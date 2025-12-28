Jak vytvořit marketingový trychtýř pro akce založený na umělé inteligenci pro vyšší návratnost investic

Event marketing přináší úžasnou návratnost investic. 52 % marketérů připisuje událostem významný podíl na svých obchodech a 72 % tvrdí, že obchody se uzavírají rychleji poté, co potenciální zákazníci navštíví událost.
Typická strategie eventového marketingu však stále spoléhá na ruční kontrolní seznamy a nesouvislé nástroje. Než se dostanete k dotazníkům po akci a následným e-mailům, je už vše pryč.
Tento průvodce vám ukáže, jak vytvořit AI poháněný marketingový trychtýř pro akce. A pokud chcete dosáhnout vysoké návratnosti investic, doporučujeme vám použít ClickUp jako centrum pro marketing a plánování akcí.
Provedeme vás všemi fázemi marketingového trychtýře pro akce, ukážeme vám, kde se skrývají běžné mezery, a dáme vám návod, jak je vyplnit.
Co je marketingový trychtýř pro akce?
Marketingový trychtýř pro akce je cesta, kterou vaši potenciální zákazníci absolvují, aby se zapojili do vašich akcí. Začíná v momentě, kdy se poprvé dozvědí o vaší akci. Končí v momentě, kdy podniknou akci – zaregistrují se, zúčastní se nebo se stanou potenciálními zákazníky. Představte si to jako cestu kupujícího.
Tento systém má čtyři klíčové funkce:
- Zaměřte své zprávy tak, aby povědomí nebylo náhodné.
- Seřaďte své komunikace tak, aby se zájem proměnil v registrace.
- Koordinuje kroky tak, aby se registrace proměnily v reálnou účast.
- Zachycuje data, která potřebujete k prokázání návratnosti investic
Když každá fáze funguje dobře, akce vytvářejí potenciální zákazníky a vztahy. Když to nefunguje, vaše výdaje vypadají jako plýtvání.
Fáze tradičního marketingového trychtýře pro akce
Standardní marketingový trychtýř pro akce má čtyři základní fáze:
- Povědomí (dostaňte se do povědomí)
- Zájem (podpora návštěv a registrací)
- Rozhodnutí (převést registrované účastníky, potvrdit účast) a
- Akce (účast, zapojení a konverze po události)
🤝 Přátelské připomenutí: Každá fáze vyžaduje odlišný obsah, systémy a metriky. Povědomí se opírá o široký dosah a výkonnost reklam/kampaní. Zájem závisí na vstupních stránkách a e-mailové komunikaci. Rozhodnutí vyžaduje jednoduchou a rychlou registraci a připomenutí. A konečně, akce vyžaduje skvělý zážitek na místě a včasné následné kroky.
Kde manuální trychtýře selhávají
Většina týmů stále provádí tyto fáze pomocí nesouvislých nástrojů a ručních předávek. Tabulky pro seznamy pozvaných. Samostatná platforma pro prodej vstupenek. E-mailové nástroje, které se nesynchronizují s vaším CRM. A průzkumy po události, které přicházejí o týdny pozdě.
To vede ke čtyřem problémům:
- Ztracená data: Neexistuje jediný zdroj pravdy
- Zmeškané úkoly: Ruční připomínky se ztrácejí v záplavě jiných úkolů.
- Špatná atribuce: Nemůžete propojit události s příjmy.
- Pomalé následné kroky: Potenciální zákazníci ztratí zájem, než se jich prodejci stačí ujmout.
Chcete proměnit akce v zdroje příjmů? Ukážeme vám, jak tyto mezery vyplnit pomocí umělé inteligence.
Funnel pro marketing událostí založený na umělé inteligenci vs. tradiční funnel pro marketing událostí
Tradiční marketingový trychtýř nemusí stačit k maximalizaci návratnosti investic do událostí. Zde je důvod, proč potřebujete trychtýř založený na umělé inteligenci:
|Co děláte
|Funnel založený na umělé inteligenci
|Tradiční trychtýř
|Správa dat
|Umělá inteligence automaticky shromažďuje údaje o chování účastníků a data z CRM.
|Data jsou uložena v samostatných nástrojích, které vyžadují ruční slučování a čištění.
|Cílení na publikum
|Modely umělé inteligence předpovídají, kdo se stane zákazníkem a kdy je vhodné ho oslovit.
|Týmy používají základní pravidla, která však neberou v úvahu všechny signály.
|Tvorba obsahu
|Generativní umělá inteligence vytváří přizpůsobené e-maily a zprávy pro každý segment.
|Obecné e-maily pro všechny
|Probíhající kampaně
|Umělá inteligence se postará o oslovení, připomenutí a následné kroky.
|Náročná manuální práce
|Zkušenosti na místě
|Návrhy v reálném čase na základě živých dat
|Tištěné programy a ad hoc zprávy
|Měření výsledků + atribuce
|Modely rychle propojují události s příjmy
|Nesouvislé sledování, které nedokáže prokázat návratnost investic
|Rychlost a náklady
|Rychlejší realizace s menším počtem lidí
|Pomalé, pracné procesy
Výhody použití umělé inteligence v marketingových trychtýřích pro akce
Umělá inteligence řeší přesně ty problémy, které činí akce nákladnými a obtížně škálovatelnými. Zde je přehled toho, co umělá inteligence řeší:
Lepší zacílení a vyšší konverze v raných fázích
Umělá inteligence na základě vzorců zapojení vyhledává osoby, u nichž je největší pravděpodobnost registrace a konverze. To znamená méně zbytečných reklam a lepší výsledky při stejném rozpočtu.
Automatizace opakujících se úkolů uvolňuje tým pro strategické činnosti.
Úkoly, jako je psaní e-mailů, zasílání upomínek, předávání poznámek z místa konání a aktualizace záznamů v CRM, lze automatizovat pomocí generativní umělé inteligence a agentů pro řízení pracovních postupů. Tím se sníží počet manuálních chyb a zrychlí se provádění. Váš tým se tak může soustředit na strategii.
Rychlejší a spolehlivější měření návratnosti investic
🧠 Zajímavost: V letech 2024–25 95 % týmů organizujících akce uvedlo, že se jako svou nejvyšší prioritu zaměřuje na návratnost investic a její měření.
Umělá inteligence dokáže spojit registrace, účast, zapojení a chování po události do jediného atribučního modelu. Díky tomu můžete rychle propojit události s potenciálními zákazníky a příjmy.
Personalizované zážitky na místě zvyšují zapojení
Doporučení v reálném čase zvyšují spokojenost. Kterých sezení by se měl někdo zúčastnit? S kým by se měl setkat? Umělá inteligence navrhuje nejlepší možnosti a proměňuje náhodné účastníky v potenciální zákazníky.
Škálujte bez navyšování počtu zaměstnanců
Když se AI postará o náročnou práci – segmentaci, návrhy obsahu, základní komunikaci, přiřazování – můžete pořádat více akcí, aniž byste museli najímat další zaměstnance.
Fáze marketingového trychtýře pro akce založeného na umělé inteligenci
Projdeme si, jak každá fáze marketingového trychtýře pro události funguje s umělou inteligencí. Uvidíte konkrétní příklady marketingu událostí, které můžete hned teď aplikovat na plánování svých událostí.
Fáze 1: Povědomí
V horní části trychtýře je vaším cílem široký dosah a upoutání pozornosti. Nemůžete však jen rozesílat zprávy všude a doufat, že něco zaujme. Umělá inteligence vám pomůže vytvořit obsah, který je optimalizován pro fázi zvyšování povědomí.
Použijte generativní nástroje umělé inteligence, jako je ClickUp Brain, k vytváření návrhů blogových příspěvků, úryvků pro sociální média nebo reklamních textů, které jsou optimalizovány pro SEO podle klíčových slov, která vaše publikum vyhledává. ClickUp Brain je nejkomplexnější pracovní asistent umělé inteligence na světě, založený na znalostech vaší společnosti, takže všechny jeho návrhy jsou přizpůsobeny vašim úkolům.
Nástroje AI pro cílení reklam mezitím analyzují signály chování (denní dobu, zařízení, minulou spotřebu obsahu), aby správným lidem zobrazovaly správné zprávy.
📌 Umělá inteligence může například předpovědět, které segmenty publika se zajímají o vaši konferenci o AI Sprawl. Poté vygeneruje různé varianty kreativních obsahů a umístí je do distribučních kanálů. Vše můžete propojit s nástrojem, jako je ClickUp for Marketing Teams.
Fáze 2: Zájem
Jakmile se lidé dozví o vaší akci, motivujte je k zapojení.
Mezi možnosti založené na umělé inteligenci patří:
- Chatboty s umělou inteligencí na vaší vstupní stránce akce. Kladou kvalifikační otázky, jako například „Která oblast vás zajímá nejvíce?“ Navrhují relace a shromažďují data. Tato data se přenášejí do vašeho CRM.
- Landing pages založené na umělé inteligenci. Mění se na základě chování návštěvníků. Pokud se někdo loni zúčastnil vašeho webináře o AI agentech, uvidí personalizovaný obsah.
- Nástroje AI pro sledování sentimentu, které monitorují sociální média a chování při registraci. Včas odhalíte pokles zájmu nebo zvýšený zájem.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte každou konverzaci s chatbotem v úkol v ClickUp.
- Propojte svůj chatbot nebo formulář ClickUp, aby každý nový potenciální zákazník automaticky vytvořil úkol ve vašem seznamu událostí.
- Pomocí vlastních polí zaznamenávejte podrobnosti, jako je zájem o relaci, role nebo skóre záměru.
- Přidejte tagy na základě návrhů chatbota.
- Poté nastavte jednoduché automatizace, které přiřadí potenciální zákazníky s vysokým zájmem k prodeji, upozorní organizátora akce nebo spustí následné úkoly.
Díky tomu se potenciální zákazníci budou dále posouvat vpřed.
Fáze 3: Zvažování
V této fázi se potenciální zákazníci rozhodují, zda se zaváží.
Umělá inteligence zde hraje opravdu rozhodující roli.
Prediktivní modely hodnocení potenciálních zákazníků studují chování v reálném čase (navštívené stránky, zájem o relaci, odpovědi chatbota) a přiřazují pravděpodobnost registrace nebo účasti.
Váš nástroj pro automatizaci e-mailů může pomocí umělé inteligence odesílat vysoce cílené sekvence: pokud někdo klikl na sekci „Trendy v oboru“, odešlete mu krátké 60sekundové video s ukázkou hlavního řečníka a krátkým popisem „proč byste tam měli být“.
Váš tým zasahuje pouze v případě, že jsou potenciální zákazníci nakloněni. Žádné zbytečné úsilí.
Fáze 4: Rozhodnutí/konverze
Minimální tření a maximální relevance. To je mantra v bodě konverze, ať už se jedná o registraci nebo platbu.
Umělá inteligence pohání doporučovací systémy, které to umožňují. Pokud někdo chce „obsah o úspěchu zákazníků“, systém mu nabídne správnou relaci. Dokonce přidá časově omezenou slevu – „Zaregistrujte se do 48 hodin a získejte VIP přístup“.
Proč? Umělá inteligence zaznamenává chování blížící se konverzi a automaticky přidává kontextové pobídky. Tím se sníží počet opuštěných nákupních košíků.
Fáze 5: Po akci/udržení zákazníků
Trychtýř nekončí s událostí. Udržení zákazníků, následné kroky a budování komunity určují, zda vaše událost generuje potenciální zákazníky a dlouhodobé vztahy, nebo se stane jednorázovým nákladem.
AI analyzuje zpětnou vazbu z průzkumů. Detekuje náladu a označuje rizikové účastníky. Opakované stížnosti na „obecné relace“ jsou automaticky přesměrovány. Účastníci s vysokou hodnotou dostávají osobní oslovení. Nespokojení účastníci dostávají omluvu a nabídku.
AI také identifikuje účastníky se společnými zájmy. Poté generuje pozvánky k navazování kontaktů nebo podněty k diskusi, aby podpořila registraci na jednotlivé akce.
Spojením všech těchto fází se váš marketingový trychtýř pro akce stane propojeným systémem. Od manuálních kontrolních seznamů se posunete ke strategickému dopadu.
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu pravidelně používá automatizační nástroje a aktivně hledá nové příležitosti k automatizaci.
To poukazuje na významný nevyužitý potenciál pro zvýšení produktivity – většina týmů se stále spoléhá na manuální práci, kterou by bylo možné zefektivnit nebo zcela eliminovat.
Díky AI agentům ClickUp je vytváření automatizovaných pracovních postupů snadné, i když jste automatizaci nikdy předtím nepoužívali. Díky šablonám typu plug-and-play a příkazům založeným na přirozeném jazyce je automatizace úkolů dostupná pro všechny členy týmu!
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vypracování reportů o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
Nástroje umělé inteligence pro propagaci a správu událostí
Díky umělé inteligenci se propagace a správa událostí mění ze série manuálních předávek na koordinovaný systém.
Mnoho marketingových týmů již používá nástroje pro akce založené na umělé inteligenci, jako jsou Cvent nebo Bizzabo pro registrace, HubSpot nebo Marketo pro e-maily a chatboty pro zodpovídání otázek a kvalifikaci potenciálních zákazníků. Jiní používají analytické nástroje ke sledování zapojení a návratnosti investic.
Problémem je, že tyto nástroje spolu dobře nekomunikují. Práce se rozděluje mezi různé platformy a týmy ztrácejí čas přesunováním dat, což vede k obrovským nákladům na rozptýlenou práci.
Nastavení marketingových trychtýřů pro akce založených na umělé inteligenci: Platforma pro správu akcí ClickUp
Právě zde přichází na řadu ClickUp. Váš systém pro správu událostí ClickUp se skládá z pracovního prostoru + agentů AI + automatizací + formulářů + dashboardů. Spojte je dohromady a získáte jediné místo, kde můžete plánovat, provozovat a měřit události od začátku do konce.
Postupujte takto:
Začněte tím, že vytvoříte speciální prostor ClickUp pro své eventové kampaně. Ten se stane vaším velitelským centrem. Obsahuje všechny seznamy úkolů, dokumenty a komunikaci související s eventy.
Každý úkol pro váš event marketing se stane úkolem ClickUp (například pozvání řečníků, vytvoření příspěvků na sociálních médiích atd.). Související úkoly můžete seskupit do seznamu ClickUp. Každá událost může mít svůj vlastní seznam, aby vše bylo přehledné.
Pomocí vlastních polí ClickUp můžete sledovat důležité podrobnosti, jako je datum akce, místo konání, vlastník kampaně a priorita.
Definujte každou fázi svého marketingového trychtýře pro akce jako vlastní stav nebo vlastní pole v ClickUp – například „Přijetí“, „Plánování“, „Probíhající propagace“, „Shromážděné RSVP“, „Den akce“ a „Následné kroky po akci“.
📚 Přečtěte si také: Jak využít umělou inteligenci při plánování akcí
Automatizace správy kampaní: ClickUp AI a automatizace
Jádrem řešení pro správu událostí ClickUp jsou kontextové AI agenti a automatizace. Převzali opakující se úkoly a umožňují vašemu týmu soustředit se na práci s vysokou přidanou hodnotou.
Jakmile budou vaše trychtýře připraveny, nastavte automatizace ClickUp bez nutnosti programování, aby se úkoly přesouvaly jednotlivými fázemi trychtýře na základě spouštěčů.
📌 Například:
- Po odeslání formuláře s nápadem na událost vytvořte nový úkol události a nastavte stav na „Přijato“.
- Po dokončení všech dílčích úkolů před událostí automaticky přesuňte nadřazený úkol do stavu „Probíhá propagace“.
- Po skončení akce spusťte změnu stavu na „Následné kroky po akci“ a přiřaďte úkoly pro sběr zpětné vazby.
Umělá inteligence ClickUp dokáže automaticky přiřazovat úkoly na základě kritérií, jako je místo konání akce nebo typ kampaně.
📌 Pokud například váš tým spravuje akce v několika regionech, můžete nastavit automatizaci tak, aby úkoly pro akce v USA byly přiřazeny jednomu manažerovi, zatímco akce ve Velké Británii jinému. Podobně může AI nastavit termíny splnění pro každý úkol nebo dílčí úkol. Tím je zajištěno, že termíny budou vždy v souladu s časovým plánem vaší akce.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak AI automaticky vyplňuje vlastnosti úkolů v ClickUp:
Sdílení aktualizací postupu v reálném čase: ClickUp AI Fields
Jakmile váš tým zpracuje úkoly kampaně, AI pole ClickUp mohou generovat okamžité souhrny a akční položky pro každý dílčí úkol, jakmile je označen jako „připravený“. Tyto souhrny se automaticky přidávají k nadřazenému úkolu, což majitelům kampaní poskytuje přehled o pokroku, aniž by museli prohledávat každý detail.
Můžete také klást ClickUp Brain otázky v přirozeném jazyce, abyste byli vždy informováni o nejnovějším stavu.
Vytváření textů pro propagaci událostí: ClickUp Content Creator Agent
Agent pro tvorbu obsahu ClickUp dokáže generovat hotové texty pro příspěvky na sociálních médiích, e-mailová oznámení a vstupní stránky přímo v rámci vašich kampaní. To znamená, že váš tým může přejít od nápadu k realizaci rychleji a stráví méně času přemýšlením nad prázdnou stránkou.
Toto je ukázkový pracovní postup, který můžete použít k vytvoření vlastního agenta. A ne, nemusíte umět programovat. Můžete ho vytvořit pomocí běžné angličtiny:
- Vytvořte podúkol pro každý propagační kanál (např. „Návrh příspěvku na LinkedIn“, „Napsat hromadný e-mail“).
- Nastavte stav na „Plánování probíhá“, aby se spustil AI agent, který vytvoří první návrh popisu úkolu.
- Zkontrolujte, upravte a dokončete obsah na základě zpětné vazby od svého týmu a poté označte úkol jako „Připraveno“ k zahájení.
💡 Tip pro profesionály: Můžete přizpůsobit výzvy/pokyny AI agenta tak, aby odpovídaly hlasu vaší značky nebo cílům kampaně, a zajistit tak, že každý obsah bude působit autenticky a bude v souladu s poselstvím.
Podívejte se na tento praktický návod a vytvořte si svého prvního agenta v ClickUp:
Sledování výkonu trychtýře: ClickUp Dashboards
Dashboardy ClickUp vám umožňují vizualizovat všechny aspekty vašeho marketingového trychtýře pro akce. Sledujte metriky, jako je objem potenciálních zákazníků, míra potvrzení účasti, zapojení do kampaně a dokončení úkolů – vše na jednom místě.
- Přidejte karty pro stavy úkolů, hodnoty vlastních polí (například „Typ události“ nebo „Zdroj potenciálního zákazníka“) a sledování času.
- Využijte je k vizualizaci konverzních poměrů trychtýře nebo k porovnání výkonu napříč několika událostmi.
- Sdílejte dashboardy se zainteresovanými stranami a získejte okamžitý přehled o stavu kampaně a návratnosti investic.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si upozornění nebo oznámení pro klíčové metriky (např. „Pošlete mi zprávu v ClickUp Chat, pokud míra RSVP klesne pod 50 %“), abyste mohli jednat proaktivně.
Získávání potenciálních zákazníků a zpětná vazba po události: ClickUp Forms
Formuláře ClickUp jsou účinným způsobem, jak shromažďovat informace o účastnících, spravovat potvrzení účasti a sbírat zpětnou vazbu po skončení akce. A to nejlepší? Mohou také spouštět automatizované pracovní postupy v celém vašem trychtýři.
Zde je praktický průvodce:
- Vytvořte pro každou událost vlastní formulář pro potvrzení účasti, do kterého vložíte pole pro údaje o účastnících, stravovací preference a zájmy o jednotlivé sekce.
- Nastavte automatizace tak, aby každé nové odeslání formuláře vytvořilo následnou úlohu, aktualizovalo stav potenciálního zákazníka nebo spustilo děkovný e-mail.
- Po skončení akce rozešlete všem účastníkům formulář pro zpětnou vazbu.
- Automaticky přiřazujte následné úkoly na základě odpovědí (např. „Kontaktovat účastníka kvůli reference“, pokud událost hodnotí kladně).
💡 Tip pro profesionály: Využijte funkce ClickUp pro vytváření reportů (nebo se zeptejte ClickUp Brain) k analýze trendů v zpětné vazbě a identifikaci oblastí, které je třeba v budoucích kampaních vylepšit.
Ať už spravujete jednu akci nebo celý kalendář kampaní, nástroje umělé inteligence ClickUp vám poskytnou strukturu a flexibilitu, abyste to vše zvládli.
Jak vytvořit AI řízený marketingový trychtýř pro akce (krok za krokem)
Vytvoření AI řízeného marketingového trychtýře pro události v ClickUp je jednoduchý, ale přizpůsobitelný proces. Pomůže vám provést každou událost od prvního nápadu až po analýzu po události.
Zde je jasný postup, který můžete následovat:
Vytvořte speciální prostor pro akce a základní šablonu.
Vytvořte prostor s názvem „Event Campaigns“ (Kampaně událostí). Přidejte do ClickUp opakovaně použitelnou šablonu pro správu událostí, která obsahuje podúkoly pro plánování, propagaci, logistiku a následné kroky po události. Měli byste také přidat vlastní pole (datum události, rozpočet, vlastník, zdroj potenciálních zákazníků, skóre události). Šablony pro plánování událostí šetří čas a zajišťují konzistentnost napříč událostmi.
Šablona plánu marketingu událostí od ClickUp vám poskytuje strukturovaný způsob plánování a provádění propagačních akcí událostí. Rozděluje práci do fází, jako je plánování, implementace a hodnocení, a používá vlastní pole ke sledování rozpočtů, termínů a vlastníků. Díky seznamům úkolů a zobrazením kalendáře zůstává váš tým v souladu s odpovědnostmi a časovými plány. Je ideální pro manažery událostí, kteří potřebují opakovatelný plán, který udržuje všechny detaily v přehledu a podle harmonogramu.
Nástroj pro tvorbu marketingového trychtýře je k dispozici v rámci služby Salesforce.
Tento krok jsme již vysvětlili, když jsme vám představili platformu ClickUp pro správu událostí.
Zde je stručné shrnutí:
Definujte fáze trychtýře pomocí vlastních stavů ClickUp. Může to vypadat například takto: Přijetí → Plánování → Probíhající propagace → Shromážděné odpovědi → Den akce → Po akci.
Zmapujte skóre potenciálních zákazníků, typy účastníků a zájmy o jednotlivé sekce jako vlastní pole. Tím se data, která potřebujete pro AI, strukturalizují.
Automatizujte příjem a třídění
Toto je výchozí bod pro každou akci. Potřebujete způsob, jakým mohou členové týmu, klienti nebo zainteresované strany předkládat nápady nebo požadavky týkající se akcí ve strukturovaném formátu.
Pomocí ClickUp Forms vytvořte jednoduchý formulář, který lze sdílet. Zahrňte pole pro název akce, datum, místo, cíle a další potřebné podrobnosti.
Když někdo odešle formulář, ClickUp automaticky vytvoří nový úkol ve vašem seznamu aktivací událostí a zachytí všechny informace na jednom místě.
Organizujte plánování a schvalování
Jakmile je žádost o akci v systému, je čas ji zkontrolovat, přiřadit vlastníky a dopracovat plán. Tato fáze často zahrnuje více lidí a mnoho proměnných.
Pomáhá mít opakovatelné procesy.
ClickUp vám umožňuje vytvářet šablony pro běžné typy událostí (jako jsou webináře, konference nebo workshopy). Když použijete šablonu, automaticky se k vaší události přidají všechny potřebné dílčí úkoly, kontrolní seznamy a závislosti.
K tomuto náročnému úkolu můžete také nastavit AI Super Agents.
📌 Například agent pro tvorbu přehledů událostí může automaticky generovat shrnutí klíčových detailů události, což usnadňuje přidělenému vlastníkovi rychle se zorientovat.
Šiřte informace a získejte potenciální zákazníky
Nyní je čas propagovat vaši akci a sbírat registrace. To zahrnuje vytváření a plánování propagačního obsahu, vytváření vstupních stránek a sledování reakcí.
Již jsme vám ukázali příklad agenta pro tvorbu obsahu, který pomáhá s propagací. A také formuláře ClickUp, které slouží k zaznamenávání potvrzení účasti na jednom místě a spouštění následných akcí.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte signály publika a prediktivní skóre pro vyšší návratnost investic do událostí. Zachyťte signály chování (odpovědi ve formulářích, návštěvy stránek, předchozí účast) v uživatelských polích. Zadejte je do jednoduchého prediktivního skóre potenciálních zákazníků (např. body za roli, velikost společnosti, zájem o relaci). Pomocí automatizací přesměrujte potenciální zákazníky s vysokým skóre do prodeje nebo spustěte VIP pozvánky.
Realizujte a provozujte show
V den akce je koordinace vše. Musíte zajistit, aby každý znal svou roli a aby byl jasný harmonogram.
V ClickUp můžete vytvořit agenta Run of Show. Tento agent generuje podrobný harmonogram akce, včetně časového rozvrhu, aktivit a přidělených potenciálních zákazníků.
A když potřebujete komunikovat se svým týmem v reálném čase? Použijte @zmínky v ClickUp Chat nebo využijte rychlé synchronizace, aby vše šlo rychle!
📚 Přečtěte si také: Šablony programu akce
Shromažďujte zpětnou vazbu a uzavřete smyčku
Po skončení akce je důležité shromáždit zpětnou vazbu, sdílet zdroje a pečovat o potenciální zákazníky pro budoucí zapojení.
Spusťte formulář po skončení akce, když se stav změní na „Po skončení akce“.
Nechte agenta pro rekapitulaci událostí analyzovat odpovědi, hodnotit sentiment a vytvářet následné úkoly (reference, sekvence péče, prodejní aktivity) v ClickUp na základě pravidel, která definujete.
Můžete také vytvořit panel ClickUp zobrazující metriky trychtýře: registrace podle zdroje, míry konverze mezi fázemi, účast vs. potvrzené účasti a pipeline přiřazený k události. Po každé události je zkontrolujte a upravte šablony, abyste zlepšili výsledky.
Dalším způsobem je použití šablony ClickUp pro sledování kampaní, která vám pomůže koordinovat e-mailové, sociální a eventové kampaně, měřit jejich výkonnost a včas odhalit případné překážky. Díky tomu bude snazší udržet kampaně v souladu a optimalizovat je pro dosažení lepších výsledků.
A to je plán pro AI řízený eventový funnel, který je snadno srozumitelný a použitelný pro celý váš tým!
Výzvy a omezení umělé inteligence v eventovém marketingu
AI není žádná magie. Pomáhá sice škálovat personalizaci a automatizaci, ale má také praktická, etická a technická omezení. Každý eventový tým by je měl předem zohlednit ve svém plánování.
Kvalita a integrace dat
To jsou Achillovy paty. Modely umělé inteligence jsou jen tak dobré, jak dobré jsou data, která do nich vkládáte. Fragmentované záznamy o účastnících, nekonzistentní tagy a chybějící pole CRM vedou k slabým předpovědím a nesprávným segmentacím.
👀 Věděli jste? Akademické recenze a průmyslové výzkumy ukazují, že integrace a neuspořádaná data jsou hlavními příčinami špatných výsledků umělé inteligence.
Riziko halucinace
Přesnost je důležitá pro důvěru ve značku. Generativní modely mohou vytvářet skvělé texty nebo shrnout zpětnou vazbu. Mohou však také produkovat zavádějící tvrzení. Proto je lidská kontrola nezbytná.
Zaujatost a spravedlnost
Pokud historická data odrážejí zkreslené vzorce, umělá inteligence je ještě zesiluje. Například upřednostňování představování podobných profilů snižuje diverzitu. Aktivně testujte zaujatost, abyste se vyhnuli etickým a právním rizikům.
Ochrana osobních údajů a souhlas
Personalizace vyžaduje data z různých kanálů. Předpisy jako GDPR vyžadují výslovný souhlas s tím, co shromažďujete a jak tyto údaje používáte.
Riziko nadměrné závislosti
Nesprávná očekávání mohou uškodit. Umělá inteligence by měla lidské plánovače podporovat, nikoli nahrazovat. Složitá logistika, rozhodnutí v terénu a vztahy s dodavateli stále vyžadují lidský dohled. Považujte umělou inteligenci za asistenta, který snižuje množství opakující se práce. Navrhujte pracovní postupy, ve kterých mají lidé konečné slovo.
Příklady použití AI řízených marketingových trychtýřů v praxi
Zde jsou příklady skutečných společností, které využívají AI k praktickému zlepšení výsledků akcí:
Web Summit: AI Matchmaking
Web Summit je jednou z největších globálních technologických konferencí na světě. Sdružuje startupy, investory a vedoucí představitele podniků.
Web Summit využívá AI ve své aplikaci pro akce k propojování účastníků, řečníků a investorů. Systém zkoumá profily, zájmy a minulé aktivity. Poté navrhne nejvhodnější osoby k setkání. To vedlo k desítkám tisíc individuálních setkání. Namísto náhodného networkingu se účastníci dostávají k reálným obchodním rozhovorům, které často vedou k uzavření obchodů.
Agora: Personalizace hybridních akcí
Agora je platforma pro interakci v reálném čase, kterou používají vývojáři a produktové týmy při vytváření živých audio a video zážitků.
Akci RTE (Real-Time Engagagement) 2022 pořádala pomocí platformy Bizzabo založené na umělé inteligenci. Akce se zúčastnilo přibližně 2 650 osobních a virtuálních účastníků. Organizátoři využili analytiku a cílené zprávy, aby udrželi zájem obou skupin. Relace, připomenutí a následné kroky byly upraveny na základě chování účastníků. To ukazuje, jak platformy založené na umělé inteligenci pomáhají hybridním akcím působit osobněji a efektivněji.
Google: Doporučení pro relaci I/O
Google I/O využívá profily vývojářů k personalizaci zážitku z akce. Účastníci si vyberou své zájmy, jako jsou nástroje, platformy nebo programovací jazyky, a Google tyto údaje použije k doporučení relací a obsahu. To pohání „My I/O“, přizpůsobený program, který lidem pomáhá najít to, co je pro ně nejrelevantnější.
Budoucnost umělé inteligence v marketingových trychtýřích pro akce
Umělá inteligence již mění způsob, jakým se akce plánují, propagují a měří. V příštích měsících se rozhodne, které funkce se stanou standardem a které zůstanou v experimentální fázi. Tímto směrem se odvětví ubírá:
Přijetí se zrychlí
Využití umělé inteligence poroste, ale ne rovnoměrně. Zatímco většina marketingových lídrů plánuje investovat do umělé inteligence, pouze malý počet týmů ji dnes využívá ke zlepšení zážitku účastníků. Mnozí stále provádějí malé pilotní projekty. Týmy, které tyto pilotní projekty promění v každodenní pracovní postupy, dosáhnou největších zisků.
Personalizace se stává základním předpokladem
Hlavní platformy pro správu projektů velkých akcí nyní nabízejí funkce umělé inteligence. Doporučovací systémy, párování relací a personalizované programy jsou standardem pro velké akce.
Tyto funkce pomáhají účastníkům rychleji najít ty správné lidi a sekce. Akce, které nenabízejí tuto úroveň vedení, budou zaostávat.
Atribuce se zlepší
Měření událostí bude chytřejší. Umělá inteligence pomáhá propojit údaje o účasti a zapojení s potenciálními zákazníky a výnosy. Díky tomu je snazší zjistit, které události skutečně fungovaly, a upravit rozpočty mezi událostmi. Podrobnější prediktivní reporty se již zavádějí na hlavních platformách.
Praktická omezení ovlivní přijetí
Umělá inteligence funguje nejlépe s čistými daty, silnou integrací a lidskou kontrolou. Nepořádné systémy a rizika související s ochranou soukromí mohou zpomalit pokrok. Týmy, které investují do čistých, schválených dat a solidních pracovních postupů, dosáhnou lepších výsledků.
Plánovači se stávají organizátory
Nakonec se změní role organizátora akcí. Vzhledem k tomu, že AI zvládá opakující se práci, budou se organizátoři více soustředit na strategii, kurátorství a partnerství. Odvětvové zprávy již na tuto změnu poukazují. Doporučení zahrnují investice do lidí + správy AI spíše než do čistého počtu zaměstnanců.
Závěr? Umělá inteligence v event marketingu se mění z novinky na infrastrukturu. Týmy, které včas investují do dat, měřitelných pilotních projektů a lidské kontroly, promění eventy v předvídatelné zdroje příjmů.
Proměňte události v motory růstu
Akce fungují nejlépe, když probíhají jako systém, nikoli jako chaotická snaha.
Funnel pro marketing událostí založený na umělé inteligenci vám pomůže oslovit správné lidi, provést je celou cestou a změřit skutečný dopad na podnikání bez další manuální práce.
Když jsou vaše data a pracovní postupy na jednom místě, umělá inteligence může pracovat rychleji a pomáhat týmům činit chytřejší rozhodnutí. Právě v tom spočívá přirozená role ClickUp.
ClickUp kombinuje umělou inteligenci, automatizaci a reporting v jediném pracovním prostoru. Můžete plánovat akce, propagovat je, hladce je realizovat a vyhodnocovat výsledky, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji.
Výsledkem je méně odpadů, jasnější návratnost investic a akce, které skutečně hýbou světem.
Pokud vytváříte marketingový trychtýř pro akce s vysokou návratností investic založený na umělé inteligenci, začněte zdarma s ClickUp!
Často kladené otázky (FAQ)
Nástroje jako Cvent a Bizzabo pomáhají s registrací a údaji o účastnících, zatímco marketingové platformy jako HubSpot automatizují e-maily a péči o potenciální zákazníky. ClickUp spojuje tyto pracovní postupy automatizací úkolů, generováním propagačního obsahu a sledováním pokroku v jednom pracovním prostoru.
Akce jako Web Summit a Salesforce Dreamforce využívají umělou inteligenci pro párování účastníků a doporučování relací. Tyto funkce pomáhají účastníkům najít relevantní obsah a kontakty, což vede k vyšší angažovanosti a lepším obchodním výsledkům.
Ano. Umělá inteligence využívá údaje o účastnících, jako je jejich role, zájmy a minulé chování, k přizpůsobení e-mailů, vstupních stránek, doporučení relací a následných aktivit. Díky tomu je komunikace relevantnější a zvyšuje se míra registrací a zapojení.
Sledujte registrace, účast, zapojení a následné akce v jednom systému. Umělá inteligence pomáhá propojit tyto signály s potenciálními zákazníky a příjmy, takže můžete vidět, které akce a aktivity vedly ke skutečným obchodním výsledkům.