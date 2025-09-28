11 bezplatných šablon diagramů Lotus pro brainstorming a mapování nápadů

První diagram Lotus vytvořil v 70. letech japonský konzultant v oblasti managementu Yasuo Matsumura. Inspirován mindmappingem a dalšími kreativními technikami té doby chtěl navrhnout strukturovanou metodu brainstormingu, která by týmům usnadnila systematické rozvíjení ústřední myšlenky.
A to je krása diagramu Lotus. Začněte s jedinou myšlenkou uprostřed a nechte ji rozvinout do organizovaných skupin možností. To, co obvykle začíná jako vágní koncept, se stává mapou souvislostí, kterou můžete správně sledovat.
V tomto průvodci prozkoumáme bezplatné šablony diagramů Lotus od ClickUp a dalších, které poslouží jako kreativní inspirace, pomohou strukturovat myšlení a usnadní spolupráci v týmu.
Co jsou šablony Lotus Diagram?
Šablona Lotus Diagram je vizuální nástroj pro brainstorming a organizaci, který slouží ke strukturování nápadů, konceptů nebo úkolů jasným a hierarchickým způsobem.
Je pojmenován podle své podobnosti s lotosovým květem, s ústřední myšlenkou obklopenou propojenými vrstvami souvisejících myšlenek a konceptů.
Diagram se obvykle skládá z mřížky 3×3, kde střední buňka představuje hlavní myšlenku a 8 okolních buněk představuje dílčí myšlenky. Každá z těchto dílčích myšlenek se pak může sama stát středem další mřížky 3×3 (dalšího lotosu).
Co dělá šablonu diagramu Lotus dobrou?
Než začnete mapovat nápady, měli byste vědět, co odlišuje silnou šablonu Lotus Diagram od slabé:
- Snadné použití: Pomáhá snadno rozlišit hlavní myšlenku od okvětních lístků a rozšíření pomocí správného rozložení, zarovnání, ohraničení, barevného kódování, ikon atd.
- Strukturované rozšiřování: Umožňuje přidávat další květy (vrstvy dílčích nápadů) bez narušení rozložení a funguje stejně dobře pro jednoduchý brainstorming (pouze jeden lotos) i pro podrobné plánování (více květů).
- Prostor pro poznámky: Má dostatek místa pro klíčová slova nebo malé náčrtky a okraje pro delší poznámky nebo lepící štítky.
- Vizuální organizace: Umožňuje snadno vidět souvislosti a hierarchii na první pohled díky čistým liniím, symetrii a volitelnému barevnému kódování.
- Pokyny: Pomáhá začátečníkům strukturovat jejich myšlenky, aniž by diagram zbytečně komplikovali štítky jako „Hlavní myšlenka“ nebo „Krok k akci“.
👀 Věděli jste, že... Termín „brainstorming“ pochází z 40. let 20. století a poprvé jej použil reklamní manažer Alex F. Osborn ve své knize Applied Imagination (1953). Zdůrazňoval pravidla jako „zaměřte se na kvantitu“ a „zdržte se kritiky“, aby podpořil kreativitu.
Šablony Lotus Diagram v kostce
Zde je souhrnná tabulka všech šablon diagramů Lotus uvedených v tomto blogu:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro brainstorming Lotus Blossom (Visual Paradigm)
|Stáhnout tuto šablonu
|Vedoucí produktové strategie, pedagogové
|Strukturovaná mřížka, barevné kódování, víceúrovňové rozbalení
|Mřížka 3×3, barevně odlišené květy
|Šablona diagramu Lotus (Conceptboard)
|Stáhnout tuto šablonu
|Facilitátoři workshopů, virtuální brainstorming
|Rozšiřitelná tabule, tisknutelný PDF, spolupráce
|Tabule, tisknutelný PDF
|Šablona diagramu Lotus (Whiteboard Team)
|Stáhnout tuto šablonu
|Zakladatelé startupů, plánování sprintů
|Barevně odlišené sekce, drag-and-drop, nekonečné plátno
|Digitální tabule, lepící poznámky
|Šablona Lotus Diagram (Figma)
|Stáhnout tuto šablonu
|Výzkumníci UX, produktoví designéři
|Interaktivní reakce pomocí emodži, hlasování a spolupráce v reálném čase.
|Figma board, interaktivní mřížka
|Šablona pro brainstorming ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Produktoví manažeři, vedoucí designéři
|Od brainstormingu po realizaci, automatizace a vlastní pole
|ClickUp Seznam, tabule, úkoly
|Šablona ClickUp pro brainstorming nápadů
|Získejte bezplatnou šablonu
|Pedagogové, tvůrci učebních plánů
|Formuláře pro zadávání nápadů, stanovení priorit podle metody MoSCoW a přiřazené komentáře
|Seznam ClickUp, formulář, tabule MoSCoW
|Šablona tabule pro nápady ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Produktoví manažeři, učitelé
|Přizpůsobitelná tabule, tvary, vložené dokumenty, propojení úkolů
|ClickUp Whiteboard, vizuální klastry
|Šablona ClickUp Mind Map
|Získejte bezplatnou šablonu
|Designéři, marketéři
|Barevně odlišené větve, vytváření úkolů, volné mapování
|Myšlenková mapa, tabule, vývojový diagram
|Šablona pro brainstorming ClickUp Squad
|Získejte bezplatnou šablonu
|Produktové týmy, designérské týmy
|Plátno bílé tabule, vlastní stavy, vnořené podúkoly
|ClickUp Whiteboard, týmové klastry
|Šablona pro brainstorming v ClickUp Business
|Získejte bezplatnou šablonu
|Inovační týmy
|Struktura se čtyřmi čočkami, technika lotosového květu, sledování cílů
|Tabule, diagram Lotus, cíle
|Šablona pro správu inovativních nápadů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vedoucí výzkumu a vývoje, výzkumné týmy
|Formuláře pro zadávání nápadů, vlastní pole, zobrazení časové osy
|Seznam ClickUp, časová osa, stavová tabule
Šablony diagramů Lotus
ClickUp také nabízí více než 1 000 šablon, které kombinují tyto nástroje do jediného pracovního postupu. Rozšiřují tuto techniku nad rámec plánování a přímo ji propojují s realizací.
Podívejme se na některé další šablony diagramů Lotus, které vám mohou pomoci začít 👇
1. Šablona Lotus Blossom Brainstorming od Visual Paradigm
Pro týmy, které potřebují jít nad rámec povrchních nápadů, nabízí šablona Lotus Blossom Brainstorming Template strukturovanou mřížku, která rozšiřuje jedno ústřední téma do několika vrstev dílčích nápadů. Tím, že nutí k šíři a hloubce, pomáhá odhalit nápady, které by váš tým jinak mohl přehlédnout.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Začněte s hlavní myšlenkou uprostřed a přidejte osm vnějších bloků pro klíčová témata.
- Proměňte větve v další podbloky a vytvořte vizuální „květ“, který podpoří hlubší prozkoumání každého konceptu.
- Pomocí barevně odlišeného mřížkového rozložení uvidíte, jak se nápady propojují, rozvíjejí a rozcházejí.
✅ Ideální pro: vedoucí produktové strategie, kteří plánují nové funkce, nebo pedagogy, kteří navrhují víceúrovňové rámce učení.
💡 Tip pro profesionály: V ClickUp Mind Maps můžete vytvářet lotosové diagramy, které jdou nad rámec vizualizace. Začněte s prázdným plátnem, abyste mohli volně brainstormovat, nebo si vyberte mapu založenou na úkolech, abyste okamžitě propojili každou větev s akčními položkami.
Inspirujte se nejlepšími příklady myšlenkových map a vytvářejte závislosti mezi úkoly, měňte priority pomocí drag-and-drop a dokonce sledujte pracovní postupy až k větším cílům.
2. Šablona Lotus Diagram od Conceptboard
Šablona Lotus Diagram od Conceptboard dodá vašim pracovním diskusím jasnou strukturu hned od začátku. Otevřete tabuli, pozvěte svůj tým a umístěte hlavní téma do středového čtverce. Odtud se první kruh naplní osmi počátečními nápady. Každý z nich se stane odrazovým můstkem pro další myšlenky v dalším kruhu.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Identifikujte překrývající se nápady, které lze kombinovat nebo propojit, abyste odhalili silnější koncepty.
- Nechte se inspirovat nečekanými nápady, které vám pomohou vytvořit kompletní sadu 24 různých možností souvisejících s vaším hlavním tématem.
- Šablonu exportujte jako soubor PDF a vytiskněte ji pro skupinové hodnocení.
✅ Ideální pro: Facilitátory workshopů, kteří pořádají virtuální brainstormingové sezení, kde je nezbytná strukturovaná účast.
🧠 Zajímavost: Metoda 6-3-5 Brainwriting dokáže vygenerovat 108 nápadů za pouhých 30 minut! Vynalezl ji v roce 1968 Bernd Rohrbach a funguje tak, že 6 lidí každých 5 minut zapíše 3 nápady, poté si vymění listy a rychle navazují na kreativitu ostatních.
3. Šablona Lotus Diagram od Whiteboard Team
Šablona Lotus Diagram od Whiteboard Team promění jeden nápad v síť možností, což je skvělé pro podnikatele. Začněte tím, že do středového čtverce napíšete své hlavní téma. Okolní bloky slouží jako podněty pro první kolo nápadů a odtud lze každý nápad rozšiřovat směrem ven, až bude tabule zaplněna souvisejícími koncepty.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Přiřaďte různým částem tabule různé barvy, abyste vizuálně oddělili skupiny nápadů a usnadnili tak sledování souvislostí při rozšiřování diagramu.
- Přidávejte, přesouvejte nebo slučujte poznámkové lístky podle libosti, abyste udrželi plynulost myšlenek, a využijte neomezený prostor plátna, abyste se necítili omezeni prostorem.
- Pomocí nástrojů tabule odstraňte duplicity, zdůrazněte výjimečné nápady a jasně zmapujte další kroky, které lze realizovat.
✅ Ideální pro: Zakladatele startupů, kteří provádějí rychlé sprintové plánování brainstormingů s distribuovanými týmy.
💡 Tip pro profesionály: Jakmile diagram dosáhne fáze, kdy potřebujete zpětnou vazbu nebo vstupy od skupiny, přesuňte se do prostředí, které více podporuje spolupráci, jako je ClickUp Whiteboards. Whiteboards je nástroj pro brainstorming, který vám umožňuje kombinovat tvary, lepící poznámky, spojovací prvky a vložené úkoly na stejném plátně.
4. Šablona Lotus Diagram od Figma
Šablona Lotus Diagram pro Figma (FigJam) je určena pro kreativní týmy, které chtějí, aby jejich brainstormingové sezení byly stejně dynamické jako jejich designérská práce. Díky interaktivnímu rozvržení je snadné spolupracovat v reálném čase, zatímco vizuální struktura udržuje nápady organizované, aniž by omezovala kreativní tok.
Tato šablona je ideální pro produktové myšlení, tvorbu nápadů pro značku nebo plánování kampaní.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Udržujte vysokou míru zapojení pomocí interaktivních funkcí, jako jsou reakce pomocí emodži, hlasování a chatování pomocí kurzoru.
- Pomozte týmům třídit, seskupovat a prioritizovat nápady v reálném čase.
- Označujte skupiny, provádějte rychlé ankety k hlasování o prioritách a vkládejte následné úkoly přímo do jejich návrhů nebo projektových tabulek.
✅ Ideální pro: UX výzkumníky a produktové designéry, kteří provádějí designové sprinty a potřebují nápady z brainstormingu.
5. Šablona pro brainstorming ClickUp
Šablona ClickUp Brainstorming v praxi využívá rámec ve stylu lotosu. Vaše nápady začínají ve fázi Braindump, poté se rozvětvují do Ideation, procházejí Briefing a končí v Execution. To odráží způsob, jakým diagram lotosu posouvá myšlení od jediného klíčového konceptu do několika vrstev zdokonalování.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Pomocí ClickUp Tasks přiřaďte vlastníky, naléhavost a termíny, abyste zajistili, že každý nápad bude správně zařazen do kategorie a bude snadné stanovit jeho prioritu.
- Nastavte automatizace ClickUp, aby automaticky zvýrazňovaly nejsilnější nápady jako vítězná řešení.
- Použijte vlastní pole ke sledování definic problémů, zdrojů a vlastnictví.
✅ Ideální pro: Produktové manažery, kteří vytvářejí plány funkcí, nebo vedoucí designérů, kteří organizují mezitýmové brainstormingové sezení.
💡 Tip pro profesionály: Některé diagramy je těžké rozjet, nebo se zastaví, jakmile vyplníte zřejmé nápady. V takových případech se obraťte na ClickUp Brain, svého partnera v oblasti umělé inteligence v rámci ClickUp.
Pokud zíráte na prázdný cluster, může vám to napovědět nové směry.
6. Šablona ClickUp pro brainstorming nápadů
Pro pedagogy, kteří plánují jednotky nebo strukturování nových kurzů, šablona ClickUp Brainstorm Ideas Template promění jedno téma na organizované větve. Začněte s jedním tématem, například Obnovitelná energie. Vyzvěte k zasílání nápadů a jejich podrobností prostřednictvím formulářů ClickUp Forms a sledujte, jak se každý příspěvek objeví v hlavním seznamu nápadů s poli pro oblast tématu, prioritu a zamýšlený výsledek.
Odtud se nápady rozprostírají v rámci platformy pro brainstorming šablony, kde je můžete seskupit do kategorií, jako jsou moduly, projekty nebo hodnocení, a třídit je podle fází MoSCoW : Must Have (musí být), Should Have (mělo by být), Could Have (mohlo by být) a For Review (k přezkoumání).
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Pomocí přetahovacích poznámkových lístků vkládejte nápady, koncepty, návrhy nebo potenciální řešení.
- Seskupte související nápady pomocí barevného kódování nebo prostorového uspořádání, abyste identifikovali témata a vzorce.
- Pro každý prioritní nápad vypracujte podrobný akční plán s přehledem kroků, zdrojů, odpovědných osob a časového harmonogramu.
✅ Ideální pro: Učitele, kteří připravují několik týdnů trvající plány výuky, nebo koordinátory učebních plánů, kteří strukturovají základní předměty do podrobných jednotek.
📮 ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě v tomto případě potřebujete tabuli s podporou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete úplně vysvětlit nějaký koncept, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuální představu na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
7. Šablona tabule pro nápady ClickUp
Brainstorming obvykle začíná přívalem nápadů, ale bez struktury mohou velmi rychle zmizet. Proto je šablona ClickUp Ideation Whiteboard shromažďuje do vysoce přizpůsobitelné tabule, podobné diagramu lotosu, aby pomohla pedagogům a obchodním profesionálům.
Začnete s ústředním tématem a poté se rozvětvíte do kategorií (proces, produkt nebo lidé), takže se vytvoří skupiny, které lze snadno sledovat a na nichž lze stavět.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Pomocí zobrazení diagramu idejí můžete brainstormovat nápady a vizualizovat potenciální řešení problémů.
- Vložte tvary pro rámcové téma, nakreslete šipky pro propojení souvisejících myšlenek, vložte dokumenty pro referenci nebo dokonce propojte nápady přímo s úkoly ClickUp.
- Označujte členy týmu pomocí funkce Přiřadit komentáře a vrstvy v polích Vlastní pole, jako je dopad a priorita.
✅ Ideální pro: Produktové manažery, kteří vedou designové sprinty, nebo učitele, kteří vedou společné workshopy o složitých nápadech.
💡 Bonus: Využijte plný potenciál svých brainstormingových sezení s šablonami Lotus pomocí nejchytřejších dostupných nástrojů:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všechny připojené aplikace – včetně webu – a najděte inspiraci, referenční materiály a starší poznámky z brainstormingu během několika sekund.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete vyslovit své nápady, diktovat brainstormingové sezení nebo řídit svůj pracovní postup – zcela bez použití rukou, kdykoli vás napadne něco kreativního.
- Využijte prémiové nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, v jediném kontextovém řešení připraveném pro podnikové použití.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – kontextovou pracovní desktopovou aplikaci s umělou inteligencí, která skutečně rozumí vašemu tvůrčímu procesu. Zbavte se nepřehledné spousty nástrojů s umělou inteligencí a mějte své brainstormingy, správu nápadů a šablony Lotus na jednom místě.
8. Šablona myšlenkové mapy ClickUp
Šablona ClickUp Mind Map vám poskytuje jasný způsob, jak zachytit hlavní myšlenku a rozvětvit ji do souvisejících myšlenek. Centrální žárovka ukotvuje vaše hlavní téma a odtud se barevně označené větve rozšiřují do podmyšlenek a vstupů. Každou větev lze snadno rozšířit, sbalit nebo přeskupit, takže můžete mapu přetvářet podle toho, jak se vyvíjí vaše myšlení.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Vytvářejte úkoly ClickUp přímo na tabuli a propojujte je s nápady.
- Kreslete pomocí pera pro rychlé poznámky, vložte lepící poznámky pro zaznamenání zpětné vazby, přidejte textové bloky pro přehlednost nebo nahrajte obrázky, které podpoří vaše brainstormingové nápady.
- Snadno přecházejte mezi volným brainstormingem a strukturovaným plánováním pomocí jednoduchých pracovních postupů, vývojových diagramů nebo časových os vytvořených společně s vaší mapou.
✅ Ideální pro: Designéry a marketéry, kteří organizují nápady pro kampaně nebo kreativní směry
📘 Další informace: Jak virtuální tabule podporují kreativní agentury
9. Šablona pro brainstorming ClickUp Squad
Šablona ClickUp Squad Brainstorm je určena pro vedoucí týmů, kteří hledají nástroj, který sjednotí jejich tým, vyjasní jeho cíle, pomůže pochopit jeho motivaci a podpoří efektivnější práci jako celku.
Můžete se zaměřit na jednu nebo více z následujících 9 klíčových oblastí diskuse:
- Konsensus týmu: Jak tým spolupracuje
- Zdraví týmu: Individuální pohoda
- Team Rhythm: Zlepšení dynamiky týmu
- Komunikace v týmu: Komunikační metody a sdílení klíčových informací
- Týmové schůzky: Plány schůzek, místa konání a účastníci
- Týmový pracovní postup: Přizpůsobení pracovních postupů za účelem zvýšení efektivity
- Rozhodování týmu: Jak se přijímají rozhodnutí
- Role v týmu: Individuální odpovědnosti
- Zdroje týmu: Nástroje a zdroje, které tým bude používat
Vyberte si jedno téma, kterým začnete, nebo je projděte jedno po druhém. Požádejte členy týmu, aby si vzali lepící papírky, zapsali na ně své nápady a umístili je na tabuli s tématy. Tato aktivita může výrazně pomoci odhalit různé pohledy a podpořit produktivní diskusi.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Povzbuďte všechny členy týmu, aby přispívali svými nápady a přidávali je do nástroje pro interaktivní tabuli, čímž vytvoříte interaktivní prostředí pro brainstorming.
- Vyberte nejslibnější nápady, které chcete dále rozvíjet, a podle potřeby je kombinujte nebo vylepšujte.
- Přiřazujte úkoly na základě vybraných nápadů a stanovte termíny a odpovědnosti, abyste zajistili jejich realizaci.
✅ Ideální pro: Produktové týmy, designové týmy a mezifunkční skupiny, které potřebují centrální prostor pro volné brainstormingové schůzky.
⚡ Archiv šablon: Šablony bezplatné tabule pro sdílení na Zoom a ClickUp
10. Šablona pro brainstorming v ClickUp Business
Velké nápady vždy vycházejí ze struktury. Šablona ClickUp Business Brainstorming Template pomáhá vašemu týmu organizovat kreativitu do čtyř oblastí: co máme rádi, co víme, co lidé potřebují a za co jsou ochotni zaplatit.
Pomocí brainstormingové tabule odhalte příležitosti na vysoké úrovni a poté rozložte každý nápad technikou lotosového květu, abyste prozkoumali dílčí nápady a inovativní úhly pohledu.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Požádejte členy týmu, aby sdíleli své nápady na lepících papírcích, které lze přizpůsobit a duplikovat pro zachování konzistence.
- Klikněte a přetáhněte každou poznámku do příslušné kategorie nebo sekce na tabuli.
- Proměňte nápady v proveditelné úkoly: klikněte na poznámkový lístek, vyberte možnost Převést, vyberte možnost Úkol a poté klikněte na možnost Převést na úkol.
✅ Ideální pro: Inovační týmy, které provádějí strukturované brainstormingy za účelem nalezení nových řešení.
📚 Další informace: Příklady a strategie mapování procesů
11. Šablona pro správu inovativních nápadů ClickUp
Šablona ClickUp Innovation Idea Management Template poskytuje výzkumným týmům specializovaný systém pro shromažďování návrhů a jejich spravedlivé hodnocení. Poté vede nejsilnější nápady k realizaci, podobně jako diagram Lotus, který rozšiřuje jeden koncept do větví, zkoumá každý úhel pohledu a vede týmy nejslibnějšími směry.
Každý nápad začíná formulářem pro zadávání nápadů (prostřednictvím formulářů ClickUp), kde mohou zaměstnanci, partneři nebo dokonce investoři předkládat své koncepty. Po odeslání se nápad stane úkolem v ClickUp, doplněným o vlastní pole, jako jsou náklady, výzkumník, recenzent, dopad a typ. To znamená, že každý návrh vstupuje do procesu s jasnými a srovnatelnými údaji.
Takto můžete tuto šablonu použít:
- Přesouvejte nápady mezi stavy jako Nový nápad, Výzkum, Hodnocení, Pozastaveno, Schváleno nebo Zamítnuto.
- Pomocí zobrazení stavové tabule můžete sledovat nápady tak, že je přetahujete do příslušného sloupce podle toho, jak se mění jejich stav.
- Přepněte do zobrazení časové osy termínů spuštění, abyste viděli, kdy je naplánováno zavedení každého schváleného nápadu, seskupené podle oddělení a barevně označené podle dopadu.
✅ Ideální pro: vedoucí pracovníky v oblasti výzkumu a vývoje, kteří chtějí zachytit a rozvíjet nové koncepty před stanovením priorit
Od brainstormingu k akci s ClickUp
Diagramy Lotus jsou vynikající pro organizování nápadů, ale jejich skutečná síla se projeví, když jsou propojeny s následující prací. Samostatná šablona vám může pomoci zmapovat možnosti, ale automaticky je nepřemění na úkoly, priority nebo další kroky.
K tomu potřebujete ClickUp.
V rámci této platformy můžete nakreslit svůj lotosový diagram v Mind Maps, spolupracovat na něm se svým týmem v Whiteboards a poté požádat ClickUp Brain, aby navrhl nápady, doplnil chybějící podrobnosti nebo dokonce vytvořil vizuální prvky. Každá větev vašeho diagramu může být přímo propojena s úkolem, takže mezi plánováním a provedením nedojde ke ztrátě žádných informací.
Pokud jste k uspořádání svých myšlenek používali šablony diagramů Lotus, dalším krokem je proměnit tyto nápady v činy.
👉 Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a uvidíte, jak rychle se vaše brainstormingy mohou proměnit v reálný pokrok.