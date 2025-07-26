10 nejlepších alternativ SavvyCal pro chytřejší plánování a produktivitu

Zabýváte se žádostmi o schůzky, více kalendáři a časovými pásmy? Pokud SavvyCal již zcela nevyhovuje vašim potřebám – ať už z důvodu rozpočtu nebo funkcí – nejste sami.
Najít správné řešení pro správu času může být časově náročné, ale my jsme to zjednodušili.
Tento blog se zabývá nejlepšími alternativami k SavvyCal s klíčovými funkcemi, cenami a recenzemi uživatelů, které vám pomohou vybrat si váš další nástroj pro plánování.
Spoiler alert: Jedna z nich umí všechno – a ano, je to ClickUp . 🧠📅
Proč zvolit těchto 10 alternativ
SavvyCal je spolehlivý nástroj pro plánování, ale zdaleka není dokonalý. Zde jsou hlavní důvody, proč týmy začínají hledat tyto alternativy:
- Pomalé plánování v reálném čase: Zpoždění při přístupu nebo plánování schůzek, což zpomaluje rychle se pohybující týmy, které potřebují rychlé rezervace.
- Škálování je nákladné: Díky cenám za uživatele a absenci trvale bezplatného tarifu se SavvyCal může rychle stát nákladným, jakmile váš tým poroste, zejména pokud se snažíte udržet nízké režijní náklady.
- Omezené nativní integrace: Ačkoli pokrývá základní funkce, jako je Google Calendar, možnosti přímé integrace SavvyCal se mohou jevit jako omezené nebo omezené. Pro týmy, které pravidelně využívají specializované aplikace, jsou jedinou možností složité workaroundy.
- Pevné funkce plánování týmu: Přijetí kalendáře SavvyCal zvyšuje vaši flexibilitu, ale ne o tolik. Chybí mu funkce jako plánování round-robin, sdružená dostupnost nebo dynamické odkazy pro rezervace, které jsou nezbytné pro produktivní pracovní postupy.
- Nevhodné pro týmy s nízkým využitím nebo malé týmy: SavvyCal je dražší než konkurence s podobnými funkcemi, a proto je pro menší firmy neefektivní. Navíc nenabízí bezplatný tarif pro profesionály, kteří plánují pouze příležitostně, což ho činí méně vhodným pro živnostníky nebo nezávislé konzultanty.
🧠 Zajímavost: Studie ukazují, že váš tým může každý týden promarnit dva celé pracovní dny kvůli neefektivitě schůzek a odpovídání na e-maily.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Alternativy k SavvyCal v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Hlavní případ použití
|Ceny
|ClickUp
|– Kombinuje kalendář, úkoly, dokumenty a chat – Plánování pomocí umělé inteligence, pořizování poznámek a shrnutí – Bohatá nabídka šablon
|Týmy, které chtějí komplexní správu projektů a schůzek na jedné platformě
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Calendly
|– Personalizované odkazy pro rezervace – Logika směrování pro pozvané osoby – Inteligentní detekce dostupnosti
|Konzultanti, náboráři a prodejní týmy automatizující schůzky s klienty
|Zdarma; placené tarify od 12 $/měsíc na uživatele
|Motion
|– AI automaticky plánuje schůzky + úkoly – Dynamické bloky pro soustředěnou práci – Přeskupování kalendáře v reálném čase
|Zaneprázdnění profesionálové, kteří potřebují automatizované plánování dne
|Placené tarify od 49 $/měsíc na uživatele
|Doodle
|– Skupinové hlasování o časových slotech – Možnosti anonymního hlasování – Administrátorský panel pro sledování odpovědí
|HR, organizátoři akcí, akademické skupiny koordinující velké nebo flexibilní schůzky
|Zdarma; placené tarify od 14,95 $/měsíc na uživatele
|SimplyMeet. me
|– Rezervace pomocí QR kódu – Podpora placených schůzek – Jednoduchý, mobilní dashboard
|Trenéři, terapeuti a samostatní odborníci, kteří si domlouvají schůzky s klienty
|Zdarma; placené tarify od 11,99 $/měsíc na uživatele
|Acuity
|– Vlastní stránky pro plánování – Přijímací formuláře + fakturace – Pracovní postupy pro platby klientů
|Služby založené na poskytování služeb, jako jsou salony, kliniky a konzultanti
|Placené tarify od 20 $/měsíc na uživatele
|Zoho Bookings
|– Hluboká integrace Zoho CRM – Vlastní typy událostí + lehká automatizace – Samoobslužný portál pro klienty
|Týmy využívající ekosystém Zoho pro celý životní cyklus od získání potenciálního zákazníka po schůzku
|Zdarma; placené tarify od 8 $/měsíc na uživatele
|OneCal
|– Synchronizace více kalendářů – Maskování názvů a branding – Inteligentní rezervace podle časového pásma
|Profesionálové spravující více osobních a pracovních účtů
|Placené tarify od 6 $/měsíc na uživatele
|Cal. com
|– Plně open-source + vlastní hosting – Modulární tržiště pluginů – Směrování potenciálních zákazníků pomocí nativních API
|Vývojáři a technické týmy, které chtějí mít plnou kontrolu nad plánováním
|Zdarma; placené tarify od 15 $/měsíc na uživatele
|YouCanBookMe
|– Chytré návrhy rezervací – Podmíněná logika ve formulářích – Hluboká integrace s kalendářem + CRM
|Týmy, které potřebují synchronizaci kalendáře, automatické rezervace a přizpůsobenou logiku formulářů
|Zdarma; placené tarify od 9 $/měsíc na uživatele
Nejlepší alternativy k SavvyCal, které můžete použít
Jste připraveni překonat omezení SavvyCal a dosáhnout dokonalosti v plánování? Zde jsou nejlepší alternativy na trhu:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní produktivitu a plánování)
Hledáte řešení, jak se zbavit honby za potvrzeními schůzek, zmatením časových pásem a nekonečnými e-maily s odkazy na plánování týmu? Seznamte se s ClickUp – aplikací pro vše, co souvisí s prací, která promění plánování z bolesti hlavy v hladký a efektivní proces.
Plánujte chytřeji s kalendářem ClickUp
ClickUp Calendar je váš vizuální plánovač pro organizování schůzek jako profesionál. Jeho živé rozvržení usnadňuje vyhledávání (a zapamatování) událostí. A to nejlepší? Automaticky blokuje čas pro každý úkol, který vytvoříte, takže váš plán začne pracovat pro vás – bez neustálého ladění.
Naplánujte projekty, naplánujte opakující se události a zobrazte vše v denním, týdenním nebo časovém formátu.
Přetahováním myší můžete změnit termín, filtrovat podle týmu a vytvářet úkoly k provedení – vše v jednom zobrazení. To okamžitě dodá dynamiku každé online schůzce.
💡 Tip pro profesionály: Ušetřete čas přípravou několika předem navržených plánů v centru zdrojů. Tímto způsobem můžete začít pracovat ihned po zahájení nového projektu bez zpoždění způsobeného nastavováním časového plánu.
Zajímá vás, jak optimalizovat úkoly související s vašimi schůzkami? ClickUp má i pro to speciální řešení!
Proměňte schůzky v akci s ClickUp Tasks
ClickUp Tasks je nástroj, který promění slova v činy, před, během i po jakékoli schůzce.
Obsahuje nastavitelné priority, termíny a závislosti, takže vaše úkoly zůstanou v popředí. Připojte dokumenty, propojte dílčí úkoly a přidejte živé komentáře k naplánovaným úkolům pro maximální kontext.
Pokud vaše firma funguje na základě fakturovatelných hodin a projektových hodin, funkce Time Tracking od ClickUp dokáže změřit každou vteřinu vašeho úsilí. Navíc díky chytrým automatizacím, jako jsou podmíněné aktualizace stavu, přesuny souborů a okamžitá oznámení, vše běží hladce bez zbytečné práce navíc.
Využijte umělou inteligenci k rychlejšímu plánování schůzek s ClickUp Brain.
Pokud potřebujete pouze odkaz pro rezervaci, SavvyCal je chytrou volbou. Pokud vás však unavuje, že plánování není propojeno se vším ostatním, co děláte v práci, ClickUp Brain je chytřejší volbou.
ClickUp není jen nástroj pro plánování – je to váš kompletní pracovní prostor pro schůzky s umělou inteligencí. S ClickUp Brain můžete automaticky generovat programy, vyhledávat relevantní dokumenty, přiřazovat úkoly a shrnovat diskuse – to vše ze stejného pracovního prostoru, kde váš tým již spravuje projekty a úkoly.
Ať už plánujete rychlou synchronizaci nebo se připravujete na prezentaci pro klienta, ClickUp Brain vás připraví během několika sekund. Rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru, načte poznámky z předchozích schůzek a dokonce navrhne správné otázky, které byste měli položit – bez nutnosti kopírování a vkládání nebo přepínání mezi aplikacemi.
Pokud před schůzkou potřebujete prolomit ledy nebo zvýšit produktivitu, Brain to zvládne také během několika vteřin.
💡 Tip pro profesionály: Kromě týmové komunikace může Brain najednou vytvářet, delegovat a plánovat úkoly z klíčových poznámek ze schůzek. Stačí se zeptat a ClickUp Brain automaticky přiřadí následné úkoly a zajistí, aby vaše projekty pokračovaly.
A s Brain MAX se tato zkušenost stává hlasově orientovanou. Pomocí funkce Talk to Text můžete diktovat úkoly, zapisovat připomenutí nebo spouštět akce AI pouze pomocí svého hlasu. Nejedná se pouze o převod řeči na text – tato funkce je kontextově a workflow orientovaná a připravená k akci. Představte si ji jako osobního AI společníka, který propojuje vaše nápady přímo s jejich realizací.
Získáte také bezpečný a jednotný přístup ke svým nástrojům – ClickUp, Gmail, Slack, Docs a dalším – bez sdílení dat s třetími stranami nebo přepínání mezi 10 záložkami. Je to AI bez zbytečného rozšiřování.
🔍 Už nemusíte přeskakovat mezi kalendářem, aplikací pro poznámky a správcem úkolůClickUp sjednocuje vaše plánování, dokumentaci a následné akce pod jednou střechou – díky nejnovějším modelům umělé inteligence, jako jsou GPT-4. 1, Claude a Gemini.
V tomhle SavvyCal předčí. Zatímco SavvyCal se zaměřuje na rezervace odkazů a flexibilitu kalendáře, ClickUp eliminuje režijní náklady na schůzky. Nejenže si rezervujete čas, ale také ho získáváte zpět.
Potřebujete náskok? Použijte šablonu kalendáře
Začínáte od nuly? Nemusíte. ClickUp nabízí uživatelsky přívětivé šablony pro vše – od seznamů úkolů až po kalendáře obsahu.
Šablona kalendáře ClickUp je hotové řešení pro týmy, které chtějí zlepšit své plánování. Nabízí šest přizpůsobitelných stavů a praktický souhrnný přehled, který umožňuje efektivně mapovat a sledovat všechny úkoly.
Vlastní pole šablony, jako jsou časové záznamy, cíle, adresy a rozpočty, také pomáhají shrnout informace do každého akčního bodu. Jakmile jsou aktualizovány termíny, výchozí zobrazení kalendáře a časové osy se okamžitě vyplní v reálném čase, aby se zobrazila pracovní zátěž každého týmu a potenciální překážky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenejte si programy schůzek a stručné popisy projektů v bohatém formátu markdown pomocí ClickUp Docs.
- Přepisujte živé schůzky a vytvářejte seznam úkolů s ClickUp AI Notetaker.
- Snadno zaznamenávejte zpětnou vazbu účastníků a podněty před schůzkou pomocí formulářů ClickUp.
- Přiřazujte potenciální zákazníky, aktualizujte stavy a spouštějte okamžitě následné akce pomocí automatizací ClickUp.
- Plánujte úkoly a zefektivněte týmové chaty spolu se schůzkami pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Některá vlastní zobrazení ještě nejsou optimalizována pro mobilní zařízení.
- Využívání všech jeho funkcí bude vyžadovat o něco delší dobu na osvojení.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Nathan G., programátor společnosti Crestron, říká:*
Možnost vytvářet formuláře, spravovat úkoly, položky kalendáře a schůzky činí z ClickUp absolutní nutnost pro každou rostoucí malou firmu. Navíc nová funkce chatu činí externí chatovací aplikace jako Slack nebo Teams zastaralými a zbytečnými pro ty, kteří chtějí snížit počet aplikací, které používají.
Možnost vytvářet formuláře, spravovat úkoly, položky kalendáře a schůzky činí z ClickUp absolutní nutnost pro každou rostoucí malou firmu. Navíc nová funkce chatu činí externí chatovací aplikace jako Slack nebo Teams zastaralými a zbytečnými pro ty, kteří chtějí snížit počet aplikací, které používají.
2. Calendly (nejlepší pro jednoduché a profesionální plánování)
Chcete se vyhnout zdlouhavému dohadování o volném termínu? Calendly je navržen tak, aby zjednodušil rezervaci schůzek. Jeho personalizovaná funkce rezervace vám umožňuje odeslat odkaz na schůzku. Poté si vaši pozvaní mohou prohlédnout vaše volné termíny a rezervovat si čas.
Tento nástroj je také velmi flexibilní a nabízí možnost přizpůsobení typů událostí. Díky tomu lze hladce zvládat jak rychlé schůzky, tak i důkladné revize strategií. Funkce jako call buffers vám navíc pomohou přeskupit se mezi schůzkami, aniž by došlo k narušení vašeho pracovního toku.
Calendly také podporuje směrování formulářů, které na základě odpovědí pozvaných osob nasměrují pozvané osoby ke správnému členovi týmu, což z něj činí oblíbenou volbu pro pracovní postupy v oblasti prodeje, náboru a zapojování klientů.
Calendly se integruje s Google Calendar, Outlook, Zoom, Slack, Salesforce, HubSpot a dalšími významnými aplikacemi, aby zefektivnil potvrzení, připomenutí a přeplánování. Můžete dokonce vložit stránky pro rezervace přímo do svého webu nebo e-mailových kampaní, abyste snížili počet odchodů a dosáhli rychlejší konverze.
Funkce AI: Díky novému asistentovi pro plánování založenému na umělé inteligenci (k dispozici v dražších tarifech) analyzuje Calendly preference a historii schůzek a navrhuje optimální časy, čímž snižuje počet konfliktů v kalendáři a ručních úprav.
Nejlepší funkce Calendly
- Rozložte pracovní zátěž rovnoměrně mezi členy skupiny pomocí plánování typu round-robin.
- Nasměrujte pozvané účastníky schůzky do příslušné skupiny pomocí předběžného dotazníku.
- Zohledněte neobvyklé rozvrhy, jako jsou svátky nebo speciální události, pomocí speciálních přepsání datumu.
- Vložte widgety pro rezervace na úvodní stránky, do newsletterů nebo do center nápovědy.
- Hladká integrace s nástroji jako Salesforce, Zoom, HubSpot a Slack
Omezení Calendly
- Mnoho pokročilých funkcí, jako je round-robin, SSO, branding a směrování, je k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně.
- Chybí robustní integrace s produkty pro zvýšení produktivity a CRM systémy, což omezuje jeho použití pouze na vytváření schůzek.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena začíná na 15 000 USD/rok
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Calendly?
Nejužitečnější vlastností Calendly je, že zabraňuje konfliktům v plánování podle vaší dostupnosti a dostupnosti uživatele na druhé straně obrazovky, což výrazně usnadňuje plánování podle vzájemné kompatibility.
Nejužitečnější vlastností Calendly je, že zabraňuje konfliktům v plánování podle vaší dostupnosti a dostupnosti uživatele na druhé straně obrazovky, což výrazně usnadňuje plánování podle vzájemné kompatibility.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší integrace Calendly, které byste měli znát
3. Motion (nejlepší pro úkoly založené na umělé inteligenci a plánování schůzek)
Motion si své místo na tomto seznamu zaslouží díky hladké integraci umělé inteligence do každodenního plánování. Jeho kalendář s umělou inteligencí, vytvořený pro komplexní události, analyzuje vaše pracovní zatížení a vytváří optimalizovaný denní plán. Pokud se objeví hovor od klienta nebo se posune termín, Motion přeorganizuje váš den tak, aby se vše vešlo.
Jakmile jsou schůzky potvrzeny, automaticky se před každou z nich zablokuje čas na přípravu. Umělá inteligence Motion také vymezí časové úseky pro hluboké soustředění na základě vašich nejnovějších naplánovaných úkolů a pracovních vzorců. Navíc jsou všechny vaše integrované kalendáře sjednoceny do jednoho zobrazení a systém automaticky upraví vaši časovou osu, pokud úkoly trvají déle nebo se jejich priorita sníží.
Můžete nastavit omezení schůzek, abyste se vyhnuli souběžným rezervacím, zablokovat konkrétní časy pro soustředěnou práci nebo určit celé dny jako dny bez schůzek. Automatické stanovení priorit v aplikaci Motion je obzvláště užitečné pro freelancery, manažery a profesionály s neurodiverzitou, kteří chtějí zůstat v obraze, aniž by museli neustále ručně přeplánovávat.
Funkce AI: Umělá inteligence Motion vytváří a průběžně upravuje personalizovaný denní plán na základě naléhavosti, časové citlivosti, preferencí schůzek a vašeho rytmu produktivity.
Nejlepší funkce Motion
- Vytvářejte dynamické plány, které se přizpůsobují změnám díky optimalizaci založené na umělé inteligenci.
- Vyhněte se po sobě jdoucím hovorům nebo si předem nastavte preference, aby byly určité dny bez schůzek.
- Vytvářejte denní plány na základě naléhavosti a vašich pracovních vzorců pomocí rychlých automatizací.
- Automaticky přeplánujte nedokončené úkoly na základě termínů a priority.
- Synchronizujte všechny kalendáře Google a Outlook do jednoho sjednoceného zobrazení.
Omezení pohybu
- Někteří uživatelé považují jeho uživatelské rozhraní za složité, zejména ti, kteří pracují v dynamickém pracovním prostředí.
- Neumožňuje sdílení úkolů a hovorů s externími hosty.
- Naučit se pracovat s tímto programem je poměrně náročné, i přes relativně základní automatizace a funkce.
Ceny Motion
- Pro AI: Ceny začínají na 49 USD/měsíc na uživatele
- Business AI: Od 69 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Recenze aplikace Motion: Je plánování pomocí umělé inteligence pro vás to pravé?
4. Doodle (nejlepší pro skupinové plánování a ankety)
Pokud plánujete velkou schůzku napříč časovými pásmy, Doodle vám může pomoci s bezproblémovým procesem. Díky funkci skupinového hlasování mohou členové týmu označit svou dostupnost a Doodle automaticky navrhne nejlepší možnost.
Zvyšuje také flexibilitu díky možnosti hlasování „v případě potřeby“, která týmům umožňuje navrhnout náhradní časové sloty. Doodle navíc nabízí rychlé pozvánky 1:1, přihlašovací formuláře a personalizované rezervační stránky přizpůsobené místním časovým pásmům. Správci mohou pomocí týmového panelu Doodle sledovat odpovědi, nastavovat připomenutí a spravovat dostupnost více členů týmu.
Doodle se dobře integruje s nástroji jako Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams a Zoom, což pomáhá týmům koordinovat práci i v případě, že používají různé platformy. Ankety týkající se schůzek lze také exportovat nebo vložit do firemních portálů nebo e-mailů, aby byly přístupnější širšímu okruhu uživatelů.
Funkce AI: Inteligentní asistent pro plánování Doodle navrhuje nejčasově efektivnější termíny schůzek pro každého účastníka na základě analýzy odpovědí v anketě a preferencí časových pásem, což týmům pomáhá rychleji dosáhnout konsensu.
Nejlepší funkce Doodle
- Vytvářejte neomezený počet schůzek a ankety a koordinujte je s libovolným počtem účastníků.
- Ušetřete čas plánováním přímo do kalendáře jiné osoby pomocí funkce „Book-on-Behalf“ (Rezervovat jménem).
- Podporujte upřímnou dostupnost bez tlaku okolí díky omezení hlasování, skrytým informacím o účastnících a anonymnímu výběru časových slotů.
- Exportujte data z ankety nebo vložte odkazy do sdílených platforem pro širší koordinaci.
- Integrace s Microsoft 365, Google Workspace, Slack a Zoom
Omezení aplikace Doodle
- Někteří uživatelé považují rozhraní za obtížně ovladatelné a neintuitivní.
- Integrace kalendářových aplikací může být nespolehlivá a způsobit konflikty v důsledku zmeškaných aktualizací nebo chyb synchronizace.
Ceny Doodle
- Zdarma
- Pro: 14,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 19,95 $/měsíc na uživatele (minimálně dva uživatelé)
Hodnocení a recenze Doodle
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Doodle?
Líbí se mi, jak můžete svému týmu nabídnout různé možnosti zasláním Doodle.
Líbí se mi, jak můžete svému týmu nabídnout různé možnosti zasláním Doodle.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatný software pro řízení projektů: nástroje, které stojí za vyzkoušení
5. SimplyMeet. me (nejlepší pro snadné a bezproblémové rezervování schůzek)
SimplyMeet. me je plánovač schůzek, který klade důraz na jednoduchost. Může připomínat Calendly, ale tento nástroj vyniká téměř okamžitým nastavením – i při více integracích.
Nenechte se však zmást jednoduchostí. SimplyMeet.me nabízí také funkce skupinové rezervace, které jsou ideální pro workshopy a webináře, kde velké skupiny požadují stejný časový slot. K dispozici je dokonce možnost sdílení QR kódu, který si klienti mohou naskenovat a rezervovat ze svých telefonů.
Podporuje integraci se Stripe a PayPal pro placené rezervace a uživatelé mohou přizpůsobit nastavení dostupnosti pro opakující se plány nebo sezónní nabídky. SimplyMeet.me také poskytuje možnosti white-labelingu pro plánování s vaší značkou, což je obzvláště užitečné pro profesionály pracující s klienty.
Funkce AI: Ačkoli SimplyMeet.me není založeno na AI, využívá inteligentní logiku k automatizaci úprav časových pásem a navrhuje optimální termíny na základě historických preferencí schůzek a umístění klienta.
Nejlepší funkce SimplyMeet. me
- Organizujte a spravujte všechny závazky pomocí centralizovaného panelu, který vizualizuje všechny naplánované schůzky, minulé schůzky a informace o klientech.
- Zefektivněte fakturaci za konzultace během stejné schůzky díky integraci více platebních metod.
- Spravujte všechny diskuse a události na cestách pomocí mobilní a desktopové aplikace pro správu.
Omezení SimplyMeet. me
- Nabízí omezený rozsah nativních integrací a pro automatizaci využívá Zapier, což komplikuje složitá nastavení.
- Chybí robustní funkce pro vytváření reportů a analýzy v reálném čase, které by poskytovaly podrobné informace o vzorcích schůzek nebo produktivitě.
- Sdílejte odkazy na rezervace pomocí QR kódů pro rychlejší přístup na akcích nebo v obchodech.
- Nabízí integraci se Zapier, Microsoft 365 a Google pro synchronizaci kalendáře.
Ceny SimplyMeet. me
- Jednotlivci: Zdarma
- Profesionální: 11,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SimplyMeet.me
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí v průměru komunikovat s 6 lidmi, aby mohl vykonat svou práci. To znamená, že každý den musí kontaktovat 6 klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed.
Je to skutečný problém – neustálé sledování, zmatek s verzemi a černé díry ve viditelnosti snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager tento problém řeší tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky.
6. Acuity Scheduling (nejlepší pro podniky poskytující služby)
Hledáte flexibilní nástroj pro plánování, který by odpovídal vašemu obchodnímu modelu? Acuity Scheduling je skvělou volbou díky svému zaměření na pracovní postupy založené na službách. Toto řešení se zaměřuje na jedinečné typy schůzek a délku trvání služeb s důrazem na klienta.
Acuity také nabízí bohaté možnosti formátování, které přesně odpovídají tématům značky. Pomocí nastavení konfigurace můžete přizpůsobit drobné detaily, vlastní předplatné a ceny založené na objemu podle harmonogramu uživatele služby. Díky ovládacím prvkům pro white labeling a branding umožňuje Acuity salónům, klinikám a konzultantům vytvořit plynulý zákaznický zážitek od rezervace až po fakturaci.
Podporuje vstupní formuláře, opakující se schůzky, skupinové kurzy a potvrzení e-mailem nebo SMS. Navíc se integruje se Stripe, Square, Google Calendar, Zoom, QuickBooks a více než 500 dalšími nástroji prostřednictvím Zapier, což z něj činí ideální řešení pro firmy, které chtějí automatizovat celý životní cyklus klienta.
Funkce AI: Acuity obsahuje inteligentní logiku plánování, která doporučuje ideální termíny schůzek na základě délky služby, dostupnosti odborníků a časových pásem klientů. Může také automaticky upravovat dostupnost během špiček na základě objemu rezervací.
Nejlepší funkce Acuity Scheduling
- Osvojte si umění upsellingu díky personalizovaným doplňkovým možnostem na stránce plánování.
- Optimalizujte své pracovní vytížení a sledujte schůzky v konkrétních lokalitách díky přístupu k více zdrojům a adresám obchodů.
- Vytvářejte a odesílejte faktury s automaticky vyplněnými údaji o službách a klientech v předem navrženém formátu.
- Nabízejte dárkové poukazy, slevové kódy a individuální platební plány.
- Automaticky synchronizujte kalendáře všech zaměstnanců a servisních místností.
Omezení Acuity Scheduling
- Někteří uživatelé hlásí, že při exportu schůzek dochází k chybám na webových stránkách.
- Chybí možnosti přizpůsobení v portálech, zejména na úvodní stránce pro plánování schůzek s klienty.
- Přístup k více zdrojům a místnostem je k dispozici pouze v dražších tarifech.
- Funkce pro vytváření zpráv jsou omezené pro rozsáhlé operace na více místech.
Ceny Acuity Scheduling
- Novinka: 20 $/měsíc na uživatele
- Rostoucí: 34 $/měsíc na uživatele
- Powerhouse: 61 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Acuity Scheduling
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Acuity Scheduling?
Recenze G2 zní:
Můžete začít bez jakýchkoli zkušeností s CRM a CS a používat tuto aplikaci, která vám bude sedět jako ulitá. Pro mě to bylo perfektní řešení pro plánování, rezervace, správu kalendáře a sledování schůzek s klienty.
Můžete začít bez jakýchkoli zkušeností s CRM a CS a používat tuto aplikaci, která vám bude sedět jako ulitá. Pro mě to bylo perfektní řešení pro plánování, rezervace, správu kalendáře a sledování schůzek s klienty.
7. Zoho Bookings (nejlepší pro týmy využívající ekosystém Zoho)
Zoho Bookings je ideální volbou pro týmy, které chtějí zůstat v rámci stejného ekosystému, a je také velmi výkonný. Jeho jednotné rozhraní usnadňuje každodenní plánování, zatímco specializované pracovní prostory zjednodušují spolupráci.
Řešení také během nastavení navrhuje několik typů schůzek přizpůsobených vašemu odvětví. A pokud má váš tým specifické hovory, administrátoři mohou přidat vlastní typy událostí pro cokoli od hodnocení ziskovosti až po oslavy narozenin.
Navíc mohou manažeři jedním kliknutím přidat lehkou automatizaci se specifickými spouštěči pro všechny interní schůzky, které následují po hovoru s klientem. Zoho Bookings se integruje se Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho SalesIQ a jeho platebními systémy, což umožňuje kompletní automatizaci životního cyklu od získání potenciálního zákazníka přes schůzku až po následné kroky.
Funkce AI: Při použití v ekosystému Zoho může Zoho Bookings využívat AI asistenta Zoho, Zia, k automatickému vyplňování formulářů, analýze trendů v rezervacích a doporučování následných akcí na základě chování zákazníků a četnosti schůzek.
Nejlepší funkce Zoho Bookings
- Naplánujte si den podle svých představ pomocí jednoduchých pravidel, jako je vypnutí přeplánování nebo nastavení minimální lhůty pro oznámení.
- Umožněte klientům aktualizovat své schůzky a přistupovat k jejich historii sami pomocí speciálního zákaznického portálu.
- Okamžitě integrujte s celým ekosystémem Zoho, včetně Zoho CRM, SalesIQ, Zohodesk a jeho vestavěných platebních platforem.
- Přiřaďte různé služby různým členům týmu a synchronizujte plány v reálném čase.
- Používejte webhooky a API k spouštění externích pracovních postupů nebo aktualizací CRM.
Omezení Zoho Bookings
- Nabízí velmi omezený bezplatný tarif, díky čemuž je vhodnější pro velké podniky a týmy.
- Nastavení bez existujícího ekosystému Zoho je zdlouhavý, neintuitivní proces, který vyžaduje specializované znalosti.
- Rozhraní a možnosti přizpůsobení jsou mimo Zoho stack omezené.
Ceny Zoho Bookings
- Navždy zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12 $/měsíc na uživatele
- Flex: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoho Bookings
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarová řešení pro správu schůzek a agendy
8. OneCal (nejlepší pro synchronizaci a personalizaci kalendáře)
Chcete-li zvládat všechny kalendáře bez přepínání mezi záložkami, OneCal se často objevuje mezi nejoblíbenějšími volbami. Jeho design zaměřený na ochranu soukromí vám umožňuje kontrolovat, které podrobnosti se synchronizují mezi kalendáři, od názvů až po seznamy účastníků. Pokud chcete, aby vaše osobní schůzky zůstaly soukromé, OneCal může daný čas okamžitě zablokovat jako „Zaneprázdněn“.
Kromě synchronizace obsahují rezervační stránky OneCal prvky, jako jsou odkazy na sociální média, které zvyšují zapojení a prezentují vaši značku. Můžete také zadat vlastní URL adresu, která po provedení rezervace přesměruje pozvané osoby na stránku zdrojů nebo stránku s poděkováním. Uživatelé mohou přizpůsobit jazyk a formátování pozvánek, díky čemuž se zážitek více přizpůsobí globálnímu nebo specializovanému publiku.
OneCal se také integruje s Outlookem, Microsoft 365 a Google Workspace a nabízí multidirekční synchronizaci mezi více kalendáři, takže se schůzky nikdy nekolidují, a to ani mezi pracovními a osobními účty.
Funkce AI: OneCal využívá inteligentní synchronizační pravidla k detekci potenciálních konfliktů a automatické aktualizaci překrývajících se událostí napříč platformami, čímž zajišťuje, že vaše dostupnost vždy odráží nejnovější údaje, a to i napříč různými časovými pásmy nebo účty.
Nejlepší funkce OneCal
- Ovládejte synchronizaci mezi osobními, pracovními a individuálními kalendáři klientů díky multidirekční synchronizaci.
- Skrývejte názvy a podrobnosti podle svých preferencí pomocí automatizací, předdefinovaných barev, e-mailových odpovědí a dalších funkcí.
- Změňte jazyk, ve kterém jsou pozvánky prezentovány, a přizpůsobte se globálnímu týmu díky překladům odkazů na plánování OneCal.
- Přizpůsobte si stránky pro rezervace pomocí brandingu, přesměrovacích odkazů a polí pro interakci.
- Integrace s kalendáři Google, Microsoft a Apple pro plynulou správu
Omezení OneCal
- Někteří uživatelé považují za náročné sdílet dostupnost svého týmu nebo koordinovat události s kolegy.
- Podporuje pouze populární integrace kalendářů a nesynchronizuje soubory ani média mezi platformami.
- Omezené reportování nebo analytika pro sledování trendů v plánování nebo neúčasti
Ceny OneCal
- Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze OneCal
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o OneCal?
Recenze G2 zní:
Velmi snadné použití, FANTASTICKÁ podpora, snadná integrace a implementace. Používám ho denně. Jen funkce synchronizace kalendáře stojí za tu cenu a uživatelské rozhraní je vynikající.
Velmi snadné použití, FANTASTICKÁ podpora, snadná integrace a implementace. Používám ho denně. Jen funkce synchronizace kalendáře stojí za tu cenu a uživatelské rozhraní je vynikající.
9. Cal. com (nejlepší pro flexibilitu plánování s otevřeným zdrojovým kódem)
Cal. com je správce schůzek, který byl vytvořen s cílem upřednostnit úplnou kontrolu nad plánováním. Jako open-source řešení vám umožňuje hostovat vaše servery a vše přizpůsobit vaší značce – bez loga Cal. com, pouze ve vašem stylu.
Nyní už nejde jen o vlastní přizpůsobení. Řešení nabízí základní funkce, jako je plánování podle principu round-robin, rezervace skupinového kalendáře a personalizované pozvánky, které umožňují efektivně spravovat schůzky s klienty nebo týmem.
Navíc má speciální API pro spouštění nejsložitějších požadavků, jako je odesílání připomínek schůzek, aktualizace záznamů CRM nebo automatické přiřazování potenciálních zákazníků. Tržiště pluginů platformy zahrnuje platební nástroje, formuláře souhlasu, synchronizaci CRM a další funkce, které vám poskytují modulární kontrolu nad vaším plánovacím stackem.
Funkce AI: Ačkoli je Cal.com primárně určen pro vývojáře, lze jej prostřednictvím API integrovat s externími službami AI – například pro automatické generování potvrzení rezervací, analýzu dostupnosti nebo doporučování termínů schůzek na základě historického chování.
💡 Tip pro profesionály: Pokud vaše firma již využívá cloudového poskytovatele, který podporuje vlastní hostování, použijte open-source aplikace. Tím rychle snížíte náklady na infrastrukturu a uvolníte rozpočet pro rozsáhlejší přizpůsobení.
Nejlepší funkce Cal. com
- Nasměrujte zájemce k správnému týmu na základě jejich údajů, jako je odvětví a velikost společnosti, pomocí nativního softwaru pro směrování potenciálních zákazníků.
- Snižte počet promarněných příležitostí díky integrované kalkulačce časových pásem.
- Přidejte během několika sekund základní funkce, jako jsou platby, videohovory, připomenutí a formuláře souhlasu, pomocí pluginů z obchodu Cal.com.
- Hostujte si je na své doméně s plnou podporou white labelingu.
- Vytvářejte modulární pracovní postupy pomocí vývojářského API Cal.com a komunitních pluginů.
Omezení Cal. com
- Nastavení a údržba vyžadují technické znalosti.
- Používání funkce API může být poměrně nákladné.
- Méně možností plug-and-play pro technicky neznalé uživatele
Ceny Cal. com:
- Jednotlivci: Zdarma
- Týmy: Cena začíná na 15 USD/měsíc na uživatele
- Organizace: 37 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cal. com:
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. YouCanBookMe (nejlepší pro integraci s kalendáři)
Pokud váš tým řeší časově náročné projekty, je zavedení YouCanBookMe chytrým krokem. Kromě synchronizace v reálném čase a bloků bufferů vyniká hlubokou integrací, od Mailchimp a WordPress po Google Analytics a Pixel.
YouCanBookMe také podporuje sdílenou dostupnost mezi členy a podrobná pravidla dostupnosti, což je ideální pro správu mezifunkčních projektů nebo dovolených. Díky automatickým potvrzením, možnostem přeplánování nebo sekvencím připomínek nebudete potřebovat ruční sledování. Rezervační formuláře mohou také obsahovat podmíněnou logiku, která vám umožní okamžitě předběžně kvalifikovat potenciální zákazníky, třídit žádosti o podporu nebo směrovat interní schůzky správnému kolegovi.
Vysoce přizpůsobitelná platforma umožňuje týmům kontrolovat zasílání zpráv, branding, práci s časovými pásmy a přesměrování po rezervaci. Můžete také integrovat webhooky, Zapier nebo vlastní skripty, které spouštějí akce v CRM, databázích nebo jiných interních systémech.
Funkce AI: YouCanBookMe nedávno zavedlo inteligentní návrhy rezervací, které automaticky upravují časové rezervy a délku schůzek na základě typu schůzky, naléhavosti a předchozích rezervací.
Nejlepší funkce YouCanBookMe
- Předběžně kvalifikujte potenciální zákazníky a třídějte podpůrné hovory pomocí rezervačních formulářů založených na podmíněné logice.
- Pořádejte velká skupinová setkání v jednom časovém úseku s konfigurací kapacity relace.
- Zrychlete rezervace pomocí personalizovaných automaticky vyplňovaných formulářů, které načtou data z odkazu URL.
- Integrujte s Google Kalendářem, Microsoft Outlookem, Mailchimpem a webhooky.
- Přizpůsobte branding, potvrzení, následné kroky a přesměrování stránek pro každý typ rezervace.
Omezení YouCanBookMe
- Někteří uživatelé uvádějí, že doba odezvy zákaznické podpory je o něco delší.
- Některé změny je třeba ručně aktualizovat v každém připojeném kalendáři.
- Propojení kalendářů povolená v bezplatných a individuálních tarifech jsou omezená.
Ceny YouCanBookMe
- Zdarma
- Jednotlivec: 9 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 13 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 18 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze YouCanBookMe
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 340 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o YouCanBookMe?
Recenze Capterra zní:
Moc se mi líbí, jak se YouCanBook.me synchronizuje s mým kalendářem a automaticky blokuje časy, kdy nemám čas na schůzku s novým uživatelem. Také se mi líbí snadné použití pro mě i pro osobu, která provádí rezervaci na mém webu.
Moc se mi líbí, jak se YouCanBook.me synchronizuje s mým kalendářem a automaticky blokuje časy, kdy nemám čas na schůzku s novým uživatelem. Také se mi líbí snadné použití pro mě i pro osobu, která provádí rezervaci na mém webu.
Dokonalé řízení schůzek a času s ClickUp
Správné nástroje pro plánování vám a celému týmu přinesou výrazný nárůst produktivity. Díky přístupným kalendářům a synchronizaci dat v reálném čase se schůzky stanou mocným odrazovým můstkem k dosažení skutečné obchodní hodnoty.
Ačkoli tento seznam obsahuje mnoho zajímavých možností, nestačí se spokojit s aplikacemi, které se dobře propojují s vaším uživatelským ID v Outlooku nebo Google Kalendáři. Potřebujete inteligentní plánování, rozsáhlé integrace, skupinové ankety a informace založené na umělé inteligenci. V tom ClickUp předčí všechny ostatní.
Partnerství se společností ClickUp také znamená spojení schůzek s úkoly, analytikou a komplexní automatizací v jedné plynulé platformě.
Jste připraveni zvládnout plánování schůzek a časové řízení? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!