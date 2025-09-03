Bezplatné šablony formulářů pro dary, které zjednodušují fundraising

Společenská odpovědnost firem (CSR) opět nabývá na významu. Její přínosy se však netýkají pouze charitativních organizací, ale mají také pozitivní dopad na zaměstnance dané organizace.
Zatímco podniky mohou financovat danou věc, neziskové organizace a nevládní organizace jsou odpovědné za zefektivnění procesu darování.
To znamená umožnit bezchybné dary, shromažďovat přesné informace o dárcích, aby mohli dárci přispívat, a zjednodušit sledování plateb.
Abychom vám s tím pomohli, přinášíme vám nejlepší šablony darovacích formulářů, které zjednodušují jejich vytváření, umožňují efektivní shromažďování finančních prostředků a správu plateb.
Co jsou šablony darovacích formulářů?
Šablony formulářů pro dary jsou předem navržené přizpůsobitelné formuláře, které neziskové a charitativní organizace používají ke shromažďování darů a základních informací o dárcích.
V zásadě mají jeden úkol: zjednodušit proces darování tím, že usnadňují vytváření, sdílení a správu online darovacích formulářů. Takto snižují manuální práci:
✅ Přijímejte jednorázové dary nebo opakované dary
✅ Zahrňte povinná pole pro částku daru, kontaktní údaje a platební partnery.
✅ Nabídněte volitelná pole pro komentáře, typ daru nebo dary věnované na počest někoho jiného.
✅ Umožněte plnou přizpůsobitelnost, aby odpovídala značce organizace a cílům fundraisingu.
✅ Integrujte s důvěryhodnými platebními systémy, jako jsou PayPal nebo Stripe.
Nejlepší šablony darovacích formulářů v kostce
Zde je souhrnná tabulka nejlepších šablon darovacích formulářů s odkazy na správné stránky a odkazy ke stažení pro každou šablonu:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona darovacího formuláře ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Integrovaná automatizace, integrace plateb, přizpůsobitelné, automatické poděkování
|Neziskové organizace a charitativní organizace zjednodušující přijímání darů
|Formulář ClickUp
|Šablona darů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Centralizuje údaje o dárcích, sleduje fundraising, přizpůsobuje se opakovaným/jednorázovým darům.
|Týmy pro fundraising sledují všechny dary
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona dopisu o daru ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Přesvědčivé psaní dopisů, zaznamenávání interakcí s dárci, sledování následných kroků
|Koordinátoři pro styk s veřejností, vztahy s dárci
|ClickUp Doc
|Šablona plánu fundraisingu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Nastavuje cíle, strategie, časové plány a sleduje pokrok.
|Manažeři kampaní, týmy pro fundraising
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona sponzorského formuláře ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Přijímání sponzorů, sledování komunikace/termínů, budování vztahů
|Organizace kontaktující sponzory, partnery v komunitě
|Formulář ClickUp, seznam
|Šablona pro plánování fundraisingových akcí ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Organizuje úkoly, časové plány, rozpočty, informace o dárcích
|Organizátoři akcí, týmy zabývající se fundraisingem
|Seznam, tabule, kalendář ClickUp
|Šablona SOP pro neziskové organizace ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Standardizuje pracovní postupy, kontrolní seznamy a sledování stavu.
|Týmy neziskových organizací
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona pro plánování neziskových akcí ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Mapuje časové osy, úkoly, rozpočty, shromažďování dárců
|Týmy neziskových akcí
|Seznam, tabule, kalendář ClickUp
|Šablona členského formuláře ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sběr údajů o členech, onboardování, automatizace pracovních postupů
|Správci komunit, neziskové organizace
|Formulář ClickUp, seznam
|Šablona formuláře pro financování darů od Jotform
|Stáhněte si tuto šablonu
|Nastavení bez kódování, integrace plateb, přizpůsobitelné
|Týmy žádající o granty, financování dárců
|Formulář Jotform
|Šablona formuláře pro darování krve od Jotform
|Stáhněte si tuto šablonu
|Registruje dárce, přizpůsobitelný, kompatibilní s HIPAA
|Nemocnice, krevní banky, neziskové organizace v oblasti zdravotnictví
|Formulář Jotform
|Šablona formuláře pro žádost o charitativní dar od 123FormBuilder
|Stáhněte si tuto šablonu
|Zjednodušené žádosti, vložení na webové stránky, zabezpečená data
|Nevládní organizace spravující velké množství žádostí o dary
|Formulář 123FormBuilder
|Šablona formuláře pro zrušení předplatného darů od 123FormBuilder
|Stáhněte si tuto šablonu
|Snadné odhlášení, sběr zpětné vazby, bezpečné zpracování
|Neziskové organizace s opakovanými dary
|Formulář 123FormBuilder
|Šablona formuláře pro dary na péči a podporu seniorů od Venngage
|Stáhněte si tuto šablonu
|Přehledné, přístupné, přizpůsobitelné, digitální/tištěné
|Charitativní organizace podporující péči o seniory
|Formulář Venngage
|Šablona formuláře pro darování na lékařskou pomoc od Venngage
|Stáhněte si tuto šablonu
|Působivý design, integrace plateb, naléhavé příčiny
|Kampaně na podporu lékařské pomoci, neziskové organizace v oblasti zdraví
|Formulář Venngage
Co dělá dobrý formulář pro darování?
Uživatelé Redditu jasně ukázali, co neziskové organizace hledají ve svých šablonách online darovacích formulářů. Ideální šablona darovacího formuláře zajišťuje rovnováhu mezi jednoduchým procesem darování a plynulým a bezpečným zážitkem pro dárce.
Velkou výhodou je podpora více platebních metod. Shrňme si další funkce, které by měla mít ideální šablona darovacího formuláře:
- Obsahuje pouze nezbytná pole, aby potenciální dárci nebyli zahlceni přílišným množstvím údajů.
- Podporuje jednorázové i opakované dary s jasně zobrazenými možnostmi.
- Umožňuje dárcům přizpůsobit výši daru nebo vybrat z navrhovaných hodnot.
- Nabízí integraci s důvěryhodnými platebními partnery, jako jsou PayPal nebo Stripe.
- Vysvětluje, jak příspěvky podporují charitu nebo dobročinné účely, a buduje důvěru.
💡 Tip pro profesionály: Správa neziskové organizace vyžaduje více než jen charitativní úmysly – článek „Using ClickUp to Run an Impactful Non-Profit“ (Jak pomocí ClickUp provozovat efektivní neziskovou organizaci) ukazuje, jak zefektivnit provoz, udržet pořádek a soustředit své úsilí na to nejdůležitější: vaši misi.
15 nejlepších šablon darovacích formulářů
Zde je 15 nejlepších šablon formulářů pro dary, které jsou k dispozici na podporu fundraisingových a charitativních organizací.
Každá z níže uvedených šablon obsahuje ideální případ použití a typ informací o dárcích, které pomáhá shromažďovat.
1. Šablona formuláře pro dary ClickUp
Měli jste někdy pocit, že váš proces darování je pracnější, než by měl být? ClickUp to chápe.
Šablona darovacího formuláře ClickUp byla vytvořena, aby pomohla neziskovým organizacím a charitativním organizacím trávit méně času vyplňováním formulářů a více času skutečným získáváním finančních prostředků.
Můžete snadno shromažďovat informace o dárcích, spravovat platby a automatizovat děkovné zprávy – to vše bez nutnosti přecházet mezi různými nástroji.
Ať už organizujete jednorázovou sbírku nebo potřebujete podporovat opakované dary, tento přizpůsobitelný formulář zajistí, že vše bude přehledné, bezpečné a jednoduché jak pro vás, tak pro vaše dárce.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Shromažďuje informace o dárcích, spravuje platby a automatizuje děkovné zprávy.
- Plně přizpůsobitelné tak, aby odpovídalo značce a potřebám vaší neziskové organizace.
- Integrace s důvěryhodnými platebními partnery pro bezpečné a plynulé dárcovství.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace a charitativní organizace, které chtějí zjednodušit přijímání darů, automatizovat následné kroky a bezpečně shromažďovat informace o dárcích na jednom místě.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro tvorbu formulářů
2. Šablona darů ClickUp
Dary se tradičně spravují pomocí tabulek a e-mailů. To však nikdy nekončí dobře – dochází ke ztrátě dat, přehlédnutí dárců a celý proces darování působí spíše chaoticky než užitečně.
Šablona darů ClickUp poskytuje neziskovým organizacím centrální platformu pro sledování příspěvků, organizaci informací o dárcích a efektivní plnění cílů fundraisingu.
Ať už se jedná o jednorázové dárce nebo opakované dary, tento formulář vám pomůže zaznamenat všechny podrobnosti a zároveň zůstat v souladu s cíli vaší organizace.
Navíc se můžete spojit se svými platebními partnery, sledovat výkonnost kampaní a rychle přistupovat k historii dárců – to vše v jednom pracovním prostoru.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Centralizuje všechny dary a údaje o dárcích v jednom pracovním prostoru.
- Sledujte průběh fundraisingu a historii dárců na první pohled.
- Vhodné pro jednorázové i opakované dárcovské kampaně.
✨ Ideální pro: Fundraisingové týmy, které potřebují centralizovaný systém pro sledování jednorázových a opakovaných darů s plnou viditelností dárců.
3. Šablona dopisu o daru ClickUp
Prvním krokem při shromažďování darů je oslovení dárců, což může být někdy náročné.
Dobrou zprávou je, že to tak být nemusí! To platí zejména v případě, že máte k dispozici dobře napsaný dopis.
Právě zde přichází na řadu šablona dopisu pro darování od ClickUp. Tato šablona pomáhá neziskovým organizacím a charitativním organizacím psát jasné a přesvědčivé zprávy, které osloví potenciální dárce.
Kromě psaní šablona také sleduje každou žádost o dar, zaznamenává odpovědi a udržuje informace o dárcích uspořádané pro hladké následné kroky.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Pomůže vám napsat jasné a přesvědčivé žádosti o darování.
- Zaznamenává každou interakci s dárcem a sleduje následné kroky.
- Udržujte veškerou komunikaci organizovanou pro budoucí oslovování dárců.
✨ Ideální pro: Koordinátory pro styk s veřejností, kteří vytvářejí poutavé dopisy s žádostí o dar a zároveň zaznamenávají každou interakci s dárcem a sledují následné kroky.
👋🏾 Využijte pomoc asistenta AI, který vám pomůže vyřešit složité úkoly související se sledováním darů!
4. Šablona plánu fundraisingu ClickUp
Víte, co většina dárcovských kampaní potřebuje? Šablonu pro fundraising, která komplexně popisuje všechny fáze procesu darování od začátku do konce.
Koneckonců, skvělá fundraisingová kampaň začíná solidním plánem – přesně to, co nabízí šablona fundraisingového plánu ClickUp.
Tato šablona formuláře pomáhá neziskovým a charitativním organizacím definovat cíle a nastínit strategie. Kromě toho je obzvláště užitečná pro sledování pokroku a koordinaci úkolů mezi týmy.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Na jednom místě shrnuje cíle, strategie a časové plány fundraisingu.
- Sledujte pokrok a odpovědnosti týmu v každé fázi kampaně.
- Udržujte všechny v souladu díky jasným a proveditelným krokům.
✨ Ideální pro: Manažery kampaní, kteří vytvářejí strategické plány fundraisingu s jasně definovanými cíli, časovými harmonogramy a sledováním pokroku.
📖 Přečtěte si také: Nezbytné nástroje AI pro neziskové organizace
5. Šablona sponzorského formuláře ClickUp
Ne každý dárce přispívá – někteří jsou sponzoři, což vyžaduje odlišný přístup.
Šablona sponzorského formuláře ClickUp vám pomůže propojit sponzory s vašimi fundraisingovými kampaněmi pomocí strukturovaných, snadno vyplnitelných formulářů, které zachycují správné informace o dárcích.
Ať už hledáte finanční prostředky, vybavení nebo věcnou podporu, tento přizpůsobený formulář vám pomůže vybudovat smysluplné a dlouhodobé vztahy s obchodními partnery a sponzory z komunity.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenávejte podrobnosti o sponzorech a typech podpory pomocí strukturovaných formulářů.
- Automaticky sleduje komunikaci, termíny a následné kroky.
- Budujte trvalé vztahy s obchodními partnery a sponzory.
✨ Ideální pro: Organizace, které kontaktují firemní sponzory a komunitní partnery pomocí strukturovaných, profesionálních formulářů.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1–3 osobám, aby získali potřebné informace.
Ale co kdyby už bylo vše zdokumentováno a snadno k nalezení?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain můžete přeskočit zdlouhavé dohadování. Stačí položit otázku přímo ve svém pracovním prostoru – ClickUp Brain okamžitě vyhledá odpovědi ve vašich dokumentech nebo připojených nástrojích třetích stran.
6. Šablona pro plánování fundraisingových akcí ClickUp
Představte si, že byste mohli plánovat úkoly, shromažďovat informace o dárcích, sledovat své fundraisingové kampaně a spravovat platby – to vše v jednom centrálním pracovním prostoru. Přesně to nabízí šablona pro plánování fundraisingových akcí od ClickUp.
Při pořádání fundraisingové akce musíte v daném okamžiku řešit příliš mnoho věcí: místo konání, dobrovolníky, dary a termíny.
Tato šablona pomáhá neziskovým organizacím a charitativním organizacím udržet vše pohromadě. Díky integrovaným časovým osám, přiřazování úkolů a sledování stavu se váš tým může soustředit na dopad místo na logistiku.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Organizuje úkoly, časové plány a rozpočty pro každou událost.
- Přiřazuje odpovědnosti a sleduje stav v reálném čase.
- Centralizuje informace o dárcích, platbách a koordinaci dobrovolníků.
✨ Ideální pro: Organizátory akcí, kteří koordinují dobrovolníky, místa konání, rozpočty a dary – vše z jednoho společného pracovního prostoru.
🧠 Zajímavost: 91 % zaměstnanců uvádí, že účel jejich společnosti jim dal pocit sounáležitosti v těžkých dobách, jako je pandemie a ekonomické změny. Ukazuje se, že práce pro organizaci zaměřenou na poslání je prospěšná jak pro svět, tak pro morálku!
7. Šablona SOP pro neziskové organizace ClickUp
Pouze někdo, kdo vede neziskovou organizaci, rozumí ohromujícímu množství úkolů na denním seznamu – oslovování, dobrovolníci, dary a vše mezi tím.
Šablona SOP pro neziskové organizace od ClickUp vám pomůže zorganizovat tuto složitost tím, že vám umožní vytvořit podrobné postupy pro každou část vaší organizace.
Nejlepší na tom je, že můžete vizualizovat například pracovní postupy a dokumenty, což je velmi užitečné při zpracování fundraisingových kampaní.
Šablona také obsahuje podrobné kontrolní seznamy, sledování stavu a snadné propojení souvisejících úkolů – vše plně přizpůsobitelné vašim potřebám.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Standardizujte pracovní postupy pomocí podrobných pokynů.
- Snižuje opakující se práci a zajišťuje konzistentnost týmu.
- Přizpůsobitelné kontrolní seznamy a sledování stavu pro každý proces
✨ Ideální pro: Provozní týmy, které chtějí standardizovat pracovní postupy, omezit opakující se úkoly a zajistit, aby všichni postupovali podle stejných pravidel.
💡 Tip pro profesionály: Nevíte, jak zorganizovat další sbírku, aniž byste vyčerpali svůj tým? Bezplatné šablony pro fundraisingové akce a charitativní organizace obsahují hotové šablony, které vám pomohou plánovat chytřeji, lépe propagovat a vybrat více peněz.
8. Šablona pro plánování neziskových akcí ClickUp
Plánování neziskové akce znamená zastávat všechny role – od logistického koordinátora po vedoucího fundraisingu. Šablona pro plánování neziskových akcí od ClickUp vše spojuje pod jednou střechou, takže nemusíte hledat tabulky nebo e-mailové konverzace.
Takto šablona funguje: můžete plánovat časové osy, přidělovat úkoly, sledovat rozpočty a dokonce sbírat dary spojené s danou událostí.
Tato šablona přizpůsobeného formuláře je navržena tak, aby zjednodušila plánování, takže se vaše organizace může soustředit na dopad na komunitu, nikoli na kontrolní seznamy.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zobrazuje časové osy událostí, úkoly a rozpočty v jednom přehledu.
- Zjednodušuje sběr a oslovování pro každou událost.
- Udržuje plánování organizované a snižuje přetížení e-mailů.
✨ Ideální pro: Neziskové týmy koordinující fundraisingové akce, od logistiky po oslovování dárců, aniž by se topily v e-mailových řetězcích.
💡 Tip pro profesionály: Hledání sponzorů pomocí nepřehledných formulářů a nekonečných e-mailů může být únavné. Bezplatné šablony sponzorských formulářů vám nabízejí 12 hotových šablon, které zjednodušují oslovování sponzorů, budují důvěru, vytvářejí více příležitostí a zajišťují rychlejší podporu.
9. Šablona členského formuláře ClickUp
Správa členství by neměla být složitější než správa darů – a díky šabloně formuláře pro členství od ClickUp tomu tak není.
Ať už budujete online komunitu nebo provozujete neziskovou organizaci, tato šablona pro neziskové organizace vám umožní shromažďovat údaje o členech rychle, bezpečně a bez jediného kroku navíc.
Můžete organizovat základní informace, sledovat průběh registrace a mít vše přehledně uložené na jednom místě.
Tato šablona je také ideální pro týmy, které chtějí snížit čas strávený administrativou a zároveň zajistit, aby každý, kdo se zaregistruje, měl hladký a strukturovaný zážitek.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Bezpečně shromažďuje a organizuje údaje o členech
- Automatizuje registraci nových členů a sleduje stav členství.
- Snižte čas strávený administrativou díky snadným a strukturovaným pracovním postupům.
✨ Ideální pro: Správce komunit a neziskové organizace, které přijímají nové členy a zároveň udržují jejich data čistá, bezpečná a organizovaná.
🧠 Zajímavost: Čtvrtina spotřebitelů a téměř stejný počet investorů uvádí, že nemají žádnou toleranci vůči společnostem s pochybnou etikou. Jaký z toho plyne závěr? Dělání dobra je také dobré pro podnikání.
10. Šablona formuláře pro financování darů od Jotform
Hledáte způsob, jak získat finanční prostředky pro svou neziskovou organizaci nebo nový projekt? Tato šablona formuláře pro darování finančních prostředků od společnosti Jotform nabízí rychlý způsob, jak shromažďovat dary a informace o dárcích bez nutnosti vytvářet formulář od začátku, a to bez nutnosti programování.
Ať už zahajujete komunitní program nebo žádáte o další dary pro stávající iniciativu, tento online darovací formulář vám pomůže snadno zachytit to podstatné.
Tato šablona je navíc integrována s předními platebními partnery a podporuje přizpůsobení formuláře, takže vaše organizace může sladit vzhled a sdělení s vaším posláním.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Nastavení bez kódování pro rychlé a přizpůsobitelné formuláře pro dary
- Integrace s platebními partnery pro snadný sběr finančních prostředků.
- Ideální pro žádosti o granty a nové iniciativy v oblasti fundraisingu.
✨ Ideální pro: Týmy, které žádají o granty nebo dárcovské financování a hledají rychlý a přizpůsobitelný způsob, jak shromažďovat žádosti o dary online.
💡 Tip pro profesionály: Chcete z jednorázových dárců udělat celoživotní podporovatele? Náš blog Nejlepší CRM software pro neziskové organizace vám pomůže najít správné nástroje pro budování silnějších vztahů a zvýšení opakovaných darů.
11. Šablona formuláře pro darování krve od Jotform
Dary nemusí být vždy finanční. Pokud pracujete v nemocnici, krevní bance nebo neziskové zdravotnické organizaci, tato šablona formuláře pro darování krve od Jotform usnadňuje registraci dárců a shromažďování důležitých informací o dárcích.
Tento formulář je především zcela přizpůsobitelný, takže můžete přidat své logo, upravit pole a přizpůsobit jej své značce, aniž byste museli psát jediný řádek kódu.
Dále funkce kompatibilní s HIPAA zajišťují bezpečnost citlivých údajů a zároveň zefektivňují proces darování od odeslání formuláře až po následné kroky.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Registruje dárce krve a shromažďuje důležité zdravotní informace.
- Přizpůsobitelná pole a branding pro jakoukoli organizaci
- Funkce kompatibilní s HIPAA pro bezpečné zpracování dat
✨ Ideální pro: Nemocnice, krevní banky a neziskové organizace zaměřené na zdraví, které shromažďují bezpečné informace o dárcích krve v souladu s HIPAA.
🧠 Zajímavost: V USA je registrováno více než 170 milionů lidí jako dárci orgánů, ale pouze asi 3 z 1 000 zemřou způsobem, který umožňuje darování orgánů. Proto se registrace jako dárce může stát život zachraňujícím rozhodnutím.
12. Šablona formuláře žádosti o charitativní dar od 123FormBuilder
Pro většinu nevládních organizací je přijímání pravidelných žádostí o dary skutečným požehnáním. Neorganizovaná doručená pošta však není schůdným řešením.
Tato šablona darovacího formuláře od 123FormBuilder nabízí efektivní a jednoduchý způsob, jak bezpečně a efektivně shromažďovat žádosti – bez nutnosti znalostí programování nebo technických znalostí.
Navíc můžete formulář přizpůsobit, vložit na svůj web a během několika minut začít shromažďovat podrobné informace o dárcích nebo žádosti o financování.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zefektivněte žádosti o dary pomocí jednoduchého online formuláře.
- Snadno jej můžete vložit na svůj web, aby k němu měli dárci rychlý přístup.
- Bezpečně shromažďuje a organizuje informace o dárcích.
✨ Ideální pro: Nevládní organizace, které spravují velké množství žádostí o dary a potřebují přehledný a bezpečný proces přijímání darů bez technických potíží.
💡 Tip pro profesionály: Tabulky jsou passé. Místo toho vyzkoušejte chytřejší nástroje, které vám pomohou snadno plánovat, sledovat a realizovat projekty zaměřené na poslání v článku Nejlepší software pro řízení projektů pro úspěch neziskových organizací!
13. Šablona formuláře pro zrušení předplatného darů od 123FormBuilder
Opakované dary mohou být děsivé. I když to může vypadat jako rozchod s vaší bankou, tato šablona přizpůsobeného formuláře zajistí, že tomu tak nebude.
Formulář pro zrušení předplatného darů, vytvořený pro neziskové a charitativní organizace, poskytuje dárcům zdvořilý a bezpečný způsob, jak se odhlásit z průběžných příspěvků.
Tato šablona je plně přizpůsobitelná, snadno se vloží na váš web a pomůže vám shromažďovat cennou zpětnou vazbu a zároveň chránit citlivé informace o dárcích.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Poskytuje dárcům zdvořilý a snadný způsob, jak se odhlásit.
- Shromažďuje zpětnou vazbu za účelem zlepšení budoucích zkušeností dárců.
- Chrání citlivé údaje dárců díky bezpečnému zpracování formulářů.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, které zpracovávají opakované dary a chtějí, aby odhlášení bylo transparentní, ohleduplné a snadné.
14. Šablona formuláře pro dary na péči a podporu seniorů od Venngage
Pokud se vaše charitativní nebo nezisková organizace zaměřuje na péči o seniory, váš darovací formulář by měl odrážet profesionalitu, důvěryhodnost a snadné použití.
Šablona formuláře pro dary na péči a podporu seniorů od Venngage nabízí přehledný a přístupný design, který můžete plně přizpůsobit – od barev a ikon až po branding a sdělení.
Tato šablona formuláře funguje dobře i v digitálních formátech a lze ji snadno sdílet nebo vložit na váš web nebo do tištěných materiálů.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Přehledný a přístupný design buduje důvěru dárců.
- Plně přizpůsobitelné tak, aby odpovídalo značce vaší charity.
- Funguje v digitálních i tištěných formátech pro snadné sdílení.
✨ Ideální pro: Charitativní organizace podporující péči o seniory, které chtějí propracovaný, přístupný formulář, který buduje důvěru dárců od prvního kliknutí.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony a kontrolní seznamy pro plánování akcí v Excelu a ClickUp
15. Šablona formuláře pro darování na lékařskou pomoc od Venngage
Kampaně na podporu lékařské pomoci často vyžadují urgentní a působivou komunikaci, a tato šablona formuláře pro dary od Venngage přesně to splňuje.
Ať už sbíráte finanční prostředky na lékařskou péči, vybavení nebo nouzovou pomoc, tento přizpůsobitelný formulář vám usnadní zdůraznit váš účel.
Tato šablona darovacího formuláře také specifikuje požadovanou částku daru a integruje se s vašimi platebními partnery.
Navíc je plně editovatelná, takže vaše charitativní nebo nezisková organizace může design přizpůsobit své značce a poslání.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zdůrazňuje naléhavé příčiny pomocí působivého, upravitelného designu.
- Specifikuje potřeby darů a integruje se s platebními partnery.
- Inspiruje k akci pro kampaně na lékařskou pomoc jakéhokoli rozsahu.
✨ Ideální pro: Kampaně na lékařskou pomoc, které potřebují vizuálně působivý, přizpůsobitelný darovací formulář, který inspiruje k urgentní akci.
Sbírejte dary a získávejte finanční prostředky bez námahy s ClickUp
Pokud jste někdy ztratili dárce kvůli tomu, že váš darovací formulář obsahoval irelevantní otázku, je čas to přehodnotit.
V konečném důsledku slouží váš formulář jako prostředník mezi záměrem potenciálního dárce a jeho skutečným příspěvkem. Proto potřebujete nástroj, který usnadňuje komplexní správu dárců.
Ať už spravujete opakované dary, sledujete informace o dárcích nebo přizpůsobujete formulář pro darování krve, ClickUp vám pomůže zefektivnit vše od přijetí až po dopad. Jak sdělil Philip Storry ze společnosti SYZYGY:
Naše týmy použily formuláře a šablony ke standardizaci některých pracovních postupů. Využili jsme také vestavěnou automatizaci k usnadnění některých pracovních postupů, zejména tam, kde vlastní pole zachycují informace, které mohou pomoci určit, komu by měla být úkol přidělen.
Naše týmy použily formuláře a šablony ke standardizaci některých pracovních postupů. Využili jsme také vestavěnou automatizaci k usnadnění některých pracovních postupů, zejména tam, kde vlastní pole shromažďují informace, které mohou pomoci určit, komu by měla být úkol přidělen.
Zaregistrujte se na ClickUp hned teď – vaše budoucí já (a vaše přeplněná tabulka) vám poděkují.