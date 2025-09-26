Wispr Flow vs. Superwhisper: Který je lepší pro přepis v reálném čase?

Aplikace pro hlasové diktování jsou stále populárnější pro práci i pro osobní použití, protože hlasové zadávání vám ušetří potíže s bezchybným psaním a zároveň drží krok s rychlým myšlením.
Wispr Flow a Superwhisper jsou dva z nejlepších konkurentů. Na rozdíl od starších nástrojů pro přepis slov za slovem vám umožňují diktovat celé věty, díky čemuž je hlasový vstup rychlejší a přirozenější a usnadňuje přístupnou a plynulou komunikaci.
Otázka tedy zní: která aplikace nabízí nejlepší AI diktování: Wispr Flow nebo Superwhisper?
Co je Wispr Flow?
Wispr Flow přepisuje vaši řeč v reálném čase (ve více než 100 jazycích) a prezentuje vybroušený text ve strukturovaném formátu. Funguje v jakékoli aplikaci (kde můžete psát) a využívá pokročilou technologii k automatickým úpravám a vylepšením tónu.
Nástroj se přizpůsobí vaší slovní zásobě vytvořením personalizovaného slovníku, který zachycuje termíny a zkratky specifické pro dané odvětví. Můžete dokonce vytvořit vlastní nahrazení textu pro často používané fráze, abyste nemuseli opakovat zdlouhavá vysvětlení nebo provádět opakující se úkoly.
Funkce Wispr Flow
Projděme si klíčové funkce Wispr Flow a to, jak se liší od tradičních nástrojů pro diktování.
Funkce č. 1: Inteligentní formátování
Wispr Flow interpretuje vaši řeč a aplikuje formátování s ohledem na kontext, aby text odpovídal stylu vaší zprávy.
Například Flow automaticky strukturová vaši zprávu tak, aby zněla profesionálně, když ji použijete v e-mailu nebo dokumentaci. Pokud však posíláte textovku kamarádovi, změní tón na neformální a konverzační.
Když při výčtu položek řeknete „první, druhý, třetí“, aplikace automaticky vytvoří číslovaný seznam. A pokud si to uprostřed věty rozmyslíte (např. „uděláme si k večeři tacos... vlastně, uděláme si pizzu“), Wispr Flow přepíše zprávu tak, aby odrážela vaši konečnou myšlenku: „uděláme si k večeři pizzu“.
👀 Věděli jste, že... Laboratoř Volta Alexandra Grahama Bella vyvinula na konci 19. století technologii nahrávání hlasu, což otevřelo nové možnosti, které nakonec vedly k registraci ochranné známky „Dictaphone “ v roce 1907.
Funkce č. 2: Poznámky Flow
Flow Notes vám umožňuje zachytit vaše spontánní nápady a přepsat hlasové poznámky do strukturovaných poznámek. Díky této funkci můžete diktovat poznámky (na jakémkoli zařízení) a ty se automaticky synchronizují na všech vašich zařízeních Wispr Flow.
Tato funkce vám umožňuje zachytit inspiraci uprostřed úkolu, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi nebo ztrácet soustředění na svou primární práci.
Wispr Flow také uchovává historii převodu hlasu na text, což uživatelům umožňuje snadno se vrátit k předchozím diktátům a rychle provádět úpravy.
Funkce č. 3: Režim příkazů
Režim příkazů umožňuje uživatelům upravovat generovaný text pomocí hlasových příkazů. Stačí vybrat text, který chcete upravit, a vyslovit příkazy jako:
- „Můžete mi to shrnout?“
- „Co to znamená?“
- „Můžete to převést do odrážek?“
- „Můžete to přeložit do španělštiny?“
Tato funkce má potenciál vytvořit konzistentní hlasem ovládané úpravy bez ohledu na vaši pracovní platformu.
🧠 Zajímavost: V roce 1877 Thomas Edison vynalezl fonograf, první přístroj, který dokázal nahrávat i přehrávat zvuk. Jeho vůbec první nahrávkou byla dětská říkanka „Mary had a little lamb“ (Mary měla ovečku).
Funkce č. 4: Automatické úpravy pomocí AI
Wispr Flow automaticky čistí diktovaný text během vašeho mluvení. Odstraňuje výplňová slova, opravuje základní chyby a formátuje výstup do úplných vět.
Kromě toho můžete pomocí knihovny úryvků ukládat často používané fráze nebo bloky textu jako úryvky. Po vyslovení spouštěcí fráze se do přepisu vloží celý uložený text.
Ceny Wispr
- Flow Basic: zdarma
- Flow Pro: 15 $/měsíc
- Flow Teams: 12 $/uživatel/měsíc (3 a více míst)
- Flow Enterprise: Ceny na míru
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu používá hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %) pro aplikace AI, zatímco 62 % dává přednost konverzačním nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Claude.
Nižší míra přijetí asistentů a agentů může být způsobena tím, že tyto nástroje jsou často optimalizovány pro konkrétní úkoly, jako je hands-free ovládání nebo specifické pracovní postupy.
ClickUp vám přináší to nejlepší z obou světů. ClickUp Brain slouží jako konverzační AI asistent, který vám může pomoci v široké škále případů použití. Na druhé straně agenti pohánění AI v rámci kanálů ClickUp Chat mohou odpovídat na otázky, třídit problémy nebo dokonce zpracovávat konkrétní úkoly!
Co je Superwhisper Flow?
Superwhisper, aplikace pro hlasové diktování založená na umělé inteligenci, je navržena s důrazem na ochranu soukromí. Díky offline funkcionalitě jsou vaše zvuková data zpracovávána lokálně na zařízení (bez wifi), aby byla zachována úplná soukromí a bezpečnost.
Superwhisper je kompatibilní s lokálními i cloudovými modely. Nabízí neomezený přístup k AI modelům, jako jsou OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq a další nástroje. Díky tomu můžete zpracovávat přesné diktáty pomocí pokročilých jazykových modelů bez dalších nákladů.
Superwhisper podporuje více než 100 jazyků a dialektů, nabízí úpravy ovládané hlasem, rozsáhlé možnosti přizpůsobení a univerzální kompatibilitu aplikací. Superwhisper však běží nativně pouze na zařízeních macOS a iOS.
Funkce Superwhisper
Od překladu diktovaného textu do organizovaného textu až po zpracování hromadných přepisů souborů – zde je několik důvodů, proč je Superwhisper oblíbeným nástrojem pro diktování s umělou inteligencí.
Funkce č. 1: Inteligentní režimy
Aplikace Superwhisper nabízí přednastavené režimy pro zprávy, e-maily, poznámky a schůzky. Můžete si vytvořit vlastní režimy s personalizovanými pokyny AI.
Vy definujete přesné požadavky (formátování a styl) a nástroj zpracuje diktát do vašich přizpůsobených šablon poznámek ze schůzek nebo technických dokumentů. Jednoduše řečeno, získáte strukturovaný text, který odpovídá vašim požadavkům na pracovní postup.
Funkce č. 2: Nahrazení textu
Superwhisper obsahuje robustní funkci nahrazování textu, která hladce funguje s diktovaným obsahem. Chcete-li zkrátit dobu diktování, můžete vytvořit zkratky pro často používané fráze, technické termíny nebo dlouhá vysvětlení.
Tento nástroj vám také umožňuje vytvořit vlastní slovník slov, která často používáte, abyste se vyhnuli opakovaným chybám.
🧠 Zajímavost: Desítky let předtím, než se objevily záznamníky nebo mobilní telefony, lidé posílali hlasové zprávy na malých zakázkových nahrávkách, jako jsou audio dopisy.
Funkce č. 3: Vnímání kontextu
Režim Super v aplikaci Superwhisper zachycuje kontext toho, na čem pracujete, a podle toho vylepšuje výstup.
Zde je ukázka, jak Super Mode využívá API pro přístupnost k shromažďování tří typů kontextu:
|Typ kontextu
|Co umí
|Kontext aplikace
|– Identifikuje vaši aktivní aplikaci – Čte text z aktuálních vstupních polí nebo textového editoru
|Vybraný textový kontext
|– Čte jakýkoli text, který jste zvýraznili – Využívá výběr k informování zpracování AI
|Obsah schránky
|– Zahrnuje text zkopírovaný do 3 sekund od diktování nebo během diktování.
Funkce č. 4: Přepis souborů
Pro přepis můžete nahrát audio a video soubory, jako jsou předem nahrané přednášky, schůzky a rozhovory. Nástroj je zpracuje do strukturovaného textu pomocí pokynů AI v aktivním režimu a formátovacích předvoleb.
To znamená, že můžete provést změny ve svém aktivním režimu a použít jinou sadu pokynů.
👀 Věděli jste? Před rokem 2000 se většina přepisů prováděla ručně pomocí lidských písařů, kteří nosili sluchátka a používali nožní pedály k pozastavení/přehrávání nahrávek.
Ceny Superwhisper
- Zdarma
- Výhoda: 8,49 $/měsíc
- Cena za doživotní licenci: 249,99 $.
🌟 Bonus: Wispr Flow a Superwhisper vám poskytnou přepis, ale tím to končí. Poznámky musíte stále ručně přenášet do svých projektových nástrojů. ClickUp Brain MAX uchovává vše ve stejném pracovním prostoru, takže můžete své diktované nápady okamžitě proměnit v úkoly, dokumenty nebo komentáře, aniž byste je museli kopírovat a vkládat do různých nástrojů.
Wispr Flow vs. Superwhisper pro hlasové diktování: Porovnání funkcí
Jak Wispr Flow, tak Superwhisper si vybudovaly své vlastní místo na trhu jako nástroje pro přepis pomocí AI. Zatímco první z nich je známý svou rychlostí přepisu, druhý si vybudoval reputaci díky offline funkcionalitě.
Mezi Wispr Flow a Superwhisper se volba často odvíjí od rozdílů v jejich nuancích.
Než se do toho pustíme, tady je krátký přehled:
|Funkce
|Wispr Flow
|Superwhisper
|Režim hands-free
|Kontinuální diktování s automatickou detekcí pauzy
|Režimy push-to-talk a nepřetržitého nahrávání
|Hlasové modely
|Jednotný proprietární model přepisu
|Více hlasových modelů: Ultra (cloud), Nova (cloud), Ultra Turbo V3 (lokální), LM studio
|Vnímání kontextu
|Automatické přizpůsobení tónu na základě aplikace
|Pokročilé shromažďování kontextu prostřednictvím API pro přístupnost
|Offline podpora
|Zpracování v cloudu (vyžaduje připojení k internetu)
|Kompletní offline zpracování pomocí lokálních modelů
|Přístup k ochraně soukromí
|SOC 2 Typ II, soulad s HIPAA
|Soulad s GDPR a CCPA
|Přepis souborů
|Není k dispozici
|Podporuje nahrávání audio/video souborů pro přepis
|Integrace API
|Omezené připojení modelů AI třetích stran
|Rozsáhlý přístup k API pro více poskytovatelů AI
|Přístup k modelu AI
|Proprietární model přepisu s integrací do ChatGPT a Perplexity
|OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (cloudové i lokální modely)
|Podpora zvukových souborů/souborů
|Nepodporuje nahrávání souborů/přepis z audio/video souborů.
|Podporuje zpracování externích audio a video souborů: MP3 audio, MP4 video, Mono WAV se vzorkovací frekvencí 16 kHz.
|Možnosti exportu
|Navrženo především pro živé diktování a psaní přímo v aplikacích, spíše než pro hromadný export souborů.
|Umožňuje exportovat přepis/text jako TXT, DOCX, PDF. Také dokáže zpracovat soubory (audio/video) a poté vygenerovat přepis v textové podobě.
|Případy použití
|Určeno pro vývojáře, studenty, spisovatele, tvůrce, právníky a podniky.
|Zaměřuje se na profesionální přepis, zpracování souborů a pracovní postupy s kritickým významem pro ochranu soukromí.
Funkce č. 1: Snadné použití a kompatibilita s platformami
Wispr Flow funguje na zařízeních se systémy Windows, macOS, iOS a Android s plynulou synchronizací. Funguje jako desktopová i iOS aplikace a integruje se se všemi aplikacemi, ve kterých můžete psát. Wispr Flow se snadno používá a má plynulou křivku učení.
Superwhisper naopak běží výhradně na zařízeních macOS a iOS. Aplikace funguje v celém systému prostřednictvím přizpůsobitelných globálních zkratek a je hluboce integrována s API pro přístupnost macOS 13+. Superwhisper vyžaduje rozsáhlé nastavení a má určitou naučnou křivku.
🏆 Vítěz: Remíza. Pokud jste začátečník, vyberte si Wispr Flow, pro pokročilejší potřeby přepisu zvolte Superwhisper.
Funkce č. 2: Zákaznická podpora
V poslední době se Wispr Flow setkal na Redditu s velkou vlnou kritiky kvůli špatné zákaznické podpoře. Nicméně existuje dokumentace v centru nápovědy, kterou můžete využít.
Superwhisper má na svých webových stránkách rozsáhlou dokumentaci. Plán Pro také poskytuje prioritní podporu.
🏆 Vítěz: Superwhisper, na základě komentářů na Redditu o Wispr Flow, kde si uživatelé stěžují, že nedostávají odpověď od týmu.
Funkce č. 3: Ceny
Bezplatný tarif Wispr Flow nabízí 2 000 slov týdně, což vyhovuje příležitostným uživatelům, ale omezuje náročné diktovací pracovní postupy. Tarif Pro stojí 15 USD měsíčně a zahrnuje neomezený počet slov, režim Command Mode pro úpravy hlasu a přednostní přístup k novým funkcím.
Pokud jde o Flow Teams, potřebujete minimálně 3 licence a plán Enterprise nabízí individuální ceny.
Superwhisper vám naopak nabízí neomezené používání malých hlasových modelů i v rámci bezplatného tarifu. Tarif Pro stojí 8,49 $ měsíčně a poskytuje neomezený přístup k cloudovým i lokálním AI modelům a prioritní podporu.
Nástroj také nabízí doživotní plán za 249,99 $, což z něj činí atraktivní volbu pro dlouhodobé uživatele, kteří se chtějí vyhnout opakujícím se nákladům na předplatné.
🏆 Vítěz: Superwhisper, s velkorysou bezplatnou úrovní a možností doživotního používání, poskytuje lepší hodnotu.
Funkce č. 4: Podpora jazyků a modely AI
Wispr Flow podporuje více než 100 jazyků s automatickou detekcí jazyka, což vám umožňuje přepínat mezi jazyky během diktování. Základní model přepisu zůstává proprietární, ale uživatelé mohou aplikaci propojit s jazykovými modely AI, jako jsou ChatGPT nebo Perplexity.
Superwhisper také podporuje více než 100 jazyků a nabízí jak lokální, tak cloudové modely AI pro maximální flexibilitu. Verze Pro zahrnuje funkce přímého překladu z jakéhokoli jazyka do angličtiny.
Můžete si vybrat hlasové modely na základě konkrétních priorit: Ultra (cloud) pro nejrychlejší přepis, Nova cloud pro delší nahrávky a Ultra Turbo V3 (lokální) pro optimální rovnováhu mezi rychlostí a kvalitou při zachování úplného soukromí.
🏆 Vítěz: Tentokrát je to opět remíza. Vyberte si Wispr Flow pro plynulý přechod mezi jazyky a Superwhisper pro výběr specializovaných hlasových modelů podle konkrétních potřeb.
Funkce č. 5: Přesnost výstupu
Wispr Flow přesně přepisuje vaše myšlenky, zatímco mluvíte přirozeně a svou rychlostí, a zároveň odstraňuje výplňová slova a zbytečné výrazy. Jeho inteligentní editační funkce se přizpůsobují kontextu, aniž by vyžadovaly jakékoli nastavení režimu. Aplikace automaticky vylepšuje tón a strukturu na základě použité aplikace.
Superwhisper upřednostňuje přesnost přepisu a negeneruje ani nepřidává slova, fráze a věty, které nebyly vysloveny. Z vašeho diktovaného obsahu však vytvoří gramaticky správné věty a souvislé odstavce.
🏆 Vítěz: Záleží na vašich potřebách. Vyberte si Wispr Flow pro jeho inteligentní formátování bez jakéhokoli nastavování a Superwhisper pro spolehlivý přepis bez halucinací.
💡 Tip pro profesionály: Jděte nad rámec přepisu s autopilotními agenty.
Zatímco Wispr Flow a Superwhisper se omezují na dodávání čistých přepisů, ClickUp Autopilot Agents přenášejí váš hlasový výstup až k provedení.
Zde je vysvětleno, jakým způsobem přidávají vrstvu, kterou žádný z nástrojů nenabízí:
- Předem připravení agenti Autopilot : Okamžitě převádějte přepisy schůzek na seznamy úkolů, připomenutí následných kroků nebo aktualizace stavu.
- Vlastní agenti Autopilot : Navrhněte logiku, která přesně odpovídá vašim pracovním postupům, jako je označování poznámek podle projektu, aktualizace záznamů CRM nebo spouštění schvalování, když se během diktování zmíní konkrétní fráze.
Wispr Flow vs. Superwhisper na Redditu
Na závěr debaty jsme se obrátili na Reddit. Zde je několik názorů uživatelů na oba nástroje.
Podle rozhořčeného uživatele Redditu se kvalita Wispr Flow v poslední době zhoršila:
Tento produkt byl super, miloval jsem ho, dokonce jsem ho doporučil 3 přátelům, kteří si také pořídili profesionální plán a teď jsou na mě trochu naštvaní, protože mají stejné problémy... Za posledních pár týdnů se to změnilo v opravdový chaos. Připojení se náhodně přerušuje, zamrzne uprostřed věty nebo hlásí, že je offline, i když mám stabilní internet. Odhlásil jsem se s myšlenkou, že jde možná o nějaký problém s mezipamětí, ale sakra, nemohl jsem se tři celé dny znovu přihlásit. Žádné chybové hlášky, nic, prostě úplně zamčené. A hodně štěstí při pokusu spojit se s podporou, mají doslova AI agenta, který, jak je to vtipné, ani nefunguje polovinu času.
Tento produkt byl super, miloval jsem ho, dokonce jsem ho doporučil 3 přátelům, kteří si také pořídili profesionální plán a teď jsou na mě trochu naštvaní, protože mají stejné problémy... Za posledních pár týdnů se to změnilo v opravdový chaos. Připojení se náhodně přerušuje, zamrzne uprostřed věty nebo hlásí, že je offline, i když mám stabilní internet. Odhlásil jsem se s myšlenkou, že jde možná o nějaký problém s mezipamětí, ale sakra, nemohl jsem se tři celé dny přihlásit zpět. Žádné chybové hlášky, nic, prostě úplně zamčené. A hodně štěstí při pokusu spojit se s podporou, mají doslova AI agenta, který, jak je to vtipné, ani nefunguje polovinu času.
Jedna spokojená zákaznice na Redditu píše:
Je to sice s velkým zpožděním, ale konečně jsem vyzkoušel Wispr Flow a wow, úplně mě to ohromilo. Očekával jsem něco podobného staré Siri, ale tohle je úplně jiná úroveň. Pokud znáte nějaké další nástroje, které stojí za vyzkoušení, dejte mi vědět! Uvědomil jsem si, že pokud chci držet krok s nejnovějšími trendy, měl bych testování nových nástrojů brát vážněji.
Je to sice s velkým zpožděním, ale konečně jsem vyzkoušel Wispr Flow a wow, úplně mě to ohromilo. Očekával jsem něco podobného staré Siri, ale tohle je úplně jiná úroveň. Pokud znáte nějaké další nástroje, které stojí za vyzkoušení, dejte mi vědět! Uvědomil jsem si, že pokud chci držet krok s nejnovějšími trendy, měl bych testování nových nástrojů brát vážněji.
I Superwhisper má smíšené recenze.
Jak poznamenává jeden frustrovaný uživatel:
Používal jsem Super Whisper pro převod hlasu na text, ale došly mi kredity a nemohl jsem přistupovat k novějším modelům. Ukázalo se, že bezplatný model Whisper Large V3 není k dispozici ani v Mac Whisper, což bylo frustrující.
Používal jsem Super Whisper pro převod hlasu na text, ale došly mi kredity a nemohl jsem přistupovat k novějším modelům. Ukázalo se, že bezplatný model Whisper Large V3 není k dispozici ani v Mac Whisper, což bylo frustrující.
Jiný uživatel Redditu zmiňuje, že Superwhisper mu vyhovuje, protože konsoliduje více pracovních postupů na jednom místě.
Superwhisper se mi velmi líbí, ale nemyslím si, že je vhodný pro všechny uživatele. Jeho hodnota – pro mě – spočívá v neomezeném přístupu k LLM a flexibilitě použití. Pro mě nahradil většinu AI aplikací pro úkoly související s textem a některé kódování, nejen aplikace pro diktování. Pokud tedy neplánujete jej takto používat, myslím, že model VoiceInk s vlastním klíčem může být dostačující. LLM používám tak často, že použití vlastních klíčů by vedlo k něčemu podobnému jako předplatné „oficiálních“ aplikací.
Superwhisper se mi velmi líbí, ale nemyslím si, že je vhodný pro všechny uživatele. Jeho hodnota – pro mě – spočívá v neomezeném přístupu k LLM a flexibilitě použití. Pro mě nahradil většinu AI aplikací pro úkoly související s textem a některé kódování, nejen aplikace pro diktování. Pokud tedy neplánujete jej takto používat, myslím, že model VoiceInk s vlastním klíčem může být dostačující. LLM používám tak často, že použití vlastních klíčů by vedlo k něčemu podobnému jako předplatné „oficiálních“ aplikací.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Wispr Flow vs Superwhisper
Nástroje pro hlasové diktování, jako jsou Wispr Flow a Superwhisper, zvládají přepis. Převádějí vaši řeč na text a mají editační funkce.
Tyto nástroje však vytvářejí takzvaný problém předávání.
- Mohou vytvářet poznámky z videa, ale tyto poznámky je stále nutné ručně převést na úkoly.
- Přepisují diskuse z jednání, ale někdo musí extrahovat akční položky a přiřadit je členům týmu.
- Zachycují nápady prostřednictvím řeči, ale propojení těchto nápadů s probíhajícími projekty vyžaduje samostatnou práci.
ClickUp tento přechod zcela eliminuje. Aplikace pro práci, která zahrnuje vše, konsoliduje řízení projektů, automatizaci úkolů, spolupráci týmů a správu znalostí do jednoho konvergovaného pracovního prostoru AI (který dokáže efektivně zpracovávat přepis hlasu na text) a zároveň jej okamžitě propojuje s vašimi skutečnými pracovními procesy.
Zajímavé, že?
Pojďme se podívat, jak ClickUp splňuje tyto požadavky:
ClickUp's One Up #1: ClickUp Notetaker
Nejlepší konverzace vznikají, když se všichni zapojí. Pokud si ale nepořizujete poznámky, skvělé diskuse, které jste vedli, se pravděpodobně promění v zapomenuté úkoly.
ClickUp AI Notetaker to zvládne tak, že se připojí k vašim schůzkám a přepíše konverzaci. Poté vytvoří prohledávatelné přepisy, abyste vždy mohli dohledat, kdo co řekl, a zkontrolovat důležitá témata a rozhodnutí.
Tento AI nástroj pro shrnování schůzek řeší problém předávání informací díky integraci s celým vaším pracovním prostorem ClickUp. Propojuje konverzace ze schůzek s probíhající prací, automaticky vytváří úkoly a aktualizuje časové osy projektů na základě toho, co bylo projednáno.
Takto integrace pracovního prostoru Notetaker transformuje konverzace na schůzkách:
|Typ integrace
|Co umí
|Příklad
|Zápisky z jednání + dokumenty
|Automaticky ukládá přepisy a shrnutí AI do vašich soukromých dokumentů pro budoucí použití.
|Poznámky ze schůzky o marketingové strategii se automaticky zobrazují v dokumentu „Kampaň Q4“, uspořádané podle témat diskuse s přiřazením řečníků.
|Poznámky z jednání + úkoly
|Identifikuje mluvené závazky a automaticky vytváří přiřazené úkoly s termíny.
|Když Jake zmíní „Do čtvrtka dokončím wireframy“, Notetaker vytvoří úkol přiřazený Jakeovi s termínem splnění ve čtvrtek.
|Zápisky z jednání + chaty
|Publikujte souhrny hovorů přímo do příslušných chatových kanálů týmu pomocí analýzy AI.
|Po hovoru s klientem se v kanálu #client-projects automaticky zobrazí shrnutí s klíčovými rozhodnutími a dalšími kroky.
Notetaker také přidává do přepisu časová razítka a vy můžete důležité části opatřit poznámkami nebo zvýraznit. Každý přepis je uložen jako prohledávatelný a zpracovatelný text.
Můžete jej použít k přepisu schůzek, hlasových poznámek a dokonce i nahrávek obrazovky.
ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain
ClickUp Brain funguje jako inteligentní paměť vašeho pracovního prostoru. Nejedná se pouze o prostý přepis konverzací; Brain je rozumí, propojuje a reaguje na ně.
Každý zápis z jednání, poznámka nebo rozhodnutí, které zaznamenáte, se stává součástí živé znalostní báze propojené s celým vaším pracovním prostorem.
Například když vyslovíte své nápady, Brain je převede na seznamy úkolů s přiřazenými osobami, termíny a popisy.
Brain také dokáže během několika sekund vytvořit návrh projektového zadání z hlasových poznámek, shrnout přepisy do klíčových bodů nebo vytáhnout poznatky z roztříštěných diskusí.
Místo přepínání mezi nástroji, abyste dali informace dohromady, stačí se zeptat: „Co jsme rozhodli ohledně harmonogramu spuštění?“ a Brain vyhledá odpověď z úkolů, dokumentů a minulých přepisů.
Získáte hlasem ovládaný systém, ve kterém se konverzace stávají organizovanou, akční prací bez jakýchkoli potíží s předáváním.
Zde je návod, jak můžete přepisovat hlas a videa pomocí ClickUp Brain:
💡 Tip pro profesionály: S Brain získáte přístup k prémiovým modelům AI (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek atd.).
ClickUp One Up #3: ClickUp Docs
Takto fungují samostatné metody diktování:
Diktovat → Uložit přepis → Zkopírovat do projektového dokumentu → Ručně vytvořit úkoly
Ale takto se diktování v ClickUp posouvá vpřed:
Diktát → Automatické formátování v projektovém dokumentu → Úkoly vytvořené na základě zmínek → Oznámení týmu
Díky tomuto zefektivněnému pracovnímu postupu se váš hlasový vstup okamžitě stane součástí pracovního prostoru vašeho projektu. Když diktujete poznámky z jednání nebo aktualizace projektu, automaticky se promění ve strukturované dokumenty ClickUp Docs s bohatým formátováním.
Kromě přepisu hlasu nabízí Docs komplexní funkce pro správu dokumentů, kterým samostatné diktovací nástroje prostě nemohou konkurovat:
- Křížové odkazy mezi dokumenty: Propojte hlasem zaznamenané nápady mezi různými fázemi projektu, diskusemi s klienty a plánovacími schůzkami týmu.
- Záznam hlasu pomocí šablon: Diktujte přímo do strukturovaných formátů pro opakující se obsah, jako jsou aktualizace projektů, souhrny pro klienty nebo retrospektivy týmu.
- Živá spolupráce na diktovaném obsahu: Členové týmu mohou sdílet poznámky v reálném čase a mohou okamžitě reagovat, upravovat nebo rozvíjet nápady.
- Vnořená organizace stránek: Strukturovejte hlasem diktovaný obsah v rámci hierarchií projektů a udržujte brainstormingové sezení a strategické diskuse kontextově organizované.
- Vložené přílohy: Přidejte screenshoty, soubory PDF nebo referenční soubory přímo do dokumentů generovaných hlasem, abyste získali kompletní kontext.
- Vytváření úkolů z textu: Převádějte libovolnou část diktovaného obsahu na sledovatelné úkoly ClickUp s přiřazenými osobami a termíny přímo z dokumentu.
Propojte svůj hlas s reálnou prací pomocí ClickUp
Wispr Flow a Superwhisper samozřejmě pomáhají s diktováním a přepisem v reálném čase. To je však vše, co tyto nástroje umí. Mezi tím, co se řekne, a tím, co se udělá, zůstává mezera.
S ClickUpem můžete přejít od diktování poznámek z jednání k přidělování úkolů a spolupráci s členy svého týmu, a to vše přímo ze svého pracovního prostoru. Díky funkcím převodu hlasu na text a AI integrovaným do stejné platformy jako vaše úkoly, dokumenty a týmové konverzace je ClickUp jedinou pracovní platformou s AI, kterou potřebujete.
Zaregistrujte se zdarma ještě dnes a proměňte své hlasem zaznamenané nápady ve skutečné výsledky.
Často kladené otázky (FAQ)
Ani jeden z těchto nástrojů není v souladu s normou HIPAA pro lékařské použití. Wispr Flow zpracovává data v cloudu, zatímco lokální zpracování Superwhisper nabízí lepší ochranu soukromí, ale stále postrádá bezpečnostní certifikáty pro lékařské účely.
Wispr Flow zpracovává audio prostřednictvím cloudových serverů, což vyvolává obavy o soukromí u citlivého obsahu. SOC 2 Type II a SSO/SAML nabízí pouze v rámci podnikových tarifů. Superwhisper upřednostňuje soukromí a využívá lokální zpracování, které uchovává vaše audio data ve vašem zařízení.
Oba nástroje zvládají střední hluk v pozadí poměrně dobře, ale při silném rušení klesá jejich výkon. Cloudové zpracování Wispr Flow mu dává mírnou výhodu v hlučném prostředí, zatímco lokální modely Superwhisper fungují nejlépe v tišším prostředí.
Wispr Flow se zaměřuje na snadné hlasové diktování, ale nepodporuje nahrávání souborů. Superwhisper přijímá různé formáty zvukových a video souborů pro přepis, což jej činí univerzálnějším pro zpracování předem nahraného obsahu, jako jsou schůzky nebo rozhovory.