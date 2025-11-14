Whereby vs. ClickUp SyncUp: Který nástroj pro videokonference je lepší?

V roce 1964 představila společnost AT&T na světové výstavě Picturephone. Jednalo se o objemné zařízení, které slibovalo navždy změnit komunikaci. Konečně jste mohli vidět osobu, se kterou jste mluvili, pokud vám nevadilo zaplatit za tuto výsadu cenu malého hovoru!
Postupem času jsme tyto neohrabané zařízení vyměnili za elegantní aplikace, které spojují týmy a klienty (i když trapné ticho zůstává).
V tomto blogovém příspěvku porovnáme dva takové nástroje: Whereby vs. ClickUp SyncUp, z nichž každý je určen pro velmi odlišné momenty vašeho pracovního dne.
Podívejme se, který z nich patří do vaší sady nástrojů. ☎️
ClickUp vs. Whereby v kostce
|Aspekt
|ClickUp
|Whereby
|Hlavní účel
|Řízení projektů, sledování úkolů, týmová spolupráce, správa znalostí
|Videokonference, konference v prohlížeči, integrované hovory
|Hierarchie a organizace
|Pokročilé: Prostory, složky, seznamy, zobrazení všeho pro rozsáhlé organizace
|Nemá organizační hierarchii
|Správa úkolů
|Úkoly, podúkoly, kontrolní seznamy, vlastní pole, automatizace stavu, vlastníci úkolů, priority, připomenutí
|Chybí správa úkolů
|Zobrazení projektů
|Seznam, tabule, kalendář, Ganttův diagram, časová osa, pracovní zátěž a další
|Nenabízí zobrazení projektů
|Automatizace
|Automatizace založená na umělé inteligenci, automatizace založená na čase a spouštěčích
|API háčky/webhooky pro videokonference
|Spolupráce na dokumentech
|Dokumenty editovatelné v reálném čase, wiki, bohaté formátování, propojení dokumentů s úkoly, znalostní báze
|Živý chat, emodži, sdílení souborů během schůzky
|Komunikace
|Kontextové konverzace s propojeným chatem, úkoly a dokumenty, integrovaným e-mailem, komentáři k úkolům, oznámeními, přiřazenými komentáři, hlasovými a videoklipy.
|Video, audio, chat během hovoru, reakce, sdílení souborů
|Spolupráce a sdílení
|Tabule v reálném čase, sdílení hostů, sdílení externích odkazů, nástroje pro kontrolu
|Virtuální tabule (Miro), živé titulky, breakout rooms
|Plánování a správa času
|Integrovaný kalendář, sledování času, odhady, integrace s Outlookem/Google Kalendářem
|Integrace s Google Kalendářem, časovače místností, pozvánky do kalendáře
|Funkce AI
|ClickUp Brain (vyhledávání pomocí umělé inteligence, psaní, automatizace, shrnutí, přepisy, generování štítků, pokročilé reportování), AI agenti
|Živý přepis, shrnutí schůzek
|Integrace
|Více než 1 000 integrací aplikací (včetně Outlook, Slack, Drive, Github, Zapier), API/doplňky
|Miro, Google Docs, RTMP streaming, SDK pro vývojáře, React/Flutter/mobilní vkládání
|Bezpečnost/soulad s předpisy
|Pokročilé role, oprávnění, auditní protokoly, podniková bezpečnost, ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2 a HIPAA kompatibilní
|Komplexní šifrování (malé místnosti P2P), ISO 27001, GDPR, HIPAA, uzamčené místnosti
|Kapacita schůzek
|Až 200 účastníků v SyncUps
|Až 200 účastníků (aktivních), 400 diváků (režim pouze pro prohlížení)
|Úložiště souborů
|Neomezený počet (u placených tarifů), připojování/propojování souborů kdekoli v pracovních postupech
|Sdílejte malé soubory během hovorů; omezené dlouhodobé úložiště souborů, stahování chatů
Co je ClickUp?
Dnešní práce nefunguje.
Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesourodé nástroje, které nás zpomalují.
ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Funkce ClickUp
Zde rozebíráme klíčové funkce, díky kterým tento nástroj vyniká jako alternativa k Whereby.
Funkce č. 1: Komunikace v reálném čase
ClickUp Chat sdružuje všechny vaše konverzace a práci na jednom místě pomocí kanálů a přímých zpráv.
Vytvořte kanály věnované konkrétním tématům, jako jsou #MarketingUpdates nebo #ClientFeedback, aby diskuse zůstaly zaměřené. Potřebujete rychlý jednorázový chat? Přímé zprávy vám umožňují kontaktovat jednotlivce nebo skupiny, aniž byste zaplavili hlavní kanály.
Ještě lepší je, že můžete zprávy přímo propojit s úkoly ClickUp, takže neformální „Ahoj, můžeš to opravit?“ se promění v sledovanou akci. Navíc díky přizpůsobitelným oznámením dostanete upozornění pouze na to, co je důležité.
Pokud potřebujete upoutat větší pozornost, vytvořte příspěvek. Místo toho, abyste nechali důležité informace zapadnout v záplavě chatů, můžete vytvořit příspěvek, ve kterém zdůrazníte oznámení, aktualizace nebo diskuse.
Stačí napsat zprávu, vybrat z rozevíracího seznamu Oznámení, Diskuse, Nápad a Aktualizace a voilà, vaše zpráva vynikne v kanálu a všichni si ji všimnou.
Naučte se, jak plně využít chatovací platformu:
💡 Tip pro profesionály: Přidejte kartu do horní části chatovacího kanálu svého týmu, abyste mohli rychle zobrazit záložky, poznámky a další informace. Můžete přidat vlastní graf baterie s libovolnými údaji, odkazy na klíčové zdroje vašeho pracovního prostoru a dokonce vypočítat součty, průměry a další údaje pro své úkoly.
Funkce č. 2: Video a audio hovory
S ClickUp SyncUps můžete přímo ze svého pracovního prostoru zahájit okamžité audio nebo video hovory, což zajistí plynulou spolupráci.
Spuštění SyncUp je stejně jednoduché jako kliknutí na ikonu SyncUp v jakémkoli kanálu nebo přímé zprávě.
Během SyncUp můžete sdílet svou obrazovku a poskytnout tak vizuální kontext, například předvést návrh designu, prezentovat analytické údaje nebo zkontrolovat časový plán projektu.
Výjimečnou schopností je propojení úkolů přímo v rámci hovoru! Pokud například diskutujete o opravě chyby v přímé zprávě, můžete příslušný úkol propojit s konverzací.
Nemůžete se zúčastnit SyncUp v reálném čase? Žádný problém. Můžete si nahrát své SyncUp relace a přistupovat k nim později.
To je obzvláště užitečné pro členy týmu v různých časových pásmech nebo pro kontrolu diskusí, aby se nic neztratilo. K nahrávce můžete přidávat komentáře a sdílet ji také externě.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí ClickUp Clips můžete rychlé aktualizace, zpětnou vazbu nebo mini návody proměnit v krátké videozprávy. Připojte je ke svému chatovacímu kanálu, abyste svému hybridnímu týmu přesně ukázali, co máte na mysli.
Funkce č. 3: Produktivita založená na umělé inteligenci
ClickUp Brain, který je integrován přímo do chatu, vám pomáhá vytvářet a přiřazovat úkoly, vyhledávat související úkoly nebo kanály a shrnovat konverzace. Můžete mu dokonce klást otázky o kanálu v přirozeném jazyce a on vám během několika sekund vyhledá souvislosti.
Například po synchronizaci s vaším týmem ClickUp Brain shrnuje všechny diskuse z posledních 24 hodin, zvýrazní akční položky a vytvoří úkoly propojené s více projekty.
Funkce Catch Me Up je pro vzdálené týmy doslova záchranou. Pokud zmeškáte jeden nebo dva dny konverzací, stačí kliknout na Catch Me Up a zobrazí se vám shrnutí všeho, co se stalo za posledních 24 hodin až 14 dní.
✅ Vyzkoušejte tyto pokyny pro použití AI při videohovorech:
- Shrňte dnešní SyncUp a vytvořte úkoly pro všechny akční položky.
- Najděte úkoly související s diskusí v #MarketingUpdates
- Přiřaďte zprávu „Skvělá práce!“ k @MyTeammate.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain MAX, desktopový AI asistent, centralizuje celý váš pracovní ekosystém, včetně úkolů, dokumentů, schůzek, aplikací a chatů, do inteligentního centra. Můžete snadno prohledávat svůj pracovní prostor, web a připojené aplikace.
Navíc funkce Talk-to-Text v ClickUp vám umožňuje diktovat zprávy a aktualizace na cestách, čímž se produktivita zvýší až čtyřikrát ve srovnání s tradičním psaním.
Ceny ClickUp
Zde je názor Samanthy Dengate, senior projektové manažerky společnosti Diggs, na používání ClickUp pro komunikaci:
Před zavedením ClickUp vedly schůzky a e-mailová komunikace k černé díře, kde zůstávaly některé položky přehlédnuté a bez povšimnutí. Z tohoto důvodu nebyly úkoly kontrolovány včas a nikdo nevěděl, jak probíhá kreativní vývoj.
Nyní mohou všichni členové týmu jasně vidět, kdy jsou úkoly splatné, chatovat a spolupracovat v rámci úkolů.
📮 ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek se téměř 40 % respondentů účastní 4 až 8 a více schůzek týdně, přičemž každá schůzka trvá až hodinu. To znamená ohromné množství času, které vaše organizace věnuje schůzkám.
Co kdybyste mohli tento čas získat zpět? Integrovaný AI Notetaker od ClickUp vám pomůže zvýšit produktivitu až o 30 % díky okamžitým shrnutím schůzek, zatímco ClickUp Brain pomáhá s automatickým vytvářením úkolů a zefektivněním pracovních postupů, čímž promění hodiny schůzek v praktické poznatky.
Co je Whereby?
Whereby je platforma pro videokonference založená na prohlížeči, která vám umožňuje hostovat a připojovat se k bezpečným a spolehlivým videohovorům z jakéhokoli zařízení, které podporuje moderní webový prohlížeč.
Uživatelé mohou nastavit virtuální zasedací místnosti a sdílet trvalé odkazy s ostatními. Platforma také nabízí integrovatelné řešení pro vývojáře, kteří mohou integrovat funkci videohovorů přímo do svých produktů nebo služeb prostřednictvím API a SDK pro hybridní komunikaci v pracovním prostoru.
🧠 Zajímavost: Neformální rozhovory přes video (sdílení informací nesouvisejících s prací) pomáhají zmírnit pocit odcizení způsobený vzdáleností. Týmy, které se účastnily studie, uvedly, že tyto rozhovory jim pomohly cítit se více propojené, i když pracovaly na dálku.
Funkce Whereby
Zde je několik funkcí, které jsou pro tento software pro sdílení obrazovky charakteristické:
Funkce č. 1: Schůzky prostřednictvím prohlížeče s možností přizpůsobení značky
Whereby funguje přímo z vašeho prohlížeče. Hosté se mohou okamžitě připojit pomocí trvalého odkazu na schůzku, a to buď z počítače, nebo z mobilního zařízení.
Navíc můžete zachovat jednotný styl své značky tím, že si schůzky přizpůsobíte pomocí log, barev místností, virtuálních pozadí a efektů rozostření. Přizpůsobit lze dokonce i URL adresy schůzek, takže každá schůzka s klientem bude působit promyšleně a profesionálně.
Funkce č. 2: Nástroje pro spolupráci v reálném čase
Někdy potřebujete menší diskuse. Whereby umožňuje hostitelům vytvořit oddělené místnosti pro soustředěnou práci a poté všechny hladce přivést zpět do hlavní relace.
Hostitelé navíc mohou zamykat místnosti, spravovat oprávnění, přijímat hosty z čekárny a ztlumit nebo odstranit účastníky, aby zajistili bezpečné a strukturované schůzky.
Můžete také:
- Spusťte interaktivní digitální tabule přímo během hovoru díky integraci Miro Whiteboard.
- Posílejte dokumenty, obrázky a odkazy okamžitě během hovorů
- Udržujte konverzaci vedle video okna pro rychlé otázky, reakce nebo přenosy souborů pomocí živého chatu.
Funkce č. 3: Sdílení obrazovky a nahrávání
Sdílejte celou obrazovku nebo pouze jedno okno aplikace. V kombinaci s režimem obraz v obraze získáte prezentace a ukázky bez rušivých vlivů.
A pokud si chcete hovor později přehrát, Whereby vám umožní nahrávat lokálně nebo do cloudu (pokud jste vlastníkem místnosti). Díky živým titulkům a přepisům bude obsah později přístupný.
Navíc je Whereby navržen tak, aby byl inkluzivní:
- Živé titulky a AI shrnutí přepisu mluveného obsahu
- Navigace pomocí klávesnice a klávesové zkratky pro osoby s omezenou pohyblivostí
- Zvýraznění aktivního mluvčího, aby všichni věděli, kdo právě mluví
Ceny Whereby
Schůzky
- Zdarma (zahrnuje jednoho hostitele)
- Pro: 8,99 $/měsíc (zahrnuje jednoho hostitele)
- Podnikání: 11,99 $/měsíc za hostitele
Vloženo
- Bezplatná zkušební verze
- Build: 9,99 $/měsíc (platba podle skutečného využití)
- Enterprise: Ceny na míru
🔍 Věděli jste, že... I pozadí může ovlivňovat vaši mysl. Studie prokázala, že animovaná nebo virtuální pozadí způsobují větší únavu než jednolité stěny. Váš mozek neustále zpracovává drobné pohyby, takže ta úžasná tropická scéna vás může naopak unavovat.
ClickUp vs. Whereby: Porovnání funkcí
Pokud vedete distribuovaný tým, všechny schůzky jsou odlišné. Hovory s klienty vyžadují propracovanost, branding a snadný přístup. Interní synchronizace vyžadují kontext, odpovědnost a jasné dodržování postupů.
Whereby se hodí pro externí schůzky, zatímco ClickUp proměňuje spolupráci v pracovním prostoru v praktické výsledky a propojuje diskuse přímo s úkoly, cíli a projektovými dokumenty.
Zde je podrobné srovnání, které vám pomůže vybrat ten správný nástroj. 🎯
Funkce č. 1: Zkušenosti s videokonferencemi
Začněme tím, jak každý nástroj AI pro schůzky zpracovává vaše videohovory, od rychlých kontrol až po kompletní týmové schůzky.
ClickUp
ClickUp propojuje práci a konverzace. S ClickUp Meetings mohou týmy pořádat, organizovat a sledovat diskuse přímo při své práci.
Vytvářejte programy a kontrolní seznamy, abyste měli vše pod kontrolou, sdílejte během hovoru svou obrazovku pro snadnou komunikaci a využijte umělou inteligenci k rychlému vygenerování závěrů z diskuse.
ClickUp AI Notetaker automaticky nahrává, přepisuje a shrnuje schůzky, přičemž vytahuje klíčové body a další kroky.
Více informací zde:
Ale ne pro každou komunikaci potřebujete schůzku. Pokud potřebujete rychlé aktualizace nebo asynchronní zpětnou vazbu, ClickUp Clips vám pomůže zaznamenávat a sdílet videozprávy v úkolech nebo chatech.
Whereby
Tento nástroj vše zjednodušuje. Jeho videokonference bez nutnosti stahování, založené na prohlížeči, jsou navrženy pro rychlé hovory s klienty a značkové zážitky. Můžete si přizpůsobit zasedací místnosti svým logem a barvami a rozdělit diskuse do menších skupin.
Hosté se připojují okamžitě, což je ideální pro externí spolupráci.
🏆 Vítěz: Remíza! Používejte ClickUp pro interní a externí synchronizaci a přeměňte konverzace v akci. Whereby funguje nejlépe pro schůzky s klienty v rámci značky.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro pořizování poznámek zdarma pro lepší organizaci
Funkce č. 2: Spolupráce a interakce v reálném čase
Porovnejme také, jak vám oba nástroje umožňují spolupracovat v reálném čase.
ClickUp
Je navržen pro spolupráci v reálném čase. Týmy mohou společně upravovat dokumenty ClickUp Docs, brainstormovat na tabulkách ClickUp Whiteboards, okamžitě komunikovat v chatu ClickUp Chat nebo přímo komentovat úkoly a podúkoly. Každý komentář je akční.
V kombinaci s oprávněními na úrovni úkolů, zmínkami a integrací s jinými nástroji zajišťuje hladkou spolupráci od plánování až po dodání.
Whereby
Whereby se zaměřuje na spolupráci v reálném čase během schůzek. Týmy mohou během hovoru otevřít tabuli Miro, sdílet obrazovky, vkládat odkazy nebo chatovat živě. Zkušenost je rychlá, přátelská a intuitivní, skvělá pro workshopy, klientské ukázky a kreativní sezení.
Jakmile však schůzka skončí, spolupráce často také ustane. Neexistuje žádný integrovaný způsob, jak pokračovat v práci na úkolech nebo obsahu asynchronně.
🏆 Vítěz: ClickUp triumfuje! Tato aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“ kombinuje týmovou práci v reálném čase a asynchronní týmovou práci, aby proměnila nápady v konkrétní kroky.
Funkce č. 3: Škálovatelnost a připravenost pro podnikové použití
Samozřejmě musíte také posoudit, jak dobře se tyto nástroje přizpůsobují a fungují, když se váš tým nebo organizace rozrůstá, a to s ohledem na potřeby podniku.
ClickUp
ClickUp nabízí robustní škálovatelnost a funkce na podnikové úrovni, díky čemuž je vhodný pro velké organizace. Získáte přizpůsobená oprávnění, podrobné uživatelské role a nástroje pro správu administrátorů, které zajistí přesnou kontrolu a úrovně přístupu v celém pracovním prostoru.
ClickUp navíc podporuje jednotné přihlášení (SSO), SAML a dvoufaktorové ověřování (2FA), což je v souladu s bezpečnostními standardy podniků.
Platforma také zahrnuje auditní protokoly, nepřetržité monitorování a penetrační testování, aby byla data zabezpečena po celý den.
Whereby
Whereby je naproti tomu navržen především pro videokonference a nenabízí rozsáhlou škálovatelnost ani funkce specifické pro podniky. Postrádá pokročilé ovládací prvky pro správce, oprávnění uživatelů a nástroje pro vytváření reportů.
Ačkoli podporuje integraci s nástroji jako Google Calendar a Miro, neposkytuje tak rozsáhlé funkce pro podnikové použití.
🏆 Vítěz: ClickUp! Je navržen tak, aby vyhovoval velkým týmům, a nabízí úplnou správu, zabezpečení a funkce na podnikové úrovni.
ClickUp vs. Whereby na Redditu
Obrátili jsme se na Reddit, abychom získali informace o tom, jak skuteční uživatelé vnímají ClickUp a Whereby. Ačkoli neexistují žádné konkrétní vlákna, která by se těmito dvěma nástroji zabývala, zde je několik názorů uživatelů na tyto nástroje:
Zde je názor uživatele Redditu na pohodlí používání Whereby:
Používám Whereby. Je velmi pohodlné pořádat jednoduché, krásné videohovory a spojit se s kýmkoli a kdekoli, stačí jen odkaz. Není třeba nic stahovat…
Používám Whereby. Je velmi pohodlné pořádat jednoduché, krásné videohovory a spojit se s kýmkoli a kdekoli, stačí jen odkaz. Není třeba nic stahovat…
Uživatel ClickUp řekl:
ClickUp jsme úspěšně použili pro společnosti všech velikostí (od samostatných podnikatelů po velké týmy) a v různých odvětvích, z nichž mnohé generují příjmy v řádu milionů dolarů. Ano, ClickUp má problémy, stejně jako doslova každá jiná platforma, ale jeho schopnosti jsou vynikající, zejména pro tak velký tým... Vedoucí týmů si jej pravděpodobně oblíbí, protože jim poskytne přehled o tom, co se děje, aniž by měli pocit, že mikromanagují své přímé podřízené.
ClickUp jsme úspěšně použili pro společnosti všech velikostí (od samostatných podnikatelů po velké týmy) a v různých odvětvích, z nichž mnohé generují příjmy v řádu milionů dolarů. Ano, ClickUp má problémy, stejně jako doslova každá jiná platforma, ale jeho schopnosti jsou vynikající, zejména pro tak velký tým... Vedoucí týmů si jej pravděpodobně oblíbí, protože jim poskytne přehled o tom, co se děje, aniž by měli pocit, že mikromanagují své přímé podřízené.
Jiný uživatel zdá se preferoval ClickUp (a potěší ho, že SyncUps nyní také zvoní):
Přepnul jsem svou malou firmu se 3 zaměstnanci a jsme s tím spokojeni. Jedinou skutečnou nevýhodou je, že funkce videochatu SyncUp nezvoní jako Slack. Takže někdy lidé zmeškají oznámení. Doufám, že to opraví. Jinak je příjemné mít možnost odkazovat na úkoly přímo v aplikaci.
Přepnul jsem svou malou firmu se 3 zaměstnanci a jsme s tím spokojeni. Jedinou skutečnou nevýhodou je, že funkce videochatu SyncUp nezvoní jako Slack. Takže někdy lidé zmeškají oznámení. Doufám, že to opraví. Jinak je příjemné mít možnost odkazovat na úkoly přímo v aplikaci.
🔍 Věděli jste? Studie zjistila, že téměř 70 % lidí uvedlo, že časté/vždy používání videohovorů pro týmové schůzky jim pomáhá cítit se produktivnější. Je to hlavně proto, že se tím snižuje počet nedorozumění a otázky lze zodpovědět v reálném čase.
Který nástroj pro videokonference je nejlepší?
Hlasování skončilo a máme vítěze! 👑
Whereby je sice skvělý pro rychlé hovory s klienty a propracované schůzky v prohlížeči, ale selhává, pokud jde o propojení konverzací s praktickými výsledky.
ClickUp SyncUps promění diskuse v praktickou práci díky AI Notetaker, Clips, integraci úkolů a hladké koordinaci s vašimi pracovními postupy. Každá schůzka se stane příležitostí k posunu složitých projektů vpřed, synchronizaci týmů a nikdy neztratíte přehled o důležitých rozhodnutích.
Navíc, díky tomu, že všechny vaše úkoly, kontextové konverzace a znalosti jsou sloučeny do jedné platformy ClickUp poháněné umělou inteligencí, zmizí roztříštěnost práce a život se stane mnohem jednodušším.
