaty a shrnutí schůzek.
- Rychlé vyhledávání předchozích prací pomocí dotazů ve stylu Enterprise Search: Pokud potřebujete znovu použít existující obsah nebo vyhledat zpětnou vazbu od zákazníků, ClickUp BrainGPT může prohledávat ClickUp, web a soubory z připojených aplikací.
- Vyberte si správnou AI pro danou úlohu, aniž byste ztratili odpovědi z pracovního prostoru: Pokud chcete jiný styl psaní nebo uvažování, můžete přepnout modely a přistupovat k ChatGPT, Claude nebo Gemini ve stejném rozhraní!
Dashboardy ClickUp usnadňují analýzu dat
Většina marketingových týmů disponuje velkým množstvím dat. Náročné je však tato data spojit tak, aby dávala smysl. V tom vynikají dashboardy ClickUp.
Můžete vytvořit dashboard, který v reálném čase zobrazuje čísla vašich kampaní, konverze potenciálních zákazníků, termíny dodání obsahu a dokonce i pracovní vytížení týmu. Všechna data jsou k dispozici na jednom místě, takže nemusíte neustále přepínat mezi různými nástroji.
Dashboardy jsou však užitečné pouze tehdy, pokud vedou k rozhodnutím. AI karty ClickUp přidávají k datům vašeho dashboardu reporty založené na umělé inteligenci, takže můžete generovat souhrnné zprávy nebo vlastní informace založené na výzvách, které využívají skutečnou aktivitu vašeho pracovního prostoru.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si vlastní AI karty, například:
- Shrnutí AI: Vytvoření kontroly stavu na základě složky kampaně
- Aktualizace projektu AI: Získejte přehlednou aktualizaci stavu, kterou můžete vložit do e-mailů pro zainteresované strany.
- AI Brain: Chcete-li spustit vlastní výzvu, například „Shrňte, co bylo tento týden odesláno, co je blokováno a čemu je třeba věnovat pozornost jako dalšímu“.
ClickUp Automations and Agents vám pomůže pracovat chytřeji, ne tvrději.
Vždy existuje dlouhý seznam drobných úkolů, které zabírají příliš mnoho času, jako je zasílání připomínek k publikování a sledování schvalování. ClickUp Automations se o ně postará za vás.
Řekněme, že úkol je označen jako hotový. Můžete nastavit ClickUp tak, aby automaticky informoval další osobu v pořadí, přiřadil další krok nebo dokonce naplánoval následnou akci.
💡 Tip pro profesionály: Udržujte předávání kampaní v chodu pomocí ClickUp Super Agents.
Když marketingová práce dosáhne fáze revize, zpoždění obvykle vznikají kvůli nejasným odpovědnostem nebo zapomenutým následným krokům. ClickUp Super Agents se spustí, když dojde ke změně ve vašem pracovním postupu, a automaticky podniknou příslušné kroky, takže váš tým není závislý na manuálních připomínkách.
Dva příklady agentů, které můžete hned nastavit v ClickUp:
- Agent pro kontrolu kvality kampaní: Když se úkol přesune do stavu Připraveno ke kontrole, zkontrolujte, zda obsahuje všechny požadované údaje (cílová skupina, kanál, termín, odkaz na materiál), a poté v komentáři uveďte, co chybí, a přiřaďte správného recenzenta.
- Agent pro opětovné využití obsahu: Když je úkol blogového příspěvku označen jako schválený, vygenerujte kontrolní seznam úkolů pro opětovné využití (příspěvek na LinkedIn, úryvek e-mailu, krátké popisky) a vytvořte tyto úkoly v příslušném seznamu s navrhovanými termíny. Vygenerujte první návrh obsahu a označte správného vlastníka pro lidskou kontrolu a úpravy.
A pokud hledáte způsob, jak sjednotit všechny své marketingové aktivity, šablona marketingového plánu ClickUp vám to ještě více usnadní.
Toto je důvod, proč je tak užitečný:
- Stanovte si jasné marketingové cíle a rozdělte je na zvládnutelné úkoly.
- Udržujte své kampaně organizované pomocí strukturovaného, podrobného plánu.
- Sledujte pokrok pomocí integrovaných metrik a mějte přesný přehled o aktuálním stavu.
- Provádějte rychlé úpravy na základě výsledků v reálném čase.
📖 Přečtěte si také: Šablony marketingových plánů zdarma pro vytvoření marketingové strategie
Příklady využití ClickUp Brain v marketingu
Použijte tyto pokyny v dokumentu ClickUp Doc nebo v popisu úkolu s AI ClickUp, aby vaše nápady a návrhy zůstaly propojeny s probíhající kampaní.
1. Nápady na obsah
- Vytvořte 15 nápadů na blogové příspěvky pro [cílovou skupinu] na téma [téma] a seskupte je podle fáze nákupního procesu (TOFU, MOFU, BOFU).
- Vytvořte 10 úhlů pohledu na příspěvky na sociálních médiích pro [kampaň] a navrhněte nejlepší formát obsahu pro každý z nich (karusel, krátké video, textový příspěvek).
- Na základě našeho stávajícího obsahu o [téma] navrhněte 8 nových úhlů pohledu, které jsme dosud neprobrali.
2. Segmentace publika
- Navrhněte 5 segmentů publika pro [produkt] pomocí těchto signálů: [historie nákupů], [chování při prohlížení], [případ použití], [pracovní role]
- Vytvořte matici zpráv podle segmentů s bolestivými body, klíčovými sděleními, důkazy a výzvami k akci pro každý segment.
- Identifikujte pravděpodobné námitky pro každý segment a navrhněte odpovědi, které můžeme použít v reklamách a na vstupních stránkách.
3. Optimalizace obsahu a podpora SEO
- Navrhněte relevantní klíčová slova pro blogový příspěvek na téma [téma] a poté ukažte, kam je v tomto nástinu přirozeně umístit: [vložit nástin]
- Přepište tuto část pro [cílovou skupinu] a zachovejte přitom stejné klíčové body: [vložte odstavec]
- Napište 5 meta popisů pro tento název blogu a každý z nich omezte na 155 znaků: [název]
4. Reklamní texty a A/B testování
- Napište 6 nadpisů Google Ads a 4 popisy pro [nabídku], z nichž každý zdůrazní jinou výhodu.
- Vytvořte 3 varianty reklam na LinkedIn pro [persona] s různými háčky a výzvami k akci.
- Dejte mi 5 nápadů na A/B testování tohoto reklamního textu a vysvětlete, co se každý test snaží zjistit: [vložte text]
5. Změna účelu obsahu
- Převést tento blogový příspěvek na 150 slov dlouhý příspěvek na LinkedIn, 6 tweetů a 3 krátké popisky s relevantními hashtagy: [vložit odkaz nebo text]
- Shrňte tento webinář do 7 klíčových bodů a 5 sociálních úryvků pro platformy sociálních médií: [vložit poznámky]
- Vytvořte e-mailový newsletter s jasným úvodem, 3 hlavními body a jednou výzvou k akci: [vložte článek]
📖 Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
Provozujte celý svůj marketingový motor v ClickUp
Není pochyb o tom, že si ChatGPT vydobyl své místo jako užitečný pomocník v marketingu. Ale příliš často to tím končí.
ClickUp Brain posouvá tuto energii ještě dál. Nejenže generuje nápady a vylepšuje návrhy, ale také proměňuje tuto inspiraci v organizovanou, sledovatelnou práci, kterou váš tým může skutečně provádět ve stejném pracovním prostoru. Na rozdíl od ChatGPT je Brain skutečně kontextově orientovaný.
Největší výhodou používání ClickUp pro marketing je navíc to, že centralizuje váš marketingový motor. Když jsou strategie, aktiva, realizace a komunikace týmu na jednom místě, nemusíte se tolik starat o předávání úkolů a přepínání kontextu. Váš tým získá jasnější cestu od „tady je nápad“ k „tady je to, co se bude realizovat, kdy a kdo za to odpovídá“.
Jste připraveni spojit strategii, obsah a realizaci založené na umělé inteligenci na jednom místě? Začněte s ClickUp ještě dnes.