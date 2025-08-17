11 nejlepších generátorů SOAP poznámek pro rychlejší a přesnější klinickou dokumentaci

Je konec dne a právě jste ošetřili posledního pacienta. V ideálním případě byste se uklidnili a odešli domů. Místo toho však zíráte na rostoucí hromadu poznámek o pacientech, které ještě musíte sepsat – frustrující konec dlouhého dne stráveného sledováním příznaků, aktualizací lékařských záznamů a sledováním pokroku pacientů.
SOAP poznámky – subjektivní, objektivní, hodnocení a plán – jsou nezbytné pro klinickou praxi, ale jejich efektivní a přesné psaní, zejména pod tlakem, může být obtížné. Právě v tom může pomoci generátor SOAP poznámek.
Ať už provozujete rušnou praxi nebo jste ještě ve výcviku, tyto nástroje zefektivní váš pracovní postup a zároveň zajistí, že vaše poznámky budou jasné, úplné a v souladu s předpisy.
Pojďme se na ně podívat. 🧰
Generátory SOAP poznámek v kostce
SOAP poznámky zajišťují konzistentnost při zaznamenávání údajů o pacientech a pomáhají omezit nedorozumění mezi týmy poskytujícími péči. Abychom vám usnadnili rozhodování, přinášíme vám seznam všech generátorů SOAP poznámek:
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Případ použití
|Ceny*
|ClickUp
|Vlastní pracovní postupy a dokumentace SOAP založená na umělé inteligenci
|Správa dokumentace napříč zdravotnickými týmy a projekty
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|SOAPNoteAI. com
|Samostatné generování poznámek bez nutnosti použití systému EHR
|Rychlé generování SOAP poznámek ze zkratek, diktátů nebo telemedicínských sezení
|Ceny na míru
|Suki AI
|Hlasem ovládaná klinická dokumentace
|Využití hlasových příkazů nebo okolního poslechu k vytváření klinických poznámek integrovaných do EHR
|Ceny na míru
|SOAP AI
|Vícejazyčná klinická dokumentace s ICD-10
|Automatické formátování klinických poznámek do struktury SOAP pomocí umělé inteligence
|Zdarma; placené tarify začínají od 60 $/měsíc na uživatele
|DeepScribe
|Zaznamenávání klinických poznámek v prostředí
|Zaznamenávání rozhovorů mezi lékařem a pacientem a generování poznámek v reálném čase
|Ceny na míru
|Notable Health
|Automatizace klinických úkolů
|Automatizace administrativních a dokumentačních pracovních postupů ve zdravotnických organizacích
|Ceny na míru
|Tali AI
|Hlasový asistent integrovaný do EHR
|Hlasové psaní, diktování a vyhledávání lékařských informací v systémech EHR
|Zdarma; placené tarify začínají od 49,99 $/měsíc na uživatele.
|Augmendix
|Zápisy v reálném čase a zapojení pacientů
|Poskytuje podporu v reálném čase a na dálku pro dokumentaci setkání s pacienty.
|Ceny na míru
|Carepatron
|Online portály pro klienty
|Správa schůzek, fakturace a záznamy o pacientech
|Zdarma; placené tarify začínají od 19 $/měsíc
|Healthie
|Poskytovatelé telemedicínských a wellness služeb
|Podpora virtuální péče, sledování zdraví a přesné SOAP poznámky pro výživové poradce a wellness kouče.
|Zdarma; placené tarify začínají od 49 $/měsíc na uživatele
|SimplePractice
|Elektronické recepty a správa léků
|Zefektivnění přijímání klientů, plánování, fakturace a SOAP dokumentace pro nezávislé poskytovatele
|Placené tarify začínají od 49 $/měsíc na uživatele.
Co byste měli hledat v generátorech SOAP poznámek?
Od přizpůsobení po automatizaci – zde je stručný přehled nezbytných funkcí, díky nimž bude vaše klinická dokumentace rychlejší, chytřejší a bez stresu. ⚒️
- Soulad s předpisy a bezpečnost: Nejprve se ujistěte, že je generátor v souladu s předpisy HIPAA. Budete potřebovat vestavěné šifrování pro uložené i sdílené informace a navíc chytré funkce, jako je automatické mazání PHI, aby byla data pacientů v bezpečí.
- Přizpůsobení a specializace: Vyberte si nástroje s šablonami pro pořizování poznámek specifickými pro vaši specializaci. Bonusové body získáte, pokud jsou pole přizpůsobitelná a platforma podporuje různé styly poznámek, jako jsou SOAP, DAP nebo BIRP.
- Funkce umělé inteligence a automatizace: Hledejte nástroje založené na umělé inteligenci, které využívají zpracování přirozeného jazyka (NLP) k převodu zvukových nebo stenografických poznámek do strukturované dokumentace.
- Flexibilita výstupu: Zajistěte, aby vaše poznámky bylo možné exportovat v různých formátech, jako je PDF nebo Word, a v případě potřeby je snadno sdílet s jinými poskytovateli.
📚 Co musíte vědět: Zde je krátký slovníček všech termínů, které musíte znát:
- HIPAA: Zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění
- PHI: Chráněné zdravotní informace
- DAP: Data, hodnocení, plán
- EHR: Elektronický zdravotní záznam
- ICD-10: Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší generátory SOAP poznámek
Hledáte nejlepší generátor SOAP poznámek? Stále více lékařů se obrací k digitálním nástrojům, aby ušetřili čas, snížili počet chyb a mohli se soustředit na péči o pacienty.
Zde jsou nejlepší nástroje, které vynikají svým uživatelsky přívětivým rozhraním, chytrými funkcemi a podporou. ⚓
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobené pracovní postupy v oblasti lékařské dokumentace)
Mezi návštěvami pacientů, administrativní prací a snahou udržet krok s včasnou dokumentací je snadné se cítit zahlceni obrovským množstvím informací.
ClickUp , aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky nejucelenější pracovní AI na světě. Díky hladké integraci vám ClickUp pomáhá soustředit se na interakci s pacienty, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Díky softwaru ClickUp Healthcare Project Management Software získávají lékaři jednotnou inteligentní platformu pro správu pracovních postupů pacientů, zefektivnění vytváření SOAP poznámek a propojení všech informací.
Poznámka k dodržování předpisů: ClickUp je platforma pro správu projektů, která splňuje požadavky GDPR a nabízí robustní funkce zabezpečení a ochrany soukromí. Pro zdravotnické organizace lze ClickUp nakonfigurovat tak, aby splňoval standardy HIPAA, pokud je používán v rámci aktivní smlouvy o obchodním partnerství (BAA) s ClickUp. S ClickUp mohou zdravotnické týmy zefektivnit dokumentaci, spolupráci a správu pracovních postupů – vše v jednom flexibilním pracovním prostoru.
Jak ale pomáhá nástroj pro řízení projektů ve zdravotnictví?
Představte si, že jste právě dokončili návštěvu pacienta a potřebujete si rychle zapsat své SOAP poznámky, než budete pokračovat dál. Už žádné papírové poznámky – stačí otevřít ClickUp Notepad a začít psát nebo diktovat ze svého pracovního prostoru. Místo hledání papíru se obraťte na ClickUp Notepad ze svého pracovního prostoru a okamžitě zapište (nebo nadiktujte) své myšlenky. To je obzvláště užitečné při zaznamenávání příznaků pacienta během vizit nebo konzultací.
Je soukromý, viditelný pouze pro vás, takže můžete volně brainstormovat nebo zaznamenávat hrubé poznámky, než je formalizujete. Jakmile jsou vaše poznámky zadány, můžete je přímo převést na úkoly ClickUp.
Pokud však chcete strukturovanější nástroj pro dokumentaci s možností spolupráce v reálném čase, obraťte se na ClickUp Docs.
V ClickUp Docs můžete vytvářet šablony SOAP poznámek, organizovat je do složek a spolupracovat se svým týmem. Tyto šablony jsou vytvořené uživateli a nejsou předem nakonfigurované pro zdravotnictví, ale můžete je plně přizpůsobit svému pracovnímu postupu.
Pište SOAP poznámky, propojte je s úkoly (například plánováním následných návštěv nebo objednáváním testů) a dokonce vložte přímo do dokumentu přehledy o vašem klinickém workflow, jako jsou seznamy pacientů, kalendáře nebo přehledy tabulek. Docs konsoliduje subjektivní a objektivní informace na jednom místě, díky čemuž je formát vašich SOAP poznámek snáze sledovatelný.
ClickUp Docs je aplikace pro pořizování poznámek, která umožňuje používat formátovaný text, kontrolní seznamy a přílohy s obrázky – ideální pro vytváření strukturovaných návrhů záznamů SOAP, popisů aktuálního onemocnění nebo poznámek k procedurám za běhu. Tyto vizuální prvky dvakrát usnadňují odkazování na výsledky fyzikálního vyšetření nebo poznámky k předchozí léčbě.
Díky spolupráci v reálném čase může celé vaše oddělení současně pracovat na stejném plánu péče, zanechávat komentáře nebo si navzájem přidávat poznámky pro zpětnou vazbu.
Chcete jít ještě dál s pomocí umělé inteligence? Vyzkoušejte ClickUp Brain.
🎥 Zde je krátké video, které vám usnadní psaní s pomocí umělé inteligence!
Engine Brain je hluboce integrován do vašeho pracovního prostoru a rozumí vašemu kontextu, poznámkám, úkolům, dokumentům, týmu a cílům.
Řekněme, že jste napsali hrubý záznam HPI a chcete jej vylepšit do formátu SOAP. Stačí požádat asistenta AI v přirozeném jazyce, aby vám pomohl záznam vyčistit, shrnout klíčové body a přizpůsobit terminologii standardům klinické dokumentace.
Můžete také požádat AI nástroj pro pořizování poznámek, aby:
- Vytvářejte souhrny aktuálních případů pacientů
- Pomůže vám psát pokyny pro pacienty na základě posledních záznamů.
- Vytvářejte rychlé vzdělávací přehledy na základě lékařské literatury, kterou jste propojili ve svém pracovním prostoru.
Můžete také požádat nástroj AI pro pořizování poznámek, aby generoval souhrny aktuálních případů pacientů, pomáhal vám psát pokyny pro pacienty na základě posledních záznamů nebo vytvářel rychlé vzdělávací přehledy na základě lékařské literatury, kterou jste propojili ve svém pracovním prostoru.
ClickUp AI Notetaker pro zdravotnické týmy
AI Notetaker od ClickUp se může automaticky připojit k schůzkám vašeho týmu, přepisovat konverzace a generovat stručné souhrny a akční položky, což pomáhá zdravotnickým týmům zůstat organizované a sladěné.
Poznámka: ClickUp AI Notetaker není specializovaný nástroj pro klinickou dokumentaci. Nejlépe se hodí pro interní schůzky, diskuse o případech a administrativní hovory.
🚨 ClickUp Insights: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace.
Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné? S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte si šablony SOAP poznámek, formuláře pro přijetí pacientů nebo léčebné plány, abyste zajistili konzistentnost celé své dokumentace, a to z více než 1 000 šablon ClickUp.
- Pomocí panelů ClickUp Dashboards můžete vizualizovat klíčové metriky, jako je rozložení případů, nevyřízené poznámky nebo časové osy následných opatření, a zajistit tak lepší přehled o provozu.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je přiřazování následných kontrol, změna stavu úkolů nebo zasílání připomínek k revizi dokumentace, pomocí automatizací ClickUp.
- Převádějte záznamy z poznámkového bloku na úkoly pro následné kroky nebo další opatření.
- Spolupracujte v reálném čase se svým týmem na návrzích dokumentace.
Omezení ClickUp
- Pro zcela nové uživatele může být nutné se s nimi nejprve seznámit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 080 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Potřebuji blog, abych mohl napsat vše, co se mi na ClickUp líbí. Mají všechno: úkoly (v seznamu, tabulce, na tabuli, v kalendáři, na mapě atd.), dokumenty, AI, dashboardy, automatizace... Můžete sdílet veřejné odkazy na úkoly nebo dokumenty. Úkoly mají kartu aktivit, takže můžete vidět celou historii daného úkolu. Je to velmi flexibilní a profesionální. S ClickUpem neexistují žádné výmluvy, proč nebýt extrémně produktivní.
Potřebuji blog, abych mohl napsat vše, co se mi na ClickUp líbí. Mají všechno: úkoly (v seznamu, tabulce, na tabuli, v kalendáři, na mapě atd.), dokumenty, AI, dashboardy, automatizace... Můžete sdílet veřejné odkazy na úkoly nebo dokumenty. Úkoly mají kartu aktivity, takže můžete vidět celou historii daného úkolu. Je to velmi flexibilní a profesionální. S ClickUpem neexistují žádné výmluvy, proč nebýt extrémně produktivní.
2. SOAPNoteAI. com (nejlepší pro samostatné generování SOAP poznámek bez nutnosti EHR)
SOAPNoteAI. com je lehký webový generátor, který pomáhá lékařům rychle vytvářet SOAP poznámky pomocí jednoduchých formulářových výzev. Namísto volného zadávání textu vede tento nástroj uživatele strukturovanými poli jednotlivými sekcemi – Subjektivní, Objektivní, Hodnocení a Plán.
Po vyplnění systém zkompiluje zadávané údaje do formátované poznámky připravené k kopírování nebo stažení. Ačkoli není přímo integrován do elektronických zdravotních záznamů (EHR), mohou jej používat jednotliví poskytovatelé, studenti nebo lékaři, kteří chtějí generovat poznámky na cestách bez nutnosti přihlášení.
Nejlepší funkce SOAPNoteAI.com
- Vyberte si ze specializovaných šablon pro různé případy použití, jako je fyzioterapie, ošetřovatelství, duševní zdraví a další.
- Diktujte nebo nahrávejte sezení a nechte asistenta AI automaticky vytvářet podrobné SOAP poznámky.
- Získejte doporučení kódů ICD-10 v reálném čase, abyste zvýšili přesnost diagnostiky a soulad s klinickou dokumentací.
Omezení SOAPNoteAI. com
- Zvukové nahrávky použité pro generování poznámek jsou smazány do 24–48 hodin.
Ceny SOAPNoteAI. com
- Plán pouze s audio: 69 $/měsíc na uživatele
- Neomezený tarif pro audio a text: 79 $/měsíc na uživatele
Kreditní balíčky – platba podle skutečného využití:
- Základní balíček: 9 $/jednorázově za 10 kreditů (≈0,90 $ za poznámku)
- Pro Pack: 19 $/jednorázově za 25 kreditů
- Ultra Pack: 59 $/jednorázově za 100 kreditů
Hodnocení a recenze SOAPNoteAI.com
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Ergoterapie sahá až do roku 100 př. n. l.! Řecký lékař jménem Asclepiades již tehdy používal pohyb, hudbu a koupele, aby pomohl lidem s duševními chorobami cítit se lépe. V podstatě mělo starověké Řecko svou vlastní verzi terapeutických sezení a léčebných strategií!
3. Suki AI (nejlepší pro klinickou dokumentaci s hlasovým ovládáním)
Suki AI je hlasem ovládaný ambientní asistent navržený tak, aby pomáhal lékařům dokumentovat rychleji a s menší kognitivní zátěží. Místo psaní nebo procházení šablon stačí mluvit a Suki okamžitě vygeneruje komplexní SOAP poznámky, včetně diktovaných životních funkcí, pokynů pro pacienty a kódů ICD-10.
Integruje se přímo s hlavními systémy EHR, jako jsou Epic a Cerner. Suki také pomáhá se zadáváním objednávek, odpovídáním na klinické otázky a minimalizací dokumentace po pracovní době.
Nejlepší funkce Suki AI
- Nasazujte je ve více než 99 klinických oborech s podporou jak pro primární péči, tak pro specializované pracovní postupy.
- Vytvářejte komplexní SOAP poznámky z okolních hlasových nahrávek pomocí rozpoznávání řeči založeného na umělé inteligenci.
- Získejte přístup k důležitým informacím o pacientech a souhrnům díky nové funkci „Souhrn o pacientovi“.
Omezení Suki AI
- Někdy má potíže s přízvuky, okolním hlukem nebo složitou lékařskou terminologií.
Ceny Suki AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Suki AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. SOAP AI (nejlepší pro vícejazyčnou klinickou dokumentaci s ICD-10)
SOAP AI je skvělý pro diagnostické návrhy v reálném čase a integraci ICD-10, které pomáhají lékařům a zdravotním sestrám dospět k přesnějším diagnózám. To je cenné pro zlepšení přesnosti fakturace a snížení kognitivní zátěže během rychlého klinického rozhodování.
Platforma podporuje plynulou dokumentaci v rámci telemedicíny tím, že záznamy z virtuálních návštěv převádí do strukturovaných SOAP poznámek.
Nejlepší funkce SOAP AI
- Šablony poznámek přizpůsobené konkrétním oborům, jako je psychiatrie, ošetřovatelství, fyzioterapie a logopedie.
- Po zpracování automaticky maže všechna data relace, přičemž po generování nejsou uchovávány žádné osobní zdravotní údaje.
- Podporujte rozmanitou skupinu pacientů díky podpoře 19 jazyků.
Omezení SOAP AI
- Někdy může docházet k nesprávnému přepisování poznámek z jednání a zvukových záznamů.
Ceny SOAP AI
- Zdarma
- Profesionální: 60 $ / měsíc na uživatele
- Neomezený: 99 $ / měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SOAP AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Použijte metodu pořizování poznámek SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, and Review) ke zvýšení efektivity vašich SOAP poznámek. Pomůže vám aktivně se zapojit do obsahu, zlepšit zapamatování a rychle identifikovat klíčové informace, jako je anamnéza pacienta, vitální funkce, diagnóza a léčba.
5. DeepScribe (nejlepší pro pořizování klinických poznámek v prostředí)
Co kdyby se vaše klinické poznámky psaly samy, zatímco vy se soustředíte na pacienta? DeepScribe využívá technologii okolního hlasu k zachycení přirozených rozhovorů mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče a automaticky je převádí na přesné a použitelné klinické poznámky.
Díky přizpůsobitelným šablonám přizpůsobeným více než 50 specializacím je DeepScribe navržen tak, aby se přizpůsobil vašemu jedinečnému pracovnímu postupu. Zvyšuje také přesnost kódování a zrychluje uzavírání karet, což vám pomáhá zlepšit produktivitu a výsledky pacientů.
Nejlepší funkce DeepScribe
- Upravujte a kontrolujte poznámky interaktivně pomocí synchronních nástrojů pro úpravu textu a kontrolu pravopisu s DeepScribe Notes.
- Podporujte mezinárodní spolupráci týmů pomocí vícejazyčné dokumentace ve více než 25 jazycích.
- Získejte přístup k klinickým pokynům v reálném čase a praktickým informacím během péče o pacienta s DeepScribe Assist, který zobrazuje nejrelevantnější informace, když je potřebujete.
Omezení DeepScribe
- Uživatelé si stěžují, že někdy maže nálezy a plány pacientů a organizuje je do nesprávných sekcí.
Ceny DeepScribe
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DeepScribe
- G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o DeepScribe?
Zde je recenze G2:
Spoléhám se na přepisové poznámky DeepScribe AI a DeepScribe se spoléhá na servery Amazon, které čas od času bez předchozího upozornění vypadnou, a někdy se ztratí všechny moje přepisy za celý den! Rád bych viděl nějaký způsob, jak by se moje audio nahrávky mohly uchovávat na mém zařízení a nahrávat se, až budou servery znovu funkční. Tato funkce už možná byla přidána, protože jsem ztratil pouze přepisy!
Spoléhám se na přepisové poznámky DeepScribe AI a DeepScribe se spoléhá na servery Amazon, které čas od času bez předchozího upozornění vypadnou, a někdy se ztratí všechny moje přepisy za celý den! Rád bych viděl nějaký způsob, jak by se moje audio nahrávky mohly uchovávat na mém zařízení a nahrávat se, až budou servery znovu funkční. Tato funkce už možná byla přidána, protože jsem ztratil pouze přepisy!
6. Notable Health (nejlepší pro automatizaci klinických úkolů)
Notable Health je platforma založená na umělé inteligenci, která zpracovává přijímání pacientů, plánování schůzek, předchozí autorizace, důkladnou dokumentaci a správu doporučení a pacientů.
Platforma také kontroluje klinickou dokumentaci, aby zachytila kompletní diagnózy a hierarchické kategorie stavů (HCC) a vylepšila tak hodnocení rizik.
Funkce „Růst, akvizice a přístup“ využívá inteligentní automatizaci k identifikaci a oslovení nových pacientů, zefektivnění plánování a zlepšení přístupu k péči. Funkce „Správa příjmového cyklu“ také automatizuje kódování, fakturaci a pracovní postupy související s nároky, aby se urychlilo proplácení a snížil počet zamítnutí.
Nejlepší funkce Notable Health
- Integrované nástroje shromažďují a analyzují zpětnou vazbu pacientů v měřítku, aby odhalily trendy v oblasti spokojenosti a identifikovaly mezery ve službách.
- Podporuje více než 150 jazyků pro hlas i text, což usnadňuje péči o jazykově rozmanité skupiny pacientů.
- Posílejte automatické připomenutí schůzek a následná oznámení, abyste snížili počet neomluvených absence.
Významná zdravotní omezení
- Může být obtížné držet krok s vyvíjejícími se bezpečnostními standardy pro poskytovatele zdravotní péče.
Ceny Notable Health
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notable Health
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Zde je několik strategií pro pořizování poznámek, které byste měli znát:
- Aktivní poslech: Namísto přepisování přeformulujte klíčové poznatky vlastními slovy, abyste zlepšili porozumění a paměť.
- Barevné kódování: Používejte jednotné barvy, abyste okamžitě rozpoznali vzorce, priority a úkoly, které je třeba provést.
- Mind mapping: Proměňte roztříštěné poznámky ve vizuální sítě, abyste mohli vidět, jak se myšlenky propojují, a později si je rychleji vybavit.
7. Tali AI (nejlepší pro hlasového asistenta integrovaného do EHR)
Tali AI vám umožňuje diktovat poznámky přímo do elektronického zdravotního záznamu (EHR). Pokud potřebujete během návštěvy ověřit nějakou směrnici, stačí se zeptat a aplikace vám poskytne odpovědi z důvěryhodných klinických zdrojů.
Podporuje také vícejazyčné diktování, navrhuje lékařské kódy, rozpoznává různé mluvčí v konverzaci a zvládá administrativní úkoly, jako je nastavování připomínek nebo vyplňování formulářů. Funguje na stolních počítačích, mobilních zařízeních a v prohlížečích a splňuje normy HIPAA a SOC 2 typu 2 pro zabezpečení dat.
Nejlepší funkce Tali AI
- Prohledávejte lékařskou historii pomocí hlasových příkazů týkajících se dávkování léků a klinických dotazů z důvěryhodných zdrojů, jako jsou Merck Manuals a OpenFDA.
- Automaticky rozlišujte mluvčí během konverzací, abyste mohli při dokumentaci přesně přiřadit dialogy.
- Automatizujte pořizování klinických poznámek pomocí aplikace „Ambient Scribe“, která generuje lékařské poznámky na základě konverzací.
Omezení Tali AI
- Uživatelé si stěžují na opakování a špatnou organizaci v audio-přepsaných poznámkách.
Ceny Tali AI
- Osobní: 0 $ / měsíc na uživatele
- Premium: 49,99 $ / měsíc na uživatele
- Pro: 150 $ / měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tali AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Tali AI?
Zde je recenze Capterra:
Pomáhá mi to více se soustředit na pacienta během konzultace, protože vím, že moje poznámky jsou přepisovány. Také podrobné poznámky během minuty, jakmile dokončím konzultaci... Někdy zachytí nesprávná slova a musím některá slova opravit.
Pomáhá mi to více se soustředit na pacienta během konzultace, protože vím, že moje poznámky jsou přepisovány. Také podrobné poznámky během minuty, jakmile dokončím konzultaci... Někdy zachytí nesprávná slova a musím některá slova opravit.
8. Augmedix (nejlepší pro zapisování v reálném čase a zapojení pacientů)
Augmedix nabízí flexibilní sadu dokumentačních nástrojů založených na umělé inteligenci, které jsou určeny pro všechny úrovně klinické podpory, od rychlého generování poznámek formou samoobsluhy až po kompletní zapisování.
S aplikací „Augmendix Go“ můžete pomocí umělé inteligence během několika sekund generovat vysoce kvalitní lékařské poznámky. Navíc se přímo integruje do systémů EHR, jako jsou Epic, Cerner a Athena, a zajišťuje tak plynulý obousměrný tok dat.
Podporuje také nositelnou technologii, jako jsou chytré brýle, které umožňují přístup k informacím o pacientech a dokumentaci bez použití rukou, takže se můžete soustředit na péči.
Nejlepší funkce Augmedix
- Upravujte, kódujte a finalizujte poznámky generované umělou inteligencí s dodatečnou podporou EHR po návštěvě prostřednictvím „Augmedix Assist“.
- Získejte kompletní podporu klinického workflow před, během a po návštěvách s „Augmedix Live“, včetně personalizovaných služeb od specialisty na lékařskou dokumentaci (MDS).
- Získejte přístup k připomenutím v reálném čase týkajícím se mezer v péči a fakturaci pomocí aplikace „CareCues“, která pomáhá lékařům řešit preventivní vyšetření, kontraindikace léků a další úkoly.
Omezení Augmedix
- Někteří tvrdí, že nástroj neobsahuje vestavěnou kontrolu pravopisu a občas dochází k výpadkům napájení.
Ceny Augmedix
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Augmedix
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Augmedixu?
Zde je recenze z G2:
Díky zapisovatelům z Augmedixu je můj den mnohem efektivnější. Jako u všeho ostatního, i zde je třeba se něco naučit. Rád si dělám velmi podrobné plány, abych se k nim mohl později vrátit. Zapisovatelé mi neumí číst myšlenky, takže nejlépe funguje, když jim hned po vyšetření pacienta nadiktuji několik krátkých vět. I tak je to mnohem efektivnější než jakýkoli jiný systém, který jsem kdy používal.
Díky zapisovatelům z Augmedixu je můj den mnohem efektivnější. Jako u všeho ostatního, i zde je třeba se něco naučit. Rád si dělám velmi podrobné plány, abych se k nim mohl později vrátit. Zapisovatelé mi neumí číst myšlenky, takže nejlépe funguje, když jim hned po vyšetření pacienta nadiktuji několik krátkých vět. I tak je to mnohem efektivnější než jakýkoli jiný systém, který jsem kdy používal.
9. Carepatron (nejlepší pro vytváření online portálů pro klienty)
Carepatron je platforma pro správu praxe, která propojuje komunikaci s klienty, fakturaci, dokumentaci a plánování.
Na této platformě si klienti mohou rezervovat termíny prostřednictvím online portálu, což omezuje zbytečné dojíždění. Vestavěná umělá inteligence se postará o rutinní administrativní úkoly, čímž poskytovatelům ušetří čas v průběhu týdne.
Podporuje také týmovou péči díky sdíleným kalendářům, společnému pořizování poznámek a přístupu na základě rolí, takže každý vidí pouze to, co je relevantní pro jeho roli.
Nejlepší funkce Carepatron
- Nastavte opakované fakturace pro stálé klienty a generujte faktury pomocí integrovaného portálu pro fakturaci a platby.
- Umožněte klientům přístup k jejich schůzkám, poznámkám o průběhu léčby, souborům, rezervacím a vyplněným formulářům prostřednictvím specializovaného klientského portálu.
- Spouštějte akce na základě aktivity klienta a automatizujte připomenutí, následné kontroly a návrhy dokumentace pomocí „Carepatron AI“.
Omezení Carepatron
- Někteří uživatelé uvádějí, že proces vytváření formulářů je těžkopádný a časově náročný.
Ceny Carepatron
- Zdarma
- Essential: 19 $/měsíc
- Plus: 24 $/měsíc
- Pokročilá verze: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Carepatron
- G2: 4,5/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (510+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Carepatronu?
Zde je recenze G2:
Za druhé, samotný software je velmi uživatelsky přívětivý a efektivní, ale u bezplatné verze vyžaduje několik dalších kroků (což je zcela pochopitelné), a já se nemohu dočkat, až uvidím, co nabízí verze pro předplatitele. Implementace a integrace do mé praxe byla velmi snadná. Jelikož to bude můj hlavní zdroj připojení, těším se na růst nás obou!
Za druhé, samotný software je velmi uživatelsky přívětivý a efektivní, ale u bezplatné verze vyžaduje několik dalších kroků (což je zcela pochopitelné), a já se nemohu dočkat, až uvidím, co nabízí verze pro předplatitele. Implementace a integrace do mé praxe byla velmi snadná. Jelikož to bude můj hlavní zdroj připojení, těším se na růst nás obou!
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu kliniky pro úspěšnou praxi
10. Healthie (nejlepší pro poskytovatele telemedicínských a wellness služeb)
Aplikace Healthie, vytvořená pro dietology, výživu a odborníky na wellness, pomáhá plánovat schůzky, pořádat zabezpečené videokonference, spravovat elektronické zdravotní záznamy, fakturovat klientům a zajistit hladký průběh vaší práce.
Obsahuje také přizpůsobitelné formuláře a klientský portál, které vám pomohou udržovat přehledné poznámky, automatizovat zdlouhavé úkoly a poskytovat péči, která působí osobně. Tento nástroj má také inteligentní funkce automatického vyplňování, které automaticky načtou relevantní údaje o klientovi, jako jsou poznámky z minulých sezení, cíle, životní funkce nebo zaznamenané jídla, a doplní je do vašich poznámek.
Nejlepší funkce Healthie
- Provádějte bezpečné telemedicínské konzultace, včetně individuálních a skupinových videohovorů.
- Zaznamenávejte interakce s klienty a udržujte elektronické zdravotní záznamy pomocí přizpůsobitelných šablon.
- Přiřazujte a sledujte úkoly pomocí „Smart Tasks“ a automatizujte rutinní následné kontroly.
Omezení Healthie
- Postrádá vestavěnou umělou inteligenci pro hloubkovou analýzu výživy a nemá zákaznickou podporu.
Ceny Healthie
- Zdarma
- Základní funkce: 49 $/měsíc na uživatele
- Plus: 129 $/měsíc na uživatele
- Skupina: 149 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Healthie
- G2: Nedostatečný počet uživatelů
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Healthie?
Zde je recenze Capterra:
Líbí se mi, že je v souladu s HIPAA, umožňuje komunikaci s klienty prostřednictvím aplikace, má skvělou funkci pro fakturaci a oceňuji zákaznický servis. Myslím si, že telefonní aplikace má mnoho chyb a mohla by být mnohem lepší, např. fakturace, úpravy obrázků umožňující zpětnou vazbu k částem (například), zdá se, že u mých klientů často dochází k jejímu selhání a navíc nenabízí mnoho možností propojení se sociálními sítěmi.
Líbí se mi, že je v souladu s HIPAA, umožňuje komunikaci s klienty prostřednictvím aplikace, má skvělou funkci pro fakturaci a oceňuji zákaznický servis. Myslím si, že telefonní aplikace má mnoho chyb a mohla by být mnohem lepší, např. fakturace, úpravy obrázků umožňující zpětnou vazbu k částem (například), u mých klientů se často zasekává a nenabízí mnoho možností propojení se sociálními sítěmi.
11. SimplePractice (nejlepší pro elektronické recepty a správu léků)
Pokud hledáte nástroj, který je přátelštější k klientům, SimplePractice je skvělá volba. Díky automatickým připomenutím schůzek prostřednictvím SMS, e-mailu nebo telefonu snížíte počet neomluvených absencí, aniž byste hnuli prstem. Telehealth je také hračkou díky integrovanému sdílení videa a obrazovky.
Nabízí také zabezpečený klientský portál, kde mohou klienti kdykoli vyplnit formuláře, provést platby a požádat o schůzku. Funkce „ePrescribe“ vám umožňuje elektronicky zasílat recepty do více než 40 000 lékáren po celé zemi.
Nejlepší funkce SimplePractice
- Přizpůsobte a dokončete procesy klinické dokumentace pomocí flexibilních šablon poznámek a plánovačů léčby Wiley.
- Sledujte pokrok klientů pomocí integrovaných hodnocení, jako jsou PHQ-9 a GAD-7, a vizuálních grafů pokroku.
- Automatizujte účtování pojištění pomocí integrovaných platebních zpráv pro přesné vedení účetnictví díky funkcím „Pojištění“.
Omezení SimplePractice
- Chybí možnost přizpůsobení faktur a „superbills“
Ceny SimplePractice
- Starter: 49 $/měsíc na uživatele
- Základní: 79 $/měsíc na uživatele
- Plus: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SimplePractice
- G2: 4,1/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SimplePractice?
Zde je recenze Capterra:
Kalendář je skvělý, snadno použitelný a můžete v něm vidět časy, kdy jsou klienti objednáni. Můžete nastavit upozornění, abyste byli informováni o termínech schůzek. Zákaznický servis je velmi ochotný a rychle mi odpovídá. Nabízí spoustu skvělých funkcí... Upřednostňoval bych větší možnost přizpůsobení faktur a Superbills.
Kalendář je skvělý, snadno použitelný a můžete v něm vidět časy, kdy jsou klienti objednáni. Můžete nastavit upozornění, abyste byli informováni o termínech schůzek. Zákaznický servis je velmi ochotný a rychle mi odpovídá. Nabízejí spoustu skvělých funkcí... Upřednostňoval bych větší možnost přizpůsobení faktur a Superbills.
Chytřejší způsob zpracování SOAP poznámek
Prozkoumali jsme některé z nejlepších generátorů SOAP poznámek, které jsou k dispozici, ale pokud hledáte komplexní řešení, které jde nad rámec dokumentace, vyniká ClickUp.
S ClickUp Docs můžete vytvářet a organizovat SOAP poznámky ve strukturovaných složkách. Notepad usnadňuje zaznamenávání rychlých pozorování během péče o pacienta, zatímco ClickUp Brain zajišťuje, že můžete okamžitě vyhledat informace, aniž byste ztráceli čas hledáním.
ClickUp spojuje vše do jedné bezpečné a efektivní platformy, která pomáhá zdravotníkům, fyzioterapeutům, studentům medicíny a klinickým lékařům dokumentovat efektivněji a soustředit se na to nejdůležitější: péči o pacienty.