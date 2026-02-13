Nejlepší reklamní kampaně využívající umělou inteligenci: příklady a poučení

Můžete mít ten nejbrilantnější a nejdojímavější reklamní koncept na světě.
Pokud vám však její příprava a optimalizace zabere tři týdny, ztratíte příležitost dosáhnout požadovaného účinku.
Proto značky využívají umělou inteligenci. Aby mohly rychle reagovat, včas rozpoznat signály a přijímat kreativní rozhodnutí ve velkém měřítku.
Ale kde začít?
Jak používáte AI k vytváření reklam, aniž byste obětovali lidskou kreativitu?
Není nic užitečnějšího než studium reálných příkladů reklamy využívající umělou inteligenci v praxi.
V tomto příspěvku rozebíráme úspěšné kampaně předních značek, klíčové poučení a podrobný návod, jak spustit vlastní reklamní kampaň založenou na umělé inteligenci.
Co dělá reklamní kampaň využívající umělou inteligenci výjimečnou
Pouhé použití technologie AI k vytvoření reklamní kampaně nepřináší konkurenční výhodu. Protože to už dělá téměř každá jiná značka.
Abyste se prosadili, ujistěte se, že vaše reklama splňuje většinu z těchto bodů:
- Dynamické kampaně: Nejlepší reklamní kampaně využívající umělou inteligenci jsou velmi dynamické. V reálném čase přizpůsobují sdělení, vizuální prvky a formáty na základě reakcí publika.
- Hyperpersonalizace ve velkém měřítku: Přizpůsobení obsahu reklamy různým segmentům publika = personalizace. Přizpůsobení individuálním preferencím uživatelů = hyperpersonalizace. A právě hyperpersonalizace je to, co lidi přiměje si pomyslet: „Páni, tahle značka mi rozumí.“
- Provádění na platformě: Využijte AI k přizpůsobení reklam pro různé platformy. Zatímco váš nástroj AI pro sociální média vám poskytuje kreativní obsah, můžete jej přizpůsobit rozměrům, narativům a publiku konkrétní platformy.
- Integrované testování reklam: Tradiční tvorba reklam je pomalá. S AI můžete generovat a testovat stovky variant (nadpis A + video C + modré tlačítko CTA) současně. Systém také identifikuje, které kombinace přinášejí nejvíce konverzí, a okamžitě je škálovat.
- Optimalizace reklam v reálném čase: AI vyhodnocuje výkonnost reklam v několika dimenzích – kreativní varianty, publikum, umístění, formáty – a optimalizuje je. Například detekuje únavu z kreativy (když uživatelé mají dost stejné reklamy) a upraví frekvenci, než klesne vaše návratnost investic.
⚖️ Marketingové kampaně využívající umělou inteligenci vs. reklamní kampaně využívající umělou inteligenci: Tyto dva pojmy se snadno zaměňují, ale zde je jejich rozlišení:
- AI v marketingu je zastřešující pojem. Zahrnuje využití AI pro výzkum publika, prediktivní modelování chování a koordinaci sdělení napříč e-mailem, CRM a sociálními médii.
- Reklama využívající umělou inteligenci je podskupinou marketingu využívajícího umělou inteligenci, která se zaměřuje na placená mediální prostředí. Úlohou umělé inteligence je zde optimalizovat nákup reklam, cílení a kreativní doručování v reálném čase.
Stručně řečeno: Každá reklamní kampaň využívající umělou inteligenci je součástí marketingové strategie využívající umělou inteligenci, ale ne každá marketingová taktika využívající umělou inteligenci zahrnuje reklamu.
Příklady nejlepších reklamních kampaní využívajících umělou inteligenci
Nyní se podívejme na deset nejlepších příkladů reklamy využívající umělou inteligenci od globálních značek a zjistěme, jak umělou inteligenci využívají k prezentaci svých prodejních argumentů:
👀 Věděli jste, že... Hodinky v reklamách jsou téměř vždy nastaveny na 10:10. Je to proto, že v 10:10 ručičky rámují logo značky (obvykle umístěné uprostřed nahoře) a, co je ještě důležitější, vypadají jako smajlík. 😀
1. Heinz: Takto vypadá kečup pro AI
V roce 2022 se společnost Heinz přidala k vlně nadšení pro DALL-E jednoduchým experimentem: požádala AI, aby nakreslila „kečup“.
Výsledkem byla mistrovská lekce v oblasti hodnoty značky. Umělá inteligence konzistentně generovala obrázky s ikonickým tvarem láhve Heinz, nálepkou ve tvaru náhrobku a specifickým odstínem červené barvy.
Aby to posunuli ještě dál, zadávali AI stále bizarnější podněty, jako „kečup ve vesmíru“, „renesanční kečup“ a „kečupové potápění“. Bez ohledu na to, jak surrealistický byl požadavek, výsledek byl nepopiratelně Heinz.
Kampaň zaznamenala obrovský úspěch, když společnost Heinz vyzvala fanoušky, aby zasílali své vlastní podněty, čímž se iniciativa proměnila v obrovský motor pro vytváření obsahu uživateli (UGC).
✅ Klíčový poznatek: Využijte AI k ověření pravdivosti značky. Toto je vynikající příklad značky, která využívá AI k prokázání psychologického tvrzení: Heinz je kečup. Navíc, protože podněty byly obecné, výsledek působil nestranně. Neutrálnost učinila výsledek mnohem silnějším a přesvědčivějším.
📚 Číst více: Nejlepší nástroje umělé inteligence pro startupy
2. Burger King: Soutěž o milionový Whopper
Pokud existuje někdo, kdo ví, jak správně hrát reklamní hru, je to BK.
A v roce 2024 to udělali znovu, když spustili mikroweb založený na umělé inteligenci, který zákazníky vyzýval, aby si pomocí jednoduchých textových pokynů sestavili své vysněné hamburgery.
Uživatelé zaslali své nejdivočejší kombinace ingrediencí – od kandovaných jalapeños po arašídové máslo. Generátor obrázků s umělou inteligencí okamžitě vytvořil hyperrealistický, lákavý obrázek jejich vlastního whopperu.
BK poté nechalo veřejnost hlasovat o tom, který burger by měl být vyroben v limitované edici, s cenou 1 milion dolarů pro vítěze.
✅ Klíčový poznatek: Využijte AI reklamu jako bránu k rychlému vytváření produktových nápadů a crowdsourcingu. BK v podstatě proměnila zábavnou soutěž v největší průzkum trhu na světě, kdy nechala své zákazníky rozhodnout, jaká by měla být další nejprodávanější přísada.
🚀 Výhoda ClickUp: Trávíte hodiny nad prázdnou stránkou? Použijte ClickUp Brain k vytváření obsahu v měřítku – ať už se jedná o ilustrace, obrázky, reklamní texty, popisky příspěvků na sociálních médiích, nadpisy atd. Požádejte například Brain, aby „vygeneroval pět variant 15sekundového scénáře videa pro uvedení ekologického pracího prostředku na trh zaměřeného na majitele nemovitostí z generace mileniálů“, a sledujte, jak za pár sekund vykoná kreativní práci.
To samozřejmě nenahrazuje vaše designéry. Jen jim dává náskok a silný kreativní směr, se kterým mohou pracovat!
Navíc můžete dokonce požádat ClickUp Brain, aby pro vás obrázek vygeneroval.
3. Coca-Cola: Kampaň „Create Real Magic“
Společnost Coca-Cola otevřela své archivy a poskytla fanouškům přístup ke svým ikonickým značkovým aktivům, jako jsou loga, tvary lahví, archivní obrázky atd., prostřednictvím vlastní platformy umělé inteligence.
S využitím technologií DALL-E a GPT-4 vytvořili uživatelé originální digitální umění s vánoční tematikou. Zatímco umělá inteligence umožnila masivní rozsah a kreativní variace, společnost Coca-Cola působila jako kurátor a vybírala nejlepší díla pro umístění na prominentních místech.
Tím, že nechala fanoušky převzít kreativní vedení, zůstala Coca-Cola v centru pozornosti během svátků, aniž by musela vynakládat obrovské náklady na tradiční produkci obsahu.
✅ Klíčový poznatek: Využijte nové trendy v oblasti umělé inteligence a vytvořte reklamy, které umožňují účast uživatelů a tvůrčí svobodu. To vede k silnému kulturnímu dopadu, zapojení a širokému rozšíření médií, což jsou skutečné výhry.
🧠 Zajímavost: Santa Claus je červený díky společnosti Coca-Cola. Původně byl často zobrazován jako vysoký, hubený muž oblečený v zelené, modré nebo hnědé barvě. V roce 1931 společnost Coca-Cola pověřila ilustrátora Haddona Sundbloma, aby pro její vánoční reklamy vytvořil „zdravého“ Santu. Nakreslil baculatého, veselého muže v jasně červeném obleku (ladícím s logem Coca-Coly). Tento obraz byl tak silný, že se stal globálním a trvalým standardem pro to, jak Santa dnes vypadá.
4. Nutella: Sedm milionů sklenic. Žádné dvě nejsou stejné.
Když se personalizace poprvé stala módním slovem, většina značek ji udržovala v digitální podobě – e-maily, reklamy a doporučení. Masově vyráběné fyzické produkty zůstaly z velké části jednotné.
Nutella viděla příležitost narušit status quo.
Do AI motoru vložili knihovnu vzorů a barev, kterou systém poté použil k vygenerování sedmi milionů jedinečných etiket pro jejich sklenice v Itálii.
Výsledek? Na regálech supermarketů nebyly žádné dvě sklenice stejné.
Kampaň vyvolala bouřlivou reakci na sociálních médiích, kde fanoušci hledali nejkrásnější designy. Takto se společnosti Nutella podařilo proměnit běžný potravinový výrobek v „jedinečný“ sběratelský kousek, díky čemuž se každý zákazník stal majitelem limitované edice uměleckého díla.
✅ Klíčový poznatek: Personalizace založená na umělé inteligenci je nejúčinnější, když je integrována do produktového zážitku. V tomto případě se samotná sklenice stala reklamním nosičem, sběratelským předmětem a podnětem ke sdílení na sociálních sítích zároveň.
5. BMW: 900 let umění na jednom plátně
BMW přeneslo svou legendární tradici „Art Car“ do digitálního věku s projektem The Electric AI Canvas.
Vyškolili AI model StyleGAN na ohromujících 50 000 obrázcích pokrývajících 900 let dějin umění, plus díla současných legend. Výsledkem bylo dynamické, vyvíjející se mistrovské dílo promítané přímo na povrch automobilu.
Instalace se stala obrovským magnetem na sociálních médiích, protože nebylo možné pořídit dvakrát stejnou fotografii – umělecké dílo se neustále měnilo.
✅ Klíčový poznatek: AI nezapojujte pouze za účelem představení nových narativů. Využijte ji k posílení stávajícího dědictví a identity vaší značky. Výše uvedený příklad ukazuje, jak BMW pomocí generativní AI posílilo svou dlouholetou spojitost s inovacemi, řemeslným uměním a uměním.
6. Nike: Serena vs. Serena
Na oslavu svého 50. výročí a odchodu Sereny Williamsové do důchodu udělala společnost Nike něco nemyslitelného: uspořádala zápas mezi Serenou z roku 1999 (17letým zázračným talentem) a Serenou z roku 2017 (35letou šampionkou).
Pomocí strojového učení analyzovala společnost Nike 20 let její hry – modelovala její práci nohou, výběr úderů a dokonce i její psychologické reakce pod tlakem. Simulovali 130 000 zápasů mezi jejími dvěma „já“ a vysílali velké finále jako živou událost.
To přineslo neocenitelné poznatky založené na datech jak pro tenisové nadšence, tak pro interní tým Nike zabývající se vývojem produktů.
✅ Klíčový poznatek: Kdo řekl, že reklamy musí být výslovně propagační? Spojte strojové učení se svou kreativní genialitou a vytvořte reklamy, které přinášejí smysluplné poznatky a formují vnímání.
7. Hettich: #RoastTheRoom
Společnost Hettich (gigant v oblasti nábytkového kování) se ve své kampani #RoastTheRoom opřela o oblibu „roasting“ na internetu.
Pomocí umělé inteligence vytvořili „katastrofické pokoje“ – obytné prostory, které vypadaly jako postapokalyptické noční můry plné nepořádku a chaosu. Tyto obrázky zveřejnili na Instagramu a vyzývali své sledující, aby si z těchto návrhů utahovali.
Jakmile se začaly hrnout komentáře, společnost Hettich použila generativní AI, aby místnostem dodala „lesk“ a předvedla ohromující, organizovanou proměnu poháněnou jejich hardwarem.
✅ Klíčový poznatek: AI nenahrazuje kreativitu. Špičkové značky ji využívají k realizaci konceptů, které by byly příliš nákladné, složité nebo fyzicky nemožné natočit v reálném světě.
8. Unigloves: Překračování hranic tradičních reklamních focení
Společnost Unigloves čelila významné výzvě: její produkt na ochranu rukou, Derma Shield, používají všichni, od drsných mechaniků až po laboratorní vědce. Neměla však rozpočet na rozsáhlé globální focení.
Místo toho, aby se spokojili s nudnými stockovými fotografiemi, použili AI k vytvoření 250 hyperrealistických scén, které ukazují profesionály z oboru používající Derma Shield v náročných podmínkách.
Od hasiče připravujícího se na službu až po tatéra umývajícího si ruce – díky obrazům generovaným umělou inteligencí mohla společnost Unigloves komunikovat relevantní informace napříč desítkami odvětví s dokonalou vizuální konzistencí.
✅ Klíčový poznatek: Využijte AI tam, kde máte největší potíže. V případě společnosti Unigloves to nebyla kreativita, ale omezený rozpočet a čas na uvedení produktu na trh. Využili AI k vytvoření obrázků v rozsahu, který by byl pro člověka v tak krátkém čase nemožný.
9. H&M: Digitální dvojčata přetvářejí focení modelek
Společnost H&M změnila scénář módní fotografie tím, že vytvořila vysoce věrné digitální dvojníky svých topmodelek. Místo toho, aby si na několik týdnů rezervovala studio pro focení nové kolekce 500 kusů, použila AI k jednorázovému naklonování modelek.
Tato dvojčata mohla být použita k předvedení oblečení v různých pózách, prostředích a formátech, aniž by bylo nutné opakovat focení. Díky tomu se namáhavý, měsíce trvající produkční plán změnil na několik kliknutí na obrazovce.
✅ Klíčový poznatek: Využijte AI k oddělení své kreativní produkce od fyzických omezení. Díky digitalizaci talentů proměnila společnost H&M logistickou noční můru ve škálovatelný, vysokorychlostní obsahový engine.
10. Virgin Voyagers: J. Lo vám právě poslala osobní pozvánku
Zde je další skvělý příklad: Společnost Virgin Voyages věděla, že nemůže přimět Jennifer Lopez, aby se posadila a natočila miliony jednotlivých videí. Klonovali tedy její podobu a hlas a vytvořili Jen AI.
Pomocí tohoto nástroje mohli uživatelé vytvořit hyperpersonalizované video pozvánky na plavbu. Stačilo říct „Jen“ jméno svého přítele a důvod, proč potřebuje dovolenou, a ona mu doručila osobní zprávu přímo jemu.
✅ Klíčový poznatek: Kampaně vedené celebritami již nemusí být omezeny kalendářem mluvčího. Kampaň Jen AI ukazuje, jak klonování pomocí umělé inteligence může proměnit jednoho ambasadora značky ve škálovatelný, interaktivní aktivum značky.
Poučení z úspěšných kampaní využívajících umělou inteligenci
Deset příkladů. Deset klíčových poznatků.
Ale o co vlastně jde?
Zde jsou čtyři nejdůležitější ponaučení, která nám přináší každá úspěšná kampaň využívající umělou inteligenci:
Využijte AI k získání poznatků, nejen k automatizaci.
Pokud používáte AI pouze k rychlejšímu psaní reklamních textů nebo automatizaci opakujících se úkolů, uniká vám podstata věci.
Úspěšné kampaně využívající umělou inteligenci upřednostňují poznatky získané pomocí umělé inteligence. Využívají umělou inteligenci k analýze rozsáhlých datových sad, sledování vzorců interakce, chování zákazníků, odchodů a kreativní únavy, aby podpořily rozhodování založené na datech.
Tyto poznatky pak určují kreativní směr, výběr kanálů, načasování a strukturu kampaně.
Spojte kreativitu s daty
Využijte AI hned od začátku, tj. od tvůrčího procesu (fáze tvorby nápadů a konceptualizace). Analyzujte trendy, kulturní signály, zájmy publika a historické výsledky, abyste odhalili příležitosti, které vaši konkurenti možná přehlédnou.
Digitální marketingové nástroje založené na umělé inteligenci posouvají hranice kreativity a přinášejí nové úhly pohledu a odvozené varianty, které více rezonují s publikem.
👀 Věděli jste? Společnost Ben & Jerry’s použila AI k analýze více než dvou let konverzací na sociálních médiích a objevila obrovský, dosud nevyužitý trend „zmrzliny k snídani“. Jejich odborníci na příchutě pak využili svou kreativitu, chuťové posouzení a osobnost značky, aby tyto poznatky proměnili v reálné produkty.
Neustále testujte a optimalizujte
Dnešní inzerenti navrhují kampaně s variantami již od prvního dne. Umělá inteligence generuje několik kreativních směrů, formátů, háčků a sdělení, které běží současně. Poté analyzuje, jak si každá varianta vede v různých demografických skupinách, umístěních a mikromomentech.
Místo hádání, která kreativita bude mít úspěch, mohou inzerenti sledovat signály výkonu v reálném čase a kampaně okamžitě optimalizovat.
👀 Věděli jste? Meta AI Sandbox poskytuje inzerentům generativní a prediktivní nástroje navržené speciálně pro tento druh optimalizace. Tyto inovace v oblasti umělé inteligence umožňují značkám automaticky vytvářet desítky verzí reklamních textů, pozadí a formátů, aby zjistily, co skutečně funguje v reálném prostředí.
Zajistěte transparentnost a etiku
Modely AI se učí z historických dat.
Hák? Tato historická data často odrážejí společenské předsudky týkající se pohlaví, rasy, věku, tělesného typu, geografické polohy nebo ekonomického statusu. Pokud se to nezkontroluje, AI může posilovat stereotypy, i když to nikdy nebylo záměrem značky.
Transparentnost také hraje klíčovou roli. Publikum reaguje lépe, když značky jasně informují o tom, jak AI používají ve svých reklamách. Kampaně, které skrývají zapojení AI, riskují negativní reakci, pokud se to později zjistí.
👀 Věděli jste? Společnost Dove zaujala jasný a výrazný postoj, když oznámila, že ve své reklamě nikdy nepoužije AI k vytváření nebo úpravám ženských těl. Značka uznala, že generativní modely AI jsou často trénovány na zaujatých datových souborech, které posilují nereálné standardy krásy, a že použití takových výstupů – i neúmyslné – by mohlo zničit desítky let budování jejího postavení „skutečné krásy“.
Jak plánovat reklamní kampaně využívající umělou inteligenci
Inspirovalo vás to k vytvoření vlastní reklamní kampaně využívající umělou inteligenci?
Níže vám ukážeme, jak na to.
⭐ Bonus: Pokud chcete vše dělat na jednom místě, bez neustálého přepínání mezi nástroji a záložkami, stane se ClickUp, konvergovaný AI pracovní prostor, vaším centrem produktivity.
V rámci ClickUp můžete plánovat a realizovat kampaně využívající umělou inteligenci, čímž eliminujete chaos způsobený nesourodými nástroji a z toho vyplývající neefektivitu práce.
Krok 1: Rozhodněte se, kde AI použít
Reklamní kampaně využívající umělou inteligenci přinášejí výsledky, pokud umělou inteligenci používáte záměrně.
Začněte tím, že identifikujete největší problémy, se kterými se obvykle potýkáte při plánování nebo realizaci takových kampaní.
Oblasti, ve kterých může AI přinést zásadní změny:
- Kreativní překážky: Máte potíže s vytvářením vizuálních prvků pro svou kampaň.
- Produkční náklady: Možná máte k dispozici šikovné designéry, ale produkce je drahá.
- Ruční procesy: Váš tým je zahlcen ručním vykazováním.
- Obavy ohledně škálovatelnosti: Jste agentura, která spravuje více reklamních kampaní, a potřebujete AI k automatizaci všech procesů.
Vyberte si jednu nebo dvě oblasti s velkým dopadem, kde zavedete AI a posílíte svou reklamní strategii. Tím zajistíte, že kampaň zůstane zaměřená, zabráníte rozptýlení AI a ospravedlníte svou investici do AI.
⭐ Bonus: Potřebujete rychlý způsob, jak se vymanit z AI Sprawl? Podívejte se na toto video 👇
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, nedostatek znalostí nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
Krok 2: Brainstorming nápadů pro kampaň a příprava plánu
Jakmile víte, kde budete AI využívat, je čas připravit koncept vaší kreativní kampaně.
Svolejte svůj tým a prodiskutujte problém, který chcete vyřešit, příběh, který chcete vyprávět, a jak by měla vypadat úspěšná reklamní kampaň.
Opusťte statické schůzky a využijte ClickUp Whiteboards pro vizuální plánování marketingových kampaní. Právě zde se vaše reklamní strategie formuje v reálném čase.
Takto urychlují a strukturovají vaše brainstormingové sezení:
- Týmy používají lepící poznámky, ruční kresby a spojovací prvky k mapování každé fáze – od počátečního nápadu po výrobu a spuštění.
- Sledujte kurzory svých kolegů v reálném čase, zatímco společně upravujete tabule.
- Používejte Brain přímo v tabulkách k vytváření nápadů, briefů, variant aktiv a dalších prvků.
Když vám dochází energie a nápady, požádejte přímo ClickUp Brain, aby vám navrhl témata kampaní relevantní pro trh a inspiraci pro reklamy, na kterých můžete pracovat.
Několik neuvěřitelně snadných způsobů, jak toho dosáhnout:
- Prompt Brain vám nabídne nápady na kampaně od nuly na základě vaší cílové skupiny, cílů kampaně, prodejních argumentů, tržních trendů a preferovaných kanálů.
- Nechte si navrhnout několik variant stejného reklamního nápadu, aby se váš tým neomezoval pouze na jeden způsob uvažování.
- Požádejte jej, aby zhodnotil váš nápad na kampaň a odhalil mezery.
Jakmile dokončíte návrh kampaně, použijte ClickUp Docs k vytvoření základních prvků. Patří mezi ně kreativní briefy, pokyny pro značku, rámce pro zasílání zpráv, kontrolní seznamy QA, plány obsahového marketingu a další.
Postupujte takto:
- Generování obsahu pomocí umělé inteligence: Zadejte pokyny v přirozeném jazyce, například „Vypracujte jednostránkový kreativní brief včetně pozadí, cílů, osobností publika a harmonogramu zavedení“.
- Vylepšete a zdokonalte: Pomocí funkce Ask AI můžete okamžitě upravit tón, opravit gramatiku nebo přeložit text pro globální trhy.
- Centralizované centrum znalostí: Vnořené dokumenty a wiki udržují vaše kampaní aktiva organizované, zatímco živá společná editace zajišťuje, že všichni jsou doslova na stejné stránce pomocí Docs Hub.
🚀 Výhoda ClickUp: Brainstorming obvykle zabírá spoustu fakturovatelných hodin. Ale co kdyby existoval způsob, jak vymýšlet nápady rychleji, aniž by to bylo na úkor kvality?
ClickUp Brain MAX je desktopový pomocník nové generace s umělou inteligencí pro kreativní týmy. Spojuje pod jednou střechou výkonné funkce umělé inteligence:
- Urychlete výzkum pomocí Enterprise Search : Okamžitě vyhledávejte interní výzkumy, data z minulých kampaní nebo značková aktiva v celém svém pracovním prostoru.
- Vyhněte se ručnímu psaní díky funkci Talk to Text : Diktujte nápady na kampaně nebo poznámky z jednání bez použití rukou. Nechte AI uspořádat vaše nesouvislé myšlenky do profesionálních akčních bodů.
- Flexibilita modelů: Přepínejte ve svém dokumentu mezi nejnovějšími modely ChatGPT, Claude nebo Gemini a získejte různé kreativní osobnosti pro texty svých reklam.
- Komunikujte se svým pracovním prostorem pomocí kontextové AI : Zeptejte se Brain na otázky týkající se vašeho pracovního prostoru, například „Jaký byl náš nejúspěšnější háček z kampaně ve třetím čtvrtletí?“, abyste mohli svou novou strategii založit na reálných datech.
Takto vám Brain MAX usnadní život 😎
📚 Číst více: Jak vytvořit strategii pro sociální média
Krok 3: Naplánujte si časový harmonogram kampaně využívající umělou inteligenci
Časový harmonogram vaší kampaně závisí na tom, jak plánujete AI využít.
📌 Příklad: Pokud plánujete nejprve vycvičit vlastní model umělé inteligence, abyste vytvořili reklamu (jako reklama Nike Serena vs. Serena), vaše fáze tvorby a plánování se prodlouží. Pokud jej však budete používat pouze k vytváření vizuálů generovaných umělou inteligencí, stejná fáze se zkrátí.
Klíčem k úspěšnému spuštění je vytvoření rezervy. Vždy nechte prostor pro neočekávané změny, cykly zpětné vazby a přeorientování.
ClickUp nabízí několik způsobů, jak snadno zmapovat a vizualizovat realistické časové osy kampaní využívajících umělou inteligenci:
Možnost 1: Získejte přehled pomocí Ganttových diagramů
Pomocí zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp můžete zobrazit celou kampaň jako sérii propojených úkolů s jasnými závislostmi.
Úkoly můžete přímo na této časové ose přesouvat a měnit jejich pořadí, označovat je barevnými pruhy pro snadnou identifikaci a rozbalovat je, abyste viděli podrobné informace.
📌 Příklad: „Dokončit brief kampaně“ přechází do „Potvrdit rozpočty“, které přechází do „Seznam materiálů“.
Pokud se jedna úloha zpozdí, okamžitě uvidíte, které následné úlohy jsou tím ovlivněny. Nebo jak se prodlužuje váš časový plán, když jsou úlohy přidány uprostřed kampaně.
Je ideální pro správu reklamních kampaní využívajících umělou inteligenci, na kterých se podílí více týmů (kreativní, mediální, strategický), a zajišťuje, že všichni mají stejné informace.
Možnost 2: Rozdělte hlavní časový plán kampaně podle přidělených osob, kanálů atd.
Zatímco celkový přehled je skvělý pro vedení, jednotliví členové týmu nemusí vidět vše. Zobrazení časové osy ClickUp vám umožňuje rozdělit plán podle stavu, přidělené osoby, priority, kanálu atd.
Například je můžete filtrovat podle přidělených osob, aby každý viděl svůj pracovní tok v rámci kampaně. Nebo je můžete filtrovat podle stavu, abyste viděli časové osy dokončených, rozpracovaných a čekajících na kontrolu úkolů.
💡 Profesionální tip: Pro okamžitou přehlednost přepněte do zobrazení kalendáře ClickUp. Když uvidíte své termíny rozložené podle dne, týdne nebo měsíce, bude se vám pracovní zátěž zdát zvládnutelná.
Tyto kalendáře jsou plně interaktivní – pokud je třeba změnit obsahovou revizi, stačí úkol přetáhnout z pátku na pondělí a váš tým bude okamžitě informován.
Krok 4: Přiřaďte úkoly a automatizujte pracovní postupy
Začněte s jasným rozdělením odpovědností. Sdělte všem členům svého týmu jejich role a povinnosti, abyste stanovili odpovědnost.
ClickUp Tasks vám to usnadní tím, že vám umožní přidat k úkolům kampaně více přiřazených osob (s odlišnými rolemi). Například vytvořte úkol ClickUp s názvem „Napsat text pro příspěvek na sociálních médiích č. 1“ a přidejte autora obsahu jako přispěvatele a editora jako recenzenta.
Rozdělte tyto úkoly na dílčí úkoly, abyste měli přehled o jejich plnění. Jakmile váš tým dokončí jednotlivé kroky, funkce Rollup zobrazí v reálném čase pruh s průběhem plnění nadřazeného úkolu.
Jakmile vytvoříte úkoly, spojte je s ClickUp Automations + Super Agents, abyste automatizovali provádění kampaně.
Nastavte jednoduché automatizace založené na pravidlech v ClickUp dvěma způsoby:
- Použijte automatizační nástroj typu drag-and-drop: Definujte logiku „pokud/pak“ pomocí spouštěčů, podmíněných pravidel a akcí. Například: „Když se stav změní na Dokončeno, automaticky jej přiřaďte editorovi a aktualizujte stav na V kontrole“.
- Využijte náš AI builder: Využívá technologii zpracování přirozeného jazyka (NLP) k vytváření automatizací. Tento marketingový automatizační nástroj bez nutnosti programování za vás udělá veškerou rutinní práci.
Pro vícefázové, komplexní automatizace nasadit Super Agents do svých marketingových workflow. Pracují na pozadí a automaticky provádějí celé sekvence bez manuální pomoci.
📌 Příklad superagenta v akci : Nasadíte vlastní AI agenta, který bude sledovat váš seznam „Design Briefs“ (návrhy designu). Agent automaticky prohledává nové návrhy, vytváří potřebné dílčí úkoly a přiřazuje je členovi týmu, který má nejvíce volné kapacity. Díky těmto AI kolegům vaše práce pokračuje, aniž byste hnuli prstem.
⭐ Bonus: Chcete-li se dozvědět, jak používat AI agenty pro tvorbu marketingového obsahu, podívejte se na toto video 👇
📮 ClickUp Insight: 21 % lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se úkoly. Dalších 20 % uvádí, že opakující se úkoly zabírají alespoň 40 % jejich dne.
To je téměř polovina pracovního týdne (41 %) věnovaná úkolům, které nevyžadují mnoho strategického myšlení nebo kreativity (jako například následné e-maily 👀).
Agenti ClickUp AI vám pomohou tuto rutinu eliminovat. Myslete na vytváření úkolů, připomenutí, aktualizace, poznámky z jednání, psaní e-mailů a dokonce i vytváření komplexních pracovních postupů! To vše (a ještě více) lze automatizovat během chvilky pomocí ClickUp, vaší aplikace pro vše, co souvisí s prací.
💫 Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení pracovní efektivity.
Krok 6: Sledujte výkonnost kampaně pomocí dashboardů AI
Dashboardy založené na umělé inteligenci transformují monitorování kampaní díky analýze dat v reálném čase, návrhům umělé inteligence, proaktivním upozorněním, předpovědím trendů a automatizovanému reportingu.
Vezměte si například ClickUp Dashboards. Centralizují metriky výkonu do jediného uceleného přehledu.
Můžete vytvořit role-based views přizpůsobené konkrétním stakeholderům (např. high-level insights pro C-suite execs; granular, task-level data pro projektové manažery).
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp posouvá reporting o krok dál díky AI kartám, které nabízejí inteligentní souhrny přímo na vašem dashboardu.
Některé běžné AI karty, které můžete použít pro reklamní kampaně:
- AI Brain: Napište libovolný dotaz, například „Co brání naší nejlepší kampani?“ Prohledá úkoly, dokumenty, komentáře a vlastní pole a najde vlastní odpověď, která se automaticky aktualizuje, když se data změní.
- Shrnutí AI: Poskytuje komplexní hodnocení stavu pro vedoucí pracovníky a klienty.
- Aktualizace projektu AI: Poskytuje rychlý (ale živý) přehled o postupu s informacemi o stavu projektu a překážkách.
Kromě toho máme také několik příkladů marketingových dashboardů, které vám mohou posloužit jako inspirace.
Běžné výzvy v reklamě využívající umělou inteligenci
Níže uvádíme pět běžných výzev, kterým čelí kreativní týmy při plánování reklamních kampaní využívajících umělou inteligenci, spolu s jednoduchými řešeními:
|Častá výzva
|Proč k tomu dochází?
|Jak se tomu vyhnout?
|Přílišná závislost na AI a automatizaci
|Nástroje umělé inteligence slibují rychlost a efektivitu. Jakmile vaše reklamní kampaně začnou přinášet dobré výsledky, přestanete systém zpochybňovat.
|Zaveďte pravidelné kontroly, při nichž někdo aktivně prověřuje rozhodnutí a výkonnost AI ve vašich reklamních kampaních.
|Vytváření obecného obsahu
|Nejasné pokyny, zaujatost v trénovacích datech a neúplné instrukce snižují kvalitu výstupů AI.
|Pište pokyny jasně, podložené úplným kontextem nebo nezbytnými pokyny. Opakujte, dokud nedosáhnete správného výsledku.
|Rovnováha mezi lidskou kreativitou a umělou inteligencí
|Nejčastěji se s tím setkáváme v reklamních agenturách, kde tlak na tvorbu přiměje designéry k maximálnímu využití technologií umělé inteligence. Ztrácejí tak kontakt s lidskou kreativitou a začínají slepě důvěřovat výstupům umělé inteligence.
|Definujte hranice pro použití AI ve svých kreativních reklamách. Například použijte AI pro získání poznatků a variace aktiv, ale primární kreativní směr nechte na lidech.
|Rozmach nástrojů AI
|Týmy používají různé marketingové nástroje AI pro různé úkoly – tvorbu obsahu, řízení projektů, analytiku atd. Společně tak vytvářejí roztříštěné pracovní postupy.
|Zaměřte se na svůj kreativní AI stack. Zjistěte, kde potřebujete AI, a investujte do nástrojů, které nabízejí více AI funkcí pod jednou střechou. (Jako ClickUp!)
Nástroje a šablony pro zefektivnění kampaní využívajících umělou inteligenci
Než skončíme, máme pro vás malé překvapení. 🎁
Sestavili jsme krátký (ale velmi užitečný) seznam nástrojů a šablon, které dodají vašim AI kampaním strukturu a pomohou vám lépe plánovat.
Nástroje pro plánování kampaní
1. Software pro řízení marketingových projektů ClickUp
Software PM od ClickUp pro marketingové týmy je komplexní centrum pro reklamní kampaně využívající umělou inteligenci. Slouží jako jediný zdroj informací pro celý životní cyklus vaší kampaně:
- Strategické nápady: Použijte ClickUp Brain pro hloubkový průzkum trhu a Whiteboards pro spolupráci a vytváření myšlenkových map v reálném čase.
- Agilní realizace: Přiřaďte odpovědnost pomocí úkolů a využijte hierarchie (prostory, složky a seznamy) k udržení přehlednosti komplexních globálních kampaní.
- Provozní efektivita: Nasazení automatizací a agentů AI pro zvládnutí náročných administrativních úkolů.
- Kompletní přehled o celém procesu: Sledujte živý výkon pomocí dashboardů a spravujte zpětnou vazbu k kreativám pomocí integrovaných nástrojů pro kontrolu.
- Okamžitá spolupráce: Eliminujte interní e-mailové řetězce přesunutím všech diskusí o kampani do ClickUp Chat.
Tato platforma sdružuje všechny nástroje potřebné pro správu kampaní využívajících umělou inteligenci v jakékoli fázi, a to pro všechny profesionály. Navíc k používání ClickUp nepotřebujete žádné odborné znalosti v oblasti umělé inteligence ani technické znalosti. Je velmi intuitivní!
💡Tip pro profesionály: Zde je návod, jak naše týmy v ClickUp plánují své marketingové kampaně od začátku do konce. Poslechněte si to od Mika, jednoho z našich inženýrů strategických řešení. 👇🏼
📚 Číst více: Váš průvodce projektovým managementem pro marketéry
2. Jasper AI
Jasper používají copywriteři, kteří chtějí rozšířit obsah, aniž by ztratili duši své značky. Jedná se o nástroj zaměřený na konverzi, který generuje reklamní texty, nadpisy a vstupní stránky přizpůsobené konkrétnímu hlasu vaší značky.
Po zadání kreativního briefu vám Jasper během několika sekund vygeneruje desítky variant A/B, které jsou ideální pro rychlé testování.
3. Google Marketing Platform (GMP)
Pro značky, které vynakládají značné prostředky na placená média, je Google Marketing Platform zlatým standardem pro jednotný nákup a měření reklam. Integruje Search Ads 360 s Display & Video 360 a poskytuje ucelený pohled na cestu zákazníka.
Využijte je k identifikaci míst, kde dochází k poklesům, a kreativních kombinací generovaných umělou inteligencí, které přinášejí nejvyšší návratnost investic.
🧠 Zajímavost: 1. července 1941 byla v USA během baseballového zápasu mezi Brooklyn Dodgers a Philadelphia Phillies odvysílána první legální televizní reklama. Byla to reklama na hodinky Bulova. Trvala 10 sekund a ukazovala hodinky nad mapou Spojených států s hlasovým doprovodem: „Amerika běží podle času Bulova. ” Celkové náklady na vysílací čas? Devět dolarů.
Šablony pro plánování kampaní
Zde je náš seznam předem připravených šablon, díky kterým bude vaše kampaň od nápadu po spuštění 10x rychlejší:
1. Šablona reklamy ClickUp
Šablona reklamy ClickUp je hotový plán pro hladký průběh digitálních marketingových reklam. Vložte ji do svého pracovního prostoru ClickUp a okamžitě se vytvoří speciální seznam se vším, co je předem nakonfigurováno pro reklamní pracovní postupy.
Tato šablona vám umožní:
- Sledujte každý aktivum po celou dobu jeho životního cyklu pomocí vlastních stavů, jako jsou Nová žádost, Výzkum, Implementace, Živé a Dokončeno.
- Definujte a uložte klíčová data kampaně pomocí více než 10 vlastních polí, včetně přiděleného rozpočtu, platformy, cílové skupiny a dalších.
- Zobrazte svou práci prostřednictvím sedmi přizpůsobených zobrazení, která jsou pro vás nejdůležitější.
2. Šablona plánu kampaně ClickUp
Nevíte, kde začít s plánováním reklamní kampaně?
Pomocí šablony plánu kampaně ClickUp můžete svou reklamní mašinerii založenou na umělé inteligenci spustit během několika minut. Pomůže vám stanovit cíle pro vaši příští kampaň, sdělit cíle a úkoly, sledovat pokrok a měřit celkový úspěch.
Šablona vám umožňuje:
- Vytvořte si vlastní stavy, abyste mohli sledovat stav celé kampaně, od nápadu až po optimalizaci.
- Pomocí vlastních polí, jako je název kampaně, typ kampaně, přidělený rozpočet, zbývající rozpočet atd., můžete přidat další podrobnosti o svých kampaních.
- Přepněte na volitelné vlastní zobrazení, jako je Seznam, Gantt, Pracovní vytížení atd., abyste mohli lépe vizualizovat svou kampaň s maximální flexibilitou.
⚡ Archiv šablon: Skvělé reklamní šablony pro maximalizaci vašeho dosahu
Naplánujte si svou příští reklamní kampaň s umělou inteligencí pomocí ClickUp
Pokud existuje jeden společný klíčový poznatek ze všech úspěšných reklamních kampaní využívajících umělou inteligenci, pak je to tento:
AI nevytváří kampaně. To dělají lidé.
Jistě, urychluje práci, snižuje mentální zátěž a podporuje vaše kreativní procesy.
Ale nakonec jste to vy, kdo má vysokou úroveň úsudku, emoční inteligenci a jedinečný pohled, které jsou potřebné k tomu, aby značka skutečně rezonovala.
ClickUp je navržen tak, aby tuto rovnováhu obnovil. Automatizuje opakující se úkoly a zvyšuje produktivitu vašeho pracovního prostoru, abyste se mohli plně soustředit na vytváření personalizovaných kampaní, které nikdy neminou svůj cíl.
Jste připraveni vidět to v akci a podpořit růst svého podnikání? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.
Často kladené otázky (FAQ)
Musíte zvládnout prompt engineering – schopnost dávat AI jasné a konkrétní pokyny, abyste dosáhli vysoce kvalitních výsledků. Stejně důležité je mít silný redakční cit, protože již nejste jen tvůrcem, ale také někým, kdo filtruje a vylepšuje výstupy AI.
AI v reklamě automatizuje úkoly s velkým objemem, jako je verzování reklam pro různé platformy nebo segmenty (např. starší vs. mladší publikum; místní vs. mezinárodní publikum). Používá se také jako generátor obsahu k produkci aktiv v měřítku a k obejití pomalých brainstormingových sezení. V zákulisí AI využívá prediktivní analytiku k pochopení minulých výkonů, údajů o spotřebitelích a tržních trendů. Na základě toho vám sdělí další nejlepší rozhodnutí pro optimální výkon kampaně.
Mezi hlavní výzvy při používání AI v reklamě patří nadměrná závislost na AI a automatizaci, vytváření obecného nebo zastaralého obsahu, vyvažování lidské kreativity s marketingovými aktivitami založenými na AI a rozšiřování nástrojů AI.