8 nejlepších tvůrců studijních průvodců s umělou inteligencí pro chytřejší učení v roce 2026

Garima BehalSenior Content Editor
10. ledna 2026
Dvouhodinová přednáška právě skončila. Vaše poznámky jsou rozházené po celém stole, učebnice se čte jako cizí jazyk a studium se neustále odkládá na „později“. Najednou jsou zkoušky za dveřmi a vy se topíte v PDF souborech, záložkách a kartičkách, které vám nestačí.

Představte si následující situaci: nahrajete své poznámky nebo záznam přednášky do nástroje využívajícího umělou inteligenci. Během několika vteřin vám tento nástroj pomůže vygenerovat kartičky a nabídne cvičné kvízy. Ne, nejde o kouzlo. Je to síla nástrojů pro tvorbu studijních průvodců využívajících umělou inteligenci.

Ať už se připravujete na závěrečné zkoušky nebo se jen snažíte držet krok se studiem, zde jsou nástroje s umělou inteligencí, které vám studium usnadní.

Na co byste se měli zaměřit při výběru tvůrce studijních průvodců s umělou inteligencí?

Topíte se v poznámkách a jste zahlceni studijními materiály? Nástroj na tvorbu studijních průvodců s umělou inteligencí může tento chaos proměnit v přehlednost tím, že automaticky uspořádá váš obsah do stručných průvodců připravených k opakování.

Aby však správný nástroj skutečně podpořil vaše učení, nestačí pouhá automatizace. Na co se zaměřit:

  • Shrnutí obsahu: Nejlepší studijní aplikace zhušťují dlouhé kapitoly, přednášky nebo články do stručných shrnutí, která zdůrazňují pouze to podstatné
  • Nástroje pro okamžité procvičování: Integrované funkce by měly generovat kartičky, kvízy a opakovací hry, které podporují aktivní vybavování a upevňují klíčové pojmy
  • Adaptivní formátování pro různé typy studentů: Ať už se jedná o osnovy, vizuální myšlenkové mapy nebo kartičky s otázkami a odpověďmi, nástroj by měl nabízet flexibilní rozvržení, které vyhovuje různým stylům učení
  • Možnosti vkládání dat z různých zdrojů a exportu: Kvalitní nástroj pro správu znalostí by měl umožňovat snadný import z PDF, prezentací, URL adres nebo ručně psaných poznámek a export do formátů, jako jsou Google Docs nebo sady karet Anki
  • AI s akademickým přehledem: Nejlepší studijní aplikace využívají znalostní bázi AI trénovanou na reálném vzdělávacím obsahu, aby zvládly předměty jako biologie, literatura, programování nebo právo s jasností a hloubkou
  • Porozumění s ohledem na kontext: Umělá inteligence by neměla jen přelétávat text – měla by látku pochopit, identifikovat klíčové souvislosti a vyzdvihnout nejrelevantnější pojmy

📖 Přečtěte si také: Jak používat znalostní agenty v AI

8 nejlepších tvůrců studijních průvodců s umělou inteligencí v kostce

Zde je stručné srovnání oblíbených generátorů studijních průvodců, které využívají AI

NástrojNejlepší proHlavní funkceCeny
ClickUp Organizace studia podle úkolů a společné pořizování poznámekDokumenty, poznámky, úkoly, nahrávání obrazovky, přepis schůzek, ClickUp Brain AIK dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici individuální cenové nabídky
ScribeVytváření podrobných průvodců a standardních operačních postupůAutomatické zachycení kroků, upravitelné snímky obrazovky, funkce Smart Blur, export do formátu PDF/HTMLK dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $/měsíc
Poznámka: GPTShrnutí přednášek, videí a dokumentůShrnutí s využitím AI, kartičky, kvízy, myšlenkové mapy, podpora více formátůŽádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 2,99 $/měsíc
FlintSpolupráce při studiu v reálném časeOsobní AI lektoři, plány lekcí, tabule, integrace s Google ClassroomK dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 1,67 $ za uživatele a měsíc
PiktochartNávrh infografik, zpráv a vizuálních pomůcekEditor typu drag-and-drop, generátor infografik s umělou inteligencí, nástroje pro branding, grafyK dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc
Quizlet AIUčení pomocí kartiček s podporou AIPoznámky, lektor Q-Chat, rychlé shrnutí, kartičkyK dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7,99 $/měsíc
MindgraspVytváření chytrých poznámek a otázek a odpovědí z různých formátů obsahuChytré shrnutí, kartičky, kvízy, vyhledávání na webu a pomocník při psaní esejíK dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc
Tvůrce studijních průvodcůPřevádění poznámek a souborů na strukturované studijní průvodceTvorba kartiček, generátor kvízů, nahrávání souborů, okamžité shrnutíK dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc

📖 Přečtěte si také: Šablony plánů výuky pro učitele a pedagogy – placené i zdarma

Nejlepší tvůrci studijních průvodců využívající umělou inteligenci

Hledáte nástroj pro tvorbu studijních průvodců na míru, který s vámi skutečně drží krok? Ten nejlepší nástroj pro tvorbu studijních průvodců na míru nedělá jen to, že shrnuje látku. Pomáhá vám učit se rychleji, zapamatovat si více a udržet si přehled v každé fázi studia.

Podívejme se na průlomové inovace v této oblasti:

1. ClickUp (nejlepší pro organizaci studia podle úkolů)

Udržujte si přehled o svých studijních povinnostech a snižte stres díky ClickUp

ClickUp je univerzální aplikace pro práci – a stejně tak je účinná i pro studium. Díky integrované umělé inteligenci, propojeným znalostním nástrojům a flexibilním dokumentům vám ClickUp pomůže spravovat poznámky z výuky, studijní sezení, skupinové projekty a termíny – vše na jednom místě.

Platforma nabízí strukturovaný a bezstresový způsob, jak to všechno zvládnout. Uchovává vaše poznámky, úkoly, termíny a připomenutí na jednom místě, takže už se nemusíte honit a můžete se plně soustředit na studium. Výsledek? Lepší soustředění, lepší známky a více času na život.

Takto to funguje v ClickUp for Students.

Začněme s ClickUp Brain. Jedná se o pomocníka poháněného umělou inteligencí, který dokáže proměnit chaotické poznámky z přednášek v přehledné shrnutí, vytáhnout klíčové body a dokonce odpovědět na doplňující otázky, když se věci stanou nejasnými. Šetří čas a duševní kapacitu, zejména při zvládání více předmětů najednou.

Shrnujte, organizujte a okamžitě vyhledávejte důležité poznámky z přednášek pomocí ClickUp Brain

ClickUp Brain umožňuje studentům využívat několik AI mozků – například GPT pro podrobné vysvětlení nebo návrhy esejí a Gemini, když jsou na programu vizuální prvky nebo kreativní studijní pomůcky. Tato pokročilá funkce je jako mít studijní tým na jedné záložce, kde každý člen má jinou super schopnost.

A díky postupnému přidávání dalších modelů se AI bench neustále zlepšuje.

Najděte studijní informace ze všech svých aplikací na jedné kartě díky funkci ClickUp Connected Search

Ale být organizovaný neznamená jen mít přehled o tom, co máte před sebou – jde o to, abyste byli schopni najít to, na čem záleží. A právě zde přichází na řadu ClickUp Connected Search se svými AI schopnostmi.

Ať už jde o citát ukrytý v přepisu z minulého týdne nebo úkol, na který si jen matně vzpomínáte, stačí zadat slovo nebo frázi a nástroj jej vyhledá v celém vašem pracovním prostoru – rychle a bez zbytečných komplikací.

Sdílejte své studijní průvodce se svým týmem, sledujte historii verzí a využijte další možnosti s ClickUp

To navazuje na schopnosti ClickUp v oblasti správy znalostí. Můžete vytvářet složky podle kurzů, propojovat relevantní zdroje a udržovat studijní průvodce v souvislosti s vašimi termíny. Vyberte si ze seznamu šablon znalostní báze a začněte.

Snadno spolupracujte se svými projektovými partnery pomocí ClickUp Docs

A když přijde čas na spolupráci, ClickUp Docs usnadňuje práci se spolužáky, zanechávání komentářů a udržování společného přehledu (doslova).

Není to jen plánovač nebo aplikace na poznámky – je to kompletní systém pro učení a spolupráci na dokumentech pro každého, kdo chce studovat důležité informace chytřeji, ne jen usilovněji.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Vizualizujte svůj pokrok pomocí dashboardů ClickUp, abyste viděli, co už máte hotové a co vás čeká dál
  • Zmapujte složité témata pomocí myšlenkových map ClickUp, abyste propojili nápady a zlepšili si paměť
  • Propojte nástroje s integracemi ClickUp a zajistěte si hladkou synchronizaci s Google Drive, Google Calendar, Zoom a více než 1 000 dalšími aplikacemi
  • Organizujte úkoly pomocí Kanbanových tabulek ClickUp a spravujte úkoly a plány na jednom místě
  • Automatizujte pracovní postupy pomocí ClickUp Automations, abyste měli přehled o termínech a pokroku

Omezení ClickUp

  • Má strmou křivku učení

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o Clickupu?

Recenze na TrustRadius uvádí:

Schopnost komunikovat i prostřednictvím úložiště souborů a komentářů, které obohacují každý úkol či projekt, byla velmi užitečná pro informování všech zúčastněných, protože díky uspořádaným informacím bylo možné využít čas také k inovacím – stačilo vytvořit speciální nástěnku pro nové nápady a projekty, které se měly rozvíjet.

📮 ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI primárně pro správu úkolů a organizaci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na konkrétní aplikace, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace.

S ClickUpem využíváte stejnou AI pro e-maily i další komunikační procesy, kalendář, úkoly a dokumentaci. Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“ ClickUp Brain prohledá celý váš pracovní prostor a přesně vám řekne, co máte na programu, podle naléhavosti a důležitosti. ClickUp tak pro vás sjednocuje více než 5 aplikací do jedné superaplikace!

2. Scribe (nejlepší pro podrobnou dokumentaci procesů)

Scribe je oblíbený nástroj, který dokáže jakýkoli proces okamžitě proměnit v podrobného vizuálního průvodce. Stačí při plnění úkolu stisknout tlačítko „nahrát“ a Scribe automaticky vygeneruje sdíleného průvodce s textem, snímky obrazovky a pokyny.

Pro studenty a pedagogy je to ideální řešení pro dokumentaci studijních metod pomocí AI, vysvětlování technických postupů nebo rozebírání složitých nástrojů. Je to přínosem pro vizuální typy studentů a skupinové projekty, kde jasné a opakovatelné pokyny šetří čas a snižují zmatek mezi předměty a nástroji.

Nejlepší funkce Scribe

  • Sledujte akce na webových stránkách, v desktopových aplikacích a na více monitorech pro lepší pracovní postupy při správě dokumentů
  • Vytvářejte názvy a popisy automaticky pomocí AI, abyste ušetřili čas a zajistili konzistenci
  • Poskytujte okamžité odpovědi pomocí Scribe Sidekick a pomozte členům týmu najít informace bez přerušení

Omezení nástroje Scribe

  • Při úpravách chybí funkce „Zpět“, takže pokud je nějaký krok smazán, nelze jej snadno obnovit

Ceny Scribe

  • Základní: Navždy zdarma
  • Pro Team: 15 $/měsíc na uživatele
  • Pro Personal: 29 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Scribe

  • G2: 4,8/5 (více než 450 recenzí)
  • Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o Scribe?

Recenzent na G2 píše:

Snadné vytváření podrobných návodů pomocí snímků obrazovky umožnilo naší organizaci lépe dokumentovat naše procesy. To zlepšilo porozumění procesům v našem týmu a umožnilo nám snadno spravovat naši dokumentaci.

💡 Tip od profesionála: Používejte vizuální metody pořizování poznámek (myšlenkové mapy, diagramy nebo grafy), abyste propojili myšlenky a získali celkový přehled. Tím zapojíte obě hemisféry mozku a zlepšíte porozumění i paměť.

3. NoteGPT (nejlepší pro shrnování přednášek pomocí umělé inteligence)

Není třeba každých pár minut přerušovat práci, abyste si dělali poznámky – NoteGPT to za vás vyřeší. Tento studijní asistent využívající umělou inteligenci přemění videa z YouTube, soubory PDF, články, podcasty a prezentace na přehledné a strukturované poznámky během několika vteřin.

Vytváří také kartičky, kvízy a myšlenkové mapy, které posilují klíčové pojmy a pomáhají s zapamatováním.

Můžete nahrávat obsah v různých formátech a chatovat s AI, abyste si ujasnili myšlenky nebo se hlouběji ponořili do klíčových témat. Díky sdílení v komunitě a nástrojům v reálném čase NoteGPT zefektivňuje studium, opakování a spolupráci.

Nejlepší funkce NoteGPT

  • Ptejte se a prozkoumávejte různá témata prostřednictvím diskusí poháněných umělou inteligencí pro hlubší učení
  • Nahrajte důležité informace jako soubory ve formátech jako video, audio, PDF a Word pro flexibilní pořizování poznámek
  • Překládejte poznámky do více jazyků, abyste podpořili globální přístup a porozumění

Omezení NoteGPT

  • Ideální pro shrnutí digitálního textu a videí na YouTube, ale méně účinné u obsahu s velkým množstvím vizuálních prvků nebo grafiky

Ceny NoteGPT

  • Vzdělávání: Zdarma
  • Základní: 6,99 $/měsíc
  • Pro: 19,99 $/měsíc
  • Neomezený přístup: 69,99 $/měsíc
  • Tým: Ceny na míru

Hodnocení a recenze NoteGPT

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Co říkají skuteční uživatelé o NoteGPT?

Recenzent na G2 říká:

Nejlepší na NoteGPT je, že vše (videa z YouTube, soubory PDF a obrázky) shrnuje tak přesně, že všemu rychle porozumíte a ušetříte spoustu času. Shrnutí vám navíc nabízí v několika jazycích. Integrace je také velmi snadná.

👀 Věděli jste, že? Více než 83 % studentů uvádí, že jim AI pomáhá zvýšit efektivitu a lépe se učit, protože usnadňuje vyhledávání informací a rychlejší organizaci studijních úkolů

📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit firemní wiki pro váš tým: Shromažďujte a sdílejte znalosti

4. Flint (nejlepší pro spolupráci při studiu v reálném čase)

Flint je nástroj s umělou inteligencí navržený k podpoře učitelů na základních a středních školách, který přeměňuje učební materiály na přizpůsobené interaktivní lektory – k lepšímu zapojení žáků není třeba žádné programování.

Jako jeden z nejvšestrannějších nástrojů s umělou inteligencí pro učitele jim umožňuje vytvářet plány výuky, aktivity a personalizovanou zpětnou vazbu na základě jejich vlastního učebního plánu.

Učitelé mohou nahrávat materiály pro přípravu na zkoušky, přizpůsobovat obsah napříč předměty, jako jsou matematika, přírodní vědy a jazyky, a sledovat pokrok studentů pomocí integrovaných analytických nástrojů. Flint se také integruje s Google Classroom, takže se snadno začlení do stávajících pracovních postupů.

Nejlepší funkce Flintu

  • Provádějte simulace, jako jsou historické debaty nebo vědecké výzkumy, abyste posílili kritické myšlení
  • Využijte integrovanou tabuli pro vizuální vysvětlení a společné řešení problémů
  • Přizpůsobte odpovědi AI jazykové úrovni a ročníku studentů pro inkluzivní učení

Omezení nástroje Flint

  • Spoléhá se na stabilní a konzistentní technologickou infrastrukturu, která nemusí být dostupná ve všech vzdělávacích prostředích

Ceny Flint

  • Bezplatný tarif: Navždy zdarma (až 80 uživatelů)
  • Malý pilotní plán: 1,67 $/měsíc na uživatele (až 150 uživatelů)
  • Plán pro menší školy: 1,33 $/měsíc na uživatele (až 250 uživatelů)
  • Plán pro středně velké školy: 1,08 $/měsíc na uživatele (až 500 uživatelů)
  • Plán pro velké školy: Cena na míru (více než 500 uživatelů)

Hodnocení a recenze Flint

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

💡 Tip pro pokročilé: Přestaňte se prohrabávat přeplněnou plochou a náhodnými soubory. Uspořádejte soubory a složky podle předmětu a data pomocí jasných a jednotných pravidel pro pojmenování. Díky tomu budou vaše studijní materiály přehledné a snadno dohledatelné, když na tom bude záležet.

5. Piktochart (nejlepší pro vizuální studijní příručky a infografiky)

Piktochart je nástroj pro vizuální komunikaci, který pomáhá proměnit složité myšlenky v jasné a poutavé vizuály – bez nutnosti mít zkušenosti s designem. Nabízí úpravy metodou drag-and-drop, přizpůsobitelné šablony, prvky značky a rozsáhlou knihovnu ikon a grafiky, které podpoří vše od infografik až po vizuály pro prezentace.

Je ideální pro pedagogy, marketéry a profesionály a zjednodušuje proces vytváření propracovaného obsahu pro zprávy, lekce nebo sociální média. Díky spolupráci, sdílení a stahování v různých formátech je praktickou volbou jak pro týmy, tak pro jednotlivce.

Nejlepší funkce Piktochartu

  • Využívejte vizuální prvky, jako jsou záhlaví, časové osy, seznamy a grafy, napříč projekty a urychlete tak tvorbu
  • Zobrazujte sekvence pomocí předem připravených rozvržení časové osy pro události, milníky nebo toky dat
  • Proměňte vložený text na propracované vizuální prvky, které lze sdílet, díky formátování a rozvržení založenému na umělé inteligenci

Omezení Piktochartu

  • Flexibilita při navrhování nemusí odpovídat pokročilým nástrojům, jako jsou Adobe Illustrator nebo Figma

Ceny Piktochart

  • Základní: Navždy zdarma
  • Pro: 29 $/měsíc na uživatele
  • Business: 49 $/měsíc na uživatele
  • Vzdělávání: 39,99 $/uživatel (účtováno ročně)
  • Neziskové organizace: 60 $/uživatel (účtováno ročně)
  • Campus: Ceny na míru
  • Pro firmy: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Piktochart

  • G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o Piktochartu?

Recenze na Capterra uvádí:

Piktochart mi pomáhá vizualizovat data, která shromažďujeme, a prezentovat je – což jsme dříve nikdy nedělali. V kombinaci s vizuálním vyprávěním dokážu vytvořit úžasný výstup, který vypadá velmi dobře navržený – a který s hrdostí představuji dárcům, rodinám a partnerům.

📖 Přečtěte si také: Jak využít AI při plánování výuky (příklady použití a nástroje)

6. Quizlet AI (nejlepší pro automatické vytváření kartiček)

Funkce umělé inteligence v Quizletu pomáhají studentům studovat efektivněji tím, že proměňují poznámky, definice a klíčové pojmy v personalizované studijní nástroje. Jeho „Q-Chat“ poháněný umělou inteligencí funguje jako virtuální lektor, který provází studenty kartičkami, cvičnými otázkami a vysvětleními v konverzačním formátu.

Quizlet také automaticky generuje kvízy, shrnutí a testy s výběrem odpovědí z nahraného materiálu nebo existujících sad. Umělá inteligence Quizletu, která je ideální pro přípravu na testy a opakování pojmů, se přizpůsobuje pokroku ve studiu, díky čemuž jsou interaktivní studijní materiály cílenější a efektivnější napříč všemi předměty.

Nejlepší funkce Quizlet AI

  • Sledujte svůj pokrok pomocí bodovacího systému, který měří vaši znalost studijních materiálů
  • Studujte kdekoli s aplikací Quizlet pro iOS a Android, abyste lépe porozuměli složitým pojmům
  • Získejte přístup k kartičkám z rozsáhlé knihovny studijních sad vytvořených uživateli napříč různými předměty

Omezení AI v Quizletu

  • Jelikož studijní materiály může vytvářet a sdílet kdokoli, uživatelé si nemohou být jisti jejich přesností

Ceny Quizlet AI

  • Základní: Navždy zdarma
  • Quizlet Plus: 7,99 $/měsíc

Hodnocení a recenze Quizlet AI

  • G2: 4,5/5 (více než 280 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o Quizlet AI?

Recenze Capterra uvádí:

Quizlet mi poskytl fantastický prostředek, jak zlepšit studijní zážitek mých studentů a udržet jejich zájem.

7. Mindgrasp (nejlepší pro rychlé pochopení složitého materiálu)

Mindgrasp zjednodušuje studium tím, že převádí přednášková videa, výzkumné PDF soubory, podcasty a další formáty na strukturovaný obsah, který se snadno opakuje.

Nahrajte soubory jako PDF, URL, odkazy na YouTube, nahrávky ze Zoomu nebo MP3 a umělá inteligence vám vygeneruje přehledné shrnutí, podrobné poznámky, kartičky, kvízy a interaktivního lektora s otázkami a odpověďmi pro následnou kontrolu v reálném čase.

Díky neomezenému nahrávání, neomezenému úložišti a čtyřdenní bezplatné zkušební verzi je navržen tak, aby zvládl i ty nejsložitější materiály s lehkostí a flexibilitou.

Nejlepší funkce Mindgrasp

  • Ptejte se na nahrané soubory a získejte přesné odpovědi s ohledem na kontext
  • Prohledávejte web pomocí prohlížeče s umělou inteligencí, který poskytuje důvěryhodné výsledky bez reklam, aniž byste museli přepínat mezi záložkami
  • Prohlubte své porozumění s konverzačním lektorem využívajícím umělou inteligenci, který reaguje s využitím vašeho obsahu jako kontextu

Omezení Mindgrasp

  • Možná budete i nadále muset dělat poznámky ručně, abyste zachytili jemné nuance nebo složité detaily, které by AI mohla přehlédnout

Ceny Mindgrasp

  • Zdarma
  • Základní: 9,99 $/měsíc
  • Scholar: 12,99 $/měsíc
  • Premium: 14,99 $/měsíc

Hodnocení a recenze Mindgrasp

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Co říkají skuteční uživatelé o Mindgrasp?

Recenzent na Redditu říká:

Může to být váš kamarád, který je nadprůměrně úspěšný a pamatuje si každý detail, ale někdy to bere až příliš doslova.

👀 Věděli jste? Studie vedená Harvardskou univerzitou zjistila, že použití AI, jako je GPT-4, pro správný typ úkolu – například pro shrnutí nebo sepsání návrhu – může zvýšit výkon až o 40 %. Použití mimo rámec jejích silných stránek však může mít opačný efekt. Při používání tvůrců studijních průvodců s AI se proto držte úkolů, pro které jsou vytvořeni: organizování, vysvětlování a pomoc – ne hádání.

8. Study Guide Maker (nejlepší pro přizpůsobené, komplexní studijní balíčky)

S nástrojem Study Guide Maker můžete své poznámky automaticky převést na studijní průvodce. Nahrajte soubory PDF, prezentace nebo ručně psané poznámky a sledujte, jak se promění v přehledné a uspořádané průvodce, které vám ušetří hodiny ruční práce.

Kartičky s podporou AI využívají metodu rozloženého opakování k posílení zapamatování a automatický generátor kvízů testuje porozumění pomocí otázek s výběrem odpovědí a krátkých odpovědí – včetně okamžité zpětné vazby.

Study Guide Maker, navržený pro přípravu na zkoušky, zjednodušuje náročná témata a pomáhá vám studovat chytřeji a efektivněji.

Nejlepší funkce nástrojů pro tvorbu studijních průvodců

  • Vytvářejte studijní průvodce ze svých materiálů, abyste zjednodušili a zapamatovali si složité témata
  • Nahrajte soubory, jako jsou poznámky, prezentace, PDF nebo obrázky (do 5 MB), a vytvořte si interaktivní studijní pomůcky
  • Vytvářejte kartičky s rozloženým opakováním, abyste si lépe zapamatovali látku a zaměřili se na slabá místa

Omezení nástrojů pro tvorbu studijních průvodců

  • Vyžaduje placené předplatné, není k dispozici bezplatná zkušební verze ani verze k vyzkoušení předem

Ceny nástrojů pro tvorbu studijních průvodců

  • Zdarma
  • Měsíční: 12 $/měsíc
  • Pro firmy: Ceny na míru

Hodnocení a recenze tvůrců studijních průvodců

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarová řešení pro podnikové vyhledávání

Studujte chytřeji, ne tvrději s ClickUp

Na trhu je spousta studijních nástrojů využívajících umělou inteligenci – každý z nich nabízí něco jedinečného, co pomáhá studentům a pedagogům pracovat efektivněji. Od automatického generování poznámek a kvízů až po vytváření interaktivních vizuálů a personalizovaných studijních průvodců – dnešní nástroje činí učení dostupnějším než kdykoli předtím.

Pokud však hledáte platformu, která kombinuje správu úkolů, podporu AI, tvorbu dokumentů a organizaci znalostí na jednom místě, ClickUp – s integrovanou AI – je tou nejlepší volbou. Není to jen studijní nástroj – je to váš akademický pracovní prostor typu „vše v jednom“.

