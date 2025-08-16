20 šablon seznamů přání pro dárky, cíle a další v roce 2025

Ne každý seznam musí být napsán na kousku papíru nebo schován hluboko v aplikaci pro poznámky.
Přehledná vizuální šablona seznamu přání nejen organizuje nápady, ale také je zviditelňuje, umožňuje je sdílet a snadno se v nich orientovat.
Ať už plánujete vánoční dárky, školní pomůcky nebo odměny pro tým, flexibilní seznam, který můžete přizpůsobit za pochodu, vám pomůže ušetřit čas a zkrátit komunikaci.
🧠 Zajímavost: Více než polovina spotřebitelů (55 %) ve Velké Británii používá seznamy přání, aby získali výhodnou nabídku od svých oblíbených značek, a čekají na pokles cen nebo oznámení o slevách.
Tento blog obsahuje šablony seznamů přání, které můžete upravovat, sdílet a sledovat aktualizace odkudkoli. Funguje stejně dobře pro osobní použití jako pro skupinové plánování. Pojďme na to!
Co jsou šablony seznamů přání?
Šablony seznamů přání jsou předem navržené rozvržení, které uživatelům velmi usnadňují organizaci a zobrazení položek, které chtějí získat, zakoupit nebo dosáhnout. Tyto šablony jsou často strukturovány jako upravitelné seznamy s místy pro text, obrázky, zaškrtávací políčka nebo priority.
Například učitel může použít šablonu k sepsání seznamu pomůcek potřebných pro výuku v daném semestru, zatímco rodič může sledovat dárky k narozeninám nebo svátkům. Na rozdíl od základního seznamu nabízí šablona seznamu přání také vizuální a kategorizovaný formát, který šetří čas a zachovává konzistenci informací.
Co dělá šablonu seznamu přání dobrou?
Dobrá šablona seznamu přání není jen estetická – umožňuje rychlé, přehledné a bezproblémové organizování a sdílení položek seznamu. Ať už jde o plánování dovolené, osobní cíle nebo koordinaci týmu, správné rozvržení by mělo usnadňovat sledování, aktualizaci a sdílení.
Zde jsou funkce, které byste měli hledat:
- Přehledný design: Vyberte si šablony seznamů přání, které nejsou přeplněné a umožňují snadný přehled o položkách na seznamu.
- Upravitelné sekce: Vyberte si šablonu, která vám umožní rychle přidávat, odebírat nebo měnit pořadí položek bez nutnosti přeformátování.
- Sdílený formát: Prozkoumejte šablony, které můžete okamžitě odeslat ostatním pomocí nástrojů, jako jsou Google Slides nebo export do formátu PDF.
- Možnost kontrolního seznamu: Vyberte si šablony s kontrolními seznamy, ve kterých můžete označovat splněné položky a jasně sledovat pokrok.
- Místa pro média: Vyberte si šablony seznamů přání, které vám umožní přidat fotografie nebo videa produktů jako návrhy nebo reference, aby byl váš seznam vizuálně přitažlivý.
- Vlastní štítky: Vyhledávejte šablony, které vám umožňují přejmenovat pole tak, aby odpovídala vašemu konkrétnímu účelu (např. „priorita“, „cena“, „termín splatnosti“).
- Připraveno pro spolupráci: Vyberte si šablonu seznamu přání, kde ostatní mohou v reálném čase navrhovat, komentovat nebo aktualizovat.
- Barevně odlišené sekce: Vyberte si šablony, ve kterých jsou vizuálně oddělené kategorie nebo barevně odlišené úrovně naléhavosti, abyste měli rychlejší přístup ke své sbírce.
📚 Přečtěte si také: Vytvoření seznamu priorit pro splnění úkolů: podrobný průvodce
20 šablon seznamů přání, které musíte znát
Dobře navržená šablona seznamu přání usnadňuje organizaci, ať už sbíráte nápady na dárky, sledujete potřeby skupiny nebo plánujete budoucí nákupy.
Sestavili jsme pro vás výběr nejlepších šablon seznamů přání, které vám pomohou.
1. Šablona seznamu úkolů ClickUp
Šablona seznamu úkolů ClickUp je navržena tak, aby zjednodušila sledování, ať už spravujete denní úkoly nebo sestavujete seznam přání v různých kategoriích. Jedná se o flexibilní digitální prostor, kde můžete vytvářet seznamy přání pomocí úkolů typu drag-and-drop, stavových značek a přizpůsobených polí.
Výhodou je rychlost: načte se jako dokument připravený k použití, takže můžete okamžitě začít přidávat položky do seznamu. Můžete dokonce vkládat odkazy, nahrávat obrázky produktů nebo přiřazovat položky různým uživatelům, což z něj dělá spolehlivou volbu pro skupinové plánování. Struktura ClickUp navíc znamená, že váš seznam přání se může vyvinout v komplexnější systém, aniž byste museli přecházet na jinou platformu.
⭐Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Upřednostněte podle naléhavosti, důležitosti nebo termínu pomocí barevných značek.
- Seskupte úkoly do kategorií, jako jsou „Osobní“, „Nákupy“ nebo „Dárky“.
- Přidejte položky seznamu s termíny splnění, značkami nebo vlastními poli.
- Přiřaďte konkrétní položky členům rodiny nebo kolegům z týmu.
🔑Ideální pro: Plánování pracovního postupu během svátků, včetně nakupování, výměny dárků v týmu nebo sdílených rodinných seznamů přání.
Toto říká Darya Krakovyak, vedoucí komunikace ve společnosti HYPERVSN, o používání ClickUp:
Prodej, marketing, designové studio, logistika, technické oddělení a podpora musí plnit své úkoly v konkrétním pořadí, aby byl projekt zákazníka úspěšný – před zavedením ClickUp to bývalo velmi obtížné. Bez možnosti sledovat časový harmonogram projektu, cíle a úkoly globálních týmů na jednom místě jsme měli potíže se včasným zajištěním všech potřebných prvků pro akce.
Prodej, marketing, designové studio, logistika, technické oddělení a podpora musí plnit své úkoly v konkrétním pořadí, aby byl projekt zákazníka úspěšný – před zavedením ClickUp to bývalo velmi obtížné. Bez možnosti sledovat časový harmonogram projektu, cíle a úkoly globálních týmů na jednom místě jsme měli potíže se včasným zajištěním všech potřebných prvků pro akce.
2. Šablona seznamu úrovní ClickUp
Organizujete své seznamy přání podle hodnoty nebo naléhavosti? Šablona ClickUp Tier List je vytvořena pro rychlé rozhodování. Namísto základního kontrolního seznamu nabízí způsob, jak třídit položky seznamu přání do kategorií podle priority – skvělé pro plánování velkých nákupů, seznamu zdrojů projektu nebo hromadných objednávek dárků.
Můžete přetahovat položky mezi vlastními úrovněmi, používat vestavěné sledování stavu a dokonce přiřazovat hodnocení podle naléhavosti nebo ceny. To je obzvláště užitečné, když potřebujete před nákupem porovnat nebo upřednostnit více položek. Vizuální třídění udržuje váš seznam přehledný, zatímco panely ClickUp Dashboards vám umožňují sledovat, co je úroveň 1 a co může počkat.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Seřaďte položky seznamu přání podle důležitosti pomocí drag-and-drop úrovní.
- Sledujte stav položek a jejich pohyb v přizpůsobených kategoriích.
- Pomocí dashboardů porovnávejte pokrok v různých úrovních.
- Spolupracujte na sdílených seznamech pro skupinová rozhodnutí nebo výměnu dárků.
🔑 Ideální pro: Organizování rozsáhlých seznamů dárků, porovnávání priority položek nebo řazení nákupů pro plánování rozpočtu.
📮 ClickUp Insight: Méně než 5 % lidí v našem nedávném průzkumu aktivně pracuje na dosažení významných životních cílů, jako je koupě domu, cestování po světě nebo založení podniku. Proč? Protože tyto velké sny se často zdají příliš ohromující nebo vzdálené, než aby se daly začít plánovat. 🔭
S šablonou životního plánu nebo šablonou ročních cílů od ClickUp můžete své dlouhodobé sny proměnit v konkrétní kroky. Rozdělte si své cíle na jednotlivé milníky, vizualizujte svůj pokrok v průběhu měsíců nebo dokonce let pomocí zobrazení časové osy a držte se jasně stanovených termínů. Proměňte „někdy“ v akční plán!
3. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Pokud mají položky na vašem seznamu přání termíny, pomůže vám šablona kalendáře úkolů ClickUp. Poskytuje strukturovaný přehled vašich úkolů v rámci dnů, týdnů a měsíců, což vám umožňuje vázat položky na seznamu přání ke konkrétním termínům.
Ať už koordinujete seznam školních potřeb nebo plánujete nákup dárků podle termínů dodání, tato šablona vám pomůže vizualizovat a reagovat na časové priority. Integrované zobrazení kalendáře, funkce plánování a aktualizace stavu zajišťují plynulý průběh bez ztráty přehledu o důležitých termínech. Více zobrazení, jako například „Podle role“ a „Podle kategorie“, vám umožňuje seřadit seznam přesně podle potřeby.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zobrazte položky seznamu přání v denním, týdenním nebo měsíčním kalendáři.
- Seřaďte a sledujte položky seznamu pomocí vlastních zobrazení a filtrů.
- Integrujte připomenutí, abyste nikdy nezmeškali žádný cíl.
- Sledujte dokončení pomocí jasných možností stavu Otevřeno a Dokončeno.
🔑 Ideální pro: Správu časově omezených seznamů přání, jako jsou vánoční nákupy, potřeby do školy nebo plánování položek pro projekty.
💡 Tip pro profesionály: Rozdělte svůj seznam přání do čtyř kategorií: Musím mít, Měl bych mít, Mohl bych mít a Nebudu mít (prozatím). Tato metoda, původně používaná v projektovém managementu, vám pomůže stanovit realistická očekávání a vyhnout se nadměrnému rozšiřování seznamu přání, což je obzvláště užitečné při plánování rozpočtu nebo vánočních dárků.
Chcete posunout plánování na vyšší úroveň? Označte si to v kalendáři ClickUp!
4. Šablona seznamu přání ClickUp
Od seskoku padákem po založení knižního klubu – šablona ClickUp Bucket List je určena pro snílky s plánem. Nejenže zaznamenáte své aspirace, ale také je zmapujete, abyste je zachytili ve strukturovaném, inspirativním rozvržení.
Díky vlastním polím pro umístění, osoby, úroveň spokojenosti a další informace dodává každému záznamu hloubku. Položky můžete seskupit podle kontinentu, přiřadit úkoly nebo zobrazit průběh podle stavu. Na rozdíl od jednoduché poznámky vám tato šablona poskytuje příjemný vizuální rámec, díky kterému se každý nápad jeví jako proveditelný a stojí za to ho sledovat.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Uspořádejte si cíle seznamu přání podle kontinentu, kategorie nebo společníků.
- Využijte zobrazení jako Seznam, Hodnocení a Podle lidí k třídění nápadů.
- Pomocí opakujících se úkolů se vraťte k sezónním cílům, jako jsou cestování nebo dovolené.
- Přidejte fotografie, značky umístění nebo odkazy na témata pro inspiraci.
🔑 Ideální pro: Milovníky dobrodružství, lidi, kteří si stanovují cíle, a celoživotní studenty, kteří si chtějí vizualizovat a organizovat své celoživotní cíle, cestovní plány nebo osobní úspěchy, které jim přinášejí radost.
📚 Přečtěte si také: Jak optimalizovat svůj pracovní postup během svátků
5. Šablona kontrolních seznamů ClickUp
Šablona ClickUp Checklists je ideální pro rozdělení seznamu přání na jednoduché, proveditelné kroky. Namísto správy jednoho chaotického seznamu vám tento formát umožňuje seskupit související položky pod jasnými nadpisy, což usnadňuje zpracování probíhajících nákupů, plánování dárkových sad nebo organizaci zásob v různých kategoriích.
Každý kontrolní seznam lze použít pro jinou osobu, událost nebo téma. Jelikož se jedná o nastavení založené na ClickUp Docs, lze jej rychle upravovat, snadno duplikovat a přirozeně zapadá do osobních i týmových pracovních postupů.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vytvořte individuální seznamy pro různé kategorie seznamů přání nebo příjemce.
- Označte splněné položky, abyste měli přehled o pokroku.
- Pro větší přehlednost přidejte pod každou položku kontext nebo poznámky.
- Přiřaďte jednotlivým položkám termíny, přílohy nebo připomenutí.
🔑 Ideální pro: Vytváření organizovaných, kategorizovaných seznamů přání pro osobní plánování, události nebo nákupy pro více osob.
➡️ Další informace: Šablony kontrolních seznamů zdarma v programech Word, Excel a ClickUp Docs
6. Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp
Chcete z týdenního seznamu přání udělat plán, který se stane zvykem? Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp je skvělou volbou pro všechny, kteří spravují opakující se seznam přání, zejména pokud se položky každý týden mění. Ať už sledujete dárky pro probíhající událost, střídáte potřeby zásobování nebo jednoduše rozdělujete svůj seznam přání na týdenní části, tato šablona nabízí flexibilitu i strukturu.
Obsahuje zobrazení úkolů, jako je týdenní kalendář a dokončené úkoly, takže nikdy nebudete hádat, co je na řadě. Použijte vlastní pole, jako je „Dobrý pocit“ nebo „Série“, aby vše zůstalo poutavé a zajímavé. Nejde jen o vytvoření kontrolního seznamu – je to rytmus, který udržuje váš seznam přání v pohybu, aniž byste ztratili přehled o prioritách.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vytvořte opakující se položky seznamu přání pro každý den v týdnu.
- Přiřaďte každému dni jiné téma (např. Fitness pátek, Dárkový pondělí).
- Kategorizujte a upřednostňujte úkoly pomocí vlastních štítků a filtrů.
- Sledujte pokrok pomocí vizuálních stavů a opakujících se připomínek.
🔑 Ideální pro: Uživatele, kteří si stanovují týdenní cíle, plánují a zaměřují se na produktivitu a spravují průběžné nebo časově omezené úkoly ze seznamu přání, jako jsou týdenní nákupy, střídání dárků pro tým nebo sledování cílů.
Máte seznam přání pro sebe nebo své blízké – dárky, zážitky nebo velké cíle? Stačí je přidat do ClickUp Brain a ten vše uspořádá do přehledných, proveditelných úkolů. Můžete nastavit připomenutí, sledovat pokrok a dokonce rozdělit velká přání na menší kroky, aby vám nic neuniklo.
S Brain MAX je to ještě jednodušší. Vyslovte nahlas svůj seznam přání – ať už se jedná o vysněnou dovolenou, narozeninové překvapení nebo nový gadget, který jste si vyhlédli – a Brain MAX zachytí každý detail. Pomůže vám stanovit termíny, vytvořit nákupní seznamy, naplánovat rozpočet a naplánovat další kroky, čímž promění vaše přání ve skutečné, sledovatelné plány.
Už žádné zapomenuté nápady nebo shon na poslední chvíli – Brain a Brain MAX zajistí, že se váš seznam přání skutečně splní.
7. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Šablona pro správu úkolů ClickUp je určena pro uživatele, kteří potřebují více než jen základní seznam. Pokud váš seznam přání zahrnuje více přispěvatelů, termíny nebo kategorie, je tato šablona tou pravou volbou. Obsahuje šest různých zobrazení, včetně seznamu, tabule, rámečku a kalendáře, takže můžete plánovat úkoly ze seznamu přání ze všech úhlů.
Můžete přiřadit položky konkrétním osobám, připojit soubory, nastavit priority a vytvořit kompletní proces od „Nápadů“ po „Hotovo“. Vlastní pole vám umožňují zaznamenat vše od podrobností o rozpočtu až po odkazy na produkty. Je to robustní nástroj, který se však snadno přizpůsobí vašemu seznamu přání.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Seřaďte položky seznamu přání podle stavu, naléhavosti nebo přidělené osoby.
- Sledujte nákupy dárků, životní cíle a sezónní projekty v přehledném a strukturovaném formátu.
- Podpora značek, závislostí, vlastních polí a přehledů pro sledování pokroku.
- Spolupracujte s přáteli nebo rodinou na společných cílech seznamu přání.
🔑 Ideální pro: Pokročilé uživatele, týmové seznamy přání a projektové plánovače, kteří spravují týmové seznamy přání, spolupracují na plánování nebo sledují položky v několika krocích.
8. Šablona virtuální tabule ClickUp Virtual White Elephant
Šablona ClickUp Virtual White Elephant je hravou variantou plánování seznamu přání. Tato šablona, navržená jako interaktivní tabule, poskytuje jednotný přehled, kde mohou všichni sdílet nápady na firemní dárky, přihlásit se k účasti a sledovat pravidla hry.
Je navržen pro skupinovou zábavu, ale má dostatečnou strukturu, aby udržel chaos pod kontrolou. Ať už koordinujete tým na dálku nebo plánujete digitální rodinné setkání, tato šablona pomáhá předcházet zmatkům a udržuje všechny informované. Přetahujte, vyměňujte a bavte se – bez nutnosti dalších aplikací nebo papírových seznamů.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Plánujte společné dárky, sledujte nárokované položky a snadno náhodně určujte pořadí.
- Nastavte si zcela virtuální výměnu dárků s živou spoluprací.
- Přidejte jména, tipy na dárky a poznámky přímo na tabuli.
- Sledujte výměny, pravidla a průběh hry na jednom místě.
🔑 Ideální pro: Pořádání digitální výměny dárků, nápady na vánoční dárky nebo skupinové hry se seznamem přání na dálku.
10. Šablona návrhu projektu darování dárků ClickUp
Šablona návrhu projektu ClickUp Gift Giving je ideální pro vytvoření strukturovaného seznamu přání, zejména pokud se týká více příjemců, rozpočtů nebo termínů. Namísto zapisování roztříštěných nápadů vám tato šablona pomůže naplánovat každý krok, od stanovení rozpočtu až po přidělení úkolů, jako je výzkum, nákup a doručení.
V jednom dokumentu můžete sledovat výdaje, přidávat preference příjemců a spolupracovat s ostatními. Integrované zobrazení návrhů a plánování vám pomůže zorganizovat váš seznam přání jako komplexní projekt, nikoli jen jako rychlou poznámku.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přizpůsobte nápady na dárky rozpočtu, termínům a preferencím obdarovaných.
- Přiřazujte úkoly související s dárky ostatním a sledujte jejich průběh v reálném čase.
- Využijte návrhy a průvodce k naplánování a realizaci každého detailu.
- Plánujte s dodavateli a dobrovolníky pomocí přiřazování úkolů.
🔑 Ideální pro: CSR týmy, neziskové organizace a plánovače sezónních projektů, kteří organizují podrobné plány dárků pro svátky, narozeniny, události nebo firemní dárky.
➡️ Číst více: Nejlepší dárky pro vaše vysoce produktivní přátele
11. Šablona pro stanovení cílů jednotlivců ClickUp
Začněte nový rok – nebo jakýkoli jiný milník – s osobním, sledovatelným a inspirativním plánem. Šablona pro stanovení cílů ClickUp Individuals Goal Setting Template je navržena tak, aby proměnila vágní naděje v jasně definované cíle. Je určena pro cílený osobní rozvoj a obsahuje kategorizované sekce pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle.
Šablona podporuje cíle SMART, sledování pokroku a hodnocení osobního úsilí – to vše ve formátu, který vám pomůže udržet si přehled. Můžete vizualizovat časové osy cílů, přiřazovat priority a rozdělit každý cíl na zvládnutelné kroky. Díky integrovaným zobrazením a aktualizacím stavu budete přesně vědět, co je v procesu, co je pozastaveno a co je hotovo.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozdělte cíle seznamu přání na jednotlivé kroky pomocí pracovních listů SMART.
- Sledujte úroveň motivace, výzvy a dosažení milníků.
- Přidejte poznámky ve stylu deníku pro reflexi a měsíční přehledy.
- Pomocí vizuálních zobrazení sledujte růst a udržujte si soustředění.
🔑 Ideální pro: podnikavé lidi, studenty a kohokoli, kdo si vytváří druhý mozek ve formě nástroje pro sledování cílů spojených s růstem, zkušenostmi nebo úspěchy.
12. Šablona ročních cílů ClickUp
Šablona ročních cílů ClickUp je určena pro všechny, kteří chtějí dlouhodobě spravovat cíle ze seznamu přání. Ať už jde o spoření na velké nákupy nebo plánování roku plného smysluplných zážitků, pomůže vám rozdělit vaše větší záměry na zvládnutelné a sledovatelné úkoly.
Můžete nastavit termíny, seskupit související položky a sledovat výkonnost pomocí zobrazení, jako jsou Seznam, Kalendář a Ganttův diagram. Díky stavům úkolů a vizuálním dashboardům je snadné sledovat pokrok, takže si nejen stanovujete cíle, ale také se k nim jasně přibližujete.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Nastavte si cíle seznamu přání na celý kalendářní rok a sledujte jejich plnění.
- Pomocí zobrazení a dashboardů vizualizujte termíny a milníky.
- Nastavte automatizaci pro opakované recenze nebo měsíční souhrny.
- Rozdělte dlouhodobé cíle na menší, dosažitelné úkoly.
🔑 Ideální pro: Roční plánovače, nadšence do osobní produktivity a tvůrce životních plánů, kteří si stanovují cíle seznamu přání, které vyžadují plánování, rozpočtování nebo celoroční důslednost.
📚 Přečtěte si také: Estetické nápady na seznamy úkolů pro vyšší produktivitu
13. Šablona pro správu inovativních nápadů ClickUp
Zachyťte jiskru, než vyhasne. Šablona ClickUp Innovation Idea Management je ideální pro ukládání nápadů na seznam přání pro osobní nebo profesní zlepšení. Ať už plánujete budoucí nákupy, vylepšení seznamu přání nebo nápady na skupinové dárky, tato šablona poskytuje prostor pro brainstorming, kategorizaci a zdokonalení každého konceptu.
Obsahuje vlastní pole pro náklady, dopad a typ nápadu, což usnadňuje třídění a porovnávání. Nápady můžete přesouvat mezi fázemi, jako jsou Nový, Posouzení a Schválený, zatímco nástroje pro spolupráci pomáhají týmům zvážit všechny aspekty před přijetím konečného rozhodnutí.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Odesílejte a ukládejte nápady na seznam přání ve speciálním vstupním formuláři.
- Zaznamenávejte a upřesňujte nápady pomocí sledování kategorií a fází.
- Seřaďte nápady podle ceny, relevance nebo kategorie pro snadné porovnání.
- Sledujte každý nápad od návrhu přes posouzení až po schválení.
🔑 Ideální pro: Inovátory, podnikatele a týmy, které brainstormují a spravují nápady na seznamy přání napříč týmy, sezónami nebo sdílenými projekty.
💡 Tip pro profesionály: Proveďte test 10/10/10: Budu to chtít i za 10 minut, 10 dní nebo 10 měsíců? Donutí vás to myslet dlouhodobě.
14. Šablona pro dary ClickUp
Chcete spravovat sbírky dárků nebo charitativní seznam přání? Šablona ClickUp Donations nabízí plynulý prostor pro seznam, sledování a realizaci cílů založených na darech, zejména pro skupinové akce, sbírky nebo komunitní dárcovské aktivity. Tato šablona vám umožňuje sledovat, kdo co daruje, kolik bylo přislíbeno a co ještě zbývá doplnit.
Je užitečný pro jednotlivce, kteří plánují společné dárky, nebo týmy koordinující iniciativy s sociálním dopadem. Je strukturován tak, aby podporoval vlastní zobrazení, jako je kalendář a priority, a pomáhá vám tak mít přehled o termínech, potvrzeních a přidělených úkolech.
Každý záznam o daru může obsahovat pole pro informace o dárci, typ daru, částku a stav, takže vám nic neunikne.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zaznamenávejte příspěvky do seznamu přání od jednotlivců, skupin nebo partnerů.
- Sledujte termíny, následné kroky dárců a rozpočtové cíle na jednom místě.
- Pomocí kalendáře a seznamu můžete sledovat stav a další kroky.
- Podpora aktualizací v reálném čase, reportingu a logistiky spolupráce.
🔑 Ideální pro: Neziskové organizace, školy a dobrovolníky, kteří spravují opakované dárcovské akce pro sváteční sbírky, potřeby ve třídách, komunitní akce nebo kampaně založené na darech.
📚 Přečtěte si také: Jak používat ClickUp pro osobní potřebu: funkce, příklady a tipy
15. Šablona plánovače dovolené ClickUp
Šablona ClickUp Holiday Planner vnáší pořádek do chaosu svátků. Je to více než jen slavnostní kontrolní seznam, pomáhá vám plánovat sezónní události, výměnu seznamů přání, cestování a rozpočty – vše na jednom místě. Ať už se jedná o nákup dárků a sledování dekorací nebo plánování menu a koordinaci RSVP, každý detail je pečlivě naplánován, aby byla sezóna bez stresu.
Díky vlastním polím pro typ dovolené, místo a termín můžete přiřazovat úkoly, sledovat seznamy dárků a plánovat výlety, aniž byste ztratili přehled o důležitých detailech. Zobrazení jako Kalendář a Dovolené vám pomohou dodržet plán, zatímco aktualizace stavu zajistí, že všichni budou mít stejné informace.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte sváteční seznamy přání, nákupní úkoly a cestovní plány.
- Rozdělte plánování do témat, jako jsou cestování, dárky, jídlo a dekorace.
- Připojte soubory, jako jsou pozvánky, jídelní lístky a informace o dopravě.
- Sledujte rozpočet pomocí integrovaných polí pro sledování financí.
🔑 Ideální pro: Pořadatele svátků, rodiny a koordinátory akcí na pracovišti, kteří plánují úkoly související se seznamem přání během sváteční sezóny, řídí skupinové výlety nebo koordinují logistiku dárků.
16. Šablona Instagram Story pro seznam přání k narozeninám od Canva
Šablona Instagram Story pro seznam přání k narozeninám od Canva je přehledný a poutavý způsob, jak zorganizovat a sdílet své plány na narozeniny. Na neutrálním pozadí s texturou nabízí jasně označené sekce pro vše, co potřebujete, chcete a přejete si – od dárků a oblečení po jídlo a místo konání.
Každá položka je umístěna v moderní, ručně kreslené bublině s jemnými pastelovými tahy, které jí dodávají hravý a zároveň osobní nádech. Je navržen pro rychlé úpravy a okamžité sdílení, ať už naznačujete svůj seznam přání nebo jen zachycujete atmosféru velkého dne.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zvýrazněte položky seznamu přání podle kategorií stylovými ručně psanými fonty.
- Upravujte text, barvy a rozvržení přímo v mobilním rozhraní Canva.
- Okamžitě sdílejte na Instagramu nebo si stáhněte jako digitální pozvánku.
🔑 Ideální pro: Vytvoření osobního příspěvku s přáním k narozeninám, digitální pozvánky nebo neformálního upoutávky na událost pro sociální média.
17. Novoroční seznam přání na Instagramu od Canva
Vyjádřete své záměry, které přesahují rámec dárků, pomocí šablony Instagram Story pro novoroční seznam přání od Canva. Díky čistému, minimalistickému designu a neutrálnímu pozadí zdůrazněnému jemnými stíny se můžete soustředit na hodnoty jako mír, kreativita a sebeláska. Tato šablona, která byla vytvořena tak, aby odrážela nový začátek, přináší vizuální přehlednost pro předsevzetí, nákupy nebo přání týkající se milníků.
Každé slovo je uvedeno v podobě zaškrtávacího políčka, což umožňuje čtenářům mentálně zaškrtnout, co si pro nový rok předsevzali. Přizpůsobte si sekce pro osobní růst, zážitky a nezbytné položky, které vám pomohou nasměrovat váš rok s možností sdílení.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Seznamte si položky seznamu přání podle záměru v klidném, estetickém vizuálním stylu.
- Přidejte filtry, afirmace a oblíbené citáty.
- Použijte stylová písma a přednastavené rozvržení pro jednotný vzhled.
🔑 Ideální pro: Sdílení osobních cílů v oblasti osobního rozvoje nebo položek seznamu přání zaměřených na myšlení na začátku nového roku.
💡 Tip pro profesionály: Namísto toho, abyste uváděli pouze to, co chcete, uveďte také věci, které jste kdysi chtěli, ale nyní jste rádi, že jste je nekoupili nebo neudělali. Poskytne vám to nadhled a pomůže vám vylepšit váš aktuální seznam tím, že odstraníte položky, které již nejsou aktuální.
18. Šablona vánočního seznamu přání pro školy od Template.net
Šablona vánočního seznamu přání pro školy od Template.net je vizuální pomůcka připravená ke sdílení, která pomáhá pedagogům zdůraznit potřeby třídy ve slavnostním formátu.
Šablona je stylizovaná jako stránka z sešitu se zeleným pozadím a grafikou s vánoční tematikou a rozděluje položky do tří přehledných sekcí: Potřeby pro třídu, Dárky pro žáky a Výběr učitele. Díky tomu mohou dárci nebo školní komunity snadno identifikovat, co je nejvíce potřeba. Upravitelný design také umožňuje učitelům rychle přizpůsobit položky podle ročníku nebo sezónních priorit.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rychle shromážděte podrobnosti seznamu přání od více studentů.
- Upravujte jej přímo podle aktuálních potřeb a sdílejte jej digitálně nebo v tištěné podobě.
- Použijte je při sbírkách ve třídě nebo sezónních dárcovských kampaních.
🔑 Ideální pro: Učitele, rodičovské sdružení nebo školní organizátory, kteří spravují sezónní dary nebo sbírky dárků.
19. Šablona vánočního seznamu přání od Template.net
Šablona vánočního seznamu přání od Template.net obsahuje veselé ilustrace a přehledný formát, díky čemuž je snadné uvést preference dárků zábavným a přístupným způsobem.
Velký zelený dárek uprostřed, obklopený řetězovými světýlky, okamžitě upoutá pozornost, zatímco samotný seznam přání je přehledně uspořádán a hvězdičky jako odrážky dodávají sváteční nádech. Styl je neformální a osobní, ideální pro děti, teenagery nebo kohokoli, kdo chce sdílet nápady na dárky s klienty, rodinou nebo přáteli, aniž by to bylo příliš komplikované.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zahrňte sekce seznamu přání pro různé osoby.
- Okamžitě si je stáhněte ve formátech DOC, PDF nebo Google Drive a sdílejte je s vhodným publikem.
- Upravitelný layout vám umožňuje přizpůsobit text, fonty a nápady na dárky pro klienty.
🔑 Ideální pro: Osobní vánoční seznamy přání pro jednotlivce, děti nebo členy rodiny.
20. Seznam přání pro milovníky knih od Plan Print Land
Seznam přání pro milovníky knih od Plan Print Land je minimalistická šablona ve stylu kontrolního seznamu vytvořená pro vášnivé čtenáře, kteří potřebují jednoduchý a spolehlivý způsob, jak sledovat knihy, které si chtějí koupit. Obsahuje prostor pro zápis názvu, autora, ceny a dokonce i políčko, které lze zaškrtnout, když je kniha zakoupena.
Přehledná šablona obsahuje pole pro název, autora, žánr a poznámky. Použijte ji k plánování nákupů knih, žádostí o zapůjčení nebo diskusí v knižním klubu.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přidejte názvy knih s cenami, autory a sledováním nákupů.
- Obsahuje osm zářivých barev a dvě velikosti vhodné pro tisk.
- Použijte jej v knižních diářích, pořadačích nebo čtenářských denících.
🔑 Ideální pro: vášnivé čtenáře, členy knižních klubů nebo kohokoli, kdo organizuje své nákupy knih.
Plánujte, sledujte a sdílejte každý seznam přání pomocí ClickUp
Ať už organizujete výměnu dárků v rodině, stanovujete si osobní cíle nebo sbíráte školní pomůcky, správná šablona seznamu přání vám může zjednodušit proces a usnadnit spolupráci.
Šablony ClickUp nejsou jen editovatelné – jsou přizpůsobivé pro jakýkoli účel, od plánování dárků po sledování cílů a všeho mezi tím.
Místo toho, abyste se potýkali s několika aplikacemi nebo roztroušenými poznámkami, použijte ClickUp a shromážděte všechny své šablony seznamů přání na jednom přehledném místě. Přiřazujte úkoly, nastavujte připomenutí, vizualizujte časové osy a dokonce sledujte příspěvky – bez přepínání mezi záložkami.
Jste připraveni zefektivnit plánování seznamů přání doma, v práci nebo ve škole? Zaregistrujte se zdarma a začněte ještě dnes používat bezplatné šablony seznamů přání od ClickUp!