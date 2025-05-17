Generativní AI v elektronickém obchodování: Případy použití a příklady

Určitě jste už slyšeli: „Nabídněte personalizovaný nákupní zážitek a zákazníci se sami vrátí. “
Ale když jsou běžná doporučení, robotické chatboty a nevýrazné popisy produktů normou, jak se můžete skutečně odlišit?
Generativní AI v elektronickém obchodování mění pravidla hry. Představte si popisy produktů založené na AI, které skutečně prodávají, chatboty, které nezní, jako by byly naprogramovány v roce 2010, a doporučení, která jsou až děsivě přesná.
Rozebřeme si nejlepší příklady použití s reálnými příklady, abychom ukázali, jak to mění situaci. Navíc uvidíme, jak funkce ClickUp založené na umělé inteligenci zjednodušují tvorbu obsahu a automatizaci. 🛒
⏰ 60sekundové shrnutí
E-commerce vstupuje do éry poháněné umělou inteligencí – a to mění pravidla hry. Od neuvěřitelně přesných doporučení produktů po virtuální vyzkoušení make-upu a chatboty s umělou inteligencí, které skutečně dávají smysl, generativní umělá inteligence mění způsob, jakým nakupujeme online.
Tento blog rozebírá, jak značky jako Amazon, Nike, Sephora, Walmart a Wayfair využívají AI k:
- Shrňte recenze a urychlete rozhodování
- Předvídejte poptávku a optimalizujte zásoby
- Personalizujte nákupní procesy
- Automatizujte obsah produktů a podporu
Ale technologie sama o sobě nestačí. Stále potřebujete strukturu. A právě zde přichází na řadu ClickUp .
Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací propojuje ClickUp nástroje AI s vašimi pracovními postupy a pomáhá vám:
✅ Vytvářejte popisy produktů pomocí ClickUp Brain✅ Předpovídejte trendy a prodeje✅ Zefektivněte uvedení produktů na trh a propagační akce✅ Automatizujte úkoly pomocí přirozeného jazyka
Díky AI + ClickUp šetří týmy elektronického obchodování čas, pracují rychleji a rostou chytřeji. 🛍️
E-commerce vstoupila do nové éry, v níž vede generativní AI.
Co je generativní AI v elektronickém obchodování?
Generativní AI v elektronickém obchodování označuje technologii, která vytváří obsah, designy a personalizované zážitky na základě vzorců a dat. Učí se z obrovského množství informací, aby generovala popisy produktů, marketingové texty, odpovědi v chatu a obrázky, které odpovídají preferencím zákazníků.
Generativní AI v zásadě využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP), hluboké učení a šablony uživatelských osobností k analýze dat a vytváření textů, obrázků a dokonce i videí, které napodobují lidskou kreativitu.
🧠 Zajímavost: V roce 1994 se Phil Brandenberger zapsal do historie nákupem alba Stinga „Ten Summoner’s Tales“ na NetMarket. Jednalo se o první zdokumentovanou online transakci s použitím šifrování k zabezpečení platby.
Klíčové aplikace generativní AI v elektronickém obchodování
Zde je několik příkladů, jak se generativní AI používá v odvětví elektronického obchodování:
- Personalizovaná doporučení: AI analyzuje, co zákazníci prohlížejí, kupují a mají rádi, a na základě toho navrhuje produkty, které přesně odpovídají jejich vkusu, což vede k vyššímu prodeji a spokojenějším zákazníkům.
- Tvorba obsahu: Generativní AI nebo generátory popisů produktů mohou rychle generovat obsah, což šetří čas a zároveň zajišťuje konzistentnost a relevanci.
- Lepší zákaznická podpora: Chatboty poháněné umělou inteligencí vedou smysluplné konverzace, nabízejí podporu v reálném čase a zákazníkům dávají pocit, že jsou vyslyšeni a oceňováni.
- Dynamické ceny: AI sleduje ceny konkurence, změny poptávky a tržní trendy a v reálném čase upravuje ceny, aby podniky mohly zůstat ziskové.
- Vizuální generování: Umělá inteligence dokáže vytvářet vysoce kvalitní obrázky produktů, bannery a reklamy, které odpovídají stylu značky, díky čemuž je nakupování vizuálně přitažlivější.
- Automatizace e-mailů a sociálních médií: Nástroje AI pro elektronický obchod pomáhají vytvářet personalizované e-maily a příspěvky na sociálních médiích na základě zájmů zákazníků, čímž zvyšují šance na konverzi.
- Nakupování na míru: Generativní AI přizpůsobuje celý nákupní zážitek a nabízí zákazníkům na míru šitá doporučení, nabídky a obsah, zatímco se pohybují po webu, díky čemuž je každá návštěva jedinečná.
- Automatizace dropshippingu: AI pro dropshipping zefektivňuje vyřizování objednávek, komunikaci s dodavateli a aktualizace seznamů produktů, aby provoz fungoval hladce.
🔍 Věděli jste, že... Pizza Hut začala nabízet online objednávky již v roce 1994! Zákazníci v vybraných lokalitách mohli zadávat objednávky prostřednictvím služby PizzaNet.
Příklady generativní AI v elektronickém obchodování z reálného světa
Online nakupování je stále rychlejší a chytřejší, ale to není náhoda. 50 % generálních ředitelů již integrovalo AI do svých digitálních produktů a využívá ji k doladění všeho od cen až po interakce se zákazníky.
Podívejme se, jak to vypadá v elektronickém obchodování. 🤖
1. Shrnutí recenzí Amazonu
Amazon využívá generativní AI k zhuštění zákaznických recenzí do jediného, snadno čitelného souhrnu, který zachycuje pozitivní i negativní zpětnou vazbu na jednom místě.
Když zákazníci procházejí produkty, již nemusí procházet stovky jednotlivých recenzí, aby pochopili obecné názory. Možná je kvalita skvělá, ale velikosti jsou malé – AI tyto vzorce zachytí a předloží je zákazníkovi.
Díky menšímu tření v nákupním procesu se zákazníci cítí jistější ve svých rozhodnutích, což vede k menšímu počtu vrácených zásilek a větší spokojenosti nakupujících. A protože jasné a užitečné informace vedou k rychlejším nákupům, Amazon zlepšuje nákupní zážitek a zároveň zvyšuje prodej.
📌 Co funguje: Upřednostňování společných témat, filtrování irelevantních recenzí a strukturování poznatků tak, aby odpovídaly způsobu, jakým zákazníci hodnotí produkty.
⚠️ Pozor: Shrnutí mohou opomenout jedinečnou, ale významnou zpětnou vazbu nebo zdůrazňovat většinové názory, což může vést k nesprávnému představení produktu.
🔍 Věděli jste, že... Jeff Bezos založil Amazon v roce 1995 jako internetové knihkupectví. První prodanou knihou byla Fluid Concepts and Creative Analogies od Douglase Hofstadtera.
2. Správa zásob společnosti Target
Umělá inteligence společnosti Target analyzuje nákupní trendy, buzz na sociálních médiích a nákupní vzorce, aby byla vždy o krok napřed před poptávkou. Když se zvýší zájem o produkt, systém okamžitě reaguje a upraví zásoby tak, aby odpovídaly poptávce. To znamená méně prázdných regálů, méně zbytečných zásob a lepší nákupní zážitek.
AI také pomáhá odhalit a opravit chyby ve skladových zásobách tím, že rozpoznává vzorce v datech. To znamená méně překvapivých výpadků zásob a přesnější sledování toho, co je k dispozici.
📌 Co funguje: Předpovídání poptávky na základě údajů v reálném čase, úprava zásob před vznikem nedostatku a vyvažování úrovně zásob, aby se zabránilo nadměrnému nebo nedostatečnému zásobování.
⚠️ Pozor na: Prognózy mohou selhat, pokud se trendy náhle změní, což může vést k nesouladu zásob.
3. Předpovídání poptávky společnosti Walmart
Walmart využívá AI k analýze prodejních dat, která zahrnuje sezónní trendy a externí faktory, jako je počasí nebo svátky, k předpovídání poptávky zákazníků. Systém generuje přesné prognózy, které pomáhají maloobchodníkovi proaktivně upravovat zásoby.
Pokud se blíží zimní bouře, systém předvídá nárůst poptávky po topení a přikrývkách a zajistí, aby byly regály stále plné.
Walmart navíc využívá AI k vytváření „digitálních dvojčat“ – virtuálních verzí svých obchodů a distribučních center. Tyto modely umožňují společnosti testovat různé rozvržení, strategie skladování a provozní úpravy předtím, než provede změny v reálném světě.
📌 Co funguje: Předpovídání poptávky pomocí externích faktorů, udržování vyvážených zásob a budování důvěry zákazníků zajištěním dostupnosti produktů.
⚠️ Pozor na: Nepřesné předpovědi způsobené neočekávanými událostmi mohou narušit plánování dodavatelského řetězce.
4. Virtuální zákaznický servis Alibaba
Virtuální asistenti společnosti Alibaba pohánění umělou inteligencí denně zpracovávají miliony dotazů zákazníků a během několika sekund odpovídají na otázky týkající se dopravy, vrácení zboží a podrobností o produktech. Zákazník, který kontroluje svou objednávku, obdrží okamžitou aktualizaci, což eliminuje dlouhé čekací doby a zajišťuje bezproblémový zážitek.
Tyto chatboty poskytují konzistentní podporu vysoké kvality i během špiček nákupní sezóny a zajišťují, že zákaznický servis zůstává pohotový v jakémkoli rozsahu. Díky tomu, že AI zpracovává rutinní dotazy, se lidští agenti mohou soustředit na složitější problémy, které vyžadují osobní pozornost.
📌 Co funguje: Poskytování rychlé a spolehlivé podpory v širokém měřítku, zkrácení doby odezvy a umožnění lidským agentům řešit složitější potřeby zákazníků.
⚠️ Pozor na: Nesprávně interpretované dotazy pomocí AI v zákaznickém servisu mohou vést k nesprávným odpovědím, což může frustrovat zákazníky, pokud nejsou vyřešeny okamžitě.
🧠 Zajímavost: První položkou, která se kdy v roce 1995 prodala na eBay, byl rozbitý laserový ukazovátko. Prodejce, Pierre Omidyar (zakladatel eBay), byl šokován, když za něj sběratel zaplatil 14,83 dolarů.
5. Pomoc Nike s přizpůsobením designu
Nike Nike By You usnadňuje přizpůsobení tenisek kombinací návrhů založených na AI s osobní kreativitou.
Když vyberete preference jako „výrazné“ a „modré“, platforma vám nabídne různé designy tenisek s různými odstíny, texturami a styly podrážek. Odtud můžete upřesnit detaily, vyměnit materiály nebo přidat osobní prvky, jako jsou iniciály, šťastná čísla nebo krátké zprávy, které dodají botám osobitý charakter.
Společnost Nike vylepšuje uživatelský zážitek pomocí tipů od odborníků a návodných videí, které uživatele provádějí procesem přizpůsobení. Umělá inteligence zajišťuje plynulý průběh, ale konečný design zůstává zcela v rukou zákazníka, takže každý pár odráží individuální styl.
📌 Co funguje: Zefektivnění přizpůsobení prostřednictvím intuitivního rozhraní a zvýšení pravděpodobnosti nákupu nabídkou personalizovaných možností designu.
⚠️ Pozor na: Omezená variabilita návrhů může frustrovat uživatele, kteří hledají velmi specifické nebo netradiční designy.
6. Módní asistent Zalando
Evropský módní maloobchodník Zalando vylepšuje zážitek z nakupování pomocí inovativního virtuálního stylingového nástroje založeného na velkém jazykovém modelu (LLM). Tento inteligentní systém vytváří personalizovaná doporučení outfitů na základě analýzy a kombinace položek z rozsáhlého katalogu Zalanda.
Pro zákazníky je tento proces velmi jednoduchý. Pokud například uvedete, že preferujete „neformální“ oblečení v „neutrálních tónech“, nástroj vám může navrhnout perfektně ladící béžový svetr s doplňujícími džíny.
Tento přístup mění tradiční online nakupování v něco, co se více podobá spolupráci s osobním stylistou. Umělá inteligence zohledňuje faktory, jako jsou sezónní trendy, doplňkové barvy a proporce, aby vytvořila ucelené outfity, namísto pouhého navrhování jednotlivých položek.
Kromě zvýšení spokojenosti zákazníků toto řešení založené na umělé inteligenci podporuje získávání nových klientů a pomáhá zákazníkům objevovat položky, které by sami možná nenašli.
📌 Co funguje: Využití generativní AI ve stylingu podporuje nákup kompletních outfitů, zvyšuje personalizaci a zlepšuje zapojení zákazníků.
⚠️ Pozor na: Nesprávně nastavené preference stylu mohou vést k irelevantním návrhům, které mohou uživatele zklamat.
🧠 Zajímavost: PayPal se stal populárním na počátku 21. století, protože prodejci na eBay potřebovali jednodušší způsob přijímání online plateb. Později se stal dominantní online platební službou.
7. Vizualizátor návrhu interiéru od Wayfair
Vizualizační nástroj Decorify společnosti Wayfair využívá generativní umělou inteligenci k transformaci způsobu, jakým zákazníci navrhují své domovy. Stačí nahrát fotografii místnosti, sdílet své stylové preference a sledovat, jak AI vytváří realistické návrhy s produkty Wayfair – jako byste viděli moderní pohovku ve svém skutečném obývacím pokoji.
Tento chytrý nástroj pomáhá zákazníkům vizualizovat nákupy ve svých vlastních prostorech, což zvyšuje důvěru v nákup a snižuje počet vrácených zásilek. Decorify generuje fotorealistické obrázky v různých designových stylech, od minimalistického po bohémský, s přímými odkazy na nákup doporučených položek.
Platforma klade důraz na přístupnost a funguje hladce jak na stolních počítačích, tak na mobilních zařízeních, aniž by vyžadovala jakékoli další stahování nebo aplikace.
📌 Co funguje: Generování realistických vizualizací místností, zvyšování důvěry kupujících a snižování počtu vrácených zásilek díky doporučením designu založeným na AI.
⚠️ Pozor na: Nepřesné vykreslení místnosti nebo škálování produktů může zákazníky zmást a podkopat jejich důvěru.
🔍 Věděli jste? Prodeje v maloobchodním elektronickém obchodování by měly celosvětově překročit 4,3 bilionu dolarů, přičemž v nadcházejících letech se očekává další růst v souvislosti s rozšiřováním online nakupování a vývojem preferencí spotřebitelů.
8. Virtuální umělec Sephora
Nástroj Virtual Artist od Sephora využívá generativní AI, aby nakupování kosmetiky bylo osobní a snadné. Nahrajte selfie a AI naskenuje váš odstín pleti a rysy obličeje, aby našla nejvhodnější produkty z obrovského výběru Sephora.
Nemůžete najít ten správný podklad? Umělá inteligence vybere odstín, který ladí s vaším podtónem pleti. Hledáte rtěnku, která lichotí vaší pleti? Navrhne vám barvy, které se k vám perfektně hodí. Díky funkci Virtual Try-On si můžete před rozhodnutím vyzkoušet oční stíny, rtěnky a dokonce i umělé řasy na své vlastní fotografii.
Tento nástroj také poskytuje podrobné návody přizpůsobené vašim rysům. Chcete se naučit konturovat nebo získat ostřejší linii rtů? AI vás provede každým krokem s tipy navrženými pro váš obličej.
📌 Co funguje: Analýza odstínů pleti pro přesná doporučení odstínů, personalizace nákupního zážitku a zvýšení důvěry v online nákupy kosmetických produktů.
⚠️ Pozor na: Problémy s osvětlením nebo kvalitou fotografií mohou zkreslit výsledky a vést k nevhodným doporučením.
🧠 Zajímavost: Funkce Amazon 1-Click Buy umožňuje uživatelům zakoupit zboží za méně než jednu sekundu, pokud mají předem uloženou platební kartu a adresu.
Nejlepší generativní AI nástroje pro profesionály v oblasti elektronického obchodování
Provozování úspěšného e-commerce podniku znamená zvládat vše od produktových seznamů až po zapojení zákazníků. Generativní AI vám může část této zátěže ulehčit.
Zde je několik nástrojů, které vám pomohou zefektivnit a zjednodušit pracovní postupy:
- Shopify Magic: Automaticky generuje popisy produktů a e-mailové odpovědi přizpůsobené dotazům zákazníků.
- Grammarly: Zajišťuje vybroušený obsah v souladu se značkou díky návrhům gramatiky, tónu a srozumitelnosti založeným na umělé inteligenci.
- Midjourney: Vytváří vysoce kvalitní obrázky generované umělou inteligencí pro produktové seznamy, reklamy a kampaně na sociálních médiích.
Zatímco tyto nástroje umělé inteligence řeší konkrétní úkoly, jako je tvorba obsahu a analytika, e-commerce podniky potřebují pracovní prostor, který vše spojuje: umělou inteligenci, projekty, automatizaci a spolupráci v reálném čase. To je ClickUp.
Je to aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – to vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Jádrem jeho schopností umělé inteligence je ClickUp Brain, inteligentní asistent, který mění způsob vaší práce. Automatizuje opakující se úkoly, poskytuje prediktivní informace a generuje obsah přizpůsobený vašim potřebám v jednotném pracovním prostoru.
Podívejme se, jak podporuje profesionály v oblasti elektronického obchodování. 🛍️
Vytvářejte obsah, aniž byste museli začínat od nuly
Popisy produktů, e-mailové kampaně a reklamní texty jsou pro elektronický obchod nezbytné, ale jejich psaní od základu zpomaluje práci týmů. ClickUp Brain urychluje tvorbu obsahu a zároveň zachovává konzistenci značky.
Například značka bytových doplňků, která uvádí na trh novou kolekci, může pomocí nástroje pro psaní založeného na umělé inteligenci vytvořit SEO optimalizované popisy produktů, které zdůrazňují klíčové vlastnosti.
📌 Příklad zadání: Vytvořte podrobný popis produktu pro ručně vyrobený dřevěný konferenční stolek. Uveďte rozměry, materiály a pokyny pro údržbu, přičemž zachovejte vřelý a přívětivý tón.
Text generovaný umělou inteligencí poskytuje týmu pevný výchozí bod, který mu umožňuje vylepšovat sdělení, místo aby je psal od nuly.
🔍 Věděli jste? Na celém světě existuje přibližně 28 milionů e-commerce webů a každý den přibývají tisíce nových obchodů. Spojené státy představují polovinu všech e-commerce webů, což z nich činí významného hráče v oblasti online maloobchodu. Trh vedou Shopify a Wix, které pohánějí 29 % respektive 20 % online obchodů.
Zajistěte plynulý chod pracovních postupů
Správa e-commerce obchodu vyžaduje neustálou koordinaci – sledování zásilek, aktualizaci skladových zásob a plánování marketingových kampaní. ClickUp Brain organizuje úkoly, stanovuje priority a navrhuje časové plány, aby nic nebylo opomenuto.
Řekněme, že kosmetická značka pořádá časově omezené propagační akce.
ClickUp Brain dokáže vygenerovat podrobný kontrolní seznam kampaně a přiřadit úkoly designérskému týmu pro tvorbu bannerů, týmu pro obsah pro reklamní texty a logistickému týmu pro úpravy skladových zásob. Umělá inteligence navrhuje termíny na základě časových os minulých kampaní, což týmu pomáhá udržet si náskok.
Udržujte si náskok díky prediktivní analýze
Porozumění prodejním trendům a chování zákazníků pomáhá firmám plánovat chytřeji. ClickUp Brain analyzuje data z minulosti, aby předpověděl budoucí poptávku, čímž zpřesňuje plánování zásob.
Například prodejce outdoorového vybavení, který se připravuje na letní výprodej, může pomocí asistenta analyzovat loňské bestsellery. Asistent AI zvýrazní trendy produkty a navrhne odpovídající úpravu skladových zásob.
📌 Příklad zadání: Analyzujte údaje o prodeji turistického vybavení za období od května do srpna. Určete nejprodávanější produkty a předpovězte očekávanou poptávku pro nadcházející sezónu.
Přijímejte chytřejší rozhodnutí založená na datech
E-commerce podniky prosperují díky datům, jako jsou recenze zákazníků, údaje o prodeji a návštěvnost webových stránek. ClickUp Brain přeměňuje tato surová data na praktické poznatky, které pomáhají týmům optimalizovat ceny, propagační akce a zásoby.
Předpokládejme, že obchod s potřebami pro domácí mazlíčky zaznamená pokles opakovaných nákupů.
ClickUp Brain dokáže analyzovat zpětnou vazbu zákazníků a historii objednávek a odhalit, že zákazníci milují konkrétní produkt, ale nelíbí se jim jeho balení. Tým může tuto zpětnou vazbu využít k úpravě svého přístupu a zlepšení retence.
⚙️ Bonus: ClickUp také nabízí šablony CRM přizpůsobené pro e-commerce, které vám pomohou snadno sledovat interakce se zákazníky, spravovat dotazy k objednávkám a dohlížet na věrnostní programy.
Automatizujte opakující se úkoly bez námahy
ClickUp Automation usnadňuje zefektivnění opakujících se prací. Můžete nastavit spouštěče a akce, aby vše fungovalo bez neustálého dohledu. Například když se úkol přesune do stavu „Probíhá“, ClickUp jej může automaticky přiřadit správnému členovi týmu a nastavit termín splnění.
Na tomto základě ClickUp Brain zavádí přizpůsobení založené na AI, které uživatelům umožňuje vytvářet složité automatizace pomocí jednoduchého jazyka. Stačí popsat, co chcete, a bude to okamžitě nastaveno.
Řekněme, že provozujete internetový obchod a chcete zrychlit zpracování objednávek. Můžete zadat: Když se stav objednávky změní na „Připraveno k odeslání“, informujte tým zodpovědný za vyřízení objednávky, vygenerujte odkaz pro sledování zásilky a odešlete zákazníkovi potvrzení o odeslání.
Automatizace pracovních postupů pomocí AI je vytvořena pro vás a udržuje vše v pohybu.
📮 ClickUp Insight: Náš výzkum ukazuje, že AI je nyní přirozenou součástí každodenního života. Přibližně 88 % lidí nějakým způsobem používá nástroje založené na AI a více než polovina z nich je využívá několikrát denně.
AI asistent ClickUp pomáhá e-commerce podnikům držet krok s dobou tím, že zrychluje popis produktů, spravuje pracovní postupy a zpracovává opakující se úkoly.
Méně rutinní práce, více času na růst.
Výzvy a etické aspekty AI v elektronickém obchodování
AI činí elektronický obchod rychlejší a chytřejší, ale také přináší výzvy, které podniky nemohou ignorovat. Mezi ně patří:
- Zaujatost v doporučeních: AI se učí z minulých dat, což znamená, že může posilovat zaujatost v doporučeních produktů, cenách a reklamách, čímž omezuje výběr pro zákazníky.
- Obavy o ochranu osobních údajů: Personalizace založená na AI se opírá o údaje o zákaznících, proto je nezbytné mít jasné zásady týkající se shromažďování, ukládání a zabezpečení údajů.
- Nedostatek lidského dohledu: Automatizace všeho, od zákaznické podpory po aktualizace skladových zásob, může vést k chybám, které bez lidské kontroly zůstanou nepovšimnuty.
- Rizika duševního vlastnictví: Popisy produktů a reklamní texty generované umělou inteligencí vyvolávají otázky ohledně originality, vlastnictví a ochrany autorských práv.
- Podvody a podvodné praktiky: Falešné recenze, deepfake reklamy a podvody využívající AI jsou stále těžší odhalit, proto je pro firmy nezbytné upřednostnit opatření k odhalování podvodů.
Řešení těchto výzev začíná transparentností a kontrolou. Stanovení jasných zásad pro nakládání s daty, sledování rozhodnutí AI a zachování lidského dohledu v klíčových oblastech může zabránit zaujatosti, chránit soukromí a udržet důvěru.
Generativní umělá inteligence by měla doplňovat lidský vklad, zlepšovat rozhodování a zajišťovat, aby automatizace přinášela výhody jak podnikům, tak zákazníkům.
🔍 Věděli jste? Zpráva společnosti Deloitte odhaluje, že téměř všechny organizace dosahují měřitelné návratnosti investic ze svých nejmodernějších iniciativ v oblasti generativní AI, přičemž 20 % z nich zaznamenává návratnost přesahující 30 %. Navíc 74 % respondentů uvádí, že AI splňuje nebo překračuje jejich očekávání, zatímco 67 % hlásí alespoň mírnou integraci do širších pracovních postupů, což podtrhuje rostoucí roli AI v podnikání.
Méně pokynů, více práce – ClickUp
E-commerce se vyvíjí rychleji než kdykoli předtím, a to díky generativní AI, která udává tempo. Návrhy produktů jsou relevantnější, podpora je lidštější a obsah proudí bez překážek.
Rychlost bez struktury však může týmy stále uvádět do zmatku.
Právě v tom spočívá výhoda ClickUp. Poskytuje týmům elektronického obchodování centrální prostor pro organizaci uvedení produktů na trh, automatizaci marketingových pracovních postupů a generování obsahu založeného na umělé inteligenci – to vše bez nutnosti přecházet mezi různými nástroji.
ClickUp Brain pomáhá psát popisy produktů, předpovídat trendy a získávat poznatky z údajů o zákaznících. Mezitím automatizace zajišťuje sledování objednávek, následné e-maily a spouštění kampaní na pozadí.
Na co čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅