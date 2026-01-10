8 nejlepších tvůrců studijních průvodců s umělou inteligencí pro chytřejší učení v roce 2026

Dvouhodinová přednáška právě skončila. Vaše poznámky jsou rozházené po celém stole, učebnice se čte jako cizí jazyk a studium se neustále odkládá na „později“. Najednou jsou zkoušky za dveřmi a vy se topíte v PDF souborech, záložkách a kartičkách, které vám nestačí.
Představte si následující situaci: nahrajete své poznámky nebo záznam přednášky do nástroje využívajícího umělou inteligenci. Během několika vteřin vám tento nástroj pomůže vygenerovat kartičky a nabídne cvičné kvízy. Ne, nejde o kouzlo. Je to síla nástrojů pro tvorbu studijních průvodců využívajících umělou inteligenci.
Ať už se připravujete na závěrečné zkoušky nebo se jen snažíte držet krok se studiem, zde jsou nástroje s umělou inteligencí, které vám studium usnadní.
Na co byste se měli zaměřit při výběru tvůrce studijních průvodců s umělou inteligencí?
Topíte se v poznámkách a jste zahlceni studijními materiály? Nástroj na tvorbu studijních průvodců s umělou inteligencí může tento chaos proměnit v přehlednost tím, že automaticky uspořádá váš obsah do stručných průvodců připravených k opakování.
Aby však správný nástroj skutečně podpořil vaše učení, nestačí pouhá automatizace. Na co se zaměřit:
- Shrnutí obsahu: Nejlepší studijní aplikace zhušťují dlouhé kapitoly, přednášky nebo články do stručných shrnutí, která zdůrazňují pouze to podstatné
- Nástroje pro okamžité procvičování: Integrované funkce by měly generovat kartičky, kvízy a opakovací hry, které podporují aktivní vybavování a upevňují klíčové pojmy
- Adaptivní formátování pro různé typy studentů: Ať už se jedná o osnovy, vizuální myšlenkové mapy nebo kartičky s otázkami a odpověďmi, nástroj by měl nabízet flexibilní rozvržení, které vyhovuje různým stylům učení
- Možnosti vkládání dat z různých zdrojů a exportu: Kvalitní nástroj pro správu znalostí by měl umožňovat snadný import z PDF, prezentací, URL adres nebo ručně psaných poznámek a export do formátů, jako jsou Google Docs nebo sady karet Anki
- AI s akademickým přehledem: Nejlepší studijní aplikace využívají znalostní bázi AI trénovanou na reálném vzdělávacím obsahu, aby zvládly předměty jako biologie, literatura, programování nebo právo s jasností a hloubkou
- Porozumění s ohledem na kontext: Umělá inteligence by neměla jen přelétávat text – měla by látku pochopit, identifikovat klíčové souvislosti a vyzdvihnout nejrelevantnější pojmy
8 nejlepších tvůrců studijních průvodců s umělou inteligencí v kostce
Zde je stručné srovnání oblíbených generátorů studijních průvodců, které využívají AI
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Hlavní funkce
|Ceny
|ClickUp
|Organizace studia podle úkolů a společné pořizování poznámek
|Dokumenty, poznámky, úkoly, nahrávání obrazovky, přepis schůzek, ClickUp Brain AI
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici individuální cenové nabídky
|Scribe
|Vytváření podrobných průvodců a standardních operačních postupů
|Automatické zachycení kroků, upravitelné snímky obrazovky, funkce Smart Blur, export do formátu PDF/HTML
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $/měsíc
|Poznámka: GPT
|Shrnutí přednášek, videí a dokumentů
|Shrnutí s využitím AI, kartičky, kvízy, myšlenkové mapy, podpora více formátů
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 2,99 $/měsíc
|Flint
|Spolupráce při studiu v reálném čase
|Osobní AI lektoři, plány lekcí, tabule, integrace s Google Classroom
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 1,67 $ za uživatele a měsíc
|Piktochart
|Návrh infografik, zpráv a vizuálních pomůcek
|Editor typu drag-and-drop, generátor infografik s umělou inteligencí, nástroje pro branding, grafy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc
|Quizlet AI
|Učení pomocí kartiček s podporou AI
|Poznámky, lektor Q-Chat, rychlé shrnutí, kartičky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7,99 $/měsíc
|Mindgrasp
|Vytváření chytrých poznámek a otázek a odpovědí z různých formátů obsahu
|Chytré shrnutí, kartičky, kvízy, vyhledávání na webu a pomocník při psaní esejí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc
|Tvůrce studijních průvodců
|Převádění poznámek a souborů na strukturované studijní průvodce
|Tvorba kartiček, generátor kvízů, nahrávání souborů, okamžité shrnutí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc
Nejlepší tvůrci studijních průvodců využívající umělou inteligenci
Hledáte nástroj pro tvorbu studijních průvodců na míru, který s vámi skutečně drží krok? Ten nejlepší nástroj pro tvorbu studijních průvodců na míru nedělá jen to, že shrnuje látku. Pomáhá vám učit se rychleji, zapamatovat si více a udržet si přehled v každé fázi studia.
Podívejme se na průlomové inovace v této oblasti:
1. ClickUp (nejlepší pro organizaci studia podle úkolů)
ClickUp je univerzální aplikace pro práci – a stejně tak je účinná i pro studium. Díky integrované umělé inteligenci, propojeným znalostním nástrojům a flexibilním dokumentům vám ClickUp pomůže spravovat poznámky z výuky, studijní sezení, skupinové projekty a termíny – vše na jednom místě.
Platforma nabízí strukturovaný a bezstresový způsob, jak to všechno zvládnout. Uchovává vaše poznámky, úkoly, termíny a připomenutí na jednom místě, takže už se nemusíte honit a můžete se plně soustředit na studium. Výsledek? Lepší soustředění, lepší známky a více času na život.
Takto to funguje v ClickUp for Students.
Začněme s ClickUp Brain. Jedná se o pomocníka poháněného umělou inteligencí, který dokáže proměnit chaotické poznámky z přednášek v přehledné shrnutí, vytáhnout klíčové body a dokonce odpovědět na doplňující otázky, když se věci stanou nejasnými. Šetří čas a duševní kapacitu, zejména při zvládání více předmětů najednou.
ClickUp Brain umožňuje studentům využívat několik AI mozků – například GPT pro podrobné vysvětlení nebo návrhy esejí a Gemini, když jsou na programu vizuální prvky nebo kreativní studijní pomůcky. Tato pokročilá funkce je jako mít studijní tým na jedné záložce, kde každý člen má jinou super schopnost.
A díky postupnému přidávání dalších modelů se AI bench neustále zlepšuje.
Ale být organizovaný neznamená jen mít přehled o tom, co máte před sebou – jde o to, abyste byli schopni najít to, na čem záleží. A právě zde přichází na řadu ClickUp Connected Search se svými AI schopnostmi.
Ať už jde o citát ukrytý v přepisu z minulého týdne nebo úkol, na který si jen matně vzpomínáte, stačí zadat slovo nebo frázi a nástroj jej vyhledá v celém vašem pracovním prostoru – rychle a bez zbytečných komplikací.
To navazuje na schopnosti ClickUp v oblasti správy znalostí. Můžete vytvářet složky podle kurzů, propojovat relevantní zdroje a udržovat studijní průvodce v souvislosti s vašimi termíny. Vyberte si ze seznamu šablon znalostní báze a začněte.
A když přijde čas na spolupráci, ClickUp Docs usnadňuje práci se spolužáky, zanechávání komentářů a udržování společného přehledu (doslova).
Není to jen plánovač nebo aplikace na poznámky – je to kompletní systém pro učení a spolupráci na dokumentech pro každého, kdo chce studovat důležité informace chytřeji, ne jen usilovněji.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte svůj pokrok pomocí dashboardů ClickUp, abyste viděli, co už máte hotové a co vás čeká dál
- Zmapujte složité témata pomocí myšlenkových map ClickUp, abyste propojili nápady a zlepšili si paměť
- Propojte nástroje s integracemi ClickUp a zajistěte si hladkou synchronizaci s Google Drive, Google Calendar, Zoom a více než 1 000 dalšími aplikacemi
- Organizujte úkoly pomocí Kanbanových tabulek ClickUp a spravujte úkoly a plány na jednom místě
- Automatizujte pracovní postupy pomocí ClickUp Automations, abyste měli přehled o termínech a pokroku
Omezení ClickUp
- Má strmou křivku učení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Clickupu?
Recenze na TrustRadius uvádí:
Schopnost komunikovat i prostřednictvím úložiště souborů a komentářů, které obohacují každý úkol či projekt, byla velmi užitečná pro informování všech zúčastněných, protože díky uspořádaným informacím bylo možné využít čas také k inovacím – stačilo vytvořit speciální nástěnku pro nové nápady a projekty, které se měly rozvíjet.
Schopnost komunikovat i prostřednictvím úložiště souborů a komentářů, které obohacují každý úkol či projekt, byla velmi užitečná pro informování všech zúčastněných, protože díky uspořádaným informacím bylo možné využít čas také k inovacím – stačilo vytvořit speciální nástěnku pro nové nápady a projekty, které se měly rozvíjet.
📮 ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI primárně pro správu úkolů a organizaci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na konkrétní aplikace, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace.
S ClickUpem využíváte stejnou AI pro e-maily i další komunikační procesy, kalendář, úkoly a dokumentaci. Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“ ClickUp Brain prohledá celý váš pracovní prostor a přesně vám řekne, co máte na programu, podle naléhavosti a důležitosti. ClickUp tak pro vás sjednocuje více než 5 aplikací do jedné superaplikace!
2. Scribe (nejlepší pro podrobnou dokumentaci procesů)
Scribe je oblíbený nástroj, který dokáže jakýkoli proces okamžitě proměnit v podrobného vizuálního průvodce. Stačí při plnění úkolu stisknout tlačítko „nahrát“ a Scribe automaticky vygeneruje sdíleného průvodce s textem, snímky obrazovky a pokyny.
Pro studenty a pedagogy je to ideální řešení pro dokumentaci studijních metod pomocí AI, vysvětlování technických postupů nebo rozebírání složitých nástrojů. Je to přínosem pro vizuální typy studentů a skupinové projekty, kde jasné a opakovatelné pokyny šetří čas a snižují zmatek mezi předměty a nástroji.
Nejlepší funkce Scribe
- Sledujte akce na webových stránkách, v desktopových aplikacích a na více monitorech pro lepší pracovní postupy při správě dokumentů
- Vytvářejte názvy a popisy automaticky pomocí AI, abyste ušetřili čas a zajistili konzistenci
- Poskytujte okamžité odpovědi pomocí Scribe Sidekick a pomozte členům týmu najít informace bez přerušení
Omezení nástroje Scribe
- Při úpravách chybí funkce „Zpět“, takže pokud je nějaký krok smazán, nelze jej snadno obnovit
Ceny Scribe
- Základní: Navždy zdarma
- Pro Team: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Personal: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Scribe?
Snadné vytváření podrobných návodů pomocí snímků obrazovky umožnilo naší organizaci lépe dokumentovat naše procesy. To zlepšilo porozumění procesům v našem týmu a umožnilo nám snadno spravovat naši dokumentaci.
Snadné vytváření podrobných návodů pomocí snímků obrazovky umožnilo naší organizaci lépe dokumentovat naše procesy. To zlepšilo porozumění procesům v našem týmu a umožnilo nám snadno spravovat naši dokumentaci.
💡 Tip od profesionála: Používejte vizuální metody pořizování poznámek (myšlenkové mapy, diagramy nebo grafy), abyste propojili myšlenky a získali celkový přehled. Tím zapojíte obě hemisféry mozku a zlepšíte porozumění i paměť.
3. NoteGPT (nejlepší pro shrnování přednášek pomocí umělé inteligence)
Není třeba každých pár minut přerušovat práci, abyste si dělali poznámky – NoteGPT to za vás vyřeší. Tento studijní asistent využívající umělou inteligenci přemění videa z YouTube, soubory PDF, články, podcasty a prezentace na přehledné a strukturované poznámky během několika vteřin.
Vytváří také kartičky, kvízy a myšlenkové mapy, které posilují klíčové pojmy a pomáhají s zapamatováním.
Můžete nahrávat obsah v různých formátech a chatovat s AI, abyste si ujasnili myšlenky nebo se hlouběji ponořili do klíčových témat. Díky sdílení v komunitě a nástrojům v reálném čase NoteGPT zefektivňuje studium, opakování a spolupráci.
Nejlepší funkce NoteGPT
- Ptejte se a prozkoumávejte různá témata prostřednictvím diskusí poháněných umělou inteligencí pro hlubší učení
- Nahrajte důležité informace jako soubory ve formátech jako video, audio, PDF a Word pro flexibilní pořizování poznámek
- Překládejte poznámky do více jazyků, abyste podpořili globální přístup a porozumění
Omezení NoteGPT
- Ideální pro shrnutí digitálního textu a videí na YouTube, ale méně účinné u obsahu s velkým množstvím vizuálních prvků nebo grafiky
Ceny NoteGPT
- Vzdělávání: Zdarma
- Základní: 6,99 $/měsíc
- Pro: 19,99 $/měsíc
- Neomezený přístup: 69,99 $/měsíc
- Tým: Ceny na míru
Hodnocení a recenze NoteGPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o NoteGPT?
Nejlepší na NoteGPT je, že vše (videa z YouTube, soubory PDF a obrázky) shrnuje tak přesně, že všemu rychle porozumíte a ušetříte spoustu času. Shrnutí vám navíc nabízí v několika jazycích. Integrace je také velmi snadná.
Nejlepší na NoteGPT je, že vše (videa z YouTube, soubory PDF a obrázky) shrnuje tak přesně, že všemu rychle porozumíte a ušetříte spoustu času. Shrnutí vám navíc nabízí v několika jazycích. Integrace je také velmi snadná.
👀 Věděli jste, že? Více než 83 % studentů uvádí, že jim AI pomáhá zvýšit efektivitu a lépe se učit, protože usnadňuje vyhledávání informací a rychlejší organizaci studijních úkolů
4. Flint (nejlepší pro spolupráci při studiu v reálném čase)
Flint je nástroj s umělou inteligencí navržený k podpoře učitelů na základních a středních školách, který přeměňuje učební materiály na přizpůsobené interaktivní lektory – k lepšímu zapojení žáků není třeba žádné programování.
Jako jeden z nejvšestrannějších nástrojů s umělou inteligencí pro učitele jim umožňuje vytvářet plány výuky, aktivity a personalizovanou zpětnou vazbu na základě jejich vlastního učebního plánu.
Učitelé mohou nahrávat materiály pro přípravu na zkoušky, přizpůsobovat obsah napříč předměty, jako jsou matematika, přírodní vědy a jazyky, a sledovat pokrok studentů pomocí integrovaných analytických nástrojů. Flint se také integruje s Google Classroom, takže se snadno začlení do stávajících pracovních postupů.
Nejlepší funkce Flintu
- Provádějte simulace, jako jsou historické debaty nebo vědecké výzkumy, abyste posílili kritické myšlení
- Využijte integrovanou tabuli pro vizuální vysvětlení a společné řešení problémů
- Přizpůsobte odpovědi AI jazykové úrovni a ročníku studentů pro inkluzivní učení
Omezení nástroje Flint
- Spoléhá se na stabilní a konzistentní technologickou infrastrukturu, která nemusí být dostupná ve všech vzdělávacích prostředích
Ceny Flint
- Bezplatný tarif: Navždy zdarma (až 80 uživatelů)
- Malý pilotní plán: 1,67 $/měsíc na uživatele (až 150 uživatelů)
- Plán pro menší školy: 1,33 $/měsíc na uživatele (až 250 uživatelů)
- Plán pro středně velké školy: 1,08 $/měsíc na uživatele (až 500 uživatelů)
- Plán pro velké školy: Cena na míru (více než 500 uživatelů)
Hodnocení a recenze Flint
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro pokročilé: Přestaňte se prohrabávat přeplněnou plochou a náhodnými soubory. Uspořádejte soubory a složky podle předmětu a data pomocí jasných a jednotných pravidel pro pojmenování. Díky tomu budou vaše studijní materiály přehledné a snadno dohledatelné, když na tom bude záležet.
5. Piktochart (nejlepší pro vizuální studijní příručky a infografiky)
Piktochart je nástroj pro vizuální komunikaci, který pomáhá proměnit složité myšlenky v jasné a poutavé vizuály – bez nutnosti mít zkušenosti s designem. Nabízí úpravy metodou drag-and-drop, přizpůsobitelné šablony, prvky značky a rozsáhlou knihovnu ikon a grafiky, které podpoří vše od infografik až po vizuály pro prezentace.
Je ideální pro pedagogy, marketéry a profesionály a zjednodušuje proces vytváření propracovaného obsahu pro zprávy, lekce nebo sociální média. Díky spolupráci, sdílení a stahování v různých formátech je praktickou volbou jak pro týmy, tak pro jednotlivce.
Nejlepší funkce Piktochartu
- Využívejte vizuální prvky, jako jsou záhlaví, časové osy, seznamy a grafy, napříč projekty a urychlete tak tvorbu
- Zobrazujte sekvence pomocí předem připravených rozvržení časové osy pro události, milníky nebo toky dat
- Proměňte vložený text na propracované vizuální prvky, které lze sdílet, díky formátování a rozvržení založenému na umělé inteligenci
Omezení Piktochartu
- Flexibilita při navrhování nemusí odpovídat pokročilým nástrojům, jako jsou Adobe Illustrator nebo Figma
Ceny Piktochart
- Základní: Navždy zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Business: 49 $/měsíc na uživatele
- Vzdělávání: 39,99 $/uživatel (účtováno ročně)
- Neziskové organizace: 60 $/uživatel (účtováno ročně)
- Campus: Ceny na míru
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Piktochart
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Piktochartu?
Piktochart mi pomáhá vizualizovat data, která shromažďujeme, a prezentovat je – což jsme dříve nikdy nedělali. V kombinaci s vizuálním vyprávěním dokážu vytvořit úžasný výstup, který vypadá velmi dobře navržený – a který s hrdostí představuji dárcům, rodinám a partnerům.
Piktochart mi pomáhá vizualizovat data, která shromažďujeme, a prezentovat je – což jsme dříve nikdy nedělali. V kombinaci s vizuálním vyprávěním dokážu vytvořit úžasný výstup, který vypadá velmi dobře navržený – a který s hrdostí představuji dárcům, rodinám a partnerům.
6. Quizlet AI (nejlepší pro automatické vytváření kartiček)
Funkce umělé inteligence v Quizletu pomáhají studentům studovat efektivněji tím, že proměňují poznámky, definice a klíčové pojmy v personalizované studijní nástroje. Jeho „Q-Chat“ poháněný umělou inteligencí funguje jako virtuální lektor, který provází studenty kartičkami, cvičnými otázkami a vysvětleními v konverzačním formátu.
Quizlet také automaticky generuje kvízy, shrnutí a testy s výběrem odpovědí z nahraného materiálu nebo existujících sad. Umělá inteligence Quizletu, která je ideální pro přípravu na testy a opakování pojmů, se přizpůsobuje pokroku ve studiu, díky čemuž jsou interaktivní studijní materiály cílenější a efektivnější napříč všemi předměty.
Nejlepší funkce Quizlet AI
- Sledujte svůj pokrok pomocí bodovacího systému, který měří vaši znalost studijních materiálů
- Studujte kdekoli s aplikací Quizlet pro iOS a Android, abyste lépe porozuměli složitým pojmům
- Získejte přístup k kartičkám z rozsáhlé knihovny studijních sad vytvořených uživateli napříč různými předměty
Omezení AI v Quizletu
- Jelikož studijní materiály může vytvářet a sdílet kdokoli, uživatelé si nemohou být jisti jejich přesností
Ceny Quizlet AI
- Základní: Navždy zdarma
- Quizlet Plus: 7,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Quizlet AI
- G2: 4,5/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Quizlet AI?
Recenze Capterra uvádí:
Quizlet mi poskytl fantastický prostředek, jak zlepšit studijní zážitek mých studentů a udržet jejich zájem.
Quizlet mi poskytl fantastický prostředek, jak zlepšit studijní zážitek mých studentů a udržet jejich zájem.
7. Mindgrasp (nejlepší pro rychlé pochopení složitého materiálu)
Mindgrasp zjednodušuje studium tím, že převádí přednášková videa, výzkumné PDF soubory, podcasty a další formáty na strukturovaný obsah, který se snadno opakuje.
Nahrajte soubory jako PDF, URL, odkazy na YouTube, nahrávky ze Zoomu nebo MP3 a umělá inteligence vám vygeneruje přehledné shrnutí, podrobné poznámky, kartičky, kvízy a interaktivního lektora s otázkami a odpověďmi pro následnou kontrolu v reálném čase.
Díky neomezenému nahrávání, neomezenému úložišti a čtyřdenní bezplatné zkušební verzi je navržen tak, aby zvládl i ty nejsložitější materiály s lehkostí a flexibilitou.
Nejlepší funkce Mindgrasp
- Ptejte se na nahrané soubory a získejte přesné odpovědi s ohledem na kontext
- Prohledávejte web pomocí prohlížeče s umělou inteligencí, který poskytuje důvěryhodné výsledky bez reklam, aniž byste museli přepínat mezi záložkami
- Prohlubte své porozumění s konverzačním lektorem využívajícím umělou inteligenci, který reaguje s využitím vašeho obsahu jako kontextu
Omezení Mindgrasp
- Možná budete i nadále muset dělat poznámky ručně, abyste zachytili jemné nuance nebo složité detaily, které by AI mohla přehlédnout
Ceny Mindgrasp
- Zdarma
- Základní: 9,99 $/měsíc
- Scholar: 12,99 $/měsíc
- Premium: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mindgrasp
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Mindgrasp?
Recenzent na Redditu říká:
Může to být váš kamarád, který je nadprůměrně úspěšný a pamatuje si každý detail, ale někdy to bere až příliš doslova.
Může to být váš kamarád, který je nadprůměrně úspěšný a pamatuje si každý detail, ale někdy to bere až příliš doslova.
👀 Věděli jste? Studie vedená Harvardskou univerzitou zjistila, že použití AI, jako je GPT-4, pro správný typ úkolu – například pro shrnutí nebo sepsání návrhu – může zvýšit výkon až o 40 %. Použití mimo rámec jejích silných stránek však může mít opačný efekt. Při používání tvůrců studijních průvodců s AI se proto držte úkolů, pro které jsou vytvořeni: organizování, vysvětlování a pomoc – ne hádání.
8. Study Guide Maker (nejlepší pro přizpůsobené, komplexní studijní balíčky)
S nástrojem Study Guide Maker můžete své poznámky automaticky převést na studijní průvodce. Nahrajte soubory PDF, prezentace nebo ručně psané poznámky a sledujte, jak se promění v přehledné a uspořádané průvodce, které vám ušetří hodiny ruční práce.
Kartičky s podporou AI využívají metodu rozloženého opakování k posílení zapamatování a automatický generátor kvízů testuje porozumění pomocí otázek s výběrem odpovědí a krátkých odpovědí – včetně okamžité zpětné vazby.
Study Guide Maker, navržený pro přípravu na zkoušky, zjednodušuje náročná témata a pomáhá vám studovat chytřeji a efektivněji.
Nejlepší funkce nástrojů pro tvorbu studijních průvodců
- Vytvářejte studijní průvodce ze svých materiálů, abyste zjednodušili a zapamatovali si složité témata
- Nahrajte soubory, jako jsou poznámky, prezentace, PDF nebo obrázky (do 5 MB), a vytvořte si interaktivní studijní pomůcky
- Vytvářejte kartičky s rozloženým opakováním, abyste si lépe zapamatovali látku a zaměřili se na slabá místa
Omezení nástrojů pro tvorbu studijních průvodců
- Vyžaduje placené předplatné, není k dispozici bezplatná zkušební verze ani verze k vyzkoušení předem
Ceny nástrojů pro tvorbu studijních průvodců
- Zdarma
- Měsíční: 12 $/měsíc
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze tvůrců studijních průvodců
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Studujte chytřeji, ne tvrději s ClickUp
Na trhu je spousta studijních nástrojů využívajících umělou inteligenci – každý z nich nabízí něco jedinečného, co pomáhá studentům a pedagogům pracovat efektivněji. Od automatického generování poznámek a kvízů až po vytváření interaktivních vizuálů a personalizovaných studijních průvodců – dnešní nástroje činí učení dostupnějším než kdykoli předtím.
Pokud však hledáte platformu, která kombinuje správu úkolů, podporu AI, tvorbu dokumentů a organizaci znalostí na jednom místě, ClickUp – s integrovanou AI – je tou nejlepší volbou. Není to jen studijní nástroj – je to váš akademický pracovní prostor typu „vše v jednom“.
