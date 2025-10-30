11 nejlepších alternativ Trainual pro školení týmů a dokumentaci procesů v roce 2025

Rozšiřování podnikání znamená rozšiřování způsobu, jakým školíte zaměstnance. Právě zde přichází na řadu Trainual – systém pro správu školení vytvořený pro dokumentaci, zaškolování a konzistentnost procesů. Je jednoduchý a strukturovaný, ale s růstem týmů začíná flexibilita platformy vykazovat nedostatky.
Při hledání alternativ k Trainual budete chtít platformy, které kombinují snadnou dokumentaci s automatizací, analytikou a plynulým doručováním obsahu. Bonusové body, pokud slouží zároveň jako systém pro správu úkolů nebo HRIS.
Udělali jsme za vás domácí úkol a shromáždili nejlepší alternativy Trainual pro školení týmů a dokumentaci procesů.
Proč zvolit alternativy Trainual
Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit alternativu k Trainual pro školení a zaškolování zaměstnanců:
- Funkce vyhledávání může být zrádná: Funkce vyhledávání je teoreticky užitečná, ale ne vždy funguje tak hladce, jak byste si přáli. Pokud váš obsah není správně uspořádán nebo jasně označen, výsledky mohou být velmi rozptýlené.
- Omezená přizpůsobitelnost a flexibilita designu: Uživatelé hlásí omezení v možnostech rozložení obsahu – například formátování je často základní a postrádá víceúrovňové styly odrážek nebo pokročilé možnosti brandingu.
- Základní reportování a analytika: Reportování je funkční, ale postrádá hloubkovou analytiku. Nebudete mít možnost získat více informací o výsledcích kvízů, čase stráveném na jednotlivých tématech nebo protokolech aktivit v reálném čase, jak je tomu u nástrojů jako Google Docs.
- Chybí import dokumentů: Import velkých nebo složitých dokumentů může vyžadovat přeformátování a není k dispozici nativní synchronizace s Google Docs – stále je nutné kopírování a vkládání.
- Žádné provádění úkolů v reálném čase: Trainual se zaměřuje na školicí moduly a SOP, ale nezahrnuje živé kontrolní seznamy úkolů ani sledování provádění v terénu. Pro zajištění provozní shody a školicích potřeb budete potřebovat systémy pro správu úkolů nebo HRIS.
- Cenová omezení: Cena se odvíjí od počtu uživatelů a vyžaduje doplňky jako Trainual+ pro podporu více jazyků, vlastní domény a elektronické podpisy, což je pro malé týmy nákladné.
- Nepřehledná stránka obsahu: Jak vaše knihovna školení roste, stránka Obsah začíná působit jako nepřehledná změť. Vše je uvedeno v jednom dlouhém seznamu, což může být matoucí.
Pojďme prozkoumat alternativy Trainual, které překonávají tato omezení a nabízejí větší flexibilitu i intuitivní uživatelské rozhraní.
Alternativy k Trainual v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších platforem pro školení, zaškolování a dokumentaci procesů.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Školení, dokumentace a provoz založené na umělé inteligenci na jedné platformě Velikost týmu: Ideální pro startupy, malé a střední podniky a rostoucí společnosti
|ClickUp Docs, znalostní databáze, AI asistent (ClickUp Brain), automatizace, šablony, oprávnění
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Document360
|Strukturované interní a externí znalostní báze Velikost týmu: Ideální pro týmy zákaznické podpory a produktového školení
|AI chatbot (Ask Eddy), verzování článků, vlastní domény, podrobné analýzy
|Ceny na míru
|Absorb LMS
|Správa vzdělávání na podnikové úrovni s nástroji AI Velikost týmu: Ideální pro velké organizace s potřebami v oblasti dodržování předpisů
|Absorb Create AI, Intelligent Assist, podpora SCORM/xAPI, vícejazyčné portály
|Ceny na míru
|Scribe
|Dokumentace procesů krok za krokem s vizuálními snímky Velikost týmu: Ideální pro provozní, IT a podpůrné týmy
|Automaticky generované SOP, stránky Scribe, nástroj pro tvorbu manuálů, sdílení jedním kliknutím
|Navždy zdarma; placené tarify od 15 $/uživatel/měsíc
|TalentLMS
|Gamifikované, přístupné firemní školení Velikost týmu: Ideální pro týmy HR a týmy pro vzdělávání a rozvoj
|Nástroj pro tvorbu obsahu metodou drag-and-drop, TalentCraft AI, gamifikace, certifikace
|Cena začíná na 149 $/měsíc
|Lessonly od Seismic
|Interaktivní školení pro týmy prodeje a zákaznické podpory Velikost týmu: Ideální pro programy podpory výnosů a koučování
|Hodnocení videí pomocí umělé inteligence, integrace obsahu Seismic, interaktivní lekce
|Ceny na míru
|Process Street
|Automatizace procesů bez nutnosti programování a sledování dodržování předpisů Velikost týmu: Ideální pro týmy HR, provozu a dodržování předpisů
|Tvůrce kontrolních seznamů, AI agent (Cora), schvalování, analýza pracovních postupů
|Ceny na míru
|360Learning
|Spolupracující firemní školení založené na vzájemné spolupráci Velikost týmu: Ideální pro podnikové vzdělávací a rozvojové programy
|Sociální učení, doporučení AI, analýza kohort, přizpůsobitelné akademie
|Cena začíná na 8 $ za uživatele a měsíc.
|Guru
|Interní znalostní centra využívající umělou inteligenci s kontextovými odpověďmi Velikost týmu: Ideální pro distribuované týmy a hybridní pracoviště
|Znalostní karty, Guru GPT, integrace prohlížeče/Slacku, analytika
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify od 18 $/uživatel/měsíc
|Coassemble
|Rychlé, vizuální mikro-učení a interaktivní kurzy Velikost týmu: Ideální pro malé týmy a kreativní školicí programy
|Více než 40 šablon, režim Headless, interaktivní kvízy, analytika
|Zdarma; placené tarify od 100 $/měsíc
|Docebo
|Automatizace podnikového vzdělávání založená na umělé inteligenci Velikost týmu: Ideální pro globální organizace a školení zákazníků
|Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence, virtuální koučování, hloubkové vyhledávání, integrace CRM/HRIS
|Ceny na míru
Nejlepší alternativy Trainual, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Zde jsou alternativy Trainual, které jsou vytvořeny pro moderní týmy, jako je ten váš.
1. ClickUp (nejlepší pro školení a provoz založené na umělé inteligenci na jedné platformě)
Pokud vaše současná platforma pro školení ztěžuje sladění SOP s úkoly nebo vyžaduje, aby váš tým přepínal mezi wiki, dokumentem a projektovou tabulkou, jen aby mohl vykonávat svou práci, ClickUp tento problém vyřeší na jednom místě.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje dokumentaci, správu projektů a asistenci umělé inteligence v jediném pracovním prostoru. Jeho bohatá funkce ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet dynamické SOP, průvodce zaškolením a interní wiki, které se přímo propojují s úkoly a pracovními postupy. Aby byla nabídka ještě lákavější, podporuje také spolupráci a úpravy v reálném čase.
Můžete přiřazovat úkoly přímo v dokumentu, sledovat průběh v reálném čase, vkládat vizuální widgety, jako jsou dashboardy nebo časové osy, a dokonce uzamknout sekce pro přístup na základě oprávnění.
📌 Rychlý tip: Chcete okamžitě vytvořit wiki? Otevřete Docs Hub, klikněte na Vytvořit dokument v pravém horním rohu a z dostupných možností vyberte Prázdná wiki.
Abychom šli ještě dál, ClickUp Knowledge Management přichází jako vrstva, která transformuje způsob, jakým váš tým vyhledává informace. Řekněme, že někdo napíše: „Jaká je naše politika rodičovské dovolené?“ – ClickUp Brain, AI partner zabudovaný do vašeho pracovního prostoru, okamžitě prohledá vaše propojené dokumenty, úkoly, wiki a dokonce i externí integrace, aby vrátil nejpřesnější a nejaktuálnější odpověď.
Kromě toho vám ClickUp Brain také pomůže vytvořit nové SOP od nuly, shrnout stávající kontrolní seznamy pro zaškolování do přehledných akčních bodů a automaticky generovat interní znalosti z minulých úkolů, komentářů a dokumentů.
Můžete dokonce požádat o přepsání zásad v jiném tónu, vytvoření návodů na základě dokončených pracovních postupů nebo navržení aktualizací dokumentace při změně úkolů, čímž ušetříte hodiny ruční údržby.
Znalosti a automatizace založené na umělé inteligenci
ClickUp vylepšuje školení a dokumentaci pomocí umělé inteligence zabudované přímo do vašeho pracovního prostoru:
- ClickUp Brain MAX: Prohledávejte všechny své dokumenty, úkoly, tabule a připojené aplikace ClickUp, jako jsou Google Drive, Slack a Figma, a okamžitě najděte správný kontext – i ve složitém nebo starším obsahu pomocí jednoduchého příkazu Talk-to-Text.
- ClickUp AI Agent:s Ptejte se v běžné angličtině (například „Jaký je náš seznam pro zaškolování nových zaměstnanců?“) a získejte okamžité, ověřené odpovědi čerpané z poznatků vašeho pracovního prostoru.
Díky těmto funkcím umělé inteligence se ClickUp mění z jednoduchého nástroje pro dokumentaci na samostatně fungující školicí centrum, kde se znalosti nejen ukládají, ale také neustále pracují pro vás.
Chcete se dozvědět více o tom, jak používat AI k psaní dokumentace? Klikněte na video níže 👇
K zahájení dokumentace můžete použít šablonu znalostní báze ClickUp. Je předem strukturovaná se složkami, stránkami a vlastními poli, které vám pomohou organizovat SOP, interní politiky, dokumenty pro zaškolování nových zaměstnanců a často kladené otázky na jednom místě.
Můžete propojit dokumenty s úkoly, přiřadit vlastníky a dokonce sledovat, které stránky vyžadují aktualizaci, aby vaše znalostní báze zůstala aktuální a použitelná.
⚡ Archiv šablon: Potřebujete zavést svůj školicí program bez jediného zádrhele? Použijte šablonu ClickUp Training Rollout Plan k naplánování časových os, přiřazení úkolů a sledování každé fáze, od pilotního projektu až po plné spuštění.
Nejlepší funkce ClickUp
- Úkoly pro školení připravené k provedení: Přiřazujte úkoly přímo ze svých dokumentů, přidávejte kontrolní seznamy, závislosti a termíny, abyste každou znalost proměnili v pracovní postup pomocí ClickUp Tasks.
- Zobrazení pro každý styl učení: Použijte zobrazení ClickUp pro SOP ve formě seznamu, procesní toky Kanban a další.
- Kontrolujte přístup pomocí oprávnění založených na rolích: Spravujte úpravy, sdílení a viditelnost podle role nebo oddělení, abyste zajistili citlivý obsah nebo obsah kritický z hlediska dodržování předpisů.
- Integrovaná spolupráce: Komentujte, označujte kolegy, přiřazujte úkoly a udržujte diskusní vlákna v rámci každého dokumentu nebo úkolu pomocí ClickUp Collaboration Detection.
- Chraňte data pomocí zabezpečení na podnikové úrovni: Spolehněte se na SSO, podrobná oprávnění a přísné zásady ochrany osobních údajů v oblasti AI – žádná data z pracovního prostoru nejsou používána pro školení AI.
- Automaticky zaznamenávejte znalosti pomocí ClickUp AI Notetaker: Nahrávejte, přepisujte a shrňujte zaškolovací nebo školicí sezení, abyste získali přehledné a sdílené poznatky.
Omezení ClickUp
- Může vyžadovat mírnou nauku kvůli velkému množství funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Na ClickUp se mi nejvíce líbí jeho flexibilita, díky které se dokáže přizpůsobit potřebám mého týmu. Používám ho každý den k organizaci cyklů testování kvality, dokumentování důkazů, automatizaci opakujících se úkolů a sledování postupu řešení požadavků napříč několika týmy. Automatizace a vlastní šablony šetří spoustu času a pomáhají udržovat konzistenci našich procesů.
2. Document360 (nejlepší pro strukturované znalostní báze s vyhledáváním pomocí umělé inteligence)
Document360 je určen pro týmy, které potřebují dokumentovat opakovatelné procesy, školicí obsah a znalosti o produktech ve formátu umožňujícím vyhledávání.
Můžete vytvářet soukromé nebo veřejné znalostní báze, organizovat obsah do hierarchických kategorií a spolupracovat pomocí revizních pracovních postupů a verzování článků. V případě použití zaměřeného na školení mohou týmy vložit návody, standardní operační postupy a rozhodovací stromy přímo do stávajících webových aplikací nebo portálů.
Nejlepší funkce Document360
- Používejte vlastní doménu s SSL, branding prostřednictvím CSS/JS, automaticky generované meta a analýzu obsahu ke sledování vyhledávaných termínů, výkonu článků a zpětné vazby od uživatelů.
- Pořiďte si chatbot „Ask Eddy“ s umělou inteligencí, který odpovídá na dotazy uživatelů a navrhuje články podle kontextu.
- Provází uživatele krok za krokem pomocí nápovědy uvnitř vašeho portálu s widgetem rozhodovacího stromu.
Omezení Document360
- Editor formátovaného textu je občas méně intuitivní, což způsobuje problémy s formátováním při vkládání nebo přizpůsobování stylu.
Ceny Document360
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Document360?
Vytváření a publikování článků je snadné. Stránka umožňuje několik kategorií, které jsou pro naše klienty snadno navigovatelné. Implementace nástroje byla snadná. Náš tým používá Doc360 již rok a vytvořili jsme rozsáhlou stránku nápovědy, která je užitečná pro naše uživatele. Je pro nás snadné rychle publikovat a aktualizovat články, když vydáme novou funkci nebo potřebujeme aktualizovat stávající článek nápovědy.
👀 Věděli jste, že... Zpráva společnosti Forrester zjistila, že 97 % organizací stále pracuje s minimálními nebo žádnými digitálními procesy pro práci s dokumenty. To znamená, že téměř všechny společnosti používají zastaralé manuální pracovní postupy.
3. Absorb LMS (nejlepší pro podnikové řízení vzdělávání založené na umělé inteligenci)
Absorb LMS je cloudový systém pro správu výuky, který nabízí generativní nástroje umělé inteligence pro rychlé vytváření kurzů, přizpůsobitelné výukové cesty a inteligentní administrativní pracovní postupy.
Alternativa Trainual zahrnuje také funkce elektronického obchodu pro prodej školicích obsahů, hodnocení, certifikace a sledování dodržování předpisů. Plná podpora SCORM, xAPI a vícejazyčných portálů zajišťuje všestranné dodávky, zatímco ovládací prvky založené na rolích a soulad s SOC 2/GDPR pokrývají bezpečnostní potřeby podniku.
Využijte nejlepší funkce LMS
- Pomocí nástroje „Absorb Create“ pro tvorbu kurzů založeného na umělé inteligenci můžete během několika minut automaticky generovat rámce kurzů a materiály.
- Aktivujte příkazy v přirozeném jazyce a zprávy na jedno kliknutí a zefektivněte administrativní úkoly pomocí nástroje Intelligent Assist.
- Získejte komplexní přehledový panel s plánovanými analýzami pro sledování pokroku studentů, certifikací a metrik ROI.
Absorbujte omezení LMS
- Správa rozsáhlé knihovny kurzů může být časově náročná, protože platforma v současné době postrádá robustní možnosti hromadné úpravy.
Ceny Absorb LMS
- Ceny na míru
Absorbujte hodnocení a recenze LMS
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Absorb LMS?
Produkt přesně odpovídá popisu, který byl uveden během prodejní fáze. Jako tvůrce obsahu LMS je snadné se naučit základy a využít je při tvorbě školicích materiálů pro uživatelské prostředí. Podpora je výjimečná a rychle odpovídá na dotazy.
📚 Další informace: Podpořte přijetí produktu: strategie a poznatky pro úspěch
4. Scribe (nejlepší pro vizuální, podrobnou dokumentaci procesů)
Scribe je automatizovaný dokumentační nástroj, který zaznamenává vaše akce na obrazovce, včetně kliknutí myší, stisků kláves a snímků obrazovky, a poté je převádí na editovatelné podrobné návody.
Můžete přizpůsobit a opatřit poznámkami každý krok, označit výstup značkou, redigovat citlivé informace a exportovat v různých formátech. Scribe se integruje s týmy prostřednictvím sdílených odkazů a rolí a nabízí analytické nástroje pro sledování a řízení využití.
Nejlepší funkce Scribe
- Usnadněte sdílení díky možnostem exportu a vložení jedním kliknutím, které umožňují sdílení průvodců prostřednictvím PDF, vloženého kódu nebo platforem jako ITG nebo Hudu.
- Upravujte a přizpůsobujte obsah, včetně úprav textu, vkládání odkazů, změn pořadí a stylů po zachycení.
- Sestavte z několika průvodců kompletní manuály s možností spolupráce v reálném čase a historií verzí pomocí Scribe Pages a Gallery.
Omezení Scribe
- Redakce někdy rozmazává text, který není citlivý, a funkce nastavení AI by mohly být podle některých více zdokonaleny.
Ceny Scribe
- Navždy zdarma
- Pro Team: 15 $/uživatel/měsíc (od pěti licencí)
- Pro Personal: 29 $/uživatel/měsíc (od jednoho místa)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Scribe?
Recenze Capterra uvádí:
Scribe je velmi snadno použitelný nástroj pro vytváření manuálů pro malé pracovní postupy. Díky editačním funkcím můžete rychle vylepšit manuál obecně a mít kvalitního průvodce vaším produktem/pracovním postupem za pouhých několik minut. Možnosti rebrandingu a snadného sdílení jsou ideální pro sdílení znalostí vaší společnosti.
🧠 Zajímavost: První známé písemné dokumenty se objevily mezi lety 3400 a 3200 př. n. l. ve starověké Mezopotámii a byly psány sumerským klínovým písmem, které se vyvinulo z piktografického prapísma.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony znalostní báze ve formátu Word a ClickUp
5. TalentLMS (nejlepší pro školení s integrovanou gamifikací)
TalentLMS je systém pro správu vzdělávání vytvořený pro týmy, které chtějí poskytovat strukturované školení zaměstnanců bez náročného procesu učení a nastavování.
Podporuje různé typy školicích programů, včetně zaškolování, podpory partnerů a sledování dodržování předpisů. Váš administrativní tým může přiřazovat kurzy, seskupovat uživatele podle oddělení nebo regionu a sledovat pokrok z centrálního řídicího panelu. Platforma je také integrována s nástroji jako Zoom a Salesforce, aby se učení stalo součástí každodenních operací.
Nejlepší funkce TalentLMS
- Využijte nástroj pro tvorbu kurzů typu drag-and-drop s podporou SCORM, xAPI, cmi5 a multimediálního obsahu.
- Získejte přístup k nástrojům AI prostřednictvím TalentCraft a vytvářejte shrnutí kurzů, kvízové otázky a podněty k psaní.
- Přidejte herní prvky, jako jsou odznaky, body a žebříčky, abyste zvýšili zapojení studentů.
Omezení TalentLMS
- Funkce e-commerce nepodporuje hromadné nákupy externích klientů, což vyžaduje ruční registraci každého účastníka nebo kurzu.
Ceny TalentLMS
- Základní balíček: 149 $/měsíc
- Grow: 299 $/měsíc
- Pro: 579 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TalentLMS
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TalentLMS?
Recenze Capterra uvádí:
Oceňuji možnost vytvářet samostatná školicí prostředí prostřednictvím poboček. TalentLMS nabízí také celou řadu možností pro navrhování kurzů, zejména díky přidání služeb integrovaných s umělou inteligencí, jako je TalentCraft.
📮 ClickUp Insight: Více než polovina všech zaměstnanců (57 %) ztrácí čas prohledáváním interních dokumentů nebo znalostní báze společnosti, aby našli informace související s prací.
A když to nejde? Jeden z šesti se uchyluje k osobním provizorním řešením – prohledává staré e-maily, poznámky nebo screenshoty, jen aby dal věci dohromady.
ClickUp Brain eliminuje vyhledávání tím, že poskytuje okamžité odpovědi založené na umělé inteligenci, které čerpá z celého vašeho pracovního prostoru a integrovaných aplikací třetích stran, takže získáte to, co potřebujete, bez zbytečných komplikací.
6. Lessonly od Seismic (nejlepší pro týmy podporující prodej, které potřebují videa pro praktická cvičení)
Lessonly, nyní pod značkou Seismic Learning, je cloudový školicí software, který pomáhá týmům prodeje a podpory vytvářet, přiřazovat a sledovat interaktivní vzdělávací obsah spolu s jejich každodenními prostředky pro podporu prodeje Seismic.
Díky editoru typu drag-and-drop mohou administrátoři vytvářet kurzy pro rostoucí potřeby online školení týmů. Poté je můžete uspořádat do rolí a sledovat pokrok z manažerských dashboardů.
Na druhé straně si studenti nacvičují prezentace nebo scénáře služeb na videu a dostávají strukturovanou zpětnou vazbu od koučů, která přímo souvisí s výsledky v reálném světě.
Nejlepší funkce Lessonly od Seismic
- Vytvářejte videozáznamy simulací s hodnocením pomocí umělé inteligence, aby mohli zástupci nahrávat scénáře e-mailů, chatů nebo hovorů a dostávat zpětnou vazbu od manažerů s časovým razítkem.
- Využijte integraci obsahu Seismic k zobrazení školení just-in-time vedle příruček a podkladů v rámci CRM nebo e-mailových pracovních postupů.
- Vytvářejte interaktivní lekce s více typy souborů (videa, dokumenty, prezentace) a vestavěnými kvízy, aniž byste museli opustit prostředí Seismic.
Lessonly od Seismic omezení
- Možnosti kvízů a interaktivního obsahu jsou omezenější než u plně vybavených platforem LMS.
Ceny Lessonly by Seismic
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lessonly by Seismic
- G2: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lessonly by Seismic?
Lessonly je velmi užitečný, hlavně pro mou práci, protože mi poskytuje nápady/informace o procesech, abych mohl efektivně a účinně plnit své povinnosti. Je to pro mě jako učitel, který mě každý den vede ke správným věcem, které musím v práci dělat – velmi ideální nástroj pro ty, kteří mají potíže s procesy.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony plánů školení zaměstnanců
7. Process Street (nejlepší pro automatizaci procesů a dodržování předpisů bez nutnosti programování)
Process Street je platforma pro správu pracovních postupů a procesů určená pro týmy zabývající se provozem, lidskými zdroji a školením v oblasti dodržování předpisů.
Pomocí tohoto nástroje můžete opakující se postupy proměnit v interaktivní kontrolní seznamy s podmíněnou logikou, schvalováním a automatizací. Tato alternativa k Trainual vám tak pomůže automatizovat školení a zajistit, aby byly úkoly plněny důsledně.
Ačkoli se často používá pro zaškolování nových zaměstnanců a provádění standardních operačních postupů, mnoho týmů jej také využívá jako lehký školicí software pro postupné interní procesy.
Nejlepší funkce Process Street
- Získejte nástroj pro vytváření kontrolních seznamů bez nutnosti programování s podmíněnou logikou, schvalováním, termíny a dílčími kroky.
- Využijte vestavěného AI agenta „Cora“, který sleduje provádění pracovních postupů, označuje přeskočené úkoly a pomáhá udržovat soulad s předpisy.
- Získejte přehled o úzkých místech, stavu dokončení a výkonu procesů díky dashboardům s reporty v reálném čase.
Omezení Process Street
- Přizpůsobení rozvržení je omezené, s přísnými limity znaků a základními možnostmi formátování.
Ceny Process Street
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Process Street
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Process Street?
Recenze Capterra uvádí:
Process Street je velmi snadný na používání. Pokud hledáte SOP a systémy v písemné podobě, je to pro vás skvělá aplikace.
🧠 Zajímavost: Myšlenka psacího stroje sahá až do roku 1714, kdy Angličan Henry Mill patentoval tajemný „umělý stroj“ na tisk písmen. První funkční psací stroj však byl vyroben až v roce 1808 italským vynálezcem Pellegrinem Turrim pro jeho slepou přítelkyni, hraběnku Carolinu Fantoni, jejíž psané dopisy se dochovaly dodnes!
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony pro dokumentaci procesů ve formátu Word a ClickUp
8. 360Learning (nejlepší pro společné firemní školení)
360Learning je kolaborativní LMS a online školicí platforma určená pro firemní týmy a odborníky v dané oblasti, kteří mohou společně vytvářet a sdílet školicí materiály.
Je ideální pro rostoucí týmy a umožňuje školitelům spouštět kurzy pomocí moderního nástroje pro tvorbu obsahu. Zároveň studenti těží z interaktivních vzdělávacích zkušeností, jako je zpětná vazba od kolegů, interakce v rámci sociálního učení a funkce A/B testování. Díky integrované gamifikaci a sledování certifikací podporuje platforma kontinuální vzdělávání, dodržování předpisů a rozvoj zaměstnanců.
Nejlepší funkce 360Learning
- Získejte integrované analytické nástroje se sledováním kohort, mírou dokončení přes 90 % a integrací s nástroji pro reporting.
- Na domovské stránce si prohlédněte personalizovaná doporučení pro učení založená na umělé inteligenci, která vycházejí z role, dovedností a historie uživatele.
- Pomocí funkce „Přizpůsobitelné akademie“ můžete aktivovat portály pro více značek, přizpůsobené domovské stránky, správce skupin a dashboardy pro koučování.
Omezení 360Learning
- Studenti si nemohou vybrat jednotlivé podmoduly v rámci kurzu, takže musí absolvovat celý modul tak, jak je strukturován.
Ceny 360Learning
- Tým: 8 $ za registrovaného uživatele za měsíc
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze 360Learning
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 360Learning?
Design platformy je mimořádně uživatelsky přívětivý. Navigace mezi různými funkcemi a moduly je intuitivní, takže je snadné najít to, co potřebuji. Čisté a moderní rozhraní je skutečným plusem, protože minimalizuje rušivé vlivy a umožňuje mi soustředit se na výukový materiál. Tato snadnost použití výrazně zlepšuje celkový zážitek z učení.
💡 Tip pro profesionály: Nahrávejte školení z obrazovky účastníka, nikoli školitele. Zachytíte tak přesně to, co vidí noví zaměstnanci, včetně jejich váhání, chyb a skutečných otázek, které kladou, což výrazně zvýší efektivitu budoucích školicích materiálů.
9. Guru (nejlepší pro znalostní centra založená na umělé inteligenci a inline odpovědi)
Guru je platforma pro správu znalostí, která využívá integraci prohlížeče a Slacku k zobrazení kontextových znalostních karet.
Váš tým může vytvářet karty pro spolupráci, které jsou poté poskytovány prostřednictvím AI agentů, jako je Guru GPT nebo Knowledge Agents, přizpůsobených konkrétním týmům. Systém také zahrnuje sledování čtení, připomenutí a řízení přístupu na základě rolí, díky čemuž je vhodný pro týmy, které potřebují strukturované předávání znalostí.
Nejlepší funkce Guru
- Vyzvěte odborníky, aby pravidelně kontrolovali a schvalovali obsah pomocí cyklů ověřování znalostních karet, čímž zajistíte dlouhodobou přesnost.
- Zobrazujte relevantní karty na základě kontextu, nedávných vyhledávání nebo otevřených stránek prohlížeče pomocí inteligentních spouštěčů a navrhovaných odpovědí.
- Pomocí „Podrobností odpovědí“ a analytického panelu můžete uživatelům ukázat, proč byla odpověď poskytnuta, sledovat potvrzení o přečtení, mezery v obsahu a výkon agentů.
Omezení Guru
- Možnosti formátování a rozvržení jsou omezené – tabulky, obrázky a rozevírací seznamy často zmenšují použitelný prostor a při úpravách textu chybí pokročilé styly.
Ceny Guru
- Bezplatná zkušební verze: 30 dní zdarma s plným přístupem k platformě
- All-in-one: 18 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Guru
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají o Guru skuteční uživatelé?
Velmi oceňuji agilitu a snadné používání Guru. Vytváření a úpravy karet jsou jednoduché a intuitivní, což výrazně zrychluje dokumentaci procesů a sdílení znalostí mezi týmy. Rozhraní je přehledné a přímočaré a spolupráce je plynulá.
📗 Přečtěte si také: Propojení bodů: Jak propojená umělá inteligence eliminuje izolované systémy a šetří čas pro skutečnou práci
10. Coassemble (nejlepší pro mikrolearning a tvorbu vizuálních kurzů)
Coassemble je školicí software navržený pro rychlé a poutavé mikroučení. Umožňuje uživatelům přeměnit dokumenty nebo nápady na interaktivní kurzy bez nutnosti programování.
Studenti mají přístup k obsahu prostřednictvím odkazů nebo SCORM, aniž by se museli přihlašovat. Alternativní platforma Trainual nabízí analýzu zapojení v reálném čase a integraci s nástroji jako Zapier a PayPal, což zefektivňuje distribuci a sledování.
Nejlepší funkce Coassemble
- Získejte nástroj pro tvorbu kurzů s funkcí drag-and-drop a více než 40 interaktivními šablonami – kvízy, kartičky, videa, kontrolní seznamy.
- Rozšiřte svůj dosah pomocí režimu Headless a sdílených platebních odkazů pro prodej kurzů mimo běžná prostředí LMS.
- Prohlédněte si analytické údaje na dashboardu v reálném čase, kde najdete informace o odchodu uživatelů, stráveném čase a sledování sentimentu.
Omezení Coassemble
- Tvorba kurzů může být pomalá a nepohodlná, zejména při formátování rozvržení nebo nahrávání médií.
Ceny Coassemble
- Navždy zdarma
- Tým: 100 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coassemble
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Coassemble?
Můžete duplikovat nebo zrcadlit dlaždice, lekce, kvízy atd. Časově úsporná funkce, díky které je vytváření nových kurzů velmi snadné. Skvělé analytické funkce. Miluji integraci Paperform.
11. Docebo (nejlepší pro automatizaci podnikového vzdělávání založenou na umělé inteligenci)
Docebo je podnikový LMS navržený pro podporu rozsáhlého firemního školení zaměstnanců, partnerů a zákazníků. Nabízí tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, automatické registrace, vícejazyčnou podporu a adaptivní vzdělávací cesty.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a integrovanému sledování pokroku umožňuje tato platforma studentům efektivně rozvíjet technické dovednosti. Docebo také slouží jako robustní znalostní báze, která se integruje s CRM, HRIS, konferenčními nástroji a dalšími systémy, aby automatizovala školení a udržovala kontinuitu pracovních postupů.
Nejlepší funkce Docebo
- Vytvářejte osnovy kurzů, hodnocení, překlady a dokonce i AI video prezentátory na základě jednoduchých pokynů s AI.
- Prozkoumejte text a řeč v celém obsahu a získejte kontextově relevantní výsledky díky pokročilým vyhledávacím funkcím.
- Nabízejte scénářové cvičení s inteligentní zpětnou vazbou zabudovanou do školicích programů pomocí „AI Virtual Coaching“.
Omezení Docebo
- Není optimalizováno pro mikrolearning; obsah kurzu je strukturovaný, není vhodný pro malé moduly.
Ceny Docebo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Docebo
- G2: 4,3/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Docebo?
Recenze Capterra uvádí:
Flexibilita při správě různých katalogů, vzdělávacích plánů a typů obsahu byla klíčová pro uspokojení rozmanitých potřeb našeho publika. Jsme velmi spokojeni s komunitou, která je skvělým zdrojem inspirace a také pomoci při řešení problémů.
Modernizujte způsob, jakým váš tým učí a pracuje, pomocí ClickUp.
Jediná věc horší než vyškolit své zaměstnance a nechat je odejít je nevyškolit je a nechat je zůstat.
Většina nástrojů pro školení a zaškolování nových zaměstnanců funguje na začátku dobře.
Ale jak vaše firma roste, procesy se vyvíjejí a týmy se specializují, tytéž nástroje se často stávají překážkou. Aktualizace obsahu je zdlouhavá. Informace se ztrácejí. Lidé přestávají systém úplně používat.
ClickUp tuto rovnici mění. Spojuje dokumentaci, úkoly a znalosti založené na umělé inteligenci na jednom místě, takže se učení přirozeně propojuje s praxí. Váš tým nejen absolvuje školení, ale také ho aplikuje v reálném čase.
Jste připraveni opustit statické příručky a vyzkoušet interaktivnější alternativu Trainual? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.