Nejlepší alternativy Follow Up Boss pro zlepšení správy potenciálních zákazníků

Follow Up Boss je široce používaný CRM systém pro realitní týmy.
Uchovává všechny vaše potenciální zákazníky a kontakty na jednom místě. Můžete odesílat automatické, personalizované e-maily, volat a posílat SMS zprávy potenciálním zákazníkům ve správný čas. Celý váš tým pracuje z jednoho sdíleného systému namísto kombinace různých nástrojů.
Ačkoli jsou funkce prémiové, cena začínající na 69 USD/měsíc/uživatel je pro samostatné agenty a malé týmy s omezeným rozpočtem příliš vysoká.
Proto má smysl prozkoumat alternativy Follow Up Boss – zejména pokud chcete podobné funkce za nižší cenu nebo s dalšími možnostmi.
Nejlepší alternativy Follow Up Boss v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších CRM systémů pro realitní kanceláře, které fungují jako alternativa k Follow Up Boss:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní pracovní postupy pro prodej nemovitostí Velikost týmu: Od samostatných agentů po velké realitní kanceláře
|Šablony CRM pro realitní kanceláře, zobrazení mapy, dashboardy, automatizace, dokumenty, mobilní aplikace, souhrny ClickUp Brain AI
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|BoldTrail (kvCORE)
|CRM pro podnikové realitní kanceláře založené na umělé inteligenci Velikost týmu: Středně velké týmy až velké makléřské společnosti
|Webové stránky IDX, nástroje pro generování potenciálních zákazníků, automatizované drip kampaně, pracovní postupy transakcí, integrace back-office + QuickBooks
|Ceny na míru
|BoomTown
|Integrovaná generace potenciálních zákazníků + CRM pro realitní kanceláře Velikost týmu: Rostoucí týmy, které potřebují škálovatelnou generaci potenciálních zákazníků
|Prediktivní CRM, webové stránky IDX, automatické sledování, mobilní aplikace, concierge služby Success Assurance
|Ceny na míru
|IXACT Contact
|Automatizace marketingu + budování vztahů Velikost týmu: Samostatní agenti a malé týmy
|Koučování pro udržení kontaktu, Drip kampaně, Automatické publikování na sociálních sítích, Hromadné zasílání SMS, Realitní webové stránky
|Od 55 $/měsíc
|CINC
|Konverze velkého objemu online leadů Velikost týmu: Týmy s velkým počtem leadů + ISA
|Integrovaný dialer, hromadné zasílání SMS, zapojení AI, pravidla směrování, stránky s oceněním nemovitostí, přehledy ROI
|Ceny na míru
|Top Producer
|CRM integrované s MLS pro tradiční pracovní postupy Velikost týmu: Zavedené týmy s velkým množstvím projektů v MLS
|Synchronizace MLS, chytré plány, e-maily s přehledem trhu, správce transakcí, obousměrná synchronizace e-mailů
|Plány od 179 $/uživatel/měsíc
|Sell. Do
|Developeři + obchodní partneři, kteří potřebují plnou automatizaci prodejního cyklu Velikost týmu: Developeři nemovitostí, makléři, sítě CP
|Správa potenciálních zákazníků, sledování zásob, nástroje pro návštěvy na místě, poprodejní pracovní postupy, portál pro partnery v distribučním kanálu
|Ceny na míru
|Pipedrive
|Vizuální správa prodejního procesu Velikost týmu: Malé týmy + nezávislí agenti
|Kanban pipeline, AI prodejní asistent, mobilní CRM, více než 300 integrací, nástroj pro automatizaci
|Plány od 19 $/uživatel/měsíc
|HubSpot CRM
|Integrovaný marketing + bezplatný základ CRM Velikost týmu: Agenti + týmy, které chtějí automatizaci + péči o zákazníky
|Inteligentní pipeline, AI agenti (prospekce/zákazníci/obsah), sledování e-mailů, přizpůsobené pracovní postupy
|Plány od 49 $/uživatel/měsíc
|Freshsales
|Prodejní CRM s umělou inteligencí a multikanálovou komunikací Velikost týmu: Týmy, které potřebují hovory, SMS a e-maily na jednom místě
|Hodnocení Freddy AI, integrovaný telefon/SMS, WhatsApp, informace o obchodech, mobilní CRM
|Plány od 11 $/uživatel/měsíc
Co byste měli hledat v alternativě k Follow Up Boss?
Než přejdete k jiné službě, zhodnoťte realitní CRM z hlediska následujících funkcí:
- Získávání a směrování potenciálních zákazníků: Ujistěte se, že CRM snadno získává potenciální zákazníky z portálů, webových stránek, sociálních reklam a nástrojů třetích stran. Automatické směrování na základě umístění, cenového rozpětí nebo dostupnosti agentů pomáhá snížit zpoždění a zkrátit dobu odezvy.
- Automatizace následných kroků: Hledejte chytré pracovní postupy, které automaticky odesílají textové zprávy, e-maily a připomenutí. Tímto způsobem neztratíte horké kontakty jen proto, že jste zapomněli na následné kroky. Vyberte si alternativu Follow Up Boss s drip kampaněmi, abyste dlouhodobě pečovali o potenciální zákazníky.
- Integrované komunikační nástroje: CRM by mělo podporovat zasílání textových zpráv, volání, připomínky úkolů a obousměrnou synchronizaci e-mailů pro plynulou komunikaci a spolupráci týmu.
- Integrace, které šetří čas: Váš CRM by měl být hladce propojen s webovými stránkami IDX, platformami MLS, marketingovými nástroji, aplikacemi pro oceňování nemovitostí a transakčním softwarem. Neměli byste platit za spoustu doplňků navíc jen proto, aby nástroje mezi sebou komunikovaly.
- Přehlednost a analýza pipeline: Potřebujete dashboardy pro přehled klíčových metrik v reálném čase, sledování potenciálních zákazníků a obchodů, praktické informace, upozornění a další.
- Mobilní aplikace: Obchod s nemovitostmi je podnikání, které vyžaduje neustálý pohyb. Mobilní aplikace zajišťuje, že agenti mohou okamžitě odpovídat na poptávky, rezervovat prohlídky a aktualizovat pipeline přímo z auta.
- Asistence založená na umělé inteligenci: Integrovaná umělá inteligence by měla shrnout konverzace s potenciálními zákazníky, navrhnout další nejlepší kroky a navrhnout následné zprávy. Tím se kontext uchová na jednom místě a sníží se chaos způsobený přeskakováním mezi nástroji.
- Škálovatelné ceny: S růstem vašeho týmu by neměly explodovat vaše náklady. Vyberte si CRM, které vám poskytne větší hodnotu na jedno pracovní místo, bez překvapivých poplatků za základní funkce, jako je automatizace, integrace a reporting.
👀 Věděli jste? Tržby softwaru pro generování realitních leadů dosáhly v roce 2024 výše 4,5 miliardy USD a očekává se, že v letech 2026–2033 dosáhnou 10,2 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 9,8 %.
Týmy, které včas investují do chytřejších CRM a automatizačních nástrojů, mají šanci dosáhnout největších zisků.
📚 Další informace: Nejlepší CRM software v Austrálii
Nejlepší alternativy k Follow Up Boss
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nalezení správného CRM může výrazně zlepšit následné kroky, přehlednost pipeline a konverzní poměry pro realitní týmy. Zde jsou nejlepší alternativy Follow Up Boss, které stojí za prozkoumání:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní pracovní postupy v oblasti prodeje nemovitostí)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, spojuje pod jednou střechou správu realitních projektů a funkce CRM. Obchodní manažeři a agenti mohou spravovat potenciální zákazníky, nabídky a obchody na jednom místě.
Pro začátek použijte platformu ClickUp pro správu realitních projektů, abyste mohli spravovat všechny své developerské projekty na jednom místě.
Od komerčních akvizic po prodej rezidenčních nemovitostí – všechny milníky, dokumenty, úkoly a aktualizace zainteresovaných stran zůstávají přehledně uspořádány v jednom pracovním prostoru.
Ačkoli je ClickUp primárně projektovým nástrojem, nabízí kompletní sadu funkcí ve stylu CRM: můžete spravovat databáze kontaktů, nemovitostí, úkolů, komentářů a souvisejících dokumentů.
Pro operace s velkým množstvím nemovitostí nabízí ClickUp mapové zobrazení, které vám umožní zobrazit nabídky nebo lokality geograficky připnuté a barevně označené podle ceny, stavu nebo aktivity.
Úkoly v ClickUp představují jednotlivé akční pracovní položky, které lze přizpůsobit pomocí stavů, přiřazených osob, termínů, vlastních polí a podúkolů, což týmům umožňuje jasně sledovat, co je třeba udělat.
Díky mobilní aplikaci ClickUp mohou realitní profesionálové aktualizovat kontrolní seznamy a úkoly přímo v terénu během práce v terénu.
Navíc díky použití ClickUp pro řízení prodejních projektů mohou vaši obchodní zástupci sledovat pipeline na jednom místě, spolupracovat na obchodech a hladce předávat úkoly novým zaměstnancům, aniž by došlo ke ztrátě kontextu.
Využijte více než 15 přizpůsobitelných zobrazení k vizualizaci svého pipeline, sledování aktivity účtu a spolupráci na obchodech.
Pro sledování stavu pipeline máte k dispozici ClickUp Dashboards.
Dashboard AI Cards přeměňuje data z pracovního prostoru (úkoly, sledovaný čas, průběh projektu) na přehledné vizuální zprávy. Dashboardy můžete filtrovat a sdílet, exportovat do formátu PDF a automaticky aktualizovat, aby byly všechny zainteresované strany informovány a prodejní aktivity transparentní.
A pak tu máme ClickUp Brain. Jedná se o první konvergovanou vrstvu umělé inteligence, která rozumí vaší práci, aktualizuje ji a podniká kroky vaším jménem.
Například ClickUp Brain může na základě vašich cílů vypracovat obchodní plán pro realitní podnikání. Pro návrh může čerpat data z existujících projektů.
Kromě toho můžete pomocí Brainu vytahovat přepisy schůzek, shrnovat zprávy, navrhovat následné e-maily potenciálním zákazníkům, aktualizovat stav nabídek a informovat zainteresované strany.
Když používáte AI v realitním obchodě s Brainem, zeptejte se například „Kde jsme se zasekli s marketingovým spuštěním?“ a Brain prohledá ClickUp a najde pro vás odpovědi.
A pokud vám tvorba obsahu zabírá příliš mnoho času, nechte si od AI pomoci psát rychleji – toto video vám ukáže, jak spolupracovat s AI, abyste mohli efektivně vylepšovat, navrhovat a zdokonalovat svou práci.
Kromě toho můžete také rychleji začít díky připraveným šablonám CRM pro realitní kanceláře od ClickUp. Pomáhají vašim agentům spravovat vztahy, usnadňují komunikaci a organizují jejich pracovní postupy.
Pro začátek použijte šablonu ClickUp CRM k řízení životního cyklu zákazníků. Vy nebo vaši agenti můžete sledovat prodeje, monitorovat spokojenost zákazníků a pečovat o potenciální zákazníky.
Proč si ji realitní týmy tak oblíbily:
- Udržujte všechny údaje o kupujících, prodávajících a nemovitostech přehledně uspořádané na jednom místě.
- Zefektivněte komunikaci s klienty, potenciálními zákazníky a partnery
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou následné kroky a připomenutí, abyste ušetřili drahocenný čas.
- Získejte praktické informace z vašich dat o potenciálních zákaznících a klientech, abyste urychlili uzavírání obchodů a podpořili růst podnikání.
Pro menší týmy nebo samostatné agenty je k dispozici šablona ClickUp Real Estate Agent Template. Tato šablona typu plug-and-play sleduje klienty, nemovitosti, provize a důležité termíny, vše organizované v jediném zdroji informací.
📌 Automatizujte své realitní follow-upy s ClickUp Autopilot Agents: Sledování všech dotazů kupujících, follow-up úkolů, jednání o ceně a harmonogramu prohlídek může být velmi náročné. ClickUp Agents tento problém řeší automatickým zpracováním správy potenciálních zákazníků a aktualizací pipeline za vás.
- Automatické vytváření a přiřazování úkolů v okamžiku, kdy do vašeho CRM vstoupí nový potenciální zákazník
- Posílejte včasné upomínky po prohlídkách nebo podání nabídek.
- Automaticky přesouvejte obchody mezi fázemi prodejního procesu na základě spouštěčů.
- Publikujte aktualizace a komentáře přímo v rámci úkolu, když dojde k dosažení důležitých milníků.
- Vytvářejte rychlé souhrny o pokroku potenciálních zákazníků a prodejních výsledcích.
Místo toho, aby se váš tým zabýval administrativou, se může soustředit na jednání, která vedou k rychlejšímu uzavření obchodů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Okamžitě zjistěte, na čem záleží: Sledujte potenciální zákazníky, obchody podle fáze, prognózy příjmů a výkonnost agentů pomocí dashboardů ClickUp, aby se vaše porady zaměřily na rozhodování.
- Segmentujte a upřednostňujte potenciální zákazníky: Použijte vlastní pole ClickUp, filtrujte kontakty podle umístění, rozpočtu, stavu úvěru a zdroje, abyste mohli provádět následné kroky chytřeji a rychleji.
- Ukládejte vše tam, kde pracujete: Vytvářejte prezentace nabídek, poznámky k přípravě schůzek a smluvní dokumenty v ClickUp Docs přímo vedle souvisejících obchodů.
- Organizujte své makléřské služby jako profesionál: Pomocí ClickUp Hierarchy vytvořte strukturu prostorů pro kupující, prodávající a správce, aby každý agent věděl, kde se nachází jeho práce.
- Rychlejší kontrola marketingových materiálů: Shromažďujte a schvalujte poznámky k fotografiím nemovitostí nebo brožurám pomocí ClickUp Proofing bez chaotických e-mailových konverzací.
- Už nikdy nezmeškejte termín: Vizualizujte časové osy nabídek, prohlídky a termíny uzavření pomocí Ganttových diagramů ClickUp s jasnými závislostmi.
- Automatizujte své následné kroky: Spouštějte připomenutí, přiřazujte vlastníky, přesouvejte fáze a udržujte přesnost pipeline automaticky pomocí ClickUp Automations.
Chcete konsolidovat nástroje a připravit svou malou firmu na úspěch v roce 2026? Podívejte se na náš podrobný návod.
Omezení ClickUp
- Pokročilé automatizace CRM (jako sekvencování e-mailů) mohou být méně robustní než v CRM systémech vyvinutých pro konkrétní účely.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Toto řekl recenzent G2 o ClickUp:
ClickUp změnil pravidla hry pro naši malou firmu. Je velmi výkonný a ve srovnání s jinými CRM řešeními nabízí za danou cenu obrovskou hodnotu. Jako komerční realitní společnost bylo pro nás náročné najít platformu, která by byla specificky přizpůsobená našemu odvětví. ClickUp nám umožnil vyvinout platformu na míru, která perfektně vyhovuje našim požadavkům a je uživatelsky přívětivá, takže ji může využívat každý v kanceláři, bez ohledu na to, jak je technicky zdatný.
⭐ Bonus: Díky funkci Talk to Text v ClickUp Brain MAX můžete diktovat e-maily, poznámky ze schůzek, popisy nemovitostí nebo následné zprávy. Funkce převádí vaši řeč do upraveného textu, automaticky vkládá @zmínky, odkazy na úkoly/dokumenty, podporuje více než 50 jazyků a učí se vaši slovní zásobu. Vy se můžete soustředit na práci, zatímco umělá inteligence za vás píše a strukturová text.
2. BoldTrail (nejlepší pro CRM pro realitní podniky založené na umělé inteligenci)
Softwarová platforma pro realitní kanceláře BoldTrail kombinuje CRM a komunikaci. V jednom systému podporuje získávání potenciálních zákazníků, automatizaci marketingu, transakční pracovní postupy, reporting a back-office operace.
Platforma front-office vám umožňuje předvést své odborné znalosti pomocí integrovaného webu IDX. Tento web můžete využít k získávání potenciálních zákazníků. Můžete přidávat stránky zaměřené na konkrétní lokality, stránky s oceněním nemovitostí a generovat informace o chování uživatelů.
BackOffice modul je určen pro makléřské společnosti a větší týmy a nabízí nástroje pro fakturaci agentů, onboardovací workflows, integraci QuickBooks, sledování provizí a reporting/analytiku.
Pro firmy zaměřené na růst a talenty modul Recruit přidává náborové panely a týmové zprávy. Poskytuje vám teplotní mapy transakcí a chytré kampaně na podporu udržení a expanze.
BoldTrail Marketplace je volitelný doplněk, který funguje s hlavní platformou BoldTrail CRM. Zahrnuje předem integrované nástroje, jako jsou PropertyBoost (reklamy na Facebooku založené na výpisech), Leads360 (automaticky doručované kvalifikované potenciální zákazníky), Success Assurance (živí koncierge pro potenciální zákazníky se sídlem v USA) a Voicemail Drop (automatická hlasová schránka pro kontakty).
Nejlepší funkce BoldTrail
- Vytvářejte konzistentní proud potenciálních zákazníků pomocí integrace PPC, vstupních stránek a automatického směrování pro rychlé následné kontakty.
- Automatizujte multikanálové drip kampaně pomocí e-mailů založených na chování, SMS a doporučení nemovitostí pomocí umělé inteligence, abyste udrželi zájem klientů.
- Spravujte nabídky a transakce na jednom místě pomocí nástrojů pro správu inventáře, publikování na sociálních sítích, hromadného zasílání zpráv a integrace s QuickBooks.
Omezení BoldTrail
- Platforma může působit jako příliš bohatá na funkce pro malé týmy, které nevyžadují pokročilou automatizaci pracovních postupů.
Ceny BoldTrail
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BoldTrail
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o BoldTrail?
Toto řekl recenzent G2 o BoldTrail:
kvCORE je pro mé podnikání nepostradatelný. Do realitního trhu jsem vstoupil v roce 2021 po přestěhování z Floridy během pandemie Covid. Stěhování na nové místo bez známých a bez možnosti potkat nové lidi kvůli lockdownu a přechodu z osobního kontaktu na virtuální komunikaci bylo pro mě velkou překážkou v rozvoji mého podnikání. kvCORE opravdu sehrál velkou roli při zahájení mého podnikání a zanechal stopu. Nikdy se bez něj neobejdu, i kdybych si ho musel koupit sám. Miluji ho a miluji to, jak tvrdě pracují na jeho vylepšování a hledání lepších způsobů, jak nám pomoci.
👀 Věděli jste? 9 z 10 kupujících a prodávajících tvrdí, že by doporučili svého makléře, ale málokdo to skutečně udělá. Důvodem je, že zapomenou, kdo jim pomohl. Udržování kontaktu po uzavření obchodu to mění. Rychlé následné kroky mohou proměnit minulý obchod ve spolehlivý zdroj dlouhodobých doporučení.
Požádejte ClickUp Brain, aby vám nastavil připomenutí, jakmile dokončíte projekt.
3. BoomTown (nejlepší pro integrovanou generaci potenciálních zákazníků a CRM pro rostoucí realitní týmy)
BoomTown je softwarová platforma pro realitní kanceláře, která v jednom systému zvládá generování potenciálních zákazníků, CRM, webové stránky a správu týmů. Podporuje webové stránky s podporou IDX pro získávání potenciálních zákazníků, sleduje tyto potenciální zákazníky prostřednictvím centralizovaného CRM, umožňuje automatizované následné pracovní postupy a nabízí analytiku a reportování pro týmy a makléře.
Systém se prodává ve čtyřech balíčcích: Launch, Core, Grow a Advance. Pokud chcete začít v malém, zvolte balíček Launch a poté přejděte na další balíčky. Služba Success Assurance poskytuje tým lead-concierge, který pomáhá sledovat a oslovovat potenciální zákazníky na platformě.
Jako alternativa k Follow Up Boss se integruje s celou řadou nástrojů třetích stran (více než 70 integrací), aby uživatelé mohli připojit své stávající systémy a rozšířit funkčnost.
Nejlepší funkce BoomTown
- Automatizujte směrování potenciálních zákazníků, inteligentně segmentujte kontakty a odhalte příležitosti s vysokou prioritou pomocí prediktivního CRM pro realitní kanceláře.
- Vytvořte a spusťte vlastní webovou stránku s podporou IDX, která zachycuje potenciální zákazníky, zobrazuje nabídky a přeměňuje návštěvníky na kontakty.
- Reagujte na nové dotazy okamžitě pomocí mobilní aplikace BoomTown NOW s upozorněními v reálném čase a sledováním úkolů.
Omezení BoomTown
- Ačkoli BoomTown obsahuje funkci „Predictive CRM“, která pomocí sledování chování vyhledává potenciální zákazníky s nejvyšší pravděpodobností konverze, systému chybí generativní nebo autonomní systém umělé inteligence.
Ceny BoomTown
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BoomTown
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o BoomTown?
Toto řekl recenzent G2 o BoomTown:
Boomtown je vždy po ruce. Všechny moje kontakty jsou tam, aniž bych se musel stresovat. Aktualizace jsou důležité, abych věděl, v jaké fázi procesu koupě domu se moji klienti nacházejí. Ve srovnání s jinými realitními aplikacemi je tato nejlepší.
⚡ Archiv šablon: Investujte chytřeji s šablonami pro investice do nemovitostí Fee Real Estate Investment Templates
🧠 Zajímavost: Podle amerického Úřadu pro statistiku práce se průměrný příjem realitních profesionálů, kteří přecházejí z pozice agenta na makléře, zvýší z 56 000 dolarů na více než 72 000 dolarů. Tento růst často souvisí s chytřejšími systémy – makléři tráví méně času manuální administrativou a více času rozšiřováním svých aktivit.
S ClickUpem můžete dělat totéž automatizací výpisů, sledování a sledování obchodů z jednoho pracovního prostoru.
4. IXACT Contact (nejlepší pro marketing v oblasti nemovitostí a budování vztahů)
Alternativa k Follow Up Boss IXACT je systém pro správu kontaktů, který vám umožňuje vytvářet podrobné profily kontaktů. Můžete sledovat telefonní čísla, domácí a pracovní adresy, členy rodiny, historii doporučení, podrobnosti o nemovitostech/hypotékách a záznamy komunikace.
Díky automatizované funkci pro udržení kontaktu dostáváte výzvy k volání, odesílání e-mailů nebo textových zpráv, označování výročí nastěhování nebo narozenin a sledování potenciálních zákazníků prostřednictvím CRM pro realitní kanceláře.
Pro webové stránky a získávání potenciálních zákazníků vám IXACT Contact umožňuje spustit mobilní web optimalizovaný pro SEO s inteligentními formuláři, obsahem blogu a volitelnou integrací IDX pro seznamy nemovitostí. Integrované panely zobrazují stav pipeline, aktivity jednotlivců a týmů, správu úkolů, přiřazení a sledování cílů.
IXACT Contact také automatizuje získávání a péči o potenciální zákazníky. Nové potenciální zákazníky lze sbírat z jakékoli webové stránky nebo od jakéhokoli poskytovatele potenciálních zákazníků, včetně Zillow. Potenciální zákazníci mohou být automaticky přiřazeni k drip kampani pro automatické sledování.
Nejlepší funkce IXACT Contact
- Automatizujte své měsíční brandingové aktivity pomocí hotového elektronického zpravodaje s přímou poštovní marketingovou službou.
- Automaticky zveřejňujte nové realitní obsahy na sociálních sítích, abyste zůstali viditelní, aniž byste museli neustále ručně zveřejňovat příspěvky.
- Posílejte personalizované hromadné SMS zprávy skupině kontaktů a přijímejte odpovědi na svém telefonu. Na nové potenciální zákazníky můžete také reagovat pomocí automatické textové odpovědi.
Omezení IXACT Contact
- IXACT Contact nenabízí silnou integrovanou podporu pro ukládání dokumentů, elektronické podepisování a nezohledňuje složité fáze prodejního trychtýře.
Ceny IXACT Contact
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Integrované CRM a e-mailové marketingové řešení IXACT Contact: 55 $/měsíc
Hodnocení a recenze IXACT Contact
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o IXACT Contact?
Toto řekl recenzent G2 o IXACT Contact:
Rád používám systém IXACT crm, protože mi umožňuje soustředit se na jiné aspekty realitního obchodu. Velmi užitečné jsou oznámení a připomenutí narozenin a výročí. Stačí to nastavit a zapomenout na to! No, ne úplně zapomenout, ale víte, co tím myslím.
📚 Číst více: Nejlepší příklady následných e-mailů
5. CINC (nejlepší pro konverzi velkého objemu potenciálních zákazníků)
CINC je určen pro realitní týmy, které spravují velké množství online potenciálních zákazníků ze zdrojů, jako jsou SEO, PPC a placené sociální reklamy. Každý dotaz proudí přímo do CRM s úplným sledováním zdroje, informacemi o chování a prediktivní analýzou.
Agenti mohou upřednostnit správné fáze prodejního trychtýře a soustředit se na potenciální zákazníky, u nichž je největší pravděpodobnost konverze. Inteligentní pravidla směrování zajišťují, že nové potenciální zákazníky jsou okamžitě směrovány ke správnému agentovi nebo ISA, čímž se zabrání pomalým reakčním časům, které stojí obchodní příležitosti.
Poté, co se potenciální zákazníci dostanou do systému, mohou agenti zpracovávat všechny kontaktní body z jednoho místa pomocí vestavěných voličů, e-mailů a hromadných SMS zpráv. Každý hovor, kliknutí a konverzace se zaznamenává do časové osy potenciálního zákazníka, což umožňuje organizované a odpovědné sledování.
CINC AI okamžitě zasáhne a zahřeje dotazy prostřednictvím textových zpráv, čímž udrží zájem potenciálních zákazníků, dokud není připraven převzít jejich obsluhu lidský agent.
Nejlepší funkce CINC
- Podporujte konverzi na cestách pomocí výkonných mobilních aplikací s funkcí click-to-call a okamžitými oznámeními.
- Přitáhněte prodejce pomocí specializovaných landing page pro oceňování nemovitostí a automatizovaných CMA follow-upů.
- Analyzujte své potenciální zakázky pomocí dashboardů ROI, které zobrazují zdroje potenciálních zákazníků, náklady a metriky konverze agentů.
Omezení CINC
- Někteří uživatelé mají pocit, že systém je příliš závislý na doplňcích a nabízí omezené možnosti přizpůsobení.
Ceny CINC
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CINC
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CINC?
Toto řekl recenzent G2 o CINC:
Nejvíce se mi líbí zjednodušené a automatizované funkce v CINC. Díky nim je moje práce s následnými aktivitami (vůči minulým klientům a potenciálním prodejcům/kupujícím) mnohem snazší. Už se nemusím obávat, že něco zanedbám. Funkce AutoTracks v CINC zajišťují, že moji lidé zůstávají v kontaktu a nejsou zapomenuti.
📮 ClickUp Insight: Jeden ze čtyř zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací namísto toho, aby se věnovaly práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací kolem práce“ a získejte zpět svůj produktivní čas. 💫
Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
6. Top Producer (nejlepší pro zkušené uživatele CRM a integraci MLS)
Alternativa k Follow Up Boss Top Producer je platforma pro správu podnikání v oblasti nemovitostí.
Centralizuje e-maily, textové zprávy, připomenutí úkolů, údaje o nabídkách a aktivity MLS na jedné platformě. Market Snapshot stahuje živá data MLS a generuje zprávy o aktivitách v nabídkách, které agenti mohou zasílat potenciálním nebo stávajícím klientům.
Top Producer se také synchronizuje s hlavními zdroji potenciálních zákazníků, včetně Zillow, Trulia, Realtor.com a reklam na Facebooku, takže nové poptávky přicházejí přímo do CRM.
Rozdělte kontakty do kategorií aktivních kupujících, prodávajících, potenciálních zákazníků a bývalých klientů a přiřaďte jim automatické plány následných kroků. CRM uchovává historii e-mailů, hovorů, poznámek a průběhu jednání.
Integruje se také s nástroji pro správu transakcí a nabízí obousměrnou synchronizaci e-mailů s Gmailem a Outlookem.
Nejlepší funkce Top Producer
- Organizujte uzavírání obchodů pomocí jednoduchého Transaction Manageru, který sleduje termíny obchodů a nepředvídané okolnosti.
- Automatizujte svůj pracovní postup pomocí inteligentních plánů, které spouštějí kontrolní seznamy úkolů pro nabídky a typy klientů.
- Posílejte e-maily s přehledem trhu s živými údaji z MLS, abyste se stali uznávaným odborníkem ve vaší oblasti a znovu oslovili dřívější potenciální zákazníky.
Omezení Top Producer
- Neexistuje žádná speciální mobilní aplikace, kterou by agenti mohli používat na cestách.
Ceny Top Producer
- Pro: 179 $/uživatel/měsíc
- Pro+ Leads: 479 $/uživatel/měsíc
- Pro+ Farming: 599 $/uživatel/měsíc
- Pro Teams 5: 399 $/5 uživatelů/měsíc
- Pro Teams 10: 699 $/10 uživatelů/měsíc
- Pro Teams 25: 1199 $/25 uživatelů/měsíc
Hodnocení a recenze Top Producer
- G2: 3,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Top Producer?
Toto řekl recenzent G2 o Top Producer:
Vyzkoušel jsem i jiné CRM systémy, ale stále se vracím k TP, protože se mi jeví jako nejlépe promyšlený program pro agenty, makléře a všechny, kdo se pohybují v oblasti nemovitostí a potřebují komplexní CRM systém s vynikajícími integrovanými funkcemi.
📚 Číst více: Kroky prodejního procesu, které je třeba dodržet
7. Sell. Do (nejlepší pro developery a komplexní prodej)
Sell. Do je určen spíše pro developery, makléře a obchodní partnery než pro obecné prodejní týmy.
Pokrývá kompletní pracovní postupy pro uzavírání obchodů. To zahrnuje správu potenciálních zákazníků, sledování zásob a návštěv webových stránek, automatizaci marketingu (e-maily, SMS, WhatsApp), správu prodejního procesu, poprodejní servis a výkonnostní přehledy pro získání cenných informací.
Tento integrovaný CRM systém pro realitní kanceláře podporuje automatizaci procesů, včetně získávání a směrování potenciálních zákazníků, přidělování úkolů, schvalovacích procesů, generování dokumentů a digitálních plateb.
Jeho mobilní aplikace umožňuje agentům pracovat v terénu, s offline přístupem, push notifikacemi a sledováním hovorů, i když jsou mimo kancelář.
Hlavním rozdílem mezi Sell. Do a jinými alternativami Follow Up Boss je to, že nabízí správu nemovitostí. Můžete spravovat dostupnost jednotek, ceny, rezervace a objednávky.
Sell. Nejlepší funkce
- Spravujte partnery prostřednictvím specializovaného portálu, kde můžete přidělovat potenciální zákazníky, sledovat průběh obchodů a hladce zpracovávat provize.
- Automatizujte rezervace a spravujte platební kalendáře a dokumenty, abyste zefektivnili transakce po prodeji.
- Analyzujte výkonnost kampaní pomocí sledování celého funnelu od zdroje potenciálních zákazníků až po konečný prodej.
Prodej. Omezení
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi, což ztěžuje správu úkolů a přístup k důležitým informacím o projektech, když jste na cestách.
Prodejte. Stanovte cenu
- Ceny na míru
Prodávejte. Vytvářejte hodnocení a recenze.
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sell. Do?
Toto řekl recenzent G2 o Sell. Do:
Sell. Do je hotový CRM systém speciálně navržený pro realitní odvětví. Je vybaven všemi nezbytnými integracemi, takže není třeba hledat externího partnera pro implementaci. Platforma jasně odráží hluboké porozumění procesům v realitním podnikání, díky čemuž je od prvního dne velmi relevantní a praktická. Nejvíce vyniká nízkými náklady na licenci, rychlým výkonem a tím, jak rychle mohou týmy začít pracovat bez náročného nastavování nebo přizpůsobování. Je efektivní, nákladově efektivní a skutečně vytvořený s ohledem na realitní sektor.
🧠 Zajímavost: Florida má více realitních agentů a makléřů než kterýkoli jiný stát v USA. Následují Kalifornie a Texas.
8. Pipedrive (nejlepší pro vizuální správu prodejního procesu)
Pipedrive zjednodušuje správu obchodů díky vizuálnímu kanbanovému pipeline. Ačkoli není specifický pro realitní sektor, malé makléřské firmy a realitní profesionálové používají Pipedrive ke správě potenciálních zákazníků a obchodů díky jeho intuitivnímu a uživatelsky přívětivému rozhraní s funkcí drag-and-drop.
Každá transakce je zobrazena jako karta, kterou můžete přetáhnout z položky Nový zájemce do položky Prohlídka a dále do položky Pod smlouvou, což usnadňuje sledování pokroku a zabraňuje stagnaci.
Pipedrive také zahrnuje rostoucí sadu AI CRM, která generuje následné e-maily, shrnuje dlouhé e-mailové vlákna, hodnotí obchody za účelem označení potenciálních zákazníků s vysokým zájmem a upozorňuje na rizikové příležitosti. AI pomáhá s prognózováním a navrhuje pravidla automatizace na základě vzorců pracovních postupů.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Propojte více než 300 nástrojů, včetně Zillow, Facebook Lead Ads a telefonních voličů, a zefektivněte tok potenciálních zákazníků pomocí integrací Pipedrive.
- Aktualizujte svůj CRM systém okamžitě z terénu pomocí mobilní aplikace s funkcemi zaznamenávání hovorů, geolokace a skenování vizitek.
- Plňte úkoly, plánujte schůzky a odpovídejte na e-maily na cestách pomocí mobilní aplikace pro Android a iOS.
Omezení Pipedrive
- Jelikož Pipedrive není platformou určenou přímo pro realitní kanceláře, neobsahuje integrované webové stránky IDX, správu nabídek ani sledování provizí; k tomu jsou zapotřebí další aplikace.
Ceny Pipedrive
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Lite: 19 $/pracovní místo/měsíc
- Růst: 34 $/pracovní místo/měsíc
- Premium: 64 $/uživatel/měsíc
- Ultimate: 89 $/licence/měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive?
Toto řekl recenzent G2 o Pipedrive:
Je velmi snadno srozumitelný a ovladatelný a splňuje požadavky mé práce v oblasti nemovitostí. Jeho mobilní aplikace je velmi komplexní a pomáhá zajistit, že vám nic neunikne.
📚 Další informace: Jak vytvořit prodejní dashboard (příklady a šablony)
9. HubSpot CRM (nejlepší pro integrovaný marketing a bezplatné CRM)
HubSpot CRM je určen pro realitní týmy, které potřebují více než jen jednoduchou databázi kontaktů. Jako plnohodnotný CRM systém pomáhá v celém životním cyklu zákazníka, od získávání potenciálních zákazníků přes sledování interakcí až po poprodejní komunikaci.
Potenciální zákazníci z otevřených prohlídek, webových formulářů, sociálních reklam, doporučení nebo portálů přicházejí přímo do CRM. HubSpot obohacuje jejich profily a zařazuje je do sekvencí péče specifických pro danou nemovitost.
Platforma se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu. Agenti mohou vytvářet vlastní postupy, které odrážejí jednotlivé fáze realitní transakce, od počátečního dotazu přes prohlídku, vyjednávání až po uzavření smlouvy.
Každý e-mail, textová zpráva, hovor, dokument a termín se automaticky zaznamenává, takže během dlouhého prodejního cyklu vám nic neunikne.
Sada Breeze nabízí AI agenty, jako jsou Prospecting Agent (pro vyhledávání potenciálních zákazníků a vytváření kontaktů), Customer Agent (chatbot/asistent) a Content Agent (pro generování e-mailového a textového obsahu). Společně automatizují úkoly a pomáhají vám rozšířit dosah.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Nastavte individuální follow-upy, aby noví potenciální zákazníci dostávali včasné kontaktní body bez manuálního úsilí, čímž se sníží počet promarněných příležitostí.
- Udržujte realitní obchody organizované v jednotlivých fázích (například od potenciálního kupce po uzavření obchodu) a posilujte každodenní kontakt se synchronizovanými úkoly a připomenutími v kalendáři.
- Sledujte zdroje potenciálních zákazníků, interakci prostřednictvím e-mailů, průběh obchodů a produktivitu týmu, abyste mohli zdvojnásobit to, co funguje, a zlepšit míru konverze.
Omezení HubSpot CRM
- Ačkoli platforma nabízí širokou škálu funkcí, její nastavení a přizpůsobení bez odpovídajícího školení nebo podpory může být náročné.
Ceny HubSpot CRM
- Smart CRM Professional: 49 $/licence/měsíc
- Smart CRM Enterprise: 75 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot CRM?
Toto řekl recenzent Capterra o HubSpot CRM:
HubSpot CRM je velmi uživatelsky přívětivý a má přehledné rozhraní. HubSpot CRM se snadno propojuje s oblíbenými nástroji, jako jsou Gmail, Outlook, Slack, Shopify a WordPress, a nabízí také integraci s nástroji třetích stran. Má dobrou zákaznickou podporu.
👀 Věděli jste? Ačkoli v roce 2022 vlastnily svobodné ženy 58 % z téměř 35,2 milionu domů v držení svobodných Američanů, tento podíl se od roku 2000 snížil z 64 %.
10. Freshsales (Freshworks CRM) (nejlepší pro prodej založený na umělé inteligenci s multikanálovým dosahem)
Freshsales, součást balíčku Freshworks, je určen pro realitní týmy, které chtějí CRM založené na umělé inteligenci a integrované komunikační kanály na jednom místě. Pomáhá agentům komunikovat prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu, WhatsApp a chatu, aniž by museli přepínat mezi několika nástroji.
AI asistent Freddy analyzuje chování kupujících a vzorce jejich zapojení. Přiřazuje skóre potenciálním zákazníkům, poskytuje přehledy a navrhuje další nejlepší kroky.
Tato alternativa k Follow Up Boss umožňuje agentům upřednostnit nejslibnější příležitosti a posílit svou prodejní strategii pomocí rozhodnutí podložených daty.
Nejlepší funkce Freshsales
- Spravujte obchody, hovory a aktualizace klientů na cestách pomocí plně vybavené mobilní aplikace Freshsales s geolokací.
- Spojte data o prodeji, podpoře a marketingu propojením s širším ekosystémem Freshworks a získejte 360stupňový pohled na klienta.
- Analyzujte stav a výkonnost pipeline pomocí poznatků založených na umělé inteligenci a vizuálních prognóz prodejů, abyste dosáhli svých cílů v oblasti uzavírání obchodů.
Omezení Freshsales
- Vytváření reportů může být frustrující a postrádá flexibilitu a snadné použití, které nabízejí některé jiné CRM systémy.
Ceny Freshsales
- 21denní bezplatná zkušební verze
- Růst: 11 $/uživatel/měsíc
- Pro: 47 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 71 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Freshsales?
Toto řekl recenzent Capterra o Freshsales:
Má skvělý seznam funkcí. Od přidávání kontaktů/potenciálních zákazníků do platformy, přes správu životního cyklu potenciálních zákazníků pomocí úkolů a vytváření obchodů pro stimulaci cyklu, je to velmi snadno použitelná platforma.
TL;DR Nejlepší alternativa k Follow Up Boss je….
ClickUp je centrum pro správu realitních projektů a CRM pro týmy všech velikostí.
Pokud jste samostatný makléř, ClickUp vám pomůže spravovat vaše projekty, nabídky, úkoly a následné kroky na jednom místě.
Pokud jste rostoucí tým nebo makléřská společnost, ClickUp přidává sdílené panely, automatizace, úložiště dokumentů, AI shrnutí konverzací a přehlednost všech nabídek, fází obchodů a projektů.