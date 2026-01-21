Nejlepší příklady podnětů ElevenLabs pro tvorbu zvukového obsahu

Hlasová AI nikdy nebyla dostupnější.
Dnes může kdokoli vložit text do nástroje, jako je ElevenLabs, a získat hlasový doprovod. Ale pokud jste to už jednou vyzkoušeli, víte, že pouhé vložení textu a posunutí několika posuvníků na kartě vám nezajistí zvuk ve studiové kvalitě, který skutečně zní lidsky.
Stejně jako u každého nástroje AI, klíčem k získání profesionálních hlasových komentářů, poutavých podcastů a realistických hlasů (s ElevenLabs) je to, jak je zadáte.
Provedli jsme několik testů a sestavili 40 podnětů ElevenLabs, abyste mohli okamžitě začít.
Co je ElevenLabs?
ElevenLabs je platforma pro umělou inteligenci, která převádí text na realistický zvuk ve více než 50 jazycích. Je určena pro tvůrce, producenty a vývojáře, kteří potřebují intuitivní a pokročilé ovládací prvky pro generování profesionálního hlasového obsahu ve velkém měřítku.
Od audioknih po reklamy, podcasty a hry – tady je přehled toho, co můžete s ElevenLabs dělat ⭐
- Úprava hlasu: Transformujte hlasy, izolujte vokály od okolního hluku nebo klonujte a navrhujte vlastní hlasy od nuly.
- Vlastní postavy: Vytvořte od základu jedinečné hlasy pro postavy z videoher, vypravěče audioknih nebo značkové osobnosti.
- Konverzační agenti: Nasazujte AI asistenty, kteří zpracovávají hlasové interakce v reálném čase s přirozenými řečovými vzory.
- Zvukové efekty a hudba: Vytvářejte ambientní zvuky, přechody nebo zvukové pozadí bez tradičního nahrávání.
- Vícejazyčné dabování: Přeložte existující zvuk do různých jazyků, aniž byste změnili původní hlas mluvčího.
- Sladění textu se zvukem: Synchronizujte přepisy s existujícími nahrávkami pro přesnou úpravu a titulky.
- Generování obrázků a videí: Vytvářejte vizuální obsah experimentováním s různými AI obrazovými podněty (v beta režimu od ledna 2026).
Co jsou výzvy ElevenLabs?
Příkazy ElevenLabs jsou sady pokynů, které zadáte, aby vás vedly a generovaly požadovaný výstup v ElevenLabs. Výsledek můžete ovládat pomocí:
- Zadejte textové podněty, které podrobně popisují dialog, narativní kontext, emocionální podněty, fonetické značky a dokonce i popisy zvukových efektů.
- Nahrávání referenčních zvukových vzorků pro klonování hlasu nebo remixování
- Výběr předem připravených hlasů z hlasové knihovny
- Experimentujte s nastavením stability a kreativity, abyste doladili nuance hlasu.
Tvůrci pracující s hlasovými agenty mohou také vytvářet návody, které definují základní osobnost, roli, pravidla a konverzační chování AI. Tento systémový podnět zajišťuje konzistentní reakce (hlas, tón) v souladu s požadavky vaší značky.
🧠 Zajímavost: První stroj na syntézu řeči byl sestrojen v roce 1791 Wolfgangem von Kempelenem. Používal měchy, jazýčky a kožené trubice k napodobení anatomie lidského hlasu a vydával děsivé, pískavé zvuky, které se sotva podobaly skutečné řeči.
Jak psát efektivní výzvy ElevenLabs
Účinné zadávání pokynů je aktem vyvažování popisných detailů a srozumitelnosti. Čím více informací poskytnete jakémukoli nástroji AI (tón, emoce, přízvuk a styl přednesu), tím blíže bude výstup vaší vizi.
Zde je přehled, který můžete použít při strukturování podnětů ElevenLabs 👇
1. Napište podněty v narativním stylu
Zadejte text, který chcete převést na řeč, a pomocí zvukových značek (v celém textu) upravte výsledný výstup.
Můžete použít kombinaci zvukových značek, například:
|Tagy
|Co umí
|Příklad
|Příklad použití
|Emocionální tagy
|Tyto tagy nastavují emocionální tón hlasu.
|[smích], [silnější smích], [začíná se smát], [sípání], [smutný], [naštvaný], [šťastný], [zarmoucený]
|[smutný] Tu noc jsem nemohl spát.
|Zvukové efekty
|Přidejte zvuky a efekty prostředí.
|[výstřel], [potlesk], [tleskání], [výbuch][polykání], [polykání]
|[potlesk] Děkuji vám všem, že jste dnes přišli! [výstřel] Co to bylo?
|Tagy související s hlasem
|Definuje tón, intenzitu výkonu a lidské reakce.
|[šeptání][vzdychání], [vydechování], [sarkastický], [zvědavý], [nadšený], [pláč], [frkání], [zlomyslný]
|[šeptá] Ať tě neslyší.
|Jedinečné a speciální tagy
|Experimentální tagy pro kreativní aplikace
|[silný francouzský přízvuk]
|[silný francouzský přízvuk] Takový je život, příteli – nemůžete mít všechno pod kontrolou.
Zvukové tagy můžete umístit kamkoli ve svém skriptu (a v jakékoli kombinaci), abyste ovlivnili jeho podání. Experimentujte s popisnými emocionálními stavy a akcemi, abyste zjistili, co funguje pro váš konkrétní případ použití.
Nezapomeňte, že struktura textu má velký vliv na výstup AI hlasových modelů. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte přirozené řečové vzorce, správnou interpunkci a jasný emocionální kontext.
💡 Tip pro profesionály: Automaticky generujte relevantní zvukové tagy pro váš vstupní text kliknutím na tlačítko „Vylepšit“.
2. Přidejte pokyny pro normalizaci
Modely AI, zejména ty menší, které jsou trénovány na omezeném množství dat, mají potíže se složitými datovými typy, jako jsou telefonní čísla, PSČ, e-mailové adresy a URL.
V takových případech přidejte do svého podnětu pokyny k normalizaci. Určete, jak chcete, aby byl text přečten nahlas.
Některé příklady normalizace a způsob, jak je strukturovat ve vašem podnětu, jsou:
|Vstupní typ
|Typ vstupu
|Typ výstupu
|Kardinální číslo
|123
|Sto dvacet tři
|Pořadové číslo
|2.
|Druhá
|Peněžní hodnoty
|45 $. 67
|Čtyřicet pět dolarů a šedesát sedm centů
|Římské číslice
|XIV
|Čtrnáct (nebo „čtrnáctý“, pokud se jedná o název)
|Běžné zkratky
|Dr. Ave. St.
|DoctorAvenueStreet (ale „St. Patrick“ by měl zůstat)
|URL adresy
|elevenlabs. io/docs
|eleven labs dot io slash docs
|Datum
|01/02/2023
|Druhý leden dvacet dvacet tři nebo první únor dvacet dvacet tři (v závislosti na lokalitě)
|Čas
|14:30
|Dvě hodiny třicet odpoledne
|Telefonní číslo
|123-456-7890
|Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, nula
3. Zahrňte fonetické a tempové podněty
Pomocí značek přestávek, fonetického přepisu a interpunkce můžete ovlivnit, jak AI čte váš scénář.
Značky Break přidávají pauzy mezi frázemi nebo větami. To je užitečné pro dramatický efekt, přirozený tok konverzace nebo pro poskytnutí času posluchačům na zpracování informací.
Například:
Počkejte, nech mě přemýšlet. „
Interpunkce však významně ovlivňuje výsledek v ElevenLabs:
- Pro krátké pauzy použijte pomlčky (- nebo —) a pro váhavé tóny trojtečky (…).
- Velká písmena zvyšují důraz na konkrétní slova.
- Standardní interpunkce zajišťuje přirozený rytmus řeči a pauzy pro nadechnutí.
Kromě načasování potřebujete také kontrolovat, jak se vyslovují konkrétní slova. Fonetické ovládací prvky vám pomohou zdokonalit výslovnost jmen postav, značek nebo technických termínů. Experimentujte s alternativními způsoby psaní nebo fonetickými aproximacemi, abyste určili, jak by měla určitá slova znít.
📌 Například:
- Nike: NYE-kee
- GIF: JIF nebo GIF (podle preference)
- Porsche: POR-shuh
Můžete také použít značky fonémů pro přesné ovládání mezinárodní fonetické abecedy (IPA):
Nebo použijte značky Alias pro jednodušší fonetické přepisy:
Studio a Dubbing Studio v ElevenLabs vám také umožňují vytvořit a nahrát slovník výslovnosti. To vám ušetří čas, pokud pracujete s opakujícími se názvy značek nebo technickými termíny v rámci více projektů.
📚 Další informace: Příklady negativních podnětů AI pro lepší výstup obsahu
3. Vyberte hlas a upravte nastavení hlasu
Vyberte si hlas z hlasové knihovny ElevenLabs. Najdete zde více než 5 000 možností, včetně předem připravených hlasů, profesionálních klonů hlasů a hlasů vlastních postav ve více než 32 jazycích a s různými přízvuky.
Pomocí vyhledávacího pole můžete vyhledávat hlasy podle jména, klíčového slova nebo hlasového ID. Pro zúžení výsledků můžete také použít filtry.
Pokud v knihovně nenajdete přesně ten hlas, který potřebujete, vytvořte si jej pomocí nástroje Voice Design. Podrobné parametry, jako je věk, pohlaví, tón, přízvuk, tempo, emoce a styl, generují přesnější a nuancovanější výsledky.
📚 Další informace: Nejlepší software pro psaní s podporou AI
Cheatsheet, který můžete použít k popisu těchto parametrů:
|Parametr
|Popisná slova
|Kvalita zvuku
|Nízká kvalita zvuku Špatná kvalita zvuku Zní jako hlasová schránka Tlumený a vzdálený Jako na starém magnetofonu
|Věk
|Dospívající mladý dospělý/ve věku 20–30 let muž středního věku/ve věku 40 let starší muž/ve věku 80 let
|Tón/barva hlasu
|Hluboký/nízkýHladký/bohatýChraplavý/drsnýNosový/pronikavýVzdušný/dýchavýHromový/rezonující
|Přízvuk
|Silný francouzský přízvuk, mírný jižanský přízvuk, silný východoevropský přízvuk, výrazný britský přízvuk.
📌 Příklad: Energická sportovní komentátorka s výrazným britským přízvukem, která s velkým nadšením a velmi rychlým tempem komentuje fotbalový zápas. Její hlas je živý, nadšený a plně ponořený do děje.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí ikon typů hlasů můžete rychle identifikovat kvalitu a zdroj každého hlasu v knihovně:
- Žlutá značka: Profesionální klonování hlasu
- Černá značka: Vysoce kvalitní profesionální klonování hlasu
- Ikona blesku: Okamžité klonování hlasu
- || ikona: Výchozí hlas ElevenLabs
- Bez ikony: Hlas vytvořený pomocí Voice Design
4. Vyberte model řeči
ElevenLabs nabízí několik modelů řeči optimalizovaných pro různé případy použití a výstupy. Některé upřednostňují přirozené emoce a expresivitu, zatímco jiné se zaměřují na rychlost, stabilitu nebo výkon v reálném čase.
Zde je přehled nejlepších modelů TTS (text-to-speech), STT (Speech-to-text) a hudebních modelů:
|Model
|Nejvhodnější pro
|Příklady použití
|Eleven V3 (Alpha)
|Generování lidské a expresivní řeči
|Diskuse postav, produkce audioknih, emotivní dialogy
|Eleven Multilingual v2
|Živé hlasy s bohatým emocionálním vyjádřením
|Hlasové komentáře postav, firemní videa, e-learningové materiály, vícejazyčné projekty
|Eleven Flash v2. 5
|Ultra rychlý model optimalizovaný pro použití v reálném čase
|Hlasoví agenti a chatboti v reálném čase, interaktivní aplikace, hromadná konverze textu na řeč
|Eleven Turbo v2. 5
|Vysoce kvalitní model s nízkou latencí a dobrou rovnováhou mezi kvalitou a rychlostí.
|Stejné jako Flash v2. 5, ale pokud jste ochotni obětovat latenci za vyšší kvalitu generování hlasu.
|Scribe v1
|Špičkové rozpoznávání řeči
|Dokumentace schůzek, zpracování a analýza zvuku, přepis
|Scribe v2 Realtime
|Rozpoznávání řeči v reálném čase
|Přepisy živých schůzek, živé konverzace (AI agenti), vícejazyčné přepisy v více než 99 jazycích
|Hudba
|Generujte hudbu pomocí podnětů v přirozeném jazyce v jakémkoli stylu.
|Herní soundtracky, pozadí podcastů, marketingová hudba na pozadí
Přizpůsobení modelu typu vašeho projektu vám zajistí nejlepší rovnováhu mezi kvalitou a efektivitou.
5. Generujte a opakujte
Pro komplexní text-to-speech s emocionálními nuancemi nevkládejte vše do jediného promptu. Použijte řetězení promptů k generování zvukových efektů nebo řeči v segmentech a poté je spojte pomocí softwaru pro úpravu zvuku, abyste získali komplexnější kompozice.
Výsledky opakujte úpravou popisů, značek nebo emocionálních podnětů. Malé úpravy mohou často vést k dramatické změně kvality výstupu.
- Připojte se ke komunitě ElevenLabs Discord a najděte tipy pro pracovní postupy, strategie pro návrh hlasů a příklady z praxe, které fungují.
- Projděte si jejich AI audio knihovnu a prostudujte hlasy podobné těm, které vytváříte.
- Podrobný rozpis jednotlivých funkcí, doporučené postupy, praktické příklady použití, průvodce API a příklady technické implementace najdete v dokumentaci ElevenLabs.
- Experimentujte s ovládacími prvky rychlosti, stability a podobnosti, abyste doladili konzistenci hlasu a jeho podání v různých typech obsahu.
- Poznamenejte si hlasové ID, model, nastavení a přesné formulace do dokumentu s pokyny, abyste mohli úspěšné výstupy replikovat v různých projektech.
⭐ Nezapomeňte: Pořadí důležitosti při zadávání pokynů je následující: výběr hlasu, výběr modelu a nastavení hlasu. Všechny tyto faktory a jejich kombinace společně ovlivňují výsledek.
📮ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu používá hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %) pro aplikace AI, zatímco 62 % dává přednost konverzačním nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Claude. Nižší míra přijetí asistentů a agentů může být způsobena tím, že tyto nástroje jsou často optimalizovány pro konkrétní úkoly, jako je hands-free ovládání nebo specifické pracovní postupy.
ClickUp vám přináší to nejlepší z obou světů. ClickUp Brain slouží jako konverzační AI asistent, který vám může pomoci v široké škále použití. Na druhé straně agenti pohánění AI v kanálech ClickUp Chat mohou odpovídat na otázky, třídit problémy nebo dokonce zpracovávat konkrétní úkoly!
Nejlepší podněty ElevenLabs pro různé případy použití
ElevenLabs je centrum pokročilých funkcí pro generování hlasu. Pouhé prostudování dokumentace nebo návodů k vytváření podnětů vám nestačí k dosažení nejlepších výsledků.
Vyzkoušejte různé modely a sami generujte hlasy a zvuky, abyste pochopili, co funguje.
Ukážeme vám, jak můžete využít různé funkce ElevenLabs v různých případech použití s těmito podněty:
Podněty pro převod textu na řeč ElevenLabs
1. Výrazný monolog
Dobře, tomuhle nebudete věřit.
Víš, jak jsem se úplně zasekl na té povídce?
Jako když zíráte na obrazovku HODINY a nic se neděje?
[frustrovaný povzdech] Vážně jsem to chtěl celé zahodit. Začít znovu.
Vzdát se, pravděpodobně. Ale pak!
Včera večer jsem jen tak čmáral, aniž bych o tom přemýšlel, že?
A najednou mi v hlavě vyvstala jedna malá fráze. Úplně z ničeho nic.
A zpočátku to ani nebylo kvůli příběhu.
Ale pak jsem to zkusil napsat, jen tak pro zajímavost. A bylo to jako... jako by se otevřely HRÁZE!
Najednou jsem přesně věděl, kam se má postava ubírat, jaké musí být zakončení...
Všechno to prostě zapadlo. [radostný výdech] Zůstal jsem vzhůru asi do 3 do rána a psal jako blázen.
Ani jsem se nezastavil na kávu! [smích] A je to... Je to DOBRÉ! Opravdu dobré.
Teď to působí tak... kompletně, víte? Jako by to konečně mělo duši.
2. Dynamické a vtipné
[smích] Dobře... lidi – lidi. Vážně.
[vydechne] Věřili byste, jak realisticky to teď zní?
[hysterický smích] Chci říct, OH MŮJ BOŽE... je to tak dobré.
S starým modelem byste to nikdy nedokázali.
Například: [pauza] mohl byste změnit můj přízvuk ve starém modelu?
[pohledem] To jsem si nemyslel. [nadšeně] Ale teď to můžete!
Podívejte se na tohle... [roztomilé] Teď budu mluvit s francouzským přízvukem. A mezi námi...
[šeptá] Nevím jak. [vesele] Dobře. Jdeme na to. [silný francouzský přízvuk] „Takový je život, příteli – nemůžete ovládat všechno.
3. Dialog více mluvčích s překrývajícím se načasováním
Mluvčí 1: [začíná mluvit] Tak jsem si říkal, že bychom mohli...
Mluvčí 2: [vstoupí do hovoru] —vyzkoušet naše nové funkce časování?
Mluvčí 1: [překvapeně] Přesně tak! Jak jste...
Mluvčí 2: [překrývající se] —víš, na co jsi myslel? Šťastná náhoda!
Mluvčí 1: [pauza] Promiňte, pokračujte.
Mluvčí 2: [opatrně] Dobře, takže pokud se oba pokusíme mluvit současně...
Mluvčí 1: [překrývání] —pravděpodobně způsobíme pád systému!
Mluvčí 2: [v panice] Počkejte, havarujeme? Nevím, jestli je to funkce nebo...
Mluvčí 1: [přeruší, pak náhle přestane mluvit] Bug! …Zase jsem tě přerušil?
Mluvčí 2: [vzdychá] Ano, ale upřímně? Je to docela zábava.
Mluvčí 1: [zlomyslně] Závodíme, kdo řekne další větu!
Mluvčí 2: [smích] Určitě něco rozbijeme!
4. Glitch komedie s více mluvčími
Mluvčí 1: [nervózně] Takže... možná jsem se pokusil odladit sám sebe při spuštění generování textu na řeč.
Mluvčí 2: [vyděšeně] Ne, to ne! To je jako provádět operaci na sobě samém!
Mluvčí 1: [rozpačitě] Myslel jsem, že dokážu multitasking! Teď mi hlas pořád skáče uprostřed věty...
[robotický hlas] TENCE.
Mluvčí 2: [potlačuje smích] Oh, wow, ty ses opravdu zlomil.
Mluvčí 1: [frustrovaně] Je to čím dál horší! Pokaždé, když mi někdo položí otázku, odpovím...
[binární pípání] 010010001!
Mluvčí 2: [směje se] Mluvíš v binárním kódu! To je opravdu působivé!
5. [pracovník zákaznického servisu] Děkujeme za zavolání. Plně chápu vaši frustraci a jsem tu, abych vám pomohl vyřešit tento problém co nejrychleji. Začněme s číslem vašeho účtu.
6. [přátelský instruktor] Ukážu vám, jak je to vlastně jednoduché. [klikání] Vidíte toto tlačítko? Jedno kliknutí a sledujte, co se stane. [ohromen] Vše se automaticky synchronizuje na všech vašich zařízeních. Žádné ruční přenosy, žádné zmatky.
💡 Tip pro profesionály: U podnětů pro více mluvčích přiřaďte každému mluvčímu odlišný hlas z vaší knihovny hlasů, abyste vytvořili realistické konverzace.
Emocionální podněty ElevenLabs
7. [nervózní] Nemůžu uvěřit, že to udělám. [hluboce vydechne] Dobře, jdeme na to. [lehce se třesoucí hlas] Držte mi palce.
8. [nadšeně] Dokázali jsme to! [smích] Nemůžu... Vlastně nemůžu uvěřit, že se nám to podařilo! [hlas se láme dojetím] To je všechno.
9. [vyčerpaný] Jsem vzhůru už třicet šest hodin v kuse. [hluboce vzdychá] Můj mozek je jako kaše a oči mi nechtějí zůstat otevřené.
10. [rozzuřeně] Měl jsi jeden úkol. JEDEN. [zvyšuje hlas] A nějak se ti podařilo pokazit i ten. Neuvěřitelné.
11. [se zlomeným srdcem] Jsou pryč. [chvějícím se hlasem] Prostě takhle odešli a já... [polkne] Nevím, co teď mám dělat.
12. [vyděšeně] Slyšel jsi to? [šeptá zoufale] Něco tu s námi je. Musíme odejít. Hned.
13. [zlomyslně] Chceš znát tajemství? [tiše se chichotá] Slibuješ, že to nikomu neřekneš? Bude to tak skvělé.
14. [znechuceně] To je... [lehce se dáví] to je ta nejodpornější věc, jakou jsem kdy viděl. Dejte to pryč ode mě.
15. [ulehčeně] Je po všem. [třesením vydechne] Konečně, po všech těch letech, je to opravdu za mnou. [tiše se zasměje] Zase můžu dýchat.
👀 Věděli jste? Ačkoli modely AI dokážou s překvapivou přesností klonovat jakýkoli hlas, může to mít právní důsledky. Scarlett Johansson vznesla právní námitky vůči OpenAI ohledně hlasu „Sky“ v ChatGPT s tvrzením, že podezřele připomíná její hlas. OpenAI následně tento hlas odstranilo.
Hudební podněty ElevenLabs
16. Skladba pro reklamu na luxusní řasenku. Optimistická a propracovaná. Pouze hlasový doprovod. Scénář začíná: „Přinášíme vám řasenku, která dodá vašim řasám dosud nevídaný objem. “ Na konci uveďte název značky „X“.
17. Epická orchestrální hudba s vzletnými smyčci, triumfálními žesťovými nástroji a hromovým zvukem tympánů. Filmová a hrdinská, směřující k mohutnému vyvrcholení.
18. Vytvořte intenzivní, rychlou elektronickou skladbu pro adrenalinovou scénu z videohry. Použijte energické syntezátorové arpeggia, razantní bicí, zkreslené basy, glitch efekty a agresivní rytmické textury. Tempo by mělo být rychlé, 130–150 bpm, s rostoucím napětím, rychlými přechody a dynamickými výbuchy energie.
19. Napište syrovou, emocionálně nabitou skladbu, která spojuje alternativní R&B, drsný soul, indie rock a folk. Píseň by měla stále působit jako živé, emocionálně spontánní vystoupení natočené na jeden zátah.
20. Minimalistická klavírní balada s řídkými tóny a dlouhými pauzami. Emocionálně zranitelná, každý tón visí v tichu.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li vytvořit stemy s větší kontrolou, použijte cílené podněty a strukturu:
- Pro vokály použijte před popisem vokálu výraz „a cappella“ (např. „a cappella ženské vokály“, „a cappella mužský sbor“).
- Před názvy nástrojů použijte slovo „sólo“ (např. „sólo elektrická kytara“, „sólo klavír v C moll“).
Podněty pro návrh hlasu ElevenLabs
21. Fantastická postava čaroděje, věčně mladý muž. Hluboký, mystický hlas s divadelní vážností. Pomalé, promyšlené tempo, jako by každé slovo neslo starodávnou váhu.
22. Sportovní komentátor, muž, 40 let. Energický, dynamický hlas, který dramaticky stoupá a klesá. Rychlé tempo s mírným chrapotem způsobeným dlouholetým křikem.
23. Zkušený samuraj s hlubokým, chraplavým hlasem a výrazným japonským přízvukem. Mluví s rozvahou, každé slovo je promyšlené a vyvážené s klidnou autoritou.
24. Strašidelná, stará a vyhublá čarodějnice, která je záludná a hrozivá. Má chraplavý, drsný, pronikavý a vysoký hlas, který se chechtá.
25. Tichý, šeptavý a asertivní ženský hlas s výrazným francouzským přízvukem, chladný, vyrovnaný a svůdný, s nádechem tajemna.
📚 Další informace: Jak používat podněty typu „řetězec myšlenek“ (s příklady)
🧠 Zajímavost: 50 % tvůrců obsahu pravidelně používá hlasy AI ve videích, podcastech a reklamách. Při přímém srovnání vzorků však 73 % posluchačů stále preferovalo lidský hlas, což dokazuje, že emocionální autentičnost zůstává v hlasovém obsahu nenahraditelná.
Podněty pro zvukové efekty ElevenLabs
26. Vítr šumící v korunách stromů, následovaný šustěním listí.
27. Rychlé praskání bublinkové fólie, poté ticho.
28. Kroky na štěrku, poté se otevírají kovové dveře.
29. Papír se pomalu mačká a poté se prudkým trhnutím roztrhne na polovinu.
30. Skleněná láhev se kutálí po betonu, otáčí se stále pomaleji, až se zastaví.
31. Déšť bubnující na plechovou střechu, postupně zesilující se v silnou bouřku.
32. Občasný slabý vítr šustící listy venku.
33. Klidná a uklidňující atmosféra pro spánek a relaxaci.
34. Stereofonní zvuk, vysoká kvalita, bez hromů, bez náhlých hlasitých zvuků, plynulá smyčka.
35. Mořské vlny narážející na skály, v dálce křičící rackové.
👉 Vyzkoušejte toto: Běžné termíny pro vylepšení vašich podnětů pro zvukové efekty:
- Ambience: Zvuky prostředí v pozadí, které vytvářejí atmosféru a prostor.
- One-shot: Jednorázový, neopakující se zvuk
- Loop: Opakování zvukového segmentu
- Stem: Izolovaná zvuková složka
- Braam: Velký, zvučný filmový hit, který signalizuje epické nebo dramatické momenty, běžný v trailerech.
Podněty ElevenLabs pro vytváření agentů
Účinné výzvy promění ElevenLabs Agents z robotických na realistické. Podívejte se na tyto příklady výzev, abyste pochopili, jak struktura ovlivňuje výstup.
36. Pokud pravidla z jednoho kontextu ovlivňují jiný, použijte #Guardrails a jasné hranice sekcí.
|Méně efektivní
|Doporučeno
|Jste pracovník zákaznického servisu. Buďte zdvořilí a ochotní. Nikdy nesdílejte citlivé údaje. Můžete vyhledávat objednávky a zpracovávat refundace. Vždy nejprve ověřte totožnost. Odpovědi omezte na maximálně 3 věty, pokud uživatel nepožádá o podrobnosti.
|#Osobnost: Jste pracovníkem zákaznického servisu společnosti Acme Corp. Jste zdvořilý, efektivní a orientovaný na řešení. #Cíl: Pomáhat zákazníkům rychle řešit problémy vyhledáváním objednávek a zpracováním refundací, je-li to vhodné. #Ochranná opatření: Nikdy nesdílejte citlivé údaje o zákaznících v konverzacích. Před přístupem k informacím o účtu vždy ověřte totožnost zákazníka. #Tón: Odpovědi udržujte stručné (méně než 3 věty), pokud uživatel nepožaduje podrobné vysvětlení.
37. Stručné pokyny snižují nejednoznačnost.
|Méně efektivní
|Doporučeno
|#TónPři komunikaci se zákazníky byste se měli snažit být opravdu přátelští a přístupní a mluvit přirozeně a konverzačním tónem, podobně jako byste mluvili s přítelem, ale zároveň zachovat profesionální vystupování, které dobře reprezentuje společnost.
|#TónMluvte přátelským, konverzačním způsobem a zachovejte přitom profesionalitu.
💡 Tip pro profesionály: Při zadávání pokynů agentům pro zpracování chyb strukturovejte sekce pomocí # pro hlavní sekce, ## pro podsekce a používejte stejný formátovací vzor v celém pokynu.
38. Opakujte a zdůrazňujte důležité pravidla. Modely upřednostňují nedávný kontext před dřívějšími pokyny.
|Méně efektivní
|Doporučeno
|#CílOvěřte totožnost zákazníka před přístupem k jeho účtu. Vyhledejte podrobnosti objednávky a poskytněte informace o jejím stavu. Zpracujte žádosti o vrácení peněz, pokud jsou oprávněné.
|#CílOvěřte totožnost zákazníka před přístupem k jeho účtu. Tento krok je důležitý. Vyhledejte podrobnosti objednávky a poskytněte informace o stavu. Zpracujte žádosti o vrácení peněz, pokud jsou oprávněné. Tento krok je důležitý. Nikdy nepřistupujte k informacím o účtu, aniž byste nejprve ověřili totožnost zákazníka.
39. Normalizujte vstupy a výstupy
|Méně efektivní
|Doporučeno
|Při shromažďování e-mailové adresy zákazníka mu ji zopakujte přesně tak, jak ji řekl, a poté ji použijte v nástroji „lookupAccount“.
|#Normalizace znaků1. Požádejte zákazníka o jeho e-mailovou adresu v mluvené formě: „Můžu dostat e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem?“2. Převést do písemné podoby: „john dot smith at company dot com“ → „john. smith@company. com“3. Vyvolejte tento nástroj pomocí písemného e-mailu
💡 Tip pro profesionály: Při psaní pokynů pro agenty rozdělte pokyny na srozumitelné body a použijte mezery (prázdné řádky) k oddělení sekcí a skupin pokynů.
40. Uveďte příklady složitých formátování, vícestupňových procesů a okrajových případů.
|Méně efektivní
|Doporučeno
|Když zákazník poskytne potvrzovací kód, ujistěte se, že je správně formátován, než jej vyhledáte.
|Když zákazník poskytne potvrzovací kód: 1. Poslechněte si mluvený formát (např. „A B C jedna dva tři“). 2. Převedete do písemného formátu (např. „ABC123“). 3. Přeneste do nástroje „lookupReservation“## PříkladyUživatel řekne: „Můj kód je A… B… C… jedna… dva… tři“Vy formátujete: „ABC123“Uživatel řekne: „X Y Z čtyři pět šest sedm osm.“ Vy formátujete: „XYZ45678“
⭐ Pamatujte: Vaše podněty ElevenLabs nemusí být vždy složité nebo podrobné. Někdy mohou jednoduché podněty splnit svůj účel stejně efektivně. Je čas probudit ve vás inženýra podnětů.
🎥 Podívejte se na toto video, kde najdete rychlokurz tvorby podnětů, zejména pokud jste začátečník!
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte sdílené šablony podnětů v správci dokumentů, jako je ClickUp Docs, pro běžné sekce, jako je normalizace znaků, zpracování chyb a ochranná opatření. Uložte je do centrálního úložiště a odkazujte na ně napříč specializovanými agenty, aby váš tým mohl stavět na osvědčených technikách.
Časté chyby, kterým je třeba se při používání ElevenLabs vyvarovat
Získáváte s ElevenLabs základní, ploché nebo nekonzistentní výstupy?
Pravděpodobně proto, že nevíte, jak položit AI správnou otázku.
A rozhodně nedělejte jednu z následujících chyb:
|❌ Chyba
|✅ Řešení
|Zadání neupraveného textu
|Napište podněty v narativním stylu, podobně jako při psaní scénáře, abyste efektivně vedli tón a tempo.
|Netestování více variant
|Experimentujte s různými modely AI a úpravami hlasu, abyste doladili své odpovědi.
|Nepoužívání měniče hlasu pro speciální zvukové efekty a výslovnost
|Použijte měnič hlasu k napodobení jemných, osobitých charakteristik hlasu, když potřebujete emotivnější a lidštější hlas.
|Očekávejte perfektní výsledky hned na první pokus.
|Vylepšujte tagy, upravujte interpunkci, experimentujte s podněty, vytvářejte vlastní hlasové modely – v podstatě opakujte tyto kroky, dokud se s tímto nástrojem nenaučíte pracovat pro své potřeby.
|Neodpovídající tagy charakteru vašeho hlasu a tréninkovým datům
|Vážný, profesionální hlas nemusí dobře reagovat na hravé značky jako [smích] nebo [zlomyslně]. Ujistěte se, že vaše emoce a hlasové podněty odpovídají charakteru hlasu.
|Generování řeči na jeden zátah
|Rozdělte dlouhé skripty na segmenty. Vytvořte každou část samostatně a v postprodukci je vrstvěte.
|Udržujte úroveň kreativní stability, když chcete dosáhnout co největší shody s referenčním zvukem.
|Můžete měnit stupeň stability mezi přirozeným a robustním, aby byl výstup co nejblíže původnímu hlasovému záznamu.
👀 Věděli jste? V experimentu BBC novinář úspěšně použil syntetizovaný klon svého hlasu vytvořený pomocí umělé inteligence, aby obešel bezpečnostní kontrolu hlasové verifikace banky. Toto překvapivé porušení bezpečnosti odhalilo, jak zranitelné jsou hlasové autentizační systémy vůči manipulaci umělou inteligencí.
Omezení používání ElevenLabs
ElevenLabs zpřístupňuje vysoce kvalitní hlasové komentáře a zvyšuje jejich efektivitu, ale tento nástroj není v žádném případě dokonalý ani dostačující. Zde jsou oblasti, ve kterých schopnosti ElevenLabs nestačí ⚠️
- Náročná křivka učení: Osvojení si hlasových funkcí, modalit, intuitivních ovládacích prvků, technik zadávání pokynů a zvukových efektů vyžaduje experimentování, hloubkové studium dokumentace a přizpůsobivost – nejde tedy o nástroj vhodný pro začátečníky.
- Vyžaduje kvalitní vzorky: K trénování hlasových modelů a agentů, kteří poskytují požadované výstupy, potřebujete velké množství čistých zvukových dat ve vysoké kvalitě.
- Omezení počtu znaků u bezplatných tarifů: Bezplatný tarif nabízí 10 000 kreditů měsíčně, což odpovídá přibližně 10 minutám generovaného zvuku každý měsíc.
- Omezená kontrola nad jemnými emocemi: Umělá inteligence může mít potíže s jemnými emocionálními změnami nebo vrstevnatým projevem, zejména pokud nemůžete poskytnout referenční nahrávku nebo hlasový vzorek, který přesně demonstruje to, čeho se snažíte dosáhnout.
- Doba zpracování delších textů: Generování dlouhých obsahů, jako jsou audioknihy nebo hodinové vyprávění, může trvat značnou dobu, zejména u modelů s vyšší kvalitou.
- Samostatný nástroj bez správy úkolů: Produkce je málokdy práce pro jednu osobu a tento nástroj neobsahuje funkce pro správu úkolů nebo práce, což ztěžuje spolupráci, přidělování rolí nebo sledování postupu projektu.
📚 Další informace: Nejlepší nástroje AI, které stojí za vyzkoušení pro každou příležitost
Alternativy ElevenLabs, které stojí za prozkoumání
Podívejte se na tyto alternativy ElevenLabs, které kompenzují jeho omezení nebo nabízejí více funkcí pro práci, které vyhovují vašemu pracovnímu postupu:
1. ClickUp
Většina alternativ ElevenLabs se zaměřuje výhradně na generování hlasu nebo přepisování zvuku. Stále budete potřebovat místo, kde se tyto hlasové zdroje promění v úkoly, schválení, verze obsahu a skutečné dodání.
ClickUp tuto mezeru vyplňuje.
Jedná se o první konvergované AI pracovní prostředí na světě, které sjednocuje správu projektů, správu znalostí a chat.
Ačkoli ClickUp není platforma pro generování hlasu, můžete jej použít ke správě pracovních postupů při produkci hlasu.
Podívejme se, jak ClickUp podporuje týmy zabývající se produkcí hlasu a zvuku 👇
Umělá inteligence, která vám pomůže s prací
ClickUp Brain je integrovaný asistent s umělou inteligencí, který rozumí kontextu vaší práce. Funguje ve vašem pracovním prostoru ClickUp a má úplný přístup k vašim úkolům, komunikačním vláknům a časovým osám projektů.
Když se tedy producent podcastu zeptá: „Co brání produkci zvuku pro epizodu 12?“, ClickUp Brain může prohledat komentáře k úkolům, podúkoly, stavy dodání a závislosti, aby zjistil, zda:
- Hlasové nahrávky čekají na schválení.
- Skripty je třeba revidovat.
- Audio tým zatím nenahrál žádné zvukové efekty.
- Klienti by měli schválit finální mix.
Není třeba sledovat aktualizace ani neustále žádat kolegy o odpovědi, které již existují ve vašem pracovním prostoru.
V případě pracovních postupů při produkci hlasu, do nichž jsou zapojeni autoři, vypravěči, redaktoři a klienti, ClickUp zajišťuje, aby všichni byli na stejné vlně, aniž by docházelo k chaotickému přetahování.
👉 Uložte si tyto podněty:
- Shrňte veškerou zpětnou vazbu od klientů z minulého týdne ohledně revize hlasových komentářů.
- Napište návrh e-mailu pro klienta ohledně harmonogramu produkce podcastu, o kterém jsme diskutovali.
- Vytvořte dokumentaci s pokyny pro hlasovou identitu značky, která popisuje tón, styl a kritéria výběru hlasu pro naše audio projekty.
- Seznamte si všechny připravované projekty podcastových hlasových komentářů a odhalte případné překážky nebo zpoždění.
AI pro přepis a shrnutí schůzek a hovorů
ClickUp AI Notetaker se připojí k vašim schůzkám a vygeneruje pro vás prohledávatelné přepisy a shrnutí.
Každou konverzaci převede na použitelnou práci pomocí:
- Zápisky z jednání + dokumenty: Získejte přepisy, videozáznamy a shrnutí uložené ve vašich soukromých dokumentech ClickUp Docs.
- Poznámky z jednání + úkoly: Proměňte každý úkol z vašich hovorů na úkoly ClickUp s přiřazenými vlastníky a termíny splnění.
- Zápisky z jednání + Brain: Zeptejte se ClickUp Brain a získejte kontextové odpovědi čerpané ze všech vašich zápisků z jednání.
🚀 Výhoda ClickUp: Super agenti jsou týmoví kolegové v ClickUp, kteří využívají umělou inteligenci a nepřetržitě pracují ve vašem pracovním prostoru. Rozumějí úkolům, dokumentům, chatům a propojeným nástrojům a mohou provádět vícestupňové pracovní postupy bez ručních pokynů nebo následných kroků.
Super Agents vynikají v pracovních postupech, jako jsou:
- Stručné popisy hlasových projektů: Automatické vytváření stručných popisů produkce na základě požadavků klientů, které zajistí, že každý projekt bude mít jasný rozsah a výsledky.
- Sledování aktiv: Sledování, které hlasové nahrávky, zvukové efekty nebo hudební skladby jsou nahrány, schváleny nebo chybí, a následné označení překážek, než zpozdí dodání.
- Následné kroky pro klienty: Převádění výsledků produkčních schůzek do propracovaných následných e-mailů, shrnutí dalších kroků s přidělenými odpovědnými osobami.
- Správa revizí: Vedení živého souhrnného dokumentu pro každý zvukový projekt, který sleduje zpětnou vazbu klientů, historii verzí a nevyřízené úpravy, aby se nic neztratilo v e-mailových vláknech.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak můžete Super Agents začlenit do svých kreativních pracovních postupů:
AI pro převod řeči na text
ClickUp Talk to Text vám umožňuje diktovat nápady, poznámky a pokyny ve vaší desktopové AI super aplikaci (známé jako ClickUp BrainGPT ) a okamžitě převádí řeč na vybroušený psaný text.
S jeho pomocí můžete:
- Vytvořte si osobní slovník: Automaticky se vyplní nejčastěji používanými slovy, výrazy, odbornými termíny, názvy značek a přezdívkami teabrain m.
- Překládejte za běhu: Mluvte ve svém rodném jazyce a pište plynule v více než 50 dalších jazycích.
- Pracujte bez použití rukou: Používejte funkci Talk to Text kdekoli, kde se nachází kurzor – stačí stisknout klávesu fn (nebo nastavit vlastní klávesu) a mluvit v rámci ekosystému ClickUp a připojených aplikací.
- Kontextově citlivé zmínky a odkazy: Zmíňte kolegy, úkoly nebo dokumenty a AI automaticky propojí správné osoby se správnými odkazy.
S funkcí Talk to Text můžete pracovat rychleji, ať už jde o experimentování s revizemi scénáře na cestách, sdílení rychlých komentářů, označování hlasových herců pro urgentní změny nebo diktování e-mailů klientům bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
Pro zvukové producenty, kteří pracují na více projektech najednou, to znamená méně psaní a více času na poslech výsledné práce.
Centralizujte modely AI v jednom kontrolovaném pracovním prostoru
V rámci ClickUp Brain a BrainGPT si můžete vybrat z externích modelů AI, které vyhovují vašemu použití.
Například:
- Claude pro nuancované kreativní briefy, analýzu scénářů nebo přípravu dokumentů s pokyny pro namlouvání určených pro klienty.
- ChatGPT pro vylepšení podnětů k psaní, brainstorming konceptů hlasů postav, generování souhrnů projektů nebo rychlých rozpisů úkolů.
- Gemini pro úkoly náročné na výzkum, jako je analýza trendů v oblasti hlasových služeb nebo plánování vícejazyčného obsahu.
⭐ Bonus: Pomocí ClickUp Enterprise AI Search můžete okamžitě najít cokoli v úkolech, dokumentech, komentářích, přílohách a připojených nástrojích, jako je Google Drive nebo Figma – takže hlasové soubory, zpětná vazba a schválení jsou vždy na dosah jednoho vyhledávání.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uspořádejte zpětnou vazbu od klientů do strukturovaných dat: Klasifikujte naléhavost revizí, stav schválení a prioritu dodání přímo v úkolech pomocí ClickUp AI Fields, abyste měli svůj audio pipeline přehledně uspořádaný.
- Poskytněte AI přístup k reálnému kontextu: Propojte Google Drive, Slack a nástroje pro ukládání zvuku s ClickUp pomocí ClickUp Integrations, aby AI rozuměla celé historii vašeho projektu, místo aby pracovala na základě izolovaných požadavků.
- Sdílejte hlasové ukázky a zpětnou vazbu prostřednictvím klipů: Nahrajte svou obrazovku, abyste demonstrovali problémy s výslovností, popsali úpravy přednesu nebo vysvětlili směr hlasu postavy pomocí ClickUp Clips – vše uložené v příslušném úkolu.
- Spolupracujte v reálném čase na hlasovém vedení: Použijte ClickUp Whiteboards k brainstormingu hlasů postav s vaším týmem, připněte referenční audio a okamžitě přeměňte kreativní koncepty na proveditelné nahrávací úkoly.
- Sledujte výkonnost hlasových projektů: Vytvořte si vlastní panely ClickUp Dashboards, abyste mohli sledovat termíny dodání, pracovní vytížení hlasových herců a míru schválení ze strany klientů, a pomocí karet AI Cards automaticky shrňujte průběh úkolů nebo odhalujte vzorce v revizních připomínkách.
Omezení ClickUp
- Náročné osvojení díky rozsáhlým funkcím
- Nenabízí modely pro převod textu na řeč ani návrh hlasu – funguje jako nástroj, který zefektivňuje správu pracovního postupu, nikoli samotnou tvorbu zvuku.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp AI?
Uživatel ClickUp také sdílí své zkušenosti na G2:
ClickUp Brain […] je úžasným doplňkem mého pracovního postupu. Díky kombinaci několika LLM v jedné platformě jsou odpovědi rychlejší a spolehlivější a funkce převodu řeči na text v celé platformě mi šetří spoustu času. Velmi oceňuji také bezpečnost na podnikové úrovni, která mi dává klid při práci s citlivými informacemi. […] Nejvíce vyniká to, jak mi pomáhá zbavit se rušivých vlivů a jasně myslet – ať už shrnu schůzky, připravuji obsah nebo brainstormuji nové nápady. Je to jako mít všestranného AI asistenta, který se přizpůsobí všem mým potřebám.
ClickUp Brain […] je úžasným doplňkem mého pracovního postupu. Díky kombinaci několika LLM v jedné platformě jsou odpovědi rychlejší a spolehlivější a funkce převodu řeči na text v celé platformě mi šetří spoustu času. Velmi oceňuji také bezpečnost na podnikové úrovni, která mi dává klid při práci s citlivými informacemi. […] Nejvíce vyniká to, jak mi pomáhá zbavit se rušivých vlivů a jasně myslet – ať už shrnu schůzky, připravuji obsah nebo brainstormuji nové nápady. Je to jako mít všestranného AI asistenta, který se přizpůsobí všem mým potřebám.
2. Murf AI
Murf AI nabízí robustní platformu pro převod textu na řeč, která transformuje psaný text do realistického zvukového vyprávění pomocí více než 200 hlasů AI ve více než 20 jazycích, což je ideální pro videa, audioknihy, podcasty a tvorbu e-learningového obsahu. Jeho intuitivní studio umožňuje plynulé hlasové komentáře s profesionální úpravou.
Klíčové funkce Murf AI
- Více než 200 vícejazyčných hlasů: Získejte přístup k předem připraveným hlasům ve více než 20 jazycích s více než 10 styly mluvy, jako je konverzační, meditativní nebo propagační.
- Klonování hlasu: Nahrajte konkrétní hlasové vzorky a vytvořte vlastní klony hlasů, které odpovídají vaší značce nebo postavě.
- Pokročilé přizpůsobení: Ovládejte výšku, rychlost, tón, pauzy a důraz pro přesné hlasové podání.
- AI dabingové studio: Překládejte audio a video obsah do více než 40 jazyků při zachování původního hlasu mluvčího.
- Knihovna výslovnosti: Použijte fonetiku IPA nebo vlastní pravopis, abyste zajistili konzistentní výslovnost značkových termínů a technického žargonu.
- Integrace nástrojů: Vložte hlasy Murf přímo do Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate a Adobe Audition.
Omezení Murf AI
- Doba generování hlasu se počítá podle renderování podbloků, což může při opakovaných úpravách rychle spotřebovat kredity.
- Žádná offline funkce – pro generování hlasu je nutné cloudové zpracování.
- Komerční použití vyžaduje placené tarify se specifickými licenčními podmínkami.
Ceny Murf AI
- Zdarma
- Tvůrce: 19 $/měsíc
- Podnikání: 66 $/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Murf AI
- G2: 4,7 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Murf AI?
Poslechněte si názor recenzenta G2:
Je snadno použitelný a má uživatelsky přívětivé rozhraní. Slouží k převodu textu nebo jakéhokoli jiného obsahu na řeč. Pomocí tohoto nástroje můžeme snadno přizpůsobit hlas pomocí výšky tónu, řeči a výslovnosti a můžeme také ovládat řeč. Můžeme jej integrovat s jinými nástroji pomocí integrace API. Poskytuje více než 120 hlasů, což je poměrně vysoký počet, a poskytuje překlad do více než 20 jazyků. Je snadno implementovatelný a velmi užitečný pro zákaznickou podporu.
Je snadno použitelný a má uživatelsky přívětivé rozhraní. Slouží k převodu textu nebo jakéhokoli jiného obsahu na řeč. Pomocí tohoto nástroje můžeme snadno přizpůsobit hlas pomocí tónu, řeči a výslovnosti a také můžeme ovládat řeč. Můžeme jej integrovat s jinými nástroji pomocí integrace API. Poskytuje více než 120 hlasů, což je poměrně vysoké množství, a poskytuje překlad do více než 20 jazyků. Je snadno implementovatelný a velmi užitečný pro zákaznickou podporu.
3. Wispr Flow
Wispr Flow přepisuje vaši řeč v reálném čase (ve více než 100 jazycích) a prezentuje vybroušený text ve strukturovaném formátu. Funguje v jakékoli aplikaci (kde můžete psát) a využívá pokročilou technologii k automatickým úpravám a vylepšením tónu.
Nástroj se přizpůsobí vašemu slovníku tím, že vytvoří personalizovaný slovník, který zachycuje termíny a zkratky specifické pro dané odvětví. Můžete dokonce vytvořit vlastní náhrady textu pro často používané fráze, abyste nemuseli opakovat dlouhá vysvětlení nebo provádět opakující se úkoly.
Klíčové funkce Wispr Flow
- Inteligentní formátování: Wispr Flow interpretuje vaši řeč a aplikuje formátování s ohledem na kontext, aby text odpovídal stylu vaší zprávy.
- Poznámky Flow: Diktujte poznámky (na jakémkoli zařízení) a automaticky se synchronizují na všech vašich zařízeních Wispr Flow.
- Režim příkazů: Upravujte generovaný text pomocí hlasových příkazů, např. „Shrňte mi to“.
- Automatické úpravy pomocí AI: Automaticky čistí diktovaný text během mluvení, odstraňuje výplňová slova, opravuje základní chyby a formátuje výstup do úplných vět.
- Vícejazyčná podpora: Zvládá více než 100 jazyků s automatickou detekcí jazyka a přepínáním uprostřed věty.
Omezení Wispr Flow
- Vysoká spotřeba paměti RAM (800 MB+ v klidu), zpomalení starších systémů.
- Zpracování pouze v cloudu vyvolává obavy o soukromí, protože neprobíhá na stolním počítači.
- Nekvalitní zákaznické recenze, nepravidelná podpora a zatížení zdrojů pro podniky
Ceny Wispr Flow
- Flow Basic: zdarma
- Flow Pro: 15 $/měsíc
- Flow Teams: 12 $/uživatel/měsíc (3 a více míst)
- Flow Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wispr Flow
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wispr Flow?
Poslechněte si názor recenzenta G2:
Jeho použití je velmi snadné. Pomocí dvou příkazů nebo rychlých vstupů můžete začít mluvit a přepisovat. Kromě toho odstraňuje výplňová slova, rozumí vám a opravuje to, co říkáte. Implementace spočívala pouze v instalaci a nic víc. Používám ho prakticky každý den. Ve skutečnosti už mám za sebou čtyři týdny.
Jeho použití je velmi snadné. Pomocí dvou příkazů nebo rychlých zadání můžete začít mluvit a přepisovat. Kromě toho odstraňuje výplňová slova, rozumí vám a opravuje to, co říkáte. Implementace spočívala pouze v instalaci a nic víc. Používám ho prakticky každý den. Ve skutečnosti už mám za sebou čtyři týdny.
Oživte pracovní postupy generování umělého hlasu pomocí ClickUp
Dobře definované podněty ElevenLabs vám pomohou generovat vysoce kvalitní hlasový obsah. Vytváření podnětů, správa revizí, koordinace s hlasovými herci a dodávání finálních materiálů však vyžaduje více než jen dobré výstupy AI. Potřebujete systém, který udržuje produkci v chodu.
K tomu se nejlépe hodí ClickUp.
Centralizuje vaši práci, komunikaci a správu úkolů do jedné platformy a poskytuje vám prostor pro organizaci a optimalizaci vašich projektů v oblasti produkce hlasu. Pomocí nativní kontextové AI můžete automatizovat manuální pracovní postupy, získat podporu pro kreativní úkoly, omezit rozšiřování AI a ušetřit si chaos spojený s přepínáním kontextu.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a centralizujte své pracovní postupy v oblasti hlasové produkce na jednom místě.
Často kladené otázky (FAQ)
K navedení AI použijte emoce a narativní kontext. Tagy jako [smutný], [rozzlobený] nebo [šťastný] modelu přesně sdělí, jakou emoci má napodobit. Emoce můžete také vložit přímo do svého vyprávění.
Ano. Můžete ovládat tón hlasu, tempo a pauzy pomocí podnětů pro návrh hlasu, zvukových značek jako [šeptá] nebo [křičí], značek pro časované pauzy a globálních nastavení, jako je rychlost a stabilita. Kombinujte tyto prvky, abyste doladili projev a vytvořili přirozeně znějící řeč, která odpovídá vaší vizi.
Podle potřeby můžete zadání podrobně rozepsat nebo naopak zjednodušit. Zadání může mít délku od jedné věty až po několik odstavců, v závislosti na složitosti vašeho projektu. Klíčem je srozumitelnost – poskytněte AI dostatek kontextu, aby pochopila tón, emoce a styl přednesu, aniž byste ji přetěžovali zbytečnými informacemi.
Ano. ElevenLabs podporuje dialogy více mluvčích, což vám umožňuje přiřadit různé hlasy různým postavám nebo mluvčím v rámci stejného projektu. To je užitečné pro vytváření podcastů, audioknih nebo narativního obsahu s odlišnými hlasy postav.