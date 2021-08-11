Nejdůležitější tipy pro studenty v oblasti řízení projektů

Ať už právě začínáte střední školu nebo dokončujete svou doktorskou práci, akademický život s sebou přináší nepopiratelně jedinečné zážitky.
Jako student máte nejen příležitost rozšířit si své intelektuální znalosti, ale také se seznámit s novými lidmi a možná dokonce cestovat po světě! Není divu, že vám strýc pořád říká, že vysoká škola byla nejlepší období jeho života.
Není však rozhodně snadné zvládat tlak a odpovědnost, které s sebou přináší akademický úspěch.
Jedním z příkladů je to, jak snadno se studenti nechají rozptýlit vším, co se děje online, a zvýšenou závislostí na mobilních telefonech a technologii. Výzkum provedený Massachusetts Institute of Technology ukázal, že omezení používání mobilních telefonů ve skutečnosti zlepšilo výsledky testů.
Abychom vám pomohli vyrovnat se s nesčetnými výzvami a rozptýleními, kterým budete čelit, v tomto příspěvku se podělíme o několik tipů, jak zachovat klid a dosáhnout jakéhokoli cíle.
Poznámka: Podívejte se, jak vám ClickUp for Students může pomoci zvládnout vaše školní projekty!
1. Rozdělte si studijní povinnosti a zvládněte je
Nekonečné množství domácích úkolů, přednáškových poznámek a mimoškolních aktivit může snadno vést k tomu, že vám něco unikne.
Spirálové bloky a lepící papírky mohou být účinné pro krátkodobé zapamatování si věcí, ale pokud opravdu chcete dosáhnout svých cílů, musíte vytvořit spolehlivý systém pro úspěch studentů.
S hierarchií ClickUp je to snadné.
S naší šablonou Studentský projekt můžete rozdělit svou práci podle kurzů a snadno si tak představit, co je třeba udělat:
- Projekt: Vaše jméno (nebo název třídního projektu)
- Seznamy: Jeden pro každou třídu
- Úkoly: Akční položky, za které jste zodpovědní v každé třídě (příprava na zkoušky, domácí úkoly atd.)
Můžete dokonce třídit a/nebo filtrovat své úkoly, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité!
Bonus: SMART cíle pro studenty
Organizace skupinových projektů
Jakmile nastavíte strukturu, budete muset najít způsoby, jak efektivně spolupracovat na skupinové práci. Je důležité určit jedno centrální místo, kde můžete komunikovat se svými kolegy, ale také najít nástroje, které vám pomohou delegovat úkoly na různé osoby.
Naštěstí můžete tuto organizaci udržet jednoduchou a soudržnou pomocí úkolu ClickUp.
V rámci svých úkolů můžete chatovat se svými kolegy v komentářích a @-zmínit osoby, aby byly informovány o relevantních aktualizacích. Můžete dokonce přiřadit komentář jinému uživateli a delegovat tak malé úkoly.
Na pravé straně můžete do popisu úkolu přidat podrobné informace, aby vaši kolegové věděli, co se děje, a dokonce můžete vložit videa a obrázky pro větší podrobnosti.
2. Udržujte odpovědnost
Už jste se rozhodli, kdy přesně vytvoříte studijní průvodce pro hodinu španělské literatury? A co klasifikace nejdůležitějších úkolů pro daný den? Využíváte bezplatné studijní zdroje pro studenty?
Perspektiva zodpovězení těchto otázek vás může uvrhnout do nekonečné spirály prokrastinace plné výčitek. Naštěstí má ClickUp několik jednoduchých funkcí, které vám mohou pomoci!
Nastavte vlastní stavy , abyste vymezili různé fáze svého pracovního postupu.
Jednoduše přesuňte každý úkol do dalšího stavu, jak postupujete, abyste mohli vždy sledovat svůj pokrok. A nebojte se, v šabloně Student jsme pro vás již nastavili několik skvělých stavů!
Inspiraci ohledně stavů najdete v šablonách 4 fáze životního cyklu projektu od Venngage.
Zahrňte data. Přidejte počáteční a konečná data svých úkolů přetažením do kalendáře ClickUp.
Můžete dělat zajímavé věci, jako je barevné označení úkolů podle seznamu nebo stavu, nebo dokonce synchronizovat své úkoly přímo s oblíbeným externím kalendářem.
Stanovte priority. Priority jsou také nesmírně užitečnou funkcí, která vám pomůže vypořádat se s nejnaléhavějšími úkoly. Klasifikujte úkoly jako „naléhavé“, „vysoké“, „normální“ nebo „nízké“ priority a poté je seřaďte v zobrazení seznamu, abyste je viděli seřazené od nejvyšší po nejnižší. Stanovení priorit je zásadní při vytváření dobrých strategií pro správu času.
Své tříděné zobrazení můžete dokonce uložit jako oblíbené a kdykoli se k němu vrátit!
3. Neřešte maličkosti
Všichni jsme zažili ten pocit narůstající hrůzy, když se blíží období zkoušek.
Nejenže se musíte připravit na 37 závěrečných zkoušek, ale také jste Joeyovi slíbili, že s ním zorganizujete jarní ples.
A Melissa počítá s tím, že dodáte ten studijní průvodce pro biologii. Aha, a blíží se narozeniny vaší maminky.
V náročných školních obdobích si pamatujte, že ne každý úkol vyžaduje stejnou míru úsilí a přípravy. A nemusíte si všechno pamatovat. Se správným systémem můžete vše rozdělit na menší, lépe zvládnutelné části.
Dvě funkce pro vás: podúkoly a kontrolní seznamy .
Podúkoly odrážejí obsah svých nadřazených úkolů, a proto vám umožňují přidávat spoustu detailů. V rámci podúkolu můžete mít samostatné stavy, konverzační vlákna a dokonce i kontrolní seznamy.
Na druhou stranu, kontrolní seznamy se zaměřují na položky, které jsou „hotové“ nebo „nehotové“. Jsou určeny pro velmi jednoduché úkoly, které můžete jednoduše odškrtávat!
Závěr
Silná sebekázeň není jediným klíčem k tomu, abyste byli skvělými studenty. Ve skutečnosti má akademický úspěch stejně tak co do činění s tím, jak si nastavíte prostředí pro dosažení svých cílů. Než se rozhodnete pro jakýkoli nový software, vyplatí se provést průzkum. Důrazně doporučujeme podívat se na žebříček nejlepšího softwaru pro řízení projektů G2Crowd, abyste rychle zjistili, které nástroje potřebujete pro svůj další projekt.
Vytvořením spolehlivého systému řízení projektů, který budete skutečně chtít používat, si ušetříte stres a získáte zpět čas, který můžete věnovat užívání si studentského života!