Bezplatné šablony Microsoft Planner pro produktivitu a správu projektů

Zahájení nového projektu bez jasného plánu může připomínat snahu postavit dům bez stavebních plánů, což často vede k frustraci a zpožděním.
🔎 Věděli jste, že: Nedávná studie ukazuje, že 39 % projektů selže kvůli špatnému plánování, zastaralým nástrojům nebo nedostatečnému řízení úkolů.
Pro týmy, které již jsou hluboce zakořeněny v ekosystému Microsoft 365, je Microsoft Planner intuitivním způsobem správy úkolů. Obsahuje předem připravené šablony, které vám poskytnou solidní náskok, zjednoduší nastavení a podpoří konzistentní pracovní postupy.
Čtěte dále a objevte nejlepší šablony Microsoft Planner pro správu projektů. Pokud však hledáte ještě větší výkon a flexibilitu, zvažte prozkoumání alternativních šablon z platforem, jako je ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno.
Co dělá šablonu Microsoft Planner dobrou?
Dobrá šablona Microsoft Planner vám pomůže zbavit se nepořádku a poskytne vašemu týmu systematický rámec pro skutečný pokrok v každém úkolu a projektu.
Zde je pět charakteristik nejlepších šablon Microsoft Planner pro správu úkolů:
- Přehledná struktura úkolů: Hledejte šablony určené pro efektivní správu úkolů s přehlednými kartami úkolů a kontrolními seznamy.
- Flexibilní rozvržení: Vyhledávejte šablony Microsoft Planner, které se přizpůsobí jedinečným potřebám různých týmů, projektů nebo pracovních postupů.
- Integrovaná odpovědnost: Vyberte šablonu, která usnadňuje přiřazování úkolů, stanovení termínů a sledování pokroku.
- Integrace Microsoft 365: Vyberte si šablonu, která propojí váš projekt Microsoft s aplikacemi Microsoft Teams, Outlook a dalšími aplikacemi, které již používáte.
- Úspora času při nastavení: Vyberte si šablonu Microsoft Planner, která snižuje manuální práci, abyste mohli rychleji plánovat úkoly a realizovat plány.
7 bezplatných šablon Microsoft Planner pro týmy a jednotlivce
🔎 Věděli jste? Myšlenka přednastaveného denního plánovače není nová. Robert Aitken jej navrhl již v roce 1773 a položil tak základ pro moderní plánovače, na které se dnes spoléháme.
Díky digitálním aplikacím a nástrojům pro plánování mohou nyní projektoví manažeři, studenti a týmy přeskočit nastavování a začít hned s připravenými šablonami plánovače, které jsou k dispozici zdarma.
1. Šablona týdenního plánu od společnosti Microsoft
Získejte kontrolu nad svým týdnem díky jednoduché, ale efektivní šabloně týdenního plánovače od společnosti Microsoft. Kombinuje strukturu kalendáře s flexibilitou seznamu úkolů, takže se můžete snadno soustředit a dodržovat týdenní termíny.
Toto je velmi jednoduchá šablona Microsoft Planner pro začátečníky. Obsahuje vyhrazený prostor pro týdenní cíle, seznamy úkolů a termíny, což vám pomůže rozložit pracovní zátěž, aniž byste se cítili přetížení.
Organizace vašeho týdne je nyní mnohem snazší, ať už spravujete kurzy, úkoly klientů nebo výstupy týmu.
Proč se vám to bude líbit:
- Získejte přehledné rozvržení bez rušivých prvků, které vám pomůže lépe se soustředit a rychleji plánovat.
- Podporujte kreativní vylepšení díky přístupu k obrázkům, grafikám a plynulým přechodům.
- Snadno sdílejte hotový plán online, mezi týmy nebo se zainteresovanými stranami několika kliknutími.
Ideální pro: studenty, freelancery a projektové manažery, kteří vyvažují týdenní cíle a termíny.
2. Šablona pro plánování rozpočtu na dovolenou od společnosti Microsoft
Díky šabloně Plánovač rozpočtu na dovolenou od společnosti Microsoft si můžete dovolenou užít bez stresu. Tato šablona vytvořená v aplikaci Excel vám pomůže udržet finance pod kontrolou, aniž byste se museli vzdát zábavy. Pomůže vám udržet přehled o financích a naplánovat dovolenou, včetně dárků, akcí a cestování.
Díky integrovaným vzorcům, které porovnávají rozpočet s aktuálními výdaji, se můžete více soustředit na oslavy a méně na nadměrné výdaje. Je to chytrý způsob, jak spravovat úkoly a sledovat nákupy.
Proč se vám to bude líbit:
- Automaticky vypočítávejte rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady pro lepší správu úkolů.
- Kategorizujte výdaje za dárky, cestování a akce, abyste mohli snadno spravovat každý detail.
- Přizpůsobte si je pomocí vlastních vizuálních prvků a fontů tak, aby vyhovovaly vašemu stylu.
Ideální pro: Plánovače s omezeným rozpočtem, kteří řídí projekty související s dovolenou v práci nebo doma.
3. Šablona Gantt Project Planner od společnosti Microsoft
Hledáte šablony Microsoft Planner pro agilní správu projektů? Zůstaňte v synchronizaci od zahájení až po dokončení projektu díky šabloně Gantt Project Planner od společnosti Microsoft.
Tato šablona, založená na osvědčeném modelu Ganttova diagramu, zjednodušuje správu projektů tím, že poskytuje přehledný vizuální časový plán všech úkolů a přiřazení členů týmu.
Sledujte data zahájení, trvání a průběh v reálném čase a udržujte svůj projekt organizovaný od prvního dne. Tento plánovač založený na Excelu se přizpůsobí velikosti a harmonogramu vašeho projektu, ať už spouštíte nový produkt nebo spravujete probíhající úkoly.
Proč se vám to bude líbit:
- Vizualizujte časové osy úkolů pomocí pruhů ve stylu Ganttova diagramu.
- Sledujte pokrok, stav a termíny v rámci celého týmu.
- Snadno přiřazujte úkoly, sdílejte aktualizace a udržujte soulad ve všech fázích projektu.
Ideální pro: Projektové manažery dohlížející na složité časové plány, vlastníky úkolů a mezifunkční týmy.
💡 Tip pro profesionály: Dobře zpracovaný projektový plán není jen papírování, ale vodítko pro váš tým. Tento dynamický dokument jasně vymezuje cíle a zajišťuje, že všichni členové týmu budou své úsilí směřovat k společnému cíli. Definováním rozsahu projektu – co do něj patří a co ne – účinně zabráníte rozšiřování rozsahu a udržíte pevně v dohledu cílové termíny.
4. Šablona Project Tracker od společnosti Microsoft
Díky šabloně Project Tracker Template od společnosti Microsoft budete mít své projekty pod kontrolou a včas. Tato komplexní šablona pro plánování založená na programu Excel slouží jako centralizované centrum pro sledování všech aspektů vašeho projektu, od jednotlivých úkolů a termínů až po celkový pokrok a potenciální překážky.
Je navržen tak, aby vám poskytoval jasný přehled v reálném čase, pomáhal vám činit informovaná rozhodnutí a udržoval váš tým v souladu od začátku do konce.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte stav projektu na první pohled díky komplexnímu přehledu.
- Zobrazte podrobné informace o úkolech a aktualizace postupu pomocí přizpůsobitelných polí.
- Filtrujte a tříděte pro snadnou analýzu dat a vytváření reportů.
Ideální pro: projektové manažery, vedoucí týmů a všechny, kdo dohlížejí na mnohostranné projekty vyžadující podrobné sledování.
5. Šablona seznamu úkolů projektu od společnosti Microsoft
Přehledná šablona seznamu úkolů projektu od společnosti Microsoft rozděluje velké projekty na zvládnutelné úkoly, čímž zajišťuje přehlednost a odpovědnost každého člena týmu.
Jedná se o jednu z nejlepších bezplatných šablon Microsoft Planner pro týmy, která umožňuje rychle přiřazovat úkoly, stanovovat priority a sledovat jejich plnění, aby se týmy mohly soustředit na práci a být produktivní.
Proč se vám to bude líbit:
- Organizujte úkoly projektu v jednoduchém a přehledném rozvržení.
- Snadno přiřazujte úkoly a stanovujte termíny splnění
- Rychle aktualizujte stavy úkolů pro přehled v reálném čase.
Ideální pro: přispěvatele do projektu, členy týmu a kohokoli, kdo potřebuje jasný a praktický seznam projektových povinností.
6. Šablona denního kalendáře schůzek od společnosti Microsoft
Udržujte svůj den pod kontrolou pomocí šablony denního kalendáře schůzek od společnosti Microsoft. Tento plánovač založený na aplikaci Excel je ideální pro plánování schůzek, termínů a důležitých úkolů po hodinách, což vám dává plnou kontrolu nad vaším denním rozvrhem.
Nabízí jednoduchou strukturu časových bloků se sloupci pro čas zahájení, čas ukončení a poznámky, což vám pomůže minimalizovat dvojí rezervace a maximalizovat produktivitu.
Ať už pracujete z domova nebo řídíte rušnou kancelář, tato šablona vám pomůže udržet váš den strukturovaný a bez stresu.
Proč se vám to bude líbit:
- Rozdělte si den na zvládnutelné části pomocí hodinového plánování.
- Do sekce poznámek přidejte podrobnosti o schůzkách, připomenutí nebo priority úkolů.
- Používejte je digitálně nebo si je vytiskněte, abyste měli svůj den pod kontrolou kdykoli a kdekoli.
Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, administrativní pracovníky a všechny, kteří preferují strukturu a dochvilnost.
7. Šablona pro sledování plánování událostí od společnosti Microsoft
Díky šabloně Event Planning Tracker Template od společnosti Microsoft bude plánování akcí hračkou. Tato komplexní šablona vytvořená v aplikaci Excel vám pomůže spravovat všechny fáze koordinace akcí – od brainstormingu a výběru dodavatelů až po sledování hostů a rozpočtování.
Tato šablona MS Planner pro plánování událostí je strukturována pomocí přizpůsobitelných tabulek, které vám umožňují přiřazovat úkoly, sledovat termíny a sledovat výdaje, vše na jednom místě.
Ať už organizujete firemní seminář, svatbu nebo komunitní sbírku, vnáší jasnost do chaosu.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte časové osy, úkoly a výdaje na jediném panelu pro hladký přehled o událostech.
- Přiřazujte vlastníky, aktualizujte stavy a sledujte průběh plánování na první pohled.
- Sledovací nástroj lze snadno přizpůsobit velikosti, typu a specifickým požadavkům vaší akce.
Ideální pro: Organizátory akcí, administrativní pracovníky a kohokoli, kdo řídí vícefázové akce s pohyblivými částmi.
Omezení společnosti Microsoft
Šablony Microsoft Planner nabízejí strukturu a pohodlí, ale mají také několik omezení, která by uživatelé měli vzít v úvahu:
- Základní možnosti přizpůsobení: Mnoho šablon v Microsoft Planner má pevně dané formáty, což ztěžuje jejich přizpůsobení konkrétním procesům nebo jedinečným potřebám.
- Omezená automatizace: Ve srovnání s pokročilejšími nástroji pro správu projektů je k dispozici jen několik vestavěných automatizací pro opakující se úkoly, aktualizace stavu nebo oznámení.
- Není ideální pro složité pracovní postupy: Správa mezifunkčních projektů nebo dynamických časových os je bez aplikací nebo integrací třetích stran náročná, zejména při uvádění nového produktu na trh.
- Minimální funkce pro spolupráci: Integrace s Microsoft Teams sice pomáhá, ale úpravy a komentáře v reálném čase jsou v mnoha šablonách stále omezené.
- Struktura založená na souborech: Šablony jsou často založeny na programech Excel nebo Word, což znamená, že správa verzí a přístupových práv se stává s více členy týmu nepraktickou.
Tip pro profesionály: Hledáte způsob, jak vytvořit vlastní šablony v Microsoft Planner? Ačkoli Planner tuto možnost nenabízí, existuje řešení.
- Vytvořte nový plán
- Jakmile budete spokojeni, klikněte na tři tečky v pravém horním rohu a vyberte možnost „Kopírovat plán“.
- Pojmenujte zkopírovaný plán novým názvem.
Alternativně se můžete rozhodnout pro skutečně přizpůsobitelné šablony od ClickUp 😎
Alternativy k šablonám Microsoft Planner od ClickUp
🧠 Zajímavost: 20 % průměrného pracovního dne je věnováno „klíčovým“ a „důležitým“ úkolům, zatímco zbytek je věnován činnostem, které přinášejí „malou“ nebo „žádnou hodnotu“.
Je překvapivě snadné nechat se pohltit rutinní prací a ztratit ze zřetele to, na čem opravdu záleží. Proto jsme pro vás připravili několik pokročilých a efektivních šablon plánovače, které vám pomohou soustředit se a vytěžit ze svého dne maximum.
Zatímco nový Microsoft Planner je skvělý pro základní funkce, ClickUp nabízí širší škálu šablon a univerzálnější platformu. Šablony ClickUp jsou vysoce přizpůsobitelné a disponují pokročilými funkcemi, jako jsou dynamické zobrazení, předem připravená automatizace a rozsáhlé reportování, což z něj činí neuvěřitelně flexibilní volbu pro jakýkoli projekt.
1. Šablona denního plánovače ClickUp
Šablona ClickUp Daily Planner vám pomůže strukturovat váš den s jasností a záměrem. Od časového rozvržení schůzek a úkolů až po organizaci osobních pochůzek, tato šablona promění váš každodenní chaos v přehlednou rutinu.
Jeho flexibilní design zahrnuje integrovaná pole pro prioritu úkolů, termíny, poznámky a odhady času, což umožňuje podrobné plánování bez zbytečného nepořádku.
V kombinaci s automatizací a připomínkami se tento plánovač stává výkonným nástrojem pro každého, kdo chce mít přehled o opakujících se i jednorázových povinnostech.
Proč si to zamilujete:
- Strukturovejte svůj den pomocí priorit, odhadů času a vlastních polí.
- Organizujte a filtrujte úkoly pomocí zobrazení seznamu, abyste se mohli soustředit na práci.
- Rozdělte svůj rozvrh do zaměřených kategorií, jako je práce, osobní záležitosti a cíle.
- Přidejte podúkoly, kontrolní seznamy a poznámky pro hlubší kontext.
- Snadno přijímejte připomenutí a sledujte úkoly po termínu.
Ideální pro: Profesionály, studenty nebo kohokoli, kdo během dne zvládá více úkolů najednou.
Toto řekl Karthik Itharajula , vedoucí anotací ve společnosti Carscan. AI, o používání ClickUp:
S pomocí ClickUp sledujeme denní pokrok úkolů z hlediska produktivity a jsme také schopni řešit všechny otázky související se stavem, jako je přechod z fáze „v procesu“ do fáze „dokončeno“ a poté do fáze „v kontrole“, aby vrcholové vedení mělo přehled o aktuálním stavu.
2. Šablona denního protokolu ClickUp
Šablona ClickUp Daily Log poskytuje spolehlivý prostor pro zaznamenávání všeho od aktualizací projektů až po osobní reflexe. Je navržena s ohledem na konzistenci a snadné použití a obsahuje pole pro zadávání údajů s časovým razítkem, značky pro kategorizaci a bloky formátovaného textu pro podrobné poznámky.
Ať už vedete pracovní deník, sledujete návyky nebo zaznamenáváte klíčové činnosti pro hodnocení výkonu, tato šablona umožňuje organizovanou retrospektivu s výkonnými funkcemi filtrování a vyhledávání.
Proč si to zamilujete:
- Zaznamenávejte každodenní postřehy, úspěchy nebo výzvy do strukturovaného deníku.
- Označujte položky podle projektu, tématu nebo úkolu, abyste je snadno našli.
- Prohledávejte a filtrujte protokoly, abyste rychle našli minulé záznamy.
- Udržujte konzistentnost v denních reflexích
Ideální pro: projektové manažery, znalostní pracovníky, vedoucí týmů nebo jednotlivce, kteří si budují reflexivní návyky.
3. ClickUp Denní rozvrh
Pokud jste se někdy ptali, kam se poděl váš den, šablona ClickUp Daily Hour Schedule Template vám pomůže strukturovat den po hodinách. Je ideální pro profesionály s nabitým kalendářem a obsahuje přednastavené hodinové bloky, které můžete přizpůsobit pro schůzky, soustředěné práce, přestávky a pochůzky.
Popisy úkolů, odhady času a barevně odlišené kategorie vám pomohou rozumně rozvrhnout čas. Podpora opakujících se úkolů, synchronizace kalendáře a plánování pomocí drag-and-drop navíc optimalizují váš denní pracovní tok a zabraňují překrývání nebo zmeškání schůzek.
Proč si to zamilujete:
- Naplánujte si celý den v podrobných hodinových segmentech.
- Úkoly snadno upravujte pomocí funkce přetahování v zobrazení kalendáře.
- Plánujte úkoly na každý den a sledujte jejich průběh pomocí denního přehledu.
- Vizualizujte rozložení času mezi jednotlivé kategorie
- Nastavte připomenutí a opakující se vzorce pro konzistentní rutiny.
Ideální pro: Profesionály, kteří řídí strukturované pracovní dny nebo rutiny, které se často mění.
📮 ClickUp Insight: 21 % lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se úkoly. Dalších 20 % uvádí, že opakující se úkoly zabírají alespoň 40 % jejich dne. To znamená, že téměř polovina pracovního týdne (41 %) je věnována úkolům, které nevyžadují mnoho strategického myšlení nebo kreativity (například následné e-maily 👀).
AI agenti ClickUp vám pomohou tuto práci eliminovat. Myslete na vytváření úkolů, připomenutí, aktualizace, poznámky ze schůzek, psaní e-mailů a dokonce i vytváření komplexních pracovních postupů! To vše (a ještě více) lze automatizovat během chvilky pomocí ClickUp, vaší aplikace pro vše, co souvisí s prací.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
4. Šablona ClickUp Project Planner
Od termínů a rozpočtů po role v týmu a závislosti úkolů – bez správného systému se plánování projektů rychle stává chaotickým. Šablona ClickUp Project Planner vám pomůže vše organizovat a spravovat.
Tato šablona, navržená pro přehledné zpracování jakéhokoli projektu, obsahuje připravené sekce pro definování cílů, výstupů, seznamů úkolů a klíčových milníků. Inteligentní widgety, automatizace a vlastní pole vám navíc umožňují plánovat jednotlivé fáze, přidělovat zdroje a sledovat pokrok.
Proč si to zamilujete:
- Rozdělte projekty na cíle, milníky a proveditelné dílčí úkoly.
- Přiřazujte odpovědnosti s termíny, závislostmi a prioritami.
- Využijte widgety ke sledování metrik, jako je čas, náklady nebo míra dokončení.
- Sledujte náklady na projekty pomocí zobrazení sledování rozpočtu.
- Získejte přehled o všech probíhajících úkolech pomocí zobrazení panelu projektu.
- Sledujte důležité metriky projektu, jako jsou „riziko“, „rozpočet“, „průběh práce“ atd., pomocí více než 10 vlastních polí.
Ideální pro: Projektové manažery, podnikatele a spolupracující týmy, které zahajují nové iniciativy.
5. Šablona ClickUp Holiday Planner
Logistika plánování dovolené se může rychle nasčítat, když organizujete rodinný výlet nebo firemní pobyt. Časy letů, rezervace hotelů, sdílené itineráře, sledování rozpočtu... a nezapomeňme na synchronizaci kalendářů všech účastníků.
Šablona ClickUp Holiday Planner centralizuje vše, co potřebujete k organizaci dovolené nebo svátečního volna.
Obsahuje pole pro destinace, rezervace cest, seznamy věcí na zabalení, nápady na dárky a sledování rozpočtu. Zobrazení časové osy a kalendáře usnadňují koordinaci s přáteli nebo rodinou, zatímco seznamy úkolů udržují pořádek.
Proč si to zamilujete:
- Plánujte itineráře s vlastními poli pro cestování, aktivity a rezervace.
- Sledujte svůj rozpočet na dovolenou pomocí polí pro odhad nákladů a kontrolních seznamů.
- Sdílejte a spolupracujte s ostatními na seznamech a plánech.
- Připojte potvrzení rezervace, cestovní doklady, plány nebo odkazy pro snadný přístup na cestách.
Ideální pro: Rodiny, samostatné cestovatele nebo koordinátory skupinových dovolených.
6. Šablona ClickUp Wedding Planner
Plánujete svatbu? Šablona ClickUp Wedding Planner je komplexní pracovní prostor pro správu složitých detailů svatby. Obsahuje předem nahrané kategorie pro rozpočet, správu dodavatelů, seznamy hostů, návrhové tabule a časové osy.
Svůj plán můžete rozdělit do fází, jako je zasnoubení, příprava, obřad a hostina. Jeho dynamická struktura úkolů podporuje společné plánování, zatímco formuláře a automatizace mohou zefektivnit sběr odpovědí, schvalování dodavatelů a sledování termínů.
Proč si to zamilujete:
- Sledujte každý úkol pomocí značek, jako je místo svatby, motiv a velikost smlouvy.
- Sledujte odpovědi hostů, plány usazení a poznámky k cateringu
- Snadno spolupracujte s členy rodiny, plánovači nebo dodavateli.
- Použijte předem připravené šablony kontrolních seznamů pro každou fázi svatby.
Ideální pro: Páry nebo profesionální svatební plánovače, kteří řídí detailní logistiku.
7. Šablona pro plánování událostí ClickUp
Šablona ClickUp pro plánování akcí vám poskytne vše, co potřebujete k organizaci firemního semináře, týmového výletu nebo jakékoli jiné akce.
Využijte předem připravené seznamy pro aktivity, fakturaci a zařízení, přepínejte mezi zobrazením kalendáře, tabule nebo časové osy a sledujte pokrok pomocí polí pro stav rozpočtu a sledování plateb. Můžete také přiřazovat role, automatizovat připomenutí a sledovat pokrok pomocí dashboardů.
Proč si to zamilujete:
- Naplánujte si každý detail od přípravy před akcí až po následné kroky po akci.
- Spravujte soubory, poznámky a marketingové materiály v jednom pracovním prostoru.
- Sledujte počty registrací, potvrzení účasti a časové osy propagačních akcí.
- Spolupracujte v reálném čase se zainteresovanými stranami, ať už se jedná o členy týmu, dodavatele nebo blízké osoby.
Ideální pro: organizátory akcí, nezávislé plánovače, svatební koordinátory, zaneprázdněné páry nebo dokonce malé týmy plánující interní akce.
Alaina Maracotta, vedoucí eventového marketingu ve společnosti Vida Health, o ClickUp říká:
Je úžasné vidět, kolik času jsme ušetřili na schůzkách od přechodu na ClickUp. To, co nám dříve zabíralo tři hodiny týdně na plánování akcí a aktualizace, nám nyní zabere jen něco málo přes hodinu. Týmy, které se na tom podílejí, mají nyní více času soustředit se na důležitější marketingové priority.
8. Šablona týdenního plánovače ClickUp
Šablona ClickUp Weekly Planner je určena pro jednotlivce a týmy, které potřebují široký, ale podrobný přehled o svém týdnu. Poskytuje segmentované prostory pro denní cíle, klíčové výsledky a úkoly s časovým omezením.
Díky přetahování a integraci se sledováním času je snadné vyvážit pracovní zátěž mezi jednotlivými dny a vyhnout se přetížení. Šablona funguje obzvláště dobře pro sprinty, opakující se plánovací rituály nebo týdenní hodnocení výkonu.
Proč si to zamilujete:
- Udržujte si přehled o celém týdnu pomocí Planner Board.
- Organizujte každý den v týdnu pomocí vlastních štítků a typů úkolů.
- Zobrazte časové závazky pro více dní v jednom přehledu.
- Synchronizujte s kalendáři a používejte připomenutí, abyste zůstali v obraze.
- Zamyslete se nad týdenními úspěchy, překážkami a pokrokem pomocí integrovaných poznámek.
Ideální pro: Profesionály, agilní týmy a freelancery, kteří spravují týdenní úkoly nebo osobní cíle.
9. Šablona měsíčního plánovače ClickUp
Plánování dopředu nemusí být náročné, zejména pokud máte k dispozici chytrý měsíční plánovač, který vám ukáže cestu.
Šablona ClickUp Monthly Planner nabízí makroúrovňový přehled pro správu cílů, termínů a priorit v období 30 dnů. Poskytuje barevně odlišené pole pro měsíční oblasti zaměření, sledování milníků a plánování kapacity.
Sledujte měsíční výstupy pro klienty a připravujte se na pravidelné týmové schůzky, abyste zajistili efektivní správu projektů a včasný pokrok. Každý týden lze rozdělit do kategorií činností, jako je strategická, taktická nebo kreativní práce.
Proč si to zamilujete:
- Přidejte štítky, termíny a připomenutí, aby vše proběhlo hladce.
- Rozdělte si měsíc na dosažitelné krátkodobé cíle a zdůrazněte své hlavní priority.
- Sledujte opakující se projekty nebo kampaně pomocí zobrazení kalendáře a časové osy.
- Organizujte a přidělujte úkoly mezi odděleními a členy týmu pomocí zobrazení tabule oddělení.
- Mějte přehled o pracovním vytížení týmu díky měsíčnímu přehledu pracovní kapacity.
- Přizpůsobte sekce tak, aby odrážely konkrétní KPI nebo ukazatele pokroku.
Ideální pro: týmy provádějící měsíční kampaně, podnikatele s dlouhodobou vizí nebo manažery dohlížející na více pracovních postupů.
10. Šablona seznamu úkolů ClickUp Calendar
Plánování by nemělo být jako práce na plný úvazek. Potřebujete systém, který nejen vypisuje úkoly, ale také vám přesně ukazuje, kdy je máte splnit.
Šablona ClickUp Calendar To-Do List poskytuje vizuální časovou osu pro vaše denní úkoly, což vám umožňuje plánovat s jasným cílem a držet se plánu. Spojuje přehlednost úkolů s možností časového plánování.
Zaznamenejte si úkoly do kalendáře, vizuálně upravujte termíny a seskupujte položky podle priority nebo projektu. Užitečné filtry a vlastní zobrazení vám navíc umožní třídit úkoly podle dne, týdne nebo měsíce, aniž byste ztratili důležité podrobnosti.
Proč si to zamilujete:
- Spojte plánování založené na kalendáři s flexibilními formáty seznamů úkolů.
- Vizuálně reorganizujte úkoly pomocí plánování metodou drag-and-drop.
- Snadno nastavujte priority, termíny a připomenutí.
- Sledujte nadcházející schůzky a úkoly pomocí zobrazení žádostí o schůzku.
- Synchronizujte s externími kalendáři a získejte jednotný plán bez konfliktů.
Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály a multitaskery, kteří balancují mezi osobními a pracovními úkoly.
11. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Někdy je už jen vzpomenout si, kde začít, samo o sobě úkol. Právě v takových případech se hodí šablona denního seznamu úkolů ClickUp. Dodá vašemu dni strukturu, takže uvidíte, co je třeba udělat, a můžete se bez váhání pustit do práce.
Díky intuitivnímu rozvržení a chytré automatizaci můžete snadno organizovat, stanovovat priority a plánovat svůj den, aniž byste se cítili přetížení.
Obsahuje přehledné záhlaví pro názvy úkolů, stavy, termíny a poznámky – vše v jednom rolovacím seznamu. Chytré filtry a štítky vám navíc umožňují zvýraznit časově citlivé nebo vysoce prioritní akce.
Proč si to zamilujete:
- Spravujte denní priority pomocí polí pro stav, termín a kontrolní seznam.
- Organizujte úkoly a podúkoly, abyste měli vše v pořádku.
- Brainstormujte a stanovte si denní cíle pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
- Získejte chytrá oznámení a integrace, abyste měli přehled o všech nástrojích.
Ideální pro: Úkolově orientované jednotlivce, asistenty nebo členy týmu zaměřené na každodenní plnění úkolů.
12. Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp
Začátek nového týdne může být velkou výzvou, zejména pokud nevíte, kde začít.
Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp je ideální pro profesionály nebo kohokoli, kdo má radost z odškrtávání položek ze seznamu. Obsahuje předem připravené řádky kontrolního seznamu pro každý den, takže je ideální pro rutiny, sledování návyků nebo provozní procesy.
Tato šablona podkategorie je připravena k okamžitému použití a má jednoduché, ale intuitivní rozvržení. Použijte ji k nastavení realistických týdenních cílů a soustřeďte se na své úkoly. Roztřiďte úkoly podle typu, například osobní, volnočasové, pracovní, domácí práce atd., a přiřaďte jim datum zahájení a termín dokončení, abyste lépe kontrolovali čas.
Proč si to zamilujete:
- Vytvářejte opakující se seznamy úkolů uspořádané podle dnů v týdnu a sledujte míru dokončení nebo trendy chování v průběhu času.
- Pomocí týdenního kalendáře si naplánujte, jaké úkoly budete každý den plnit.
- Ušetřete čas s automatizacemi ClickUp, které přiřazují, aktualizují nebo přesouvají úkoly, jak je odškrtáváte.
- Díky automatickým oznámením a připomenutím už nikdy nezmeškáte termín.
- Okamžitě zjistěte úkoly, které čekají na ostatní, díky upozorněním na závislosti.
Ideální pro: Pracovníky na dálku a všechny, kteří chtějí organizovat svůj týden podle kategorií nebo oblastí zájmu, aby maximalizovali svůj čas a energii.
13. Šablona ročního kalendáře ClickUp
Šablona ročního kalendáře ClickUp nastiňuje plán tím, že poskytuje systém měsíčních přehledů pro udržení stabilního pokroku. Pomáhá vám plánovat události, kampaně, dovolené a milníky na 12 měsíců s vizuální strukturou, která pomáhá předvídat překážky v pracovním vytížení a rozložit cíle podle sezón.
Pomocí barevného kódování rozlišujte mezi různými typy práce – finančními termíny, týmovými iniciativami, kalendáři obsahu nebo náborovými koly. Integrace s cíli a reportováním umožňuje sledování pokroku v reálném čase.
Proč si to zamilujete:
- Vizualizujte a plánujte celý rok po měsících a čtvrtletích.
- Přiřaďte témata, KPI a milníky ke každému měsíci.
- Pomocí barevného kódování rozdělte osobní, pracovní nebo týmové plány.
- Propojte události v kalendáři s projekty nebo cíli
Ideální pro: vedoucí pracovníky, vedoucí týmů nebo kohokoli, kdo spravuje dlouhodobé plány.
14. Šablona týdenního kalendáře ClickUp
Šablona týdenního kalendáře ClickUp umožňuje uživatelům rozdělit svůj pracovní týden na přehledné časové úseky. Na rozdíl od tradičních seznamů úkolů se tento rozvrh zaměřuje na časové bloky úkolů a vizualizaci dostupnosti.
Můžete je vložit do svého pracovního prostoru a propojit je s synchronizací v reálném čase s osobními kalendáři. Je to ideální řešení pro snížení každodenní únavy z rozhodování.
Proč si to zamilujete:
- Rozdělte každý pracovní den na segmenty pro soustředěnou práci, hovory nebo administrativu.
- Získejte přehled o všech úkolech ve vašem projektu pomocí zobrazení všech úkolů.
- Soustřeďte se na úkoly, které je třeba splnit tento týden, pomocí zobrazení Tento týden.
- Přizpůsobte zobrazení tak, aby odráželo opakující se bloky nebo plovoucí úkoly.
- Integrujte sledování času pro přesné rozdělení hodin.
- Využijte automatizaci k přenesení nedokončených bloků
Ideální pro: znalostní pracovníky, profesionály pracující na dálku nebo členy hybridních týmů.
15. Šablona kalendáře ClickUp
Šablona kalendáře ClickUp Calendar Planner je navržena tak, aby poskytovala širší perspektivu a umožňovala vidět celkový obraz. Tato šablona pro plánování promění váš týdenní nebo měsíční chaos v přehledný kalendář pro organizaci projektů, událostí nebo výstupů v rámci dnů, týdnů nebo měsíců.
Můžete je kombinovat s dashboardy nebo formuláři a vytvářet fronty požadavků, plánovat zdroje nebo spravovat redakční či produkční kalendáře. Zjednodušuje přiřazování, přesouvání a vizualizaci práce v flexibilním kalendářovém rozhraní.
Proč si to zamilujete:
- Plánujte a sledujte klíčové aktivity v kalendáři pomocí funkce drag-and-drop.
- Naplánujte si měsíc dopředu pomocí měsíčního zobrazení plánovače.
- Označujte události podle tématu, týmu nebo stavu, abyste měli vše přehledně uspořádané.
- Rychle upravujte časové osy pomocí zobrazení časové osy.
- Pomocí widgetů můžete hodnotit pokrok, překážky nebo časová omezení.
Ideální pro: mezifunkční týmy, správce obsahu a produktové týmy.
16. Šablona plánovače ClickUp Blog
Šablona ClickUp Blog Planner je určena pro seriózní blogery a týmy zabývající se tvorbou obsahu, kteří potřebují centralizovaný prostor pro správu všech fází redakčního procesu. Obsahuje strukturované kategorie pro nápady na témata, výzkum klíčových slov, stručné popisy obsahu, termíny a stavy publikování.
Díky stavovým polím, jako jsou téma, datum publikace, mediální soubor, typy blogů, proces psaní blogů a další, je celý životní cyklus tvorby obsahu sledovatelný. Můžete také ukládat metadata, aktualizovat verze článků a zanechávat zpětnou vazbu pomocí kolaborativních komentářových vláken.
Proč si to zamilujete:
- Sledujte průběh psaní podle vlastních stavů a termínů.
- Prohlížejte si redakční plánování v rámci týdnů nebo měsíců pomocí zobrazení kalendáře ClickUp.
- Propojte články s briefy, dokumenty s klíčovými slovy a materiály kampaně.
- Použijte ClickUp Brain k okamžitému generování témat blogů, osnov a dokonce i hrubých návrhů.
- Sledujte a kontrolujte všechny změny provedené v blogu pomocí zobrazení sledování revizí.
Ideální pro: týmy zabývající se obsahovým marketingem, samostatné blogery a agentury spravující více blogů klientů a usilující o redakční konzistenci.
17. Šablona ClickUp Travel Planner
Šablona ClickUp Travel Planner je vaším velínem pro organizaci logistiky cesty, podrobností itineráře a cestovních dokumentů. Každou cestu lze zmapovat pomocí specializovaných úkolů pro ubytování, dopravu, rozpočet a plánování aktivit.
Pomocí vlastních polí můžete třídit podle dat odjezdu, fází cesty nebo velikosti skupiny. Připojte letenky, potvrzení nebo mapy přímo k popisu úkolů, abyste měli vše snadno dostupné i na cestách.
Proč si to zamilujete:
- Plánujte denní itineráře pomocí zobrazení kalendáře nebo seznamu.
- Ukládejte elektronické vstupenky, průkazy a potvrzení bezpečně v přílohách úkolů.
- Při koordinaci volna napříč týmy nebo členy rodiny přiřazujte cestující, sledujte termíny, nouzové kontakty a vytvářejte plány.
- Udržujte kontrolu během cest s více cíli nebo skupinových cest pomocí kontrolních seznamů a zobrazení časové osy.
- Zaznamenávejte všechny aktivity (lety, ubytování, pronájmy atd.) s časovými osami a přizpůsobenými poli.
Ideální pro: Milovníky cestování, obchodní cestující nebo kohokoli, kdo plánuje cesty s více zastávkami.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte sdílený kontrolní seznam nezbytných věcí před cestou (například prodloužení platnosti pasu nebo rezervace hlídání domácích mazlíčků) a použijte jej znovu pro budoucí dovolené. Ušetří vám to spoustu času a starostí.
18. Šablona plánovače webových stránek ClickUp
Návrh webových stránek zahrnuje více než jen výběr fontů a barev. Šablona ClickUp Website Planner vám pomůže naplánovat každý krok při tvorbě webu, od počátečního výzkumu až po den spuštění.
Naplánujte si rozvržení, sledujte zpětnou vazbu, organizujte obsah a dodržujte harmonogram projektu díky několika zobrazením ClickUp přizpůsobeným pro webové projekty.
Šablona podporuje sledování zpětné vazby od uživatelů, nastavení SEO a kontrolní seznamy pro spuštění. Integrované časové osy pomáhají týmům efektivně sladit vývoj a aktualizace obsahu.
Proč si to zamilujete:
- Uspořádejte zpětnou vazbu z testovacích kol v kontextu a sledujte svůj kontrolní seznam pro spuštění, abyste se vyhnuli vynechání některých kroků.
- Zaznamenejte požadavky pomocí zobrazení specifikací webových stránek.
- Pomocí tabulkového zobrazení ClickUp můžete vyhledávat a porovnávat inspiraci z jiných webových stránek.
- Vytvářejte strukturované úkoly pro plánování rozvržení, navigace, obsahu a funkcí.
- Naplánujte si, kdy začít a dokončit jednotlivé úkoly pro webové stránky pomocí zobrazení časové osy.
- Sledujte pokrok pomocí pěti různých stavů: Blokováno, Dokončeno, Probíhá, Interní kontrola a Úkoly.
Ideální pro: nezávislé designéry, kreativní agentury, produktové týmy nebo majitele firem, kteří spouštějí web od nuly nebo renovují stávající web.
19. Šablona hodinového rozvrhu ClickUp
Jak již název napovídá, šablona ClickUp Hourly Schedule Template jde ještě o krok dál a pomáhá projektovým manažerům, zaměstnancům a freelancerům plánovat jejich den, přidělovat úkoly a sledovat časové rozvržení směn. Je strukturována ve formátu vertikální časové osy, která přehledně znázorňuje každou hodinu od rána do večera.
Ať už spravujete schůzky, termíny nebo soustředěné pracovní sezení, tato šablona podporuje přehlednost díky barevně odlišeným segmentům a polím pro délku úkolů. Hodinové plánování úkolů pomáhá na první pohled identifikovat časové mezery nebo přeplněné rozvrhy.
Kromě plánování pomáhá tato šablona také sledovat výplaty mezd.
Proč si to zamilujete:
- Vyhněte se konfliktům v plánování díky přehlednému zobrazení všeho v jedné časové ose pomocí týdenního kalendáře.
- Sledujte časově citlivé úkoly pomocí stavů úkolů, jako jsou „Přítomný“, „Nepřítomný“, „K provedení“ a „Uzavřený“.
- Synchronizujte hodinové rozpisy s vašimi osobními kalendářovými nástroji.
- Přizpůsobte si a sledujte každý nový úkol pomocí aktualizací v reálném čase, připomenutí a vizuálních prvků založených na datech.
- Sledujte, kolik peněz vám každý úkol vynáší, pomocí zobrazení skutečných výplat.
- Podívejte se, kolik každý přidělený pracovník vydělal, pomocí zobrazení Výplata podle přidělených pracovníků.
Ideální pro: Freelancery, pracovníky na dálku nebo zaměstnance pracující na směny, kteří potřebují podrobný rozpis po hodinách, aby mohli efektivně sledovat, spravovat a dokončovat každodenní úkoly.
20. Šablona tabule pro pracovní plán ClickUp
Šablona ClickUp Work Plan Whiteboard Template poskytuje dynamický a vizuální způsob, jak zmapovat cíle, zdroje a výstupy. Na rozdíl od tradičních šablon založených na seznamech využívá tato verze ClickUp Whiteboards k vizuálnímu znázornění propojených úkolů a závislostí.
Pomocí tvarů, čar a lepících poznámek můžete vizualizovat projekty nebo pracovní postupy. Skvěle se hodí pro brainstorming pracovních postupů nebo sladění týmů během úvodních schůzek a agilního plánování sprintů.
Proč si to zamilujete:
- Vytvářejte odkazy na úkoly, které odrážejí skutečné závislosti v projektu.
- Organizujte strategické schůzky pomocí interaktivních poznámkových lístků, diagramů a grafů.
- Rozčleňte konkrétní zdroje potřebné k provedení každého úkolu.
- Sledujte aktualizace stavu a překážky, jak váš tým prochází jednotlivými fázemi.
Ideální pro: Projektové manažery a mezifunkční týmy, které chtějí vizuální a kolaborativní přístup k plánování práce.
21. Šablona pro plánování času ClickUp
Šablona ClickUp Time Management Schedule je určena ke sledování rozdělení času mezi různé role a projekty. Obsahuje úrovně priority, odhadovaný čas na úkol, pole stráveného času a denní rozpis činností.
Rozložení této šablony zaměřené na výkon vám pomůže optimalizovat vaše rutiny sledováním opakujících se časových ztrát nebo úzkých míst. Týdenní analýzy a možnosti kumulativního reportingu poskytují hlubší vhled do vzorců produktivity.
Proč si to zamilujete:
- Plánujte a vyhodnocujte, jak trávíte svůj čas každý den.
- Analyzujte časová data podle kategorie, klienta nebo priority.
- Prohlédněte si týdenní souhrny a zjistěte, kde dochází ke ztrátám času.
- Upravujte nadcházející plány na základě informací o pracovní zátěži pomocí zobrazení pracovní zátěže.
Ideální pro: Freelancery, konzultanty a zaneprázdněné profesionály, kteří chtějí vylepšit své produktivní návyky.
22. Šablona ročních cílů ClickUp
Stanovení cílů je jen polovina úspěchu; skutečný úspěch spočívá v tom, že zůstanete odhodlaní a soustředění. Šablona ročních cílů ClickUp vám pomůže jasně definovat a sledovat ambiciózní cíle, aby váš tým přesně věděl, čeho chce dosáhnout.
Definujte kategorie cílů, jako je zdraví, finance nebo kariéra, a přiřaďte jim klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) nebo metriky úspěchu. Ukazatele pokroku a funkce ClickUp Goals vám pomohou sledovat, jak blízko jste k dosažení svých cílů. Úkoly, podúkoly a dokumenty ClickUp Docs můžete také propojit přímo s každým zadaným cílem.
Proč si to zamilujete:
- Rozdělte roční cíle na zvládnutelné časové osy a akční položky.
- K jednotlivým cílům připojte metriky, návyky a dokumenty, abyste mohli sledovat pokrok pomocí vizuálních indikátorů a aktualizací.
- Měřte výsledky a oslavujte úspěchy pomocí vizuálních indikátorů a procentuálního vyjádření dokončení.
- Vytvořte sdílený týmový kalendář, abyste byli se svým týmem vždy v souladu.
Ideální pro: Organizace, projektové manažery a týmy, které hledají řešení pro plánování projektů a plynulé plánování na základě kalendáře po celý rok.
23. Šablona ClickUp Time Box
Šablona ClickUp Time Box umožňuje soustředěnou práci bez rušivých vlivů díky předem přiděleným pevným časovým úsekům pro konkrétní úkoly. Tato šablona, inspirovaná technikou timeboxingu, vám umožňuje určit čas zahájení a ukončení, cíle úkolů a časové limity.
Šablona podporuje všímavost a brání perfekcionismu tím, že omezuje čas dostupný pro každou činnost.
Proč si to zamilujete:
- Přiřaďte úkolům přísná časová okna pro soustředěné provedení.
- Omezte přepínání mezi úkoly díky záměrným časovým limitům.
- Integrujte časovače a připomenutí pro lepší kontrolu nad relacemi.
- Analyzujte, které úkoly překračují nebo nedosahují stanovený časový rámec.
- Vizualizujte svůj časový plán a sledujte pokrok pomocí zobrazení časového plánu Time Box.
Ideální pro: tvůrce, vývojáře nebo kohokoli, kdo se snaží zlepšit soustředění pomocí strukturovaných časových úseků.
24. Šablona plánu ClickUp 30-60-90 dní
Začátek nové práce je vzrušující, ale také trochu stresující. V prvních 90 dnech jsou očekávání vysoká a učení může být náročné. Šablona ClickUp 30-60-90 Day Plan vám poskytuje prostor pro stanovení cílů pro první měsíc, nabrání tempa ve druhém měsíci a dosažení skutečných výsledků do 90. dne.
Pomocí této šablony můžete sledovat svůj pokrok, dokumentovat úspěchy a překážky a sladit svou práci s prioritami týmu a firmy.
Proč si to zamilujete:
- Organizujte a sledujte všechny úkoly související s nástupem nových zaměstnanců pomocí zobrazení nástupní tabule.
- Pomocí komentářů a kontrolních seznamů můžete transparentně sledovat pokrok.
- Zaznamenávejte milníky učení a hmatatelné úspěchy pomocí vlastních polí.
- Využijte vestavěný prostor k zaznamenávání postřehů, úspěchů a výzev, které vám pomohou zlepšovat se v reálném čase.
- Sdílejte svůj plán se svým manažerem nebo týmem, aby všichni měli stejné očekávání a byli informováni o pokroku.
Ideální pro: nové zaměstnance, nově povýšené manažery, týmy HR zefektivňující zapracování nových zaměstnanců a vedoucí týmů mentorující nové členy týmu.
💡 Tip pro profesionály: Jako nový zaměstnanec se při spolupráci neváhejte jasně vyjádřit, ať už jde o zpětnou vazbu, zdroje nebo podporu. Otevřená komunikace je zásadní pro udržení kvality a umožnění týmu efektivně dosahovat svých cílů.
25. Šablona pro plánování jídel ClickUp
Plánování jídel často připomíná každodenní hádanku: co uvařit, co nakoupit a jak to vše sladit s vaším rozvrhem. Šablona ClickUp Meal Planning Template vám pomůže uklidit chaos a poskytne vám přehledný systém pro plánování jídel, ukládání receptů, sledování ingrediencí a přípravu na nadcházející týden.
Tato šablona také podporuje opakované plánování, což vám umožňuje vytvářet opakovaně použitelné kalendáře jídel, přiřazovat data přípravy a sledovat nákupní seznamy s podúkoly a značkami.
Proč si to zamilujete:
- Přidejte pokyny k přípravě, dobu vaření a ingredience pro každé jídlo.
- Propojte nákupní úkoly s dny nebo kartami jídel pro větší efektivitu.
- Připravte se předem a vyhnete se nákupům na poslední chvíli díky funkci Souhrn týdenního jídelníčku.
- Uspořádejte recepty podle typu jídla pomocí tabule typů jídel.
- Seskupte jídla podle typu (snídaně, oběd, večeře), stravovacích cílů nebo preferencí rodiny.
Ideální pro: Rodiny, osoby připravující jídlo nebo kohokoli, kdo spravuje stravovací režim podle harmonogramu.
Vyberte si šablony ClickUp Planner pro chytřejší správu úkolů
Ať už jsou vaše cíle jakékoli – příprava jídla, plánování svatby nebo spuštění webových stránek – správné nástroje mohou znamenat velký rozdíl. Šablony plánovače ClickUp jsou víc než jen jednoduché seznamy úkolů; pomáhají vám spravovat čas a uvést do pořádku nové i stávající plány, což vede k efektivnějším a účinnějším výsledkům.
Tyto alternativy šablon Microsoft Planner jsou vybaveny pokročilými funkcemi, včetně automatizačních funkcí, nástrojů pro spolupráci, vlastních polí a dalších.
Získejte kontrolu nad svými úkoly a časovými plány tím, že se ještě dnes zaregistrujete do ClickUp.