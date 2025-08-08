Jak vybrat HR software, který vyhovuje potřebám vašeho týmu

Představte si následující situaci: Jste po kolena v tabulkách s novými zaměstnanci, váš systém pro sledování uchazečů o zaměstnání je zastaralý z roku 2014 a váš tým vás právě (opět) kontaktoval s dotazem, kde najít aktualizované zásady pro čerpání dovolené.
Pokud vám to připadá bolestně povědomé, nejste sami. Průzkum společnosti Gartner zjistil, že 38 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů již testuje nebo implementuje generativní AI za účelem revize svých funkcí v oblasti lidských zdrojů.
Proč? Neefektivní a nesourodé HR procesy jsou neefektivní a stojí společnosti čas, talenty a důvěru. Právě proto je důležité vybrat správný HR software.
Ale jak si z nepřeberného množství HR nástrojů – od základního softwaru pro výpočet mezd až po komplexní informační systémy pro řízení lidských zdrojů (HRIS) – vybrat HR software, který vyhovuje reálným potřebám vašeho týmu?
V tomto příspěvku rozebíráme dostupné typy HR softwaru, poskytujeme podrobného průvodce výběrem HR softwaru a ukážeme vám, jak mohou nástroje přesahovat rámec sledování úkolů a podporovat zapracování nových zaměstnanců, samoobslužné služby pro zaměstnance a řízení talentů.
🧠 Zajímavost: V 20. letech 20. století vzniklo hnutí za řízení práce (dnes řízení lidských zdrojů), které bylo podníceno zavedením úředníků pro práci během první světové války.
Proč je důležité vybrat správný HR software
Výběr správného HR softwaru může zcela změnit váš každodenní život. Podle společnosti Gartner 89 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů plánuje zvýšit nebo zachovat své rozpočty na HR technologie, přičemž mezi hlavní oblasti zájmu patří řízení výkonu, analytika a samoobslužné služby pro zaměstnance.
Na co si dát pozor:
- Zefektivněné HR procesy: Od nástupu nových zaměstnanců po správu benefitů – chytrý HR software automatizuje opakující se HR úkoly a snižuje administrativní zátěž.
- Zvýšená angažovanost zaměstnanců: Platformy s integrovanými nástroji pro uznání, zpětnou vazbu a portály ESS (zaměstnanecká samoobsluha) udržují členy týmu více propojené a motivované.
- Chytřejší plánování pracovní síly: Díky analýzám a reportům v reálném čase mohou HR týmy činit informovaná rozhodnutí ohledně náboru, plánování a dokonce i plánování nástupnictví.
- Škálovatelnost pro rostoucí týmy: Cloudový HR software se přizpůsobí velikosti a struktuře vaší společnosti, ať už spravujete 20 nebo 2 000 zaměstnanců.
- Integrovaná shoda s předpisy a zabezpečení dat: Informační systémy pro řízení lidských zdrojů (HRIS) udržují záznamy o zaměstnancích přehledné, v souladu s předpisy a připravené k auditu.
Výběr HR softwaru není jen technickým rozhodnutím – ovlivňuje výkonnost, lidi a budoucnost vaší organizace.
⭐ Vybraná šablona
Šablona ClickUp People Operations je určena pro HR týmy, které spravují vše od náboru až po zapojení zaměstnanců v jednom pracovním prostoru. Tato šablona promění chaos v jasný plán bez nutnosti dalšího nastavování pro rostoucí týmy, které se potýkají s více úkoly (nábor, zpětná vazba, aktualizace politik).
Obsahuje:
- Předem připravené seznamy úkolů pro procesy jako nástup nových zaměstnanců, vztahy se zaměstnanci a odchod zaměstnanců
- Zobrazení pro organizaci aktivit podle HR funkce, stavu projektu nebo priority
- Přehledný dashboard pro přidělování, monitorování a sledování důležitých HR procesů
Typy HR softwaru (a jejich funkce)
Ať už jste samostatný HR profesionál, který zastává 17 funkcí, nebo součástí plnohodnotného HR oddělení, znalost typů HR softwaru, které jsou k dispozici, vám může ušetřit čas, nervy a spoustu tabulek.
Pojďme rozluštit abecední polévku HR technologií:
1. Core HR (neboli centrála HR)
Považujte to za centrální nervový systém vašeho HR systému. Základní HR software zpracovává základní věci – záznamy o zaměstnancích, informace o pracovních pozicích, organizační schémata, dokumentaci o dodržování předpisů a základní správu dat.
Co umí:
- Správa údajů a dokumentů zaměstnanců
- Zajišťuje správu benefitů a dodržování předpisů
- Podporuje pracovní postupy pro povýšení, ukončení pracovního poměru a HR politiky
2. HRIS (informační systém pro řízení lidských zdrojů)
HRIS zní jako složitý pojem, ale ve skutečnosti se jedná pouze o vylepšenou verzi základního HR systému s větší automatizací, lepšími přehledy a integrací. Je to vaše velitelské centrum pro vše, co souvisí s řízením lidských zdrojů.
Co umí:
- Obsahuje vše od informací o mzdách a daních až po samoobslužné portály
- Nabízí přehledy údajů o zaměstnancích a plánování organizace
- Integrace s dalšími systémy, jako jsou účetnictví, sledování času a CRM
💟 ClickUp Callout: ClickUp Brain transformuje HR pracovní postupy jako váš kontextový, všestranný pracovní AI. Automatizuje opakující se administrativní úkoly, zobrazuje informace o zaměstnancích a propojuje všechny vaše HR dokumenty, kontrolní seznamy pro nové zaměstnance a komunikaci na jednom místě.
S Brainem můžete okamžitě generovat personalizované nabídkové dopisy, shrnout zpětnou vazbu od uchazečů a zajistit, aby všechny HR procesy byly zefektivněné a v souladu s předpisy, a to vše při zachování bezpečnosti citlivých informací a jejich dostupnosti pouze pro oprávněné osoby.
Pro ještě větší výkonnost slouží Brain MAX jako váš specializovaný desktopový pomocník, který do vaší sady HR nástrojů přináší pokročilé podnikové vyhledávání a produktivitu založenou na hlasovém ovládání. S Brain MAX můžete prohledávat všechny své HR aplikace, dokumenty a záznamy o zaměstnancích z jedné desktopové aplikace – už nemusíte přepínat mezi platformami ani ztrácet přehled o důležitých detailech.
3. Systémy pro správu talentů (TMS)
Najít skvělé zaměstnance je těžké. Udržet si je? Ještě těžší. Nástroje pro správu talentů pomáhají v obou případech. Od náboru až po plánování nástupnictví, TMS se stará o lidskou stránku plánování lidských zdrojů.
Co umí:
- Spravuje celý životní cyklus talentů: nábor, zapracování, školení a rozvoj
- Nabízí nástroje pro hodnocení výkonu a vzdělávací moduly
- Pomáhá sledovat kariérní růst a identifikovat členy týmu s vysokým potenciálem
4. Systémy pro sledování uchazečů (ATS)
Spoiler alert: Vaše e-mailová schránka není náborový kanál. Platformy ATS vám pomohou spravovat uchazeče, plánovat pohovory a sledovat každý krok náborového procesu jako profesionál.
Co umí:
- Centralizuje nabídky pracovních míst na různých pracovních portálech
- Filtruje životopisy na základě předem nastavených kritérií
- Sleduje postup uchazečů od „Právě podána žádost“ až po „Odeslána nabídka“
👀 Věděli jste? New York State School of Industrial and Labor Relations na Cornell University je jednou z prvních vysokých škol v USA, která nabízí kurz (4letý bakalářský program v oboru průmyslové a pracovní vztahy) zaměřený na systémy řízení lidských zdrojů ( HRMS ).
5. Software pro zpracování mezd
Ruční zpracování mezd je v oblasti HR jako chůze do kopce ve sněhu. Software pro zpracování mezd automatizuje vše – mzdy, daně, srážky a dodržování předpisů.
Co umí:
- Zpracovává mzdy, benefity a náhrady zaměstnanců
- Spravuje výpočty daní a závěrečné zprávy
- Integrace s HR systémy a klíčovými daty
6. Software pro evidenci docházky
Kdo přišel pozdě? Kdo má dovolenou? Kolik hodin odpracoval nový stážista minulý týden? Software pro sledování času to ví.
Co umí:
- Sleduje docházku, rozvrhy směn a absence
- Integrace s analýzou mzdových nákladů a nákladů na pracovní sílu
- Podporuje dodržování pracovněprávních předpisů a sledování práce na dálku
7. Nástroje pro řízení výkonu
Už žádné vágní recenze a nejasné hodnotící stupnice. Moderní software pro řízení výkonu poskytuje vašemu týmu přehlednost, zpětnou vazbu a cesty k růstu.
Co umí:
- Sleduje OKR, KPI a poznámky z individuálních schůzek
- Automatizuje cykly hodnocení a poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase
- Synchronizace s cíli týmu a plány kariérního rozvoje
📮 ClickUp Insight: 24 % zaměstnanců tvrdí, že opakující se úkoly jim brání věnovat se smysluplnější práci, a dalších 24 % má pocit, že jejich dovednosti nejsou dostatečně využívány. To znamená, že téměř polovina zaměstnanců se cítí kreativně blokována a podceňována. 💔
ClickUp pomáhá přesunout pozornost zpět na práci s vysokým dopadem díky snadno nastavitelným agentům AI, kteří automatizují opakující se úkoly na základě spouštěčů. Například když je úkol označen jako dokončený, agent AI ClickUp může automaticky přiřadit další krok, odeslat připomenutí nebo aktualizovat stav projektu, čímž vás zbaví nutnosti ručního sledování.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % a více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reporting od ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
8. Portály samoobsluhy zaměstnanců (ESS)
Nenuťte svůj HR tým odpovídat 27krát denně na otázku „Kolik dní dovolené mi ještě zbývá?“. Nechte zaměstnance, aby si pomohli sami.
Co umí:
- Poskytuje zaměstnancům přístup k výplatním páskám, informacím o benefitech a žádostem o volno
- Snižuje počet opakovaných komunikací a zvyšuje transparentnost
- Zvyšte využívání svých dalších HR nástrojů
📚 Přečtěte si také: Software pro řízení lidského kapitálu pro firmy
Takže… Jaké je nejlepší nastavení HR softwaru?
Krátká odpověď? Záleží na vašich potřebách v oblasti HR, velikosti společnosti a struktuře týmu. Některé platformy nabízejí komplexní balíčky (například HRIS s integrovanou mzdovou agendou a sledováním výkonu), zatímco jiné se specializují na jednu oblast a dobře se integrují.
Vyberte si svůj stack na základě:
- Konkrétní úkoly v oblasti HR, se kterými se potýkáte
- Ať už potřebujete základní nástroje nebo komplexní HR platformu
- Škálovatelnost a snadné použití (ahoj, rostoucí týmy)
Podrobný průvodce: Jak vybrat HR software
Hledání správného HR softwaru by nemělo připomínat luštění starověkých run. Ale s stovkami nástrojů, které slibují „zefektivnění vašich HR procesů“, je snadné se v tom ztratit.
Rozdělme si to na jasné, praktické kroky, které vám pomohou vybrat HR software, který skutečně vyhovuje vašemu týmu.
Krok 1: Definujte své cíle v oblasti HR a problematické body
Než se začnete honit za lesklými dashboardy nebo odznaky uznání generovanými umělou inteligencí, zaměřte se na to, co ve vašem současném nastavení HR skutečně nefunguje (nebo je neefektivní). Začněte otázkou:
- Jaké jsou naše 3 hlavní cíle v oblasti HR pro tento rok? (Např.: Zkrátit dobu náboru o 30 %, zavést systém řízení výkonu, aktualizovat pracovní postupy při přijímání nových zaměstnanců)
- Kde se opakují problémy? (Ruční výplaty mezd, roztříštěné údaje o zaměstnancích, neznámí uchazeči, nejasné HR politiky... seznam může být dlouhý)
- Kdo je zodpovědný za jednotlivé části našich současných HR procesů? (Nejasné rozdělení odpovědnosti často skrývá hlubší problémy)
Například startup s 20 zaměstnanci již možná překonal fázi, kdy stačilo používat e-mailové kontrolní seznamy pro zaškolování nových zaměstnanců. Na druhou stranu společnost s 200 zaměstnanci možná zjistí, že její roztříštěné nástroje HRIS způsobují duplikování dat a rizika v oblasti dodržování předpisů.
Ať už přijímáte desátého člena týmu nebo rozšiřujete personální činnosti napříč odděleními, ClickUp Human Resources poskytuje vašemu týmu přehlednost, konzistenci a kontrolu, kterou potřebuje. Od správy náborových procesů a kontrolních seznamů pro nové zaměstnance až po zefektivnění hodnocení výkonu a sledování zapojení zaměstnanců – vše najdete na jedné výkonné platformě.
Díky přizpůsobitelným pracovním postupům, automatizaci založené na umělé inteligenci a dokumentům pro spolupráci mohou HR týmy:
- Sladění náborových manažerů a personalistů pomocí sdílených názorů a úkolů
- Automatizujte opakující se úkoly v oblasti lidských zdrojů (například připomenutí nebo aktualizace stavu)
- Centralizujte klíčové dokumenty, zásady a údaje o zaměstnancích v oblasti lidských zdrojů
- Sledujte cíle, cykly zpětné vazby a volno v reálném čase
Místo přepínání mezi šesti nástroji a deseti tabulkami vám platforma ClickUp pro řízení lidských zdrojů umožňuje spravovat celý životní cyklus zaměstnanců na jednom místě – je chytrá, škálovatelná a snadno použitelná.
Krok 2: Proveďte audit svých současných HR nástrojů, systémů a stínových pracovních postupů
Než přidáte něco nového, buďte naprosto upřímní ohledně toho, co již ve vašem HR oddělení máte. Začněte audit HR technologií tím, že si sepište:
- Všechny používané nástroje (včetně neautorizovaných tabulek nebo bezplatných aplikací)
- Funkce, kterou plní (např. sledování uchazečů, docházka, správa benefitů)
- Co funguje, co frustruje a co se opakuje
Poté se podívejte na „stínové systémy“ – manuální pracovní postupy, o kterých nikdo nemluví:
- Náborový manažer zasílá zpětnou vazbu ručně e-mailem (místo použití formuláře)
- Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů znovu zadávají údaje o zaměstnancích na více platformách
- Zásady dodržování předpisů ukryté v něčí složce Drive s názvem „Important_2022_FINAL(1). pdf”
Nejdůležitější je zde výkonné vyhledávání, které vám pomůže najít oficiální dokumenty a stínové systémy během několika minut.
ClickUp AI Knowledge Management nabízí centralizované centrum, kde jsou uloženy všechny vaše HR dokumenty, zásady a postupy a kde jsou snadno přístupné. Díky vyhledávacím funkcím založeným na umělé inteligenci je vyhledávání konkrétních informací rychlé a intuitivní, což snižuje čas strávený ručním vyhledáváním a zajišťuje, že váš tým má přístup k aktuálním zdrojům.
Obsahuje:
- Vyhledávání založené na umělé inteligenci: Využijte zpracování přirozeného jazyka k porozumění dotazům a poskytování přesných informací z vaší znalostní báze.
- Integrovaná dokumentace: Usnadněte plynulé sdílení znalostí a umožněte vytváření a správu dokumentů přímo v ClickUp.
- Přizpůsobitelné šablony: Nabídněte šablony pro standardizaci dokumentace a zajistěte tak jednotnost všech vašich HR materiálů.
- Interaktivní chatovací rozhraní s umělou inteligencí: Odpovídejte na otázky na základě dat vaší organizace, i když jsou rozptýleny v několika zdrojích, pomocí inteligentního chatovacího rozhraní.
Někdy je však snazší začít s odrazovým můstkem. Šablony ClickUp vám v tomto ohledu mohou pomoci. 👇🏼
Šablona ClickUp HR Knowledge Base pomáhá centralizovat HR dokumenty do přehledné struktury, ve které se snadno orientuje. Je ideální pro vytvoření prohledávatelné a přístupné knihovny pro vše, co souvisí s HR.
Obsahuje:
- Vlastní stavy úkolů pro sledování aktualizací dokumentů (např. Návrh, V revizi, Finální)
- Více typů zobrazení – seznam, kalendář, Ganttův diagram a další – podle vašeho stylu sledování
- Vlastní pole a možnosti třídění, které vám pomohou udržet pořádek v HR politikách, často kladených dotazech a interních dokumentech a opatřit je štítky
Kromě toho šablona ClickUp Employee Handbooks, Policies & Procedures Template pomáhá centralizovat firemní politiky tím, že konsoliduje základní informace, jako jsou mzdové a dovolenkové politiky, do jediného přístupného dokumentu.
K dokumentaci a standardizaci HR procesů použijte šablonu ClickUp HR SOP. Usnadňuje vytváření a správu postupů, jako jsou nástupní a výstupní pohovory.
💡 Tip pro profesionály: Ať už přijímáte nové zaměstnance nebo zajišťujete jednotnost politik napříč odděleními, použijte tyto šablony pro HR, abyste roztříštěné dokumenty proměnili ve strukturovaný systém, ve kterém snadno najdete, co potřebujete.
Krok 3: Přizpůsobte software velikosti vašeho týmu a trajektorii růstu
Ne každá HR platforma musí být jako kosmická loď. Start-up s 10 zaměstnanci nepotřebuje podnikové pracovní postupy pro zajištění souladu s předpisy a rostoucí organizace s 200 zaměstnanci nemůže provozovat HR pomocí tabulek a vláken ve Slacku. Než se rozhodnete, zeptejte se:
- Jaký je náš aktuální počet zaměstnanců a jaký bude za 12–24 měsíců?
- Máme sezónní nebo smluvní pracovníky, které je třeba zohlednit v HR procesech?
- Bude tento nástroj podporovat týmy na více místech nebo vzdálené týmy, jak budeme růst?
Vaším cílem není jen vyřešit současné potřeby v oblasti lidských zdrojů, ale vybrat software pro řízení lidských zdrojů, který se nezhroutí pod tlakem růstu.
Šablona ClickUp Staffing Plan Whiteboard je vizuální plánovací šablona, která vám pomůže zmapovat požadavky na počet zaměstnanců podle oddělení, časového období a role – vše na jedné flexibilní tabuli. Obsahuje:
- Tabule s funkcí drag-and-drop pro organizaci budoucích náborů podle týmů
- Vizuální rozpisy pro plánování pracovní síly v jednotlivých čtvrtletích nebo projektech
- Vlastní pole pro kategorizaci rolí podle naléhavosti, stavu a fáze náboru
Tato šablona je vhodná zejména pro vedoucí provozu a manažery lidských zdrojů, kteří vytvářejí plán náboru zaměstnanců v souladu s cíli společnosti (nikoli pouze s ad hoc požadavky týmů). Ať už rostete o 5 nebo o 50 zaměstnanců, tato šablona vám pomůže získat přehled o vývoji vaší pracovní síly.
Krok 4: Ujistěte se, že je kompatibilní s ostatními technologiemi, které používáte
Než se rozhodnete pro HR platformu s elegantním rozhraním a „oceněnými dashboardy“, nadechněte se a podívejte se na své současné nástroje.
Zeptejte se sami sebe:
- Musíme neustále přepínat mezi záložkami, abychom dokončili jeden náborový cyklus?
- Jsou naše úkoly související s onboardováním uloženy v tabulkách, zatímco zpětná vazba je roztříštěna v chatových vláknech?
- Kolikrát jsme ručně zadávali údaje o zaměstnancích do dvou různých systémů?
Pokud je odpověď „příliš mnoho“, nejste sami. 55 % vedoucích pracovníků v oblasti HR uvádí, že jejich současné technologie neodpovídají měnícím se potřebám podniku, a 51 % nedokáže měřit návratnost investic do technologií. Právě v tomto případě se integrace a kompatibilita pracovních postupů stávají nezbytnými podmínkami.
Například středně velká společnost, která používá Google Workspace, Zoom a Slack, by se měla vyhnout HR nástrojům, které nejsou nativně integrovány. V opačném případě se týden vašeho HR týmu stane mozaikou exportů, nesouladu kalendářů a zmeškaných aktualizací. Skutečná záchrana v takových situacích? Integrované pracovní postupy!
AI agenti ClickUp jsou navrženi tak, aby autonomně zpracovávali tyto propojené úkoly a pracovní postupy, zvyšovali efektivitu a umožňovali vašemu HR týmu soustředit se na strategické iniciativy zaměřené na HR. Mohou vám pomoci s:
- Předem připravení agenti autopilota: Reagují na konkrétní spouštěče a zveřejňují aktualizace, zprávy nebo odpovědi na určených místech ve vašem pracovním prostoru.
- Vlastní agenti autopilota: Využijte nástroj pro tvorbu bez kódování a vytvořte agenty přizpůsobené jedinečným pracovním postupům a požadavkům vaší organizace.
- Odpovědi v reálném čase: Odpovídejte na otázky nebo vyhledávejte informace autonomně a poskytujte tak svému týmu pomoc v reálném čase.
- Integrace v rámci pracovního prostoru: Nasazení agentů v různých oblastech ClickUp, včetně prostorů, složek, seznamů a chatů, zajišťuje komplexní pokrytí.
Závěr! Vyberte HR software, který vyhovuje realitě vašeho týmu, ne naopak.
💟 Bonus: Chcete uvést pořádek do chaosu v náboru zaměstnanců? Šablona akčního plánu náboru ClickUp vám pomůže naplánovat časový harmonogram náboru, přiřadit zúčastněné strany a sledovat pokrok od zveřejnění nabídky práce až po zaslání nabídkového dopisu.
Krok 5: Porovnejte dodavatele a vyzkoušejte si demo verzi
Takže jste zúžili výběr na několik nejlepších možností. Co teď?
Je čas jít dál než jen k seznamu funkcí a podívat se, jak se jednotlivé HR softwarové řešení skutečně osvědčí v praxi. Přirovnejte to k randění: přece byste se nezavázali po jediném prozkoumání profilu na LinkedIn, že?
Domluvte si předvedení produktů s vybranými dodavateli – ideálně s více lidmi z vašeho HR týmu nebo vedení. Během zkušební doby se zeptejte:
- Je uživatelské rozhraní snadno ovladatelné jak pro HR týmy, tak pro zaměstnance?
- Je možné jej přizpůsobit velikosti naší společnosti a struktuře týmu?
- Jak dobře podporuje nezbytné funkce, jako je samoobsluha zaměstnanců, řízení výkonu nebo správa benefitů?
- Je kompatibilní s našimi stávajícími HR technologiemi (software pro výpočet mezd, nástroje pro sledování času atd.)?
- Jaký druh podpory a zaškolení je zahrnut?
Osvědčená praxe? Mnoho profesionálů v oblasti HR jej používá k vytvoření prototypu ideálních pracovních postupů v oblasti HR, než se zaváží k nákupu drahých dlouhodobých platforem. Můžete vyzkoušet funkce jako:
- Automatizace úkolů pro koordinaci pohovorů
- Vložené dokumenty pro ukládání SOP a rámců zpětné vazby
- AI generované poznatky, které upozorňují na úzká místa ve vašem náborovém procesu
Hlavní je nenechat se zaseknout v konkrétním typu nástroje, který neponechává žádný prostor pro experimentování. Pokud tedy chcete zjistit, jak flexibilní nástroje jako ClickUp mohou vyplnit mezery ve vašem HR před velkým nákupem, teď je ten správný čas to vyzkoušet.
📚 Přečtěte si také: Šablony „Poznejte mě“ zdarma, abyste se dozvěděli více o svém týmu
Vylepšete HR funkce pomocí případů použití AI
Integrace AI do procesů lidských zdrojů již není jen příjemnou „možností“. Může vám pomoci s komplexními pracovními postupy, přičemž lidský dohled je jen minimální.
Zde je několik běžných scénářů:
- Náborové procesy: Prověřujte životopisy, plánujte pohovory a dokonce provádějte počáteční hodnocení uchazečů, čímž urychlíte proces náboru pomocí AI.
- Zaškolení a školení: Personalizujte zaškolení a vytvářejte školicí moduly, aby se noví zaměstnanci efektivně zapracovali.
- Řízení výkonu: Analyzujte údaje o výkonu, abyste získali přehled, pomohli manažerům činit informovaná rozhodnutí a poskytli konstruktivní zpětnou vazbu.
- Zapojení zaměstnanců a jejich udržení: Sledujte ukazatele zapojení zaměstnanců a jejich zpětnou vazbu, identifikujte problematické oblasti a přijímejte proaktivní opatření ke zvýšení morálky a udržení zaměstnanců.
- Administrativní efektivita: Zefektivněte rutinní úkoly, jako je zpracování mezd, sledování docházky a správa benefitů, snižte počet chyb a ušetřete čas.
Časté chyby, kterým je třeba se vyvarovat
I ty nejlepší HR týmy se dostávají do těchto pastí. Ujistěte se, že vy ne.
Chyba č. 1: Nechat se zlákat atraktivními funkcemi namísto řešení skutečných problémů
Ten nový nástroj možná nabízí „sledování nálady“ nebo „bot pro připomínání narozenin“, ale vyřeší vaše problémy s výplatami nebo chaos při zaškolování nových zaměstnanců? Vždy se řiďte svými HR cíli a bolavými místy (pamatujete si krok 1?), ne seznamem přání s cool, ale zbytečnými doplňky. Výběr HR softwaru by měl odpovídat potřebám firmy, ne technologickému FOMO.
Chyba č. 2: Ignorování potřeb skutečných uživatelů
Pokud váš HR tým potřebuje pokročilé nástroje pro řízení výkonu, ale vaši manažeři chtějí pouze přehledný způsob sledování OKR... hádejte co? Obě potřeby jsou důležité. Vyberte HR software s uživatelsky přívětivým rozhraním a integrovanou samoobslužnou funkcí pro zaměstnance, aby bylo jeho zavedení bezproblémové.
Chyba č. 3: Přehlížení škálovatelnosti a přizpůsobitelnosti
To, co nyní funguje pro 15členný tým, může selhat u 50členného týmu. Vyhněte se nástrojům, které vás omezují. Upřednostňujte platformy, které se přizpůsobují velikosti vaší společnosti a složitosti HR, aniž by vás nutily do rigidních pracovních postupů.
Chyba č. 4: Netestování platformy na reálných případech použití
Čtení seznamu funkcí není totéž jako skutečné používání nástroje. Spusťte pilotní projekt. Než se zavážete, nastavte fiktivní HR proces, například schvalování dovolených nebo plánování náboru.
Chyba č. 5: Neinformování IT nebo právního oddělení
Zkontrolovali jste, kde jsou uložena data o správě zaměstnanců? Splňují požadavky na dodržování předpisů? Kdo k nim má přístup? Výběr správného HR softwaru znamená zohlednit bezpečnost, dodržování předpisů a integraci od samého začátku, nikoli až dodatečně.
📚 Přečtěte si také: Výzvy a řešení pro HR týmy
ClickUp: Chytřejší způsob výběru HR softwaru
Výběr správného HR softwaru znamená zajistit budoucnost vašich personálních operací. Od stanovení cílů až po vyhnutí se klasickým pastím HR technologií – nyní máte k dispozici jasného průvodce krok za krokem, který vám pomůže činit chytřejší rozhodnutí (a méně litovat).
Ať už se zabýváte zaškolováním nových zaměstnanců, dodržováním předpisů nebo zapojením zaměstnanců, správný nástroj by měl přinést jasnost, nikoli další chaos.
S ClickUpem nezískáte jen správu úkolů. Získáte znalostní databázi založenou na umělé inteligenci, automatizované pracovní postupy, šablony pro nábor zaměstnanců, HR dashboardy, příručky pro zaměstnance, sledování výkonu a mnoho dalšího – vše pod jednou střechou. Žádné přepínání mezi nástroji. Žádné provizorní řešení.
Je čas opustit roztříštěné tabulky, neznámé uchazeče a tajemné standardní operační postupy. Udělejte HR jednodušší, rychlejší a zábavnější (ano, zábavnější).
Jste připraveni vylepšit své HR procesy? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.