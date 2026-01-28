Který AI stack je vhodný pro týmy, které s AI začínají

Tým experimentuje s nástrojem pro psaní AI, aby ušetřil čas na tvorbě obsahu. Brzy poté někdo vyzkouší generátor obrázků AI. Později je přidán další nástroj pro automatizaci několika opakujících se úkolů.
Samostatně se tyto nástroje zdají užitečné. Ale postupem času se jejich nastavení začíná jevit jako chaotické.
Nástroje mezi sebou nekomunikují. Některé dělají podobné věci. Výstupy jsou rozptýleny v různých aplikacích a je těžké rozlišit, co skutečně pomáhá a co jen přidává šum.
Pro týmy, které s AI začínají, je tento chaos, známý také jako AI sprawl, běžnou první fází. Je to součást procesu učení.
Ale víte co? Nepotřebujete více nástrojů AI, ale spíše správnou kombinaci, která odpovídá specifickým potřebám vašeho týmu a úrovni vyspělosti AI.
V tomto blogu vám ukážeme, jak překonat ad hoc zavádění AI a vytvořit efektivní AI tech stack. Takový, který vám skutečně ulehčí práci.
Výzva spojená se začátky s AI
Aplikace založené na AI se dostávají na trh rychleji než kdykoli předtím.
Kdokoli může vytvořit nástroj AI pomocí několika API, předem vycvičených modelů a cloudové infrastruktury. Každý nástroj slibuje rychlejší práci, chytřejší rozhodnutí nebo méně manuálních kroků.
Máte na výběr z desítek frameworků pro strojové učení, cloudových platforem a nástrojů pro ukládání dat. Čím více možností je k dispozici, tím těžší je se rozhodnout.
Ale to není vše. Skutečná výzva začíná až poté:
- Migrace je riskantní, protože přesun živých pracovních postupů a citlivých dat do systémů podporujících AI může snadno narušit práci.
- Učící křivka je nemilosrdná. Pokud jsou nástroje nepohodlné nebo rušivé, týmy je přestanou používat, bez ohledu na to, jak výkonné jsou.
- Návratnost investic zůstává nejasná, protože vedoucí pracovníci si nejsou jisti, jak bude úspěch vypadat ani jak dlouho bude trvat, než se projeví výsledky.
- Technický dluh se vkrádá, protože uspěchaná rozhodnutí ohledně AI zvyšují složitost systémů, které již byly na hranici svých možností.
Pro týmy, které s AI teprve začínají, je její včasné zavedení křehkou záležitostí. Potřebujete jednoduché nastavení s vysokou použitelností a hladkou integrací.
Správné technologické stacky AI dodávají celému životnímu cyklu AI tolik potřebnou strukturu, díky čemuž je přechod na AI mnohem snazší.
Jak? Pojďme to zjistit!
👀 Věděli jste, že: Podle průzkumu ClickUp o mezeře ve využívání AI je 23 % profesionálů v podstatě „paralyzováno AI“ – chtějí tuto technologii používat, ale nemají tušení, kde začít nebo jak ji zapojit do svých každodenních úkolů, aniž by věci zkomplikovali.
Co je AI stack?
AI stack je propojená sada nástrojů, technologií, infrastruktury a frameworků, které používáte k provozování AI funkcí v rámci celého týmu nebo organizace.
Porozumění vrstvám AI stacku
Technologické stacky AI jsou budovány v vrstvách. Vyberete si správné nástroje pro vytvoření každé vrstvy a tyto vrstvy společně tvoří váš AI stack.
Tři základní vrstvy jsou:
1. Datová vrstva
AI se učí z informací, které jí poskytnete. Tato vrstva zahrnuje vše, z čeho se AI může učit. Zajišťuje, že informace vaší společnosti jsou organizované, čisté a snadno dohledatelné pro AI.
✅ Mezi klíčové komponenty patří:
- Dokumenty, databáze, nástroje, systémy záznamů
- Nástroje pro čištění dat ke zlepšení kvality dat
- Datové sklady, datová jezera a vektorové databáze pro ukládání surových dat
- Datové potrubí pro extrakci a předávání dat
- Systémy pro správu verzí dat ke sledování změn v datovém souboru
2. Inteligentní vrstva
Toto je myšlenková část vašeho technologického stacku AI. Zpracovává shromážděná data a nabízí předpovědi, souhrny nebo automatizovaná rozhodnutí.
✅ Mezi klíčové komponenty patří:
- Počítačové vidění
- Rámce strojového učení pro vývoj modelů
- Skutečné modely umělé inteligence
- Inferenční motory
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP)
- Prompting, uvažování a logika rozhodování
3. Aplikační vrstva
Aplikační vrstva propojuje AI s vašimi pracovními postupy, takže ji členové týmu mohou skutečně využívat k vykonávání své práce.
✅ Mezi klíčové komponenty patří:
- Logika specifická pro úkoly nebo pracovní postupy
- Mechanismy pro získávání zpětné vazby k vylepšení modelů strojového učení
- Chatovací rozhraní, kopiloti, vestavěné funkce
- Aplikace pro koncové uživatele, kde se generují a kontrolují výstupy AI
🧠 Zajímavost: V 70. letech 18. století sestrojil švýcarský hodinář Pierre Jacquet-Droz „The Writer“, mechanického chlapce složeného z 6 000 dílů, který dokázal napsat libovolnou větu o délce až 40 znaků. Je považován za jeden z nejranějších příkladů počítače.
Jak se stack liší od používání samostatných nástrojů AI
Při výběru samostatných nástrojů AI byste se měli zeptat: Co tento nástroj dělá?
Prioritou je okamžitá rychlost a pohodlí. Upřednostňujete řešení typu plug-and-play, které vyřeší jeden konkrétní problém hned teď.
📌 Příklad: Zkopírujete a vložíte své měsíční údaje o prodeji, poznatky a souhrny do generátoru zpráv AI a rychle vytvoříte profesionální zprávu.
Při budování AI stacku se zaměřte na: Jak tento nástroj zapadá do našeho pracovního postupu?
Cílem je investovat do řešení AI, která:
- Vyřešte své problémy
- Jsou vzájemně vysoce kompatibilní
- Snadná integrace s vašimi stávajícími systémy/pracovními postupy
- Podpořte svůj tým v dlouhodobém horizontu
📌 Příklad: Nastavíte systém, ve kterém se vaše interní prodejní záznamy a poznámky k projektům automaticky přenášejí do AI modelu, který byl vycvičen na hlas vaší značky. Tento model vypracuje zprávu a umístí ji přímo do sdílené složky vašeho týmu k posouzení.
Proč týmy, které s AI začínají, potřebují integrované modulární řešení
Je lákavé pořídit si pár nástrojů AI a provozovat s nimi svůj obchod. Pokud ale chcete, aby se vaše AI rozšiřovala spolu s vaším týmem, je velmi důležité vytvořit integrované modulární nastavení.
Zde je důvod:
- Výměna nástrojů je snadná: Prostředí AI je velmi nestálé. Týmy musí přecházet na lepší alternativy, aby držely krok s novými trendy. S modulární sadou je mnohem snazší přidávat nebo odebírat nástroje AI bez narušení práce.
- Vyřešte více problémů pomocí jednoho nástroje: Týmy, které s AI začínají, nakonec kupují samostatnou AI aplikaci pro každý problém, což pouze zvyšuje technický dluh. Vytvořením centralizované inteligentní vrstvy můžete pohánět všechny své operace bez nutnosti rozšiřování nástrojů.
- Konzistence napříč různými týmy: Jelikož samostatné nástroje AI mezi sebou nekomunikují, jsou různé týmy nebo členové týmů nuceni pracovat s nekonzistentními výstupy. Integrované nastavení tento problém řeší vytvořením jediného zdroje pravdy pro všechny.
📮 ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na AI. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
Příklady jednoduchých AI stacků v každodenním použití
Myslíte si, že AI stacky jsou složité? V praxi jsou mnohem jednodušší a nevyžadují pokročilé inženýrství ani vývoj AI od nuly.
Důležité je vybrat správné aplikace AI a správně je naplánovat. Pokud tak učiníte, budete moci těžit z reálných výhod AI – s menším zmatkem, minimálním narušením pracovních postupů a nižšími náklady.
Níže uvádíme několik jednoduchých příkladů, jak týmy využívají nástroje založené na AI pro každodenní práci.
1. CRM + analytika + psaní AI
📌 Příklad: Vedete prodejní tým, který zpracovává stovky aktivních potenciálních zákazníků. Místo toho, abyste požádali obchodní zástupce, aby ručně prohledávali záznamy CRM, přidáte k vašemu CRM analytické nástroje založené na AI, abyste mohli sledovat nedávné chování potenciálních zákazníků a signály o nákupu.
Když systém identifikuje potenciálního zákazníka s vysokým nákupním záměrem, předá tento kontext nástroji pro psaní AI. Nástroj vypracuje personalizovaný následný e-mail, který obchodní zástupce rychle zkontroluje a odešle.
2. Řízení projektů + automatizace schůzek + inteligentní přidělování úkolů
📌 Příklad: Během synchronizace vašeho týmu nástroj pro schůzky poslouchá, přepisuje konverzaci a identifikuje všechny zmíněné úkoly.
Tyto úkoly se automaticky odešlou do vašeho nástroje pro správu projektů. Po skončení schůzky se projektová tabule aktualizuje o všechny nové úkoly.
AI také automaticky analyzuje pracovní zátěž a dovednosti každého člena týmu před přidělením úkolů a jejich oznámením.
3. Interní chat + vyhledávání AI
📌 Příklad: Místo toho, aby si členové týmu navzájem posílali zprávy ohledně kontextu nebo ztracených souborů, začleníte AI do firemní wiki a sdílených složek. AI si přečte vše – vaše personální politiky, minulé projektové plány a technické příručky.
Poté jej propojíte se svou interní chatovací aplikací. Když má člen týmu dotaz, napíše jej do chatu a AI mu vyhledá potřebné informace.
📚 Číst více: Jak AI mění profesionální služby
Jak vybrat správný AI stack pro začátečníky (krok za krokem)
Zde je návod, jak vybrat správný stack pro úspěšné nasazení AI:
Krok 1: Definujte své potřeby
Začněte tím, že se podíváte, jak váš tým pracuje dnes.
Používá váš tým AI hlavně pro jednotlivé úkoly, jako je psaní obsahu, shrnování poznámek nebo brainstorming nápadů? V tom případě vám zpočátku může stačit několik samostatných AI nástrojů.
Pokud však AI začíná zasahovat do sdílených pracovních postupů – aktualizace stavu, vytváření úkolů, podávání zpráv nebo interní dokumentace – brzy narazíte na problémy. Kopírování a vkládání kontextu, opakované vysvětlování práce a sledování výstupů napříč nástroji se stává každodenní zátěží.
Dále zvažte, kde by AI měla ušetřit čas.
Pokud je cílem rychlost při jednorázových úkolech, může stačit jednoduché nastavení.
Pokud však chcete, aby AI snížila koordinaci, následné kroky a ruční aktualizace v rámci týmu, budete potřebovat nástroje, které se přímo napojí na vaše stávající pracovní postupy.
Nakonec zvažte jeho zavedení.
Pokud AI vyžaduje, aby se váš tým naučil nové rozhraní nebo neustále měnil nástroje, jeho využití poklesne. Pro týmy, které s AI začínají, je správný stack integrován do každodenních nástrojů, které váš tým používá.
👀 Věděli jste, že: Slovo „robot“ pochází z české divadelní hry Karla Čapka z roku 1920 s názvem Rossumovi univerzální roboti (R. U. R. ). „Roboti“ je odvozeno od slova „robota“, které znamená nucenou práci nebo dřinu.
Ve hře jsou roboti ve skutečnosti bioinženýrsky vytvořené bezduché entity s lidským tělem a krví. Nakonec se vzbouří a vyhladí celé lidstvo.
Krok 2: Seskupte, roztřiďte a upřednostněte problematické body
Proč je třeba před výběrem nástrojů uspořádat své slabé stránky a cíle v oblasti AI?
Řekněme, že marketingový tým potřebuje pomoc s návrhem reklamního textu. Prodejní tým potřebuje pomoc s psaním prodejních argumentů.
Pokud si oba týmy zakoupí samostatné nástroje pro psaní AI, zdvojnásobíte své náklady, aniž byste vyřešili nový problém.
Abyste se tomu vyhnuli, pamatujte: neseskupujte problémové body podle týmů nebo oddělení. Seskupujte je podle typu požadované AI schopnosti.
|Schopnosti AI
|Co obsahuje
|Běžné příklady
|Generování AI
|Vytváření nebo transformace obsahu
|Shrnutí dlouhých dokumentů, přepisování interních aktualizací, generování programů schůzek a vytváření obrázků
|Analýza AI
|Interpretace dat a identifikace vzorců
|Analýza trendů v chování zákazníků, označování neúspěšných kampaní a odhalování nesrovnalostí v datech
|Směrování a automatizace AI
|Přesun práce bez ruční koordinace
|Převádění akčních položek ze schůzek na úkoly, směrování schvalování, kategorizace příchozích úkolů a aktualizace stavu úkolů
Poté se zaměřte na jednu funkci a vyhodnoťte každý problém pomocí dvou otázek:
- Jak často se tento problém vyskytuje?
- Kolik času a úsilí to zabere?
Problémy, které se vyskytují každý den a brání pokroku, by měly být prioritou. Jedná se o funkce, u kterých si váš AI stack nemůže dovolit žádné kompromisy.
Považujte tyto problémy s velkým dopadem za své pilotní případy použití.
Krok 3: Vyberte si nástroje AI
Při výběru správných nástrojů pro váš moderní AI stack se snažte vytvořit soudržný ekosystém, nejen najít správné funkce pro řešení problémů.
Při výběru nástrojů AI je třeba mít na paměti několik klíčových faktorů:
- Nativní integrace a API: Upřednostněte nástroje s nativními (vestavěnými) integracemi pro vaše stávající systémy (např. CRM). Pokud nástroj nemá nativní připojení, musí mít robustní API. Tím zajistíte, že můžete použít propojovací nástroje jako Zapier nebo Make k automatizaci toku dat.
- Méně je více: Hledejte platformy, které řeší více souvisejících problémů najednou – například nástroj AI, který zvládá přepisování schůzek, shrnování a přidělování úkolů najednou. Tím se zabrání překrývání a sníží se poplatky za předplatné.
- Minimální náročnost na učení: Vzhledem k tomu, že váš tým je v oblasti AI nováčkem, vyhněte se nástrojům, které vyžadují rychlé inženýrství nebo složité programování.
- Bezpečná datová infrastruktura: Hledejte podnikové řešení pro šifrování vašich dat.
- Modulární škálování: Vyberte si nástroje, které vám umožní začít s jedním pracovním místem nebo malým pilotním projektem a později škálovat, abyste zvládli masivní nárůst dat nebo uživatelů.
Krok 4: Propojte pracovní postupy AI pomocí jednotné koordinace
Co se stane, když pracujete s příliš mnoha nástroji AI?
Rozmnožování nástrojů snižuje vaši produktivitu, vyčerpává rozpočet a rozptyluje pozornost. Než se nadějete, vede to k rozmnožování práce, kdy jsou soubory, aktualizace a rozhodnutí rozptýleny mezi aplikacemi, vlákny a doručenými zprávami.
A náklady jsou obrovské – odhaduje se, že každoročně dochází ke ztrátě produktivity ve výši 2,5 bilionu dolarů.
Jakmile bude vaše AI infrastruktura v provozu, budete potřebovat jedinou koordinační vrstvu, která propojí vše – nástroje, pracovní postupy i týmy.
Tato orchestrační vrstva funguje jako systém záznamů pro:
- Práce v procesu
- Výstupy generované umělou inteligencí
- Vlastnictví a odpovědnost
- Viditelnost napříč týmy
ClickUp se stává touto koordinační vrstvou. První konvergovaný AI pracovní prostor na světě propojuje aplikace a pracovní postupy do jednotné platformy.
Co to pro vás vlastně znamená? Podívejte se na toto video a zjistěte to 👇
Krok 5: Nasazení stacku a zaškolení týmu
Jakmile bude vaše AI řešení připraveno, zavádějte ho postupně, aby bylo jeho přijetí plynulé a riziko nízké.
Začněte s pracovními postupy, které přinášejí okamžitou hodnotu, jako je shrnování aktualizací, vytváření rutinního obsahu nebo směrování opakujících se požadavků. Tyto pracovní postupy vylepšete, než se pustíte do dalšího rozšiřování.
Pokud je váš tým malý, nasadit stack nejprve na jediný projekt.
Využijte počáteční úspěchy k budování důvěry a získání podpory zainteresovaných stran a poté postupně rozšiřujte používání AI napříč týmy.
💡 Tip pro profesionály: Použijte automatizaci ClickUp k řešení opakujících se koordinačních úkolů, aby se váš tým mohl soustředit na smysluplnou práci.
Nastavte jednoduché spouštěče, jako jsou změny stavu úkolů, připomenutí termínů nebo úpravy priorit, které automaticky aktualizují pole úkolů, odesílají oznámení nebo vytvářejí následné úkoly.
Můžete například automatizovat přechody stavů po dokončení dílčího úkolu, informovat zúčastněné strany o dosažení klíčového milníku nebo automaticky přiřazovat úkoly na základě pravidel pro pracovní zátěž.
Pokud s automatizací začínáte poprvé, připravili jsme pro vás toto video 👇
Krok 6: Sledujte, měřte a upravujte svůj technologický stack
Monitorování AI stacku znamená dvě věci:
- Hodnocení výkonu pracovního postupu: Porovnejte základní hodnoty před a po zavedení přesně toho procesu, který jste pilotovali. Podívejte se na metriky, jako je doba potřebná k dokončení úkolu, počet ručních kroků, cykly kontroly, míra přepracování a řešení výjimek.
- Posouzení spolehlivosti stacku: Zkontrolujte, zda integrace běží konzistentně a automatizace se spouští ve správný čas. Sledujte výkon modelu, abyste pochopili a zmírnili „modelový drift“ – kdy se výstupy AI časem zhoršují.
Nezapomeňte také, že sledování pokroku je nepřetržitý proces.
📮 ClickUp Insight: Více než polovina respondentů denně píše do tří nebo více nástrojů a potýká se s „ rozptýlením aplikací ” a roztříštěnými pracovními postupy.
I když se to může zdát produktivní a rušné, váš kontext se prostě ztrácí v různých aplikacích, nemluvě o energii, kterou vás stojí psaní. BrainGPT vše spojuje: stačí jednou promluvit a vaše aktualizace, úkoly a poznámky se dostanou přesně tam, kam patří, do ClickUp. Už žádné přepínání, žádný chaos – jen plynulá, centralizovaná produktivita.
Příklady AI stacků pro týmy, které s AI začínají
Níže najdete kompletní přehled technologického stacku AI vytvořeného pro začátečníky. Vybrali jsme nástroje, které vám poskytnou nejlepší poměr cena/výkon a zároveň jsou jednoduché.
Použijte jej jako inspiraci pro svůj technologický stack a přizpůsobte jej podle svých potřeb.
1. Vrstva dat, reportingu a analytiky
Tato vrstva je základem technologického stacku. Pomáhá shromažďovat informace z vašeho webu, reklam a CRM, aby všechny ostatní nástroje AI ve vašem stacku mohly pracovat se stejnými vysoce kvalitními daty.
Zahrnuje nástroje odpovědné za sběr, příjem, ukládání, ověřování, analýzu a celkovou správu kvalitních dat.
Airbyte
Airbyte je open-source platforma pro integraci dat. Pomáhá přesouvat data ze stovek různých zdrojů, jako jsou vaše reklamy na Facebooku, obchod Shopify nebo účet Stripe, do centrálního úložiště.
Klíčové funkce
- Tři způsoby integrace: bez kódování, s minimem kódování a pomocí vývojových sad konektorů pro konkrétní jazyky
- Propojte své oblíbené nástroje a dokonce i starší aplikace za méně než 10 minut.
- Integruje se s hlavními datovými platformami, včetně Snowflake, Databricks, Google BigQuery, Postgres, Pinecone, Weaviate atd.
Ceny
- Ceny na míru
Google BigQuery
Google BigQuery je bezserverové datové úložiště, které dokáže zpracovat obrovské množství dat a provádět složité vyhledávání (dotazy) během několika sekund. Má vestavěné funkce, které vám umožňují spouštět modely AI přímo na vašich uložených datech.
Klíčové funkce
- Rychlé dotazování velkých datových sad
- Propojení s Google Sheets, Dataflow, Spark, Hadoop a dalšími nástroji
- Vysoce nákladově efektivní, protože platíte zvlášť za to, co ukládáte, a za to, co vyhledáváte.
Ceny
- Ceny na míru
Velká očekávání
Great Expectations je řešení založené na umělé inteligenci, které zajišťuje, že vašimi potrubími proudí pouze vysoce kvalitní data. Pokud například narazí na zápornou cenu nebo chybějící e-mailovou adresu, upozorní vás, než se nesprávná/neúplná data dostanou do vašich modelů umělé inteligence.
Klíčové funkce
- Monitorování stavu dat v reálném čase pro okamžitou detekci anomálií
- Obsahuje integrované nástroje pro sledování dat
- Využívá AI k automatickému generování testů a ověřování kvality dat
Ceny
- Ceny na míru
🚀 Výhoda ClickUp: Zatímco BigQuery ukládá data, Airbyte je přesouvá a Great Expectations je ověřuje, stále potřebujete nástroj pro analýzu a vizualizaci výstupů.
Dashboardy ClickUp přeměňují surová data v reálném čase na srozumitelné informace pro všechny ve vaší společnosti.
Přizpůsobte si svůj dashboard uspořádáním více karet (koláčový graf, sloupcový graf, atd.) a sledujte práci, čas, příjmy, sprinty a výkonnost týmu na jednom místě.
S AI Cards můžete automaticky shrnout práci, odhalit úzká místa a generovat narativní souhrny stavu pomocí stejných základních dat.
Tato kombinace přizpůsobení pomocí drag-and-drop + AI karty pomáhá vytvářet dashboardy připravené pro vedení s grafy, KPI a automatizovanými souhrny na jednom místě.
2. Vrstva kreativního obsahu
AI nemůže nahradit kreativitu. Může však zkrátit čas strávený nad prvními návrhy, revizemi a úpravami.
S tímto na paměti se podívejme na klíčové nástroje AI pro vrstvu tvorby obsahu:
Jasper
Platforma pro automatizaci obsahu AI Jasper sjednocuje hlas vaší značky, propojuje vaše pracovní postupy a automatizuje životní cyklus vašeho obsahu prostřednictvím inteligentních obsahových pipeline.
Klíčové funkce
- Jasper je značkově orientovaný, což znamená, že využívá modely hlubokého učení k pochopení specifického tónu, stylu a znalostí o produktech vaší společnosti.
- Integruje se s Surfer SEO a Semrush pro optimalizaci vašeho obsahu z hlediska SEO.
- Podporuje tvorbu obsahu ve více než 30 jazycích
Ceny
- Cena začíná na 69 USD/měsíc na uživatele.
Canva Magic Studio
Canva Magic Studio je komplexní sada nástrojů pro návrh pomocí umělé inteligence. Zjednodušuje složité úkoly, jako je úprava fotografií, návrh rozvržení a tvorba videí, na akce provedené jedním kliknutím.
Klíčové funkce
- Generuje editovatelné designové šablony v souladu s firemní identitou pro příspěvky na sociálních sítích, prezentace, plakáty atd. na základě jednoduchých textových podnětů.
- Převádí surová data na vizuálně přitažlivé grafy s vaší značkou
- Podporuje profesionální hromadné navrhování a úpravy
Ceny
- Zdarma
- Placené tarify začínají na 15 USD/měsíc na uživatele.
HeyGen
Pomocí platformy pro generování videí s umělou inteligencí HeyGen můžete vytvářet profesionální videa, a to i pouze na základě scénáře. Automatizuje proces a ušetří vám hodiny produkčního času. Vytvářejte vysoce kvalitní videa s komentářem, vizuálními prvky a avatarem s umělou inteligencí.
Klíčové funkce
- Klonujte svůj hlas a vzhled a vytvořte digitálního avatara pro svá videa.
- Proměňte jednu fotografii nebo obrázek v mluvící video s přesnou synchronizací rtů.
- Automaticky překládá vaše videa do více než 175 jazyků a dialektů.
Ceny
- Zdarma
- Placené tarify začínají na 29 $/měsíc na uživatele.
🚀 Výhoda ClickUp: Hledáte komplexní nástroj pro generování obsahu pomocí AI, který se integruje s vašimi úkoly, dokumenty a celým pracovním prostorem?
Vyzkoušejte ClickUp Brain. Ať už připravujete návrh projektu v dokumentu, navrhujete obrázek nebo píšete popis úkolu, stačí k tomu jediný klik.
S Brainem můžete:
- Vylepšete stávající text z hlediska srozumitelnosti, tónu, gramatiky a struktury.
- Na základě vašich stávajících dat identifikujte úkoly, které je třeba opravit.
- Vytvářejte obsahové přehledy, články, technickou dokumentaci, SOP, popisy produktů, reklamní texty, popisky pro sociální média, průvodce pro nové zaměstnance, školicí manuály atd. během několika sekund.
3. Vrstva pro podporu marketingu a prodeje
Pokud vedete marketingový nebo prodejní tým, vaše iniciativy v oblasti AI by se měly zaměřit na hyperpersonalizaci, automatizaci plánování a oslovování zákazníků a analýzu chování. Přesně to pokrývají nástroje v této vrstvě:
ActiveCampaign
ActiveCampaign se zabývá marketingovou strategií a realizací napříč několika kanály. Využívá AI k organizaci celé zákaznické cesty, správě komplexních marketingových kampaní, vytváření segmentů publika a personalizaci zpráv.
Klíčové funkce
- Generuje kompletní kampaně s textem a obrázky na základě jednoduchých textových podnětů.
- Automatizace e-mailů a zpráv na základě chování
- Podporuje omnichannelovou automatizaci (WhatsApp, SMS, e-maily, webové stránky atd.)
Ceny
- Cena začíná na 15 USD/měsíc za uživatele (fakturováno ročně)
Apollo. io
Apollo.io je platforma pro B2B prodejní informace a zapojení, která kombinuje obrovskou ověřenou databázi s více než 275 miliony kontaktů s automatizovanými nástroji pro oslovování zákazníků. Je to ideální primární rozhraní pro jakýkoli tým zabývající se vyhledáváním potenciálních zákazníků.
Klíčové funkce
- Signály záměru k označení společností, které aktivně zkoumají vaše řešení
- Autonomně shromažďuje informace o společnostech a kontaktech a generuje personalizované témata k diskusi.
- Generuje e-maily, odpovědi a předměty e-mailů s ohledem na značku
Ceny
- Zdarma
- Placené tarify začínají na 59 $/měsíc na uživatele.
4. Zákaznická podpora a servisní vrstva
Integrace AI do vaší CX vrstvy znamená přechod od reaktivního řešení problémů k proaktivnímu servisu. Cílem je okamžitě vyřešit jednoduché dotazy pomocí botů a zároveň vybavit lidské zástupce potřebným kontextem pro řešení složitých situací s vysokou emocionální náročností.
Následující dva nástroje tvoří základ této vrstvy:
Intercom
Intercom zajišťuje komunikaci se zákazníky v reálném čase prostřednictvím chatu, zpráv v aplikaci a schránek podpory. Jeho AI funkce pomáhají třídit požadavky, navrhovat odpovědi a řešit běžné dotazy, než se dostanou k lidskému agentovi.
Klíčové funkce
- Bot s technologií GPT-4 pro první linii podpory
- Kontextové profily zákazníků s historií konverzací
- Sjednocená schránka pro chat, e-maily a zprávy v aplikaci
Ceny
- Cena začíná na 39 USD/měsíc na uživatele.
Gong
Gong funguje jako uši a oči vašeho poprodejního týmu. Zaznamenává, přepisuje a analyzuje každou interakci se zákazníkem (hovory, e-maily a schůzky), aby identifikoval vzorce, rizika a příležitosti, které lidští zástupci často přehlížejí.
Klíčové funkce
- Analýza názorů a témat zákazníků pomocí AI
- Změřte přijetí metodik v terénu, oddalte pohled, abyste zjistili souhrnné trendy týmu, a přibližte pohled, abyste viděli vzorce na individuální úrovni.
- Nahlédněte do výkonu agentů a možností koučování
Ceny
- Ceny na míru
5. Vrstva pro koordinaci pracovních postupů
Jedna věc je zakoupit a implementovat systémy, druhá věc je vytvořit pracovní postupy založené na AI pro každodenní provoz. Není divu, že je to pro týmy, které s AI začínají, nejobtížnější krok.
ClickUp snižuje tuto bariéru díky automatizaci pracovních postupů bez nutnosti programování, která je vhodná i pro začátečníky. Poskytuje integrované intuitivní nástroje, s nimiž můžete začít v malém měřítku, například automatizací aktualizací stavu úkolů, a rychle přejít k vytváření plně autonomních agentů AI, kteří za vás spravují celé projekty.
Pojďme prozkoumat jeho schopnosti jako kontextového AI agenta pro váš tým:
Kontextová AI, která rozumí vaší práci
ClickUp BrainGPT je váš neustále dostupný desktopový AI asistent, který rozumí vaší práci, úkolům, dokumentům, chatům, projektům, plánům a týmům. Vše je uloženo a propojeno s vaším pracovním prostorem ClickUp.
BrainGPT, kontextová AI, rozumí kontextu vaší práce. Protože je přímo integrována do vašich pracovních postupů, může odpovědět na:
- Na čem se právě pracuje
- Kdo co vlastní
- Co je zpožděné, blokované nebo čeká na vstup
- Jak spolu souvisí úkoly a dokumenty
📌 Příklad: Představte si vedoucího projektu, který se připojí k práci uprostřed týdne po dni plném telefonátů. Místo toho, aby hledal aktualizace v chatech a dokumentech, zeptá se BrainGPT: Jaký je aktuální stav spuštění webových stránek?
BrainGPT čerpá kontext přímo z pracovního prostoru a reaguje stručným shrnutím:
- Návrh domovské stránky je schválen a připraven k vývoji.
- Aktualizace kopií jsou v procesu kontroly a jsou přiřazeny vedoucímu obsahu.
- QA je blokováno, čeká se na finální podklady.
- Dvě úkoly jsou po termínu a jsou přiřazeny stejnému vlastníkovi.
Od této chvíle může BrainGPT také shrnout překážky a vytvořit krátkou aktualizaci stavu pro zainteresované strany.
AI asistent, který eliminuje rozšiřování AI
Rozmach AI obvykle začíná s dobrými úmysly. Jeden nástroj pro psaní. Další pro schůzky. Třetí pro vyhledávání. Brzy váš tým žongluje s několika aplikacemi AI, z nichž každá má své vlastní rozhraní, ceny a křivku učení.
Místo zjednodušení práce AI přidává další komplikace.
Takto BrainGPT omezuje rozšiřování AI:
- Přístup k několika modelům AI na jednom místě: S ClickUp Brain GPT mají týmy přístup k několika předním modelům AI z jediného rozhraní, aniž by musely přepínat mezi nástroji nebo spravovat samostatná předplatná.
- Jedna aplikace pro práci a AI: ClickUp integruje AI přímo do úkolů, dokumentů, chatů a projektů. To znamená, že výstupy AI jsou automaticky propojeny s provedením – žádné kopírování a vkládání, žádná ztráta kontextu, žádné další nástroje.
- Podnikové vyhledávání v celém pracovním prostoru: Namísto ručního prohledávání složek, chatů a disků umožňuje Brain GPT týmům klást otázky v běžném jazyce a získávat odpovědi z úkolů, dokumentů a připojených nástrojů.
- Talk to Text pro rychlejší aktualizace: Pro rychlé nápady, poznámky nebo aktualizace úkolů umožňuje Talk-to-Text členům týmu mluvit přirozeně, místo aby vše museli psát.
- AI Notetaker promění konverzace v akci: AI Notetaker zaznamenává diskuse, shrnuje klíčové body a převádí akční položky přímo na úkoly, čímž udržuje práci v chodu bez nutnosti ručního sledování.
T oto můžete dělat s AI Notetaker 👇
Tyto funkce společně nahrazují mozaiku nástrojů AI jedinou kontextovou vrstvou AI. Pro týmy, které s AI teprve začínají, je tato konsolidace tím, co udržuje rané přijetí udržitelné.
Agenti pohánění umělou inteligencí, kteří za vás odvedou těžkou práci
Pro přizpůsobené, vícestupňové nebo komplexní automatizace obchodních procesů máte k dispozici ClickUp Super Agents.
Super agenti jsou agenti pohánění umělou inteligencí, kteří jsou navrženi tak, aby zvládali komplexní, komplexní pracovní postupy bez neustálého lidského dohledu. Namísto spouštění jedné akce mohou pozorovat práci, interpretovat kontext a provádět řadu akcí na základě předem definovaných cílů.
Protože Super Agents jsou součástí ClickUp, pracují s plnou znalostí vašich úkolů, dokumentů, stavů, vlastníků a termínů.
📌 Příklad: Super agenti vynikají, když pracovní postupy zahrnují více nástrojů nebo kroků a lze je opakovat napříč týmy. Mezi příklady použití patří:
|Případ použití
|Co dělá Super Agent
|Kreativní briefy
|Vytvářejte kreativní briefy na základě kontextu z úkolů nebo chatových konverzací a navrhujte praktická vylepšení.
|Stručný popis funkcí
|Převádí požadavky na funkce do strukturovaných zadání s rozsahem, předpoklady a klíčovými požadavky.
|Následné e-maily
|Proměňte poznámky z jednání AI Notetaker na stručné e-maily připravené pro klienty s rozhodnutími, vlastníky a termíny.
|Eskalace problému
|Udržuje centralizovaný přehled eskalací Dokument propojený s každým úkolem
|Popisy pracovních pozic
|Generuje kompletní popisy pracovních pozic na základě podrobností o úkolech a relevantního webového kontextu.
|Vyhledávání v SharePointu
|Prohledávejte SharePoint přímo z ClickUp a odpovídejte na otázky zveřejněné v chatovém kanálu.
Propojte různé nástroje pomocí integrace ClickUp
Propojte svůj technologický stack AI s více než 1000 základními obchodními nástroji, jako jsou Google Sheets, Gitlab, Figma, Intercom, HubSpot, Twilio atd., pomocí integrace ClickUp.
Stačí vybrat požadovaný nástroj a zapnout ho, aby se rychle nastavil. Můžete také nastavit vlastní integrace pomocí API, abyste doplnili svůj technologický stack.
Ušetřete čas díky předem připraveným šablonám
Ale víte, co opravdu dělá ClickUp AI vhodným pro začátečníky?
Předem připravené šablony pro vše – pracovní postupy, automatizace, kalendáře obsahu, vizuální tabule, marketingové kampaně, analýza konkurence, správa vozového parku, správa projektů a další.
Každá šablona nabízí výchozí bod. Můžete například použít šablonu pro tvorbu obsahu a poté snadno upravit AI agenty v ní tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným požadavkům.
Tím se eliminuje úzkost z „prázdného stavu“, která často brzdí zavádění AI v nových týmech.
Nejenže si můžete vybrat z rozsáhlé knihovny šablon ClickUp, ale také můžete vytvářet a ukládat vlastní šablony pro budoucí použití.
Časté chyby, které týmy dělají při zavádění AI
Zde jsou čtyři běžné výzvy při zavádění AI a praktická řešení, jak je vyřešit:
|Časté chyby
|Proč k tomu dochází
|Řešení ✅
|Automatizace nefunkčních procesů
|Týmy předpokládají, že AI „vyčistí“ neefektivní pracovní postupy. Poskytují neúplná nebo nekonzistentní data, což vede k nespolehlivým výstupům a zesiluje stávající chyby.
|Nejprve stabilizujte pracovní postupy, abyste zajistili plynulý chod strojového učení. Využijte AI k odstranění překážek z jasného procesu, nikoli k kompenzaci nefunkčního procesu.
|Nákup nástrojů AI kvůli mediálnímu humbuku
|Nové nástroje AI slibují široké možnosti a rychlé výsledky, což vytváří tlak na jejich včasné přijetí.
|Nástroje hodnotte na základě kvality integrace, přístupu k datům, provozní vhodnosti a silné reputace dodavatele.
|Nadměrné investice na začátku
|Nástroje hodnotte na základě kvality integrace, přístupu k datům a provozní vhodnosti.
|Začněte s omezeným množstvím dat, malou skupinou uživatelů a jedním nebo dvěma pracovními postupy. Rozšiřujte se až po změření výkonu pracovních postupů a přesnosti modelu.
|Za předpokladu, že všechny nástroje AI jsou „snadno“ použitelné
|Týmy předpokládají, že „AI je snadná“, a pak se potýkají s nekonzistentním používáním a špatným přijetím.
|Chcete-li zlepšit odborné znalosti týmu v oblasti nástrojů AI, dejte jim příručku. Vytvořte knihovnu osvědčených pokynů pro AI, proveďte krátké výukové programy a zajistěte si pomoc odborníků na AI, aby se usnadnilo přijetí této technologie.
Výhody AI stacku vhodného pro začátečníky
Zde je pět klíčových výhod začátků s AI stackem vhodným pro začátečníky:
- Nemusíte být technicky zdatní: I lidé bez technických znalostí mohou snadno vytvořit profesionální AI tech stack pomocí nástrojů bez nutnosti programování a automatizace. Nemusíte se učit programovat ani najímat drahé vývojáře.
- Návratnost investice je téměř okamžitá: Jelikož nemusíte utrácet tisíce za instalační poplatky, čas, který ušetříte již během prvních několika týdnů, obvykle pokryje náklady na nástroje.
- Můžete začít v malém a později přidávat další funkce: Nemusíte řešit celé podnikání najednou. Začněte automatizací projektového řízení. Jakmile to bude fungovat, můžete přidat nástroj pro automatizaci zákaznické podpory.
- Váš tým jej skutečně bude používat: Namísto toho, aby se zaměstnanci cítili ohroženi složitou technologií, vnímají tyto nástroje jako užitečné vylepšení svého každodenního pracovního postupu. To vede k vyšší spokojenosti a mnohem menší „rezistenci vůči změnám“.
- Nejste „uvězněni“ v jednom nástroji: Pokud se příští měsíc objeví lepší nástroj, začátečnická sada vám usnadní výměnu starého nástroje. Nejste vázáni tříletou smlouvou na nástroj, který může být brzy zastaralý.
Vytvořte si svůj AI stack během několika minut s ClickUp
Jsme svědky nejrychlejšího přijetí technologie v historii a i když je přirozené cítit se ohromeni, nemůžete si dovolit čekat.
ClickUp vám v tomto ohledu nabízí náskok a pomůže vám zavést AI bez nutnosti dlouhého učení.
ClickUp nabízí perfektní produkční prostředí bez nutnosti programování, ve kterém můžete vytvářet vlastní AI stacky. Můžete integrovat všechny své aplikace, nastavit komplexní automatizace, analyzovat metriky v reálném čase a generovat kreativní obsah během několika minut.
A co je nejdůležitější, kontextová AI ClickUp funguje jako pojivo, které bez jakýchkoli potíží spojuje celý váš stack dohromady.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
Technologický stack AI je strategicky naplánovaná kombinace nástrojů AI pro automatizaci a vylepšení obchodních operací. Obvykle zahrnuje tři vrstvy: data (pro ukládání a zpracování dat před jejich předáním nástrojům AI), inteligenci (obsahuje všechny vaše modely AI a infrastrukturu inteligence) a aplikace (jedná se o nástroje, které používáte pro přístup k AI). Pro začátečníky se stack zaměřuje na uživatelsky přívětivé nástroje bez nutnosti programování, které řeší okamžité překážky bez nutnosti hlubokých technických znalostí nebo vlastního programování.
Začněte zmapováním stávajících procesů, abyste identifikovali hlavní překážky. To vám pomůže pochopit cíle AI, které musíte pro svůj stack sledovat. Poté tyto problémy seskupte, abyste definovali konkrétní funkce, které potřebujete, jako je shrnutí nebo extrakce dat. Vyberte renomované dodavatele, nakonfigurujte software podle svého pracovního postupu a proveďte školení týmu. Nakonec sledujte výkonnost prostřednictvím pravidelných auditů, abyste zajistili, že stack zůstane spolehlivý.
„Nejlepší“ nástroje pro malé týmy upřednostňují vysokou univerzálnost, nízké nároky na údržbu a nákladovou efektivitu. Měly by sloužit k více účelům, aby se zabránilo nadměrnému rozšiřování nástrojů. Mezi nejlepší volby patří ClickUp pro komplexní projektovou inteligenci a automatizaci, ActiveCampaign pro marketing, Intercom pro zákaznickou podporu a Jasper pro psaní.
ClickUp zjednodušuje zavádění AI tím, že poskytuje jednotné prostředí bez nutnosti programování, ve kterém je inteligence nativně integrována. Funkce jako ClickUp BrainGPT nabízejí okamžité odpovědi z znalostní báze vaší společnosti, zatímco automatizace bez nutnosti programování automaticky zpracovávají zadávání dat a aktualizace stavu. Eliminuje to nutnost přepínání tím, že týmům umožňuje přístup k několika elitním LLM, jako jsou GPT a Claude, přímo v rámci jejich stávajících úkolů a dokumentů.
Úspěch měřte porovnáním základních výkonnostních ukazatelů před a po zavedení. Mezi klíčové ukazatele patří doba potřebná k dokončení konkrétních úkolů, snížení počtu manuálních kroků a zlepšení míry přepracování. Kromě toho sledujte návratnost investic výpočtem ušetřených hodin v porovnání s náklady na nástroje.