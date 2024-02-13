10 bezplatných šablon „Poznejte mě“, díky kterým se dozvíte více o svém týmu

Představování se je něco, co děláte častěji, než si myslíte. Od dávných dob, kdy jste se museli seznámit s učitelem první školní den, až po současné představování se potenciálním klientům.
Představování není jen příležitostí, jak se ukázat v tom nejlepším světle. Je to způsob, jak předvést, kdo jste, zdůraznit svou hodnotu a navázat osobní kontakty. Navíc je to skvělý způsob, jak se někdo může dozvědět více o tom, kdo jste, nebo jak poznat někoho jiného.
Hledáte snadnější způsoby, jak se představit a dozvědět se více o lidech ve vašem okolí? Máte štěstí, protože existuje spousta šablon „Poznejte mě“, které vám pomohou navázat lepší kontakty, vybudovat pracovní vztahy a stanovit společné cíle.
Zde vám představíme 10 nejlepších šablon „Poznejte mě“. Použijte je k představení se novým zaměstnancům nebo k navázání hlubších vztahů s lidmi ve vašem týmu. ?
Co je šablona „Poznejte mě“?
Šablona „Poznejte mě“ je praktický list, který ostatním představí, kdo jste. K dispozici jsou šablony pro různé situace, včetně neformálních představení na sociálních sítích a formálních pracovních prostředí.
Mezi různé styly šablon patří šablony Instagram Story „Poznejte mě“, plakáty „Vše o mně“, listy „Zeptejte se mě“ a zprávy „Moje oblíbené věci“. Fungují jako aktivity pro návrat do školy a jako nástroje na pracovišti, díky kterým se dozvíte více o svém týmu.
Šablony lze upravovat a tisknout, takže se perfektně hodí pro sdílení na osobních schůzkách i virtuálně. Díky možnosti přizpůsobení můžete sdílet informace, které nejlépe vystihují vaše dovednosti, talent a osobnost.
Ať už je to váš první týden v nové práci nebo chcete lépe navázat kontakt se svým současným týmem, šablona „Poznejte mě“ odhalí detaily, které se těžko vejdou do několika minut rozhovoru před nebo po schůzce.
To platí zejména, pokud jste součástí vzdáleného týmu. Šablony „Poznejte mě“ účinně budují vztahy tím, že poskytují informace o osobnosti, které byste prostřednictvím běžných pracovních kanálů možná nezjistili. ?
Co dělá šablonu „Poznejte mě“ dobrou?
Jelikož se jedná o kreativní nástroje, máte při výběru té správné šablony na výběr z mnoha možností. Obecně by vaše šablona měla nabízet následující:
- Interaktivní podpora: Cílem tohoto cvičení je setkat se, sdílet a učit se. Hledejte interaktivní šablony, ve kterých můžete spolupracovat v reálném čase, odpovídat na otázky, sdílet své zájmy a diskutovat.
- Kreativní doplňky: Zábavné funkce, jako jsou přizpůsobená písma, samolepky, gify a emodži, činí proces poznávání zábavnějším a poutavějším.
- Sekce: Rozdělte aktivitu na menší části zaměřené na různé aspekty, jako je rodina, zájmy a profesní cíle.
- Přizpůsobitelná nastavení: Ať už šablonu používáte pro pohovor, networkingovou akci nebo týmovou schůzku, určitě budete chtít přizpůsobit detaily, jako je design pozadí a brandingové prvky.
10 bezplatných šablon „Poznejte mě“
Začněte budovat lepší týmy tím, že se od základu snažte pochopit, co motivuje každého jednotlivce. S těmito 10 bezplatnými šablonami „Poznejte mě“ se dozvíte více o zájmech, silných a slabých stránkách každého člena vašeho týmu.
Použijte je jako výchozí bod pro snazší představování a využijte je k informování o svých pracovních postupech a vytváření lepších komunikačních strategií. ?
1. Šablona „O mně“ od ClickUp
Šablona „O mně“ pro dospělé od ClickUp je navržena tak, aby se členové týmu lépe poznali navzájem i sami sebe. Vyplnění šablony umožňuje zaměstnancům zamyslet se a zhodnotit své osobní silné a slabé stránky a dovednosti.
Tato verze pracovního listu „Vše o mně“ obsahuje také části, ve kterých členové týmu reflektují projekty, ve kterých uspěli, a ty, ve kterých se jim nepodařilo identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. To poskytuje vhled do osobních cílů a vlastností, což z něj činí zábavný a efektivní nástroj.
Vlastní pole podporují 19 různých atributů, včetně oblíbené knihy, místa narození a úrovně vzdělání. To povzbuzuje zaměstnance, aby se ponořili do zábavných a profesionálních atributů, které chtějí sdílet s týmem. ??
Vlastní zobrazení vám umožní získat přehled o seznamech „O mně“ a stavových tabulkách týmu, abyste viděli, zda šablonu vyplnili nebo ne. Formulář „O mně“ je také zcela přizpůsobitelný, takže váš tým bude sdílet pouze ty informace, které si vyberete.
2. Šablona profilů zaměstnanců ClickUp
Šablona profilů zaměstnanců od ClickUp je nástroj navržený k poskytování přehledů a sledování diskusí o výkonu s každým členem týmu. Začněte vytvořením úkolu pro každého zaměstnance v týmu. Poté přiřaďte podúkoly pro běžnou práci, včetně zpětné vazby z individuálních schůzek a aktivit profesního rozvoje.
Přidejte další úkoly pro úspěchy zaměstnanců, setkání týmu a týdenní setkání mimo práci. Pomocí sedmi přizpůsobitelných polí se dostanete k informacím, které potřebujete, abyste z každého člena týmu dostali maximum.
Díky vytvořeným profilům zaměstnanců můžete zlepšit spolupráci v týmu. Tyto profily usnadňují zjištění, kdy zaměstnanec potřebuje pomoc s určitou dovedností a kteří další členové týmu jsou nejvhodnější, aby mu pomohli jako mentoři.
3. Šablona firemní kultury ClickUp
Budování firemní kultury je skvělý způsob, jak navázat důvěru, motivovat zaměstnance a vytvořit identitu, kolem které se celý tým sjednotí. Společný cíl firmy zvyšuje zapojení zaměstnanců, zvyšuje produktivitu a vytváří lepší pracovní prostředí.
Pomocí šablony firemní kultury ClickUp zjistěte, co je pro tým nejdůležitější, stanovte priority hodnot a sjednoťte tým za společným cílem. ?
Začněte tím, že pomocí softwaru pro bílé tabule brainstormujete nápady. Zeptejte se všech, jaké základní charakteristiky by podle nich měly být zahrnuty a čemu byste se měli vyhnout. Poté stanovte cíle, které jsou v souladu s kulturou vaší společnosti.
Po brainstormingu vyplňte části šablony „Firemní kultura“, včetně „O nás“, „Vize a poslání“, „Hodnoty společnosti“ a „Co nabízíme“. Přidejte další části na základě výsledků brainstormingu. Změňte oprávnění pro sdílení, aby bylo snadné dokument podle potřeby odeslat novým členům týmu a klientům.
4. Šablona ClickUp pro individuální schůzky zaměstnanců a manažerů
Poznat někoho vyžaduje více než jen jedno setkání. Musíte spolupracovat, překonávat výzvy a stanovovat cíle, abyste si s týmem skutečně vytvořili pouto. Postupem času se mezi vámi vytvoří hlubší vazby, které zlepší produktivitu a posunou společnost vpřed.
Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je naplánovat pravidelné individuální schůzky mezi manažery a zaměstnanci v týmu. Šablona „Employee & Manager 1-on-1“ od ClickUp tento proces zjednodušuje.
Šablonu použijte jako výchozí bod, do kterého zaměstnanci a manažeři před schůzkou přidají témata k diskusi. Během schůzky mohou společně brainstormovat nové nápady a zaznamenávat poznatky na jednom praktickém místě.
5. Šablona protokolu manažera ClickUp
Jako manažer máte spoustu práce. Nejenže se musíte věnovat své vlastní práci, ale také musíte mít přehled o týmu a jeho projektech. Použijte šablonu Manager Log Template od ClickUp, abyste už nikdy nezmeškali žádný úkol. ✍️
Tato šablona vám umožní spravovat všechny vaše úkoly, schůzky a hovory na jednom místě. Snadno zaznamenávejte hodnocení výkonu, poznámky a závěry z individuálních schůzek a dalších diskusí. Zvýrazněte přijatá opatření, potřeby eskalace a dotčené projekty, vše na jednom místě.
Navíc je to ideální způsob, jak se představit novým zaměstnancům a dát jim nahlédnout do toho, na čem pracujete. Stačí zaznamenat své aktuální projekty a použít je během úvodního hovoru, abyste kolegům ukázali, jak sledovat úkoly a zlepšit komunikaci s týmem.
Vytvořte spouštěče, které automaticky přiřadí následné úkoly na základě aktivit. Přidejte značky priority, abyste věděli, které úkoly je třeba řešit jako první. Vlastní stavy a pole vám umožní podrobněji prozkoumat a sledovat nejdůležitější informace.
6. Šablona denního hlášení o činnosti zaměstnanců ClickUp
Šablona denního hlášení o činnosti od ClickUp usnadňuje sledování výkonu zaměstnanců a monitorování pracovního vytížení celého týmu. Jelikož se zaměřuje na každodenní práci, získáte podrobný přehled o tom, co každý člen týmu dělá a kde potřebuje podporu.
Začněte tím, že vytvoříte denní zprávu o činnosti každého člena týmu. Přidejte základní informace, jako je jméno, funkce, odpovědnosti a projekty, na kterých aktuálně pracují. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje, aby byla komunikace co nejplynulejší.
Dále přiřaďte zaměstnanci denní úkol, aby vyplnil svůj denní protokol. Přiřaďte manažerovi druhý úkol, aby zkontroloval práci. Je také dobré naplánovat pravidelné monitorovací úkoly a kontroly, abyste měli přehled o pokroku.
Aktualizujte nastavení sdílení, aby ostatní členové týmu mohli prohlížet zprávy o činnosti ostatních. Tímto způsobem se dozví více o práci každého člena týmu a uvidí oblasti, ve kterých by mohli spolupracovat.
7. Šablona ClickUp Ice Breaker Whiteboard
Ať už se jedná o nový školní rok, den otevřených dveří nebo týmovou schůzku, ledoborce činí představování méně stresujícím a zábavnějším. Jsou skvělým způsobem, jak zapojit nové zaměstnance nebo je použít jako aktivitu pro budování týmu typu „ “, aby se vytvořily hlubší vazby se stávajícími členy týmu. ?
Použijte šablonu Ice Breaker Whiteboard od ClickUp k zahájení podnětných nebo neformálních diskusí. Interaktivní šablona umožňuje všem účastníkům přicházet s kreativními odpověďmi a zábavnými příspěvky na jednom místě.
Použijte je jako nástěnku k zahájení soutěžní hry nebo jako kreslicí tabuli k vymýšlení kreativních odpovědí na hypotetické otázky související s vaší podnikatelskou činností. Přidejte pokyny a vytvořte sekci často kladených otázek (FAQ), kde uvedete pravidla pro prolomení ledů.
8. Šablona rozvrhu obědů a školení ClickUp
Oběd s přednáškou je účinným nástrojem, který pomáhá týmu dozvědět se více o tom, co dělají ostatní oddělení, získat přehled o odvětví a rozvíjet nové dovednosti. Obědy s přednáškou jsou ve skutečnosti klíčové pro růst podniku. Jejich plánování a řízení však může být obtížné, zejména pokud pracujete s velkým týmem.
Tyto akce jsou pro členy týmu skvělou příležitostí, jak se navzájem poznat. Dozví se o silných stránkách a oblastech odbornosti ostatních a zároveň se podělí o své vlastní znalosti.
S šablonou „Lunch and Learn Schedule“ od ClickUp je tento proces snazší než kdy dříve. Stačí vyplnit šablonu klíčovými informacemi, jako jsou cíle, jména řečníků, místo a čas konání akce.
Okamžitě sdílejte programy a materiály pro schůzky před akcí a přizpůsobte oprávnění tak, aby každý měl přístup na úrovni, kterou potřebuje. Díky integrovanému sledování metrik můžete sledovat zapojení účastníků a zjistit, které typy relací jsou nejoblíbenější.
9. Šablona průzkumu „Poznejte mě“ od Canva
Canva je designový nástroj, který vylepšuje vše od brandingových materiálů po týmové schůzky. Jejich bezplatné i placené grafiky jsou ideální pro manažery, kteří potřebují vytvářet brožury a prezentace pro schůzky, a pro členy týmu nebo studenty, kteří se navzájem poznávají.
Než vyplníte tuto šablonu „Poznejte mě“, použijte nástroje jako myšlenkové mapy k brainstormingu nápadů se svým týmem. Zamyslete se nad typy otázek, které chcete zahrnout, a přizpůsobte kategorie.
Nechte členy svého týmu nebo studenty přizpůsobit design podle svých představ. Mohou aktualizovat barevné schéma, změnit písma a přidat prvky jako grafiku a emodži, aby byl design poutavější. ?
Aktivitu „Vše o mně“ lze sdílet kdekoli, od příspěvku na Instagramu až po prezentační snímek.
10. Šablona PowerPoint „Biografie o mně“
Šablona „Biografie o mně“ je kompatibilní s aplikacemi Google Slides, PowerPoint a Canva. Prezentace obsahuje 25 profesionálně navržených snímků, na kterých můžete sdílet vše od svých osobních zájmů až po své silné stránky a dovednosti.
Použijte je, aby se členové týmu mohli navzájem představit, nebo aby se oživily první dny ve škole s vašimi studenty. Díky multimediální podpoře můžete přidat videa, gify a hudbu, abyste opravdu předvedli svou osobnost. Šablonu lze snadno sdílet ve formátu PDF nebo JPG a díky přizpůsobitelným prvkům si ji můžete přizpůsobit podle svých představ.
U skupinových projektů vám vestavěné nástroje pro spolupráci umožní pracovat na prezentaci s ostatními členy týmu.
Pro maximální kreativitu použijte šablonu v Canva, která obsahuje knihovnu prvků a designů. Navíc je nástroj drag-and-drop snadnější na používání než rozvržení v PowerPointu a Google Slides.
Představte se s podporou ClickUp
Ať už hledáte způsob, jak představit nového zaměstnance týmu, nebo se chcete dozvědět více o lidech, se kterými pracujete, vyberte si šablonu „Poznejte mě“. Mezi těmito 10 možnostmi najdete ideální šablonu, která vám pomůže prolomit ledy, navázat lepší vztahy a vytvořit produktivnější pracovní prostředí.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte zefektivňovat firemní kulturu, představování a procesy budování týmu. S těmito šablonami ClickUp se lépe poznáte, vytvoříte pracovní postupy, které sledují výkonnost, a vytvoříte pocit sounáležitosti, díky kterému bude vaše firma tím nejlepším místem pro práci. ?