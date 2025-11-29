Bezplatné a přizpůsobitelné právní šablony pro práci a dodržování předpisů

Každá společnost se spoléhá na svůj právní tým, ať už interní nebo externí, aby vše fungovalo hladce. Plnohodnotná právní podpora však není pro mnoho malých podniků, startupů nebo nezávislých profesionálů reálná.
Freelancerové a konzultanti mohou zasáhnout, ale každodenní úkoly, jako je vypracování smluv nebo směrnic, často vyžadují rychlejší a jednodušší řešení. Právě zde přicházejí na řadu právní šablony. Umožňují komukoli vytvářet spolehlivé právní dokumenty bez zdlouhavých prodlev nebo vysokých nákladů.
A stávají se standardem: PwC uvádí, že 49 % podniků nyní využívá technologie pro alespoň 11 činností souvisejících s dodržováním předpisů.
V tomto článku představíme některé z nejlepších právních šablon pro práci a dodržování předpisů. Pojďme se do toho pustit.
Upozornění: Tento článek poskytuje obecné informace o právních šablonách a nástrojích pro zvýšení produktivity. Nenahrazuje odborné právní poradenství ani nevytváří vztah mezi advokátem a klientem. Pro konkrétní rady týkající se vaší situace se obraťte na kvalifikovaného právního odborníka.
Přehled přizpůsobitelných právních šablon
Zde je souhrnná tabulka všech bezplatných právních šablon ClickUp uvedených v tomto blogu:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona smlouvy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy standardizující smlouvy s dodavateli a subdodavateli
|Zástupné symboly pro klauzule a sekce SOW, převod sekcí na úkoly, Ganttův diagram pro milníky
|ClickUp Doc, ClickUp Gantt
|Šablona ClickUp pro správu právních klientů
|Získejte šablonu zdarma
|Advokátní kanceláře a interní týmy sledující klienty a platby
|Přijímání klientů až po uzavření smlouvy, vlastní pole pro hodiny a částky, přehledy a připomenutí
|Seznam ClickUp, kalendář ClickUp, ovládací panel ClickUp
|Šablona ClickUp pro sledování právních případů
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy spravující více záležitostí a soudní lhůty
|Centrální časová osa podání a poznámek, připojte důkazy a přílohy, filtrujte podle strany nebo soudu.
|Seznam ClickUp, tabule ClickUp, kalendář ClickUp, časová osa ClickUp
|Šablona ClickUp pro sledování právních případů a fakturaci
|Získejte šablonu zdarma
|Firmy, které potřebují přehled o dané problematice s ohledem na čas a fakturaci
|Zaznamenávání času vázané na záležitosti, návrhy faktur z položek, realizace a sledování inkasa.
|Seznam ClickUp, Ganttův diagram ClickUp, Pracovní vytížení ClickUp, Kalendář ClickUp, Řídicí panel ClickUp
|Šablona právního úkolu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Zaneprázdněné týmy koordinující přípravu, kontrolu a schvalování
|Přiřazení rolí a vlastníků, značky oprávnění a zdrojových dokumentů, časová osa a přehlednost pracovní zátěže.
|Seznam ClickUp, Ganttův diagram ClickUp, Časová osa ClickUp
|Šablona pro správu právních projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Soudní spory a transakční projekty s mnoha závislostmi
|Fázové milníky a rozpočty, varování o závislostech, přehledy výkonnosti
|Seznam ClickUp, časová osa ClickUp, řídicí panel ClickUp
|Šablona právního memoranda ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Právníci rychle vypracovávají interní nebo klientské memorandy
|Předem připravené nadpisy pro IRAC, vložené přílohy pro zákony a přílohy, komentáře a historie verzí.
|ClickUp Doc
|Šablona pro kontrolu smluv ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Hromadná revize klauzulí v dohodách o mlčenlivosti, smlouvách o poskytování služeb, smlouvách o zpracování osobních údajů a smlouvách o rozsahu prací
|Kontrolní seznamy a upozornění na rizika, přehled stavu podle recenzentů, porovnání jazyka v různých verzích
|Seznam ClickUp, tabule ClickUp
|Šablona pro správu smluv ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Správa po podpisu s obnovením a povinnostmi
|Upozornění na obnovení a výpovědi, formulář pro podání žádosti, prohledávatelná databáze s vlastníky
|Seznam ClickUp, formulář ClickUp, tabule ClickUp
|ClickUp Dodatek ke smlouvě Šablona
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy formalizují přesné změny bez nutnosti přepracovávání
|Strukturovaná pole pro změny, odkaz na kontrolní smlouvu, požadované podpisy a datum účinnosti.
|ClickUp Doc
|Šablona partnerské smlouvy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Zakladatelé definují vlastnictví, hlasování a odchod
|Sekce pro příspěvky a rozdělení, mechanismy odkupu a zrušení a odkazy na tabulky limitů.
|ClickUp Doc
|Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového řízení ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Poskytovatelé služeb slaďují rozsah, výstupy a platby
|Milníky a kritéria přijatelnosti, sekce řízení změn, fakturace podle milníků
|ClickUp Doc
|Šablona smlouvy o poradenství ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Konzultanti a agentury formalizující rozsah a poplatky
|Služby a ceník, důvěrnost a vlastnictví duševního vlastnictví, možnosti obnovení
|ClickUp Doc
|Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Profesionální služby s jasným rozsahem a smlouvami o úrovni služeb (SLA)
|Úrovně služeb a přijetí, fakturace podle milníků nebo kadence, ukončení a podmínky ochrany údajů
|ClickUp Doc
|Šablona firemních zásad ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Zásady pro personální a právní dokumentaci napříč lokalitami
|Kontrola verzí a vlastníci, plánované revize a sledování potvrzení
|ClickUp Doc
|Šablona zásad a postupů pro zaměstnance ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|HR týmy, které chtějí udržovat živou příručku zásad
|Centralizovaná knihovna zásad, automatizované cykly kontroly, poznámky o dodržování předpisů a potvrzení
|ClickUp Doc
Co jsou právní šablony?
Právní šablony slouží jako předem připravené, přizpůsobitelné právní dokumenty, které pomáhají jednotlivcům a firmám spravovat rutinní právní úkoly, aniž by museli začínat od začátku.
Pokrývají vše od pracovních smluv a smluv o poskytování služeb až po nájemní smlouvy na nemovitosti a formuláře o mlčenlivosti. Každá šablona poskytuje základní právní strukturu s jasně definovanými sekcemi a podmínkami, které lze upravit podle vašich potřeb.
Můžete vyplnit své údaje, upravit klauzule a podepsat je – vše během několika minut, často prostřednictvím online právních platforem.
📖 Přečtěte si také: Nástroje, které každý právník potřebuje ve své právní technické výbavě
Co dělá dobrý právní šablonu?
Věděli jste, že mnoho společností z žebříčku Fortune 500 má specializované právní týmy, které se věnují pouze údržbě a aktualizaci interních právních dokumentů? Tyto týmy zajišťují, aby každá dohoda, smlouva a formulář odrážely nejnovější předpisy.
Pro menší podniky a startupy není takový neustálý právní dohled vždy možný. Právě v takových případech přicházejí na řadu dobře zpracované právní šablony.
Co tedy dělá dobrý dokument?
- ✅ Používejte jasný, právně správný jazyk, který zabrání nejednoznačnosti.
- ✅ Zahrňte základní ustanovení, jako jsou smluvní strany, rozsah práce, doba trvání a ukončení smlouvy.
- ✅ Umožněte snadné přizpůsobení bez narušení struktury dokumentu.
- ✅ Zohledněte nejnovější právní normy a požadavky na dodržování předpisů.
- ✅ Vyhraďte prostor pro podpisy, data a další důležité informace, aby byly dokumenty připraveny k použití.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro správu smluv
16 nejlepších právních šablon
Přáli jste si někdy, aby vaše právní dokumenty, poznámky a smlouvy byly uloženy na stejném místě jako zbytek vaší práce?
ClickUp pro právní týmy je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který sdružuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy, včetně dokumentů, právních šablon a schvalování.
Právní dokumenty zůstávají propojené s úkoly, komentáři, verzemi a časovými osami projektů, což usnadňuje kontrolu, aktualizaci a sladění každé smlouvy s prací, kterou podporuje.
ClickUp tak eliminuje všechny formy rozptýlené práce a poskyt uje 100% kontext a jediné místo, kde mohou lidé a agenti spolupracovat.
Díky knihovně právních šablon ClickUp a výkonným nástrojům ClickUp Docs mohou týmy během několika minut navrhovat, upravovat a spravovat smlouvy. Vše zůstává organizované, prohledávatelné a propojené s realizací, což poskytuje rychlejší a spolehlivější způsob zpracování právních záležitostí.
Zde je 16 základních právních šablon, které můžete přizpůsobit:
1. Šablona smlouvy ClickUp
Podniky každoročně ztrácejí téměř 9 % své hodnoty kvůli špatné správě smluv. Šablona smluvní dohody ClickUp vám pomůže vytvořit jasnou a přizpůsobitelnou dohodu na jednom místě, aby obě strany rozuměly rozsahu práce.
Můžete nastínit role, definovat milníky, přidat doložky o důvěrnosti a duševním vlastnictví a sledovat všechny změny v rámci stejného pracovního prostoru.
Kromě návrhu se tato šablona smlouvy hodí i pro způsob, jakým týmy skutečně spravují práci. Převádějte sekce na úkoly, přiřazujte vlastníky a prohlížejte závislosti v Ganttově diagramu, abyste zajistili, že obchodní podmínky odpovídají plánu. Můžete také přidat kontrolní body shody a použít komentáře pro jednání, aby konečná dohoda odrážela to, co bylo projednáno.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Najímejte freelancery nebo agentury s jasným popisem práce, platbami podle milníků a termíny dodání.
- Formalizujte poradenské služby pomocí podmínek týkajících se důvěrnosti, vlastnictví duševního vlastnictví a odpovědnosti, které chrání vaše podnikání.
- Stanovte očekávání pro vzdálené dodavatele, včetně frekvence komunikace, schvalovacího procesu a pravidel fakturace.
✨ Ideální pro: Firmy, které najímají dodavatele nebo freelancery a potřebují jasné právní smlouvy.
📖 Přečtěte si také: Jak napsat smlouvu o poskytování služeb
2. Šablona ClickUp pro správu právních klientů
Vzpomínáte si na Harveyho Spectera ze seriálu Suits? Vyhrává případy ne proto, že pracuje tvrději, ale proto, že je vždy o deset kroků napřed. Skutečné právní týmy se nemohou spoléhat na televizní kouzla, ale mohou se spolehnout na systémy, které jejich pracovní postupy tak efektivní činí.
Šablona ClickUp Legal Client Management Template přináší přesnost do každodenních operací. Pomáhá vám spravovat všechny klienty, případy a dokumenty na jednom místě. Poskytuje právníkům strukturu pro sledování termínů, plateb a komunikace a zároveň udržuje všechny související právní formuláře a poznámky přehledně uspořádané.
Navíc vám vlastní stavy umožňují sledovat každý případ od návrhu až po uzavření, zatímco dashboardy a Ganttovy diagramy poskytují přehledný a snadno sledovatelný pohled na vaše případy.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte termíny soudních jednání, fakturační cykly a předkládání dokumentů pomocí automatických připomínek.
- Vytvářejte zprávy o výkonu a postupu případů pomocí vizuálních dashboardů.
- Zlepšete komunikaci s klienty sdílením aktualizací a podepsaných dokumentů online.
✨ Ideální pro: Advokátní kanceláře a právní týmy, které efektivně spravují více klientů, případů a termínů.
📖 Přečtěte si také: Výhody outsourcingu pro správu vašeho podnikání
📮 ClickUp Insight: Náš nedávný průzkum o efektivitě schůzek odhalil něco překvapivého – v týmu o 100 lidech mohou zaměstnanci strávit téměř 308 hodin týdně na schůzkách. To je téměř dva celé týdny ztracené mluvením místo prací.
Nyní si představte, že byste tento počet snížili, aniž byste ztratili kontext. Jednotný pracovní prostor ClickUp vám pomůže nahradit nadbytečné synchronizace jasnou přehledností, sdílenými dokumenty a automatizovanými pracovními postupy. 💫
Skutečné výsledky: Společnosti jako Trinetix již zaznamenaly až 50% snížení počtu schůzek po centralizaci komunikace a sledování projektů v ClickUp – čímž ušetřily stovky produktivních hodin každý týden.
3. Šablona ClickUp pro sledování právních případů
Průměrná míra využití u právních firem je 37 %, což odpovídá pouhým 2,9 fakturovatelným hodinám za osmihodinový pracovní den. Lepší sledování je jedním z nejjednodušších způsobů, jak získat zpět čas.
Šablona ClickUp Legal Case Tracking Template uchovává všechny záležitosti na jednom místě, takže váš tým má přehled o celé situaci na první pohled. Mluvíme o právních dokumentech, poznámkách a komunikaci spolu s úkoly, časovými harmonogramy a termíny jednání.
Pomocí vlastních polí zaznamenávejte klíčové informace, jako jsou strany, podrobnosti o soudu a stav plateb, abyste mohli během několika minut třídit, filtrovat a najít to, co potřebujete.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte soudní spory od přijetí až po verdikt pomocí podání, důkazů a termínů soudních jednání.
- Spravujte záležitosti týkající se nemovitostí pomocí podrobností o nemovitostech, milníků nájemních smluv a kontrolních seznamů pro uzavření smluv.
- Řešte případy týkající se zaměstnání tím, že budete organizovat důkazy, poznámky z pohovorů a dokumenty týkající se urovnání.
✨ Ideální pro: Týmy, které řeší více případů a potřebují jasné a spolehlivé sledování.
👀 Zajímavost: Soudci nyní považují emodži za součást zprávy, nikoli za ozdobu. V roce 2023 překročil počet případů v USA, které odkazovaly na emodži, hranici 1 000. Pokud tedy chat týkající se smlouvy obsahuje 👍, počítejte s tím, že soud zváží jeho význam.
4. Šablona ClickUp pro sledování právních případů a fakturaci
Průměrná míra realizace u právních firem je 88 % a průměrná míra inkasa je 91 %. To znamená, že malé mezery ve sledování a fakturaci mohou vést ke skutečným finančním ztrátám.
Šablona ClickUp pro sledování právních případů a fakturaci shromažďuje vaše záležitosti, právní dokumenty a záznamy o čase pod jednou střechou. Zaznamenávejte podrobnosti o stranách a dohodách, přikládejte právní formuláře a zaznamenávejte čas při práci, aby se fakturovatelné činnosti proměnily v přehledné faktury.
Šablona převádí schválené časové záznamy na předběžné faktury. Můžete sledovat realizaci a inkaso na úrovni jednotlivých případů a uchovávat dokumenty online pro rychlou kontrolu ze strany klienta.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte soudní spory pomocí podání, účastí a souběžných záznamů o čase, které jsou připraveny k fakturaci.
- Spravujte záležitosti týkající se nemovitostí s podrobnostmi o nemovitostech, úkoly souvisejícími s uzavřením obchodu a fakturami založenými na milnících.
- Řešte případy týkající se zaměstnání tím, že budete organizovat důkazy, poznámky a fázové fakturace pro každou etapu.
✨ Ideální pro: Firmy, které potřebují přehlednost a spolehlivé fakturace na jednom místě.
Podívejte se: Umělá inteligence vám ulehčí psaní dokumentů – od uživatelských příruček a standardních operačních postupů až po právní smlouvy a popisy produktů. V tomto videu vám ukážeme, jak přesně používat umělou inteligenci k psaní dokumentace, a to na reálných příkladech a osvědčených pokynech.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro právní dokumenty pro právníky
5. Šablona právního úkolu ClickUp
Téměř osm z deseti právních oddělení firem řeší více záležitostí než kdykoli předtím, ale většina z nich nepřijala nové právníky ani zaměstnance, aby tomuto nárůstu vyhověla.
Šablona ClickUp Legal Assignment Template promění tento chaos v plán. Každý úkol je přiřazen k určité záležitosti, přičemž jsou k dispozici informace o vlastníkovi, termínu splnění a zdrojových dokumentech. Můžete označit privilegované záležitosti, propojit je s řídící smlouvou a připojit potřebné právní formuláře.
Navíc přiřazení rolí a Ganttovy diagramy ukazují, kdo návrh připravuje, kdo jej kontroluje a kdo podepisuje. Stavy znázorňují pokrok. Komentáře zachovávají kontext, ve kterém se práce odehrává. Jedná se o jednoduchý způsob, jak spravovat předávání, zabránit přepracování a zajistit dodržení časového harmonogramu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přiřazujte výzkumné poznámky, návrhy návrhů, kontroly citací a recenze partnerů s jasně stanovenými vlastníky a termíny.
- Plánujte uzavření realitních obchodů přidělením opravných prostředků k vlastnickým právům, výpisů z nájemních smluv, estoppels a podání týkajících se nemovitostí.
- Koordinujte záležitosti týkající se zaměstnání rozdělením přijímacích pohovorů, faktických poznámek a podmínek urovnání na sledovatelné úkoly.
✨ Ideální pro: Zaneprázdněné týmy, které potřebují jasné rozdělení odpovědností a rychlejší a přehlednější předávání úkolů.
💡 Tip pro profesionály: Pokud jste zavaleni smlouvami a dokumenty o dodržování předpisů, nechte těžkou práci na ClickUp Brain. Požádejte jej, aby „shrnul ustanovení o odškodnění“ nebo „vypsal data obnovení v této složce“, a on okamžitě vyhledá kontextové informace, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor. ClickUp Brain rozumí kontextu, nejen klíčovým slovům.
Můžete také požádat o „vyhledání všech úkolů označených SOC2 a zobrazení souvisejících dokumentů zásad“ a nástroj propojí soubory, komentáře a přílohy, čímž zjednoduší audit nebo kontrolu. Můžete dokonce vypracovat právní memoranda nebo aktualizace zásad pomocí jediného příkazu. Začněte s „vypracováním poznámky pro klienta o nových předpisech na ochranu osobních údajů“ a poté výstup upravte tak, aby odpovídal stylu vaší firmy.
6. Šablona pro správu právních projektů ClickUp
„Odložená spravedlnost je odepřená spravedlnost.“ Tato věta vystihuje, jak se za kulisami řídí právní práce. Stačí vynechat jedno podání, ztratit přehled o jednom schválení a silný případ se může rychle rozpadnout.
Šablona ClickUp Legal Project Management pomáhá právním firmám a interním týmům proměnit tuto výzvu ve strukturu. Každá záležitost, ať už se jedná o soudní spor s více stranami, přeshraniční transakci nebo audit dodržování předpisů, zůstává na jednom dashboardu.
Můžete přiřazovat role, přidávat právní dokumenty a kontrolovat smlouvy v procesu bez ztráty kontextu. Tato šablona vnáší disciplínu do pohyblivých částí právní práce. Pomocí dashboardů můžete kontrolovat plnění rozpočtu, pomocí Ganttových diagramů sledovat podání a pomocí automatizací spouštět připomenutí před klíčovými daty.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spravujte soudní spory nebo transakční projekty s milníky specifickými pro jednotlivé fáze, závislostmi a rozpočty.
- Dohlížejte na projekty v oblasti zaměstnanosti, jako je zavádění zásad nebo interní vyšetřování, pomocí časových os a přidělených vlastníků.
- Koordinujte rozsáhlé projekty revize smluv pomocí kontroly verzí, komentářů zúčastněných stran projektu a schvalovacího procesu.
✨ Ideální pro: Právní týmy, které zpracovávají vícefázové projekty vyžadující strukturu, odpovědnost a přehlednost.
👀 Zajímavost: Pro většinu smluv nepotřebujete inkoust. Zákon ESIGN Act stanoví, že elektronické podpisy jsou právně závazné, pokud podepisující osoba měla v úmyslu podepsat a souhlasila s elektronickými záznamy. Proto se tolik právních šablon přesouvá k elektronickému podepisování.
7. Šablona právního memoranda ClickUp
V poslední době soudy po celých Spojených státech varují právníky před phishingovými e-maily, které se tváří jako „oznámení o elektronickém podání u soudu“ a obsahují škodlivé odkazy maskované jako oznámení o případu. Právníkům se doporučuje ověřovat dokumenty prostřednictvím oficiálního systému podávání, namísto spoléhání se na přílohy.
Pokud jeden nesprávný odkaz může narušit bezpečnost, nedbalé návrhy nebo nesprávně umístěné přílohy mohou narušit vaši argumentaci. Šablona právního memoranda ClickUp vám poskytuje přehledný a vymahatelný postup pro vypracování návrhu. Obsahuje sekce pro problém, stručnou odpověď, fakta, analýzu a závěr. K jednotlivým sekcím můžete připojit zákony, předchozí rozhodnutí, smlouvy nebo seznamy příloh.
Pomocí vlastních polí můžete označit jurisdikci, klíčové orgány a termíny, aby recenzenti vždy věděli, kterou verzi právě prohlížejí. Tato šablona je také přizpůsobena způsobu práce právníků. Proměňte otevřené otázky v úkoly, zapojte recenzenty pomocí vložených komentářů, sledujte změny mezi verzemi a exportujte finální poznámky jako profesionální právní dokumenty. Vše je na jednom místě, kde je to důležité.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přiřazujte vzájemné kontroly nebo úpravy partnerů s jasnými úkoly a termíny.
- Používejte je v různých oblastech praxe: soudní spory, dodržování předpisů, smlouvy, analýza předpisů.
- Vložte online relevantní zákony, judikaturu, smlouvy nebo přílohy pro rychlou referenci.
✨ Ideální pro: Právníky, kteří chtějí efektivní a kvalitní poznámky, aniž by museli obětovat organizaci nebo autoritu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro právní dokumenty pro právníky
8. Šablona pro kontrolu smluv ClickUp
Rozhodnutí FTC upustit od navrhovaného zákazu nekalé soutěže vrátilo právníky a právní týmy do známé pozice čištění smluvních ustanovení. Každá stará pracovní smlouva nebo smlouva s dodavatelem nyní vyžaduje druhé posouzení, aby se ověřilo, zda je stále platná.
Právě v tomto ohledu může šablona pro kontrolu smluv ClickUp skutečně pomoci. Místo listování dlouhými soubory PDF nebo barevně označenými složkami můžete všechny verze, klauzule a poznámky zobrazit na jednom místě. Pomůže vám to odhalit vzorce, označit červené linky a porovnat klíčové části napříč více smlouvami.
Ještě důležitější je, že vám pomáhá spravovat recenze stejně jako spravujete případy – systematicky a transparentně. Můžete vytvářet kontrolní seznamy pro rizikové body, jako jsou odškodnění, ochrana osobních údajů nebo platební podmínky. Pomocí vlastních polí můžete zaznamenávat rozhodné právo nebo limity odpovědnosti a sledovat interní komentáře versus komentáře ze strany klienta.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Provádějte kontroly rizikových bodů u smluv o mlčenlivosti, smluv o poskytování služeb, smluv o zpracování osobních údajů, smluv o rozsahu prací a pracovních smluv.
- Standardizujte formulace týkající se odškodnění, odpovědnosti a ukončení smluv u dodavatelů a poskytovatelů služeb.
- Spravujte nájemní smlouvy na nemovitosti a dodatky s přehledným sledováním prodloužení, postoupení a ukončení.
✨ Ideální pro: Právní týmy, které zpracovávají velké množství smluv a potřebují spolehlivé a transparentní procesy kontroly.
🧠 Věděli jste, že: Colorado umožňuje párům uzavřít sňatek bez oddávajícího nebo svědků, což je proces nazývaný „self-solemnization“. Je to legální, pokud postupujete podle pokynů státu. Neobvyklé, ale velmi reálné.
9. Šablona pro správu smluv ClickUp
Vzpomínáte si na scénu z filmu The Social Network, kdy Eduardo zjistí, že jeho podíly ve Facebooku byly zředěny téměř na nulu? Tato zrada je filmová i smluvní. Každá klauzule, kterou nesledoval, a každý podpis, který neověřil, vedly ke ztrátě vlastnictví. To je dokonalý příklad toho, proč je správa smluv ve skutečnosti o kontrole a ochraně.
Šablona pro správu smluv ClickUp vám tuto kontrolu vrátí. Pomůže vám vytvořit jedno strukturované místo pro všechny smlouvy, od smluv o mlčenlivosti a smluv o poskytování služeb až po smlouvy s dodavateli a nájemní smlouvy na nemovitosti.
Každý záznam obsahuje propojené právní dokumenty, data obnovení, zúčastněné strany a platné podmínky, takže vždy víte, kdo je za co zodpovědný. Díky dashboardům a připomenutím můžete mít přehled o obnoveních, kontrolách dodržování předpisů a výpovědních lhůtách, aniž byste byli závislí na roztříštěných upozorněních v doručené poště.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Ukládejte smlouvy o mlčenlivosti, smlouvy o poskytování služeb, smlouvy o zpracování osobních údajů, pracovní smlouvy a smlouvy s dodavateli s úplnou historií verzí a vyhledávatelnými klauzulemi.
- Sledujte obnovení, vypršení platnosti a termíny dodržování předpisů, abyste zabránili tichému automatickému obnovení nebo nesplnění povinností.
- Přiřaďte interní vlastníky, kteří budou sledovat výstupy, SLA a závazky po podpisu.
✨ Ideální pro: Právní týmy, které potřebují úplný přehled a odpovědnost ve všech fázích životního cyklu smlouvy.
💡 Tip pro profesionály: Vyhněte se zběsilému psaní poznámek během hovorů s klienty nebo při briefingu případů.
Díky funkci Talk to Text v ClickUp můžete zaznamenávat každé slovo v reálném čase a sledovat, jak se samo organizuje do prohledávatelných poznámek nebo úkolů.
Jakmile konverzace skončí, požádejte jej, aby „vytvořil následné kroky z tohoto přepisu“, a on promění klíčové body v akční položky s vlastníky a daty. Přidejte zmínky, propojte úkoly nebo dokumenty a nechte jej zapamatovat si vaše právní slovní zásobu. Jedná se o bezdotykovou dokumentaci, díky které se váš právní tým může soustředit na strategii místo na psaní poznámek.
10. ClickUp Dodatek ke smlouvě Šablona
V právní praxi jsou změny a dodatky běžné. Šablona dodatku ke smlouvě ClickUp vám poskytuje spolehlivý způsob, jak dokumentovat změny, aniž byste porušili původní dohodu.
Můžete začít s touto strukturovanou právní šablonou, která zachycuje název smlouvy, smluvní strany, upravovanou klauzuli, přesné nahrazené nebo přidané podmínky a datum účinnosti. Přiložte kontrolní smlouvu, související právní dokumenty a veškerá nezbytná schválení, abyste zajistili úplnost auditní stopy.
Zároveň vám vlastní pole umožňují označit rozhodné právo, požadavky na oznámení, protiplnění a požadované podpisy. Vše zůstává na jednom místě, což znamená méně záměn verzí a přehlednější dokumenty online pro interní kontrolu i kontrolu protistranou.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Prodlužte dobu trvání nájmu nebo služeb a aktualizujte výpovědní lhůty, poplatky nebo období pro obnovení.
- Přidejte práci do stávajícího SOW s novými výstupy, časovými harmonogramy a kritérii přijatelnosti.
- Upravujte formuláře pro zpracování dat s revidovanými bezpečnostními povinnostmi, seznamy subdodavatelů nebo jurisdikčními jazyky.
✨ Ideální pro: Týmy, které rychle formalizují změny a zároveň zachovávají přehledné a obhajitelné záznamy o smlouvách.
👀 Věděli jste, že: Podle společnosti Forrester Research dosáhly organizace používající ClickUp za tříleté období odhadovanou návratnost investic (ROI) ve výši 384 %. Tyto organizace generovaly přibližně 3,9 milionu USD přírůstkových výnosů prostřednictvím projektů umožněných nebo vylepšených pomocí ClickUp .
📖 Přečtěte si také: Jak optimalizovat proces kontroly dokumentace
11. Šablona partnerské smlouvy ClickUp
Představte si klasický moment z pořadu Shark Tank. Zakladatel podepisuje dohodu o kapitálové účasti a malých licenčních poplatcích. Všichni se usmívají. Pak začíná due diligence a čísla se mění. Jediné, co v tu chvíli chrání obě strany, je jasná partnerská smlouva, která stanoví vlastnictví, hlasovací práva, pravidla rozhodování a co se stane, pokud někdo chce odstoupit.
Šablona partnerské smlouvy ClickUp pokrývá příspěvky, rozdělení zisku, práva na správu, řešení sporů a mechanismy vystoupení na jednom místě.
Připojte hlavní smlouvu, související právní dokumenty a veškeré podrobnosti o kapitálové tabulce, aby byly všechny informace pohromadě. Vlastní pole vám umožňují zaznamenat rozhodné právo, nabytí práv, vzorce výkupů a klíčové podmínky, aby strany přesně věděly, co podepisují.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nastavte vlastnictví, kapitálové vklady a pravidla hlasování s jasnými definicemi.
- Přidejte mechanismy nabývání práv, odkupu a zrušení, aby byly výstupy předvídatelné.
- Uchovávejte smlouvy o mlčenlivosti, převody duševního vlastnictví a dodatky k partnerským smlouvám jako dokumenty online na jednom místě.
✨ Ideální pro: Zakladatele, kteří jasně formalizují role, vlastnictví a rozhodování.
📖 Přečtěte si také: Software pro právní workflow, který pomáhá organizovat práci právních firem
12. Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového řízení ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového řízení ClickUp vám nabízí strukturovanou právní šablonu, ve které můžete na jednom místě definovat rozsah, milníky, výstupy, kontrolu změn a platební podmínky.
Připojte SOW, ceníky a podpůrné právní dokumenty, použijte vlastní pole k zaznamenání časových harmonogramů, frekvence fakturace a práv na ukončení. Tímto způsobem jsou obě strany předem informovány o plánu. Tato šablona také zajišťuje, že živý projekt je v souladu s dokumentací.
Převádějte části smlouvy na úkoly, přiřazujte vlastníky, mapujte závislosti v Ganttově nebo kalendářovém zobrazení a nastavujte připomenutí pro kontroly a schvalování.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenejte rozsah, výstupy, předpoklady a požadavky na změny do jednoho dokumentu, který se snadno spravuje.
- Propojte platby s milníky nebo formuláři o přijetí a sledujte stav, aniž byste museli prohledávat e-maily.
- Využijte je při zavádění IT, marketingových kampaních a vybavování nemovitostí, kde záleží na časových harmonogramech a schvalování.
✨ Ideální pro: Týmy realizující projekty, které chtějí jistotu dodání podloženou jasnou a vymahatelnou smlouvou.
13. Šablona smlouvy o poskytování poradenských služeb ClickUp
I ti největší podnikatelé na světě potřebují neprůstřelné smlouvy, které definují hodnotu, odpovědnost a rozsah. Právě toho vám pomůže dosáhnout šablona konzultační smlouvy ClickUp.
Nezávislým konzultantům, agenturám a podnikům poskytuje přizpůsobitelné právní dokumenty, ve kterých lze popsat služby, výstupy, poplatky a podmínky. Můžete specifikovat platební údaje, doložky o mlčenlivosti a omezení odpovědnosti, aby obě strany přesně věděly, co se od nich očekává a co je chráněno.
V rámci ClickUp můžete tuto smlouvu přímo propojit s probíhajícími projekty klientů. Proměňte klauzule v proveditelné úkoly, nastavte připomenutí pro kontrolu dodávek a připojte právní formuláře, jako jsou smlouvy o mlčenlivosti nebo dodatky, pro úplnou přehlednost.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přidejte doložky o mlčenlivosti, duševním vlastnictví a zákazu konkurence, abyste ochránili data klientů a obchodní zájmy.
- Spravujte revize a obnovení pomocí úkolů, termínů a sledování stavu.
- Ukládejte všechny právní dokumenty online pro hladkou spolupráci a připravenost na audit.
✨ Ideální pro: Konzultanty, poradce a firmy, které chtějí formalizovat služby a zajistit dodržování předpisů při zachování důvěry klientů.
📖 Přečtěte si také: Nejspolehlivější software pro sledování času právníků
14. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Dobrá smlouva o poskytování služeb jasně stanoví finanční podmínky, rozsah, kritéria přijetí a časový harmonogram, aby obě strany přesně věděly, jak bude práce probíhat. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp tuto jasnost promění v hotový dokument, který si můžete přizpůsobit.
Definujte rozsah, výstupy a platební podmínky na jednom místě a poté přiložte SOW a všechny požadované právní dokumenty. Vlastní pole usnadňují správu smlouvy. Můžete sledovat sazby, frekvenci fakturace, žádosti o změny, podmínky ukončení a vlastnictví duševního vlastnictví, aby byly chráněny obě strany.
Šablona také pomáhá týmům plnit své sliby. Můžete převést klauzule na úkoly, přiřadit jim vlastníky a sledovat schvalování v kalendáři nebo Ganttově diagramu. To snižuje počet sporů, urychluje schvalování a vytváří profesionální záznamy, na které se můžete spolehnout.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Balíčky profesionálních služeb s jasným rozsahem, kritérii přijetí a propojenými SOW.
- Propojte platby s milníky nebo výsledky a sledujte stav bez nutnosti sledovat e-maily.
- Spravujte vybavení nemovitostí, zavádění IT nebo marketingové služby s mapovanými závislostmi a schváleními.
- Zahrňte důvěrnost, ochranu údajů a ukončení smlouvy pro větší pohodlí do jedné smlouvy s možností vyhledávání.
✨ Ideální pro: Poskytovatele služeb a interní týmy, které chtějí jasně definovaný rozsah, přehledné předávání a včasné dodání založené na jasných právních podmínkách.
15. Šablona firemních zásad ClickUp
První moderní příručky pro zaměstnance vycházely z poválečných firemních příruček, jako byla „Basic Beliefs“ společnosti IBM. Dnes však jde o víc než jen o firemní kulturu. Například opomenutí některého kroku v rámci dodržování předpisů může vést k reálným sankcím nebo soudním sporům.
Šablona firemních zásad ClickUp vám poskytuje jedno místo, kde můžete navrhovat, aktualizovat a publikovat jasné zásady jako živé právní dokumenty. Vytvořte sekce pro kodex chování, zásady týkající se dovolené, práci na dálku, zabezpečení dat a prevenci obtěžování. Poté připojte příslušné právní formuláře a potvrzení, aby byl záznam připraven k auditu.
Pomůže vám také převést zásady do praxe. Přiřaďte každé zásadě vlastníka, naplánujte roční kontroly a nastavte automatická připomenutí pro školení nebo potvrzení.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Centralizujte kapitoly příruček, povinná oznámení a dodatky specifické pro danou jurisdikci s kontrolou verzí.
- Sledujte cykly školení o obtěžování a ukládejte záznamy o jejich absolvování, abyste splnili státní požadavky.
- Přiřaďte bezpečnostní zásady související s OSHA k úkolům a termínům, abyste se vyhnuli zmeškaným aktualizacím.
✨ Ideální pro: personální a právní týmy, které standardizují zásady napříč pobočkami s důvěryhodným dodržováním předpisů.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší právní AI nástroje a software pro právníky
16. Šablona zásad a postupů pro zaměstnance ClickUp
Kultura pohltí strategii k snídani
Kultura pohltí strategii k snídani
Peter Drucker ve svém nadčasovém postřehu dokonale vystihuje, proč jsou dobře zdokumentované zásady pro zaměstnance důležitější, než si většina vedoucích pracovníků uvědomuje.
Šablona ClickUp Employee Policies and Procedures Template pomáhá týmům HR proměnit tyto kulturní hodnoty v praktické a transparentní zásady. Od nástupu nových zaměstnanců po výplaty vám poskytuje jeden centrální pracovní prostor pro psaní, kontrolu a vylepšování příruček pro zaměstnance.
Můžete přiřadit cykly kontroly, označit vlastníky zásad a přidat poznámky o dodržování předpisů, čímž zajistíte, že vaše dokumentace zůstane relevantní i při vývoji vašeho týmu nebo předpisů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Udržujte centralizovanou, prohledávatelnou knihovnu zásad pro zaměstnance.
- Přiřazujte vlastnictví a automatizujte cykly revize zásad.
- Udržujte všechny verze připravené k auditu a v souladu s měnícími se zákony.
✨ Ideální pro: týmy HR a compliance, které vytvářejí silnou a transparentní kulturu na pracovišti.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu právních projektů pro právníky
Buďte v souladu s předpisy a připraveni z právního hlediska díky ClickUp.
Ať už se jedná o smlouvu s klientem, aktualizaci zásad nebo partnerskou dohodu, jasnost je to, co udržuje vztahy silné. A o tom jsou tyto právní šablony. 💯
ClickUp vyniká nejen tím, že nabízí tyto šablony, ale také tím, že vám poskytuje prostor, kde jsou dokumenty, termíny a rozhodnutí pohromadě. Můžete zkontrolovat smlouvu, přiřadit úkol pro zpětnou vazbu, sledovat revize a dokonce automatizovat připomenutí pro obnovení.
Je to jako mít své právní, provozní a projektové týmy doslova na jedné stránce. 🎉
Pomocí online právních šablon ClickUp rychle vytvořte vše, co potřebujete – osobní smlouvy, formuláře týkající se majetku a smlouvy se zákazníky. Vyberte si komplexní šablonu, vyplňte pole, vyberte správné klauzule a poté ji vytiskněte nebo stáhněte a snadno sdílejte přístup.
Pokud máte nějaké dotazy, použijte ikonu komentáře pro odpověď, vytvářejte kopie, abyste měli k dispozici neomezený počet verzí pro oblíbené a potenciální změny, a buďte připraveni prodávat nebo zapojit rodinu a zákazníky.
Prozkoumejte bezplatné právní šablony registrací do ClickUp !