ClickUp vs. Freedcamp: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?

Pokud vám výběr nástroje pro správu projektů připadá jako nekonečný boj s chaosem a snaha o zvýšení efektivity, nejste sami.
S tolika možnostmi na trhu je snadné se dostat do nekonečné smyčky otázek – Co opravdu potřebuji? Splňuje některý z těchto nástrojů moje požadavky?
Abychom vám usnadnili rozhodnutí, vybrali jsme dva nejoblíbenější konkurenty: ClickUp a Freedcamp.
Oba slibují, že vaše projekty budou probíhat podle plánu, váš tým bude synchronizovaný a vaše duševní zdraví zůstane nedotčeno. Ale skutečně to splní?
V tomto srovnání rozebíráme jejich funkce, použitelnost a celkovou hodnotu, abychom vám pomohli najít ten nejvhodnější nástroj. Posaďte se, uvolněte se a pojďme jednou provždy vyřešit debatu ClickUp vs. Freedcamp! 🚀
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
ClickUp vs. Freedcamp v kostce
Zde je stručná srovnávací tabulka, která vám pomůže začít:
|Funkce
|ClickUp
|Freedcamp
|Správa úkolů
|Pokročilá správa úkolů s vlastními poli, typy úkolů, stavy a závislostmi
|Základní správa úkolů s podúkoly, úrovněmi priority a opakujícími se úkoly
|Automatizace
|Více než 100 předem připravených automatizací založených na pravidlech
|Postrádá pokročilé funkce automatizace
|Funkce umělé inteligence
|Shrnutí úkolů založené na umělé inteligenci, psaní dokumentů, překlady jazyků a automatizované přehledy
|Asistent pro vytváření projektů s umělou inteligencí pro počáteční nastavení úkolů
|Integrace
|Více než 1000 integrací a ClickUp API pro vlastní integraci
|Omezené integrace se základními připojeními aplikací třetích stran
|Spolupráce
|Komentáře v reálném čase, zmínky o úkolech, vestavěný chat a další nástroje pro spolupráci v týmu.
|Komentáře v rámci úkolů, ale žádné funkce pro spolupráci v reálném čase
|Uživatelské rozhraní a přizpůsobení
|Vysoce přizpůsobitelné rozhraní, více motivů a přizpůsobivost pracovního postupu
|Jednoduché, přehledné uživatelské rozhraní s omezenými možnostmi přizpůsobení
Co je ClickUp?
ClickUp je „aplikace pro vše, co souvisí s prací“, která obsahuje sadu nástrojů pro zefektivnění řízení projektů a produktivity pracovních postupů pro různé týmy.
Jako výkonný nástroj pro správu práce poskytuje centralizovaný pracovní prostor, kde mohou uživatelé spravovat úkoly, spolupracovat na dokumentech, sledovat pokrok a automatizovat procesy.
Jak napovídá jeho název, prezentuje se jako „jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní“ tím, že konsoliduje více pracovních nástrojů do jedné platformy.
Funkce ClickUp
ClickUp nabízí širokou škálu nástrojů, které vám pomohou zvládnout více práce rychleji, aniž byste byli brzděni izolovanými pracovními postupy.
Zde je stručný přehled 👇
Funkce č. 1: Správa projektů a úkolů v ClickUp
Řešení pro správu projektů ClickUp je určeno pro týmy, které potřebují úplnou přehlednost, rychlejší spolupráci a méně roztříštěných nástrojů. Od zahájení až po dodání můžete plánovat projekty, přidělovat práci, sledovat pokrok a spravovat termíny, a to vše v jednom pracovním prostoru.
Jakmile je váš projekt nastaven, odemkněte přístup k celé sadě nástrojů, abyste měli vše pod kontrolou. Jedním z nástrojů na tomto dlouhém seznamu je ClickUp Tasks.
S aplikací Tasks můžete:
- Propojte související úkoly pomocí zobrazení závislostí, abyste mohli vizualizovat dopad projektu a efektivně spravovat časové osy projektu.
- Získejte souhrny úkolů, aktualizace pokroku a akční položky generované umělou inteligencí, abyste mohli rychle vyfiltrovat důležité podrobnosti z dlouhých popisů úkolů a dlouhých diskusí.
- Automaticky vytvářejte úkoly přímo z konverzací a dokumentů a zajistěte tak, že klíčové body budou převedeny na sledovatelné úkoly.
- Přidejte stejný úkol do více seznamů, abyste se vyhnuli duplicitním úkolům, centralizovali diskuze a zjednodušili sledování úkolů v projektu.
- Automaticky rozdělte úkoly do časových bloků na základě priorit, časových harmonogramů a pracovní zátěže pomocí ClickUp Time Tracking.
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablony pro sledování času, abyste standardizovali zadávání času a zefektivnili analýzu produktivity napříč různými projekty, úkoly nebo členy týmu. Například šablona ClickUp Consultant Time Tracking Template je speciálně navržena pro zaznamenávání dokončených úkolů, aby konzultanti mohli přesně sledovat fakturovatelné hodiny a snadno generovat faktury.
🔍 Věděli jste? Automatizace, odvozená z řeckého slova „automaton“, které znamená „jednat podle vlastní vůle“, má kořeny sahající až do starověkého Řecka. Homer poprvé použil termín „automaton“ k popisu samohybných zařízení, jako je automatický pohyb trojnožek na kolečkách.
Funkce č. 2: Chat ClickUp
ClickUp Chat umožňuje vašemu týmu brainstormovat, sdílet aktualizace a spolupracovat v reálném čase na stejné platformě, kde se vykonává práce, což usnadňuje řízení týmu.
S jeho pomocí můžete:
- Pomocí příspěvků sdílejte strukturované aktualizace, oznámení nebo rozhodnutí, která se neztratí v chatu.
- Proměňte komentáře v akční položky pomocí FollowUps, aby vám nic neuniklo.
- Synchronizujte vlákna s úkoly, aby se aktualizace z chatu automaticky promítly do souvisejících úkolů.
- Propojte úkoly a zprávy pomocí vztahů a odkazů, aby všichni měli úplný přehled přímo v místě, kde se práce odehrává.
- Uspořádejte své chaty do prostorů, které odrážejí strukturu vašeho týmu, aby konverzace zůstaly zaměřené a v souladu s tím, jak váš tým pracuje.
Funkce č. 3: ClickUp Brain
Spojte ClickUp Chat a Tasks s ClickUp Brain a překlenete propast mezi slovy a činy.
Takto vám to pomůže:
- Okamžitě prohledává všechny úkoly projektu, dokumenty, chaty a integrované aplikace, aby zodpověděl jakoukoli otázku související s projektem.
- Využívá několik pokročilých modelů umělé inteligence (LLM) k pochopení kontextu, shrnutí složitých aktualizací projektů a generování obsahu nebo nápadů.
- Kombinuje vyhledávání na webu s vyhledáváním v pracovním prostoru, aby poskytoval aktuální a komplexní odpovědi, včetně výzkumu konkurence, trendů v oboru a externích osvědčených postupů.
- Automaticky generuje aktualizace projektů, stand-upy a zprávy o postupu práce pomocí dat z pracovního prostoru v reálném čase.
- Navrhuje další kroky, označuje překážky a identifikuje úkoly po termínu nebo neaktuální úkoly, aby projekty zůstaly na správné cestě.
- Plánujte schůzky, připomínky a synchronizujte milníky projektu přímo s vaším kalendářem, včetně opakujících se událostí.
- Analyzuje a upravuje obrázky, generuje diagramy a vytváří vizuální prvky na základě textových podnětů nebo odkazů.
- Provádí hloubkové, detailní vyhledávání, aby našel související komentáře, historická rozhodnutí nebo nejasné odkazy ve všech projektových datech.
- Návrhy, recenze a příspěvky do chatů a úkolů, podpora plynulé spolupráce týmu
- Podporuje multimodální vstup a výstup – text, obrázky, diagramy a další – pro bohatší správu projektů a komunikaci.
Funkce č. 4: Automatizace ClickUp
Zvládněte nudnou a opakující se práci, jako je přidělování úkolů, zveřejňování komentářů nebo změna statusů, pomocí ClickUp Automation. S více než 100 předem připravenými šablonami vám ClickUp umožňuje zefektivnit automatizaci pracovních postupů, abyste mohli věnovat více času důležité práci.
Zde je návod, jak můžete pomocí automatizací v ClickUp spravovat běžné úkoly projektového řízení:
✅ Posílejte automatické e-maily konkrétním členům týmu na základě určitých spouštěčů. Použijte je k potvrzení zpětné vazby od zákazníků, informování externích spolupracovníků o změnách v projektu a nastavení interních připomínek důležitých termínů nebo závislostí úkolů.
✅ Ušetřete čas a udržujte své kolegy v obraze tím, že automaticky přidáváte přiřazené osoby a sledující k novým úkolům.
✅ Sledujte všechny automatizační aktivity pomocí auditního protokolu. Zobrazte stavy automatizace, provedené akce a podle potřeby upravte podrobnosti.
📚 Přečtěte si také: Jak využít AI pro zvýšení produktivity
Funkce č. 4: All-in-one platforma pro správu práce
Potřebujete pomoc s dokumentací? Zachyťte nápady, vytvářejte briefy, navrhujte projektové návrhy a mnoho dalšího s ClickUp Docs.
A co víc, s Docs můžete:
- Vytvářejte přehledné, snadno čitelné a profesionální dokumenty pro jakýkoli druh práce pomocí vestavěných možností stylizace. Používejte nadpisy k oddělení sekcí, odrážky k zvýraznění klíčových bodů, tabulky k kategorizaci dat a vkládání úkolů k propojení souvisejících úkolů ClickUp.
- Pozvěte kolegy a upravujte společně v reálném čase, označujte své spolupracovníky, přidělujte jim úkoly a zanechávejte zpětnou vazbu.
- Spravujte oprávnění uživatelů a chraňte citlivé informace pomocí nastavení soukromí a úprav.
💡 Tip pro profesionály: Pracujete s ClickUp Docs a potřebujete trochu pomoci? Napište /ai kdekoli v dokumentu a Brain vám okamžitě nabídne inteligentní nabídku akcí. Můžete ho požádat, aby shrnul, vylepšil text, vygeneroval akční položky, vysvětlil nebo dokonce pokračoval v psaní vašeho obsahu!
Jakmile je vaše práce zdokumentována a v pohybu, budete chtít mít možnost sledovat její průběh v rámci celého týmu. Ať už sledujete rychlost sprintu, výkonnost kampaně, rozložení pracovní zátěže nebo časové osy projektů, ClickUp Dashboards vám umožní sledovat vše na jednom místě, aniž byste museli prohledávat úkoly nebo tabulky.
Můžete vytvářet plně přizpůsobitelné panely pomocí widgetů pro úkoly, sledování času, cíle, chaty, dokumenty a další.
💡 Tip pro profesionály: Kombinujte Kanban tabule a Ganttovy diagramy pro komplexní vizualizaci pracovního postupu. Zatímco Kanban tabule jsou ideální pro sledování denních úkolů, Ganttovy diagramy usnadňují dlouhodobé plánování projektů a správu termínů.
Funkce č. 5: Integrace ClickUp
Díky více než 1000 integracím vám ClickUp zaručuje, že nebudete muset ztrácet čas přepínáním mezi aplikacemi nebo samostatným používáním více nástrojů, abyste mohli dokončit svou práci.
Můžete automatizovat vytváření úkolů, sledování projektů, aktualizace stavu a synchronizaci dat napříč nástroji jako Slack, HubSpot a Jira. Do ClickUp můžete také přetahovat e-maily z Gmailu, poznámky ze schůzek ze Zoomu nebo návrhy z Figma.
Ceny ClickUp
📮 ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí být v kontaktu v průměru se 6 lidmi, aby mohl vykonávat svou práci.
To znamená každý den kontaktovat 6 klíčových osob, abyste shromáždili nezbytné informace, sladili priority a posunuli projekty vpřed.
Je to skutečný problém – neustálé sledování, zmatek s verzemi a černé díry ve viditelnosti snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager tento problém řeší tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky.
Co je Freedcamp?
Freedcamp je software pro správu projektů, který pomáhá týmům zefektivnit projekty, procesy a pracovní postupy. Nabízí nástroje pro týmovou komunikaci, správu úkolů, plánování kalendáře a další.
Freedcamp je dobrou volbou pro malé podniky a freelancery, kteří hledají bezplatný nástroj, který jim pomůže spravovat projekty, aniž by jim to udělalo díru do kapsy.
Funkce Freedcamp
Freedcamp nabízí ucelenou sadu funkcí softwaru pro správu projektů, které uživatelům umožňují plánovat a realizovat projekty flexibilně a strukturovaně.
Zde jsou některé z jeho vynikajících schopností:
Funkce č. 1: Úkoly
V aplikaci Freedcamp pro správu úkolů můžete vytvářet hierarchické struktury úkolů se závislostmi a podúkoly. Přizpůsobte si pracovní postupy, nastavte data zahájení a ukončení, přiřazujte úkoly a přidávejte priority, štítky a komentáře, abyste zefektivnili provádění úkolů.
Pro opakující se úkoly, jako jsou zprávy pro klienty, vám Freedcamp umožňuje nastavit pevné termíny nebo dynamické časové osy, které se přizpůsobují podle dokončení úkolu. Po nastavení se opakující se úkoly generují automaticky, což eliminuje ruční nastavování a zajišťuje, že termíny nikdy nebudou zmeškány.
Funkce č. 2: Diskuse
Přesuňte své pracovní konverzace do vyhrazeného prostoru s Freedcamp Discussions, efektivním nástrojem pro spolupráci při řízení projektů. Udržuje vaše brainstormingové sezení a aktualizace oddělené od pracovních prostorů, takže týmy mohou přecházet mezi konverzacemi bez chaotických vláken a přeplněných pracovních prostorů.
Diskuse také obsahují univerzální vyhledávání, které vám pomůže najít potřebné informace, a to i z archivovaných konverzací. Můžete dokonce odpovídat na konverzace z e-mailu, i když nejste přímo přihlášeni na platformu Freedcamp.
Funkce č. 3: Sledování problémů
Hlaste, sledujte a spravujte problémy pomocí nástroje pro sledování problémů Freedcamp. Přepínejte mezi problémy, používejte předem připravené filtry pro zefektivnění vyhledávání a oddělte problémy podle projektů, abyste měli úplný přehled o každém tiketu.
Každý problém má automaticky generované číslo a předponu, které můžete definovat podle projektu, na kterém pracujete. Jakmile jsou lístky dokončeny, můžete přiřadit uzavření, aby vše prošlo kompletní kontrolou před odesláním.
Funkce č. 4: Wiki
Wiki Freedcamp vytváří centralizovanou databázi pro každý projekt. Funguje jako jediný zdroj důležitých informací a má flexibilní oprávnění, která zajišťují, že správní lidé mají správný přístup. Můžete upravovat informace, přidávat obrázky, vkládat odkazy na videa a formátovat informace pomocí záhlaví a tabulek.
Ukládejte a organizujte soubory, složky, dokumenty a šablony ve svém Wiki pro snadný přístup. Použijte systém komentářů k zanechání zpětné vazby k dokumentům a udržujte své dokumenty vždy aktuální.
Ceny Freedcamp
- Navždy zdarma
- Pro: 2,49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 19,99 $/měsíc na uživatele
📚 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro správu všech typů projektů
ClickUp vs. Freedcamp: Porovnání funkcí
ClickUp i Freedcamp jsou spolehlivé nástroje pro správu projektů.
Podívejme se blíže na podrobnější srovnání ClickUp a Freedcamp v klíčových oblastech, jako je správa úkolů, automatizace a spolupráce.
Organizace a přizpůsobení úkolů
Řešení pro správu projektů ClickUp nabízí vysoce přizpůsobitelný systém správy úkolů. Úkoly můžete organizovat a označovat podle typu, naléhavosti, stavu a priority, což usnadňuje sledování postupu akčních položek a zajišťuje hladký průběh práce.
Každý úkol má vlastní pole, do kterého můžete přidat konkrétní atributy, jako jsou rozpočty, čísla sprintů a jména klientů, které jsou důležité pro váš pracovní postup.
Freedcamp také nabízí vlastní pole, stavy, priority a termíny. Podporuje také opakující se úkoly, které lze použít k řešení opakujících se prací, jako jsou zprávy pro klienty, plánování obsahu atd.
🏆 Vítěz: Jak ClickUp, tak Freedcamp si vedou stejně dobře, pokud jde o přizpůsobení úkolů s podrobnými funkcemi kategorizace a vlastními poli pro hlubší kontext.
Sledování pokroku a reporting
Přizpůsobitelné panely ClickUp vám poskytují přehled v reálném čase o míře dokončení úkolů, plánování zdrojů, pracovní zátěži týmu a časových harmonogramech. Data můžete dokonce vizualizovat pomocí diagramů, grafů a tabulek, takže je snazší identifikovat úzká místa, optimalizovat pracovní postupy a sledovat trendy výkonu.
Freedcamp také nabízí funkce pro vytváření reportů doplněné o vizuální prvky, jako jsou grafy burn-up, souhrny projektů a výsečové grafy. Získáte přehled o úkolů po termínu, dokončených akcích a rozložení pracovní zátěže, ale chybí mu flexibilita, kterou ClickUp nabízí pro přizpůsobení metrik potřebám vašeho týmu.
🏆 Vítěz: ClickUp zvítězil! Funkce jeho ovládacího panelu jsou plně přizpůsobitelné a nabízejí podrobnou vizualizaci dat, která je užitečná pro rozhodování na základě dat.
Automatizace pracovních postupů
ClickUp nabízí komplexní automatizační systém, který pomáhá snížit manuální práci díky více než 100 předem připraveným automatizačním šablonám. Uživatelé mohou nastavit pravidla pro automatické přiřazování úkolů, aktualizaci stavů, odesílání e-mailových oznámení a další funkce, čímž zefektivní opakující se pracovní postupy bez nutnosti používat externí nástroje.
Naopak Freedcamp poskytuje základní automatizaci omezenou na opakující se úkoly a změny stavu. Ačkoli umožňuje uživatelům použít vlastní šablony stavu, postrádá dynamickou automatizaci založenou na podmínkách. To znamená, že akce nelze spouštět automaticky na základě aktivity nebo změn úkolů, což snižuje flexibilitu pro složité projektové pracovní postupy.
🏆 Vítěz: ClickUp opět zvítězil díky svým přizpůsobitelným automatizačním pracovním postupům, spouštěčům e-mailů v reálném čase a dynamickému přiřazování úkolů.
Funkce umělé inteligence
AI asistent ClickUp podporuje každodenní pracovní postupy tím, že pomáhá uživatelům vytvářet, upravovat a spravovat obsah přímo v rámci platformy.
Umí generovat zprávy, e-maily a návrhy, shrnovat dlouhé diskuse nebo dokumenty, překládat obsah do více jazyků a zlepšovat celkovou kvalitu psaní. Také extrahuje akční položky z úkolů a dokumentů, čímž udržuje projekty na správné cestě bez nutnosti ruční kontroly. Navíc ClickUp disponuje také autopilotními AI agenty, kteří se starají o pracovní toky od začátku do konce.
Funkce umělé inteligence Freedcampu se zaměřují na nastavení projektu. Jeho AI Project Creation Assistant pomáhá definovat parametry projektu, generovat počáteční seznam úkolů a přiřazovat odpovědnosti. Nepodporuje však pomoc při psaní, shrnování obsahu ani automatizaci v rámci úkolů.
🏆 Vítěz: ClickUp získává korunu díky svým výkonným funkcím umělé inteligence, které jsou ideální pro zpracování různých úkolů, od psaní až po shrnování dokumentů.
ClickUp vs. Freedcamp na Redditu
Při výběru správného nástroje je vždy dobré poslechnout si, co o svých zkušenostech říkají ostatní uživatelé. Proto jsme strávili nějaký čas na Redditu a snažili se pochopit ClickUp i Freedcamp z pohledu uživatelů.
Zde jsou naše zjištění 👇
Jeden uživatel Redditu upřednostňuje ClickUp kvůli jeho uživatelsky přívětivému rozhraní a cenové dostupnosti.
Clickup – skvělé rozhraní, rychlý, po kontaktování jsem vyjednal cenu 3,25 $/měsíc/osoba, pokud se zaregistruje 30 lidí a zaplatí se rok předem. Skvělá cena! Rozhraní je pro naše použití trochu složité, ale rozhodně jednodušší než většina ostatních. Je také rychlé.
Clickup – skvělé rozhraní, rychlý, po kontaktování jsem vyjednal cenu 3,25 $/měsíc/osoba, pokud se zaregistruje 30 lidí a zaplatí se rok předem. Skvělá cena! Rozhraní je pro naše použití trochu složité, ale rozhodně jednodušší než většina ostatních. Je také rychlé.
Freedcamp – docela pěkné rozhraní, i když některé jeho části jsou umístěny poněkud podivně a v určitých částech nedává smysl. Rozhraní je rychlé. Pracovní postup je pro mě trochu problém.
Freedcamp – docela pěkné rozhraní, i když některé jeho části jsou umístěny poněkud podivně a v určitých částech nedává smysl. Rozhraní je rychlé. Pracovní postup je pro mě trochu problém.
Jiný uživatel dává přednost ClickUp před jiným softwarem pro správu projektů kvůli jeho přizpůsobitelnosti a rozsáhlé sadě funkcí.
Jsme malá společnost zabývající se vývojem CMS a aplikací, která používá Trello> Jira> ClickUp po přidání lineárního a výškového prvku do mixu. Řekl bych, že ClickUp je z hlediska funkcí a přizpůsobení na trhu nejvýhodnější volbou.
Jsme malá společnost zabývající se vývojem CMS a aplikací, která používá Trello> Jira> ClickUp po přidání lineárního a výškového prvku do mixu. Řekl bych, že ClickUp je z hlediska funkcí a přizpůsobení na trhu nejvýhodnější volbou.
Ostatní uživatelé uvádějí, že se jim Freedcamp líbí, ale upozorňují, že absence některých funkcí znemožňuje jeho použití v určitých případech.
Freedcamp se mi moc líbí. Používáme bezplatnou verzi, protože nepotřebujeme další funkce. Jediná věc, která se mi nelíbí, je možnost ukládat hesla a dokumenty ve Freedcampu. Mnoho organizací již má nastavenou strukturu složek a je těžké přimět uživatele, aby tyto funkce nepoužívali.
Freedcamp se mi moc líbí. Používáme bezplatnou verzi, protože nepotřebujeme další funkce. Jediná věc, která se mi nelíbí, je možnost ukládat hesla a dokumenty ve Freedcampu. Mnoho organizací již má nastavenou strukturu složek a je těžké přimět uživatele, aby tyto funkce nepoužívali.
Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?
ClickUp má jasnou převahu v mnoha oblastech, včetně umělé inteligence a automatizace, správy úkolů, reportingu a dalších.
Freedcamp je sice cenově dostupným řešením, ale postrádá funkce nezbytné pro zefektivnění řízení projektů. Jeho bezplatný tarif má svá omezení, zejména pokud chcete rozšířit své aktivity a optimalizovat produktivitu.
Ať už pracujete samostatně nebo jako součást většího týmu, ClickUp má co nabídnout každému.
Pokud hledáte výkonné, komplexní řešení pro správu projektů, které roste s vašimi potřebami, zaregistrujte se na ClickUp a zajistěte svým týmům organizaci a efektivitu.