10 nejlepších softwarů pro právní dokumenty pro právníky v roce 2025

Advokátní kanceláře možná fungují na základě papírových procesů, ale kdo říká, že váš tým právníků musí pracovat jako v roce 1986? Právní záležitosti se mohou rychle zkomplikovat, proto je nyní důležitější než kdy jindy přijmout moderní řešení, jako je software pro právní dokumenty.
Se správným softwarem zefektivníte provoz, zlepšíte vztahy s klienty a snížíte rizika ve všech oblastech. Tyto nástroje revolučním způsobem mění způsob, jakým právníci řídí projekty, a usnadňují organizaci případů, zaměstnanců a dat na jednom místě. ✨
Pokud je nejvyšší čas, aby vaše advokátní kancelář provedla změnu, podívejte se na tohoto průvodce softwarem pro právní dokumenty. Ukážeme vám, co hledat v softwaru pro právní projektový management, a představíme vám 10 nejlepších softwarových řešení pro právní odvětví.
Co je software pro správu právních dokumentů?
Software pro právní dokumenty, známý také jako software pro správu právních dokumentů, je specializovaný nástroj určený k ukládání, správě a sledování digitálních dokumentů v právnických firmách. Zjednodušuje proces vytváření, organizování a vyhledávání důležitých právních souborů a zajišťuje, že důležité dokumenty jsou bezpečné a zároveň přístupné.
Tento software často obsahuje funkce jako:
- Funkce vyhledávání
- Nástroje pro spolupráci
- Správa verzí
- Sledování dodržování předpisů
Jaké jsou klíčové funkce, které byste měli hledat v softwaru pro právní dokumenty?
Každá advokátní kancelář je jiná, ale přesto existují některé klíčové funkce, které byste měli hledat v softwaru pro právní dokumenty. Doporučujeme najít software, který nabízí:
- Správa a ukládání dokumentů: Advokátní kanceláře zpracovávají obrovské množství dokumentů. Hledejte software pro projektové řízení, který nabízí cloudové úložiště dokumentů, abyste měli přístup ke svým souborům kdykoli a odkudkoli 📁.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Čím intuitivnější je software, tím rychleji se vám vrátí investice.
- Přizpůsobitelné šablony a dashboardy: Hledejte řešení se šablonami, které standardizují právní proces. Přizpůsobitelné dashboardy jsou také nezbytností, protože vám poskytují přehled o postupu projektu, milnících a závislostech.
- Automatizace pracovních postupů: Zbavte se manuálních procesů automatizací úkolů, seznamů úkolů a dalších činností pomocí automatizace založené na spouštěčích.
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase: Hledejte software pro správu právních projektů v cloudu. Tímto způsobem bude mít váš tým přístup ke své práci a bude moci spolupracovat na právních dokumentech v reálném čase, ať už se nachází kdekoli.
- Sledování času: Zaznamenávejte každou fakturovatelnou hodinu. Dobré řešení pro právní projektový management bude obsahovat nástroje pro sledování času a fakturaci, které podpoří ziskovost vaší firmy 💰.
- Funkce pro přijímání klientů: Vztahy s klienty jsou základem každé úspěšné praxe. Hledejte řešení s funkcemi pro správu vztahů s klienty (CRM), které vám pomohou spravovat dodávky, zefektivnit komunikaci s klienty a zjednodušit přijímání klientů.
10 nejlepších softwarů pro správu právních dokumentů v roce 203
Hledáte snadné způsoby, jak zvýšit zisky vaší firmy? Přechod na nejlepší software pro správu právních projektů ve vašem odvětví. Toto je náš výběr 10 nejoblíbenějších softwarů pro právnické firmy, které chtějí posunout svou firmu na vyšší úroveň. 🙌
1. ClickUp
ClickUp Docs představuje revoluční přístup ke správě vašich právních dokumentů. ClickUp zajišťuje, že proces správy vašich právních dokumentů bude vždy plynulý a efektivní. Jeho robustní vyhledávací funkce vám pomůže rychle a snadno najít soubory, čímž zvýší produktivitu vaší právní kanceláře.
Převedením svých právních dokumentů do ClickUp Docs získáte bezpečnost, přístupnost a výhody spolupráce, které by měl moderní software pro právní dokumenty nabízet, a zefektivníte tak své operace a poskytnete svým klientům špičkové služby.
Právní týmy používají ClickUp ke správě případů, pracovního vytížení zaměstnanců a údajů o výkonu na jednom místě. Považujte jej za švýcarský armádní nůž mezi softwarem pro projektové řízení s funkcemi pro fakturaci klientům, sledování času, dokumentaci poznámek k případům a dokonce i CRM pro získávání potenciálních zákazníků a správu klientů. 🧑💼
ClickUp také obsahuje rozsáhlou knihovnu šablon plnou právních šablon. Podívejte se na šablonu pro správu právních klientů, abyste mohli sledovat pokrok klientů v Ganttově diagramu nebo kontrolním seznamu a získat rychlý přehled o každém klientovi a případu. Šablona ClickUp pro sledování právních případů a fakturaci je nezbytná pro organizaci všech informací o klientech, aktivitách v případech a fakturovatelných hodinách v přehledné databázi bez nutnosti programování. 📚
Pokud nemáte čas vyplňovat tyto šablony, existuje i na to nástroj. ClickUp AI píše e-maily, projektové briefy, časové osy a další dokumenty pouhým kliknutím. Tento nástroj pro psaní s umělou inteligencí dokáže zkontrolovat gramatiku, shrnout smlouvy a formátovat obsah během chvilky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Díky více než 1 000 integracím ClickUp je připojení všech vašich digitálních nástrojů na jednom místě hračkou.
- Pomocí nástroje Proofing můžete do smluv přidávat návrhy a komentáře.
- Sdílení a oprávnění k ochraně právních dokumentů
- Brainstormujte vítězné argumenty s členy týmu pomocí ClickUp Whiteboards.
- Přiřazujte úkoly, vytvářejte závislosti a sledujte pracovní vytížení svého týmu pomocí ClickUp Tasks.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze pro placené tarify.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže začátečníkům může chvíli trvat, než plně využijí potenciál této platformy.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. ProProfs Project
ProProfs je softwarová sada s řešeními pro správu úkolů, plánování, plánování zdrojů a další. ProProfs Project není specializovaný software pro správu právních projektů, ale můžete jej použít k řízení své právní firmy.
Ano, jedná se spíše o základní řešení pro projektové řízení. Pokud však potřebujete základní nástroj pro přidělování úkolů, spolupráci a vizualizaci pracovních postupů, ProProfs je jednoduchý a cenově dostupný.
Nejlepší funkce ProProfs Project
- Vytvářejte faktury a zprávy
- Sledujte fakturovatelné hodiny svého týmu
- Vizualizujte svůj pracovní postup pomocí Ganttových diagramů
- Přepněte do zobrazení Kanbanové tabule, abyste viděli všechny projekty na vysoké úrovni.
Omezení projektu ProProfs
- Tento nástroj neobsahuje funkce jako CRM nebo týmový chat.
- Nemá mnoho recenzí, které byste mohli použít jako reference.
Ceny softwaru ProProfs Project
- 39,97 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze ProProfs Project
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (75+ recenzí)
3. Asana
Asana je oblíbené řešení pro správu pracovních postupů, které je nabité funkcemi. Asana se používá jako software pro správu právních dokumentů, spravuje vaše klientské portfolio a generuje inteligentní zprávy. Můžete dokonce vytvářet vlastní pravidla a závislosti, abyste mohli snadněji spravovat všechny zaměstnance, projekty a úkoly. 🧘
Nejlepší funkce Asany
- Asana Intelligence AI stanovuje chytré cíle na základě historické výkonnosti.
- Vytvořte pro svůj tým vlastní pracovní postupy a automatizace.
- Vizualizujte projekty v časové ose nebo v zobrazení tabule
- Vytvořte jeden sdílený týmový kalendář pro jednodušší plánování
Omezení Asany
- Asana může být zpočátku obtížná na ovládání.
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné vytvářet hierarchie úkolů a závislosti.
Ceny Asany
- Základní: Zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 200 recenzí)
4. MerusCase
MerusCase je software pro správu právních projektů určený pro zaneprázdněné právnické firmy. MerusCase, navržený speciálně pro nuance práva, zefektivňuje správu dokumentů, fakturaci a spolupráci. Pyšní se také bezpečností na úrovni bank – ideální pro ochranu citlivých právních souborů. 🗄️
Nejlepší funkce MerusCase
- Skenujte najednou tisíce dokumentů a snadno je organizujte
- Najděte dokumenty za kratší dobu díky prediktivnímu vyhledávání
- Systém správy dokumentů pro správu dokumentů klientů
- Využijte sledování času k zjednodušení elektronické fakturace pro klienty
Omezení MerusCase
- MerusCase nemá mnoho uživatelských recenzí.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby MerusCase měl offline funkce.
Ceny MerusCase
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MerusCase
- G2: 4,6/5 (5 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
5. Monday. com
Monday.com je sada tří řešení: Work Management, Sales CRM a Dev. Jako právník budete pravděpodobně potřebovat Work Management a Sales CRM.
Správa práce zahrnuje základní funkce pro správu projektů, jako je správa projektů, úkolů a zdrojů, spolu se sledováním cílů. CRM pro prodej zefektivňuje správu klientů pomocí nástrojů pro správu potenciálních zákazníků, vizualizaci prodejního procesu a sledování výkonu. 📈
Monday.com – nejlepší funkce
- Vytvořte vizuální tabuli pro každý projekt
- Vyberte si z pohledů Kanban, kalendář, časová osa nebo Ganttův diagram.
- Sledujte časové osy, rozpočty a cíle pomocí přizpůsobených dashboardů.
- Monday.com se integruje s Adobe Creative Cloud, Slackem a dalšími aplikacemi.
Omezení Monday.com
- Několik uživatelů hlásí problémy s navigací v nástrojích tohoto softwaru.
- Ostatní uživatelé by si přáli, aby platforma měla více šablon.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Výhoda: 16 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 8 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
6. Redbooth
Redbooth je software pro správu právních služeb určený pro malé i velké právnické firmy. Integruje interní a externí komunikaci na jednom místě a kombinuje videokonference, správu úkolů a přizpůsobené pracovní postupy do jedné platformy.
Nejlepší funkce Redbooth
- Vyberte si šablonu Redbooth a urychlete tvorbu projektů.
- Pořádejte videohovory v HD kvalitě, aniž byste museli opustit svou platformu pro projektové řízení.
- Zobrazte úkoly svého týmu v Ganttově diagramu nebo na Kanban tabuli.
- Označte urgentní úkoly, které vyžadují okamžitou pozornost 🚨
Omezení Redbooth
- Redbooth nemá mnoho šablon
- Někteří uživatelé by si přáli, aby platforma nabízela více možností přizpůsobení.
Ceny Redbooth
- Výhoda: 9 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Redbooth
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
7. Clio
Tento software pro správu právních dokumentů používá více než 150 000 právních profesionálů. Clio kombinuje fakturaci, přijímání klientů, správu dokumentů a kalendáře do jedné platformy.
Jeho funkce jsou sice zajímavé, ale jeho bezpečnostní protokoly jsou opravdu působivé. Clio má bezpečnostní tým, který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, a provádí nepřetržité monitorování zranitelnosti.
Nejlepší funkce Clio
- Clio nabízí špičkové zabezpečení
- Integrace s více než 250 aplikacemi
- Rychlé podepisování smluv pomocí elektronických podpisů
- Vytvořte si vlastní šablony, které můžete opakovaně používat.
Omezení Clio
- Někteří uživatelé zmiňují špatné zkušenosti se zákaznickým servisem.
- Ostatní uživatelé by si přáli, aby Clio mělo více možností přizpůsobení.
Ceny Clio
- EasyStart: 39 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Essentials: 69 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Kompletní: 129 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Clio
- G2: 4,6/5 (více než 570 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
8. Trello
Trello začalo jako řešení digitální Kanban tabule, ale dnes má výkonné funkce, které z něj dělají špičkový nástroj pro správu právních projektů. Jeho automatizační nástroj Butler nabízí automatizaci bez kódování, která výrazně zefektivní pracovní postupy vašeho týmu. Trello také nabízí robustní knihovnu šablon, ze které můžete čerpat, abyste urychlili tvorbu projektů. ⏩
Nejlepší funkce Trello
- Vyberte si ze stovek doplňků, které rozšíří funkčnost vašeho účtu Trello.
- Vyberte si z pohledů Časová osa, Kalendář, Řídicí panel, Tabulka a Mapa.
- Vytvořte si vlastní pracovní panely pro každý případ
- Integrujte Trello s Google Drive, Zapier, Evernote a dalšími aplikacemi
Omezení Trella
- Trello neobsahuje nástroje pro fakturaci nebo sledování času.
- Někteří uživatelé nemají rádi omezené hierarchie úkolů a reportování v Trello.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 900 recenzí)
9. HighQ
HighQ je produkt společnosti Thomson Reuters určený pro správu právních kanceláří. Obsahuje funkce pro spolupráci, produktivitu a sledování úkolů, stejně jako správu dokumentů a dat. Sedmdesát pět procent klientů HighQ tvoří společnosti z žebříčku Fortune 500, takže je nejvhodnější pro velké podniky. 👔
Nejlepší funkce HighQ
- Využijte předem připravené šablony k automatizaci tvorby dokumentů.
- Vytvářejte pracovní postupy založené na spouštěčích
- Přizpůsobte si pole a metadata
- Spravujte svůj tým pomocí sdílených kalendářů, toků aktivit a sledování úkolů.
Omezení HighQ
- Nemá mnoho recenzí, které by sloužily jako reference.
- Několik uživatelů uvádí, že platforma je poněkud drahá.
Ceny HighQ
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze HighQ
- G2: 3,9/5 (4 recenze)
- Capterra: 4,5/5 (38 recenzí)
10. Evernote
Evernote má sice pověst aplikace pro pořizování poznámek, ale mnoho malých firem tento nástroj používá jako software pro správu právních projektů. Naskenujte a uložte dokumenty do Evernote a rychle je vyhledejte pomocí pokročilé funkce vyhledávání. Dokonce propojí kalendáře, úkoly a soubory vašeho týmu na jednom místě. 📅
Nejlepší funkce Evernote
- Pomocí nástroje Web Clipper ukládejte zajímavé informace z celého webu.
- Vytvářejte sdílené poznámky, aby byl váš tým vždy na stejné vlně.
- Spolupracujte na poznámkách v reálném čase
- Evernote podporuje lehký CRM systém pro propojení kontaktních informací, e-mailů a souborů v jedné databázi.
Omezení Evernote
- Evernote neobsahuje funkce pro sledování času nebo fakturaci.
- Jedná se spíše o platformu pro správu poznámek a dokumentů než o řešení pro správu projektů.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 10,83 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Profesionální: 14,17 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 100 recenzí)
Zefektivněte správu svých právních dokumentů pomocí ClickUp
Práce v právním oboru není pro slabé povahy – stejně jako projektový management. Proč rozptylovat své projekty a každodenní právní úkoly na různé platformy, když je můžete sjednotit?
S ClickUpem nemusíte přepínat mezi několika nástroji. Získáte nejlepší software pro správu projektů a můžete si jej přizpůsobit pro veškerou svou právní práci, abyste vždy dosáhli svého cíle. 🎯
Ale víme, že vidět znamená věřit. Vytvořte si hned teď pracovní prostor ClickUp – není potřeba kreditní karta.