13 nejlepších nástrojů pro nasazování softwaru pro týmy DevOps (2025)

Napsali jste kód, prošli jste všemi testy a nyní je čas na spuštění. Bohužel to však není tak jednoduché.
Jedna nesprávná konfigurace a váš pátek se promění v požární cvičení. Proto může být správný nástroj pro nasazení vaší záchrannou sítí a někdy i zachráncem víkendu.
V tomto blogovém příspěvku jsme shromáždili některé z nejlepších nástrojů pro nasazování softwaru, které týmům DevOps pomáhají s jistotou vydávat nové verze. Ukážeme vám také, jak mohou týmy využít ClickUp k efektivnímu sjednocení procesu vývoje softwaru. 🎯
Přehled nejlepších nástrojů pro nasazování softwaru
Zde je stručné srovnání nejlepších nástrojů pro nasazování softwaru:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|Jenkins
|Vysoce přizpůsobitelné CI/CD pipeline s flexibilitou pluginů pro malé vývojářské týmy i velké podnikové CI sestavy.
|Rozsáhlý ekosystém pluginů, deklarativní a skriptované pipeline, integrace se stovkami bezplatných nástrojů
|Zdarma
|GitLab CI/CD
|Jednotná platforma DevOps kombinující správu kódu a CI/CD pro editory kódu a velké podniky používající repozitáře GitLab.
|Integrované CI/CD s systémy správy verzí Git, automatickými DevOps pipeline a pracovními postupy založenými na požadavcích.
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif začíná na 29 USD/měsíc na uživatele.
|CircleCI
|Výkonné sestavení s rychlým paralelním prováděním pro agilní týmy zaměřené na rychlost a efektivitu.
|Podpora ukládání do mezipaměti a paralelismu, orb pro opakovaně použitelné konfigurace, nativní podpora Dockeru
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif začíná na 15 USD/měsíc na uživatele.
|Azure DevOps
|Komplexní správa životního cyklu vývoje pro podnikové vývojové týmy využívající technologickou platformu Microsoft.
|Azure Pipelines, správa verzí, nativní integrace se službami Azure a Microsoft Configuration Manager
|Ceny na míru
|AWS CodeDeploy
|Automatizované nasazení na Amazon EC2, Lambda a lokální servery pro týmy pracující s nativní infrastrukturou AWS a hybridní infrastrukturou.
|Nasazení na místě a modré/zelené nasazení, nativní integrace služeb AWS, háčky událostí životního cyklu
|Ceny na míru
|Octopus Deploy
|Automatizovaná koordinace vydávání verzí a infrastruktury pro týmy, které potřebují kontrolované a opakovatelné vydávání verzí.
|Runbooky pro automatizaci DevOps, nasazení pro více uživatelů, balíčky aplikací s verzemi
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 360 USD/rok za 10 projektů.
|Argo CD
|Nasazení Kubernetes založené na GitOps s deklarativní synchronizací pro týmy platformového inženýrství a DevOps používající K8s
|Vzor App-of-Apps, deklarativní synchronizace Git, automatická detekce odchylek
|Zdarma
|Ansible
|Automatizace bez agentů pro provisioning, nasazení a správu konfigurace pro systémové administrátory a týmy infrastruktury spravující flotily.
|Automatizace založená na playbooku, deklarativní konfigurace založené na YAML, spouštění SSH bez agentů
|Ceny na míru
|TeamCity
|Kontinuální integrace s hlubokým přizpůsobením sestavení a paralelizací pro technické týmy, které hledají flexibilitu a kontrolu.
|Vytvářejte řetězce a závislosti snapshotů, sdružujte agenty, konfigurujte pipeline založené na Kotlinu.
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 18 USD/měsíc pro tři uživatele.
|Atlassian Bamboo
|CI/CD integrované s Jira a Bitbucket pro týmy, které již používají nástroje Atlassian.
|Plánujte větve pro vytváření funkcí, těsnou integraci Jira/Bitbucket, projekty nasazení
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 1 200 USD/rok na uživatele.
|Chef
|Automatizace infrastruktury založená na zásadách pro provozní týmy spravující infrastrukturu jako kód
|Kuchařky a recepty, Chef Infra a Chef Automate, auditování shody
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 59 USD/rok.
|Puppet
|Prosazování konfigurace systému v hybridních prostředích pro velké IT organizace spravující složitou infrastrukturu
|Idempotentní konfigurační jazyk, moduly Puppet Forge, vynucování přístupu na základě rolí
|Ceny na míru
|Spinnaker
|Kontinuální dodávky v prostředí s více cloudy s pokročilými strategiemi nasazení pro týmy, které provádějí nasazení v AWS, GCP, Azure nebo K8s.
|Nasazení typu blue/green a canary, fáze ručního posuzování, funkce kontinuálního nasazení, centralizované řízení více cloudů
|Zdarma
Co byste měli hledat v nástrojích pro nasazování softwaru?
Při hodnocení nástrojů DevOps upřednostňujte funkce, které mají přímý vliv na rychlost vydávání, stabilitu a viditelnost v různých prostředích. Hledejte:
- Flexibilita pipeline: Podporuje vícestupňové pracovní postupy, podmíněné kroky a vlastní spouštěče pro různé potřeby nasazení.
- Podpora více cloudů: Umožňuje konzistentní nasazení v AWS, Azure, Google Cloud nebo Kubernetes bez přepisování pracovních postupů.
- Mechanismy vrácení: Nabízejí automatické nebo ruční možnosti vrácení v případě selhání nasazení.
- Podpora infrastruktury jako kódu: Umožňuje verziovat konfiguraci a logiku nasazení.
- Integrace s monitorovacími nástroji: Propojení s Prometheus, Datadog nebo New Relic pro sledování dopadu nasazení v reálném čase.
- Kontrola přístupu a schvalování: Prosazuje kontrolu přístupu na základě rolí, manuální brány a omezená okna nasazení, aby se snížilo riziko.
- Správa artefaktů: Zajišťuje balení a sledování nasaditelných komponent a zaručuje reprodukovatelnost napříč prostředími.
13 nejlepších nástrojů pro nasazování softwaru
Život softwarového vývojáře je nejistý. V jednu chvíli slučujete čistý kód a v další jste vzhůru ve 2 hodiny ráno a řešíte neúspěšné nasazení.
Abychom vám pomohli tyto problémy vyřešit, přinášíme vám náš výběr nejlepších nástrojů pro nasazování softwaru. 👇
1. Jenkins (nejlepší pro vysoce přizpůsobitelné CI/CD pipeline s flexibilitou pluginů)
Jenkins je open-source automatizační server, který týmům umožňuje konzistentně vytvářet, testovat a nasazovat aplikace.
Slouží jako motor pro pracovní postupy kontinuální integrace (CI) a kontinuálního dodávání (CD) a automatizuje opakující se vývojové úkoly.
Díky své rozšiřitelnosti mohou týmy integrovat Jenkins prakticky s jakýmkoli nástrojem v životním cyklu vývoje softwaru. Můžete také definovat vlastní pracovní postupy nasazení pomocí skriptovaných nebo deklarativních pipeline, zpracovávat více prostředí a integrovat nástroje jako Docker, Kubernetes a poskytovatele cloudových služeb.
Nejlepší funkce Jenkins
- Definujte pracovní postupy CI/CD jako kód pomocí Jenkins Pipelines, což umožňuje kontrolu verzí a opakovatelné nasazení.
- Rozšiřte funkčnost pomocí více než 1 800 pluginů, které se připojují ke cloudovým službám, správě verzí, kontejnerovým nástrojům, automatizovaným testovacím rámcům a dalším.
- Spouštějte úlohy na více počítačích (agentech) a zkraťte tak čekací doby u rozsáhlých projektů.
- Nasazujte pomocí pracovních postupů GitOps s Jenkins X a automaticky propagujte aplikace mezi prostředími.
Omezení Jenkins
- Počáteční nastavení a konfigurace mohou být složité.
- Jelikož se jedná o open-source, postrádá oficiální zákaznickou podporu.
Ceny Jenkins
- Zdarma
Hodnocení a recenze Jenkins
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jenkinsovi?
Přímo z recenze G2:
Jenkins je open source a jeho implementace do našeho ekosystému není nijak nákladná... Počáteční nastavení však vyžaduje hodně času a úsilí. V některých případech budeme muset ručně ladit pipeline a řešit problémy.
2. GitLab CI/CD (nejlepší pro kombinaci správy kódu a CI/CD)
GitLab CI/CD je úzce integrován do platformy GitLab, což týmům umožňuje definovat, spouštět a spravovat automatizované nasazovací pipeline přímo vedle jejich zdrojového kódu.
Vývojáři konfigurují pipeline prostřednictvím souboru .gitlab-ci.yml, kde definují úlohy, fáze a podmínky pro provedení. Podporuje také paralelní a sekvenční provádění úloh. Navíc GitLab Duo integruje funkce umělé inteligence, jako jsou návrhy kódu a vysvětlení zranitelností, přímo do pracovního postupu vývojářů, aby se zvýšila produktivita a bezpečnost.
Nejlepší funkce GitLab CI/CD
- Přiřazujte úlohy hostovaným nebo vlastním runnerům GitLab napříč platformami s podporou kontejnerů, shellů a virtuálních strojů.
- Automaticky provádějte pipeline při pushování, slučování požadavků nebo podle plánů a překonejte tak výzvy v oblasti vývoje softwaru.
- Vložte proměnné prostředí a chráněné přihlašovací údaje do úloh, aniž byste je odhalili v protokolech nebo konfiguracích.
- Vizualizujte průběh commitů v jednotlivých fázích sestavení, testování a nasazení.
Omezení GitLab CI/CD
- Není ideální pro veřejnou spolupráci v oblasti open source nebo viditelnost komunity.
- Ačkoli bezplatná verze je velkorysá, některé pokročilejší funkce zabezpečení a nasazení jsou k dispozici pouze v dražších verzích.
- Některé nové funkce (například proměnné CI/CD) jsou skryté v nastavení, což novým uživatelům ztěžuje jejich vyhledání.
Ceny GitLab CI/CD
- Zdarma
- Premium: Ceny na míru
- Ultimate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze GitLab CI/CD
- G2: 4,5/5 (více než 840 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 100 recenzí)
🧠 Zajímavost: Termín „software" se poprvé objevil v tisku již v lednu 1958 v matematickém časopise Johna W. Tukeyho z Princetonu, kde popisoval programové rutiny a kompilátory.
3. CircleCI (nejlepší pro výkonnostní sestavení s rychlým paralelním prováděním)
CircleCI podporuje pipeline v samostatně hostovaných nebo cloudových prostředích pomocí jednoduché konfigurace YAML. Úlohy můžete spouštět v kontejnerech Docker, virtuálních strojích Linux nebo počítačích macOS bez nutnosti ručního nastavení.
Klíčovou funkcí CircleCI jsou Orbs, sdílené balíčky konfigurace CircleCI, které lze použít ke zjednodušení složitých integrací a snížení množství boilerplate kódu v definicích pipeline.
Platforma podporuje paralelní provádění, škálování zdrojů a vlastní pracovní postupy, takže můžete zpracovávat cokoli od mobilních aplikací po kód infrastruktury.
Nejlepší funkce CircleCI
- Využijte automatické rozdělení testů k urychlení rozsáhlých testovacích sad na více počítačích.
- Využívejte opakovaně použitelné, verzované úryvky konfigurace pro každodenní úkoly a integraci nástrojů.
- Pomocí panelu Insights můžete sledovat délku trvání úloh, trendy selhání a míru úspěšnosti.
- Přiřaďte konkrétní výpočetní třídy pro každý krok, abyste optimalizovali náklady nebo výkonnostní metriky.
- Efektivně odstraňujte chyby v neúspěšných úlohách pomocí přímého přístupu SSH do prostředí sestavení.
Omezení CircleCI
- Implementace velmi složitých pracovních postupů nasazení na podnikové úrovni s mnoha manuálními bránami může být náročná.
- Úlohy náročné na výkon mohou čelit pomalejšímu běhu nebo zpožděním v řadě.
Ceny CircleCI
- Zdarma
- Výkon: 15 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CircleCI
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CircleCI?
Zde je jedna z recenzí na G2:
Jejich uživatelské rozhraní je skvělé. Nastavení CI pipeline se všemi funkcemi Dockeru a různými možnostmi z něj dělá skvělou volbu pro vaši CI pipeline... Někdy je nutné CI nastavení aktualizovat (některé staré verze přestávají být podporovány atd.).
📖 Další informace: Nástroje pro automatizaci DevOps, které zefektivní váš pracovní postup
4. Azure DevOps (nejlepší pro správu životního cyklu vývoje v Microsoftu)
Azure DevOps, který je součástí ekosystému Microsoft, kombinuje správu verzí, CI/CD pipeline, testovací plány a správu artefaktů. Umožňuje týmům definovat a spravovat automatizované procesy nasazování softwaru v rámci stejné platformy, kterou používají pro spolupráci.
Azure Pipelines podporuje jak klasické vytváření pipeline pomocí grafického uživatelského rozhraní, tak moderní definice „pipeline-as-code“ založené na YAML. Díky této flexibilitě je přístupný týmům s různou úrovní odborných znalostí.
Díky integrovaným funkcím, jako jsou release gates, získáte úplnou kontrolu nad tím, jak je software vytvářen a dodáván.
Nejlepší funkce Azure DevOps
- Vydávejte na Azure, AWS, GCP nebo na lokálních serverech z jediného potrubí.
- Spravujte celý životní cyklus aplikace od plánování po nasazení v jedné sadě.
- Publikujte a využívejte balíčky jako NuGet, npm a Maven přímo z Azure Artifacts.
- Sledujte ruční nasazení v Boards , abyste zachovali sledovatelnost od požadavku na funkci až po vydání do produkce.
Omezení Azure DevOps
- Uživatelé hlásí potíže s odhadem nákladů a neočekávané poplatky.
- Někteří uživatelé zaznamenali problémy s výkonem nebo výpadky.
- Ačkoli je podpora více cloudů silná, nejplynulejší a nejbohatší zážitek často přináší nasazení do Azure.
Ceny Azure DevOps
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Azure DevOps
- G2: 4,3/5 (více než 580 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
🔍 Věděli jste? Koncept moderního softwaru sahá až k Charlesi Babbageovi v 50. letech 19. století, dlouho předtím, než existovaly elektronické počítače.
5. AWS CodeDeploy (nejlepší pro automatizované nasazení v prostředích EC2, Lambda a on-prem)
AWS CodeDeploy je služba pro automatizaci nasazení, která je součástí sady vývojářských nástrojů AWS. Zajišťuje nasazení na serverech EC2, Lambda a lokálních serverech bez nutnosti manuálního zásahu.
Nejedná se o kompletní platformu CI/CD, ale spíše o specializovaný nástroj zaměřený na fázi nasazení. Pomocí konfiguračních souborů řídí, jak se kód instaluje, kdy se spouštějí háčky a jak se přesouvá provoz.
Tento nástroj podporuje nasazení na místě a modro-zelené nasazení, integruje se s AWS CodePipeline a minimalizuje prostoje automatizací vrácení změn.
Nejlepší funkce AWS CodeDeploy
- Ovládejte háčky životního cyklu a určujte skripty pro každou fázi nasazení pomocí souboru AppSpec.
- Vyberte si metody zavádění, jako jsou blue/green nebo canary, přizpůsobené vaší dostupnosti a toleranci rizika.
- Sledujte stav flotily pomocí integrovaných kontrol stavu a přijímejte nápravná opatření.
- Automaticky spouštějte vrácení zpět pomocí CloudWatch Alarms, abyste se vrátili k poslední stabilní verzi, pokud metriky překročí definované prahové hodnoty.
Omezení AWS CodeDeploy
- Chybí podrobné funkce pro vytváření zpráv, ladění a monitorování.
- Určeno především pro prostředí AWS; není ideální pro hybridní nebo multi-cloudová nasazení.
Ceny AWS CodeDeploy
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AWS CodeDeploy
- G2: 4,2/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o AWS CodeDeploy?
Podle recenze G2:
AWS CodeDeploy předčil naše očekávání. Zjednodušil náš proces nasazování, snížil počet manuálních chyb a zlepšil spolehlivost našich aplikací. Díky své flexibilitě, škálovatelnosti a integraci s dalšími službami AWS se CodeDeploy stal nepostradatelným nástrojem v našem pracovním postupu nepřetržitého dodávání. Vřele jej doporučujeme všem, kteří hledají robustní a automatizované řešení pro nasazování.
AWS CodeDeploy předčil naše očekávání. Zjednodušil náš proces nasazování, snížil počet manuálních chyb a zlepšil spolehlivost našich aplikací. Díky své flexibilitě, škálovatelnosti a integraci s dalšími službami AWS se CodeDeploy stal nepostradatelným nástrojem v našem pracovním postupu nepřetržitého dodávání. Vřele jej doporučujeme všem, kteří hledají robustní a automatizované řešení pro nasazování.
6. Octopus Deploy (nejlepší pro koordinaci vydávání verzí a infrastruktury)
Octopus Deploy se zaměřuje na zjednodušení rozsáhlého nepřetržitého dodávání softwaru. Navazuje tam, kde vaše nástroje CI končí, a automatizuje nasazení do prostředí Kubernetes, multi-cloud a on-prem.
Platforma využívá modelový přístup, kdy jednou definujete proces nasazení, infrastrukturu a životní cyklus vydání a poté tento model používáte pro všechna následující nasazení. Navíc usnadňuje správu softwarových projektů, nahrazuje vlastní skripty opakovaně použitelnými procesy, modelováním prostředí a integrovanou správou vydání.
Nejlepší funkce Octopus Deploy
- Modelujte komplexní nasazení pomocí prostředí a nájemců v různých regionech, u různých zákazníků nebo v různých konfiguracích.
- Automatizujte propagace pomocí Lifecycle a Channels pomocí konzistentních pravidel, schvalování a plánování.
- Prosazujte bezpečnost a dodržování předpisů pomocí podrobných oprávnění a podrobných auditních protokolů.
- Analyzujte selhání nasazení pomocí Octopus AI Assistant pro diagnostiku chyb s ohledem na kontext a návrhy oprav.
Omezení Octopus Deploy
- Jedná se o specializovaný nástroj pro nasazování, který přidává další software do řetězce nástrojů DevOps, namísto poskytování komplexního řešení.
- Některé konfigurace, jako například nasazení pro více uživatelů, mohou působit neohrabaně.
Ceny Octopus Deploy
- Starter: 360 $/rok za 10 projektů
- Profesionální: 4 170 $/rok pro 20 projektů
- Enterprise: 23 400 $/rok pro více než 100 projektů
Hodnocení a recenze Octopus Deploy
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
7. Argo CD (nejlepší pro nasazení Kubernetes založené na GitOps s deklarativní synchronizací)
Argo CD je nativní kontrolér nasazení Kubernetes, který průběžně synchronizuje požadovaný stav aplikace z vašeho úložiště Git do vašich clusterů. Git považuje za jediný zdroj pravdy a automatizuje synchronizaci, když zjistí odchylku.
Jeho vizuální uživatelské rozhraní poskytuje jasný přehled o stavu aplikace, historii nasazení a jakýchkoli odchylkách v konfiguraci. Díky podpoře Helm, Kustomize a dalších nástrojů pro nasazení konfiguračního softwaru běží deklarativně, sleduje jakékoli změny v manifestech a aktualizuje pracovní zatížení.
Nejlepší funkce Argo CD
- Automaticky synchronizujte stav aplikace, abyste zajistili, že váš živý stav Kubernetes vždy odpovídá požadovanému stavu definovanému v Git.
- Spravujte zavádění v různých prostředích pomocí App Projects a seskupujte aplikace podle logických hranic.
- Vizualizujte a odstraňujte chyby v konfiguraci pomocí Diff View a získejte srovnání stavu Git a clusteru.
- Pomocí hooků PreSync, Sync a PostSync můžete aktivovat logiku nasazení typu canary, blue/green nebo vlastní.
Omezení Argo CD
- Jedná se o vysoce specializovaný nástroj navržený výhradně pro Kubernetes, který není vhodný pro nasazení na virtuální stroje nebo do jiných prostředí.
- Když selže synchronizace nebo dojde k poruše aplikace, chybové zprávy jsou často nejasné a vyžadují ruční ladění.
- Funkce pro vrácení změn jsou k dispozici, ale nejsou tak uživatelsky přívětivé.
Ceny Argo CD
- Zdarma
Hodnocení a recenze Argo CD
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Argo CD?
Podle recenze G2:
Jednou z vynikajících funkcí Argo CD je jeho schopnost nepřetržitě monitorovat spuštěné aplikace a porovnávat aktuální stav s požadovaným stavem. Díky tomu je nasazování a správa aplikací Kubernetes neuvěřitelně snadné a vyžaduje minimální úsilí. Uživatelské rozhraní je navíc intuitivní a snadno ovladatelné, což umožňuje plynulou správu složitých nasazení aplikací.
Jednou z vynikajících funkcí Argo CD je jeho schopnost nepřetržitě monitorovat spuštěné aplikace a porovnávat aktuální stav s požadovaným stavem. Díky tomu je nasazování a správa aplikací Kubernetes neuvěřitelně snadné a vyžaduje minimální úsilí. Uživatelské rozhraní je navíc intuitivní a snadno ovladatelné, což umožňuje plynulou správu složitých nasazení aplikací.
8. Ansible (nejlepší pro bezagentové provisioning, konfiguraci a nasazení ve velkém měřítku)
Ansible od Red Hat je výkonný open-source engine pro automatizaci IT, který se používá pro správu konfigurace, nasazování aplikací a automatizaci úkolů.
Umožňuje konzistentní nasazení aplikací v hybridních prostředích pomocí jednoduchých, čitelných YAML playbooků. Nespoléhá se na agenty jako SSH nebo WinRM, díky čemuž je velmi lehký.
Tento nástroj také podporuje kolaborativní automatizaci, která vám umožňuje sdílet playbooky, role a sbírky prostřednictvím Ansible Automation Hub a Galaxy.
Nejlepší funkce Ansible
- Pište a spouštějte Playbooky k definování požadovaného stavu vaší aplikace pomocí deklarativní syntaxe YAML.
- Umožněte průběžné aktualizace a koordinaci logiky napříč více prostředími bez jakýchkoli výpadků.
- Využijte předem připravené, plně podporované automatizační moduly od společnosti Red Hat a partnerů s certifikovanými sbírkami obsahu.
- Spravujte automatizaci v měřítku pomocí Automation Controller a Automation Mesh pro přehlednost a distribuované provádění.
Omezení Ansible
- Pro velmi rozsáhlá prostředí s tisíci uzly může být jeho model bez agentů založený na push pomalejší než nástroje pro správu konfigurace založené na agentech.
- Omezuje procesy založené na identitě a plynulou integraci tajných informací.
- Výchozí provádění úloh v jednom vlákně může zpomalit operace.
Ceny Ansible
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ansible
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
9. TeamCity (nejlepší pro flexibilní kontinuální integraci s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení sestavení)
TeamCity od JetBrains je nástroj pro nasazování softwaru, který zvládá dodávky v jakémkoli měřítku, od jednotlivých projektů až po podnikové pipeline. Podporuje sestavení z více repozitářů, automatické paralelní testování a dynamické spouštění pipeline.
TeamCity poskytuje vynikající reportování sestavení a testování a nabízí podrobné informace a analýzy, které týmům pomáhají rychle identifikovat selhání a úzká místa ve výkonu. Ať už je platforma hostována v cloudu nebo lokálně, integruje se se všemi hlavními systémy VCS a poskytuje živou zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce TeamCity
- Spouštějte sestavení podmíněně pomocí Adaptable Build Triggers a filtrujte podle autora commitu, cesty k souboru nebo větve.
- Optimalizujte testovací cykly pomocí testovací inteligence a inteligentní paralelizace, která rozděluje revize kódu mezi agenty podle historie běhu.
- Konfigurujte pipeline jako kód pomocí Kotlin DSL, což umožňuje verzovanou a modulární logiku pipeline.
- Hladká integrace s IDE JetBrains, systémy pro správu verzí a nástroji pro sledování problémů.
Omezení TeamCity
- Ve srovnání s jinými nástroji pro kontinuální nasazování je k dispozici méně pluginů.
- Náklady na licence mohou být pro velké nebo rostoucí týmy významnou položkou výdajů.
- API a instalační příručky nejsou dostatečně srozumitelné, což ztěžuje integraci.
Ceny TeamCity
- TeamCity Pipelines: 18 $/měsíc za tři uživatele
- TeamCity Cloud Enterprise: 54 $/měsíc za tři uživatele
Hodnocení a recenze TeamCity
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TeamCity?
Zpětná vazba z jedné recenze na G2 uvádí:
Snadná integrace s různými nástroji a službami, rychlá odezva, dostupnost podrobných protokolů pro řešení případných problémů a pečlivé výsledky sestavení s automatickými e-maily a oznámeními jsou velmi praktické... Nedostatek dokumentace však ztěžuje počáteční nastavení.
10. Atlassian Bamboo (nejlepší pro CI/CD úzce integrované s Jira a Bitbucket)
Bamboo je řešení CI/CD od společnosti Atlassian, které automatizuje nasazovací pipeline s plnou sledovatelností napříč kódem, sestaveními, testy a vydáváním. Podporuje specializované nasazovací projekty, pracovní postupy specifické pro jednotlivé větve a okamžitou obnovu po havárii.
Díky hluboké integraci do Jira a Bitbucket vám umožňuje udržet kontrolu nad prostředími, oprávněními a spouštěči. Je to spolehlivá volba pro organizace, které již značně investovaly do ekosystému Atlassian a chtějí nástroj CI/CD, který v něm funguje bezproblémově.
Nejlepší funkce Atlassian Bamboo
- Umožněte vydání specifická pro jednotlivé větve pomocí nástroje Branch Deployment k izolaci vývojových toků.
- Automatizujte integraci kódu mezi větvemi pomocí funkce Automatic Merging a omezte ruční řešení konfliktů.
- Spravujte kapacitu agentů pomocí Elastic a Remote Agents a škálujte nasazení na základě zatížení nebo prostředí.
- Rychlá obnova po selhání díky integrované funkci Disaster Recovery, která zajišťuje provozuschopnost během problémů s nasazením.
Omezení Atlassian Bamboo
- Někteří uživatelé zaznamenali zpoždění v dodávkových kanálech nebo pomalé časy provádění.
- Uživatelé jsou nuceni migrovat kvůli ukončení podpory on-prem verze.
Ceny Atlassian Bamboo
- Bezplatná zkušební verze
- Datové centrum: 1200 $ (neomezený počet úloh, jeden vzdálený agent)
Hodnocení a recenze Atlassian Bamboo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Chef (nejlepší pro automatizaci infrastruktury založenou na zásadách pomocí kódu)
Chef je nástroj pro automatizaci konfigurace a nasazení, který spravuje infrastrukturu a dodávku aplikací v cloudových, hybridních a okrajových prostředích.
Platforma funguje na deklarativním modelu založeném na agentech, přičemž na každém spravovaném serveru je nainstalován Chef Infra Client.
Pomocí přístupu založeného na kódu definuje stav systému pomocí „receptů“ založených na Ruby nebo modulárních plánů, které shromažďují všechny závislosti aplikací do přenositelných, neměnných artefaktů.
Nejlepší funkce Chef
- Vytvářejte přenositelné sestavení pomocí aplikace Chef App Delivery, která sdružuje všechny závislosti běhu do jediného artefaktu.
- Aplikujte konzistentní zásady pomocí Policy as Code k automatizaci změn konfigurace napříč prostředími.
- Bezpečné nasazení v měřítku s Edge Management Agent, který zajišťuje dodávku aplikací, monitorování a vrácení zpět na okrajových zařízeních.
- Prosazujte pravidla dodržování předpisů pomocí Chef InSpec, abyste mohli v reálném čase kontrolovat, detekovat a opravovat nesprávné konfigurace.
Omezení Chef
- Nastavení prostředí pro testování kuchařek (např. pomocí Test Kitchen) vyžaduje další úsilí.
- Naučit se je může být náročné, zejména pro osoby, které ještě nejsou obeznámeny s Ruby a principy kódování.
- Uživatelé shledali instalaci a používání panelu Automate méně intuitivním.
Ceny Chef
- Podnikání: 59 $/rok za uzel
- Podnik: 189 $/rok za uzel
- Enterprise Plus: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Chef
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají o Chefovi skuteční uživatelé?
Recenze G2 uvádí:
Progress Chef je z hlediska implementace opravdu snadný. Má velké množství funkcí, včetně správy infrastruktury, automatizace vydávání, správy úkolů, dashboardu a vizualizace atd. Dokumentace Progress Chef může být jednodušší a přizpůsobivější.
12. Puppet (nejlepší pro zajištění konzistentní konfigurace systému v hybridních prostředích)
Puppet se specializuje na definování infrastruktury a nasazení aplikací jako kódu, což umožňuje společný vývoj softwaru prostřednictvím konzistentního, opakovatelného procesu. Používá deklarativní model k popisu stavů systému, takže vaše infrastruktura zůstává v souladu.
Tento model je obzvláště účinný pro udržení stability a souladu s předpisy ve velkém měřítku. Můžete také použít bezpečnostní benchmarky k prosazení rámců souladu s předpisy, jako jsou CIS Benchmarks a DISA STIGs.
Nejlepší funkce Puppet
- Využijte jeho deklarativní doménově specifický jazyk (DSL) k popisu cílových stavů bez nutnosti pevného kódování procesů.
- Prosazujte idempotentní konfigurace a zajistěte, aby kritické systémy zůstaly v souladu s požadovaným stavem.
- Použijte centrální „Puppet master“ ke správě konfigurací uzlů v distribuovaných systémech.
- Škálujte správu infrastruktury od několika serverů až po desítky tisíc.
- Vizualizujte a vytvářejte zprávy o infrastruktuře pomocí AI Assistant.
Omezení Puppet
- Uživatelé hlásí zpoždění při zařazování úkolů do fronty, což má vliv na výkon.
- Silná závislost na Puppet Master; pokud je mimo provoz, nelze spravovat podřízené uzly.
Ceny Puppet
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Puppet
- G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
13. Spinnaker (nejlepší pro kontinuální dodávky v prostředí s více cloudy s pokročilým nasazováním)
Spinnaker je open-source platforma pro nasazování určená pro týmy spravující aplikace napříč několika poskytovateli cloudových služeb. Původně byla vytvořena a otestována společností Netflix a nabízí precizní kontrolu nad nasazovacími procesy s nativní podporou pokročilých strategií zavádění.
Je výslovně navržen pro vysokorychlostní a spolehlivé dodávání softwaru v podnikovém měřítku. Díky integrovanému přístupu založenému na rolích, časově omezenému provádění a nativním monitorovacím háčkům je ideální pro správu nasazení na produkční úrovni.
Nejlepší funkce Spinnakeru
- Vytvářejte a spravujte sofistikované vícestupňové nasazovací pipeline pro multicloudová prostředí.
- Využijte možnosti jako highlander, blue/green a canary, abyste přizpůsobili plány zavádění vaší toleranci rizika a potřebám provozu.
- Omezte, kdy mohou být spuštěny určité fáze pipeline, abyste se vyhnuli špičkám nebo zajistili dohled.
- Nainstalujte, nakonfigurujte a udržujte svou instanci Spinnaker pomocí Spinnaker’s Halyard CLI.
- Integrujte s poskytovateli identit, jako jsou LDAP, OAuth, SAML nebo GitHub Teams, abyste mohli spravovat přístup uživatelů a viditelnost projektů.
Omezení Spinnakeru
- Žádné nativní upozornění nebo monitorování neúspěšných podů nebo služeb
- Oficiální a komunitní dokumentace je roztříštěná, což ztěžuje řešení problémů nebo implementaci konkrétních pracovních postupů.
- Jedná se o specializovanou platformu CD, proto musí být spárována se samostatným nástrojem CI (například Jenkins nebo GitLab CI), aby bylo možné zpracovat fáze sestavení a testování životního cyklu.
Ceny Spinnakeru
- Zdarma
Hodnocení a recenze Spinnaker
- G2: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další softwarové vývojářské nástroje
Pokud vám tyto nástroje pro nasazování softwaru ještě nepřipadají jako ta správná volba, zde je další možnost, kterou můžete zvážit. 🤩
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, dokumenty a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním pomocí umělé inteligence nové generace.
ClickUp sice software nenasazuje, ale s přesností a rychlostí podporuje vše, co s tímto procesem souvisí. Navíc spolupracuje s vašimi nástroji Git nebo CI/CD a prostřednictvím integrace ClickUp poskytuje přehled o celém procesu v reálném čase.
- GitHub, GitLab a Bitbucket: Propojte commity, větve a pull requesty s úkoly a zobrazte stav sloučení přímo v ClickUp.
- Jenkins a CircleCI: Proměňte upozornění z pipeline na akční úkoly a automaticky aktualizujte stavy, když sestavení proběhne úspěšně nebo selže.
- Sentry a další nástroje pro monitorování chyb: Automatické vytváření ticketů s chybami na základě upozornění na chyby
Od plánování sprintů a úpravy backlogu po koordinaci týmu, dokumentaci a automatizované následné kroky – řešení pro správu softwarových týmových projektů ClickUp poskytuje vše, co potřebujete pro váš pracovní postup nasazení.
Podívejme se, jak to funguje. 👇
🌀 Spravujte agilní vývojové cykly
ClickUp pro agilní týmy vám dává flexibilitu pracovat podle svých představ, ať už používáte Scrum, Kanban nebo hybridní přístup.
S ClickUp Tasks rozdělte vývojovou práci na zvládnutelné a sledovatelné jednotky, které přímo odpovídají vašim cílům nasazení.
📌 Příklad: Vytváříte novou mikroslužbu. Můžete vytvořit úkol s názvem „Vytvořit autentizační službu“ a poté jej rozdělit na dílčí úkoly, jako jsou „Nastavit schéma databáze“, „Napsat přihlašovací API“, „Spustit jednotkové testy“ a „Peer code review“. Přiřaďte každý z nich správnému vývojáři, nastavte termíny sprintů a sledujte závislosti úkolů v ClickUp.
Jakmile jsou vaše úkoly nastaveny, jde už jen o viditelnost.
S ClickUp Views můžete přepínat mezi zobrazením seznamu pro úpravu backlogu, zobrazením tabule ve stylu Kanban pro denní standupy a zobrazením Ganttova diagramu, abyste sladili svůj vývojový časový plán s milníky nasazení.
A pokud potřebujete přehled o nadcházejících verzích, použijte kalendář nebo časovou osu, abyste odhalili potenciální překážky dříve, než ovlivní produkci.
Sam Morgan, ředitel webových operací ve společnosti The Nine, o svých zkušenostech s platformou říká:
K internímu sledování našich projektů vývoje softwaru používáme ClickUp; správa více projektů a týmů mi usnadňuje práci, je to jeden z nejlepších nástrojů, které jsem dosud používal pro správu svých scrumových a moderních agilních projektů.
K internímu sledování našich projektů vývoje softwaru používáme ClickUp; správa více projektů a týmů mi usnadňuje práci, je to jeden z nejlepších nástrojů, které jsem dosud používal pro správu svých scrumových a moderních agilních projektů.
🌀 Automatizujte opakující se úkoly
ClickUp Automations vám pomůže snížit manuální práci v celém vašem inženýrském procesu pomocí spouštěčů „if this, then that“ (pokud toto, pak tamto). Zde je přehled toho, co můžete automatizovat:
- Automatické přiřazování úkolů pro kontrolu PR , když se karta přesune do stavu „Připraveno ke kontrole“
- Aktualizujte stav úkolu na „Nasazeno“, jakmile nástroje pro nasazování softwaru potvrdí úspěšné vydání.
- Spouštějte upozornění v reálném čase, když je chyba označena jako „kritická“ nebo se posune termín úkolu.
- Nastavte si opakující se připomenutí pro týdenní kontrolní seznamy vydání nebo retrospektivy.
🌀 Využijte jeho asistenta poháněného umělou inteligencí
Zajímá vás, jak využít AI ve vývoji softwaru?
ClickUp Brain je integrovaný modul pro analýzu projektů, který je hladce propojen se všemi částmi vašeho pracovního postupu, od dokumentů a úkolů až po časové osy projektů.
Takto se sníží náklady na vývoj:
- Rychlé plánování: Pomocí nástroje AI Project Manager vytvářejte plány, testovací plány a technické specifikace pomocí odborně navržených nástrojů určených pro agilní týmy.
- Získejte okamžité aktualizace: Shrňte průběh sprintu, stav chyb a dokumenty týkající se návrhu softwaru, aniž byste museli vše ručně číst.
- Automatizujte vylepšování backlogu: Využijte priority a čištění ticketů navrhované umělou inteligencí, které vám pomohou udržovat zdravý a roztříděný backlog.
- Prohledávejte celý svůj pracovní postup: Hledejte konkrétní požadavky na stažení nebo testovací specifikace v úkolech, dokumentech, Git commitech a souborech Google Drive, a to vše najednou pomocí ClickUp Enterprise Search.
- Generujte automatické poznámky z jednání: Nechte ClickUp AI Notetaker zaznamenávat a shrnovat poznámky z jednání, identifikovat akční položky a přidávat je do vašich pracovních postupů.
🌀 Sprintujte chytřeji, ne tvrději
ClickUp Sprints vám umožní provádět vysokorychlostní sprinty bez nutnosti ručního nastavování, sledování nebo předávání. Automaticky spouštějte nové sprinty, uzavírejte dokončené a přenášejte nedokončené úkoly.
Můžete také sčítat odhady z dílčích úkolů, přizpůsobovat body příběhů a přiřazovat úrovně náročnosti, které odpovídají pracovnímu toku vašeho týmu, a filtrovat podle sprintových bodů nebo pracovní zátěže, abyste měli kapacitu pod kontrolou.
Chcete vidět, jak se věci vyvíjejí? Grafy v reálném čase (burnup, burndown, velocity a cumulative flow) poskytují okamžitý přehled, díky kterému můžete identifikovat překážky nebo rozšiřování rozsahu dříve, než vás zpomalí.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain MAX je navržen pro rychlost vývoje. Namísto přepínání mezi protokoly Jenkins a dashboardy GitLab získáte jednoho inteligentního asistenta s umělou inteligencí, který rozumí celému vašemu workflow nasazování.
Potřebujete souhrn vydání? Nadiktujte jej hlasem. Chcete spustit pracovní postup opravy? Stačí požádat. Můžete si dokonce vybrat nejlepší model AI pro daný úkol, ať už je to GPT-4. 1 pro podrobnou analýzu nebo Claude Sonnet pro psaní dokumentace.
🌀 Použijte předem připravenou šablonu
Ušetřete čas při vytváření nastavení pomocí šablony pro vývoj softwaru ClickUp. Vytváří strukturovaný prostor, kde mohou mezifunkční týmy spravovat všechny fáze vývojového cyklu.
- Sledujte úkoly, na kterých se aktivně pracuje, pomocí seznamu týdenních úkolů.
- Zaznamenávejte nápady a funkce pro budoucí čtvrtletí pomocí Master Backlog.
- Zefektivněte proces pro týmy QA, aby mohly zaznamenávat chyby, přiřazovat jim priority a směrovat je.
⚙️ Bonus: Chcete víc? Prozkoumejte některé z nejlepších šablon pro vývoj softwaru přizpůsobených pro testování API, sledování chyb, retrospektivy sprintů a vše mezi tím.
