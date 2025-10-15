Nejlepší alternativy Opsgenie, na které přejít před dubnem 2027

Stalo se vám někdy, že jste byli uprostřed večeře, když vám telefon zazvonil s „kritickým upozorněním“, které se nakonec ukázalo být pouhým rutinním záznamem? Je to frustrující, ale alespoň jste věděli, že Opsgenie vám kryje záda.
Nyní přichází skutečná výzva: společnost Atlassian přestala prodávat Opsgenie a brzy skončí i plná podpora. Pro týmy, které se na něj spoléhají při plánování pohotovostních služeb, eskalacích a upozorněních, je to budíček, který nikdo nechtěl.
Dobrou zprávou je, že nemusíte čekat až na poslední chvíli. Pokud si nyní uděláte čas na prozkoumání dalších možností, váš tým se bude moci přizpůsobit nové rutině bez stresu z uspěchaných rozhodnutí.
V tomto článku si projdeme nejlepší alternativy Opsgenie, porovnáme jejich silné stránky a ukážeme, proč ClickUp nabízí vašemu týmu klidnější a propojenější způsob práce.
Alternativy k Opsgenie v kostce
Zde je stručné srovnání nejlepších alternativních možností Opsgenie, které vám pomůže vybrat tu správnou volbu na základě klíčových funkcí, cen a hodnocení uživatelů.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|Hodnocení
|ClickUp
|Komplexní správa práce s pracovními postupy pro řešení incidentů, plánováním zdrojů a automatizací pro týmy všech velikostí.
|Přizpůsobitelná oznámení, automatizace eskalací, úkoly a seznamy incidentů, vlastní stavy, chat v reálném čase, panely pro hodnocení po incidentu, více než 1 000 integrací
|K dispozici je bezplatný tarif; přizpůsobení pro podniky
|G2: 4,7/5 (10 500+) Capterra: 4,6/5 (4 500+)
|PagerDuty
|Upozornění na incidenty v reálném čase a automatizace v měřítku vhodném pro velké společnosti
|Vícekanálová upozornění, zásady eskalace, plánování pohotovostních služeb, AIOps pro redukci šumu, integrace s více než 600 nástroji
|Bezplatný tarif; placené tarify od 25 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,5/5 (900+) Capterra: 4,6/5 (200+)
|xMatters
|Nákladově efektivní správa incidentů a automatizace pracovních postupů pro rostoucí týmy
|Automatizované pracovní postupy, adaptivní správa incidentů, plánování pohotovostních služeb, signální inteligence, více než 200 integrací
|Bezplatný tarif; placené tarify od 9 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,5/5 (670+) Capterra: 4,6/5 (140+)
|AlertOps
|Redukce šumu a rychlá reakce založená na umělé inteligenci pro malé a střední týmy
|AI OpsIQ redukce šumu, flexibilní eskalace, pokrytí pohotovostních služeb, automatizace pracovních postupů bez kódu, více než 200 integrací
|Bezplatný tarif; placené tarify od 10 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,7/5 (150+) Capterra: 4,7/5 (20+)
|Splunk On-Call
|Zjednodušení plánování pohotovostních služeb a snížení vyhoření u velkých týmů
|Automatizované eskalace, mobilní aplikace, vyvažování pracovní zátěže, doporučení ML, auditní stopy
|Ceny na míru
|G2: 4,6/5 (50+) Capterra: 4,5/5 (30+)
|Datadog
|Komplexní sledovatelnost s monitorováním zabezpečení pro podniky
|Monitorování infrastruktury, protokolů a aplikací, zabezpečení cloudu, detekce anomálií pomocí AI, více než 900 integrací
|Bezplatný tarif; placené tarify od 15 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,4/5 (660+) Capterra: 4,6/5 (320+)
|Squadcast
|Sjednocené pohotovostní služby a reakce na incidenty s výhodnými cenami pro středně velké týmy
|Automatizované plány, deduplikace, runbooky, stránky se stavem, postmortem analýzy
|Bezplatný tarif; placené tarify od 12 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,4/5 (300+) Capterra: Nedostatek recenzí
|FireHydrant
|Automatizované runbooky a vlastnictví služeb pro podniky
|Runbooky, plánování pohotovostních služeb Signals, katalog služeb, spolupráce Slack/Teams, retrospektivy obohacené o AI
|Bezplatný tarif; placené tarify od 9 600 $/rok na uživatele
|G2: 4,5/5 (130+) Capterra: Nedostatek recenzí
|TaskCall
|Cenově dostupné řízení incidentů s automatizací pro střední a velké týmy
|Dynamické plánování pohotovostních služeb, směrování založené na umělé inteligenci, vícekanálové výstrahy, pokrytí DevOps + BizOps
|Bezplatný tarif; placené tarify od 9 $/měsíc na uživatele
|G2: Nedostatek recenzí Capterra: Nedostatek recenzí
|ilert
|Řízení incidentů s prioritou AI a důrazem na soukromí pro rozšiřující se týmy
|Vícekanálová upozornění, asistent AI Responder, plánování pohotovostních služeb, automatizované stránky se stavem, integrace s ITSM + monitorovacími nástroji
|Bezplatný tarif; placené tarify od 24 $/měsíc na uživatele
|G2: Nedostatek recenzí Capterra: 4,7/5 (60+)
|Zenduty
|Reakce na incidenty řízená umělou inteligencí v měřítku pro malé i velké týmy
|ZenAI správa incidentů, pokročilé plánování pohotovostních služeb, automatizované playbooky, více než 150 integrací
|Bezplatný tarif; placené tarify od 6 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,6/5 (135+) Capterra: Nedostatek recenzí
|Incident. io
|Reakce na incidenty přímo ve Slacku pro střední a velké společnosti
|Komplexní řešení incidentů ve Slacku, AI SRE, plánování pohotovostních služeb, automatizované stránky se stavem, přehledové panely
|Bezplatný tarif; placené tarify od 19 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,8/5 (180+) Capterra: Nedostatek recenzí
Klíčová kritéria pro hodnocení alternativ Opsgenie
Vím, že máme ještě téměř dva roky, než ho úplně vyřadí, ale nevidím důvod čekat 😛
Tento komentář uživatele Redditu vystihuje realitu, s níž se potýká mnoho IT PMO týmů. Ano, Opsgenie byla po léta dobrým pomocníkem, ale spoléhat se na ni jen proto, že je známá, nepomůže, jakmile skončí podpora.
Nyní je rozumné podívat se na to, co dělalo Opsgenie užitečným, a při výběru nové platformy pro správu incidentů se řídit stejnými vlastnostmi.
Zde je několik charakteristik, kterým stojí za to věnovat pozornost:
- Posílejte včasná upozornění prostřednictvím více kanálů, jako jsou telefon, e-mail, SMS nebo push notifikace.
- Zachovejte cílenost oznámení, aby byla informována správná osoba, aniž by byl zbytek týmu zahlcen informacemi.
- Zaveďte eskalační zásady, které zajistí, že kritické incidenty nebudou nikdy ignorovány.
- Centralizujte aktualizace incidentů, aby týmy měly při řešení incidentů přehled o celé situaci.
- Poskytujte hodnocení po incidentu, abyste se poučili z podobných incidentů a postupem času se zlepšovali.
- Nabídněte integrační možnosti s nástroji, na které se vaše IT týmy již spoléhají.
Opsgenie si vybudovalo svou reputaci tím, že pomáhá týmům DevOps snížit únavu z výstrah, udržovat přehledné rozvrhy pohotovostních služeb a řešit incidenty bez zmatků. Při zkoumání jednotlivých alternativ Opsgenie mějte na paměti tyto stejné hodnoty.
12 nejlepších alternativ Opsgenie
Opsgenie možná končí, ale to neznamená, že váš tým musí ztratit dynamiku. Zde je několik vhodných náhrad, které vašim operačním týmům dodají sebevědomí v kritických momentech.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro zpracování incidentů spolu s širším řízením projektů)
Při opuštění Opsgenie se týmy méně obávají ztráty výstrah a více se soustředí na přizpůsobení se novému workflow pro správu incidentů.
Hlavním problémem je roztříštěnost práce, kdy jsou aktualizace, plány a zásady rozptýleny v různých aplikacích, e-mailech a dokumentech. Tato roztříštěnost vyčerpává energii a nutí týmy při každém incidentu začínat od nuly.
Výzkumy ukazují, že zaměstnanci tráví 117 minut prohledáváním e-mailů a 153 minut zprávami v Microsoft Teams každý pracovní den, přičemž jsou každých pár minut vyrušováni.
ClickUp nastupuje jako alternativa k Opsgenie tím, že všechny tyto nesouvislé úkoly sdružuje do jednoho konvergovaného pracovního prostoru. Zde je podrobný popis toho, jak jeho funkce řeší tyto výzvy.
Automatizované pracovní postupy pro reakci
S upozorněními přicházejícími z monitorovacích nástrojů, chatovacích nástrojů a e-mailů je těžké určit, co je důležité a kdo by měl reagovat.
Díky automatizaci ClickUp a AI agentům se výstrahy mění v smysluplné akce. Příchozí výstrahy mohou automaticky vytvářet a přiřazovat úkoly technikovi v pohotovosti, čímž informují správnou osobu, aniž by rušily zbytek týmu.
Pokud do stanovené doby nedojde k žádné reakci, systém automaticky eskaluje problém podle vašich standardních postupů.
📌 Příklad: Je nahlášen výpadek serveru s vysokou prioritou. ClickUp Automations vytvoří nový úkol ve vašem seznamu incidentů, označí jej jako urgentní, přiřadí jej technikovi v pohotovosti a odešle mobilní push upozornění. Současně váš vlastní AI agent zveřejní krátkou zprávu v kanálu incidentů v ClickUp Chat, aby byl tým informován, ale nebyl zahlcen.
Jasnost a odpovědnost v souvislosti s úkoly
Když dojde k incidentu, týmy často ztrácejí čas přemýšlením, co dělat a co bude dál. ClickUp Tasks vnáší jasnost do vašich procesů řízení incidentů.
Každý úkol může mít jasného vlastníka, prioritu a termín splnění. Do každého úkolu můžete přidat kontrolní seznamy, odkazy na runbooky a screenshoty. Vlastní pole zachycují závažnost, ovlivněné služby nebo stupeň eskalace, zatímco vlastní stavy úkolů a seznamy ClickUp odstraňují nejistotu tím, že mapují proces reakce do jasné sekvence.
📌 Příklad: Incident s označením „Nahlášeno“ se přesune do stavu „Vyšetřování“, jakmile technik otevře úkol. Kroky k nápravě jsou sledovány v kontrolním seznamu, k popisu jsou přidány poznámky a protokoly. O každé změně stavu jsou informovány pouze příslušné osoby, takže technici mohou pracovat a vedoucí pracovníci zůstávají informováni.
Aktualizace, které nenarušují pracovní tok
Během kritických incidentů by aktualizace pro zúčastněné strany neměly narušovat reakci na incident. ClickUp Chat tento problém řeší připojením konverzace přímo k úkolu incidentu. Členové týmu a vedoucí mohou sledovat vlákno, vidět přijatá rozhodnutí a přidávat komentáře v reálném čase.
ClickUp se také integruje se Slackem a Microsoft Teams, což umožňuje zobrazovat aktualizace v kanálech, které uživatelé již sledují.
Hodnocení po incidentu, které vede k trvalým změnám
Příliš často se stává, že se po incidentu sepíše zpráva, ale pak se na ni zapomene. ClickUp Docs je uchovává v paměti tím, že standardizované posmrtné zprávy ukládá přímo vedle úkolů souvisejících s incidentem.
Mezitím dashboardy ClickUp zobrazují metriky, jako je průměrná doba řešení, četnost incidentů a opakující se vzorce. Tato přehlednost pomáhá IT týmům a týmům DevOps přejít od reaktivního hašení požárů k proaktivnímu zlepšování.
💡 Tip pro profesionály: Hodnocení po incidentu může zabrat hodiny psaní, úprav a hledání souvislostí. ClickUp Brain to mění tím, že automaticky shromažďuje poznámky, časové osy a akční položky. Může shrnout úkol související s incidentem, vytvořit návrh posmrtné analýzy v ClickUp Docs a dokonce navrhnout další kroky na základě podobných incidentů.
S ClickUp Brain Max získáte vyšší rychlost funkce Talk to Text od ClickUp – diktujte své myšlenky v reálném čase a sledujte, jak se promění v propracované poznámky, které jsou připravené ke sdílení. Společně pomáhají týmům ušetřit téměř celý den každý týden tím, že eliminují zdlouhavé psaní a vyhledávání, takže se můžete soustředit na prevenci dalšího incidentu, místo abyste opakovali ten předchozí.
Vytvořte strukturu a ušetřete čas pomocí šablon
V nouzové situaci skutečně oceníte hodnotu jasného, postupného procesu.
Šablona akčního plánu pro incidenty od ClickUp přesně toto splňuje. Stanoví přesně, co je třeba udělat, kdo to má udělat a v jakém pořadí. Udržuje všechny v souladu, snižuje rizika a zajišťuje, že žádný krok nebude opomenut.
Další výzvou v oblasti IT je efektivní dokumentace incidentů, aby bylo možné odhalit vzorce a zabránit jim v budoucnu. Šablona zprávy o incidentu IT od ClickUp usnadňuje podávání zpráv a proměňuje každý problém v cenný datový bod.
Nejlepší funkce ClickUp
- Omezte únavu z upozornění pomocí přizpůsobitelných oznámení ClickUp, která zajistí, že budou upozorněny pouze správné osoby.
- Automatizujte vytváření úkolů, přiřazování a hlášení incidentů pomocí automatizací ClickUp a AI agentů.
- Vytvořte jasné pracovní postupy pro řešení incidentů pomocí úkolů, seznamů a stavů ClickUp a šablon hlášení incidentů, které vás provedou každou fází reakce.
- Umožněte spolupráci týmu pomocí ClickUp Chat a ClickUp Docs, aby konverzace, aktualizace a poznámky byly k dispozici v reálném čase.
- Sledujte stav úkolů a hlášení incidentů prostřednictvím dashboardů ClickUp.
- Získejte přehled o incidentech a uzavřených úkolech a vytvořte nebo aktualizujte standardní operační postupy pro budoucí vylepšení pomocí ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- Flexibilita platformy může být pro menší týmy, které potřebují pouze základní upozornění a správu pohotovostních služeb, až příliš velká.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Tento uživatel G2 uvedl:
Spolupráce na projektu se od zavedení ClickUp výrazně zjednodušila, protože úkoly lze snadno přiřazovat členům a prostřednictvím chatu můžete sledovat jejich postup. V případě nesplněného úkolu dokonce zasílá e-mailová oznámení a upozornění na prodlení.
Spolupráce na projektu se od zavedení ClickUp výrazně zjednodušila, protože úkoly lze snadno přiřazovat členům a prostřednictvím chatu můžete sledovat jejich postup. V případě nesplněného úkolu dokonce zasílá e-mailová oznámení a upozornění na prodlení.
2. PagerDuty (nejlepší pro hlášení incidentů v reálném čase a automatizaci ve velkém měřítku)
Pokud opouštíte Opsgenie, vaše první obava je jednoduchá. Dostane správná osoba upozornění ve správný okamžik a na správném kanálu?
PagerDuty je navržen tak, aby odstranil tento stres. Definujete služby, plány a jasné zásady eskalace, takže nikdy nevznikají pochybnosti o odpovědnosti. Signály z CloudWatch, Prometheus, Datadog, Jira, ServiceNow, Slack, Zoom a dalších se shromažďují na jednom místě a jsou seskupeny do jedné události, nikoli do 15 samostatných pingů.
Event Intelligence omezuje duplicity a koreluje související problémy, což snižuje únavu z upozornění, aniž by se potlačovaly skutečné problémy. Respondenti mohou potvrdit nebo eskalovat z mobilní aplikace nebo přímo ze Slacku nebo Teams, přičemž incidentové místnosti a mosty se vytvářejí automaticky.
Po vyřešení incidentu se zobrazí analytické údaje o době potřebné k potvrzení, době potřebné k vyřešení a opakujících se problémech, abyste mohli odstranit příčiny namísto řešení symptomů.
Nejlepší funkce PagerDuty
- Umožněte jednotlivcům přizpůsobit upozornění prostřednictvím SMS, telefonu, e-mailu, push zpráv a Slacku, abyste snížili hluk, aniž byste zmeškali kritické incidenty.
- Zjednodušte nastavení pomocí testovacích upozornění, integrace služeb a jednoduchého návrhu eskalačních zásad.
- Podpora plánování pohotovostních služeb a eskalací, které upozorní správnou osobu a pokračují, dokud nejsou potvrzeny.
- Povolte akce při incidentech založené na Slacku, jako je potvrzení, vyřešení a eskalace přímo v chatu.
- Snižte únavu z upozornění pomocí AIOps, který seskupuje duplicity a zvýrazňuje urgentní incidenty.
Omezení PagerDuty
- Vedoucí týmů nemohou plně přizpůsobit způsoby doručování upozornění na úrovni týmu, což omezuje flexibilitu, když manažeři chtějí konzistentní pravidla eskalace.
- E-mailová upozornění nemají funkci „odpovědět“, což nutí respondenty klikat na platformu namísto přímé správy z doručené pošty.
- Pokročilé funkce, jako jsou AIOps a licence pro komunikaci se zainteresovanými stranami, jsou spojeny s vysokými dodatečnými náklady.
Ceny PagerDuty
- Zdarma
- Profesionální: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze PagerDuty
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají uživatelé o PagerDuty
Tento uživatel G2 uvedl:
Líbí se mi, že pager duty má několik různých zvukových upozornění, z nichž některá jsou opravdu vtipná. Od té doby, co jsem začal používat pager duty, jsem schopen efektivněji reagovat na incidenty a zapojovat týmy.
Líbí se mi, že pager duty má několik různých zvukových upozornění, z nichž některá jsou opravdu vtipná. Od té doby, co jsem začal používat pager duty, jsem schopen efektivněji reagovat na incidenty a zapojovat týmy.
3. xMatters (nejlepší pro nákladově efektivní správu incidentů a automatizaci)
Uživatel Redditu to shrnul nejlépe:
Dostanete to, za co zaplatíte, ale zaplatíte méně. Má vše, co potřebujete, i když rozhodně není tak sofistikovaný jako PagerDuty.
Dostanete to, za co zaplatíte, ale zaplatíte méně. Má vše, co potřebujete, i když rozhodně není tak sofistikovaný jako PagerDuty.
Tato věta vystihuje pozici společnosti xMatters – cenově dostupná, spolehlivá a silná v oblastech, na kterých záleží nejvíce.
Pokud opouštíte Opsgenie, vaše potíže jsou obvykle dvojího druhu. Příliš mnoho hluku, který budí nesprávné osoby, a nejistota ohledně toho, kdo má na starosti další krok. xMatters řeší oba problémy tím, že vám umožňuje mapovat služby a rozvrhy pohotovostních služeb a poté směrovat výstrahy s přesným kontextem, aby byla správná osoba kontaktována na správném kanálu.
Uživatelé oceňují cílená oznámení s užitečnými podrobnostmi a kompletní auditní stopu, která ukazuje, komu byla zaslána zpráva, kdo ji potvrdil a kdy. Díky tomuto záznamu jsou následné kontroly incidentů a kontroly dodržování předpisů velmi jednoduché.
Nástroj pro tvorbu workflow s nízkými požadavky na kódování přemění signál z Datadog, Prometheus nebo ServiceNow na jasnou sekvenci akcí.
Díky automatizaci pracovních postupů a adaptivnímu řízení projektů DevOps pomáhá xMatters týmům pracovat rychleji a eliminovat zbytečná upozornění.
Nejlepší funkce xMatters
- Automatizujte pracovní postupy při řešení incidentů pomocí integrace bez kódu a s minimem kódu, které urychlují řešení a snižují množství manuálních úkolů.
- Hladce spravujte rozvrhy pohotovostních služeb a eskalace, aby byla vždy ve správný čas upozorněna správná osoba.
- Používejte adaptivní správu incidentů, abyste minimalizovali dopad na zákazníky a získali poznatky z každé události.
- Odstraňte rušivé vlivy pomocí signální inteligence, korelace výstrah a obohacených oznámení pro jasnější kontext.
- Získejte přístup k praktickým analytickým údajům, abyste mohli identifikovat neefektivnosti a zlepšit spolupráci mezi týmy.
Omezení xMatters
- Rozhraní a uživatelský zážitek působí méně propracovaně ve srovnání s konkurencí.
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů a analýzy jsou v nižších tarifech omezené.
- Globální pokrytí podpory se liší v závislosti na zvoleném plánu.
Ceny xMatters
- Zdarma
- Starter (Essentials): 9 $/měsíc na uživatele
- Základní (standardní): 39 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: Individuální ceny
Hodnocení a recenze xMatters
- G2: 4,5/5 (více než 670 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají uživatelé o xMatters
Tato recenze Capterra obsahovala:
Když dojde v naší společnosti k incidentu v oblasti bezpečnosti dat, Xmatters okamžitě aktivuje protokoly reakce: organizuje akční protokoly týmu podle jejich funkcí. Oznámení jsou zasílána různými způsoby.
Když dojde v naší společnosti k incidentu v oblasti bezpečnosti dat, Xmatters okamžitě aktivuje protokoly reakce: organizuje akční protokoly týmu podle jejich funkcí. Oznámení jsou zasílána různými způsoby.
Použijte připomenutí ClickUp k ochraně svého večerního režimu. Nastavte si denní připomenutí, tiché oznámení mimo pracovní dobu a rezervujte si čas pro sebe ve svém kalendáři. Vypnutí by mělo být vaší volbou.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp každému zaměstnanci přibližně jednu hodinu denně, což vede k 12% zvýšení efektivity.
4. AlertOps (nejlepší pro redukci šumu pomocí umělé inteligence a rychlou reakci na incidenty)
Objem výstrah nadále roste, přičemž 88 % týmů hlásí nárůst v uplynulém roce a téměř polovina uvádí, že tyto nárůsty přesáhly 25 %. Takový neustálý hluk vede k únavě z výstrah, kterou 76 % SOC (bezpečnostních operačních center) nyní uvádí jako svou největší výzvu.
To je realita, kterou přinášíte do jakékoli náhrady Opsgenie. Následující nástroj, který si vyberete, musí být schopen posoudit, které výstrahy si zaslouží akci. AlertOps se opírá o OpsIQ, jádro umělé inteligence, které filtruje duplikáty, koreluje související signály, shrnuje kontext a navrhuje další kroky, aby respondenti viděli jeden jasný incident namísto posouvajícího se feedu.
Můžete začít s výchozím plánem pohotovostních služeb nebo si vytvořit vlastní a poté směrovat hovory, SMS, mobilní aplikace, chat nebo e-maily pomocí eskalačních pravidel, která fungují, dokud se někdo neujme řešení problému. Směrování živých hovorů odesílá zákazníky k aktuálně pohotovostnímu personálu na základě plánů v reálném čase a zásady založené na SLA eskalují před porušením, nikoli až po něm.
Platforma navíc integruje více než 200 nástrojů, od monitorování a ticketingu po O365 a Slack, takže třídění incidentů se nezastaví kvůli chybějícímu kontextu.
Nejlepší funkce AlertOps
- Filtrujte a potlačujte duplicitní výstrahy pomocí redukce šumu založené na umělé inteligenci OpsIQ™, která automaticky shrnuje výstrahy a navrhuje řešení.
- Spravujte rozvrhy pohotovostních služeb pomocí flexibilních pravidel eskalace, nepřetržitého pokrytí a živého směrování hovorů v případě kritických problémů zákazníků.
- Automatizujte třídění a pracovní postupy pomocí šablon IT bez nutnosti programování, abyste urychlili reakci a zajistili konzistentní řešení incidentů.
- Integrace s více než 200 nástroji, včetně Slack, O365, Jira, Dynatrace a ConnectWise, plus vlastní integrace pro interní aplikace.
Omezení AlertOps
- Nastavení plánování může být zpočátku neintuitivní a může vyžadovat pokusy a omyly.
- Uživatelské rozhraní má občasné nedostatky a některé pokročilé funkce vyžadují další kroky pro konfiguraci.
- Byly hlášeny zpoždění synchronizace kalendáře s externími systémy, jako je Outlook.
Ceny AlertOps
- Starter: zdarma
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 22 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 34 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze AlertOps
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají uživatelé o AlertOps
Tato recenze G2 to jasně dokazuje:
Většinu třetího čtvrtletí loňského roku jsme strávili testováním nástrojů pro plánování a upozorňování pro jeden z našich IT týmů. Poté, co jsem objevil AlertOps, jsem přestal hledat. Je cenově dostupný, jeho tým je neuvěřitelně ochotný a trpělivý při nastavování a implementaci a od té doby, co jsme vše plně nastavili a zprovoznili, jsme neměli žádný problém!
Většinu třetího čtvrtletí loňského roku jsme strávili testováním nástrojů pro plánování a upozorňování pro jeden z našich IT týmů. Poté, co jsem objevil AlertOps, jsem přestal hledat. Je cenově dostupný, jeho tým je neuvěřitelně ochotný a trpělivý při nastavování a implementaci a od té doby, co jsme vše plně nastavili a zprovoznili, jsme neměli žádný problém!
5. Splunk On-Call (nejlepší pro zjednodušení plánování pohotovostních služeb a snížení vyhoření)
Pokud jste někdy viděli klasickou scénku Abbott a Costello „Kdo je na první metě?“, víte, jaké zmatení může vyvolat snaha zjistit, kdo je vlastně za co zodpovědný. Stejný pocit může vyvolat i střídání pohotovostních služeb, pokud není zaveden jasný systém.
A právě zde přichází na řadu Splunk On-Call. ✨
Jednou namapujete týmy a rozvrhy a poté budou upozornění přicházet s kontextem na jakékoli zařízení. Respondenti mohou potvrdit, přesměrovat nebo odložit upozornění z aplikace pro iOS nebo Android a platforma může otevřít prostor pro spolupráci a zahájit revizi po incidentu bez dalších kroků.
Modul pravidel připojuje runbooky a dashboardy k incidentům, takže první osoba, která je vyrozuměna, nikdy nezačíná od nuly. Strojové učení navrhuje správné respondenty na základě podobných incidentů, což pomáhá zkrátit dobu potřebnou k potvrzení a vyřešení.
Nejlepší funkce Splunk On-Call
- Automatizujte eskalace a pracovní postupy pro reakci na incidenty, abyste dosáhli rychlejšího potvrzení a řešení.
- Pomocí aplikací pro iOS a Android můžete přijímat, odkládat, přesměrovávat nebo řešit výstrahy přímo z mobilního zařízení.
- Zjednodušte plánování pomocí rotací, přepsání a eskalačních zásad navržených tak, aby vyvažovaly pracovní zátěž spravedlivě.
- Získejte kontext incidentů a historické auditní stopy, které vám pomohou rychleji třídit a analyzovat incidenty po jejich výskytu.
- Využijte doporučení strojového učení k identifikaci správných respondentů na základě údajů o řešeních z minulosti.
Omezení služby Splunk On-Call
- Rozhraní může na první pohled působit složitě a navigace vyžaduje určité přizpůsobení.
- Příležitostné zpoždění během období vysokého provozu má vliv na schopnost reagovat v reálném čase.
- Možnosti licencování a správy uživatelů jsou ve srovnání s některými konkurenty omezenější.
Ceny služby Splunk On-Call
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Splunk On-Call
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají uživatelé o Splunk On-Call
Tato recenze G2 uvádí:
Možnost vytvářet týmy a konfigurovat směny mezi nimi je jednou z nejužitečnějších funkcí této platformy. Splunk On-Call nabízí snadnou integraci s několika nástroji, díky čemuž je jeho konfigurace velmi jednoduchá.
Možnost vytvářet týmy a konfigurovat směny mezi nimi je jednou z nejužitečnějších funkcí této platformy. Splunk On-Call nabízí snadnou integraci s několika nástroji, díky čemuž je jeho konfigurace velmi jednoduchá.
6. Datadog (nejlepší pro komplexní sledování s integrovaným monitorováním zabezpečení)
Pro uživatele Opsgenie je problémem kontext. Spustí se výstraha, ale vy stále musíte hledat protokoly, stopy, metriky a bezpečnostní signály, abyste zjistili, co je vlastně porouchané.
Datadog shromažďuje tyto pohledy do jedné časové osy. Infrastruktura, kontejnery, bezserverové aplikace, databáze a aplikace jsou umístěny vedle protokolů, trasování a RUM, takže respondenti nemusí hádat.
Watchdog a nové funkce umělé inteligence upozorňují na anomálie, seskupují související signály a shrnují pravděpodobný dopad, což zkracuje dobu potřebnou pro třídění incidentů. Pokud již máte nástroj pro paging, můžete do něj zadávat výstrahy Datadog.
Pokud chcete zůstat v Datadogu, Incident Management vám poskytne vlastníky, časové osy, aktualizace pro zúčastněné strany a následné kroky, aniž byste museli opustit platformu.
Praktické výhody se projeví rychle. Méně rušivých pingů, protože se sdružují duplicity. Rychlejší analýza příčin, protože každé upozornění obsahuje metriky a protokoly, které ji vysvětlují. Silnější bezpečnostní postoj, protože nesprávné konfigurace a zranitelnosti se objevují společně s údaji o výkonu.
Díky více než 900 integracím, jasným SLO (cílem úrovně služeb) a dashboardům může váš tým přejít od signálu k opravě na jednom místě, místo aby přeskakoval mezi záložkami. Jedná se o dobrou volbu pro migrace Opsgenie, které také chtějí odstranit mezery v pozorovatelnosti.
Nejlepší funkce Datadog
- Sledujte infrastrukturu, protokoly, aplikace, databáze a bezserverové pracovní zatížení z jedné platformy.
- Zabezpečte cloudová prostředí pomocí integrované správy zranitelností, mapování shody a správy oprávnění.
- Využijte syntetické monitorování a monitorování skutečných uživatelů k odhalení problémů dříve, než si jich všimnou zákazníci.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí více než 900 integrací a předem připravených dashboardů.
- Využijte funkce umělé inteligence a strojového učení, jako jsou Watchdog a LLM Observability, pro detekci anomálií a inteligentní analýzu.
Omezení Datadog
- Ceny se mohou rychle zvyšovat s vysokým počtem hostitelů a doplňků.
- Rozhraní a ovládací panely mohou na nové uživatele působit příliš složitě.
- Některé pokročilé bezpečnostní funkce jsou dostupné pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny Datadog
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc za hostitele
- Enterprise: 23 $/měsíc za hostitele
- DevSecOps Pro: 22 $/měsíc za hostitele
- DevSecOps Enterprise: 34 $/měsíc za hostitele
Hodnocení a recenze Datadog
- G2: 4,4/5 (více než 660 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 320 recenzí)
Co říkají uživatelé o Datadogu
Tato recenze Capterra cituje:
Celkově lze říci, že po několika vzestupech a pádech jsou dobrým partnerem. Jejich nástroj je velmi výkonný a umožňuje mnoho vynikajících postupů v oblasti pozorovatelnosti, ale musíte za něj zaplatit.
Celkově lze říci, že po několika vzestupech a pádech jsou dobrým partnerem. Jejich nástroj je velmi výkonný a umožňuje mnoho vynikajících postupů v oblasti pozorovatelnosti, ale musíte za něj zaplatit.
7. Squadcast (nejlepší pro sjednocené pohotovostní služby a reakci na incidenty s vysokou hodnotou)
Pokud pracujete s více rozpisy služeb a pravidly pro práci mimo pracovní dobu specifickými pro jednotlivé klienty, potřebujete upozornění, která tato pravidla dodržují, aniž byste je museli ručně zadávat.
To je oblast, ve které si Squadcast získává důvěru. 🌟
Uživatelé si všimli, že rozpisy služeb a přepsání jsou snadno modelovatelné a že mobilní aplikace bude eskalovat, pokud první respondent neodpoví, takže kritické problémy neuniknou.
Pro MSP a týmy s mnoha zákazníky je výhodné, že můžete nastavit nepřetržitou podporu pro určité klienty, zatímco u jiných můžete nastavit spouštění výstrah mimo pracovní dobu pouze pro kritické incidenty. Díky uživatelskému rozhraní snadno uvidíte aktivní incidenty a kdo je za ně zodpovědný.
Nabízí mnohem více než jen paging. Automatizace spolehlivosti řeší incidenty prostřednictvím konzistentních pracovních postupů s runbooky a aktualizacemi stavu, sledováním SLO a časovými osami, které odhalují vzorce, na základě kterých můžete skutečně jednat, a ceny jsou natolik transparentní, že se menší týmy necítí vyloučeny.
Nejlepší funkce Squadcastu
- Automatizujte plánování pohotovostních služeb s flexibilními eskalacemi a přepsáním
- Snižte únavu z upozornění konsolidací a deduplikací oznámení.
- Řešte incidenty rychleji pomocí runbooků a pracovních postupů
- Informujte zainteresované strany prostřednictvím přizpůsobitelných stránek se stavem
- Zaznamenávejte zpětné analýzy a poznatky, abyste vytvořili kulturu učení.
Omezení Squadcastu
- Zobrazení plánů může být přeplněné, když je aktivních mnoho rozpisů, což ztěžuje přehled o tom, kdo je právě na pohotovosti.
- Byly hlášeny občasné zpoždění při synchronizaci upozornění z některých integrací.
- Bezplatný tarif je omezen pro týmy, které chtějí stránky se stavem a podrobnější analytiku.
Ceny Squadcast
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Squadcast
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Squadcastu
Tato recenze G2 uvádí:
Squadcast může přijímat vstupy z různých monitorovacích nástrojů, které máme, a je snadné nastavit rozpisy a přepsání pro to, kdo by měl být upozorněn na různé typy problémů.
Squadcast může přijímat vstupy z různých monitorovacích nástrojů, které máme, a je snadné nastavit rozpisy a přepsání pro to, kdo by měl být upozorněn na různé typy problémů.
8. FireHydrant (nejlepší pro automatizované runbooky a vlastnictví služeb)
Tento software pro správu incidentů nabízí dobře strukturovaný proces, který zajišťuje hladký chod služeb.
FireHydrant soustřeďuje reakce kolem runbooků, katalogu služeb a sdíleného pracovního prostoru. Nahlaste incident a platforma spustí kanál ve Slacku nebo Teams, připojí správný runbook, vybere vlastníka z katalogu služeb a zahájí auditovatelnou časovou osu.
Jeho umělá inteligence zároveň udržuje nízké náklady díky okamžitým souhrnům incidentů, navrhovaným aktualizacím pro zúčastněné strany a živým přepisům schůzek, takže se tým může soustředit na řešení problémů, místo aby si dělal poznámky.
Týmy také zdůrazňují rychlou podporu a přístup API first s Terraform, který umožňuje vedoucím operací hladce propojit FireHydrant se stávajícími pracovními postupy.
Nejlepší funkce FireHydrant
- Automatizujte reakci na incidenty pomocí runbooků, které kodifikují osvědčené postupy.
- Spravujte rozvrhy pohotovostních služeb a upozornění pomocí Signals, včetně eskalačních politik.
- Centralizujte vlastnictví prostřednictvím katalogu služeb, aby správní technici mohli okamžitě reagovat.
- Spolupracujte přímo ve Slacku nebo Teams s automaticky generovanými kanály a aktualizacemi.
- Využijte retrospektivy a analýzy obohacené o umělou inteligenci k získání poznatků a zvýšení spolehlivosti v průběhu času.
Omezení FireHydrant
- Pokročilé funkce automatizace vyžadují vyšší úroveň tarifů.
- Naučte se nastavovat vlastní pracovní postupy a integrace
- Omezený počet respondentů a runbooků v základním tarifu
Ceny FireHydrant
- Zdarma: Dvouměsíční zkušební verze
- Platform Pro: 9 600 $/rok na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze FireHydrant
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o FireHydrant
Tento uživatel G2 zachytil:
FireHydrant funguje plně ze Slacku nebo jiného chatovacího/kolaboračního nástroje, integruje se a umožňuje vám otevírat/aktualizovat/řešit incidenty, aniž byste museli opustit místo, kde se odehrává reakce na incident.
FireHydrant funguje plně ze Slacku nebo jiného chatovacího/kolaboračního nástroje, integruje se a umožňuje vám otevírat/aktualizovat/řešit incidenty, aniž byste museli opustit místo, kde se odehrává reakce na incident.
9. TaskCall (nejlepší pro cenově dostupné řízení incidentů s automatizací)
V nedávné studii o kybernetických rizicích byla reakce na incidenty identifikována jako jedna z nejdůležitějších kontrol, které musí organizace posílit, aby snížily své vystavení rizikům.
To podtrhuje, jak důležité se staly rychlé a spolehlivé pracovní postupy při řešení incidentů.
Týmy obvykle nezakopnou o samotné upozornění, ale o následný zmatek. Kdo je právě teď skutečně v obraze? Patří upozornění k aplikaci, infrastruktuře nebo zákaznickým operacím? Jak informovat vedoucí pracovníky, aniž byste zasahovali do řešení?
TaskCall řeší tyto situace přímo. Pohotovost se určuje na základě obsahu incidentu, takže směrování přistane u správného respondenta a automatické eskalace pokryjí mezery. Oznámení přicházejí prostřednictvím telefonu, SMS, push zpráv, e-mailu nebo chatu.
Aby se omezil šum, inteligentní systém událostí koreluje duplicity a potlačuje pingy s nízkou hodnotou. Kontext je sestaven na základě signálů z nástrojů jako AWS, Datadog, Slack, Jira a Zendesk, což znamená, že inženýři vidí dopad a odpovědnost namísto surového proudu výstrah.
Nejlepší funkce TaskCall
- Automatizujte plánování pohotovostních služeb pomocí dynamických rotací a víceúrovňových eskalací.
- Snižte hluk pomocí inteligence událostí založené na umělé inteligenci a podmíněném směrování.
- Řešte incidenty v DevOps, IT-Ops a BizOps na jedné jednotné platformě.
- Integrujte s nástroji pro monitorování, protokolování a podporu, jako jsou AWS, Jira, Zendesk a Slack.
- Zajistěte plné pokrytí pomocí mobilních aplikací, push notifikací, SMS a hlasových upozornění.
Omezení TaskCall
- Bezplatný tarif je omezen na pět uživatelů, což nemusí vyhovovat rostoucím týmům.
- Většina analytických nástrojů a dashboardů je omezena na dražší tarify.
Ceny TaskCall
- Zdarma
- Starter: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele
- Digitální operace: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TaskCall
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. ilert (nejlepší pro správu incidentů s důrazem na AI a ochranu soukromí)
ilert je platforma pro správu pohotovostních služeb a upozornění na incidenty s důrazem na spolehlivost a ochranu osobních údajů. Pomáhá týmům zajistit, aby kritická upozornění z monitorovacích systémů dorazila včas k příslušným technikům v pohotovosti.
Platforma nabízí flexibilní plánování pohotovostních služeb, víceúrovňové eskalační politiky a oznámení prostřednictvím řady kanálů, včetně push zpráv, SMS a hlasových hovorů.
Směrování, které respektuje aktuální rozvrh a eskalační cestu, znamená, že hovory zákazníků se dostanou k správné osobě, místo aby se odrážely v telefonním stromu.
Ve Slacku nebo Teamsu pracovníci reagující na incidenty pracují na incidentu v chatu, zatímco Ilert zaznamenává kontext, časové osy a následné kroky.
AI Voice Agent zodpoví vaše horké linky, shromáždí správné podrobnosti a okamžitě upozorní technika v pohotovosti. Responder analyzuje metriky, protokoly a nedávné změny ve vašem stacku, odhalí pravděpodobné příčiny, navrhne, koho dalšího zapojit, a dokonce navrhne cestu zpět pro rychlejší řešení.
Máte kontrolu nad každým krokem.
Nejlepší funkce ilert
- Poskytujte spolehlivé vícekanálové výstrahy prostřednictvím hlasu, SMS, push zpráv a chatu.
- Automatizujte správu pohotovostních služeb pomocí plánování a eskalačních cest
- Poskytujte rychlé aktualizace prostřednictvím stránek se stavem založených na umělé inteligenci a komunikace se zainteresovanými stranami.
- Použijte ilert Responder AI k analýze incidentů, odhalení příčin a navržení opatření.
- Integrujte s monitorovacími a ITSM nástroji, jako jsou Prometheus, Datadog, Jira a Slack.
Omezení ilert
- Ceny mohou být pro menší týmy příliš vysoké.
- Některé integrace vyžadují dodatečné nastavení.
- Mobilní aplikace by mohla těžit z pokročilejších funkcí.
Ceny ilert
- Zdarma
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ilert
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají uživatelé o ilert
Tato recenze Capterra uvádí:
Tento nástroj považuji za velmi intuitivní a efektivní pro správu pohotovostních směn v IT týmech. Nabízí flexibilitu, protože umožňuje reagovat přímo prostřednictvím aplikace, SMS nebo telefonního hovoru, což je zvláště praktické v reálných situacích.
Tento nástroj považuji za velmi intuitivní a efektivní pro správu pohotovostních směn v IT týmech. Nabízí flexibilitu, protože umožňuje reagovat přímo prostřednictvím aplikace, SMS nebo telefonního hovoru, což je zvláště praktické v reálných situacích.
11. Zenduty (nejlepší pro reakci na incidenty v měřítku řízeném umělou inteligencí)
Zenduty pomáhá týmům inženýrů a DevOps soustředit se na důležité signály, zkracuje MTTR (průměrnou dobu do vyřešení) a poskytuje organizacím jedinou spolehlivou platformu pro správu incidentů.
Uživatelé neustále chválí rychlé a spolehlivé výstrahy, které přicházejí bez zpoždění formou push notifikací, hovorů a SMS, takže technici v pohotovosti mohou potvrdit přijetí oznámení a vrátit se k práci. Týmům se také líbí, že mohou přizpůsobit oznámení podle závažnosti, služby nebo typu incidentu, takže je v pravý okamžik kontaktována správná osoba, nikoli všichni najednou.
Platforma podporuje spolupráci při řešení incidentů, včetně rolí při řešení incidentů, šablon úkolů a integrovaných komunikačních kanálů. Významnou funkcí je přístup založený na systému Incident Command System (ICS), který poskytuje strukturovaný rámec pro řízení rozsáhlých incidentů.
Pokud chcete přejít z Opsgenie, Zenduty je dobrá volba, protože jeho podpora migrace sklízí pozitivní recenze.
Nejlepší funkce Zenduty
- Poskytujte správu incidentů založenou na umělé inteligenci s ZenAI
- Podporujte pokročilé plánování pohotovostních služeb s přizpůsobitelnými rotacemi a eskalacemi.
- Automatizujte postupy pro řešení incidentů, aby byly úkoly a následné kroky důsledně sledovány.
- Hladká integrace s více než 150 nástroji, jako jsou Slack, Teams, Jira, Datadog a Grafana.
- Poskytujte mobilní upozornění v reálném čase na iOS, Android a dokonce i na chytrých hodinkách.
Omezení Zenduty
- Funkce vyhledávání může míchat více incidentů, což ztěžuje jejich sledování.
- Některé pokročilé funkce jsou omezeny na vyšší úrovně tarifů.
- Překrývání oznámení v komplexních nastaveních může vést k duplicitním upozorněním.
Ceny Zenduty
- Zdarma
- Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Růst: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zenduty
- G2: 4,6/5 (více než 135 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Zenduty
Tato recenze G2 uvádí:
Na Zenduty se mi nejvíce líbí analytické přehledy. Analýzou incidentů můžeme sledovat trendy – například které dny, služby nebo směny měly více problémů, identifikovat, co se pokazilo, a určit oblasti, které je třeba zlepšit.
Na Zenduty se mi nejvíce líbí analytické přehledy. Analýzou incidentů můžeme sledovat trendy – například které dny, služby nebo směny měly více problémů, identifikovat, co se pokazilo, a určit oblasti, které je třeba zlepšit.
12. Incident. io (nejlepší pro reakci na incidenty v prostředí Slack)
Představme si na chvíli, že jsme uprostřed incidentu. Zazvoní pager. Lidé se probudí. V Opsgenie potvrdíte, pak hledáte správnou místnost a poté zkopírujete kontext na další místo, aby všichni viděli, co se děje.
Právě tento skok je momentem, který většina týmů chce napravit. V tom se incident.io liší.
Prohlásíte to přímo ve Slacku a objeví se přehledný prostor s rolemi, časovou osou a dalšími dvěma nebo třemi kroky, které jsou již naplánovány. Můžete zavolat, poslat SMS, e-mail nebo jen klepnout na potvrzení. Práce začne okamžitě a zůstane viditelná.
Uživatelé po přechodu na tuto aplikaci popisují stejný rytmus. Kanál se spustí pouze se signálem, který potřebujete. Aplikace vás upozorní na následné kroky a vytvoří stručné shrnutí, zatímco vy stále řešíte problém. Aktualizace stavu pro zákazníky jsou připraveny k odeslání, aniž byste museli opustit vlákno. To samo o sobě omezuje konverzaci, která se obvykle odehrává v bočních místnostech a soukromých zprávách.
Zavedení bylo jednoduché pro týmy velmi rozdílných velikostí. Menší skupiny hovoří o propojení s Linear a New Relic během několika týdnů a získání skutečné hodnoty hned od prvního dne. Větší organizace uvádějí, že jej zavedly v několika týmech zhruba za měsíc a nezpomalily tím práci na roadmapě.
Nejlepší funkce Incident.io
- Řešte incidenty od začátku do konce přímo ve Slacku nebo Microsoft Teams.
- Využijte AI SRE k navrhování oprav, vyšetřování problémů a přípravě komunikace.
- Spravujte rozvrhy pohotovostních služeb pomocí redukce šumu založené na umělé inteligenci.
- Automatizujte aktualizace stavové stránky pro zákazníky a zainteresované strany
- Získejte přehled o trendech, časových osách a metrikách MTTx pomocí dashboardů.
Omezení Incident.io
- Rozhraní může působit přeplněně kvůli velkému množství oznámení ze Slacku.
- Pokročilá konfigurace (například eskalační cesty) může vyžadovat jemné doladění.
- Některé funkce umělé inteligence jsou omezeny pouze na angličtinu.
Ceny Incident.io
- Základní: zdarma
- Tým: 19 $/měsíc na uživatele
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Incident.io
- G2: 4,8/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Incident. io
Tato recenze G2 sdílela:
Podle mě incident. io představuje ideální rovnováhu mezi tím, že nepřekáží, a zároveň poskytuje strukturu, procesy a sběr dat pro správu incidentů.
Podle mě incident. io představuje ideální rovnováhu mezi tím, že nepřekáží, a zároveň poskytuje strukturu, procesy a sběr dat pro správu incidentů.
💡Tip pro profesionály: Použijte předem připravené agenty k zodpovězení otázek týmu nebo sdílení aktualizací, nebo nakonfigurujte vlastní agenta ClickUp AI k monitorování stavu úkolů a termínů, zasílání připomínek, eskalaci problémů nebo aktualizaci stavu podle potřeby, aby se věci hýbaly kupředu.
Co můžete očekávat během a po migraci z Opsgenie
Přechod z Opsgenie může připomínat stěhování z domu, ve kterém jste žili dlouhá léta. Každý plán, pravidlo eskalace a integrace má své místo a představa, že to vše budete muset přenést do nového domova, může být skličující.
Atlassian nabízí nástroj pro migraci v rámci aplikace pro přechod na Jira Service Management nebo Compass. Proces je strukturovaný, předvídatelný a navržený tak, aby minimalizoval narušení provozu.
Pokud se rozhodnete pro některý z těchto nástrojů, stačí zkontrolovat svůj plán, nastavit datum migrace a nechat nástroj udělat všechnu těžkou práci. Podívejme se, jak to bude fungovat, a zhodnoťme, zda je to pro vaši organizaci dobrá volba.
Přehled migračního procesu
Krok 1 → Projděte si možnosti a vyberte si svou cestu
Vyhodnoťte svůj plán Opsgenie a rozhodněte se, zda je pro vás vhodnější Jira Service Management (zaměřený na ITSM) nebo Compass (zaměřený na vývojáře).
Krok 2 → Naplánujte si datum migrace
Vyberte si časový plán, který vyhovuje vašemu fakturačnímu cyklu a připravenosti týmu.
Krok 3 → Schválení fakturace
Váš správce fakturace Atlassian potvrdí plán, aby mohl být nový produkt poskytnut.
Krok 4 → Migrace dat na pozadí
Data Opsgenie se začnou synchronizovat, zatímco váš tým bude pokračovat v práci jako obvykle.
Krok 5 → Přechod a ukončení
Máte 120 dní na dokončení přechodu, než bude Opsgenie vypnuto.
Stručně řečeno, můžete očekávat následující:
- Využijte nástroj pro řízenou migraci k automatizaci náročných úkolů.
- Zachovejte si plný přístup k Opsgenie během migrace i po ní, až do úplného ukončení provozu.
- Postupujte podle personalizovaných průvodců migrací v Jira Service Management nebo Compass.
- Upravte pracovní postupy a překonfigurujte nastavení během 120denního přechodného období.
- Zajistěte nepřetržitost výstrah, plánů a integrací bez přerušení.
Výhody a nevýhody přechodu z Opsgenie na Jira Service Management
Výhody:
- Může vytvořit plynulý a jednotný pracovní postup.
- Pro týmy, které již značně investovaly do ekosystému Atlassian, to může být pohodlné a nákladově efektivní rozhodnutí.
- Účinná analýza po incidentu v Jira zjednodušuje proces sledování následných opatření.
- Konsolidace dat o incidentech do JSM umožňuje výkonnější a komplexnější reporting.
Nevýhody:
- Některé pokročilé funkce samostatného Opsgenie nemusí být v JSM okamžitě k dispozici.
- Přechod do širšího prostředí JSM může zvýšit složitost a hlučnost.
- Týmy budou muset být přeškoleny na nové rozhraní a pracovní postupy v rámci JSM.
Zde je několik názorů uživatelů Redditu na toto téma
Tento uživatel Redditu měl pocit, že tento krok pro něj celkově fungoval:
Pro nás to nedopadlo tak špatně. Musím se znovu podívat na nastavení rolí a oprávnění, ale vše se zdálo být v pořádku, kromě případů, kdy máte přesně stejné názvy týmů Jira jako ekvivalent OpsGenies. Ty se nesloučily dobře a některé z nich se poškodily. Doporučuji je v takovém případě změnit.
Pro nás to nedopadlo tak špatně. Musím se znovu podívat na nastavení rolí a oprávnění, ale vše se zdálo být v pořádku, kromě případů, kdy máte přesně stejné názvy týmů Jira jako ekvivalent OpsGenies. Ty se nesloučily dobře a některé z nich se poškodily. Doporučuji je v takovém případě změnit.
Zde je další příklad, který zjevně neměl nejlepší zkušenosti:
Pro případ, že by někdo zvažoval tuto možnost: přešli jsme na Jira Service Management, který je součástí balíčku, za který jsme již zaplatili (společnost agresivně šetří). Je to tak špatné, že to ani nedokážu popsat. Nezvažujte to jako možnost.
Pro případ, že by někdo zvažoval tuto možnost: přešli jsme na Jira Service Management, který je součástí balíčku, za který jsme již zaplatili (společnost agresivně šetří). Je to tak špatné, že to ani nedokážu popsat. Nezvažujte to jako možnost.
A další, který již po šesti měsících s JSM uvažuje o další změně:
JSM je hrozný. V žádném případě se nedá srovnat s PagerDuty, Rootly nebo Incident. io. Také jsme na něj před asi 6 měsíci přešli v práci a už hledáme alternativy. Je tak nepružný, nemá téměř žádné integrace, nemá dobrou podporu Slacku a výstrahy a stránky pohotovosti jsou inženýry s poměrně vysokou úspěšností přehlíženy (s OpeGenie jsme tento problém nikdy neměli).
JSM je hrozný. V žádném případě se nedá srovnat s PagerDuty, Rootly nebo Incident. io. Také jsme na něj před asi 6 měsíci přešli v práci a už hledáme alternativy. Je tak nepružný, nemá téměř žádné integrace, nemá dobrou podporu Slacku a výstrahy a stránky pohotovosti jsou inženýry s poměrně vysokou úspěšností přehlíženy (s OpeGenie jsme tento problém nikdy neměli).
Další alternativa nabízená společností Atlassian, Compass, není přímou alternativou k Opsgenie. Jedná se spíše o platformu pro vývojáře, která je určena k mapování a správě komponent, služeb a závislostí komplexní softwarové architektury.
Doporučujeme zvážit tyto faktory, než se rozhodnete pro alternativu Opsgenie, která je pro váš tým nejvhodnější.
Opsgenie volá, ClickUp zvedá
Přechod od Opsgenie se může jevit jako velký krok, ale berte to jako příležitost, jak usnadnit život svému týmu.
Viděli jste, jak si ostatní nástroje vedou, každý s vlastními silnými stránkami, ale také s vlastními omezeními.
ClickUp si však tiše získává srdce uživatelů. 🤗
Tady je důvod: Spojuje vaše úkoly, komunikaci a pracovní postupy na jednom místě. Nemusíte přeskakovat mezi obrazovkami ani spojovat jednotlivé nástroje. Místo toho zůstává váš tým propojený, má jasno v prioritách a je si jistý tím, co je třeba udělat dál.
Výběr správného řešení pro správu incidentů není jen o výstrahách – jde o vytvoření robustního rámce pro správu incidentů, který podporuje dlouhodobou provozní efektivitu. S ClickUpem může váš tým proaktivně spravovat incidenty a zároveň snižovat hluk a budovat konzistenci ve všech reakcích. 😌
Pokud jste připraveni na méně starostí a více přehlednosti, je teď ten správný okamžik zaregistrovat se do ClickUp!
Často kladené otázky (FAQ)
Migrace Opsgenie musí být naplánována před dubnem 2027. Po tomto datu již nebudou data Opsgenie přístupná.
Mezi nejsilnější alternativy patří Jira Service Management, PagerDuty, FireHydrant, TaskCall, ilert, Zenduty a incident. io. Každá z nich nabízí jinou rovnováhu mezi správou pohotovostních služeb, automatizací a integrací. Pokud však chcete all-in-one platformu poháněnou umělou inteligencí, která udržuje vaše pracovní postupy, komunikaci a dokumentaci na jednom místě, vyberte si ClickUp.
Jira Service Management zahrnuje většinu základních funkcí Opsgenie, jako jsou upozornění, plánování pohotovostních služeb a pracovní postupy při incidentech, ale některé pokročilé funkce se mohou lišit. Compass je volbou pro vývojové týmy zaměřené na katalogy služeb a sledování komponent.
Ano. Atlassian poskytuje nástroj pro migraci v rámci aplikace, který automaticky přesouvá upozornění, plány a zásady eskalace. Migraci můžete dokonce otestovat v demo účtu, než se k ní zavážete.
Ano. Nástroje jako Cabot, OpenDuty a Alertmanager lze přizpůsobit jako open source náhrady, i když mohou vyžadovat více nastavení a údržby.
Náklady závisí na platformě, kterou si vyberete. Jira Service Management, Compass a další alternativy nabízejí odstupňované ceny, často za uživatele a měsíc. Některé open source nástroje jsou zdarma, ale vyžadují náklady na infrastrukturu a podporu.
Ano. Váš tým může během migrace pokračovat v používání Opsgenie a integrace zůstanou aktivní, dokud nebude Opsgenie trvale vypnuto. Poté je bude nutné znovu nakonfigurovat ve vaší nové platformě.