Tři nejlepší programy pro správu projektů, které zasílají připomenutí a upozornění

Termín uplyne. Následná komunikace s klientem se ztratí pod hromadou zpráv. Kolega z týmu zmešká aktualizaci stavu, protože připomenutí skončilo ve špatné doručené poště.
Tyto malé chyby se hromadí a vedou ke zpožděním, ztrátě důvěry a zbytečnému stresu.
PM software, který zasílá připomenutí a upozornění, zajišťuje odpovědnost celého týmu, přizpůsobuje priority při změnách plánů a zabraňuje opomenutí úkolů.
V tomto blogovém příspěvku si představíme tři nejlepší nástroje, které tento slib splňují. 🎯
Software pro projektové řízení, který zasílá připomenutí a upozornění: přehled
Zde je přehled tří nejlepších softwarových nástrojů pro projektové řízení, které zasílají připomenutí a upozornění a které můžete využít pro svůj projektový plán:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Výhody a nevýhody
|Ceny*
|ClickUp
|Projektové řízení a spolupráce založené na umělé inteligenci pro jednotlivce, startupy a podniky
|Připomenutí, ClickUp Brain (přiřazování úkolů, aktualizace a upozornění pomocí umělé inteligence), AI Autopilot Agents, automatizace, kalendář (inteligentní plánování a přeplánování)
|Výhody: 🌟 Konvergované AI pracovní prostředí pro veškerou vaši práci 🌟 Umožňuje odložit, přeplánovat, delegovat nebo převést připomenutí na úkoly 🌟 Obsahuje AI nástroje pro psaní, plánování a automatizaci úkolů🌟 Nabízí flexibilní zobrazení projektů, včetně seznamu, tabule, kalendáře, Ganttova diagramu a časové osyNevýhody:🧐 Strmá křivka učení pro nové uživatele kvůli široké škále funkcí🧐 Mobilní aplikace zatím nemá všechny funkce desktopové aplikace
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Asana
|Flexibilní, mezifunkční řízení projektů pro startupy a středně velké projektové týmy
|Připomenutí úkolů a oznámení (e-mailem, push zprávami nebo na ploše), závislosti a podúkoly, automatizace aktualizací úkolů a upozornění, zobrazení časové osy a kalendáře, integrace Slack/Google Calendar.
|Výhody: 🌟 Připomíná týmům rutinní úkoly a kontroly🌟 Pomáhá manažerům snížit počet následných kontrol 🌟 Udržuje všechny v obraze bez ohledu na časová pásmaNevýhody:🧐 Omezený externí přístup pro spolupracovníky 🧐 Pokročilé funkce jsou dostupné pouze za poplatek🧐 Pro malé týmy je obtížné nastavení
|Zdarma; placené tarify začínají na 13,49 $/měsíc na uživatele.
|Trello
|Vizuální správa úkolů a stanovení priorit pro jednotlivce a malé týmy
|Upozornění na termíny, připomenutí přiřazení karet, aktualizace aktivit, Kanban tabule, automatizace Butler (připomenutí založená na pravidlech), více než 200 integrací prostřednictvím Power-Ups.
|Výhody: 🌟 Podporuje přístup z mobilních zařízení a počítačů pro práci na cestách 🌟 Nastavuje připomenutí v Kalendáři Google a dalších nástrojích prostřednictvím integrace přes Power-UpsNevýhody:🧐 Omezené funkce reportingu a dashboardu bez Power-Ups🧐 Omezení počtu projektů, které můžete sledovat najednou🧐 Nevhodné pro velké týmy nebo komplexní projekty
|Zdarma; placené tarify začínají na 6 $/měsíc na uživatele
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení projektů, který zasílá připomenutí a upozornění?
Nejlepší software pro řízení projektů zajišťuje, že připomenutí jsou včasná, kontextová a přizpůsobivá vašemu pracovnímu postupu. Při výběru softwaru se zaměřte na následující aspekty:
- Zasílá připomenutí na všechna zařízení (počítače, mobilní telefony, prohlížeče, chatovací aplikace), takže už nikdy nezmeškáte termín, ať jste kdekoli.
- Automatizuje upozornění na základě spouštěčů, jako jsou změny stavu, závislosti nebo neaktivita, čímž snižuje potřebu manuálního sledování.
- Rozlišuje urgentní termíny od rutinních kontrol, takže důležité úkoly jsou vždy na prvním místě.
- Sleduje reakce na upozornění, takže víte, zda byly úkoly potvrzeny, odloženy nebo dokončeny.
- Integruje upozornění do pracovních postupů, například přeměňuje komentáře nebo oznámení na následné e-mailové připomenutí.
- Využívá umělou inteligenci k přehodnocení priorit připomínek, shrnutí nevyřízených úkolů a automatickému eskalování překážek.
- Synchronizuje se s externími kalendáři (Google, Outlook, iCal), aby se zabránilo dvojímu rezervování a zajistila se shoda plánů.
🧠 Zajímavost: Nejstarším „systémem připomínek“, který lidé používali, bylo vázání uzlů na provázcích. Starověké kultury, včetně Inků s jejich systémem Khipu, používaly uzlované provázky ke sledování úkolů, čísel a povinností.
Nejlepší software pro projektové řízení, který zasílá připomenutí a upozornění
Podívejme se na tři nejlepší softwary pro projektové řízení, které zasílají připomenutí a upozornění.
1. ClickUp (nejlepší pro projektové řízení a spolupráci založené na umělé inteligenci)
ClickUp for Project Management je komplexní aplikace pro práci , která kombinuje PM, dokumentaci a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním AI nové generace.
ClickUp Reminders centralizuje všechny následné úkoly a upozornění na úkoly na jednom místě prostřednictvím ClickUp Home. Nezáleží na tom, zda pracujete v prohlížeči, na stolním počítači nebo mobilním zařízení; vaše připomenutí jsou vždy viditelná a použitelná.
Představte si, že zakladatel startupu koordinuje uvedení produktů na trh napříč několika týmy. Může vytvořit připomenutí důležitého hovoru s klientem, připojit relevantní dokumenty a dokonce jej přiřadit členovi týmu.
Komentáře v úkolech ClickUp nebo oznámení lze také převést na připomenutí. Navíc díky možnostem odložit, přeplánovat nebo delegovat zajišťují připomenutí, že každý plní své povinnosti.
Udržujte své projekty v chodu díky umělé inteligenci
ClickUp Brain přidává do projektového řízení vrstvu založenou na umělé inteligenci, která vám automatizací rutinních úkolů a schůzek ušetří zhruba jeden den týdně. Na základě výzvy automaticky přiřazuje úkoly podle dostupnosti, sleduje pokrok a dynamicky upravuje priority.
Například projektový manažer koordinující vydání nové aplikace zadá ClickUp Brain následující úkol: „Naplánujte úkoly související s vydáním na příští dva týdny, přiřaďte je vývojářům, oddělení kontroly kvality a marketingu a automaticky označte případná zpoždění. “
AI okamžitě vytváří úkoly pro každý tým, přiřazuje jim vlastníky na základě odborných znalostí, stanovuje termíny a sleduje pokrok. Pokud se úkol QA zpozdí, Brain aktualizuje priority a zasílá upozornění příslušným členům týmu.
📌 Vyzkoušejte tyto tipy:
- Nastavte připomenutí pro designový tým, aby do pátku do 15:00 odeslal wireframy.
- Vytvořte opakující se připomenutí každé pondělí, aby tým aktualizoval pokrok projektu.
- Upozorněte mě, pokud vývojový úkol není dokončen 24 hodin před termínem.
Automatizujte své pracovní prostředí bez nutnosti programování.
ClickUp Automations, poháněný umělou inteligencí, vám umožní popsat pracovní postup v jednoduché angličtině a okamžitě jej nastavit.
Například když designér označí úkol jako „Hotovo“, automatizace jej může přesunout do seznamu „Kontrola“. Také o tom informuje projektového manažera a přiřadí jej oddělení kontroly kvality.
Vytvářejte chytré plány
ClickUp Calendar centralizuje všechny úkoly, události a termíny do jednoho inteligentního, dynamického zobrazení, abyste mohli aktivně spravovat svůj rozvrh.
Na rozdíl od statických kalendářů ClickUp Calendar automaticky blokuje čas na soustředění, přehodnocuje priority úkolů při změně plánů a synchronizuje se s Google Calendar nebo Outlookem, aby se zabránilo dvojímu rezervování.
Ve spojení s ClickUp Brain dokáže dokonce najít termíny schůzek, odesílat pozvánky a generovat prohledávatelné přepisy s přiřazenými úkoly.
Zde je návod, jak jej používat pro optimalizované plánování:
Klíčové funkce ClickUp
- Unify AI tools: Získejte přístup k výkonným nástrojům AI pro hlubší automatizaci, projektovou inteligenci a chytřejší správu úkolů s ClickUp Brain MAX.
- Proměňte konverzace v úkoly: Zaznamenávejte nápady, úkoly nebo rychlé aktualizace na cestách jednoduše tím, že je vyslovíte pomocí funkce Talk-to-Text v ClickUp.
- Vytvářejte propracovaný obsah: Využijte AI Writer for Work od ClickUp Brain k sepsání e-mailů, programů schůzek, zpráv nebo aktualizací projektů.
- Najděte odpovědi během několika sekund: Vyhledejte přesně ty informace, které potřebujete, v úkolech, dokumentech, chatech a projektech pomocí ClickUp Enterprise Search.
- Snadné zaznamenávání schůzek: Nahrávejte, přepisujte a shrňujte diskuse a poté přeměňte klíčové body na proveditelné úkoly pomocí ClickUp AI Notetaker.
- Delegujte rutinní práce: Nasazujte přizpůsobitelné agenty ClickUp AI Autopilot, kteří monitorují úkoly, aktualizují stavy a odesílají upozornění podle vašich konkrétních potřeb.
Výhody ClickUp
- Sjednocuje úkoly, dokumenty, chaty, tabule, panely a cíle v jednom pracovním prostoru.
- Umožňuje odložit, přeplánovat, delegovat nebo převést připomenutí na úkoly jediným kliknutím.
- Poskytuje rozsáhlé nástroje umělé inteligence pro psaní, plánování a automatizaci úkolů.
- Nabízí flexibilní zobrazení projektů, včetně seznamu, tabule, kalendáře, Ganttova diagramu a časové osy.
ClickUp nevýhody
- Náročnější osvojení pro nové uživatele kvůli široké škále funkcí
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Proč je skvělý pro správu více priorit
Komplexní sada funkcí ClickUp pomáhá jednotlivcům i týmům efektivně organizovat, vizualizovat a prioritizovat úkoly.
Nabízí čtyři jasné značky priority, včetně Urgentní, Vysoká, Normální a Nízká. Díky tomu každý člen týmu okamžitě ví, které úkoly vyžadují okamžitou pozornost a které lze naplánovat na později.
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Z recenze G2:
Nejvíce se mi líbí neustálý příliv nových funkcí a vylepšení. ClickUp není jen nástroj pro správu projektů, je to kompletní platforma pro produktivitu. Používám jej denně jako systém pro správu ticketů, pro komunikaci s klienty a pro organizaci složitých pracovních postupů. Funkce umělé inteligence jsou skutečným vrcholem – pomáhají mi rychleji najít obsah, stanovit priority úkolů a udržet kontext napříč projekty. Díky flexibilitě přizpůsobení všeho, od zobrazení po automatizace, se perfektně hodí k mému způsobu práce.
Nejvíce se mi líbí neustálý příliv nových funkcí a vylepšení. ClickUp není jen nástroj pro správu projektů, je to kompletní platforma pro produktivitu. Používám jej denně jako systém pro správu ticketů, pro komunikaci s klienty a pro organizaci složitých pracovních postupů. Funkce umělé inteligence jsou skutečným vrcholem – pomáhají mi rychleji najít obsah, stanovit priority úkolů a udržet kontext napříč projekty. Díky flexibilitě přizpůsobení všeho, od zobrazení po automatizace, se perfektně hodí k mému způsobu práce.
📮 ClickUp Insight: 50 % lidí si organizuje čas tak, že určité dny věnují administrativě a jiné soustředěné práci, ale pouze 22 % z nich uvádí, že úkoly automatizují nebo delegují.
Ruční správa času pomáhá, ale neodstraňuje opakující se úkoly, které stále ubírají čas na soustředěnou práci. ✔️
Kalendář, časové bloky a AI agenti ClickUp spolupracují, aby chránili váš čas. Automaticky plánujte opakující se práce, přesouvejte úkoly podle priority a spouštějte připomenutí – tak bude váš týden probíhat hladce.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
2. Asana (nejlepší pro flexibilní, mezifunkční řízení projektů)
Asana je software pro správu úkolů, který vám umožňuje nastavit oznámení prostřednictvím e-mailu, mobilních push zpráv nebo upozornění na ploše. Přizpůsobte si, kdy a jak často se mají spouštět, ať už se jedná o jednorázové připomenutí termínu nebo opakované upozornění na pravidelné úkoly.
Můžete informovat konkrétní členy týmu, nastavit připomenutí na základě fází projektu nebo spouštět oznámení, když se změní závislosti. Systém se integruje do vašeho stávajícího pracovního postupu prostřednictvím vizuálních projektových tabulek, časových os a kalendářových zobrazení.
Jeho automatizační funkce to dále zefektivňují pomocí vlastních pravidel, která mohou přiřazovat úkoly, aktualizovat stavy nebo odesílat upozornění. Propojuje se s nástroji jako Microsoft Teams a Google Calendar, takže oznámení mohou proudit do vašeho pracovního prostoru bez přepínání kontextu.
Klíčové funkce Asany
- Nastavte závislosti úkolů a podúkoly, abyste rozdělili složitou práci a spravovali pořadí úkolů.
- Přiřazujte úkolům role, termíny a priority pomocí přizpůsobitelných polí pro větší efektivitu.
- Spravujte pracovní zátěž a přidělování zdrojů dynamicky pomocí jednoduchého přetahování myší.
- Vytvářejte opakovaně použitelné šablony pro projekty a úkoly, abyste standardizovali osvědčené postupy.
- Vytvářejte AI pracovní postupy nebo nastavte šablony AI agentů, kteří převezmou opakující se úkoly.
Výhody Asany
- Podporuje konzistentnost tím, že připomíná týmům rutinní úkoly a kontroly.
- Pomáhá manažerům snížit počet následných kontrol, protože připomínky se postarají o většinu upomínek.
- Podporuje vzdálené a rozptýlené týmy tím, že všechny členy udržuje v obraze bez ohledu na časová pásma.
Asana – nevýhody
- Omezený externí přístup; spolupracovníci mohou pouze prohlížet úkoly, ale nemohou zadávat ani sledovat odpracované hodiny.
- Pokročilé funkce jsou na rozdíl od alternativ Asany dostupné pouze za poplatek.
- Pro malé týmy je obtížné nastavit
Ceny Asany
- Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 12 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 500 recenzí)
Proč je skvělý pro správu více priorit
Asana je spolehlivý nástroj pro správu více projektů. Poskytuje vám pracovní prostor, kde můžete organizovat a prioritizovat úkoly podle naléhavosti, důležitosti a termínů. Navíc vám jeho přizpůsobitelné matice priorit a automatické připomínky pomohou vyvážit pracovní zátěž a vyhnout se zmeškání termínů.
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Recenze G2 uvádí:
Největšími přednostmi aplikace Asana jsou její funkce pro spolupráci, využití umělé inteligence, bezplatné školicí služby, uživatelské rozhraní, tým podpory, jednoduchost a snadné používání... Největšími nevýhodami aplikace Asana jsou pomalost zavádění významných aktualizací a funkcí, extrémně omezené možnosti automatizace a nepraktičnost, pokud jde o sdílení práce mezi společnostmi.
Největšími přednostmi aplikace Asana jsou její funkce pro spolupráci, využití umělé inteligence, bezplatné školicí služby, uživatelské rozhraní, tým podpory, jednoduchost a snadné používání... Největšími nevýhodami aplikace Asana jsou pomalost zavádění významných aktualizací a funkcí, extrémně omezené možnosti automatizace a nepraktičnost, pokud jde o sdílení práce mezi společnostmi.
🔍 Věděli jste, že... Studie ukazují, že lidé mají větší šanci dosáhnout svých cílů, když si nastaví časové připomenutí („připomenout mi v 7 hodin ráno“) než vágní („připomenout mi zítra“). Konkrétnost přiměje mozek, aby to bral jako termín.
📖 Přečtěte si také: Asana vs. ClickUp: Který nástroj pro správu týmů je lepší?
3. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů a stanovení priorit)
Trello je bezplatný software pro správu projektů založený na vizuálních Kanban tabulkách , které usnadňují sledování úkolů. Můžete vytvářet karty pro úkoly, přesouvat je v přizpůsobitelných seznamech (K provedení, Probíhá, Hotovo) a získat přehled o tom, jak jsou na tom všechny úkoly.
Platforma zpracovává oznámení prostřednictvím upozornění na termíny, přiřazení karet a aktualizací aktivit, takže členové týmu zůstávají informováni.
Pro týmy, které potřebují více, nabízí Trello v placených tarifech zobrazení kalendáře a časové osy. Poskytuje také rozsáhlou knihovnu Power-Up, která se integruje s nástroji jako Slack, Google Drive a různými aplikacemi pro sledování času.
Butler, automatizační nástroj Trello, umožňuje nastavit akce založené na pravidlech, které snižují manuální práci. Může například automaticky přesouvat karty, když jsou splněny určité podmínky, nebo odesílat připomenutí na základě priority projektu.
Klíčové funkce Trello
- Organizujte úkoly vytvářením podrobných karet s termíny, přílohami, kontrolními seznamy a přidělenými osobami.
- Využijte jeho funkce pro mezifunkční spolupráci, včetně komentářů, zmínek a protokolů aktivit v reálném čase.
- Přidejte vlastní štítky a filtry, aby se velké tabule snáze organizovaly a prioritizovaly.
- Využijte několik šablon pro sledování projektů z rozsáhlé knihovny a standardizujte tak opakující se projekty.
Výhody Trella
- Podporuje přístup z mobilních zařízení i stolních počítačů pro práci na cestách s aktualizacemi v reálném čase.
- Nastavuje připomenutí v Kalendáři Google a dalších nástrojích díky rozsáhlé integraci (200+) prostřednictvím Power-Ups.
Nevýhody Trella
- Omezené funkce reportingu a dashboardu, pokud nepřidáte Power-Ups.
- Omezení počtu projektů, které můžete sledovat najednou; je obtížné přepínat mezi projekty.
- Není to ideální řešení pro týmy s velkými nebo složitými projekty.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,5/5 (více než 13 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 600 recenzí)
Proč je skvělý pro správu více priorit
Trello poskytuje přehledný vizuální přehled úkolů pomocí přizpůsobitelných Kanban tabulek, které vám umožňují měnit pořadí a stanovovat priority úkolů podle naléhavosti a důležitosti.
Navíc Butler a integrace usnadňují provádění projektů s využitím umělé inteligence, což týmům pomáhá soustředit se na nejdůležitější úkoly.
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Zde je názor uživatele Capterra:
Jednoduchost a flexibilita. Je snadné začít a software podporuje řadu různých scénářů, od řízení projektů přes znalostní báze až po kalendáře... Správa uživatelských účtů může být výzvou. Často se setkávám s tím, že klienti zapomenou, jak se zaregistrovali, a nemohou se přihlásit nebo přijímat oznámení.
Jednoduchost a flexibilita. Je snadné začít a software podporuje řadu různých scénářů, od řízení projektů přes znalostní báze až po kalendáře... Správa uživatelských účtů může být výzvou. Často se setkávám s tím, že klienti zapomenou, jak se zaregistrovali, a nemohou se přihlásit nebo přijímat oznámení.
🔍 Věděli jste, že... První digitální připomenutí se objevila na konci 80. let s prvními osobními digitálními asistenty (PDA), jako byl Psion Organizer a později PalmPilot. Lidé byli ohromeni, že si kapesní zařízení dokáže pamatovat jejich schůzky.
📖 Přečtěte si také: Trello vs. ClickUp: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?
Další zajímavé zmínky
Ačkoli se tyto nástroje nedostaly mezi tři nejlepší aplikace pro zasílání připomínek, můžete je využít ke zlepšení řízení projektů:
- Monday: Nabízí automatizační funkce pro nastavení upozornění na základě konkrétních spouštěčů, jako jsou blížící se termíny.
- Wrike: Poskytuje automatické připomenutí časových rozvrhů, které pomáhají týmům včas odesílat své záznamy, a zajišťuje tak přesné splnění termínů pro výplatu mezd, fakturaci a podávání zpráv.
- Hive: Nabízí zvuková upozornění na schůzky, zprávy, přidělené úkoly a @zmínky, čímž dodává důležitým sdělením další úroveň naléhavosti.
💡 Tip pro profesionály: Proč se zabývat každodenními rutinními úkoly, když je za vás může vyřídit AI Autopilot Agent v ClickUp?
Zapněte přednastaveného agenta Autopilot, například agenta pro týdenní zprávy nebo agenta pro týmové porady, nebo si vytvořte vlastní agenty Autopilot pomocí našeho nástroje pro tvorbu bez kódování.
Toto video vám ukáže, jak začít!
Jak efektivně spravovat více priorit (tipy + osvědčené postupy)
Když se vše zdá být naléhavé, je těžké rozhodnout, čemu věnovat pozornost jako prvnímu. Zde je několik osvědčených postupů, které vám s tím pomohou.
- Používejte předběžná připomenutí: Nastavte upozornění spojená s rizikovými body. Můžete například vytvořit připomenutí, které se spustí, pokud jakákoli závislost překročí 24 hodin.
- Používejte metodu „hromadění upozornění“: Pokračujte v hromadění upozornění pro tři klíčové kontrolní body: při vytvoření úkolu, v polovině jeho plnění a při blížícím se termínu.
- Využijte bezpečné prostředí pro delegování úkolů: Přiřaďte úkolům automatická upozornění, která vás informují, pokud se práce zastaví (např. stav se nezměnil za dva dny).
- Použijte dvoukanálové upozornění: Oddělte urgentní upozornění (mobilní push) od neurgentních (e-mail nebo v aplikaci) ve svém seznamu úkolů.
🧠 Zajímavost: Digitální připomínky byly testovány dokonce i v medicíně. V klinických studiích pacienti, kteří dostávali denní SMS připomínky k užívání léků, dodržovali své léčebné plány až dvakrát častěji.
Připomínka: Vyberte si ClickUp
Nakonec jde u připomínek a upozornění o to, abyste měli svůj pracovní postup pod kontrolou, aniž byste se cítili přetížení. Zatímco Asana a Trello přinášejí solidní funkce, ClickUp jde ještě o krok dál.
ClickUp vám nabízí připomenutí, automatizace a přizpůsobitelná upozornění založená na umělé inteligenci, která se přizpůsobí vašemu způsobu práce. Synchronizujte upozornění na počítači, mobilu a v prohlížeči, aby vám nic neuniklo. Navíc vás upozorní, zatímco upravuje priority, automaticky přiřazuje úkoly a udržuje všechny na stejné vlně.
Díky tomu, že projektové úkoly, dokumentaci, zprávy a komunikaci týmu spravujete na jedné platformě využívající umělou inteligenci, ClickUp eliminuje roztříštěnost práce a stává se jediným konvergovaným pracovním prostorem s umělou inteligencí, který potřebujete!
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅