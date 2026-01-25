13 nejlepších alternativ Elvex pro orchestraci AI v roce [rok]

Když investujete do AI, ale spoléháte se na nesouvislé nástroje a provizorní pracovní postupy, vše se zpomaluje. To vede k AI dluhu nebo AI rozrůstání, což je rostoucí propast mezi tím, co budujete, a tím, co můžete konzistentně provozovat ve výrobě.
Elvex steps je platforma pro orchestraci AI, která pomáhá některé z těchto překážek odstranit. Sdružuje všechny vaše komponenty AI na jednom místě, což vám umožňuje standardizovat způsob provádění práce a snížit manuální úsilí potřebné k provozu systémů založených na LLM.
S rostoucími nároky však může být Elvex omezený, pokud potřebujete hlubší orchestrovací vzory, flexibilnější architekturu nebo silnější podporu pro komplexní pracovní postupy s více agenty.
Pokud jste se setkali s podobnými překážkami, tento seznam nejlepších alternativ Elvex vám pomůže najít lepší alternativu.
Nejlepší alternativy Elvex pro orchestraci AI na první pohled
Zde je stručné srovnání nejlepších alternativ k Elvexu, abyste mohli rychle najít to, co vám nejlépe vyhovuje.
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Brain, BrainGPT, řízení projektů AI, sledování úkolů, agenti AI, koordinace více agentů, řízení pracovních postupů, prémiové modely LLM
|Týmy, které chtějí řízení pracovní síly založené na AI a komplexní řízení projektů
|Navždy zdarma; individuální ceny pro podniky
|Podium
|Interakce se zákazníky řízené umělou inteligencí, automatické směrování, připomenutí a sledování Ray ID
|Pracovní postupy pro komunikaci se zákazníky
|Ceny na míru
|Tidio
|Živý chat poháněný umělou inteligencí, podmíněné spouštěče, automatizace pracovních postupů na více platformách
|Zákaznická podpora a živý chat
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|Vertex AI
|Orchestrace podnikové AI, multimodální pracovní postupy, podmíněné větvení a monitorování
|Týmy spravující více modelů/pipeline AI
|Ceny na míru
|Kore. AI
|Orchestrace konverzační AI, vícefázové pracovní postupy, dashboardy v reálném čase
|Konverzační pracovní postupy pro podniky
|Ceny na míru
|Botpress
|Open-source konverzační AI, detailní kontrola pracovních postupů, modulární komponenty
|Týmy, které potřebují flexibilní a přizpůsobitelnou koordinaci AI chatu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 89 $ + výdaje na AI/měsíc.
|LangChain
|Rámec pro vytváření AI workflow, orchestraci více agentů a integraci API
|Vývojáři vytvářející aplikace založené na LLM
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 39 $/měsíc.
|ServiceNow
|Orchestrace pracovních postupů AI, automatizace IT/provozu, prediktivní výstrahy
|IT a provozní týmy ve velkých organizacích
|Ceny na míru
|CrewAI
|Orchestrace více agentů, lidský faktor, externí integrace
|Týmy, které potřebují spolupracující AI agenty
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny
|n8n
|Automatizace pracovních postupů s otevřeným zdrojovým kódem, spouštěče řízené událostmi a vizuální úpravy
|Automatizace pracovních postupů bez kódování pro integraci dat a aplikací
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny
|Zapier
|Automatizace bez kódování, vícestupňové Zaps, integrace aplikací
|Podniky propojující více nástrojů SaaS
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29,99 $/měsíc.
|Atera
|Orchestrace správy IT, správa oprav, pravidla upozornění a reportování
|IT týmy a poskytovatelé spravovaných služeb
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 169 USD/měsíc.
|LocaliQ
|Správa potenciálních zákazníků založená na umělé inteligenci, automatizace multikanálového marketingu, sledování kampaní a automatizace SMS/hlasových zpráv
|Podniky, které chtějí spravovat potenciální zákazníky, provádět automatizované kampaně a sledovat marketingovou výkonnost
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v alternativách Elvex?
Výběr správného nástroje závisí na vašich konkrétních potřebách a systémových požadavcích, ale zde je několik faktorů, které musíte zvážit:
- Návrh a přizpůsobení pracovních postupů AI: Hledejte platformu, která vám umožní vytvářet, vizualizovat a přizpůsobovat vícestupňové automatizace pracovních postupů AI s rozvětvovací logikou, dynamickým směrováním, voláním nástrojů a flexibilitou pro připojení libovolného modelu, který preferujete.
- Podpora více modelů: Ujistěte se, že nástroj podporuje různé LLM a multimodální modely, což vám umožní přepínat mezi modely, kombinovat je v pracovních postupech nebo optimalizovat jejich využití na základě nákladů a výkonu.
- Provádění a automatizace v reálném čase: Ověřte, zda nástroj dokáže spouštět pracovní postupy v reálném čase pomocí webhooků, událostí nebo naplánovaných spuštění, aby agenti mohli okamžitě reagovat na obchodní signály a provozní potřeby.
- Monitorování a pozorovatelnost: Zkontrolujte, zda poskytuje podrobné protokoly, analytické údaje, trasování a zprávy o výkonu, aby bylo možné sledovat chování agentů AI pro automatizaci, odstraňovat poruchy a průběžně optimalizovat výsledky.
- Integrace a připojení dat: Vyberte si nástroj, který se snadno propojí s vašimi stávajícími nástroji, CRM, databázemi, API a cloudovými prostředími.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Vyberte si platformu, která splňuje hlavní standardy ochrany osobních údajů, jako jsou GDPR a SOC-2, a navíc nabízí šifrování, kontrolu přístupu, bezpečné řízení API a auditní stopy.
- Snadné použití: Zkontrolujte, zda je intuitivní, bez nutnosti programování nebo s minimálními požadavky na programování a přístupný jak pro technicky zdatné, tak pro technicky neznalé uživatele, aby váš tým mohl rychle vytvářet a iterovat.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že platforma podporuje pracovní postupy s velkým objemem dat a architekturu s více agenty, aby mohla plynule růst s vaším využitím.
Nejlepší alternativy k Elvexu
Podívejme se na nejlepší alternativy Elvexu a na to, čím se každá z nich od ostatních odlišuje.
1. ClickUp (nejlepší pro pracovní postupy založené na umělé inteligenci a AI agenty)
Elvex nabízí bezpečné řízení umělé inteligence s podporou více modelů, automatizaci pracovních postupů a tvorbu bez kódu, které jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na správu podniku. Umělá inteligence však nepřináší hodnotu izolovaně od vašich provozních pracovních postupů.
A pokud vaše platforma pro orchestraci AI existuje odděleně od místa, kde týmy skutečně vykonávají práci, přidáváte další nástroj, který je třeba spravovat, místo toho, abyste skutečně propojili AI s provozem.
Vyzkoušejte ClickUp. Jedná se o první konvergované AI pracovní prostředí na světě, které spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy.
Vaši AI agenti, projektový management, dokumentace a týmová spolupráce existují v jednom bezpečném pracovním prostoru, kde má AI 100% obchodní kontext – nejde jen o izolované výzvy.
Díky tomuto prostředí plně citlivému na kontext mohou uživatelé ClickUp eliminovat všechny formy rozptýlení práce. Už žádné izolované chatové konverzace, e-maily a agenti, už žádné zadávání úplného kontextu a dokumentace do AI agenta, aby pro vás pokaždé pracoval. Díky podnikové úrovni zabezpečení a správě zabudované do platformy, kde se práce skutečně odehrává, fungují vaši agenti a AI pracovní postupy jako skuteční spolupracovníci.
AI, která rozumí celému vašemu provoznímu kontextu
ClickUp Brain funguje jako inteligentní vrstva, která propojuje celý váš pracovní prostor. Čte vaše úkoly, dokumenty, komentáře a propojené nástroje, jako jsou Drive, Slack, Figma, GitHub nebo Jira.
Protože rozumí celému kontextu vaší práce, můžete mu klást podrobné provozní otázky a získat přesné odpovědi vycházející ze skutečných pracovních postupů, které váš tým používá.
AI agenti, kteří autonomně provádějí práci napříč vašimi pracovními postupy
Na základě inteligence poskytované ClickUp Brain fungují AI agenti ClickUp jako inteligentní stavební bloky bez nutnosti programování.
Můžete nasadit agenty, kteří budou zpracovávat úkoly, jako je automatické směrování podpůrných ticketů, shrnování dokumentů, extrahování informací z e-mailů nebo dokonce přepínání mezi LLM na základě kontextu nebo citlivosti dat.
Každý agent lze nakonfigurovat tak, aby se spouštěl při konkrétních událostech, předával data mezi modely a komunikoval s vašimi stávajícími nástroji, a to vše při zachování přísných bezpečnostních a auditních kontrol.
🎬 Agent v akci pro podnikové IT týmy: Vytvořte softwarového bezpečnostního superagenta, který spravuje frontu bezpečnostních incidentů. Když je nahlášena chyba s vysokou prioritou, agent automaticky vyhodnotí její závažnost na základě postižených systémů ve vaší CMDB.
Poté vytvoří nápravné úkoly a přiřadí je příslušným technickým týmům. Na základě rozsahu dopadu vypracuje návrh komunikace se zainteresovanými stranami. Naplánuje následné kontroly. To vše se odehraje během několika minut od detekce incidentu, bez ručního třídění nebo koordinace mezi více týmy a nástroji.
Ušetřené hodiny a nevídaná efektivita.
Více informací najdete v následujícím videu:
Jakmile jsou vaši agenti nastaveni a spuštěni, můžete dále vylepšovat a zefektivňovat orchestraci pracovních postupů pomocí přepínání modelů. Můžete přistupovat k prémiovým modelům AI a přiřadit je ke konkrétním úkolům, jako je ChatGPT pro psaní a Claude pro uvažování, takže každý agent používá AI, která je pro danou úlohu nejvhodnější.
💟 Bonus: Nasazení podnikové AI vyžaduje flexibilitu, aby bylo možné použít správný model pro každý případ použití, hlasové ovládání pro rychlejší provoz a jednotné vyhledávání ve všech znalostech organizace.
ClickUp BrainGPT poskytuje multimodální funkce AI s integrovanou správou podniku, díky čemuž není nutné spravovat samostatné vztahy s dodavateli nebo bezpečnostní protokoly pro každého poskytovatele AI.
- Kontextová AI, která rozumí vašim podnikovým pracovním postupům: Na rozdíl od samostatných nástrojů AI, které vidí pouze jednotlivé výzvy, Brain GPT přistupuje k vašim projektovým plánům, technickým specifikacím, historii incidentů a týmovým diskusím, aby poskytoval odpovědi založené na vašich skutečných operacích, architektonických rozhodnutích a požadavcích na dodržování předpisů.
- Přepínejte mezi předními LLM na základě požadavků úkolů: Získejte přístup k Claude, ChatGPT a Gemini na jedné platformě, aby týmy mohly vybrat optimální model pro technickou dokumentaci, generování kódu, kreativní obsah nebo analýzu dat, aniž by musely spravovat více klíčů API a provádět bezpečnostní kontroly.
- Hlasové ovládání pro hands-free správu pracovních postupů: Použijte funkci Talk to Text k hlasovému zaznamenávání hlášení incidentů, aktualizaci stavu projektů, vytváření úkolů nebo dotazování na provozní metriky v kritických situacích, kdy není praktické psát na klávesnici.
- Sjednocené vyhledávání v celém vašem technologickém stacku: Vyhledávejte dotazy napříč úkoly ClickUp, technickou dokumentací, připojenými repozitáři jako GitHub, komunikací ve Slacku a designovými soubory ve Figma současně.
Pro doplnění nabídky vám ClickUp Automations umožňuje nastavit pracovní postupy, které běží automaticky bez nutnosti psát kód. Můžete spouštět akce na základě aktualizací úkolů, změn stavu, komentářů nebo vlastních polí, takže procesy vašeho týmu zůstanou konzistentní bez nutnosti ručního sledování.
🎬 Automatizace v praxi:
- Podnikové týmy mohou vytvářet schvalovací řetězce, které směrují požadavky správným zainteresovaným stranám na základě typu projektu nebo rozpočtových limitů.
- Pracovní postupy v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů mohou automaticky přiřadit audity při přístupu k citlivým údajům. Mohou označit úkoly, které nebyly zkontrolovány v rámci časových rámců správy.
- Funkčně přesažné procesy, jako je onboardování dodavatelů, přidělování zaměstnanců nebo eskalace incidentů, lze koordinovat pomocí podmíněné logiky. Logika se přizpůsobuje různým scénářům na základě vašich požadavků.
Vše se konfiguruje pomocí vizuálního nástroje, který nevyžaduje vývojářské zdroje ani IT tikety k úpravám.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte a sledujte práci: Spravujte všechny své projekty, úkoly a podúkoly v ClickUp Tasks s prioritami, stavy a termíny, abyste měli přehled o všech úkolech.
- Jasně dokumentujte procesy: Vytvářejte živé wiki, SOP a poznámky z jednání pomocí ClickUp Docs, včetně propojení úkolů, spolupráce v reálném čase a kontroly verzí.
- Hladká komunikace: Udržujte konverzace kontextové a zaměřené pomocí ClickUp Chat tím, že propojíte zprávy přímo s úkoly, projekty a dokumenty pro lepší sladění týmu.
- Okamžitá vizualizace výkonu: Vytvořte přizpůsobitelné panely ClickUp Dashboards, abyste mohli sledovat KPI, monitorovat průběh projektů a získávat praktické informace o týmech a pracovních postupech.
Omezení ClickUp
- Velké projekty nebo souběžné akce AI mohou způsobit mírná zpoždění.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze TrustRadius:
ClickUp používám příležitostně ke správě více projektů UX najednou. Hlavním důvodem, proč se mi ClickUp líbí, je to, že mohu rozdělit veškerou svou práci do projektů a týmů a poté si vše prohlížet v tak vysoké nebo podrobné úrovni, jakou si přeji.
ClickUp používám příležitostně ke správě více projektů UX najednou. Hlavním důvodem, proč se mi ClickUp líbí, je to, že mohu rozdělit veškerou svou práci do projektů a týmů a poté si vše prohlížet v tak vysoké nebo podrobné úrovni, jakou si přeji.
2. Podium (nejlepší nástroj pro orchestraci AI pro komunikaci se zákazníky)
Podium pomáhá vašemu týmu spravovat akce řízené umělou inteligencí v souvislosti s interakcemi se zákazníky. Místo ručního sledování zpráv, přesměrování příchozích dotazů správné osobě, generování souhrnů konverzací a zasílání upomínek můžete nastavit pravidla umělé inteligence, která tyto kroky provedou automaticky.
Integrovaní AI zaměstnanci nástroje, tj. AI prodejce, AI plánovač, AI marketér, AI concierge a AI manažer reputace, se postarají o všechny opakující se úkoly v rámci vašeho projektu. Nástroj pro automatizaci pracovních postupů vám umožňuje navrhovat sekvence s triggery, zpožděními, filtry, akcemi a podmíněnou logikou (if/else větvení).
Získáte také jednotnou schránku pro SMS, webový chat a telefonické interakce, která zajistí konzistentní reakce napříč všemi kanály.
Nejlepší funkce Podium
- Spravujte automatizaci SMS, webového chatu a e-mailů napříč více kanály v jediném koordinovaném toku.
- Přenášejte výstupy založené na AI přímo do připojených nástrojů CRM nebo workflow, abyste zachovali kontinuitu.
- Sledujte dokončení úkolů AI a spouštěčů pracovních postupů, abyste identifikovali potenciální úzká místa.
Omezení Podium
- Primárně se zaměřuje na konverzační pracovní postupy, takže je méně vhodný pro interní koordinaci nebo koordinaci, která není zaměřena na zákazníky.
Ceny Podium
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Podium
- G2: 4,6/5 (více než 2 020 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Podiu?
Recenze Capterra uvádí:
Byli jsme spokojeni s funkcí zasílání textových zpráv Podium, díky které mohli pacienti komunikovat touto formou a zahájit chat z naší webové stránky nebo sami. Bylo to poprvé, co jsme tuto funkci zavedli v naší ordinaci. Podporu od Podium jsme potřebovali jen zřídka, ale zákaznický servis byl skvělý!
Byli jsme spokojeni s funkcí zasílání textových zpráv Podium, díky které mohli pacienti komunikovat touto formou a zahájit chat z naší webové stránky nebo sami. Bylo to poprvé, co jsme tuto funkci zavedli v naší ordinaci. Podporu od Podium jsme potřebovali jen zřídka, ale zákaznický servis byl skvělý!
3. Tidio (nejlepší platforma pro živý chat a podporu založená na umělé inteligenci)
Tidio zajistí, že nebudete zahlceni nekonečným množstvím zpráv od zákazníků. Automaticky rozpozná typ požadavku ze stížnosti a dokáže zprávy seřadit podle naléhavosti nebo hodnoty zákazníka, takže nejdůležitější a nejnaléhavější interakce budou vyřízeny jako první.
Tento nástroj také koordinuje akce napříč několika platformami. Jediná chatová zpráva může spustit následný e-mail, aktualizovat váš CRM a informovat příslušného kolegu. Přizpůsobitelná ikona chatu se hodí na webové stránky i do aplikací, zatímco podmíněné spouštěče zajišťují, že akce proběhnou pouze v případě, že mají.
S Tidio zajišťuje koordinace umělé inteligence hladký a inteligentní chod vašich pracovních postupů bez nutnosti neustálého dohledu. Vaše data jsou navíc chráněna a zabezpečena v souladu s nařízením GDPR, AI Pact, CCPA a SOC (2).
Nejlepší funkce Tidio
- Vytvořte automatizované konverzační cesty, které spustí akce, jako je nabídka slev a obnovení opuštěných košíků.
- Získejte funkce živého chatu, jako je náhled psaní, předdefinované odpovědi, sledování návštěvníků atd., které vám pomohou zrychlit dobu odezvy.
- Upravte barvy, umístění, jazyky a branding chatovacího widgetu tak, aby odpovídaly vašemu webu.
Omezení Tidio
- Velké objemy zpráv mohou zpomalit automatické značkování, spouštění pracovních postupů nebo vícekanálové akce.
Ceny Tidio
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Lyro AI Agent: Ceny začínají na 39 $/měsíc
- Flows: Od 29 $/měsíc
- Starter: 29 $/měsíc
- Růst: 59 $/měsíc
- Plus: 749 $/měsíc
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tidio
- G2: 4,7/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 560 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Tidio?
Recenze G2 říká:
Intuitivní rozhraní Tidio a hladká integrace s více platformami usnadňují správu všech interakcí se zákazníky na jednom místě. Automatizace chatbotů je výkonná, ale snadno nastavitelná, což šetří drahocenný čas a zároveň zachovává osobní přístup.
Intuitivní rozhraní Tidio a hladká integrace s více platformami usnadňují správu všech interakcí se zákazníky na jednom místě. Automatizace chatbotů je výkonná, ale snadno nastavitelná, což šetří drahocenný čas a zároveň zachovává osobní přístup.
4. Vertex AI (nejlepší platforma pro orchestraci AI na podnikové úrovni)
Vertex AI kombinuje přípravu dat, trénování modelů, testování, nasazení a monitorování v jedné platformě, takže můžete rychle přejít od surových dat k funkčním systémům AI. Protože využívá vysokorychlostní cloud Google, GPU a TPU k zpracování velkých modelů a rozsáhlých datových sad, lze jej snadno škálovat podle rostoucích potřeb.
Můžete buď použít AutoML a nechat umělou inteligenci Google vytvořit pro vás nejlepší model, nebo napsat vlastní kód pomocí TensorFlow nebo PyTorch. Díky tomu je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé uživatele.
Nástroj také poskytuje monitorování a protokolování každého kroku procesu. Můžete okamžitě identifikovat úzká místa nebo chyby a upravit pracovní postup, aniž byste museli začínat znovu.
Nejlepší funkce Vertex AI
- Získejte přístup k pokročilým modelům Google, včetně nejnovější rodiny Gemini, pro textové, obrazové, video a multimodální úkoly.
- Připojte se k nástrojům Google Cloud, jako jsou BigQuery, Cloud Storage a AI Notebooks, a přeměňte surová data na poznatky z oblasti strojového učení.
- Nastavte automatizované ML pipeline pro efektivní zpracování opakujících se kroků pracovního postupu.
Omezení Verex AI
- Jedná se o komplexní platformu s náročnou křivkou učení.
Ceny Verex AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Verex AI
- G2: 4,3/5 (více než 580 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Verex AI?
Recenze G2 říká:
Nejzajímavější částí Vertex AI je, že má jednotnou platformu pro celý životní cyklus strojového učení. Vertex AI mi pomohl vytvořit rychlé prototypy s notebooky během mého projektu a také s orchestrací pipeline s urychleným dodáním produktu. Má také své výhody, jako je Vertex AI Pipelines pro reprodukovatelné a CI/CD připravené ML pracovní postupy.
Nejzajímavější částí Vertex AI je, že má jednotnou platformu pro celý životní cyklus strojového učení. Vertex AI mi pomohl vytvořit rychlé prototypy s notebooky během mého projektu a také s orchestrací pipeline s urychleným dodáním produktu. Má také své výhody, jako je Vertex AI Pipelines pro reprodukovatelné a CI/CD připravené ML pracovní postupy.
5. Kore. AI (Nejlepší konverzační platforma AI pro podniky)
Pro podniky, které chtějí vyvíjet inteligentní multiagentní systémy AI, je vhodnou volbou Kore. ai. Umožňuje vám koordinovat více agentů, udržovat kontextovou paměť napříč relacemi a automatizovat složité pracovní postupy s různou úrovní autonomie.
Získáte AI for Work pro automatizaci úkolů a získávání poznatků z vašeho pracovního prostoru. AI for Process zefektivňuje provoz díky vytváření agentů bez kódu a AI for Service vylepšuje zákaznickou podporu pomocí konverzačních agentů a předem připravených botů specifických pro dané odvětví.
Nejlepší funkce Kore. AI
- Používejte nástroje bez kódu nebo s kódem k vytváření a správě agentů AI a urychlete vývoj pomocí šablon.
- Sledujte výkon agentů pomocí analýzy v reálném čase, sledování událostí, auditních protokolů a praktických informací.
- Splňte regulační normy a zajistěte odpovědné chování AI pomocí robustních kontrol přístupu a etických záruk.
Kore. Omezení AI
- Orchestrace v reálném čase mimo chatové interakce je omezená.
Ceny Kore. AI
- Ceny na míru
Kore. Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Kore. AI?
Uživatel G2 říká:
Kore. AI vyniká svou vysoce intuitivní konverzační platformou založenou na AI. Líbí se mi, jak umožňuje plynulou automatizaci napříč více kanály, hladce se integruje s podnikovými systémy a poskytuje nástroje s nízkým/žádným kódováním pro vytváření inteligentních virtuálních asistentů.
Kore. AI vyniká svou vysoce intuitivní konverzační platformou založenou na AI. Líbí se mi, jak umožňuje plynulou automatizaci napříč více kanály, hladce se integruje s podnikovými systémy a poskytuje nástroje s nízkým/žádným kódováním pro vytváření inteligentních virtuálních asistentů.
6. Botpress (nejlepší open-source platforma pro konverzační AI)
Botpress je spolehlivou alternativou k Elvexu, pokud potřebujete konverzační agenty. Nabízí kompletní agentickou platformu poháněnou vlastním inferenčním enginem. Kombinuje LLM uvažování, paměť a logické provádění do jediného systému.
Můžete také přizpůsobit chování agenta podle svých potřeb. Můžete vytvářet skripty logiky, řídit provádění nástrojů, definovat kroky uvažování a přesně spravovat paměť.
Silné funkce pozorovatelnosti, jako je sledování událostí a izolace běhu, vám pomohou sledovat každé rozhodnutí, které váš agent učiní. Pokud chcete platformu, která vám umožní navrhovat agenty na detailní technické úrovni, namísto pouhého sestavování pracovních postupů, Botpress vám poskytne více praktické kontroly než Elvex.
Nejlepší funkce Botpress
- Nasazujte agenty napříč webovými widgety, WhatsApp, Messenger, Slack nebo vašimi vlastními aplikacemi s jednotnou logikou.
- Spravujte více verzí agentů pomocí bezpečného publikování a okamžitého vrácení zpět.
- Před publikováním si krok za krokem prohlédněte cesty uvažování a ladění chování agenta.
Omezení Botpress
- Omezený počet integrovaných konektorů ve srovnání s obecnými automatizačními platformami
Ceny Botpress
- Platba podle skutečného využití: Zdarma + výdaje na AI/měsíc
- Plus: 89 $ + výdaje na AI/měsíc na uživatele
- Tým: 495 $ + výdaje na AI/měsíc na uživatele
- Spravované: 1495 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Botpress
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Botpressu?
Recenze Capterra uvádí:
Botpress je skvělá platforma s silnou komunitou vývojářů z celého světa, kteří jsou vstřícní a ochotní sdílet svůj čas, zdroje a šířit osvědčené postupy mezi tvůrci botů.
Botpress je skvělá platforma s silnou komunitou vývojářů z celého světa, kteří jsou vstřícní a ochotní sdílet svůj čas, zdroje a šířit osvědčené postupy mezi tvůrci botů.
7. LangChain (nejlepší framework pro vytváření aplikací založených na umělé inteligenci)
LangChain je open-source framework, který vám pomůže vytvořit spolehlivé AI agenty připravené k produkci. Získáte sadu osvědčených agentních vzorů pro věci jako volání nástrojů, generování rozšířené o vyhledávání a strukturované rozhodování. To vám ušetří opakované skládání stejné logiky.
Vaši agenti běží na LangGraph, který za kulisami zvládá provozní složitost. Pomáhá sledovat stav během dlouhých pracovních postupů, opakovat nebo vracet zpět po selhání provedení a umožňuje kontrolní body s lidským zásahem, kdykoli je potřeba dohled.
Můžete připojit jakýkoli LLM, vektorovou databázi, API nástroj nebo paměťový modul a architektura se plynule přizpůsobí rostoucím nárokům vašich případů použití. Jelikož je LangChain plně open source pod licencí MIT, máte flexibilitu upravovat komponenty, rozšiřovat chování a navrhovat vlastní pipeline, které přesně odpovídají vašim požadavkům.
Nejlepší funkce LangChain
- Vytvářejte opakovaně použitelné, parametrizované výzvy s placeholdery, několika příklady a dynamickým obsahem.
- Sledujte chování agentů pomocí zpětných volání, která zaznamenávají a ladí mezikroky.
- Ověřujte výstupy LLM vynucením strukturovaných formátů, jako je JSON, než postoupí dále.
Omezení LangChain
- Vyžaduje předchozí znalosti programování, protože se nejedná o nástroj typu plug-and-play.
Ceny LangChain
- Bezplatný tarif
- Vývojář: Začněte zdarma a poté plaťte podle skutečného využití
- Plus: 39 $/měsíc na uživatele, poté platba podle skutečného využití
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze LangChain
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LangChain?
Recenze G2 říká:
Na LangChain se mi nejvíce líbí jeho flexibilita při hladké integraci modelů, datových zdrojů a nástrojů, díky čemuž bylo vytváření a škálování složitých pracovních postupů založených na LLM v mých projektech mnohem rychlejší.
Na LangChain se mi nejvíce líbí jeho flexibilita při hladké integraci modelů, datových zdrojů a nástrojů, díky čemuž bylo vytváření a škálování složitých pracovních postupů založených na LLM v mých projektech mnohem rychlejší.
8. ServiceNow (nejlepší koordinace pracovních postupů AI pro IT a provoz)
Pokud již pro své pracovní postupy a data používáte platformu ServiceNow, je ServiceNow AI Agents dobrou volbou.
K dispozici je speciální AI Agent Studio, kde můžete definovat úkoly, role a odpovědnosti agenta v přirozeném jazyce a okamžitě je nasadit. Můžete také požádat platformu o automatizaci konkrétních úkolů (např. „Vytvořit návrh článku do znalostní databáze“, „Prošetřit toto bezpečnostní upozornění“, „Kategorizovat tento ticket“) a ona vytvoří strukturované, opakovatelné pracovní postupy.
Tento nástroj má také funkce pro orchestraci a správu AI. AI Agent Orchestrator umožňuje spolupráci více specializovaných agentů na větších a složitějších procesech. A v ServiceNow AI Control Tower můžete spravovat a monitorovat všechny své AI agenty z jednoho centra.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Pomocí Agent Fabric sjednoťte agenty a nástroje AI třetích stran z jakékoli platformy.
- Využijte nativní integrace, aby agenti mohli přímo pracovat s vašimi stávajícími pracovními postupy, automatizacemi, znalostními bázemi a daty.
- Sledujte efektivitu koordinace AI pomocí dashboardů, které porovnávají plánované a skutečné výsledky pracovních postupů.
Omezení ServiceNow
- Predikce založené na umělé inteligenci se do značné míry opírají o historická data, což znamená, že novější pracovní postupy nemusí být okamžitě využity.
Ceny ServiceNow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ServiceNow?
Recenze Capterra uvádí:
ServiceNow umožňuje rychlou a transparentní správu ticketů a pracovních postupů. Rozhraní je intuitivní a nástroje pro vytváření reportů jsou velmi užitečné pro každodenní provoz. Snadno se také integruje s jinými systémy, jako je například Salesforce CRM.
ServiceNow umožňuje rychlou a transparentní správu ticketů a pracovních postupů. Rozhraní je intuitivní a nástroje pro vytváření reportů jsou velmi užitečné pro každodenní provoz. Snadno se také integruje s jinými systémy, jako je například Salesforce CRM.
9. CrewAI (nejlepší koordinace AI agentů pro týmy)
CrewAI je open-source framework v jazyce Python, který vám pomůže vytvořit multiagentní systémy umělé inteligence, v nichž několik specializovaných agentů spolupracuje jako koordinovaný tým. Každý agent má svou vlastní oblast odbornosti a při plnění úkolů se řídí strukturovaným pracovním postupem nebo procesy.
Architektura založená na rolích zajišťuje, že každý agent má jasně definované odpovědnosti, které můžete dokonce strukturovat hierarchicky. Můžete mít agenty „manažery“, kteří dohlížejí na agenty „pracovníky“.
Můžete například vytvořit tým pro pracovní postup finanční analýzy v oblasti fintech. Ten by zahrnoval také agenta pro sběr dat, který by získával datové soubory z trhu, agenta pro modelování, který by počítal klíčové metriky, agenta pro rizika, který by vyhodnocoval úrovně expozice, a agenta pro reporting, který by sestavoval konečné závěry.
Nejlepší funkce CrewAI
- Umožněte lidskou kontrolu v procesu tím, že pozastavíte konkrétní úkoly pro lidskou kontrolu nebo schválení.
- Spravujte agenty v měřítku pomocí dashboardů, protokolů, monitorování a nástrojů pro správu životního cyklu.
- Vytvořte knihovny opakovaně použitelných agentů (např. výzkumní agenti, analytici, hodnotitelé) a vložte je do nových pracovních postupů bez nutnosti přepisovat logiku.
- Rozšiřte možnosti agentů o přístup k API, externím datovým sadám, nástrojům pro kódování nebo vlastním funkcím.
Omezení CrewAI
- Pracovní postupy je třeba pečlivě navrhovat, protože spolupráce mezi agenty někdy vede k nadbytečným krokům.
Ceny CrewAI
- Bezplatný, samostatně hostovaný, open source
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CrewAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o CrewAI?
Recenze G2 říká:
Nejlepší na crewAI je, že při vytváření agenta můžeme určit jeho roli, cíl a pozadí, což výrazně zvyšuje jeho výkon. Podporuje všechny poskytovatele LLM, jako jsou OpenAI, Groq, Nvidia Nemo atd.
Nejlepší na crewAI je, že při vytváření agenta můžeme určit jeho roli, cíl a pozadí, což výrazně zvyšuje jeho výkon. Podporuje všechny poskytovatele LLM, jako jsou OpenAI, Groq, Nvidia Nemo atd.
10. n8n (nejlepší open-source nástroj pro automatizaci pracovních postupů)
Mnoho nástrojů AI nabízí buď vizuální editor, nebo kód pro vytváření agentních systémů, ale n8n vám nabízí obojí. Můžete navrhovat automatizace pracovních postupů prostřednictvím přehledného rozhraní typu drag-and-drop a také přidávat vlastní JavaScript při automatizaci jednoduchých úkolů a vícestupňových procesů.
Díky tomu je n8n dobrou volbou jak pro začátečníky, kteří potřebují jednoduchost, tak pro pokročilé uživatele, kteří chtějí hlubší kontrolu. Nástroj podporuje automatizaci založenou na událostech a spouštěčích pomocí webhooků, plánů, systémových událostí nebo aktualizací aplikací. Vaše pracovní postupy běží automaticky na pozadí a můžete je strukturovat pomocí větvení, smyček, podmíněných filtrů a podrobného zpracování chyb.
Jelikož je platforma open source a vysoce rozšiřitelná, můžete sami hostovat modely AI, nasazovat je pomocí Dockeru a prozkoumat nebo přizpůsobit celou kodovou základnu na GitHubu.
Nejlepší funkce n8n
- Získejte přístup ke svým datům a dokončete pracovní postupy pomocí Slacku, Teams, SMS, hlasu nebo integrovaného chatovacího rozhraní.
- Zabezpečte své prostředí pomocí SSO přes SAML, podpory LDAP, šifrovaných úložišť tajných údajů, kontroly verzí a pokročilých oprávnění RBAC.
- Získejte hotové šablony pro rychlé vytváření běžných automatizací a pracovních postupů.
Omezení n8n
- Ne všechny podnikové aplikace mají hotové uzly; mohou vyžadovat práci s API.
Ceny n8n
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze n8n
- G2: 4,8/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o n8n?
Díky intuitivnímu rozhraní je velmi snadné vytvářet a upravovat pracovní postupy podle mých konkrétních potřeb.
Díky intuitivnímu rozhraní je velmi snadné vytvářet a upravovat pracovní postupy podle mých konkrétních potřeb.
11. Zapier (nejlepší platforma pro automatizaci bez kódování pro firmy)
Zapier je spolehlivou volbou pro automatizaci rutinních obchodních úkolů v tisících aplikací. Chcete-li automatizovat pracovní postup, musíte vytvořit Zap, který spouští akce na základě konkrétních událostí.
Například Zap může automaticky přidávat nové potenciální zákazníky z webového formuláře do vašeho CRM, odesílat oznámení Slack vašemu prodejnímu týmu a aktualizovat tabulku Google Sheet pro sledování.
Díky propojení s více než 3 000 aplikacemi vám Zapier umožňuje integrovat téměř jakýkoli nástroj do vašeho pracovního postupu. To z něj činí spolehlivý nástroj pro freelancery, rostoucí firmy a podniky, které chtějí automatizovat rutinní úkoly a zefektivnit provoz bez psaní kódu.
Nejlepší funkce Zapier
- Vytvářejte komplexní pracovní postupy pomocí vícestupňových Zaps, které zahrnují více akcí a kroků.
- Použijte filtry, aby se Zaps spouštěly pouze při splnění konkrétních podmínek.
- Pomocí Paths přidejte větvící logiku pro dynamičtější pracovní postupy.
- Integrujte se s jakoukoli službou pomocí webhooků k odesílání nebo přijímání dat pro provádění automatizací.
Omezení Zapieru
- Ladění může být obtížné u dlouhých nebo vícecestných pracovních postupů.
Ceny Zapier (orchestrace AI)
- Zdarma
- Profesionální: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc pro 25 uživatelů
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3010+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Recenze Capterra uvádí:
Zapier snadno propojuje desítky aplikací a vytváří rychlé automatizace. Funkce „Zaps“ výrazně zjednodušují každodenní práci.
Zapier snadno propojuje desítky aplikací a vytváří rychlé automatizace. Funkce „Zaps“ výrazně zjednodušují každodenní práci.
12. Atera (nejlepší AI řízená koordinace pro správu IT)
Agenti Atera AI, vytvoření speciálně pro pomoc IT týmům s škálováním, přinášejí autonomní inteligenci do správy IT. Platforma nabízí dva klíčové agenty: AI Copilot a IT Autopilot.
AI Copilot vám jako IT technikovi pomáhá monitorovat stav systému, sumarizovat tikety, navrhovat skripty a poskytovat praktické informace. Dokáže dokonce generovat příkazy PowerShell, Bash nebo CLI z příkazů v běžném jazyce, což vám pomáhá rychleji řešit problémy a přijímat okamžitá opatření bez ručního skriptování.
IT Autopilot naopak zpracovává rutinní IT úkoly pro koncové uživatele. Patří sem řešení problémů, aplikace oprav, instalace softwaru a resetování hesel. Pokud narazí na problém, který nedokáže vyřešit, eskaluje ticket k vám s úplným souhrnem kontextu.
Tyto agenty můžete dále optimalizovat v AI Center úpravou jejich znalostní báze, vylepšením akcí a přiřazením kontaktů tak, aby odpovídaly pracovním postupům vašeho týmu.
Nejlepší funkce Atera
- Vytvořte podrobný, rozepsaný souhrn všech akcí provedených na zařízení pomocí AI.
- Vytvářejte nové články do znalostní báze na základě řešení ticketů pomocí AI Copilot.
- Generujte souhrny provozních zpráv, jako je historie výstrah a stav zařízení, a získejte doporučené prioritní akce.
Omezení Atera
- Software někdy zaostává, zejména při správě velkého počtu koncových bodů.
Ceny Atera
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Profesionální: 169 $/měsíc na uživatele
- Expert: 229 $/měsíc na uživatele
- Master: 269 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- AI Copilot: 95 $/měsíc na technika (doplněk)
Hodnocení a recenze Atera
- G2: 4,6/5 (910+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 440 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Atera?
Zde je recenze Capterra:
Skvělé monitorování aktiv, které zahrnuje statistiky, upozornění a možnosti dálkového ovládání. Snadná správa zařízení a organizace podle klientů. Přehledné uživatelské rozhraní a snadné nasazení. To mi pomohlo zlepšit můj pracovní postup.
Skvělé monitorování aktiv, které zahrnuje statistiky, upozornění a možnosti dálkového ovládání. Snadná správa zařízení a organizace podle klientů. Přehledné uživatelské rozhraní a snadné nasazení. To mi pomohlo zlepšit můj pracovní postup.
13. LocaliQ (nejlepší řešení založené na umělé inteligenci pro jednotný marketing a automatizaci leadů)
Pokud chcete znovu oslovit přehlédnuté potenciální zákazníky a oživit konverzaci, než ztratí zájem, vyzkoušejte LocaliQ. AI agenti reagují na textové zprávy, odpovídají na hovory a kvalifikují potenciální zákazníky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, čímž zajišťují, že každý potenciální zákazník je osloven, i když váš tým není k dispozici.
Kromě toho tito agenti AI také generují v reálném čase přepisy a shrnutí každého hovoru a textové zprávy, takže můžete zkontrolovat interakce, aniž byste museli trávit hodiny poslechem nebo čtením. Tímto způsobem vždy víte, o čem se diskutovalo, a můžete v pravý čas navázat v správném kontextu.
Nejlepší funkce LocaliQ
- Zpracovávejte potenciální zákazníky prostřednictvím hlasových hovorů, SMS a dalších komunikačních kanálů bez problémů.
- Synchronizujte data potenciálních zákazníků přímo s vaším CRM nebo marketingovými systémy, abyste měli aktuální informace napříč platformami.
- Sledujte výkonnost potenciálních zákazníků, efektivitu agentů a účinnost kampaní pomocí dashboardů a praktických informací.
Omezení LocaliQ
- Vlastní analýzy a zprávy jsou často dostupné pouze v rámci dražších tarifů.
Ceny LocaliQ
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LocaliQ
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí.
Co říkají skuteční uživatelé o LocaliQ?
Zde je recenze G2:
To, co LocaliQ opravdu odlišuje, je osobní přístup. Komunikace je konzistentní, rozhovory jsou skutečné a tým se skutečně zajímá o náš úspěch.
To, co LocaliQ opravdu odlišuje, je osobní přístup. Komunikace je konzistentní, rozhovory jsou skutečné a tým se skutečně zajímá o náš úspěch.
Jak vybrat ten správný?
Nejprve si ujasněte, jaký druh pomoci s pracovními postupy potřebujete. Ať už se jedná o přesun dat mezi aplikacemi, dodržování harmonogramu projektů, generování zpráv o chybách nebo vyřizování požadavků zákazníků.
Zde je několik dalších užitečných parametrů, které musíte zvážit před finálním výběrem nástroje:
- Definujte své potřeby v oblasti koordinace: Nejprve si ujasněte, zda potřebujete AI k přesunu dat, správě projektů nebo zpracování interakcí se zákazníky. Jasný rozsah vám pomůže vybrat nástroj, který vyhovuje vašim pracovním postupům a nemusíte čekat na aktualizace a výsledky.
- Vyvažte flexibilitu bez kódu a API: Rozhodněte se, kolik kontroly a zabezpečení výkonu potřebujete. Pracovní postupy AI bez kódu usnadňují nastavení, zatímco možnosti řízené API se lépe přizpůsobují složitým pracovním postupům.
- Vyhodnoťte skutečné schopnosti: Otestujte, jak platforma zvládá orchestraci AI, automatizaci pracovních postupů a vícestupňové procesy ve scénářích, které odrážejí vaši každodenní práci.
- Vyzkoušejte si použitelnost na malém projektu: Zjistěte, zda váš tým dokáže ovládat rozhraní, nastavovat pracovní postupy a spravovat agenty bez rozsáhlého školení nebo technické podpory.
- Otestujte integrační potenciál: Ověřte, zda se dá hladce propojit s vaším stávajícím softwarovým ekosystémem, včetně CRM, úložiště dokumentů a komunikačních nástrojů.
Nechte AI orchestraci pracovat pro vás s ClickUp
Mnoho týmů, které investují do AI, se potýká s nepropojenými nástroji, roztříštěnými pracovními postupy a rostoucí složitostí provozu. Právě tyto problémy často způsobují, že Elvex působí omezeně.
Potřebujete platformu, která nejen koordinuje vaše AI agenty, ale také sjednocuje vaše projekty, zprávy, automatizace a týmovou spolupráci na jednom místě.
ClickUp tyto požadavky splňuje. Díky Brain jako vrstvě umělé inteligence, AI agentům pro proaktivní orchestraci, automatizaci bez nutnosti programování a flexibilnímu přepínání modelů vám ClickUp umožňuje škálovat pracovní postupy umělé inteligence, aniž byste museli neustále přepínat mezi nástroji.
Pokud jste připraveni zefektivnit své operace AI, ClickUp je platforma, kterou byste měli vyzkoušet. Začněte optimalizovat své AI pracovní postupy s ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky
Automatizace AI se zaměřuje na provedení jedné úlohy pomocí modelu AI. Obvykle je lineární a zpracovává jednu akci najednou. Orchestrace AI naopak koordinuje více úloh AI, nástrojů a rozhodovacích bodů do kompletního pracovního postupu. Řídí sekvencování, kontext, stav, obnovu po chybě a předávání mezi modely, nástroji a dokonce i lidmi.
Orchestrace AI se objevuje v pracovních postupech, kde je třeba spustit několik akcí AI najednou. Mezi běžné příklady patří směrování ticketů zákaznické podpory, shrnování konverzací a aktualizace systémů CRM v jednom koordinovaném toku. Používá se také v procesech s velkým množstvím dokumentů, jako je extrakce dat, validace a automatizované schvalování.
Odvětví, která se spoléhají na složité, vícestupňové pracovní postupy, těží z koordinace AI nejvíce. Patří mezi ně bankovnictví a finanční služby, zdravotnictví, pojišťovnictví, elektronický obchod, logistika, telekomunikace a profesionální služby.
Orchestrace AI se bude s vývojem LLM stávat mnohem pokročilejší. Budoucí systémy budou schopny uvažovat v rámci delších pracovních postupů, přijímat rozhodnutí s ohledem na kontext a koordinovat desítky nástrojů s minimálním lidským zásahem. Postupem času se orchestrace posune od pravidlových pipeline k flexibilním systémům řízeným agenty, které budou schopny plánovat, provádět a optimalizovat celé procesy od začátku do konce.