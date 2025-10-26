10 nejlepších alternativ k aplikaci Journey pro vedení deníku a duševní pohodu

Uživatel Redditu se podělil o své myšlenky ohledně vedení deníku:
Začala jsem s tím z důvodu duševního zdraví, když jsem v roce 2010 chodila na terapii! Postupem času se to proměnilo v způsob, jak vyjádřit své myšlenky, když jsem měla pocit, že mě nikdo kolem mě neposlouchá...
První část jejich poselství nám utkvěla v paměti. Vedení deníku se tiše stalo jedním z nejmocnějších nástrojů pro sebereflexi, sledování duševního zdraví a emoční zpracování, zejména ve světě, který se často pohybuje příliš rychle na to, abyste mohli sedět se svými vlastními myšlenkami.
Platformy jako Journey pomáhají tisícům lidí vést deník snadno a pravidelně. Ale pokud jste se dostali až sem, pravděpodobně hledáte něco jiného. Možná vám Journey připadá příliš rigidní, máte obavy o soukromí nebo prostě hledáte nástroj, který lépe odpovídá vašemu osobnímu rytmu.
Ať už sledujete své nálady, přemýšlíte o těžkých dnech nebo teprve začínáte s základními funkcemi digitálního deníku, shromáždili jsme pro vás ty nejlepší nástroje, které vám budou vyhovovat!
Alternativy k Journey v kostce
Pokud vám Journey již nevyhovuje, existuje spousta podobných produktů, které nabízejí větší soukromí, pokročilejší nástroje pro duševní zdraví nebo prostě plynulejší zážitek z psaní. ⤵️
|Nástroj
|Klíčové vlastnosti
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|– Dokumenty, úkoly, připomenutí, návyky – Šablony pro vedení deníku – AI insights (ClickUp Brain) – Sledování nálady – Dashboardy cílů
|Pro jednotlivce, kteří chtějí komplexní řešení pro vedení deníku, sledování návyků, správu úkolů a produktivitu.
|Bezplatné tarify; možnost individuální cenové nabídky
|Day One
|– Soukromý deník s šifrováním – Paměťové podněty „On This Day“ – Podpora zvukových, fotografických a kalendářových záznamů
|Uživatelé, kteří hledají krásně navržený, bezpečný a reflexivní deník s multimediálními funkcemi.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 2,92 $/měsíc.
|Penzu
|– Funkce Time Capsule – Režim Zen writing – Tagy pro sledování emocionálních vzorců
|Pro spisovatele, kteří chtějí bezpečné vedení deníku s důrazem na soukromí a dlouhodobou sebereflexi.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19,99 $/rok.
|Diarium
|– Časová osa a označování vzpomínek – Záznamy bohaté na média – Integrace počasí, polohy a fitness
|Uživatelé, kteří chtějí podrobně sledovat svůj život pomocí deníku s ohledem na polohu a emoce.
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny
|Grid Diary
|– Vedení deníku na základě podnětů – Rozložení mandaly s 9 políčky – Vlastní systém sledování návyků
|Začátečníci a reflexivní spisovatelé, kteří hledají strukturované vedení deníku založené na otázkách.
|Placené tarify začínají na 2,99 $/měsíc.
|Reflectly
|– Podněty generované umělou inteligencí – Grafické znázornění nálady – Výzvy k všímavosti
|Uživatelé, kteří chtějí denní emoční kontroly a reflexivní psaní s pomocí AI.
|K dispozici je bezplatný tarif; nákupy v aplikaci
|Daylio
|– Zaznamenávání nálady pomocí ikon – Vizuální přehledy „Year in Pixels“ – Minimální psaní s sledováním cílů
|Lidé, kteří chtějí ultra minimalistické vizuální vedení deníku a sledování návyků
|Zdarma
|Cestovní deníky
|– Mapování cest a foto deníky – Tištěné deníky – Sdílené online kapitoly
|Cestovatelé, kteří chtějí dokumentovat sebereflexivní cesty pomocí vizuálního vyprávění a fyzických suvenýrů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,99 $/měsíc.
|Dabble Me
|– Vedení deníku prostřednictvím e-mailu – Návraty k minulým záznamům – Integrace se Spotify
|Uživatelé, kteří preferují jednoduché vedení deníku prostřednictvím e-mailu, plné nostalgie.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4 $/měsíc.
|Evernote
|– Vyhledávání poznámek pomocí umělé inteligence – Webový clipper – Přepis médií – Hybrid produktivity a vedení deníku
|Autoři, kteří kombinují psaní deníku s výzkumem, produktivitou a reflexemi zaměřenými na média.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
🧠 Zajímavost: Na konci 80. let 20. století představil psycholog James Pennebaker expresivní psaní — techniku, při které volně zapisujete své nejhlubší myšlenky a pocity, aniž byste se starali o pravopis, gramatiku nebo styl. Jedná se o čisté, nefiltrované uvolnění emocí.
Proč zvolit alternativy k Journey?
Pokud používáte Journey již delší dobu, možná se vám některé z těchto běžných omezení zdají povědomé 👇
- Omezené možnosti nastavení soukromí: Journey ukládá data prostřednictvím Google Drive, což není ideální, pokud hledáte lokální úložiště, šifrování typu end-to-end nebo úplnou kontrolu nad svými deníkovými záznamy.
- Pevné uživatelské rozhraní: Aplikace může působit trochu zastarale nebo nepřehledně, což narušuje plynulost psaní a není dobře přizpůsobená různým stylům vedení deníku.
- Placené základní funkce: Základní nástroje, jako je synchronizace, zálohování a nahrávání médií, jsou dostupné pouze v rámci předplatného, takže bezplatná verze působí spíše jako zkušební verze.
- Nedostatečná hloubka duševního zdraví: Journey nenabízí funkce, jako jsou podněty založené na CBT, sledování nálady nebo analýza duševního zdraví, které začínají zahrnovat jiné aplikace.
- Žádné hluboké přizpůsobení: Nelze příliš měnit styly písma, motivy ani rozvržení. Pokud chcete, aby váš deník byl skutečně váš, může to být rozhodující faktor.
- Minimální podpora offline: Přístup k vašim záznamům bez připojení k internetu je omezený, což není ideální, pokud chcete psát deník na cestách.
👀 Věděli jste, že... Před téměř 2 000 lety si muž jménem Ma Dubo vedl cestovní deník, když se vydal na horu Tai, aby vykonal rituál pro císaře. V té době směli „psát historii“ pouze císaři, ale Maův deník dal hlas každodennímu životu ve starověké Číně!
Co byste měli hledat v alternativách k Journey?
Zde je několik tipů, na co si dát pozor při hledání dalších aplikací pro vedení deníku, které slibují, že se stanou vaším novým digitálním deníkem 👇
- Správa dat: Hledejte možnosti, které vám umožní ukládat data lokálně nebo si vybrat preferovanou cloudovou službu, díky čemuž budete mít kontrolu nad svými informacemi.
- Offline přístup: Zkontrolujte, zda aplikace umožňuje offline psaní deníku, abyste mohli psát bez připojení k internetu a synchronizovat později.
- Převod hlasu na text: Pro psaní deníku bez použití rukou hledejte aplikace se spolehlivou funkcí převodu řeči na text.
- Sledování nálady a návyků: Hledejte aplikace, které nabízejí integrované nástroje pro sledování nálady a formování návyků, které mohou být prospěšné pro sebereflexi a osobní růst.
- Export dat: Ujistěte se, že aplikace umožňuje exportovat vaše záznamy v různých formátech, jako jsou PDF, DOCX nebo Markdown, pro účely zálohování nebo migrace.
🧠 Umění a věda vedení deníku: Zeb Evans, zakladatel ClickUp, se podělí o to, jak mu vedení deníku pomohlo být klidnější, všímavější a odolnější:
Deník si píšu od raného dospívání, ale v posledním desetiletí jsem z toho udělala každodenní zvyk. Do deníku píšu dvakrát denně a stanovuji si cíle, záměry a oblasti, na které se zaměřím v práci i v osobním životě. Ukázalo se, že to pro mě má neocenitelnou hodnotu. Každé ráno, když píšu do deníku, si nejprve přečtu záznamy z předchozího dne, abych si připomněla, co se ten den stalo, a zhodnotila, co jsem se naučila. Zjistila jsem, že díky každodennímu psaní deníku dokážu lépe organizovat své myšlenky, činit rozhodnutí a obecně žít záměrně.
Nejlepší alternativy k aplikaci Journey
Ačkoli Journey nabízí dobré možnosti pro vedení deníku, několik dalších aplikací poskytuje jedinečné funkce a výhody, které mohou lépe vyhovovat vašim cílům. Podívejme se na jejich funkce podrobněji.
1. ClickUp (nejlepší pro vedení deníku, sledování návyků a denní plánování v jednom přizpůsobitelném pracovním prostoru)
Pokud jste někdo, kdo chce jednu aplikaci pro organizaci svých myšlenek, sledování svých návyků a správu svých každodenních rutin, ClickUp je vynikajícím místem, kde začít, a často i tou nejvhodnější volbou!
Pište si deník v Docs a Notepad
Jádrem této flexibility je ClickUp Docs. Umožňuje vám vytvářet záznamy ve stylu deníku v čistém prostoru pro psaní bez rušivých vlivů. Můžete jej použít k zaznamenávání každodenních reflexí, vedení bullet journalu vděčnosti nebo psaní delších záznamů, když potřebujete něco hlouběji zpracovat.
Docs vyniká tím, že si můžete své zápisky organizovat podle libosti. Můžete například vytvářet složky pro různé nálady, značky pro opakující se témata a dokonce propojovat záznamy v deníku s úkoly nebo událostmi v kalendáři.
🎯 Rychlý tip: Chcete urychlit formátování v ClickUp Docs? Klikněte na táhlo (⋮⋮) vlevo od libovolného bloku a otevřete nabídku možností bloku.
Odtud můžete okamžitě:
- Převést na → Nadpisy, seznamy, citáty, bannery nebo bloky kódu
- Bloková barva → Přidejte barvu do textu nebo pozadí
- Duplikovat → Klonujte blok jedním kliknutím
- Kopírovat odkaz na blok → Sdílet nebo odkazovat přímo na blok
- Smazat → Odstraňte celý blok bez potíží
Píšte si deník bez problémů s aplikací Notepad
Seznamte se s ClickUp Notepad – vaším novým oblíbeným místem pro zaznamenávání myšlenek, nápadů a reflexí!
Zde je návod:
- Zapište si cokoli, kdykoli: Rychle zaznamenejte své každodenní úspěchy, starosti nebo bláznivé nápady – bez nutnosti používat lepící papírky.
- Snadná organizace: Vytvořte si samostatné poznámky pro každý den nebo téma, aby se vaše myšlenky nikdy neztratily v záplavě informací.
- Synchronizace mezi zařízeními: Začněte psát deník na notebooku a dokončete ho na telefonu – vaše poznámky budou vždy s vámi.
- Proměňte poznámky v činy: Snadno přeměňte své reflexe na úkoly nebo připomenutí, které vám pomohou proměnit poznatky v reálný pokrok.
Přeměňte návyky na úkoly
ClickUp Tasks navíc přidává vrstvu funkcí, která je ideální pro sledování návyků a osobních rutin. Můžete nastavit opakující se úkoly pro činnosti, jako je vedení deníku, meditace, hydratace a sledování nálady, což z ClickUp dělá ideální digitální plánovač.
Každý úkol může mít vlastní pole ClickUp, takže můžete každý den hodnotit svou náladu, úroveň energie nebo stres a postupem času začít vnímat určité vzorce. Úkoly si můžete prohlížet v kalendáři, v seznamu nebo dokonce jako časovou osu, což vám usnadní sledovat, jak jste byli důslední. Pokud vám přináší uspokojení odškrtávání položek ze seznamu, může být toto nastavení neuvěřitelně motivující.
Požádejte AI o podněty pro psaní deníku
K tomuto výkonnému nástroji se přidává ClickUp Brain, asistent s umělou inteligencí zabudovaný přímo do platformy.
Můžete požádat ClickUp Brain, aby generoval podněty k reflexi, shrnoval vaše záznamy nebo vám dokonce pomáhal identifikovat trendy ve vašem deníku a úkolech. Můžete dokonce přesunout odpovědi do dokumentu nebo vytvořit úkol.
ClickUp snadno spojuje osobní růst s každodenní produktivitou. Namísto přepínání mezi několika aplikacemi pro seznamy úkolů, digitálními deníky, sledováním cílů a návyků získáte jedno místo, kde je vše propojeno.
💡 Bonus: Vedení deníku nemusí být jednorozměrné. Pokud chcete zaznamenávat své myšlenky během dojíždění do práce nebo mluvit, pokud umíte psát na klávesnici, můžete to dělat a ještě mnohem víc. Zde je návod:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + web, abyste našli soubory, dokumenty a přílohy.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat své deníkové záznamy hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Využijte prémiové externí modely umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini , s jediným kontextovým řešením.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX —super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zapomeňte na nespočet nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vedení deníku, vytváření poznámek a dalším činnostem.
Začněte s šablonami pro vedení deníku
Máte také možnost použít hotové nebo přizpůsobitelné šablony ClickUp, pokud najdete strukturu, která se vám líbí, například ranní kontrolu nebo večerní reflexi.
Například šablona ClickUp Daily Notes Template vám pomůže rychle zaznamenat myšlenky, poznámky, sledovat svůj pokrok a proměnit reflexe v činy. Pomocí zobrazení kalendáře můžete naplánovat svůj každodenní život s termíny a rozvrhy na první pohled.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rychlé poznámky: Zaznamenejte si rychlé myšlenky a přistupujte k nim kdekoli a kdykoli pomocí ClickUp Notepad.
- Bezpečná sebereflexe: Vytvořte si soukromé prostory s automatizovanými opakujícími se úkoly, abyste si vybudovali konzistentní zvyk psát deník.
- Sledování osobního růstu: Sledujte svou cestu k duševnímu zdraví nastavením měřitelných cílů v ClickUp Goals.
- Včasná připomenutí: Mějte přehled o svých reflexích díky oznámením o klíčových momentech vedení deníku s ClickUp Reminders.
- Vizuální sledování pokroku: Sledujte své cíle v oblasti duševního zdraví pomocí panelů ClickUp, které vám poskytnou podrobnou vizuální analýzu pracovní zátěže a kontrolu zdravotního stavu.
Omezení ClickUp
- Nástroj může pro začínající uživatele představovat počáteční náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
ClickUp jsem začal používat v práci před několika lety a od té doby ho využívám i v dalších zaměstnáních. Používám ho také pro osobní účely – jako deník, nástroj pro sledování zdraví, zkrátka na všechno. Jakmile se s ním naučíte pracovat, nabízí nekonečné možnosti a je to úžasný nástroj.
ClickUp jsem začal používat v práci před několika lety a od té doby ho využívám i v dalších zaměstnáních. Používám ho také pro osobní účely – jako deník, nástroj pro sledování zdraví, zkrátka na všechno. Jakmile se s ním naučíte pracovat, nabízí nekonečné možnosti a je to úžasný nástroj.
🎥 Podívejte se: Jak používat ClickUp jako bullet journal
2. Day One (nejlepší pro soukromé vedení deníku s vylepšením kontextové paměti)
Aplikace Day One, kterou v roce 2011 spustila společnost Bloom Built, se vyvinula v aplikaci pro vedení deníku, která podporuje duševní pohodu prostřednictvím strukturované, soukromé reflexe. Její funkce „On This Day“ (V tento den) znovu vyvolává minulé záznamy s fotografiemi, zvukovými záznamy nebo údaji o poloze a vybízí uživatele k reflexi emocionálního růstu a životních vzorců. Díky tomu je to dobrá alternativa k aplikaci Journey pro ty, kteří hledají bezpečný prostor pro reflexi, kde mohou zachytit a znovu prožít životní okamžiky s hloubkou.
Funkce hlasového přepisu tohoto nástroje vám umožní převést mluvené myšlenky na textové záznamy, kdykoli jste na cestách. Svůj deník můžete obohatit neomezeným počtem záznamů, fotografií, videí, zvukových nahrávek, ručně psaných poznámek nebo kreseb.
Nejlepší funkce aplikace Day One
- Generujte dnes Zobrazte souhrny kombinující události v kalendáři a média pro holistickou každodenní praxi všímavosti.
- Zaznamenávejte hlasové nebo zvukové záznamy, abyste uchovali prchavé myšlenky, což je ideální pro zpracování emocí na cestách.
- Získejte pečlivě vybrané otázky, jako například „Jakou lekci jste se naučili tento týden?“ které podnítí reflexivní psaní.
Omezení aplikace Day One
- Uživatelé často zaznamenávají nekonzistentní aktualizace polohy, kdy se ručně nastavené polohy v průběhu času posouvají do jednoho bodu.
Ceny Day One
- Zdarma
- Premium: 2,92 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze aplikace Day One
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Day One?
Recenze G2 říká:
Je snadné ji spustit a záznam je připraven k použití. Napište málo nebo hodně, a je to! Navíc sleduje „série“ vedení deníku (já jsem na 67 dnech v kuse!).
Je snadné ji spustit a záznam je připraven k použití. Napište málo nebo hodně, a je to! Navíc sleduje „série“ vedení deníku (já jsem na 67 dnech v kuse!).
🌷 Tip pro všímavost: Když se cítíte uvězněni ve své hlavě nebo ovládáni emocemi, zastavte se a W. A. K. E. :
- W: Witness („Co se právě teď odehrává uvnitř mě?“)
- A: Dovolte („Mohu to tady na chvíli nechat?“)
- K: Poznej („Co je pravda za tím vším šumem?“)
- E: Zapojte se („Jaký je nejvědomější další krok?“)
3. Penzu (nejlepší pro vedení deníku s historií verzí, abyste se mohli vrátit k poznatkům o duševním zdraví)
Jako online platforma pro vedení deníku, která klade důraz na soukromí, nabízí Penzu bezpečný prostor pro zpracování emocí a snižování stresu prostřednictvím pravidelného psaní. Funkce „Time Capsule“ umožňuje uživatelům posílat e-mailem záznamy svému budoucímu já, což podporuje dlouhodobou reflexi osobního růstu a odlišuje ji od Journey, která se zaměřuje spíše na okamžité vedení deníku.
Pro přizpůsobitelnější a reflexivnější zážitek nástroj podporuje značkování deníků a záznamů, formátování bohatého textu, vyhledávací filtry a strukturovanou navigaci v minulých záznamech. K dispozici je také funkce „Looking Glass“, která vám zasílá minulé záznamy e-mailem (např. „Toto jste napsali před 3 lety“), abyste mohli nahlédnout do své deníkové cesty.
V Penzu jsou všechny deníky ve výchozím nastavení soukromé, s volitelným základním zámkem (dvojitým heslem) pro bezplatné uživatele a 256bitovým šifrováním AES vojenské úrovně pro účty Pro.
Nejlepší funkce Penzu
- Aktivujte režim Zen pro psaní bez rušivých vlivů, který zlepšuje soustředění při emocionálním psaní deníku.
- Přizpůsobte si deníky pomocí osobních fotografií, obalů deníků, motivů, písem a barev.
- Nastavte si vlastní e-mailová připomenutí (denní/týdenní), abyste si vytvořili pravidelný zvyk psát deník.
Omezení aplikace Penzu
- Tento nástroj má omezené možnosti přizpůsobení, jako je změna velikosti fotografií a barvy stránek.
Ceny Penzu
- Navždy zdarma
- Pro: 19,99 $ ročně
- Pro+: 4,16 $ ročně
Hodnocení a recenze Penzu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Penzu?
Recenze na Trustpilot říká:
Penzu je skvělý způsob, jak si ulevit, napsat o svém dni a pořizovat si poznámky o různých věcech, aniž by o tom někdo věděl.
Penzu je skvělý způsob, jak si ulevit, napsat o svém dni a pořizovat si poznámky o různých věcech, aniž by o tom někdo věděl.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % lidí používá fyzické deníky ke sledování svých cílů a překvapivých 38 % je nesleduje vůbec. Ale co kdybyste mohli sledovat své cíle s větší přesností a snadností?
Vstupte do ClickUp, kde se struktura plánovače setkává s výkonem automatizace. Od nastavení úkolů a termínů až po sledování pokroku pomocí vizuálních dashboardů vám ClickUp pomáhá zůstat organizovaní a soustředění. Díky připomínkám založeným na umělé inteligenci a automatizovaným pracovním postupům už nikdy nezmeškáte žádný milník.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity.
4. Diarium (nejlepší pro vedení deníku založeného na poloze s podrobným sledováním paměti)
Diarium, které se od roku 2017 vyvinulo v silný nástroj pro vedení deníku napříč zařízeními, vám umožňuje přidávat různé formáty médií, více stylů a používat hands-free zadávání textu.
Můžete automaticky importovat data ze služeb, jako jsou události v kalendáři, počasí, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm, a obohatit tak své deníkové záznamy o kontext. Navíc můžete diktovat své myšlenky pomocí funkce převodu hlasu na text a snadno tak vést deník bez použití rukou díky rozpoznávání řeči.
Nejlepší funkce Diarium
- Navrhněte si vlastní sledovací štítky pro monitorování jedinečných návyků, jako je kvalita spánku nebo tvůrčí výbuchy, s personalizovanými grafy.
- Oslavujte dny v roce pomocí speciálních podnětů a obohaťte své denní záznamy o jedinečný kontext.
- Aplikaci můžete uzamknout pomocí hesla, PINu, otisku prstu, Touch ID, Face ID nebo Windows Hello pro větší soukromí.
Omezení Diarium
- Uživatelé někdy čelí problémům s nahráváním souborů v prohlížeči Chrome, což vyžaduje ruční aktualizace telefonu navzdory tvrzením o prémiové multiplatformnosti.
Ceny Diarium
- Navždy zdarma
- Výhoda: Individuální ceny (k dispozici jako nákup v aplikaci)
Hodnocení a recenze Diarium
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Diarium?
Uživatel Redditu říká:
Diarium používám už rok a jsem s ním velmi spokojená. K této aplikaci jsem se dostala poté, co jsem vyzkoušela jiné aplikace pro vedení deníku, jako jsou Journey a Journalit. Tato je nejlepší. Líbí se mi, že si aplikaci můžete koupit, místo abyste platili roční předplatné. Svá data uchovávám tak, že si všechny své zvukové poznámky stahuji do telefonu a na konci každého měsíce exportuji své záznamy jako soubory Word.
Diarium používám už rok a jsem s ním velmi spokojená. K této aplikaci jsem se dostala poté, co jsem vyzkoušela jiné aplikace pro vedení deníku, jako jsou Journey a Journalit. Tato je nejlepší. Líbí se mi, že si aplikaci můžete koupit, místo abyste platili roční předplatné. Svá data uchovávám tak, že si všechny své zvukové poznámky stahuji do telefonu a na konci každého měsíce exportuji své záznamy jako soubory Word.
5. Grid Diary (nejlepší pro vedené psaní deníku k překonání tvůrčí krize)
Rozložení Grid Diary v mřížce 3×3 (s datem/náladou v centrální buňce) je ideální pro uspořádání osmi samostatných podnětů na jeden záznam v přehledném formátu, který pomáhá snížit tvůrčí blok a udržet záznamy soustředěné.
Je navržen jako hybrid deníku a plánovače, který vám umožní sledovat pokrok v čase pomocí denních, týdenních, měsíčních a ročních šablon záznamů a rituálů.
Aplikace se přizpůsobí vašemu jedinečnému stylu vedení deníku, od ranních záznamů vděčnosti a úspěchů až po bullet journaling, deníky manifestace a další. Můžete dokonce zaznamenávat náladu, počasí, údaje o aktivitách (prostřednictvím HealthKit) a kroky nebo energetické metriky, abyste každému záznamu přidali kontext reálného života.
Nejlepší funkce Grid Diary
- Navrhněte si mandalu s 9 políčky, do které můžete zaznamenávat své myšlenky jako do myšlenkové mapy, a dosáhnout tak hlubší reflexe.
- Využijte podněty k psaní deníku s knihovnou otázek, které podnítí kreativitu a pomohou sledovat osobní růst.
- Vytvořte systém kontroly, který vám pomůže sledovat denní návyky a rutiny, posílí vaši důslednost, všímavost a péči o sebe sama.
Omezení Grid Diary
- Někteří uživatelé uvádějí, že kvůli nespolehlivému ukládání často přicházeli o záznamy, včetně starších deníků, a nedostalo se jim žádné účinné podpory.
Ceny Grid Diary
- Pro: 2,99 $/měsíc, 3denní bezplatná zkušební verze
- Premium: 22,99 $/rok, 14denní bezplatná zkušební verze
Hodnocení a recenze Grid Diary
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Grid Diary?
Recenze na Google Play říká:
Je to skvělé. Skvělé pro vedení deníku vděčnosti. Bezplatná verze má dostatek funkcí, aby neomezovala zážitek z používání aplikace. Pomáhají vám podněty, ze kterých si můžete vybrat. Formát aplikace je skvělý, protože vám dává pocit, že si organizujete své myšlenky. Bylo by to prostě perfektní, kdyby se mřížky daly mezi sebou přeskupovat, abych je mohl nastavit v pořadí, v jakém je chci vidět. Ale to příliš nevadí. Určitě doporučuji.
Je to skvělé. Skvělé pro vedení deníku vděčnosti. Bezplatná verze má dostatek funkcí, aby neomezovala zážitek z používání aplikace. Pomáhají vám podněty, ze kterých si můžete vybrat. Formát aplikace je skvělý, protože vám dává pocit, že si organizujete své myšlenky. Bylo by to prostě perfektní, kdyby se mřížky daly mezi sebou přeskupovat, abych je mohl nastavit v pořadí, v jakém je chci vidět. Ale to příliš nevadí. Určitě doporučuji.
🧠 Zajímavost: Studie vedená Hansem S. Schroderem použila EEG k pozorování mozkové činnosti. Zjistili, že psaní o starostech významně snížilo signály „negativity související s chybami“ v mozku – ty ostré elektrické poklesy vyvolané starostmi nebo rozptýlením – ve srovnání s psaním o neutrálních tématech.
6. Reflectly (nejlepší pro sledování nálady pomocí umělé inteligence za účelem posílení sebeuvědomění)
Reflectly je aplikace pro vedení deníku, která funguje jako přátelský AI společník ve vašem telefonu nebo tabletu a pomáhá vám každý den psát o svých pocitech pomocí podnětů a otázek navržených AI. Sleduje vaši náladu v průběhu času a poskytuje poutavé vizuální grafy a údaje o trendech, které vám pomohou porozumět emocionálním vzorcům a spouštěčům.
Aplikace také zahrnuje prvky pozitivní psychologie, jako jsou denní cvičení zaměřená na vděčnost a všímavost, citáty, afirmace a tipy pro sebezdokonalování, které podporují vaši cestu k duševnímu zdraví a posilují pozitivní myšlení.
Aby motivovala k pravidelnému psaní deníku, nabízí prvky gamifikace, jako jsou série a odměny, které vám pomohou udržet si zvyk psát deník.
Nejlepší funkce aplikace Reflectly
- Získejte personalizované podněty od umělé inteligence na základě vašich předchozích záznamů pro hlubší emocionální prozkoumání.
- Prohlédněte si grafy korelace nálad, abyste zjistili trendy spojující aktivity a emoce v průběhu týdnů.
- Plňte každodenní úkoly související s všímavostí, jako jsou afirmace, a budujte si pozitivní myšlení.
Omezení aplikace Reflectly
- Uživatelé hlásí časté pády aplikace a biometrické selhání po aktualizaci, přičemž profil vykazuje nulová data i přes několik záznamů.
Ceny Reflectly
- Zdarma (s nákupy v aplikaci)
Hodnocení a recenze Reflectly
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Reflectly?
Uživatel Google Play říká:
Celkově velmi dobré. K dispozici je „základní“ verze deníku, která je zdarma a klade různé otázky týkající se každého dne a může podněcovat tipy, jak zůstat pozitivní. „Prémiová“ verze umožňuje více než 100 znaků v hlavní části deníku (druhá verze to neumožňuje) a poskytuje více osobních postřehů. Celkově si nemyslím, že prémiovou verzi potřebujete, a navíc vás neustále nevyzývá k jejímu zakoupení. Miluji ji!
Celkově velmi dobré. K dispozici je „základní“ verze deníku, která je zdarma a klade různé otázky týkající se každého dne a může podněcovat tipy, jak zůstat pozitivní. „Prémiová“ verze umožňuje více než 100 znaků v hlavní části deníku (druhá verze to neumožňuje) a poskytuje více osobních postřehů. Celkově si nemyslím, že prémiovou verzi potřebujete, a navíc vás neustále nevyzývá k jejímu zakoupení. Miluji ji!
Přátelská rada: Pokud nechcete své myšlenky s nikým okamžitě sdílet, můžete se spolehnout na AI. Jednoduše se zeptejte: „Cítím [emoce]. Můžeš mi pomoci rozebrat, co se možná skrývá pod povrchem, bez hodnocení?“
7. Daylio (nejlepší pro sledování nálady s minimálním psaním)
Daylio používá pro vedení deníku vizuální rozhraní založené na ikonách. Místo psaní úplných záznamů můžete zaznamenávat svou náladu a vybírat přednastavené aktivity. Díky ikonám a výzvám ve vašem telefonu se tak zaznamenávání nálady stává zábavnou hrou.
Můžete si vytvořit vlastní cíle (například „Spát 8 hodin“ nebo „Jít na procházku“) a sledovat je pomocí denních sérií a připomínek. Aplikace automaticky sleduje vzorce mezi vaší náladou a denními aktivitami pomocí přehledných grafů a statistik, které vám pomohou identifikovat, jak jednotlivé návyky ovlivňují vaše duševní zdraví.
Nejlepší funkce Daylio
- Prohlédněte si svůj rok na první pohled díky zobrazení ve stylu teplotní mapy „Year in Pixels“ (Rok v pixelech).
- Sledujte své cíle a návyky pomocí sérií a připomínek, abyste si postupem času vybudovali konzistentní přístup.
- Vytvořte si roční zprávu o náladě s podrobným emocionálním přehledem, kterou můžete sdílet s terapeuty.
Omezení aplikace Daylio
- Někteří uživatelé hlásí ztrátu pokroku v sérii, protože záznamy uložené po půlnoci se nezaznamenávají.
Ceny Daylio
- Zdarma
Hodnocení a recenze Daylio
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Daylio?
Uživatel Redditu říká:
Začal jsem ji používat v roce 2018 a zaznamenával jsem si několikrát denně. Nyní ji používám spíše jako deník. Zaznamenávám si všechno, pak možná napíšu krátký komentář nebo připojím fotky. Miluji, když se mi později vybaví vzpomínky a mohu vidět, jak daleko jsem od té doby došel.
Začal jsem ji používat v roce 2018 a zaznamenával jsem si několikrát denně. Nyní ji používám spíše jako deník. Zaznamenávám si všechno, pak možná napíšu krátký komentář nebo připojím fotky. Miluji, když se mi později vybaví vzpomínky a mohu vidět, jak daleko jsem od té doby došel.
🧠 Přátelská rada: Proč by měli lídři vést deník? Výzkumy dokazují, že výjimeční lídři si dělají čas na reflexi. Jejich úspěch závisí na schopnosti využít svůj jedinečný pohled na věc a promítnout jej do svých každodenních rozhodnutí a uvažování.
8. Cestovní deníky (nejlepší pro vyprávění cestovatelských příběhů s tištěnými suvenýry)
Na rozdíl od běžných aplikací pro vedení deníku je Travel Diaries vytvořena speciálně pro dokumentování cest. Umožňuje uživatelům vytvářet strukturované cestovní deníky s položkami uspořádanými podle data, destinace nebo itineráře.
Zápisy jsou stylizovány jako skutečný cestovní magazín a kombinují text, fotografie a mapy do elegantních, rolovacích digitálních deníků, aby váš deník působil spíše jako kurátorský cestovní příběh. Svou práci můžete dokonce uložit online a nechat ji převést do fyzické knihy, která vám bude doručena domů.
Přidejte geotagy a označte polohy na interaktivních mapách, abyste mohli vizuálně sledovat svou trasu a každému záznamu dodat bohatý prostorový kontext, který ukáže, kde se odehrál. Své deníky můžete uchovávat jako soukromé, sdílet je s vybranými přáteli nebo členy rodiny, nebo je zveřejnit jako cestovní blogy, pokud jste influencerem v oblasti cestování.
Nejlepší funkce cestovních deníků
- Zaznamenejte si své cestovní trasy na interaktivní mapě pomocí funkce cestovních špendlíků a označte tak všechna místa, která jste navštívili.
- Sdílejte své cestovní příběhy selektivně publikováním celých deníků nebo jednotlivých kapitol jako online blogů.
- Proměňte svůj digitální deník v profesionálně vytištěnou knihu a vytvořte si hmatatelnou památku na svá dobrodružství.
Omezení cestovních deníků
- Někteří uživatelé hlásí nedostatek offline použití bez možnosti synchronizace po návratu online.
Ceny cestovních deníků
- Navždy zdarma
- Základní: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Online: 39,99 $/měsíc na uživatele
- Tisk: 69,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze cestovních deníků
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Travel Diaries?
Uživatel Trustpilot říká:
Objednala jsem si od této společnosti již pět deníků. Knihy jsou malé a lesklé, což je ideální velikost pro mou polici. Vypadají velmi elegantně. Budu si je objednávat i nadále, jak se budou moje dovolené prodlužovat.
Objednala jsem si od této společnosti již pět deníků. Knihy jsou malé a lesklé, což je ideální velikost pro mou polici. Vypadají velmi elegantně. Budu si je objednávat i nadále, jak se budou moje dovolené prodlužovat.
9. Dabble Me (nejlepší pro vedení deníku prostřednictvím e-mailů za účelem uchování vzpomínek)
Dabble Me je open-source aplikace pro vedení deníku, která vám každý den posílá e-mail s výzvou, abyste se zamysleli nad uplynulým dnem a odpověděli jednoduchou odpovědí.
Nabízí jednoduchý způsob, jak zaznamenávat životní události bez nutnosti používat speciální aplikaci, což ocení zejména ti, kteří preferují e-mail. Můžete si také nastavit frekvenci e-mailů, od denní po měsíční, a mít tak kontrolu nad rytmem psaní deníku.
Získáte příjemné vzpomínky na minulé záznamy ze stejného data, které vám pomohou zamyslet se nad růstem, změnami a vzory v průběhu času a přidají nostalgické, emocionální spojení. Nástroj se řídí minimalistickou filozofií, takže netlačí na série, cíle nebo honosné přehledy. Je navržen spíše pro klidnou sebereflexi než pro sledování produktivity.
Nejlepší funkce Dabble Me
- Vložte do svých záznamů skladby ze Spotify a obohaťte své reflexe o hudební rozměr.
- Importujte starší záznamy ze služeb jako OhLife, Ahhlife a Trailmix. life a sjednoťte tak historii svých deníkových záznamů.
- Označte záznamy klíčovými slovy, jako je „cestování“ nebo „rodina“, abyste mohli snadno organizovat a prohledávat svůj deník.
Omezení aplikace Dabble Me
- Funkce přizpůsobení jsou minimální, což může omezovat personalizaci pro uživatele, kteří požadují větší kontrolu.
Ceny Dabble Me
- Navždy zdarma
- Pro: 4 $/měsíc
Hodnocení a recenze Dabble Me
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si časovač na 10–15 minut a napište vše, co vám běží hlavou. Neorganizujte, neupravujte a nestarejte se o pravopis. Zahrňte náhodné myšlenky, starosti, úkoly, nápady, frustrace, věci, které si musíte zapamatovat, a lidi, na které myslíte, doslova vše, co vás napadne. Cílem je přenést duševní zátěž z vaší mysli na papír.
10. Evernote (nejlepší pro pokročilé pořizování poznámek za účelem zvýšení produktivity)
Evernote vylepšuje vedení deníku pomocí inteligentního vyhledávání a správy úkolů, což usnadňuje soustředění se na cíle duševního zdraví a postupné zvyšování produktivity. Můžete psát deník v jakémkoli formátu – psát, diktovat, připojovat soubory, skenovat ručně psané poznámky nebo vkládat fotografie – aby byly vaše záznamy dynamičtější.
Pokud rádi vedete oddělené deníky, například osobní, vděčnost, cestování, práce atd., Evernote vám umožňuje organizovat vaše deníkové záznamy pomocí poznámkových bloků, značek a hromádek pro podrobnou kategorizaci.
Díky výkonným vyhledávacím funkcím tohoto nástroje můžete snadno najít starší záznamy v deníku, a to i v ručně psaných poznámkách, souborech PDF a obrázcích.
Nejlepší funkce Evernote
- Pomocí vyhledávání založeného na umělé inteligenci můžete klást otázky v přirozeném jazyce a získávat odpovědi z vašich poznámek, souborů PDF, obrázků a rukopisu.
- Přepište mediální soubory automaticky do upravitelného textu pomocí AI Transcribe, který podporuje více než 50 jazyků.
- Přizpůsobte si své poznámky pomocí bohatých možností formátování, včetně tabulek, kontrolních seznamů a bloků kódu.
Omezení Evernote
- Někteří uživatelé hlásí časté vyskakovací okna bezplatné verze, které nabízejí placené aktualizace a omezení synchronizace na jedno zařízení.
Ceny Evernote
- Navždy zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 17,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Evernote?
Uživatel G2 říká:
Do svého účtu Evernote mohu ukládat téměř cokoli, psané poznámky, výstřižky z webových stránek, soubory PDF, obrázky. Funkce Web Clipper a „email to Inbox” jsou pro mě obzvláště užitečné.
Do svého účtu Evernote mohu ukládat téměř cokoli, psané poznámky, výstřižky z webových stránek, soubory PDF, obrázky. Funkce Web Clipper a „email to Inbox” jsou pro mě obzvláště užitečné.
Dejte svým myšlenkám bezpečný domov s ClickUp
Krása vedení deníku spočívá v tom, že od vás nevyžaduje dokonalost, ale pouze přítomnost. A pokud hledáte prostor, který tuto přítomnost skutečně podporuje, ClickUp by mohl být tím pravým místem pro vás.
S ClickUp Docs získáte přehledný, přizpůsobitelný prostor pro reflexi – ať už se jedná o seznam vděčnosti, denní záznamy nebo dlouhé, nefiltrované myšlenky.
ClickUp Tasks vám pomůže začlenit vedení deníku do vaší rutiny, a to díky sledování nálady a návykům, které vás udrží na správné cestě.
A když se zaseknete, ClickUp Brain nabízí promyšlené podněty, reflexe a dokonce i shrnutí, které vám pomohou pochopit, co se skutečně děje. Pro rychlé myšlenky na cestách je ClickUp Notepad vaším klidným prostorem, kde si můžete dělat poznámky a oddechnout si.
Jedna platforma pro všechny vaše potřeby v oblasti vedení deníku. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!