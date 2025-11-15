7 funkcí marketingu (s příklady)

Když vejdete do své oblíbené kavárny a už víte, co si objednáte, je to marketing, který tiše dělá svou práci.
To je důvod, proč se vám značka zdá povědomá, má správnou atmosféru a vy jste ji nakonec začali sledovat na Instagramu, aniž byste o tom přemýšleli.
Marketing je však mnohem víc než jen chytrá reklama nebo skvělé logo.
Je to vše, co vaši cílovou skupinu nejen informuje o tom, co prodáváte, ale také ji skutečně nadchne.
Vzhledem k tomu, že marketing zasahuje do mnoha oblastí podnikání, je tato disciplína rozdělena do sedmi základních funkcí, z nichž každá je nezbytná pro utváření image značky ve světě.
Ať už jste marketér, který zdokonaluje svou strategii, nebo zakladatel, který se snaží růst s omezenými zdroji, těchto sedm pilířů je základem, na kterém můžete stavět.
V tomto příspěvku rozebíráme všech sedm marketingových funkcí, uvádíme konkrétní příklady, představujeme nejlepší kanály pro jejich aktivaci a sdílíme tipy, jak je efektivněji využívat.
Jakých je 7 funkcí marketingu?
Sedm marketingových funkcí jsou stavební kameny, které vaší firmě pomáhají spojit správné produkty se správnými lidmi a zajistit, aby se k vám vraceli.
Zde je sedm fází řízení marketingové kampaně 👇
- Propagace: Zahrnuje vše od reklamy a PR po sociální média, e-mailový marketing a kampaně influencerů. Cílem je upoutat pozornost, zvýšit povědomí a přiblížit lidi k nákupu.
- Prodej: Zahrnuje komunikaci s potenciálními zákazníky, zdůraznění toho, co dělá váš produkt hodnotným, a pomoc při rozhodování o koupi.
- Řízení produktů nebo služeb: Zaměřuje se na zajištění toho, aby váš produkt nebo služba splňovaly potřeby zákazníků. Zahrnuje výzkum, aktualizace a vylepšení na základě toho, co lidé chtějí a co dělají vaši konkurenti.
- Správa marketingových informací: Shromažďuje a analyzuje informace o vašem publiku, konkurentech a trendech v oboru.
- Ceny: Najděte správnou rovnováhu mezi tím, co jsou zákazníci ochotni zaplatit, co účtují vaši konkurenti a co vám pomáhá zůstat ziskoví.
- Financování: Zabývá se tím, jak sestavit rozpočet a financovat vaše marketingové aktivity. Od vyčlenění peněz na reklamu až po investice do nástrojů nebo vývoje produktů – financování zajišťuje, že budete mít k dispozici zdroje potřebné k realizaci vaší marketingové komunikační strategie.
- Distribuce: Zajišťuje, aby se váš produkt skutečně dostal k zákazníkům, ať už online, v obchodě nebo prostřednictvím přímé dodávky; cílem je usnadnit přístup, zefektivnit ho a zpříjemnit vašemu publiku.
S ClickUp pro marketingové týmy máte přístup k předem připraveným šablonám, dashboardům, automatizaci, vestavěnému AI asistentovi a formulářům. Společně vám pomohou centralizovat všechny vaše další marketingové funkce kromě následujících.
1. Propagace
Ve fázi propagace produktů a služeb předáváte správnou zprávu ve správný čas prostřednictvím různých kanálů pomocí úspěšné marketingové strategie.
Značky využívají propagační marketingové kampaně k vzbuzení zájmu o nové produkty. Využívají je také k udržení zájmu po uvedení produktu na trh.
🌸 Rychlá případová studie: Reklama Nike „So Win“ během Super Bowlu LIX vyvolala obrovský rozruch, získala ocenění Super Clio Award a během vysílání zápasu oslovila miliony diváků.
Kampaň zahrnovala 60sekundové černobílé záběry ženských sportovkyň, které pomohly společnosti Nike využít 20% meziroční nárůst sledovanosti ženských sportů.
Zde je několik kanálů, které můžete využít ve své propagační strategii.
- Reklama: Placené umístění na platformách jako Google, YouTube, Instagram, TV nebo dokonce tištěné reklamy jsou skvělé pro rychlé rozšíření dosahu.
- Sociální média: Organické příspěvky, Reels, Stories a Lives na Instagramu, TikToku, LinkedInu a kdekoli jinde, kde vaše publikum denně scrolluje.
- Influencer marketing: Spolupráce s důvěryhodnými osobnostmi, jako jsou tvůrci obsahu v konkrétních oblastech nebo významné osobnosti, které již mají pozornost vašeho publika.
- Obsahový marketing: Vzdělávací a poutavé blogy, videa, návody a případové studie, které nenápadně propagují a zároveň poskytují hodnotu.
- E-mailový marketing: Přímá komunikace prostřednictvím newsletterů, exkluzivních nabídek, oznámení o produktech a užitečných tipů.
- Akce: webináře, uvedení produktů na trh, pop-up obchody nebo stánky na veletrzích, kde mohou lidé vaši značku zažít v reálném čase.
- Public relations: Mediální pokrytí, rozhovory v podcastech a tiskové zprávy pro získání důvěryhodnosti u třetích stran a širší pozornosti.
- Prodejní propagace: Propagační strategie, jako jsou slevy, časově omezené nabídky, referral kódy nebo věrnostní programy, které motivují lidi k akci.
📌 Příklad: Ve své SaaS platformě pro produktivitu spouštíte novou automatizační funkci založenou na umělé inteligenci. Takto ji uvedete na trh:
- Zveřejníte blogový příspěvek s názvem „5 způsobů, jak AI může snížit počet vašich týdenních schůzek na polovinu“.
- Provozujete reklamu na YouTube, která ukazuje ukázku nového automatizovaného pracovního postupu.
- Spolupracujete s tvůrcem produktivity na LinkedIn, abyste sdíleli jeho výsledky pomocí vaší platformy.
- Segmentujete svůj e-mailový seznam a zasíláte pozvánky k přednostnímu přístupu zkušeným uživatelům.
Všechna tato data můžete uchovávat v tabulkách nebo centralizovaně v ClickUp pro správu projektů.
ClickUp poskytuje vašim marketingovým týmům škálovatelný systém pro spolupráci, viditelnost, realizaci a sledování. Podívejme se, jak to funguje.
Považujte ClickUp Tasks za platformu pro správu úkolů, kterou používáte k řízení všech pohyblivých částí vaší marketingové kampaně.
Při provádění multikanálové propagace lze každý úkol, jako například „Spustit reklamy na Instagramu“ nebo „Dokončit text e-mailu“, rozdělit na jasné popisy, vlastníky, termíny a dílčí úkoly. Můžete dokonce sledovat strávený čas, připojit klíčové podklady a přidat štítky priority, aby váš marketingový tým vždy věděl, co je urgentní.
Pokud potřebujete získat celkový přehled, znát milníky a další úkoly pro pokrok projektu, můžete použít ClickUp Views. Umožní vám vizualizovat vaše úkoly ve formátech Seznam, Tabule, Kalendář nebo Gantt.
✅ Vyzkoušejte toto: Použijte nástroje jako Google Analytics, Meta Audience Insights nebo ankety na Instagramu, abyste porozuměli své cílové skupině, kde se pohybuje a co ji zajímá. Poté můžete naplánovat svůj propagační mix jako kampaň. Kombinujte kanály s velkým dosahem (například placené reklamy) s kanály s vysokou důvěryhodností (například e-maily, zpravodajství nebo příspěvky influencerů), abyste si vybudovali důvěryhodnost.
Chcete se naučit, jak vytvořit marketingový plán od základů? Podívejte se na tento návod:
2. Prodej
Ve fázi prodeje je úkolem marketéra vést potenciálního zákazníka od „to vypadá zajímavě“ k „to potřebuji“. Jedna ze sedmi marketingových funkcí, prodej, zahrnuje porozumění demografii zákazníků, komunikaci hodnoty a budování důvěry.
🌸 Rychlá případová studie: Aplikace Sephora pro rozpoznávání obličeje vedla k 25% nárůstu nákupů a 15% zvýšení konverzí v obchodech. Tím, že umožnila uživatelům virtuálně vyzkoušet produkty, Sephora překlenula propast mezi digitálním a fyzickým maloobchodem a dosáhla měřitelného nárůstu tržeb.
Mezi nejčastěji používané prodejní strategie patří:
- Přímý prodej: Osobní rozhovory, které mohou probíhat osobně nebo po telefonu, při nichž obchodní zástupci přizpůsobují sdělení potřebám každého zákazníka.
- Ukázky produktů: Živé prezentace, které lidem pomohou přesně pochopit, jak produkt funguje a jak řeší jejich problémy.
- Konzultativní prodej: Kladení otázek, porozumění problémům a nabízení řešení, nejen prosazování funkcí
- Řešení námitek: Upřímně reagujte na běžné pochybnosti, jako jsou cena, načasování nebo vlastnosti produktu.
- Následné kroky CRM: Využití platforem jako ClickUp nebo Salesforce k provádění CRM kampaní pro správu potenciálních zákazníků a sledování konverzací.
📌 Příklad: Váš startup SaaS nabízející produktivní software používá ClickUp Forms ke sběru potenciálních zákazníků z bezplatného webináře a jejich shromažďování v centralizovaném pracovním prostoru pomocí ClickUp CRM (více o tom později). Členové prodejního týmu kontrolují odpovědi ve formuláři a podporují oboustrannou komunikaci v rámci svého prodejního procesu, aby informovali potenciální zákazníky.
S automatizací ClickUp a AI agenty můžete automatizovat způsob kvalifikace potenciálních zákazníků.
Například jakmile potenciální zákazník vyplní formulář, můžete automaticky vytvořit úkol, přiřadit jej konkrétnímu obchodnímu zástupci a nastavit termín splnění na základě priority.
Po označení demo hovoru jako dokončeného můžete spustit automatizovanou úlohu, která odešle následný e-mail a připojí relevantní případovou studii.
Můžete vytvořit automatizace, které změní stav úkolů, když se obchodní příležitosti posunou v prodejním trychtýři (například z „Kvalifikovaný potenciální zákazník“ na „Naplánovaná ukázka“), nebo upozornit svůj tým e-mailem, když je třeba věnovat pozornost zajímavému potenciálnímu zákazníkovi.
Pokud váš marketingový tým stále váhá, toto video vám pomůže pochopit výhody automatizace ClickUp.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony marketingových kampaní, které zjednodušují plánování a realizaci kampaní
3. Řízení produktů nebo služeb
Vývoj produktu nebo služby spočívá v zajištění toho, aby to, co prodáváte, skutečně odpovídalo potřebám vašeho publika, dnes i v budoucnu. Tato funkce přesahuje rámec uvedení produktu na trh a zaměřuje se na shromažďování zpětné vazby, vylepšování stávající nabídky a někdy i na vytváření zcela nových produktů. Pokud se nebudete vyvíjet, udělají to vaši konkurenti.
🌸 Rychlá případová studie: Kampaň „Real Beauty AI“ společnosti Dove oslovila během prvního měsíce více než 50 milionů uživatelů a pomocí umělé inteligence ukázala dopad filtrů krásy. Kampaň vyvolala 40% nárůst zmínek o Dove na sociálních médiích a posílila její reputaci v oblasti autenticity.
Zde je několik strategií pro správu produktů a služeb, které stojí za to využít:
- Zpětná vazba z trhu: Vytvořte otevřené kanály marketingové komunikace pro zpětnou vazbu od zákazníků, jako jsou průzkumy, skóre NPS, žádosti o podporu a uživatelské recenze, abyste pochopili, co funguje.
- Testování a ověřování: Před velkým spuštěním proveďte rozsáhlé testování. Spusťte beta programy, A/B testy nebo soft launchy, abyste se ujistili, že to, co vytváříte, rezonuje u skutečných uživatelů.
- Aktualizace a vylepšení funkcí: Využijte zpětnou vazbu a data k pravidelnému vylepšování produktu. Může se jednat o cokoli, od opravy chyb přes vylepšení použitelnosti až po přidání nových funkcí.
- Průzkum uživatelů a trhu: Vyvažte obecné tržní trendy (co dělá odvětví) s přímými poznatky uživatelů (co požadují vaši zákazníci), abyste mohli činit chytřejší rozhodnutí.
📌 Příklad: Řekněme, že vytváříte produkt nebo marketingový plán pro vaši platformu produktivity. Zde je příklad, jak vám ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, může pomoci rychleji přejít od strategie k realizaci.
Proměňte nápady v úkoly plánu
Požádejte Brain, aby „vytvořil plán obsahu pro 3. čtvrtletí pro SEO, influencer marketing a e-mailové kampaně pro můj produkt SaaS. “ Získáte úkoly nebo podúkoly, včetně termínů, odpovědných osob a priorit.
Ptejte se na stávající plány
Nejste si jisti, co je již naplánováno? Zeptejte se Brain:
Jaké funkce jsou naplánovány na září? Jaké aktivity Product Hunt jsou naplánovány pro uvedení produktu na trh?
Shrňte plány týkající se produktu nebo kampaně
Při práci na složitých dokumentech s plánem můžete požádat Brain, aby shrnul důležité informace. To je užitečné pro aktualizace pro vedoucí pracovníky, synchronizaci zainteresovaných stran nebo interní zpravodaje.
Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který transformuje marketing kombinací hluboké integrace, automatizace a síly několika předních modelů umělé inteligence. S Brain MAX můžete ušetřit až 1,1 dne týdně a dosáhnout až 86% úspory nákladů díky zefektivnění plánování kampaní, tvorby obsahu a analytiky – vše na jednom místě.
Pomocí funkce převodu řeči na text můžete rychle brainstormovat nápady, navrhovat příspěvky nebo vytvářet strategie a nechat sadu modelů umělé inteligence Brain MAX (jako GPT, Claude a Gemini) generovat kreativní texty, analyzovat data kampaní a získávat praktické poznatky. Může automaticky sledovat metriky výkonu, identifikovat trendy a doporučovat optimalizace, abyste mohli oslovit správné publikum a maximalizovat návratnost investic. Od automatizace plánování sociálních sítí po organizaci zpětné vazby týmu, Brain MAX udržuje váš marketingový workflow efektivní, založený na datech a vždy o krok napřed.
📚 Číst více: Jak využít AI v marketingu?
4. Správa marketingových informací (MIM)
MIM je klíčovou funkcí marketingu, protože zajišťuje, že marketéři používají aktuální, relevantní a přesné informace k vývoji produktů, udržení konkurenceschopnosti na trhu a sledování výkonu kampaní.
🌸 Rychlá případová studie: V roce 2024 se společnost Tombras dostala na titulní stránky novin díky své kampani „Impossibly Smart Billboard“ pro PODS, která byla přizpůsobena počasí. V rámci této kampaně bylo na nákladních vozech po celém New Yorku rozmístěno více než 6 000 hyperlokálních reklam využívajících umělou inteligenci, které se v reálném čase přizpůsobovaly počasí, poloze a dopravní situaci. Tento inovativní přístup vedl k 60% nárůstu návštěvnosti webových stránek a 33% nárůstu poptávek po nabídkách společnosti PODS v New Yorku, což znamenalo nejvyšší týdenní meziroční růst společnosti za poslední roky.
Toto můžete použít pro MIM:
- Analytické platformy: Používejte nástroje jako Google Analytics, Mixpanel nebo Meta Insights, abyste zjistili, jaký obsah funguje, kde lidé opouštějí stránky a jak se zapojují napříč kanály.
- Průzkum trhu a konkurence: Buďte v obraze díky zprávám z oboru, recenzím zákazníků a auditům konkurence, abyste mohli odhalit trendy a přizpůsobit své postavení ve své prodejní a marketingové strategii.
- Segmentace dat: Rozdělte své publikum podle lokality, chování nebo historie nákupů, abyste mohli efektivněji personalizovat e-maily, nabídky a reklamy.
- Dashboardy a reporty: Vytvářejte dashboardy v reálném čase, které vašemu týmu pomohou rychle pochopit, co funguje.
- Nástroje CRM: Můžete také použít platformy CRM, jako je ClickUp, které vám pomohou ukládat a spravovat údaje o zákaznících, sledovat prodejní aktivity a personalizovat oslovování zákazníků na základě jejich předchozího chování.
📌 Příklad: Propagujete platformu SaaS pro zvýšení produktivity a chcete vylepšit své e-mailové kampaně pro uživatele freemium.
V rámci softwaru CRM Project Management Software od ClickUp můžete přiřazovat následné úkoly, sledovat fáze obchodů a spolupracovat se svým týmem na efektivním řízení marketingu.
Nejprve použijte zobrazení seznamu ClickUp, které vašemu týmu pomůže třídit a filtrovat smlouvy podle osobnosti, chování nebo fáze nákupního procesu. Můžete přidat vlastní pole, jako je zdroj potenciálního zákazníka, data posledního kontaktu, segment zákazníků, fáze nákupu atd.
Navíc můžete dokonce vybudovat zákaznickou základnu pro ukládání a analýzu smluv, zákazníků a obchodů. Chcete-li sledovat související práci, zvažte přidání odkazů mezi vašimi úkoly a dokumenty. Žádné přecházení mezi různými nástroji. S tímto CRM získáte všech 7 funkcí marketingu v jednom nástroji.
📚 Další informace: Software pro marketingové operace pro týmy
5. Stanovení ceny
Ve fázi stanovení ceny se rozhodujete, kolik by měl váš produkt nebo služba stát (což je zřejmé) a proč za to stojí.
Je to otázka rovnováhy: pokrytí nákladů, udržení konkurenceschopnosti a odrážení hodnoty, kterou vnímají zákazníci. Pokud to zvládnete správně, vaše cenová strategie podpoří růst trhu i zdravé ziskové marže.
🌸 Rychlá případová studie: Guerillová pop-up akce Chili's na Manhattanu přilákala za jediný víkend více než 10 000 lidí a vygenerovala 6 miliard mediálních impresí.
Kampaň upozornila na zvýšení cen fast foodů a propagovala nový hamburger Big QP od Chili's, což vedlo k 12% nárůstu tržeb v týdnu uvedení na trh.
Zde je několik strategií stanovení ceny produktu, které můžete použít:
- Cenotvorba založená na hodnotě: Stanovte cenu na základě toho, jakou hodnotu jí přisuzují zákazníci, nikoli pouze na základě vašich nákladů nebo cen konkurence. To funguje obzvláště dobře u jedinečných nebo prémiových produktů, u nichž je vnímání hodnoty nejdůležitější.
- Cenotvorba podle nákladů: K nákladům na výrobu produktu přidejte stanovenou marži. Je to jednoduché a spolehlivé, ale musíte dávat pozor na změny na trhu.
- Penetrační cenová strategie: Začněte s nižší cenou, abyste si brzy vybudovali podíl na trhu, a poté ji zvyšte, jakmile si zákazníky získáte pomocí cenových nástrojů.
- Konkurenceschopné ceny: Cenu svého produktu stanovte podobně jako u srovnatelných produktů na trhu. To je ideální pro kategorie zaměřené na cenově citlivé spotřebitele.
- Balíčkové ceny: Spojte produkty nebo služby do balíčku a získejte lepší cenu než při samostatném nákupu.
- Dynamické ceny: Upravujte ceny v reálném čase na základě poptávky, skladových zásob nebo denní doby; často to dělají například letecké společnosti nebo aplikace pro sdílení jízd.
📌 Příklad: Ve společnosti ClickUp používáme model freemium + cenový model založený na hodnotě. Každá úroveň je přizpůsobena rozsahu, složitosti a potřebám různých uživatelů. Podporuje také růst typu „land-and-expand“: začněte v malém, zvyšujte využití a upgradujte s rostoucí složitostí vašeho týmu a pracovních postupů.
Bezplatné zkušební verze nefungují. A většina zakladatelů SaaS to odmítá přiznat. Pokud váš produkt potřebuje odpočítávací časovač, aby vynutil rozhodnutí, řešíte špatný problém. Tady je, co se ve skutečnosti děje s bezplatnými zkušebními verzemi: 1. až 3. den: Uživatel se zaregistruje, trochu prozkoumá, nechá se rozptýlit. 4. až 10. den: Ticho po pěšině. Možná se jednou přihlásí. 11. až 13. den: Panický e-mail. „Vaše zkušební verze brzy vyprší!“ 14. den: Čas na rozhodnutí. Až na to, že produkt nikdy opravdu nepoužili. Jedná se o nucený pochod k rozhodnutí, na které nikdo není připraven. ClickUp jsme od prvního dne vytvořili jako Free Forever. Lidé si mysleli, že jsme se zbláznili. „Nikdy z toho nevyděláte.“ „Uživatelé zůstanou navždy u bezplatné verze.“ „Potřebujete naléhavost, abyste je přesvědčili.“ Omyl. Free Forever odstraňuje umělý tlak, který nutí uživatele spěchat s používáním vašeho produktu. Věnují čas budování skutečných pracovních postupů a poznávají skutečnou hodnotu. Když pak narazí na limity bezplatné verze, upgradují, protože chtějí, ne protože je k tomu nutí časový limit. Naše konverze z bezplatné na placenou verzi je lepší než průměr v oboru a naši zákazníci zůstávají déle, protože se rozhodli platit poté, co poznali skutečnou hodnotu.
Bezplatné zkušební verze nefungují. A většina zakladatelů SaaS to odmítá přiznat. Pokud váš produkt potřebuje odpočítávací časovač, aby vynutil rozhodnutí, řešíte špatný problém. Tady je, co se ve skutečnosti děje s bezplatnými zkušebními verzemi: 1. až 3. den: Uživatel se zaregistruje, trochu prozkoumá, nechá se rozptýlit. 4. až 10. den: Ticho po pěšině. Možná se jednou přihlásí. 11. až 13. den: Panický e-mail. „Vaše zkušební verze brzy vyprší!" 14. den: Čas na rozhodnutí. Až na to, že produkt nikdy opravdu nepoužili. Jedná se o nucený pochod k rozhodnutí, na které nikdo není připraven. ClickUp jsme od prvního dne vytvořili jako Free Forever. Lidé si mysleli, že jsme se zbláznili. „Nikdy z toho nevyděláte." „Uživatelé zůstanou navždy u bezplatné verze." „Potřebujete naléhavost, abyste je přesvědčili." Omyl. Free Forever odstraňuje umělý tlak, který nutí uživatele spěchat s používáním vašeho produktu. Věnují čas budování skutečných pracovních postupů a poznávají skutečnou hodnotu. Když pak narazí na limity bezplatné verze, upgradují, protože chtějí, ne protože je k tomu nutí časový limit. Naše konverze z bezplatné na placenou verzi je lepší než průměr v oboru a naši zákazníci zůstávají déle, protože se rozhodli platit poté, co poznali skutečnou hodnotu.
👀 Věděli jste? V SaaS se cenová politika založená na využití prosazuje na úkor cenové politiky založené na počtu uživatelů. Podle průzkumu OpenView 39 % společností účtuje poplatky na základě využití. Důvodem je, že to zákazníkům umožňuje začít v malém a produkt vyzkoušet, a jakmile si zákazníci na produkt zvyknou, vede to k plynulému rozšiřování.
6. Financování
V marketingu hrají finance klíčovou strategickou roli, protože určují, jak jsou přidělovány zdroje, jaké kampaně mají prioritu a jak se měří návratnost investic.
Vezměme si například experimentování v oblasti produktového managementu. Každý růstový tým chce testovat nové kanály nebo kreativní strategie. Bez ochranných opatření se však A/B testy mohou rychle proměnit v nákladné dohady.
Finanční oddělení stanoví bezpečné, předem schválené limity výdajů, aby týmy mohly svobodně zkoumat nové možnosti, aniž by riskovaly překročení rozpočtu na marketingové plány.
Takto finance podporují marketing:
- Vstupní údaje pro stanovení ceny: Marketing a produkt mohou navrhnout cenu, ale finance modelují dopad na marži, dobu návratnosti a strategie balíčkování.
- Atribuce modelování: Finanční oddělení spolupracuje s marketingovým oddělením, aby zajistilo, že výnosy připisované kampaním jsou přesné.
- Vyprávění příběhů o kapitálové efektivitě: Ve start-upech a rostoucích společnostech finance a marketing společně vyprávějí příběh o efektivním růstu (např. „Zvýšili jsme objem zakázek na dvojnásobek a snížili CAC o 20 %“).
- Kreativní dohled nad dodavateli: Finanční oddělení kontroluje smlouvy o poskytování služeb, softwarové smlouvy a smlouvy s nezávislými pracovníky, aby zajistilo, že výdaje odpovídají dopadu.
Aby všichni byli na stejné vlně, marketingový tým a finanční marketingové oddělení potřebují jediný zdroj pravdivých informací.
📌 Příklad: Plánujete růstový sprint pro svou platformu SaaS ve čtvrtém čtvrtletí a potřebujete přidělit 75 000 dolarů na placené vyhledávání, obsah pro myšlenkové vedení a webináře zaměřené na produkty. K plánování finančních a marketingových KPI použijete šablony marketingového rozpočtu.
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain po vašem boku se přepínání kontextu stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
7. Distribuce
Fáze distribuce je fáze, ve které dostáváte svůj produkt nebo sdělení k cílovému publiku prostřednictvím správných kanálů ve správný čas. To může znamenat dodávání digitálního obsahu, správu partnerství, rozšiřování dosahu influencerů nebo koordinaci logistiky maloobchodu.
🌸 Rychlá případová studie: Marketingová kampaň k filmu Barbie z roku 2023 nastavila nový standard pro propagaci blockbusterů, přinesla celosvětové tržby přes 1,4 miliardy dolarů a stala se nejvýdělečnějším filmem, který kdy režírovala žena.
Díky více než 100 partnerstvím se značkami, virálním digitálním nástrojům, jako je Barbie Selfie Generator (který zvýšil globální dosah společnosti Mattel o 279 %), a zážitkovým akcím, jako je Barbie Dreamhouse Challenge, kampaň vygenerovala 179 milionů organických impresí a 4,6 miliardy zobrazení hashtagů. Její přitažlivost byla obzvláště silná mezi generací Z, kde 93 % respondentů považovalo marketing za poutavý a 81 % diváků během prvního víkendu bylo mladších 35 let, což zároveň vyvolalo globální trend „Barbiecore“.
Při vytváření distribuční strategie zohledníte kanály, které generují nejvíce konverzací. Odpovíte také na zásadní otázku: Je naše strategie uvedení produktu na trh sladěna napříč prodejem, marketingem a provozem?
Zde jsou základní komponenty této fáze:
- Doprava a logistika: Řízení pohybu fyzických produktů, od skladu až po doručení. Myslete na sledování objednávek, balení, doručovací partnery a stav zásob.
- Digitální dodání: U softwaru, elektronických knih, online kurzů a dalších digitálních produktů jsou distribuční kanály okamžité a globální.
- Umístění v maloobchodě: Umístění vašich produktů na fyzické regály, ať už v supermarketu, butiku nebo dočasném pop-up obchodě.
- Direct-to-Consumer (D2C): Prodej přímo vašim cílovým zákazníkům prostřednictvím vaší webové stránky nebo aplikace, bez zprostředkovatelů.
- Omnichannel: Vytváření plynulého zážitku napříč online obchody, mobilními aplikacemi, sociálními platformami a kamennými obchody.
📌 Příklad: Zavádíte novou funkci – automatizaci založenou na umělé inteligenci – pro uživatele ve třech fázích: první uživatelé, pokročilí uživatelé a široká základna.
Pomocí panelů ClickUp můžete sledovat, jak si tato kampaň vede v marketingových e-mailech, oznámeních v aplikaci a zapojení komunity. Panely v reálném čase mění distribuci z černé skříňky na kontrolovaný, datově řízený pracovní postup.
ClickUp propojuje marketing, prodej, provoz a logistiku v jednom pracovním prostoru. Dashboardy poskytují všem, od marketingového manažera po manažera prodeje, společný zdroj informací o tom, jak distribuce postupuje.
👀 Věděli jste? Několik recenzovaných studií ukazuje, že kontext kanálu ovlivňuje vnímání hodnoty a důvěry spotřebitelů.
Například luxusní zboží prodávané na platformě s velkými slevami, jako je Amazon, může trpět vnímanou ztrátou kvality, i když je autentické.
Proč jsou tyto funkce stále důležité
Nástroje se možná změnily – TikTok místo televize, umělá inteligence místo stážistů.
Základy marketingu se však nezměnily. Sedm funkcí marketingu zůstává relevantních, protože představují základní odpovědnosti potřebné k propojení produktu se správným publikem smysluplným a ziskovým způsobem.
Každá funkce odpovídá na důležitou obchodní otázku.
|Funkce
|Základní otázka
|Propagace
|Jak upoutáme pozornost a podnítíme k akci?
|Prodej
|Proměňujeme zájem v příjmy?
|Řízení produktů nebo služeb
|Vytváříme něco, co lidé skutečně chtějí?
|Správa marketingových informací
|Jaké poznatky řídí naše rozhodnutí?
|Ceny
|Získáváme hodnotu, aniž bychom potlačili poptávku?
|Financování
|Můžeme prokázat návratnost investic?
|Distribuce
|Mají lidé přístup k našemu produktu, kdykoli a kdekoli ho potřebují?
Sedm funkcí marketingu: od strategie po realizaci s ClickUp
Nyní, když máte jasnou představu o 7 funkcích marketingu, je čas proměnit strategii v akci.
A právě zde přichází na řadu ClickUp. Ať už plánujete produktovou roadmapu, sledujete potenciální zákazníky, analyzujete data z kampaní nebo koordinujete další uvedení produktu na trh napříč kanály, ClickUp poskytuje vašemu týmu jedno místo, kde můžete plánovat, organizovat a provádět všechny části marketingového procesu.
Od automatizace a ClickUp Brain po CRM a přizpůsobené řídicí panely – máte vše, co potřebujete pro chytřejší marketing.
