12 nejlepších studijních aplikací, které změní vaše učení

Někdy se studium podobá sestavování nábytku IKEA bez návodu. Sednete si ke studiu a začnou vás rozptylovat různé věci – pípání oznámení, lákavá svačina nebo sociální sítě a vaše mysl pracuje na plné obrátky, aby si zapamatovala věci na vašem seznamu úkolů.
Není divu, že se soustředění rozpadá, což škodí učení. A nejste to jen vy, kdo s tím bojuje. 75 % vedoucích pracovníků veřejných škol uvedlo, že nedostatek soustředění nebo nepozornost studentů má mírný nebo závažný negativní dopad na učení a zapamatování.
Dobrou zprávou je, že technologie se vyvinula tak, aby tuto výzvu mohla přímo řešit. Mnoho aplikací pro zvýšení produktivity a studijních nástrojů je navrženo speciálně pro studenty, jako jste vy, a vytváří prostředí, které optimalizuje vaše učení.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 12 nejlepších studijních aplikací, které revolučním způsobem změní učení. Ať už máte potíže s motivací, koncentrací nebo organizací studijních aktivit, máme pro vás aplikaci šitou na míru vašim studijním cílům.
⏰ 60sekundové shrnutí
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat následujícími 12 studijními aplikacemi:
- ClickUp (Nejlepší pro komplexní organizaci a správu studia)
- Evernote (nejlepší pro pořizování poznámek, výzkum a zaznamenávání znalostí)
- MyStudyLife (Nejlepší pro vytváření studijních sad a sledování studijních plánů)
- Quizlet (Nejlepší pro kartičky, učení slovíček a opakování s časovými odstupy)
- Kahoot! (Nejlepší pro gamifikované učení a interaktivní kvízy)
- Cram (Nejlepší pro vytváření kartiček a pomoc při psaní esejí na vysoké škole)
- Duolingo (Nejlepší pro výuku jazyků a gamifikované cvičení)
- Khan Academy (Nejlepší pro vysoce kvalitní vzdělávací zdroje a personalizované učení)
- Forest (Nejlepší pro zlepšení soustředění a minimalizaci rozptýlení)
- Notability (Nejlepší pro psaní ručních poznámek, vkládání poznámek do souborů PDF a nahrávání zvuku)
- Photomath (Nejlepší pro okamžité řešení matematických úloh a učení se pojmům)
- Brainly (Nejlepší pro vzájemné učení a pomoc s domácími úkoly)
Co byste měli hledat ve studijních aplikacích?
Výběr správné studijní aplikace může znamenat obrovský rozdíl. Hledejte aplikace, které:
- Zvyšte soustředění: Funkce jako Pomodoro časovače, sledování pokroku a herní prvky vám pomohou udržet pozornost a zůstat na správné cestě. Aplikace s robustními funkcemi pro pořizování poznámek, plánování a správu úkolů vám pomohou udržet pořádek.
- Vyberte si podle svého stylu učení: Ať už dáváte přednost vizuálním pomůckám, interaktivním kvízům nebo nástrojům pro spolupráci, aplikace by měla vyhovovat vašim konkrétním potřebám.
- Poskytujte interaktivní prvky: Gamifikace, živé kvízy a diskuzní fóra mohou učební proces zatraktivnit a zefektivnit. Interaktivní kartičky, opakování s časovými odstupy a personalizované učební plány mohou studium zpříjemnit.
- Obsahuje funkce s podporou umělé inteligence: Pro zvýšení efektivity učení zvažte automatické shrnování poznámek, generování obsahu a personalizovaná doporučení ke studiu. Tyto nástroje by měly zjednodušit úkoly, zlepšit zapamatování a ušetřit čas automatizací opakujících se procesů.
- Usnadněte spolupráci: Zvažte aplikace, které vám umožní spolupracovat s přáteli, sdílet a organizovat poznámky a účastnit se skupinových sezení.
- Zajistěte kompatibilitu napříč zařízeními: Potřebujete aplikaci, která se bezproblémově synchronizuje mezi vaším telefonem, tabletem a počítačem, abyste mohli studovat kdykoli a kdekoli, aniž byste přišli o svůj pokrok.
- Má sociální ověření: Nakonec zvažte recenze a hodnocení od jiných uživatelů. Zpětná vazba může poskytnout cenné informace o účinnosti a spolehlivosti aplikace.
👀 Věděli jste, že... Technika Pomodoro, metoda time managementu popularizovaná Francescem Cirillem, spočívá v soustředěné práci po 25 minutách, po které následuje 5minutová přestávka. Tuto metodu již využilo více než 2 miliony lidí, aby změnili svůj život a stali se produktivnějšími a soustředěnějšími.
12 nejlepších studijních aplikací
Pojďme se nyní podívat na těchto 12 nejlepších studijních aplikací, které můžete použít k získání lepších známek a zlepšení soustředění:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní organizaci a správu studia)
Cítíte se zahlceni blížícími se termíny, roztroušenými poznámkami a nekonečným seznamem úkolů?
ClickUp je komplexní platforma, která vám pomůže organizovat studijní rozvrhy a sledovat úkoly.
Přejděte od lepících papírků a nepřehledných kalendářů k jasným a organizovaným seznamům úkolů pro zadání, projekty a studijní sezení. Software pro správu projektů ClickUp pro studenty má intuitivní rozhraní, které vám umožňuje stanovovat priority úkolů, nastavovat termíny a sledovat pokrok, takže budete mít vše pod kontrolou.
Pokud se cítíte přetížení, použijte funkci Time-Blocking v aplikaci ClickUp k naplánování vyhrazených studijních sezení pro každý předmět. Vizualizujte si svůj týden a vyhraďte si konkrétní časy pro soustředěné učení, abyste maximalizovali svůj studijní čas a úsilí. Funkci sledování času v aplikaci ClickUp lze použít s technikami blokování času, jako je metoda Pomodoro.
Navíc můžete kombinovat ClickUp Docs a interního AI asistenta ClickUp, ClickUp Brain, který shrnuje přednášky, zdůrazňuje klíčové body a dokonce generuje kartičky – to vše zatímco se vy soustředíte na porozumění látce.
Pokud se potýkáte s krátkými termíny a seznamy úkolů při psaní seminární práce, ClickUp Brain vám může zjednodušit tvorbu obsahu tím, že využije nové nápady, doplní vaše brainstormingové úsilí a vytvoří osnovy. Funkce umělé inteligence ClickUp Brain také dokážou během několika sekund shrnout výzkumné práce, dlouhé články nebo kapitoly z učebnic, čímž vám ušetří drahocenný čas a pomohou vám soustředit se na nejdůležitější informace.
ClickUp Brain navíc studentům umožňuje využívat více velkých jazykových modelů (LLM) prostřednictvím jediného rozhraní s přístupem k OpenAI GPT-4 a Google Gemini.
GPT-4 vyniká v generování podrobných vysvětlení, shrnování složitých témat, psaní esejí a brainstormingu kreativních nápadů, což z něj činí ideální nástroj pro akademický výzkum a psaní. Google Gemini je naopak perfektní pro vizuální a kreativní úkoly, jako je generování obrázků pro prezentace, navrhování studijních pomůcek nebo vytváření vizuálních shrnutí pojmů.
Díky možnosti plynule přepínat mezi těmito modely i ClickUp Brain podle svých konkrétních požadavků získávají studenti chytřejší, efektivnější a personalizovanější zážitek z učení. ClickUp Brain navíc neustále rozšiřuje své možnosti integrací dalších LLM, takže uživatelé mají vždy přístup k nejlepším nástrojům pro podporu svých rozmanitých potřeb.
ClickUp je jednoduchý a výkonný software, který zvýší vaši produktivitu. Je zdarma, multiplatformní a rychlý.
💡 Tip pro profesionály: Používejte značky pro různé úkoly nebo témata v rámci každého seznamu, což usnadní filtrování a stanovení priorit úkolů podle naléhavosti nebo důležitosti.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazte si svůj pokrok pomocí panelů ClickUp Dashboards.
- Pomocí zobrazení kalendáře můžete vizualizovat všechny své závazky na jednom místě.
- Vytvářejte myšlenkové mapy v ClickUp a vizualizujte složité koncepty a nápady pro různé předměty. Myšlenková mapa usnadňuje pochopení témat a pomáhá zapamatovat si je.
- Využijte přizpůsobitelné šablony speciálně navržené pro studenty, abyste nemuseli začínat od nuly při přípravě seminárních prací a akademických projektů.
- Integrujte je s více než tisíci dalšími aplikacemi, jako jsou Google Drive a Slack, a zjednodušte si pracovní postup propojením všech nástrojů, které ke studiu potřebujete.
- Spolupracujte na skupinových projektech bez problémů, pracujte společně v reálném čase, sdílejte zdroje a sledujte změny, aby všichni byli na stejné vlně.
Omezení ClickUp
- Ačkoli je ClickUp intuitivní, má o něco strmější křivku učení než jednodušší aplikace pro pořizování poznámek nebo správu úkolů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
👀 Věděli jste, že... Počet vzdělávacích aplikací dostupných v Google Play a Apple App Store dosáhl v roce 2023 přibližně 389 000, což odráží rostoucí poptávku po rozmanitých nástrojích pro studium.
2. Evernote (nejlepší pro pořizování poznámek, výzkum a zaznamenávání znalostí)
Evernote je výkonný digitální pracovní prostor, který jde nad rámec základního pořizování poznámek. Je to centrální místo pro všechny vaše studijní materiály. Můžete zachytit poznámky z přednášek, výzkumné články a ručně psané poznámky pomocí fotoaparátu svého telefonu.
Jednou z vynikajících funkcí Evernote je Web Clipper, rozšíření prohlížeče, které vám umožňuje ukládat webový obsah přímo do vašeho účtu. To zahrnuje články, obrázky, videa, soubory PDF a webové stránky.
Nejlepší funkce Evernote
- Pomocí aplikace můžete přímo nahrávat zvukové poznámky. Uspořádejte si poznámky do zápisníků, složek a štítků, abyste je mohli snadno vyhledávat.
- Spolupracujte s ostatními sdílením poznámkových bloků a jednotlivých poznámek, přidáváním komentářů a diskutováním nápadů přímo v aplikaci.
- Díky dostupnosti na různých platformách se aplikace hladce integruje do vašeho pracovního postupu a umožňuje vám pracovat s poznámkami z jakéhokoli zařízení.
Omezení aplikace Evernote
- Ve srovnání s jednoduššími aplikacemi pro pořizování poznámek je naučit se používat pokročilé funkce této aplikace časově náročnější.
- Uživatelé někdy hlásí pomalejší synchronizaci nebo zpoždění při práci s velkým množstvím poznámek, což může narušit pracovní postup.
Ceny Evernote
- Evernote Personal: 14,99 $/uživatel za měsíc
- Evernote Professional: 17,99 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
👀 Věděli jste, že... Evernote obsahuje výkonné vyhledávací funkce, včetně optického rozpoznávání znaků (OCR), které uživatelům umožňuje vyhledávat text v obrázcích a ručně psaných poznámkách.
3. MyStudyLife (nejlepší pro vytváření a sledování studijních plánů)
Pokud jste přetížení zkouškami, úkoly a hodinami, MyStudyLife je ideálním řešením, jak vnést pořádek do chaosu. Představte si ji jako svůj osobní akademický organizér, který vytváří a sleduje váš osobní týdenní studijní plán.
Pomůže vám rozdělit vaše studijní povinnosti na zvládnutelné části. Aplikace vám umožní vytvořit podrobný rozvrh a přiřadit konkrétní časové úseky pro každý předmět.
Nejlepší funkce MyStudyLife
- Zadejte své mimoškolní aktivity spolu se svými akademickými závazky a vyvažte školní práci se sportem, kluby a dalšími událostmi.
- Sledujte efektivně svůj studijní pokrok na více platformách pomocí integrovaného nástroje pro sledování pokroku.
- Hladká synchronizace mezi více zařízeními vám umožní přístup k vašemu rozvrhu kdykoli a kdekoli, ať už jste na telefonu nebo počítači.
Omezení aplikace MyStudyLife
- Někteří uživatelé hlásí občasné zpoždění nebo chyby při synchronizaci poznámek mezi více zařízeními, což může narušit produktivitu.
Ceny MyStudyLife
- Zdarma
- Měsíčně: 4,99 $
- Ročně: 29,99 $
Hodnocení a recenze MyStudyLife
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
4. Quizlet (nejlepší pro kartičky, učení slovíček a opakování s časovými odstupy)
Quizlet je dynamická aplikace, která vyniká v oblasti kartiček a učení slovíček. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je vytváření kartiček pro jakýkoli předmět snadné, což z ní činí univerzální nástroj pro studenty i učitele.
Jedním z praktických příkladů použití aplikace Quizlet je příprava na zkoušku z cizího jazyka. Tato aplikace vám umožňuje vytvářet kartičky s výrazy na jedné straně a jejich překlady na straně druhé.
Nejlepší funkce Quizletu
- Využijte rozloženou opakování k opakování látky v optimálních intervalech pro dlouhodobé zapamatování.
- Studujte kdykoli a kdekoli – synchronizujte své kartičky mezi zařízeními, abyste mohli studovat během cestování, přestávek na oběd nebo volného času mezi schůzkami.
- Hrajte poutavé hry, jako je Match and Learn, a otestujte své znalosti pomocí kvízů s výběrem odpovědí.
Omezení aplikace Quizlet
- Quizlet funguje nejlépe pro jednoduché úkoly spojené s memorováním, jako je slovní zásoba nebo definice, ale nemusí stačit k hlubokému pochopení složitých témat.
- Ačkoli rozsáhlá knihovna kartiček je velkou předností, kvalita kartiček vytvořených uživateli se může lišit, proto je nutné pečlivě kontrolovat jejich správnost.
Ceny Quizletu
- Bezplatná 7denní zkušební verze: Pouze s ročním předplatným (35,99 $/rok na uživatele)
- Quizlet Go: 1 $/uživatel za měsíc
- Quizlet Plus: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Quizlet Teacher Plus: 15,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Quizlet
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
🧠 Zajímavost: Hrací karty určené pro výukové účely byly v Anglii zavedeny již na počátku 18. století. Ve 20. století se flashcards staly populární pro interaktivnější výuku aritmetiky.
5. Kahoot (nejlepší pro gamifikované učení a interaktivní kvízy)
Při samostatném studiu se člověk může cítit zahlcený obrovským množstvím materiálu. Kahoot řeší tento problém tím, že učební proces gamifikuje, díky čemuž je vstřebávání informací jednodušší a zábavnější.
Platforma prosperuje díky přátelské soutěži, díky čemuž je ideální pro skupinové studijní sezení. Můžete například postavit spolužáky proti sobě v zábavném kvízu o financích nebo otestovat své znalosti o konceptech blockchainu a zároveň zůstat motivovaní k učení.
Nejlepší funkce Kahoot
- Proměňte pasivní učení v aktivní a poutavý zážitek díky interaktivním kvízům a soutěži v reálném čase.
- Vytvořte sociální a kolaborativní prostředí pro učení, které podporuje týmovou práci a činí učení zábavnějším.
- Objevte rozsáhlou knihovnu předem připravených kvízů na různá témata, od historie a vědy po popkulturu a zajímavosti.
Omezení aplikace Kahoot
- Kahoot je primárně určen pro kvízy s výběrem odpovědí, takže není příliš vhodný pro hodnocení vyšších myšlenkových schopností nebo otevřených otázek.
Ceny Kahoot
- Kahoot! 360 Starter: 19 $/hostitel za měsíc
- Kahoot! 360 Presenter: 25 $/hostitel za měsíc (účtováno ročně)
- Kahoot! 360 Pro: 49 $/hostitel za měsíc (účtováno ročně)
- Kahoot! 360 Pro Max: 79 $/hostitel za měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Kahoot
- G2: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2500 recenzí)
6. Cram (nejlepší pro kartičky a pomoc s psaním esejí na vysoké škole)
Robustní nástroj pro psaní esejí Cram vám pomůže zlepšit vaše psací dovednosti. Můžete psát eseje přímo na platformě a využívat její funkce kontroly gramatiky a detekce plagiátů, abyste měli jistotu, že vaše práce bude dokonalá a originální.
Otestujte své znalosti pomocí kartiček, zahrajte si párovací hru nebo se vyzkoušejte v časově omezeném kvízu. Cram nabízí řadu studijních nástrojů, které vám pomohou posílit vaše učení a identifikovat oblasti, které vyžadují další pozornost.
Nejlepší funkce aplikace Cram
- Vytvořte si své vlastní kartičky pomocí vestavěného webového nástroje pro tvorbu kartiček, exportujte je do libovolného zařízení a sdílejte je se svými přáteli.
- Začleňte do svých kartiček multimediální prvky, jako jsou obrázky, diagramy a zvukové nahrávky, aby bylo studium poutavější a zapamatovatelnější.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně s více než 195 miliony předem připravených kartiček na nejrůznější témata, díky čemuž ušetříte čas při tvorbě obsahu.
Omezení učení se nazpaměť
- Přesnost a kvalita kartiček vytvořených uživateli se může lišit, proto je třeba jejich kvalitu před použitím ověřit.
Ceny Cram
- Zdarma
Hodnocení a recenze Cram
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Duolingo (nejlepší pro výuku jazyků a gamifikované cvičení)
Možná se často cítíte zahlceni složitostí učení nového jazyka, zejména když se snažíte skloubit gramatiku, slovní zásobu a výslovnost. Duolingo to zjednodušuje rozdělením lekcí na zvládnutelné, krátké cvičení, díky nimž je učení přístupné a zábavné.
Jedním z praktických způsobů, jak Duolingo využít, je příprava na konkrétní událost, například nadcházející dovolenou. Pokud se například chystáte do Francie, můžete se soustředit na běžné francouzské fráze, které vám pomohou při každodenních interakcích, jako je objednávání jídla nebo dotazování se na cestu.
Nejlepší funkce Duolingo
- Naučte se více než 40 jazyků, včetně populárních jazyků, jako je španělština, francouzština a japonština, a jedinečných – a fiktivních – jazyků, jako je klingonština nebo vysoká valyrijština.
- Zapamatujte si, co se naučíte, díky systému opakování s časovými odstupy od Duolingo.
- Používejte mobilní verzi, abyste se mohli učit i na cestách, ať už máte pět minut volno během dojíždění, školní práce nebo při studiu doma.
Omezení aplikace Duolingo
- Duolingo je nejvhodnější pro začátečníky; pro pokročilé studenty nemusí být dostatečně podrobné.
Ceny Duolingo
- Zdarma
- Duolingo Plus: 12,99 $/uživatel za měsíc
- Duolingo Family: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Duolingo
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
8. Khan Academy (nejlepší pro bezplatné, vysoce kvalitní vzdělávací zdroje a personalizované učení)
Khan Academy rozkládá složité pojmy na jednoduché, stručné videolekce s podrobnými ukázkami, díky nimž jsou složité předměty snáze srozumitelné.
Platforma poskytuje bezplatný, vysoce kvalitní obsah napříč předměty v několika jazycích a zároveň eliminuje finanční bariéry, které jsou často spojeny s doučovacími službami.
Khan Academy také nabízí generativní osobní tutora založeného na umělé inteligenci s názvem Khanmigo (v současné době k dispozici pouze v USA), který simuluje skutečného tutora. Neudělá za vás domácí úkoly, ale provede vás procesem prostřednictvím chatu, stejně jako skutečný tutor.
Nejlepší funkce Khan Academy
- Připravte se pomocí strukturovaných kurzů na zkoušky jako SAT a GMAT.
- Sledujte poutavé videolekce, které zjednodušují složité témata a činí učení vizuálně atraktivnějším.
- Sledujte svůj pokrok pomocí přehledů, které zaznamenávají vaše úspěchy a zvládnutí dovedností.
Omezení Khan Academy
- Kvízy a hodnocení se zaměřují spíše na procvičování než na podrobnou analýzu výkonu nebo personalizovanou zpětnou vazbu.
Ceny Khan Academy
- Khan Academy: Zdarma
- Khanmigo personalizovaný AI-tutor: 4 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Khan Academy
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
9. Forest (nejlepší pro zlepšení soustředění a minimalizaci rozptýlení)
Zůstat soustředěný může být náročné, zejména při neustálém rozptylování smartphony. Forest je aplikace pro zvýšení produktivity, která vám pomůže soustředit se tím, že vás povzbuzuje k tomu, abyste se zdrželi používání telefonu.
Když se potřebujete soustředit, zasadíte v aplikaci virtuální strom; pokud zůstanete soustředění, strom roste, ale pokud aplikaci opustíte a přejdete k jiným aplikacím nebo činnostem na telefonu, strom uschne. Tento gamifikovaný přístup proměňuje soustředění v obohacující zážitek.
Forests také umožňuje uživatelům vydělávat mince a používat své virtuální mince k výsadbě stromů. Tato funkce přidává environmentální motivaci, která motivuje uživatele k tomu, aby zůstali zdraví a soustředění a zároveň pozitivně přispívali k planetě.
Nejlepší funkce aplikace Forest
- Vizuálně sledujte svůj pokrok: Váš rostoucí virtuální les je hmatatelným vyjádřením času, který jste věnovali soustředění.
- Přizpůsobte časovače konkrétní délce soustředění tak, aby vyhovovaly vašim studijním nebo pracovním potřebám.
- K nástroji máte přístup z různých zařízení, což zajišťuje konzistentní návyky soustředění napříč různými platformami.
Omezení aplikace Forest
- Chybí funkce pro podrobnou správu úkolů nebo integraci s jinými nástroji pro zvýšení produktivity.
Ceny aplikace Forest
- Zdarma
- Premium: 3,99 $ (jednorázový nákup)
Hodnocení a recenze aplikace Forest
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
10. Notability (nejlepší pro psaní ručních poznámek, vkládání poznámek do souborů PDF a nahrávání zvuku)
Pokud jste někdy měli potíže s organizací svých přednáškových poznámek nebo jste si přáli mít k dispozici snadný způsob, jak vkládat poznámky do souborů PDF, aplikace Notability je pro vás ideální. Její intuitivní rozhraní vám umožňuje kombinovat ručně psané poznámky, psaný text a multimediální prvky na jednom místě.
Během přednášek nebo schůzek můžete psát ručně poznámky a současně nahrávat zvuk, který se synchronizuje s vašimi poznámkami. Později můžete klepnout na konkrétní část svých poznámek a přehrát odpovídající část nahrávky – ideální pro opakování složitých témat.
Nejlepší funkce aplikace Notability
- Zvýrazněte důležité části, pořizujte poznámky nebo kreslete diagramy přímo do souborů PDF, což je ideální pro revizi materiálů z výuky nebo pracovních dokumentů bez nutnosti použití samostatného nástroje.
- Vytvářejte oddělovače předmětů a používejte různé šablony papíru, abyste měli své poznámky přehledně uspořádané.
- Synchronizujte s cloudovými službami, jako jsou iCloud, Google Drive a Dropbox, pro zálohování a snadné sdílení.
Omezení aplikace Notability
- Verze pro Android není k dispozici.
- Vyžaduje dostatečné úložiště iCloud nebo lokální úložiště pro ukládání rozsáhlejších poznámek s multimédii.
Ceny aplikace Notability
- Zdarma
- Nákupy v aplikaci jsou k dispozici pro různé regiony.
Hodnocení a recenze aplikace Notability
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
11. Photomath (nejlepší pro okamžité řešení matematických úloh a učení se pojmům)
Photomath je ideální pro studenty, kteří mají potíže s matematickými úlohami. Po naskenování matematického výrazu fotoaparátem telefonu aplikace okamžitě poskytne podrobný postup řešení a rozloží ho na jednotlivé kroky, abyste pochopili, jak řešit podobné úlohy v budoucnu.
Praktickým příkladem použití je situace, kdy studenti neví, jak vyřešit úkoly z domácích úkolů. S aplikací Photomath můžete naskenovat rovnici, postupovat podle podrobných kroků řešení a upevnit si znalosti matematických pojmů.
Nejlepší funkce aplikace Photomath
- Projděte si animované výukové programy, které rozkládají složité problémy na srozumitelné kroky, díky čemuž je učení poutavější.
- Získejte okamžité řešení různých matematických problémů, od základní aritmetiky po pokročilou matematiku.
- Aplikace Photomath je dostupná na různých platformách, včetně smartphonů, tabletů a webových prohlížečů, takže je snadno přístupná kdykoli a kdekoli.
Omezení aplikace Photomath
- Může se stát, že nerozpozná nečitelné písmo, což může vést k nesprávným řešením.
- Je primárně určena pro rovnice, takže nemusí efektivně řešit složité slovní úlohy.
Ceny aplikace Photomath
- Základní: Zdarma
- Photomath Plus: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Photomath
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
12. Brainly (nejlepší pro vzájemné učení a pomoc s domácími úkoly)
Brainly je více než jen platforma pro otázky a odpovědi: můžete hlasovat pro užitečné odpovědi, komentovat je, abyste si ujasnili pochybnosti, a účastnit se diskusí, abyste si upevnili své znalosti.
Je to ideální platforma pro studenty, kteří potřebují okamžitou pomoc s domácími úkoly nebo složitými pojmy. Díky velké komunitě studentů můžete publikovat otázky a získávat užitečné odpovědi od jiných studentů, kolegů nebo pedagogů, kteří dané téma již ovládají.
Nejlepší funkce Brainly
- Kládejte otázky a získejte rychlé odpovědi, což je ideální pro studium na poslední chvíli.
- Získejte body za kladení promyšlených otázek, poskytování užitečných odpovědí a účast v diskusích.
- Získejte odznaky a uznání v rámci komunity, což zvýší vaši motivaci a zapojení.
Omezení Brainly
- Odpovědi závisí na znalostech komunity, takže jejich kvalita se může lišit.
- Snadno dostupné odpovědi mohou studenty svádět k opisování namísto pochopení daného pojmu.
Ceny Brainly
- Zdarma
- Základní: 7 $/uživatel za měsíc
- Brainly Plus: 18 $/uživatel (pololetní)
Hodnocení a recenze Brainly
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
Zjednodušte si studium s ClickUp
Užitečná studijní aplikace by vám měla umožnit zjednodušit proces učení a pomoci vám soustředit se na to nejdůležitější: zvládnutí učiva.
ClickUp je dokonalá studijní aplikace typu „vše v jednom“, která kombinuje nástroje pro správu úkolů, pořizování poznámek a spolupráci na jedné platformě. Od vytváření seznamů úkolů až po vizualizaci konceptů pomocí myšlenkových map vám ClickUp pomáhá zůstat produktivní a organizovaní.
Ať už jde o sledování úkolů, plánování skupinových projektů nebo používání nástrojů založených na umělé inteligenci pro rychlejší shrnutí poznámek, ClickUp udržuje váš akademický život v synchronizaci. Díky funkcím kalendáře a blokování času můžete snadno spravovat svůj rozvrh.
Jste připraveni zjednodušit si studijní rutinu pomocí jedné aplikace? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a vyzkoušejte, jak tato aplikace může změnit způsob, jakým se učíte, spolupracujete a dosahujete úspěchů.