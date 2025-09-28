Jak AI mění profesionální služby v roce 2025

Když 72 % odborníků v oblasti poradenství, právních služeb, účetnictví a financí uvádí, že již ve své práci využívají AI (v loňském roce to bylo pouze 48 %), je zřejmé, že dochází k zásadní změně.
Profesionální servisní firmy si začínají uvědomovat, že „AI hype“ může být ve skutečnosti „AI transformací“, na kterou čekaly.
Pokud jste zde, pravděpodobně se ptáte: „Kde může AI skutečně změnit mou každodenní práci, aniž by ohrozila kvalitu nebo důvěru?“
Chápeme, že pokud je vaše podnikání v oblasti služeb založeno na hlubokých odborných znalostech, úsudku a krátkých termínech, může odpověď rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašich operací.
Proto vám v tomto blogovém příspěvku ukážeme konkrétní příklady využití umělé inteligence v odvětví profesionálních služeb, od konzultační analýzy po právní výzkum, finanční audit a dodávky klientům. Uvidíte také, jak firmy postupují správně (a kde narážejí na překážky)... a navíc se seznámíte s praktickými aspekty zavádění umělé inteligence pomocí konvergovaného pracovního prostoru pro umělou inteligenci, jako je ClickUp.
Co je umělá inteligence v profesionálních službách?
AI v profesionálních službách se týká nástrojů a systémů – často včetně strojového učení, zpracování přirozeného jazyka, velkých jazykových modelů a automatizačních procesů –, které pomáhají s úkoly náročnými na znalosti, jako je výzkum, tvorba dokumentů, analýza rizik, shrnování a podpora rozhodování.
Proč je umělá inteligence v profesionálních službách důležitá?
Protože profesionální služby stojí a padají s přesností, důvěryhodností a efektivitou.
Klienti očekávají rychlou, správnou a promyšlenou práci. Opravné práce jsou nákladné. Odčerpávají čas a finanční zdroje, včetně času stráveného výzkumem, ručním vypracováváním návrhů, dodržováním předpisů a audity.
Umělá inteligence nenahrazuje úsudek nebo odborné znalosti profesionálů v oblasti poskytování profesionálních služeb, ale je naopak posiluje. Zrychluje rutinní práci, rychleji odhaluje cenné informace a snižuje míru chybovosti.
👀 Věděli jste? Lidé potvrzují, že čas ušetřený díky AI věnují práci s klienty na vyšší úrovni ( 42 % respondentů v průzkumu Intapp ) a strategickému plánování (33 % respondentů).
Výhody umělé inteligence v profesionálních službách
Mezi nejzajímavější výhody, díky kterým stojí za to se o AI zajímat v rámci jakýchkoli profesionálních služeb, patří:
- Úspora času při opakovaných nebo manuálních úkolech: Díky tomu, že AI vykonává rutinní úkoly, jako je automatizace návrhů dokumentů, shrnování rozsáhlých zpráv a shromažďování výzkumných údajů, se lidé zbavují nudného zadávání dat nebo formátování a mohou se soustředit na hlubší, komplexnější analytickou a strategickou práci.
- Zlepšená kvalita a konzistence: Používání AI často vede k menšímu počtu chyb, standardizovanějším výstupům a konzistentnějšímu využívání znalostní báze napříč týmy v oblasti právních služeb, účetnictví a poradenství. 82 % lidí přiznává, že práce generovaná AI je minimálně stejně dobrá jako jejich vlastní.
- Škálovatelnost a efektivita: Profesionální servisní firmy využívající AI uvádějí, že jsou schopny zvyšovat objem práce bez lineárního zvyšování počtu zaměstnanců a dosahují rychlejších výsledků při přípravě nabídek, auditů, právních podkladů atd.
- Lepší výsledky pro klienty a konkurenceschopnost: AI nejenže umožňuje získat lepší přehled a poskytovat včasnější poradenství při obsluze klientů, ale také nabízí nové způsoby poskytování služeb, které mohou snížit náklady nebo rizika pro klienty.
📌 Příklad: Advokátní kancelář využívá AI k analýze tisíců minulých smluv během několika minut, aby označila neobvyklé klauzule nebo rizika související s dodržováním předpisů. Místo toho, aby mladý právník ručně několik hodin kontroloval každou smlouvu, může kancelář klientům rychle poskytnout podrobné posouzení rizik a doporučení. To nejen urychluje dodávku (včasné poradenství), ale také snižuje pravděpodobnost nákladných chyb (nižší riziko) a umožňuje kanceláři nabízet služby kontroly smluv na základě předplatného za nižší cenu (nové způsoby poskytování služeb klientům).
- Přilákání, spokojenost a udržení talentů: Špičkoví odborníci dávají přednost práci v prostředí, kde jim nástroje usnadňují život, umožňují zajímavější práci a snižují únavu z nudných úkolů. Právě v tomto ohledu se mohou firmy investující do AI odlišit od ostatních.
Závěr je jasný: pro společnosti zaměřené na služby se výhody umělé inteligence vztahují téměř na všechny oblasti podnikání. Ti, kteří ji přijmou včas, získají skutečnou konkurenční výhodu. 💪🏼
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá nástroje umělé inteligence pro osobní úkoly každý den a 55 % je používá několikrát denně.
A co AI v práci? Díky centralizované AI, která řídí všechny aspekty vašeho projektového managementu, správy znalostí a spolupráce, můžete ušetřit až 3+ hodiny týdně, které byste jinak strávili hledáním informací, stejně jako 60,2 % uživatelů ClickUp!
Klíčové příklady využití umělé inteligence v profesionálních službách
Skutečná síla umělé inteligence se projeví, když uvidíte, kde se používá. Níže uvádíme pět oblastí, ve kterých umělá inteligence mění podobu profesionálních služeb.
Pro každou oblast vám ukážeme, jak ji můžete co nejlépe využít – s praktickými tipy a nástroji, které můžete začít používat ihned.
AI v poradenství
Tradičně konzultanti trávili týdny sestavováním dat, vytvářením prezentací, sledováním konkurence, navrhováním různých scénářů a následným předáváním analýz a doporučení klientům.
Nástroje umělé inteligence pro poradenství zkracují tuto dobu na pouhé dny a pomáhají konzultantům rychle získávat poznatky ze složitých dat.
📌 Například interní chatbot společnosti McKinsey „Lilli “ zjednodušuje přístup k více než 100 letům institucionálních znalostí pro více než 70 % zaměstnanců, kteří jej používají.
Strategické firmy mohou pomocí AI během několika minut vytvořit prototyp obchodního modelu a proměnit hrubý brief klienta v několik alternativ, z nichž každá obsahuje prognózu výnosů. Konzultant pak může vybrat tu nejvhodnější variantu. To dodává klientovi důvěru a umožňuje vedoucímu týmu soustředit se na rámcové podmínky, rizika a přizpůsobenou hodnotu.
📌 Například v BCG vytvořili zaměstnanci více než 3 000 GPT ( Generative Pre-trained Transformers), které řeší úkoly od shrnování dokumentů a psaní návrhů až po tvorbu prezentací, modelování scénářů a vyhledávání interních znalostí.
Díky využití umělé inteligence pro jednoduché úkoly vzrostla produktivita nových zaměstnanců v BCG o 30–40 %, zatímco u zkušených konzultantů došlo k nárůstu o 20–30 %. Jedna významná výhrada? U složitých úkolů někdy produktivita klesla kvůli nutnosti ladění výstupů umělé inteligence.
I vy můžete tyto výhody využít pomocí ClickUp, prvního konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí na světě, který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy. ClickUp eliminuje všechny formy rozptýlené práce a poskytuje 100% kontext a jediné místo, kde mohou lidé a agenti společně pracovat.
🦄 Jak používat ClickUp AI pro poradenství
ClickUp Brain, nejkomplexnější kontextový asistent umělé inteligence na světě, propojuje vaši interní znalostní bázi, minulé prezentace, průmyslové databáze, vlákna Slacku a další poklady organizačních informací ve vašem pracovním prostoru ClickUp.
Jedním příkazem můžete vyhledat všechna tato data najednou a získat konsolidovanou odpověď nebo přehled („Jaká jsou hlavní rizika a překážky označené v tomto sprintu?“).
Chcete přejít od poznatků k činům?
Brain může také vytvářet akční úkoly ClickUp na základě vlastních doporučení nebo vašich explicitních příkazů. Zkuste požádat Brain, aby na základě získaných poznatků vytvořil osnovu prezentace. Poté jej požádejte, aby přidal body k diskusi a doplnil podrobnosti do dokumentu ClickUp Doc, který se předem vyplní těmito údaji. Vy a váš tým můžete dokument společně upravovat v reálném čase nebo dokonce rozšiřovat a shrnovat jednotlivé části pomocí umělé inteligence ClickUp zabudované do Docs.
Pokud máte s klientem úvodní diskusi v ClickUp Chat, můžete také pomocí AI jediným kliknutím převést jakoukoli zprávu z vlákna na úkol a přiřadit jej správné osobě.
Mezitím agenti Autopilot od ClickUp autonomně udržují projekt v chodu. Učí se z vašich projektů a mohou provádět složité akce s ohledem na kontext: vytvářet podúkoly na základě fází projektu, inteligentně přidělovat úkoly na základě pracovní zátěže, shrnout aktualizace nebo navrhnout další kroky, aniž byste museli explicitně programovat každé pravidlo.
📚 Přečtěte si také: Šablony pro poradenství
AI v právních službách
Výzkum, vypracování dokumentů, porovnávání precedentů, kontrola smluv a kontrola dodržování předpisů jsou hlavními zdroji třenic v advokátních kancelářích a právních odděleních.
Vaše právní technologie založené na umělé inteligenci mohou předem zpracovat due diligence tím, že označí anomálie, potenciální závazky a odchylky. Lidský tým může provést podrobnou kontrolu, ale protože umělá inteligence zvládne „první kolo“, mají právníci více času na strategii a přípravu komunikace s klienty.
Není divu, že se umělá inteligence v právním sektoru rychle rozšiřuje: v právních týmech firem již 38 % používá nástroje umělé inteligence a dalších 50 % je aktivně zkoumá. Mezi právníky, kteří umělou inteligenci používají, ji 45 % využívá denně a 40 % týdně.
🦄 Jak používat ClickUp AI pro právní služby
Když každý případ začíná hromadou dokumentů, je logické je všechny uchovávat na jednom místě, například v ClickUp. ClickUp Brain pak má přístup ke všemu, co potřebuje k učení – k vašim klíčovým dokumentům k případu, předchozím rozhodnutím, interním poznámkám, briefům klientů a dalšímu.
Nyní může partner zadat: „Shrňte výpovědi v případu A a zdůrazněte nesrovnalosti s verzí klienta.“ Brain dodá návrh shrnutí a identifikuje anomálie pro lidskou kontrolu.
Když váš právní tým dokončí shrnutí, použijte Custom Autopilot Agents (bez kódu) k prosazení pracovních postupů pro kontrolu: např. když se návrh smlouvy přesune do stavu „Připraveno ke kontrole“, agent upozorní partnera pro kontrolu nebo spustí kontrolní seznam.
Mezitím během případových schůzek AI Meeting Notetaker od ClickUp zaznamenává diskuse do přehledně označených přepisů a automaticky generuje akční položky, jako například „Podat návrh na změnu klauzule X do 20. 5.“ Můžete požádat Brain, aby je automaticky převedl na úkoly ClickUp pomocí AI Autofill Task Properties ( termíny, tagy, zúčastněné strany).
V ovládacích panelech ClickUp shrnují karty AI, kolik dokumentů zbývá, které části vyžadují lidskou kontrolu nebo podrobnosti o označených právních rizicích.
💡 Tip pro profesionály: Použijte funkci Write with AI v ClickUp Docs k vytvoření prvotních šablon smluv, poznámek nebo shrnutí případových studií, aniž byste museli začínat s prázdnou stránkou.
🗣️ Nechcete psát? Obsah můžete také diktovat pomocí funkce Talk to Text v ClickUp Brain MAX – vašem desktopovém AI pomocníkovi. Podívejte se na toto video a zjistěte, jak na to!
🧠 Zajímavost: V oblasti soudních sporů se 100 % respondentů průzkumu společnosti Kaplan shodlo, že analýza dokumentů je nejúčinnějším využitím umělé inteligence, následovaná správou přepisů (90 %), chronologií (87 %) a strategií případů (77 %).
AI ve financích a účetnictví
„Využití umělé inteligence a generativní umělé inteligence se stává běžnou součástí účetnictví, finančního plánování, řízení rizik a dalších oblastí. Společnosti zaznamenávají významnou návratnost svých investic do digitální transformace, protože tyto technologické možnosti integrují do svých procesů finančního výkaznictví.“
Zatímco využití umělé inteligence pro finanční plánování zůstává nejoblíbenějším případem použití (podle 78 % respondentů v průzkumu KPMG), těsně za ním následuje umělá inteligence v účetnictví (76 %).
🦄 Jak používat ClickUp AI pro finance a účetnictví
Podporuje vaše společnost poskytující sdílené finanční a účetní služby více obchodních jednotek? Pokud ano, pravděpodobně se každý měsíc potýkáte s odsouhlasováním deníků, vysvětlováním odchylek, detekcí anomálií a vykazováním.
Začněte tím, že do ClickUp přenesete všechny finanční údaje, tabulky, údaje z hlavní účetní knihy a komentáře.
Poté můžete požádat ClickUp Brain, aby označil neobvyklé účetní zápisy při měsíční uzávěrce. Umělá inteligence by odhalila „odchylky“, urychlila kontroly a zabránila podstatným nesprávnostem. Můžete také použít karty AI na řídicích panelech k monitorování anomálií v reálném čase nebo odchylek KPI napříč několika účetními projekty a zvýraznit vzorce nebo opakující se témata.
💡 Tip pro profesionály: Použijte opakující se úkoly v ClickUp k naplánování pravidelných kontrol, jako jsou měsíční analýzy odchylek nebo odsouhlasení, aby vám nic neuniklo.
V kombinaci s Autopilot Agents můžete automaticky vytvářet následné podúkoly, když jsou zjištěny anomálie, jako je vyšetřování neobvyklých účetních zápisů nebo žádost o vysvětlení od obchodní jednotky. Díky tomu se váš tým může soustředit na práci s vysokou přidanou hodnotou, zatímco umělá inteligence se postará o rutinní monitorování, detekci vzorců a koordinaci úkolů ve všech účetních projektech.
🤝 Přátelské připomenutí: Nepotřebujete samostatné nástroje pro AI dashboard, detektory anomálií ani plánovací software. Vše, co potřebujete, je jeden pracovní prostor ClickUp s Brain, Agents, AI Cards a integrovanou logikou. Tento přístup udržuje kontext všech vašich projektů centralizovaný, čímž minimalizuje rozptýlení AI a s tím spojené náklady.
AI v marketingových agenturách
Pokud potřebujete plánovat kampaně, provádět průzkum trhu, testovat kreativitu a vytvářet reporty za běhu, AI vám přijde na pomoc. Agentury, které si cení agility, si nemohou dovolit jít vpřed bez agresivního nasazení AI.
Marketingové agentury mohou AI využít k urychlení a optimalizaci všech fází pracovního postupu – od kreativního brainstormingu a tvorby nápadů až po samotnou tvorbu obsahu, A/B testování a vylepšování kampaní pomocí variant generovaných AI.
Dokážou dokonce automatizovat reporting, shromažďovat údaje o výkonu a generovat přehledné dashboardy pro klienty přes noc, namísto ručního procházení stovek řádků dat v tabulkách.
Umělá inteligence také pomáhá agenturám být proaktivní namísto reaktivní. Mohou využívat prediktivní analytiku k lepšímu segmentování publika, předpovídání chování zákazníků a rozhodování o tom, které kanály a sdělení upřednostnit v nadcházejících kampaních, čímž se sníží zbytečné výdaje.
🦄 Jak používat ClickUp AI pro marketingové agentury
- Využijte generativní super schopnosti umělé inteligence ClickUp Brain k vytváření briefů kampaní, návrhů obsahu, sloganů, reklamních textů a dokonce i obrazových materiálů pouze na základě nápadu nebo podnětu.
- Pomocí Autopilot Agents můžete sekvencovat pracovní postupy kampaní: např. když je odeslán nějaký obsah, Content Review Agent provede první kolo kontroly podle stanovených postupů a podle potřeby jej odešle zpět nebo postoupí dál.
- Požádejte ClickUp Brain o seskupení údajů o výkonu minulých kampaní a navrhněte poučení nebo vzorce („Jaké formáty obsahu dosahovaly v minulosti nejlepších výsledků pro tento segment?“).
- Nastavte AI karty tak, aby zobrazovaly souhrny výkonnosti na úrovni kampaně.
- Vyzkoušejte ClickUp Vytváření úkolů prostřednictvím chatu: Když někdo vloží nápad na obsah do chatu, možnost „Vytvořit úkol pomocí AI“ vám umožní jej okamžitě zachytit.
Díky AI může agentura rozšiřovat kreativní experimenty bez nutnosti zvyšovat počet zaměstnanců a zároveň si zachovat kontrolu nad směřováním.
💡Tip pro profesionály: Takto naše týmy v ClickUp plánují své marketingové kampaně od začátku do konce. Poslechněte si to od Mika, jednoho z našich inženýrů strategických řešení. 👇🏼
AI v poskytování služeb zákazníkům a provozních činnostech
Představte si společnost poskytující profesionální služby, jejíž tým zákaznické podpory tráví polovinu dne informováním klientů o stavu, sledováním interních předávek a slaďováním záznamů o požadavcích.
Mnoho firem vidí největší přínos využití umělé inteligence v oblasti zákaznických služeb. Získáte automatizované třídění, kolegy s umělou inteligencí, kteří odpovídají na opakující se dotazy klientů, interní předávání úkolů, které probíhá samo, a navíc konsolidované reporty a aktualizace stavu.
„Nejrychlejší úspěchy se dosahují v oblastech, kde jsou procesy dobře definované a výsledky známé a měřitelné, jako je zákaznický servis a prodej. AI agenti také vylepší kreativní procesy.
„Nejrychlejší úspěchy se dosahují v oblastech, kde jsou procesy dobře definované a výsledky známé a měřitelné, jako je zákaznický servis a prodej. AI agenti také vylepší kreativní procesy.
📌 Společnost Walmart například spustila „Sparky“, nákupního asistenta poháněného umělou inteligencí, který má fungovat jako personalizovaný digitální společník pro zákazníky. Sparky bude nabízet funkce, jako je vyhledávání produktů, personalizovaná doporučení, správa košíku, sledování objednávek a opakované objednávání často nakupovaných položek. Tato iniciativa je součástí širší strategie společnosti Walmart zaměřené na zlepšení nákupního zážitku prostřednictvím agentních technologií umělé inteligence.
🦄 Jak používat ClickUp AI pro poskytování služeb klientům a provoz
- Využijte Auto-Answers Autopilot Agent v kanálech ClickUp Chat k odpovídání na rutinní dotazy klientů (nebo interní provozní dotazy) pomocí své znalostní báze projektu.
- Vytvořte vlastní agenty ClickUp, kteří budou sledovat a třídit příchozí požadavky klientů (prostřednictvím chatu nebo e-mailu). Agenti mohou autonomně klasifikovat/přesměrovat rutinní požadavky pomocí předem definovaných kritérií.
- Požádejte ClickUp Brain, aby zodpověděl otázky týkající se stavu jednotlivých úkolů v rámci projektu („Kde je modul pro dodržování předpisů v projektu A?“).
- Pomocí funkcí AI Autofill a AI Fields můžete automaticky aktualizovat stavové značky, SLA a další kroky.
- Získejte přehled o provozu pomocí AI karet, které shrnují otevřené tikety, eskalace a úzká místa na vašich ClickUp panelech.
- Použijte Clickup AI Meeting Notetaker při schůzkách s klienty nebo interních operacích k zaznamenávání akčních položek, rozhodnutí a následných kroků s kontextem.
- Pomocí umělé inteligence přeměňte jakýkoli požadavek nebo konverzaci s klientem přímo z Clickup Chat na úkol s přiřazeným kontextem, termínem a vlastníkem.
- Vytvářejte vlastní automatizace ClickUp bez nutnosti programování pomocí příkazů v přirozeném jazyce v ClickUp Brain: např. „Když je pokrok úkolu > 80 % a během 3 dnů není přidán žádný komentář, přiřaďte vlastníka, aby to zkontroloval“.
V oblasti poskytování služeb a provozu spočívá hlavní role umělé inteligence ve snižování tření a v tom, aby se klient cítil, že je mu věnována pozornost, aniž by byl tým přetížen.
🧠 Zajímavost: 58 % obchodních funkcí bude pravděpodobně mezi lety 2025 a 2028 využívat AI agenty, kteří budou denně zpracovávat alespoň jeden proces nebo dílčí proces.
Výzvy spojené se zaváděním umělé inteligence v oblasti profesionálních služeb
Zde jsou hlavní výzvy, kterým organizace poskytující profesionální služby obvykle čelí při zavádění AI, a co lidi často přivádí do úzkých:
- Nedostatek dovedností a znalostí: Mnohé firmy nemají zaměstnance, kteří by uměli správně používat, vylepšovat nebo spravovat nástroje umělé inteligence. V průzkumu z roku 2025 téměř 58 % vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání a rozvoje uvedlo, že největší překážkou pro zavedení umělé inteligence jsou mezery v dovednostech. Integrace do stávajících pracovních postupů: Umělá inteligence aplikovaná mimo zavedené procesy má tendenci vyvolávat třenice. Podle zprávy BCG „GenAI in Professional Services“ pouze ~38 % respondentů v současné době používá specializované nástroje GenAI; mnoho z nich uvádí potíže se sladěním umělé inteligence se svými procesy.
- Kvalita a konzistence výstupů: Nástroje umělé inteligence často produkují obsah, který vyžaduje značné lidské zdokonalení – zejména v případě dodávek pro klienty s vysokými sázkami (právní, finanční, poradenské služby). Obecné nástroje jsou stále považovány za méně přesné než nástroje určené pro konkrétní oblasti.
- Bezpečnost dat, důvěrnost a správa umělé inteligence: V profesionálních službách jsou údaje o zákaznících často citlivé. Zajištění soukromí, dodržování předpisů a zabránění úniku dat je velkým problémem. Průzkumy ukazují, že ochrana osobních údajů/důvěrnost patří mezi hlavní překážky zavádění umělé inteligence v právním, daňovém a účetním sektoru.
- Odpor ke změnám a řízení změn: Profesionálové jsou zvyklí na určité způsoby práce. Často se setkáváme s vnitřním odporem – strachem ze ztráty kontroly, obavami o správnost a důvěru. Navíc náklady (čas, úsilí) na přeškolení a přepracování procesů mohou přijetí umělé inteligence ztížit.
Všechny tyto výzvy jsou reálné, ale žádná z nich není nepřekonatelná – s pomocí správných postupů.
Osvědčené postupy pro využití umělé inteligence v profesionálních službách
Podívejme se na konkrétní postupy, které pomáhají různým sektorům profesionálních služeb čelit výše uvedeným výzvám a odhalit skutečnou hodnotu:
Začněte s malými, ale velmi účinnými příklady použití
Nejprve omezte využití na 1–2 případy použití, zatímco budete hodnotit aplikace AI. Měly by to být oblasti, kde je návratnost investic jistější (např. aktualizace stavu, příprava obsahu, výzkum). Provádění příliš mnoha pilotních projektů s podporou AI najednou rozptyluje pozornost a brání konzistentnosti.
Investujte do školení týmu a znalostí umělé inteligence
Školte zaměstnance nejen v používání nástrojů, ale také v prompt engineeringu, kritickém hodnocení výstupů AI a etice a správě. Udělejte z učení nepřetržitý proces, nikoli jednorázovou aktivitu. Pomůže to snížit odpor vůči zavádění AI a zlepší kvalitu výsledků, které od této technologie očekáváte.
Začleňte AI do stávajících procesů, místo abyste je nahrazovali
Nepřidávejte AI jako dodatečný nápad. Zmapujte současné pracovní postupy, identifikujte největší překážky a poté navrhněte kroky k automatizaci/rozšíření. Tím předejdete chaosu a zajistíte, že budete moci postupně budovat důvěru.
Definujte jasné zásady správy, zabezpečení a kontroly kvality
Stanovte zásady pro to, jaká data mohou/nesmí být použita v AI, zejména pokud se jedná o data klientů. Zaveďte kontrolní mechanismy, prosazujte kontrolu verzí a pokud možno umožněte nezávislé audity.
👀 Věděli jste? ClickUp AI klade důraz na ochranu vašich osobních údajů 🔐
Při používání funkcí umělé inteligence ClickUp, jako jsou Brain, Brain MAX a Autopilot Agents, jsou vaše data zpracovávána s maximální péčí:
- Žádné uchovávání dat: Partneři ClickUp v oblasti umělé inteligence jsou vázáni smlouvami o nulovém uchovávání dat. Neuchovávají ani nepoužívají data z vašeho pracovního prostoru pro účely školení.
- Řízení přístupu na základě rolí: ClickUp AI respektuje oprávnění a role vašeho pracovního prostoru a zajišťuje, že uživatelé mají přístup pouze k datům, ke kterým mají oprávnění.
- Soulad s globálními standardy: ClickUp splňuje hlavní předpisy na ochranu osobních údajů, včetně GDPR, CCPA a HIPAA (pro podnikové zákazníky s BAA).
Měřte správné metriky od prvního dne
Nesledujte pouze čas, který vám AI ušetří, ale měřte také míru chybovosti, spokojenost klientů, dobu zpracování a míru přijetí, abyste mohli posoudit skutečnou účinnost AI. Pravidelně kontrolujte metriky, abyste mohli zjistit, co funguje a co ne.
Používejte integrované nástroje, abyste se vyhnuli „rozptýlení nástrojů“
Používání mnoha nesouvislých nástrojů umělé inteligence se může jevit jako flexibilní, ale způsobuje ztrátu kontextu. Musíte se také vypořádat s mnoha bezpečnostními riziky. Centralizace pracovních postupů v konvergovaném pracovním prostoru umělé inteligence, jako je ClickUp, pomáhá udržovat konzistenci, kontrolu, přehlednost a snižuje náklady na přechod.
Vede změnu prostřednictvím vedení a komunikace
Vedoucí pracovníci musí stanovit očekávání, ukázat příklady prvních úspěchů, podporovat zpětnou vazbu a zajistit bezpečné podmínky pro experimentování. Transparentní komunikace ohledně zavádění a výkonu umělé inteligence pomáhá budovat důvěru a snižuje obavy.
Nástroje a platformy podporující AI v profesionálních službách
ClickUp AI
Považujte ClickUp AI za páteř celého vašeho pracovního postupu – od zadání po dodání – vše na jedné platformě, což minimalizuje předávání a maximalizuje kontext.
Podle studie Forrester Total Economic Impact™ (TEI) dosahují organizace využívající ClickUp 384% návratnosti investic za tři roky a ušetří 92 400 produktivních hodin díky AI + automatizaci, přičemž bod zvratu je dosažen za méně než šest měsíců.
Takto by mohl vypadat příklad pracovního postupu s využitím ClickUp AI od začátku do konce:
- Stručný popis projektu a zahájeníZískáte nový úkol – například konzultační projekt. V ClickUp vytvoříte speciální projektový prostor. Pomocí funkce Write with AI v ClickUp Docs vygenerujete první verzi stručného popisu projektu na základě zadání (cíle klienta, rozsah, termíny). Brain/Brain MAX pomáhá načíst relevantní předchozí popisy nebo interní znalosti, takže nemusíte začínat od nuly.
- Vytváření a plánování úkolůNa základě tohoto zadání může Brain automaticky generovat úkoly/podúkoly – výzkum, rozhovory se zainteresovanými stranami, výstupy – a AI Autofill Task Properties může přidat kontext (vlastníci/příjemci, termíny, značky, priority, závislosti a další). Pomocí kalendáře ClickUp s podporou umělé inteligence můžete plánovat milníky, rozvrhovat práci a slaďovat výstupy. Dokonce navrhuje nejlepší časy pro schůzky s klienty a naplánuje je za vás pomocí jednoduchých příkazů v angličtině.
- Spolupráce a aktualizacePři práci týmů jsou jejich chaty, dokumenty a komentáře na jednom místě v ClickUp – není třeba přecházet mezi záložkami Slack, Google Docs a omezenými platformami pro řízení projektů profesionálních služeb. Firmy mohou během úvodních nebo průběžných hovorů používat AI Meeting Notetaker k zaznamenávání akčních položek a rozhodnutí. Pomocí ClickUp Brain můžete klást otázky jako „Jaké výstupy jsou blokovány?“ nebo „Které úkoly nebyly tento týden aktualizovány?“ a získávat aktuální informace z chatů, úkolů a dokumentů v ClickUp.
- Reporting a dashboardyPoužijte AI karty v dashboardech k zobrazení souhrnů stavu, označených rizik, položek po splatnosti a nadcházejících milníků. Použijte souhrny dokumentů / Enterprise AI Search k sestavení návrhů nebo kontrole minulých projektů.
- Kontrola a dodáníPřed dodáním klientovi použijte Brain/Write s AI k přípravě výstupů (šablony, prezentace, zprávy) a poté použijte agenty nebo automatizaci úkolů k naplánování vzájemných kontrol, právních kontrol atd. Nakonec výstupy zabalte a připojte veškerý kontext (výzkumné dokumenty, poznámky z jednání) do příslušných úkolů ClickUp, aby klient viděl soudržný a propracovaný výstup.
Vše zůstává v jednom konvergovaném pracovním prostoru AI, což snižuje přepínání kontextu, předávání a potenciální ztrátu informací – takže se váš tým může více soustředit na strategii a méně na logistiku. Zpráva Forrester TEI také uvádí, že konsolidace práce do ClickUp (oproti žonglování s několika aplikacemi) vedla k výraznému zvýšení produktivity.
Odvětvové nástroje umělé inteligence
Ačkoli ClickUp AI je ideální volbou pro zavedení umělé inteligence do vašich pracovních postupů, která je nezávislá na odvětví, někdy můžete k provedení dané úlohy potřebovat specializované nástroje.
Zde je několik takových nástrojů s jejich klíčovými příklady použití a funkcemi, které jsme pro vás připravili:
|Vertikální
|Nástroj
|Co umí / pro koho je vhodná
|Hlavní funkce / Příklady použití
|Právní služby
|Harvey AI
|Platforma umělé inteligence pro právní týmy/interní právníky nabízí LLM trénované na právní obsah, pomáhá s vypracováním smluv, hodnocením rizik a vyhledáváním precedentů.
|• Rychlejší vypracování/oprava smluv • Zobrazení relevantní judikatury/precedentů na základě podnětů • Hodnocení rizikových klauzulí nebo podmínek za účelem zvýraznění expozice • Rychlejší odpovědi na běžné právní otázky
|SpotDraft
|Nástroj pro správu životního cyklu smluv (CLM) zaměřený na automatizaci vytváření smluv, jejich kontrolu a pracovní postupy pro právní týmy. Obzvláště silný v extrakci metadat a dodržování předpisů.
|• Automatizované vytváření smluv a šablon • Sledování životního cyklu (verze, schvalování) • Automatické extrahování metadat (data, závazky, strany) • Upozornění/připomenutí ohledně obnovení nebo závazků
|Poradenské / marketingové agentury
|Otterly.ai
|Pro marketingové/SEO týmy sleduje, jak se obsah značky/produktu objevuje v odpovědích AI/LLM, a pomáhá přizpůsobit viditelnost vyhledávání AI. Užitečné, když agentury optimalizují obsah pro viditelnost ve vyhledávání řízeném AI / konverzačních rozhraních.
|• Sledujte přítomnost značky v odpovědích LLM/AI • Upozornění v případě nesprávného zobrazení nebo chybějícího obsahu • Informace o tom, které typy obsahu fungují a které jsou ignorovány • Optimalizace SEO a strategie obsahu specifické pro kontexty vyhledávání AI
|Generativní umělá inteligence Adobe + Adobe Firefly / Nástroje Creative Cloud
|Pomáhá generovat vizuály, navrhovat varianty a urychlovat kreativní iterace. Zkracuje dobu mezi vznikem nápadu a jeho realizací. Užitečné pro agentury s vysokými kreativními nároky.
|• Generování variant návrhů na základě podnětů • Rychlá iterace kreativních možností • Změna účelu obsahu (např. přizpůsobení jednoho vizuálu pro sociální sítě, displeje atd.) • Nástroje pro spolupráci + integrované pracovní postupy pro kontrolu
|Finance a účetnictví
|UiPath Document Understanding ( nebo podobné nástroje IDP)
|Automatizuje extrakci dat z faktur, účtenek, výkazů výdajů; klasifikaci, ověřování, zpracování výjimek. Velmi užitečné ve sdílených službách nebo finančních operacích.
|• OCR/IDP pro nestrukturované finanční dokumenty • Výjimečné pracovní postupy pro nesouhlasící data • Vysoce přesná extrakce pro snížení ručního zadávání dat • Škálovatelná propustnost (zpracování velkých objemů)
|Hebbia
|Nástroj pro vyhledávání znalostí zaměřený na finanční a právní výzkum umožňuje vyhledávání v dokumentech s vyšší přesností pomocí vkládání atd. Užitečný pro konzultanty, kteří potřebují rychlé a přesné informace.
|• Vyhledávání dokumentů v rozsáhlých firemních znalostech • Vkládání/vyhledávání podobného obsahu • Rychlejší výzkum, extrakce úryvků pro zprávy • Integrace se stávajícími zdroji dat pro kontinuitu výzkumu
Příklady využití umělé inteligence v různých odvětvích
V tomto blogovém příspěvku jsme již viděli mnoho způsobů, jakými AI zjednodušuje život profesionálům v oblasti služeb.
Pokud si stále nejste jisti, zda AI vyzkoušet, možná vám tyto příklady pomohou se rozhodnout:
|Org / Případ
|Problém
|Řešení umělé inteligence
|Dopad
|Omega Healthcare Management Services (zdravotnictví / příjmový cyklus)
|Zaměstnanci ručně zpracovávali pojistné události, lékařské dokumenty, korespondenci; spousta ručního zadávání dat, pomalé zpracování.
|Nasadili nástroje UiPath pro porozumění dokumentům založené na umělé inteligenci, aby automaticky extrahovali relevantní data z lékařských dokumentů, klasifikovali položky a předávali je ke schválení. Tím se automatizovala velká část jejich opakující se dokumentační práce.
|Ušetřeno více než 15 000 hodin měsíčně; zkrácení doby zpracování dokumentů o ~40 %; zkrácení doby zpracování o ~50 %; přesnost ~99,5 %; návratnost investic pro klienty ~30 %.
|A&O Shearman + Harvey
|Zkušení právníci trávili čas úkoly, které byly málo placené, ale vyžadovaly velké úsilí: vypracovávání žádostí o informace pro regulační úřady, analýza finančních údajů z mnoha jurisdikcí, ruční kontrola chybějících údajů.
|Společně s Harveyem vytvořili nástroj, který tyto úkoly automatizuje: identifikuje potřebné podklady, generuje žádosti o data, označuje chybějící informace a snižuje manuální práci.
|Očekává se, že tento nástroj sníží náklady, zejména na pracovní dobu seniorních spolupracovníků/partnerů, a zlepší marže u těchto tradičně zdlouhavých úkolů.
|ATB Financial
|Různé interní a externí pracovní postupy zainteresovaných stran, ad hoc žádosti o informace, rutinní úkoly rozptýlené napříč systémy; pomalý výzkum a generování zpráv.
|Nasazení Google Workspace + Gemini AI k automatizaci rutinních úkolů, umožnění použití agentových nástrojů pro výzkum a generování dokumentů, díky čemuž se zaměstnanci mohou soustředit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou.
|Efektivnější spolupráce, rychlejší rozhodovací cykly, lepší přístup k přesným informacím v rané fázi procesu.
Každý z těchto příkladů posouvá firmy od „AI jako experimentu“ k „AI jako pracovnímu postupu“. Vzor je stejný: odstranit zbytečnou práci, ponechat lidi v kruhu tam, kde záleží na úsudku, a nakonec koordinovat agenty a automatizace s jasnou správou, aby byly výstupy auditovatelné a obhajitelné.
Budoucnost umělé inteligence v profesionálních službách
V příštích několika letech se bude umělá inteligence rozšiřovat z experimentů zaměstnanců do spolehlivých, řízených pracovních postupů, které změní způsob vytváření a oceňování služeb. Níže uvedené trendy a signály odborníků ukazují proč.
- Rozšiřující se využití, rychlý růst: Studie McKinsey 2025 State of AI ukazuje, že 78 % respondentů nyní využívá AI alespoň v jedné obchodní funkci (oproti 72 % na začátku roku 2024 a 55 % o rok dříve), přičemž mezi nejrychleji rostoucími oblastmi využití patří provoz služeb. To je jasný signál, že pracovní postupy v oblasti profesionálních služeb jsou ideální pro integraci AI.
- Investiční dynamika: McKinsey také uvádí, že 92 % společností plánuje zvýšit investice do umělé inteligence, takže dodavatelé a integrátoři budou i nadále vyvíjet specializované nástroje a platformy pro koordinaci agentů. Očekávejte, že více firem přejde od pilotních projektů k produkci.
- Integrace a ekonomický zisk: Konsolidace se vyplatí. TEI společnosti Forrester pro ClickUp zjistila obrovskou hodnotu, když organizace upustily od rozptýlených nástrojů ve prospěch konvergovaného pracovního prostoru AI – měřeno jako 384% návratnost investic a desítky tisíc ušetřených hodin – což ukazuje ekonomický přínos integrovaných platforem namísto desítek nesouvislých aplikací AI.
- Agentická AI a orchestrace: Další vlnou v přijímání AI bude agentická AI. Společnosti PwC, Deloitte, EY a další budují „agentický operační systém“ nebo agentické rámce pro orchestraci více agentů do podnikových pracovních postupů. Očekávejte, že to urychlí komplexní vícestupňovou automatizaci v oblasti poradenství, právních služeb, auditu a financí.
- Rizika a regulace: Regulační orgány a normalizační instituce dohánějí zpoždění. Nedávné přehledy ukazují, že auditoři a velké firmy využívají AI stále více, ale často dostatečně nesledují, jak tyto nástroje ovlivňují kvalitu auditu – proto budou governance, KPI a auditovatelnost povinné, nikoli volitelné. Firmy musí prokázat, že AI zlepšuje výsledky a nepřináší neznámá rizika.
Ve zkratce:
- AI se posune z role „asistenta“ na „partnera v pracovním procesu“. Více firem začlení LLM, extrakční nástroje a agenty do komplexních procesů (výzkum → návrh → revize → dodání), přičemž konečné rozhodnutí bude na lidech.
- Integrace vítězí nad nejlepšími produkty pro mnoho firem. Rozptýlení nástrojů způsobí problémy s bezpečností, ztrátou kontextu a náklady; konvergované pracovní prostory (jak naznačuje studie TEI společnosti ClickUp) budou atraktivní pro firmy, které si cení auditovatelnosti a nižších celkových nákladů na vlastnictví.
- Správa a měřitelné KPI budou rozhodujícím faktorem mezi úspěšnými a neúspěšnými programy. Regulační orgány a klienti budou požadovat měřitelné důkazy, že AI zlepšuje kvalitu, nejen produktivitu.
Lídři v oboru (PwC, Deloitte, McKinsey, KPMG) již veřejně oznámili přechod od experimentů k rozsáhlým platformám a koordinaci agentů – vítězi se tedy pravděpodobně stanou firmy, které nyní investují do správy, datové hygieny a konvergovaných pracovních platforem.
Váš další krok: Uvedení umělé inteligence do praxe v oblasti profesionálních služeb
Umělá inteligence v profesionálních službách již není otázkou „co kdyby“. Je to otázka „jak brzy“.
Úspěšné firmy jsou ty, které považují AI za partnera v pracovním procesu, nikoli za pomocníka – začleňují ji do výzkumu, přípravy návrhů, reportingu a poskytování služeb klientům. Pokud je to provedeno správně, ušetří to tisíce hodin, zlepší kvalitu a dá pracovníkům v oblasti profesionálních služeb více času soustředit se na práci, kterou klienti skutečně oceňují: úsudek, strategii a důvěru.
K tomuto skoku však nepotřebujete desítky nesouvislých aplikací. Konvergované pracovní prostředí AI, jako je ClickUp, vám nabízí vše na jednom místě – agenty pro automatizaci rutinních úkolů, Brain pro okamžité zobrazení kontextu a AI karty, poznámkové bloky a kalendáře pro synchronizaci týmu. Méně nástrojů, více kontextu, rychlejší přijetí. Takto můžete AI využít pro svou firmu dnes a zítra ji rozšířit.
A to nejlepší? Tuto výhodu umělé inteligence můžete využít zdarma. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
AI ovlivňuje poskytování služeb klientům tím, že je zrychluje, sjednocuje a zvyšuje jejich transparentnost. Namísto čekání několik dní na aktualizace nebo zprávy mohou klienti získat informace v téměř reálném čase díky automatizaci a dashboardům. AI také snižuje počet chyb v rutinní práci a zajišťuje plynulejší předávání úkolů mezi týmy. Výsledkem je méně zdlouhavé komunikace, více proaktivní komunikace a vztahy s klienty založené na vstřícnosti a důvěře.
AI nenahradí konzultanty, právníky a účetní – bude je doplňovat. AI může vypracovat první verzi návrhu, skenovat smlouvy nebo označit anomálie v datech, ale nemůže nahradit odborný úsudek, strategii nebo důvěru klientů. Nejcennější práce v oblasti profesionálních služeb – poradenství, tlumočení, přesvědčování – zůstává výhradně lidskou záležitostí. Firmy, které AI využívají moudře, ji vnímají jako pomocníka, který odstraňuje rutinní práci, aby se profesionálové mohli soustředit na přínosnější činnosti.
Profesionální servisní firmy úspěšně zavádějí AI tím, že začínají s cílenými, vysoce účinnými případy použití, jako je reporting nebo výzkum, začleňují AI přímo do pracovních postupů a školí zaměstnance, aby dokázali vyhodnocovat a vylepšovat výstupy. Potřebují také správu v oblasti ochrany osobních údajů a kvality výstupů. Úspěch přichází s pomalým rozšiřováním – pilotním provozem, měřením dopadu a následným rozšiřováním – spíše než s honbou za každým novým nástrojem. Integrované platformy, jako je ClickUp, pomáhají firmám vyhnout se rozšiřování AI a zároveň přinášejí měřitelné zisky v oblasti efektivity a kvality.
V profesionálních službách vyvažujete AI lidskou odborností tím, že AI využíváte pro rychlost a rozsah, zatímco lidé zůstávají zodpovědní za úsudek, důvěru a kontext. AI se stará o navrhování, shrnování nebo automatizaci opakujících se kroků; lidé vylepšují, ověřují a rozhodují. Nejlepší firmy považují AI za „partnera v pracovním procesu“ spíše než za náhradu – profesionálové se tak mohou soustředit na strategické poznatky a vztahy s klienty a zároveň zajistit, že výstupy zůstanou přesné, etické a kontextově správné.