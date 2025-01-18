Jak stanovit a dosáhnout krátkodobých cílů (+ příklady)

Serena Williamsová, bývalá tenisová šampionka a všeobecně uznávaná GOAT, jednou řekla:
Mým snem bylo stát se nejlepším tenistou na světě.
Začala na tom pracovat, když jí byly tři roky. Když tohoto cíle dosáhla, bylo jí přes dvacet let.
Dosažení dlouhodobého cíle, jako je stát se světovou jedničkou, založit podnik nebo se stát mistrem v nějaké dovednosti, není jednoduchá, lineární cesta. Skládá se ze stovek krátkodobých cílů, které se postupem času sčítají.
Abyste se drželi svých dlouhodobých cílů, potřebujete krátkodobé a střednědobé cíle, které se navzájem doplňují. Ať už máte velký sen nebo jen chcete žít co nejlépe dnes, zde je několik krátkodobých cílů, které vás k tomu dovedou.
Co jsou krátkodobé cíle?
Definice krátkodobých cílů
Krátkodobé cíle jsou cíle, kterých chcete dosáhnout v kratším časovém období, obvykle za den, týden, měsíc nebo v blízké budoucnosti. Jedná se o:
- Jednoduché: Krátkodobé cíle jsou obvykle malé a lze je rychle splnit.
- Inkluzivní: Krátkodobé cíle často přispívají k dosažení dlouhodobých cílů.
- Zaměřeno: Okamžité priority nebo menší milníky na cestě k vašim dlouhodobým ambicím
- Omezené: Jsou uzavřené s minimálním rozsahem.
Rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli
Vezměme si jednoduchý příklad. Pokud je vaším dlouhodobým cílem zahájit podnikání v oblasti koučování, vaše střednědobé cíle by byly:
- Získejte certifikaci
- Spusťte osobní značku/webové stránky
- Vytvořte si síť kontaktů na LinkedIn
- Vytvořte si rámce a šablony
Od tohoto bodu budou vaše krátkodobé cíle následující:
- Každý den se 2 hodiny připravujte na certifikační zkoušku.
- Získejte koučovací praxi v podobě 20 hodinových sezení.
- Publikujte dvakrát týdně na LinkedIn
Jak vidíte, krátkodobé cíle pomáhají rozdělit vaše dlouhodobé cíle na dosažitelné, zvládnutelné a snadno realizovatelné části. Hlavní rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli je tedy časový rámec a rozsah. Ale to není vše.
|Parametr
|Krátkodobé cíle
|Dlouhodobé cíle
|Časová osa
|Obvykle den, týden nebo měsíc
|Obvykle 1–5 let
|Soustřeďte se
|Okamžité úkoly
|Složité a ambiciózní projekty
|Úsilí
|Minimální a okamžité
|Maximální a konzistentní
|Výsledky
|Malé a postupné
|Velké a transformační
|Rozsah
|Obvykle se jedná o jednotlivce nebo malé týmy.
|Obvykle se týká větších týmů.
Důležitost stanovení krátkodobých cílů
Pokud máte pocit, že už máte dost práce, aniž byste se museli starat o další cíle, chápeme to. Mezi prací, koníčky, vztahy, společenským životem, cvičením, duševním zdravím a zapojením do komunity je pro každého jednotlivce už tak dost práce.
Krátkodobé cíle nemusí být dalším zdrojem tlaku, ale mohou být skvělým způsobem, jak uspořádat a upřednostnit to, co v životě chcete. Zde je návod, jak na to.
Řiditelnost
Krátkodobé cíle vám pomohou řídit vaše dlouhodobé životní plány. Potřebujete penzijní fond? Investujte každý měsíc malé částky. Sníte o kariéře stand-up komika? Vystupujte každý týden na jednom open micu. Chcete zhubnout? Choďte každý den kilometr.
Krátkodobé cíle činí vaše vzdálené dlouhodobé ambice zvládnutelné a kontrolovatelné. Zabraňují přetížení, rozhodovací paralýze a dalším psychologickým překážkám.
Budování dynamiky
Krátkodobé cíle vám pomohou znásobit výsledky vašich snah. Pokud budete své krátkodobé cíle dosahovat důsledně, získáte sebevědomí a motivaci k dalším výkonům. Tím vytvoříte dynamiku.
Pokud je vaším cílem pro tento rok napsat svůj první román, vaším krátkodobým cílem by bylo napsat každý den dvě stránky nebo jednu kapitolu. Jakmile si na to zvyknete, budete schopni psát více a možná dokonce svůj cíl splníte dříve.
Zůstaňte soustředění
Krátkodobé cíle vám pomohou soustředit se na daný úkol. Rozdělením většího cíle na menší části můžete úkoly zvládat, aniž byste se (prozatím) museli zabývat celkovým obrazem.
Řekněme, že jste vývojář, který vytváří produkt. Rozdělením produktu na malé funkce můžete stanovit krátkodobé cíle a soustředit se na programování, místo abyste se nechali rozptylovat zpětnou vazbou od uživatelů nebo požadavky designérů.
Sledování pokroku
Krátkodobé cíle jsou milníky na vaší cestě k dlouhodobým cílům. Pomáhají hodnotit pokrok, oslavovat úspěchy, identifikovat problémy a v případě potřeby provádět úpravy.
Doufáme, že vás to přesvědčilo, abyste se pokusili stanovit si krátkodobé cíle. Zde je pro vás komplexní soubor inspirativních příkladů.
Příklady krátkodobých cílů
Krátkodobé cíle si můžete stanovit prakticky pro cokoli, čeho chcete dosáhnout v jakékoli oblasti svého života. V této části rozdělíme cíle, které si můžete stanovit, do různých kategorií, aby se vám lépe četly.
Krátkodobé cíle související s kariérou
Ať už jste freelancer, začínající zaměstnanec nebo vedoucí pracovník, krátkodobé cíle vám mohou ujasnit kroky k pozici, o kterou usilujete. Vyzkoušejte následující postup, který vám pomůže najít správnou cestu.
1. Rozvíjejte nové dovednosti
Ve světě technologií a umělé inteligence musí každý neustále zdokonalovat své dovednosti. Využijte krátkodobé cíle k tomu, abyste se naučili nové profesní dovednosti, vyzkoušeli si používání nového nástroje nebo aktualizovali své stávající dovednosti.
Cíl: Naučit se za čtyři týdny programovat aplikaci pro strojové učení v jazyce Python.
2. Vytvořte si osobní webové stránky
Dnes se kariérní růst často odehrává prostřednictvím networkingu. Jak budete stoupat po kariérním žebříčku, budete muset být snadno dohledatelní, aby vás mohli najít potenciální zaměstnavatelé, headhunteři nebo spolupracovníci. Osobní webová stránka je dobrým výchozím bodem.
Cíl: Vytvořte během dvou týdnů jednoduchou osobní webovou stránku na Notion nebo Squarespace se základním profilem a kontaktními informacemi.
3. Rozšiřte svou profesní síť
Dalším krokem v osobním brandingu je vybudování široké a angažované profesní sítě. Můžete to brát jako krátkodobý i střednědobý cíl, podle toho, jak daleko chcete zajít. Některé krátkodobé cíle, které si můžete stanovit, jsou:
- Do konce týdne aktualizujte svůj profil na LinkedIn o nejnovější informace.
- Publikujte dvakrát týdně na LinkedIn
- Zúčastněte se každý měsíc dvou offline networkingových akcí.
4. Vyhledávejte pravidelnou zpětnou vazbu
Profesionální růst vyžaduje pravidelnou a konstruktivní zpětnou vazbu od těch, se kterými pracujeme. Vytvořte si zvyk sbírat zpětnou vazbu tím, že si stanovíte krátkodobé cíle.
Cíl: Naplánujte si měsíční individuální schůzky s přímým nadřízeným a nadřízeným na vyšší úrovni, abyste získali zpětnou vazbu.
5. Buďte produktivní
Více než 50 % zaměstnanců uvedlo, že se v práci necítí produktivní, zjistila společnost McKinsey. Důvodem je především to, že moderní práce je plná rozptýlení. Příliš mnoho schůzek, zpráv ve Slacku, e-mailů a dalších nástrojů zaměstnancům ubírá čas na to, co mají dělat.
Abyste tuto výzvu překonali, stanovte si krátkodobé cíle produktivity, například:
- Omezte schůzky na méně než 90 minut denně.
- Věnujte alespoň čtyři hodiny denně základní práci, jako je programování, psaní atd.
- Stanovte si a dodržujte rutiny na začátku a na konci dne.
6. Získejte mentora
V určité fázi své kariéry se pravděpodobně dostanete do slepé uličky. Dobrý mentor vám pomůže překonat překážky a ulehčí vám cestu.
Cíl: Najít mentora, prodiskutovat cíle a získat podporu. Naplánovat s ním/ní schůzky jednou za dva měsíce.
7. Zlepšete se v veřejném vystupování
Když se řekne veřejné vystupování, lidé si často představí projev před velkým publikem nebo přednes řeči. Nemusí to tak být. Dobré veřejné vystupování je užitečné při motivování vašeho týmu nebo při řešení rodinné krize.
Cíl:
- Naučte se prezentační dovednosti prostřednictvím online kurzu nebo komunikačního kouče.
- Zapojte se jako dobrovolník a vystupte na třech firemních akcích.
- Přihlaste se na konference a prezentujte před malými skupinami.
Krátkodobé cíle osobního rozvoje
Yi Tay, bývalý generální ředitel společnosti Reka AI, nedávno zveřejnil blogový příspěvek, ve kterém vysvětluje, proč se vrací do společnosti Google. V něm říká něco, co většina z nás zažívá, ale nedokáže vyjádřit.
Abych zvládl tolik věcí najednou, moje fyzické a duševní zdraví velmi utrpělo a moje tělo přibralo 15 kg tuku kvůli intenzivnímu a nezdravému životnímu stylu.
Náš osobní a profesní život jsou tak úzce propojené, že jeden složitě ovlivňuje druhý. Stanovení osobních cílů tedy pomáhá udržovat zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
8. Vytvořte si zdravé návyky
Mnoho věcí ve vašem osobním životě lze zařadit do této kategorie krátkodobých cílů. Vyberte si tedy to, co je pro vás správné.
Cíle:
- Cvičte posilování 30 minut pětkrát týdně.
- Omezte sacharidy ve stravě a nahraďte je bílkovinami.
- Vypijte každý den osm sklenic vody.
- Každý den se projděte 20 minut v nedalekém parku.
- Spěte sedm hodin denně.
9. Vytvořte si rutiny
Lidé jsou tvorové zvyklí na rutinu. To, co děláme pravidelně, formuje náš způsob myšlení a to, kým se stáváme. Ať už je aktivně pěstujete nebo ne, vytváříte si určité návyky a držíte se jich, dokud se něco nezmění.
Můžete tedy být ohleduplní a záměrní ve svých návycích tím, že si stanovíte krátkodobé cíle.
- Jakmile se probudíte, ustelte si postel.
- Pište si deník každý den po dobu 20 minut.
- Modlete se, meditujte, čtěte nebo praktikujte všímavost.
- Ukončete den tím, že alespoň 60 minut před spaním vypnete všechny obrazovky.
10. Pečujte o svůj společenský život
Stanovení cílů pro svůj společenský život může být neobvyklé. Mělo by to přicházet spontánně, že? Měli jste však někdy pocit, že už je to několik dní, co jste si s přítelem popovídali od srdce? Tomu se vyhnete stanovením krátkodobých cílů týkajících se společenského života.
- Každý pátek po práci se scházejte s přáteli.
- Každý měsíc si zahrajte hru nebo se podívejte na film s přáteli.
- Každý víkend pošlete SMS nebo zavolejte příteli.
- Každý měsíc navštěvujte širší rodinu.
11. Minimalizujte sociální média
Často je snazší procházet Instagram a „lajkovat“ příspěvky, než zvednout telefon a někomu zavolat. Sociální sítě však nestačí k vytvoření smysluplných vztahů.
Stanovte si krátkodobé cíle, abyste minimalizovali používání sociálních médií, což vám v dlouhodobém horizontu pomůže vytvořit zdravé digitální návyky.
- Omezte používání Instagramu na 20 minut denně.
- Nepoužívejte sociální média dříve než dvě hodiny po probuzení.
- Podstupte 30denní digitální detoxikaci.
12. Uspořádejte si život
Ať už jste jakkoli organizovaní, nepořádek se hromadí, aniž byste si toho všimli. Proto je dobré si často stanovovat cíle, jak svůj život uklidit. Může se jednat například o:
- Zbavte se věcí (oblečení, kancelářských potřeb atd.), které jste tři měsíce nepoužívali.
- Vraťte všechny věci zpět do krabic
- Vyčištění plochy, složky Stažené soubory a dalších běžných složek v počítači
- Třídění a archivace dokumentů, účtů atd.
- Odhlášení z odběru zbytečných e-mailů
13. Čtěte
Nedávný průzkum zjistil, že 23 % dospělých Američanů nečetlo za poslední rok žádnou knihu! Ti, kteří čtou, čtou méně. Pokud jste tedy v čtení zaostali, nezoufejte. Začněte znovu.
Cíl: Číst každý den před spaním pět stránek (nezáleží na tom, zda se jedná o fyzickou knihu, elektronickou knihu nebo audioknihu. Čtení je čtení. )
14. Naučte se vařit
Důležitou součástí zdravého životního stylu je vaření doma a společné stolování s rodinou. Pomáhá také vědět přesně, co jíte, a jak se po jídle cítíte. Proč si tedy nestanovit krátkodobé cíle v oblasti vaření?
Cíl: Vařte alespoň jedno jídlo denně doma pět dní v týdnu. (V závislosti na tom, jak rychle se dostanete do tohoto rytmu, můžete cíl zvýšit).
15. Dobrovolnictví
Pokud vám život ubíhá příliš rychle, dobrovolnictví je skvělý způsob, jak zpomalit a objevit činnosti, které vám dodají větší smysl a cíl.
Cíl: Každou neděli věnovat dvě hodiny dobrovolnické práci v místním útulku pro kočky.
16. Běžte maraton
Technicky vzato je běh maratonu dlouhodobým cílem. Abyste ho však dosáhli, můžete si stanovit řadu krátkodobých cílů, jako například:
- Běhání 30 minut každý den
- Prodloužení doby joggingu o pět minut každý týden/každé dva týdny
- Najděte správné vybavení pro maratonský běh
17. Vystupte ze své komfortní zóny
Je něco, co jste chtěli udělat, ale nikdy jste nenašli odvahu? Teď je ten správný čas.
Stanovte si cíle, jako je zvedání těžších závaží, chůze o kilometr delší než obvykle nebo konečně skok na bungee.
Finanční krátkodobé cíle
Nejlepší způsob, jak mít více peněz, je dobře spravovat ty, které máte. Krátkodobé finanční cíle vám mohou pomoci vytvořit rezervu, zvýšit bohatství a umožnit vám správně spravovat své peníze.
18. Vytvořte si rezervu pro případ nouze
Prvním krokem finančního plánování je vytvoření dobrého nouzového fondu. Ten vám nejen pomůže v nouzových situacích, ale také vám dodá sebevědomí k riskantnějším investicím se zbytkem peněz.
Cíl: Vyčleňte 200 dolarů měsíčně na nouzový fond, dokud nedosáhnete částky 3000 dolarů.
19. Vytvořte si měsíční rozpočet
Zjistěte, kam vaše peníze směřují, minimalizujte zbytečné výdaje a utrácejte tam, kde je to důležité, díky jasnému a užitečnému rozpočtu.
Cíl: Vytvořte komplexní měsíční rozpočet vždy první den v měsíci. Sledujte odchylky od rozpočtu a podle toho upravte plán na následující měsíc.
20. Spravujte své osobní finance
V dnešní době je snadné utrácet peníze. Nakupování jedním kliknutím, platby jedním klepnutím, nákupy s odloženou platbou atd. činí impulzivní nákupy snazšími a atraktivnějšími. Jediným způsobem, jak utrácet uvážlivě, je dobře spravovat své osobní finance.
Cíle:
- Vyhledejte účetní software
- Zaregistrujte se do nástroje, který spravuje osobní finance podle vašich představ.
- Stanovte si pravidla pro utrácení, například omezte online nákupy na méně než 100 dolarů.
- Nastavte si přehledy a upozornění, abyste se ujistili, že neporušíte svá vlastní pravidla.
21. Začněte investovat
Na investování není nikdy příliš brzy ani příliš pozdě. V rámci krátkodobých finančních cílů jsou investiční plány pravděpodobně nejdůležitější, protože hodnota správných investic může exponenciálně růst.
Cíle:
- Odložte 10 % svého měsíčního příjmu na investice.
- Diverzifikujte investiční portfolio tak, že 40 % alokujete do dluhových fondů, 30 % do akcií atd.
- Zvyšte investovanou částku každý rok o 10 %.
- Vytvořte si další investice pro krátkodobé plány, jako je cestování nebo koupě nového auta.
22. Předplaťte své dluhy
Úvěry, jako jsou hypotéky na bydlení nebo studentské půjčky, nabízejí možnost předčasného splacení. Využijte toho a splaťte své dluhy co nejdříve.
Cíl: Každý měsíc splácet navíc 150 dolarů z dluhu na kreditní kartě.
23. Eliminujte zbytečné výdaje
Máte předplatné časopisu, které nikdy nevyužíváte? Platíte pojištění za zařízení, které již nevlastníte? Odstranění takových zbytečných výdajů vyžaduje finanční cíl.
Cíl: Každé čtvrtletí identifikujte a eliminujte zbytečné výdaje. Ušetřené peníze převedete na samostatný spořicí účet pro pozdější použití.
24. Zlepšete si kreditní skóre
Dobré kreditní skóre může přinést dlouhodobý finanční zisk v podobě nižších úrokových sazeb, snadného přístupu k úvěrům atd. Každý jednotlivec si musí stanovit krátkodobé cíle, aby zlepšil své kreditní skóre tím, že:
- Platit všechny účty včas
- Dodržujte úvěrový limit na všech kartách.
- Každých šest měsíců kontrolujte svou kreditní zprávu a ujistěte se, že reklamujete nesprávné transakce nebo poplatky.
Krátkodobé cíle pro studenty
Ačkoli výše uvedené cíle jsou běžné a široce použitelné, nezahrnují konkrétní životní etapy, jako je například studium na vysoké škole. Zde je několik krátkodobých cílů pro studenty.
25. Splňte všechny úkoly předem
Pokud patříte k typům, které v den odevzdání úkolu pracují do noci, bude vám tento cíl velmi užitečný.
Cíl: Dokončit a odevzdat týdenní úkol dva dny před termínem odevzdání.
26. Zlepšete si známky
Chcete-li zlepšit své dlouhodobé akademické výsledky, musíte v krátkodobém horizontu zlepšit své známky. K tomu zkuste následující:
- Prostudujte si všechny lekce v den, kdy byly vyučovány (a neodkládejte to na den před zkouškou).
- Proveďte si testy, abyste vyhodnotili své výsledky učení.
- Všechny úkoly dokončete včas.
- Před dnem testu se dobře vyspěte.
27. Dosáhněte všestranné dokonalosti
Vzdělání není jen o známkách, ale také o zkušenostech ze školy. Nezmeškejte proto mimoškolní aktivity.
Stanovte si cíl účastnit se každý víkend hodinu v klubu nebo sportovní činnosti.
28. Dobrovolnictví
Dalším aspektem všestranného rozvoje je získání zkušeností s dobrovolnickou činností. Stanovte si cíle, abyste víkendy trávili pomáháním místní charitativní organizaci.
Nemusí to být nutně na místě. Dobrovolnictví může být také vzdálené nebo z domova, jako například výuka dovedností v online kurzu, pomoc lidem s aktualizací jejich webových stránek nebo odpovídání na e-maily s kariérním poradenstvím.
29. Připravte se na kariéru
Vysoká škola je také časem, kdy se můžete připravit na vstup do profesního světa. Začněte tedy s krátkodobými cíli, jako jsou:
- Vytvořte si životopis, ve kterém popíšete svou profesní dráhu.
- Vytvořte si portfolio osobních projektů, abyste předvedli své dovednosti.
- Připojte se k profesionálním networkingovým skupinám a budujte si kontakty.
- Získejte zkušenosti s vedením lidí prostřednictvím řízení projektů nebo univerzitních akcí.
- Získejte zkušenosti z praxe
30. Rozvíjejte své behaviorální dovednosti
Vysokoškolské vzdělání často přímo neučí behaviorální dovednosti potřebné na pracovišti, jako je komunikace, řešení problémů, spolupráce, odolnost, řešení konfliktů, poskytování/přijímání zpětné vazby atd.
Cíl: Oslovte mentora, abyste pochopili, jaké behaviorální dovednosti jsou potřebné k vyniknutí v práci. Vytvořte postupný plán, jak je rozvíjet.
Bonus: Podívejte se na další cíle SMART pro vysokoškolské studenty, které vám pomohou zůstat motivovaní.
Krátkodobé cíle pro mladé profesionály
V roce 2024 bylo jen v USA vytvořeno miliony nových pracovních míst, což mladým profesionálům otevřelo příležitosti k nastartování jejich kariéry. Tyto krátkodobé cíle vám pomohou uspět ve vašich nových rolích a růst ve vaší kariéře.
31. Naplánujte si svůj pracovní den
Vytvořte si rutinu, abyste si mohli efektivně naplánovat pracovní den. Pro znalostního pracovníka zahrnuje typický den kromě plnění individuálních úkolů také kontrolu e-mailů, odpovídání na okamžité zprávy, účast na schůzkách a spolupráci s kolegy.
Cíl: Naplánujte si den tak, aby byly důležité úkoly splněny v souladu s cíli vašeho týmu. K dosažení svých cílů můžete dokonce použít techniky jako blokování kalendáře nebo Pomodoro.
32. Zlepšete profesionální komunikaci
Většina dnešní práce spočívá v komunikaci mezi lidmi, ať už prostřednictvím e-mailů, prezentací, schůzek, poznámek nebo brainstormingových sezení. Snažte se proto zlepšit svou komunikaci pomocí cílů, jako jsou:
- Pište kratší a srozumitelnější e-maily
- Napište komplexní briefy/dokumenty s požadavky pro kolegy.
- Procvičujte si psaní zápisů z jednání, abyste mohli lépe řídit úkoly, které je třeba splnit.
33. Rozvíjejte své rozhodovací schopnosti
Profesionálové na začátku kariéry, zejména ve start-upech a malých podnicích, budou muset učinit řadu důležitých rozhodnutí.
Abyste je správně nastavili, stanovte si krátkodobé cíle a vytvořte rámec pro rozhodování. Pochopte hodnocení rizik, osvědčené postupy, neznámé neznámé atd.
Mějte po ruce zdroje, jako je dokument Clickup Decision-Making Framework Document.
34. Vytvořte si osobní plán rozvoje
Vytvořte si kariéru podle svých představ pomocí komplexního, ale flexibilního plánu. Stanovte si osobní rozvojové cíle, abyste:
- Identifikujte pět klíčových oblastí růstu
- Seznamte si a podnikněte konkrétní kroky, abyste dosáhli pokroku v každé oblasti.
- Projednejte pokrok s manažerem a získejte zpětnou vazbu.
- Pochopte, co je třeba k získání povýšení, a osvojte si potřebné dovednosti.
- Prosazujte povýšení
35. Vytvořte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Stanovte si krátkodobé a střednědobé cíle, abyste zajistili rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Stanovte si cíle jako:
- Naplánujte si pracovní den tak, aby co nejlépe vyhovoval vaší životní situaci.
- Po 18:00 nezkontrolujte e-maily ani chat v kanceláři.
- Víkendy si vyhraďte výhradně pro osobní rozvoj.
- Využijte 3 týdny dovolené, na které máte nárok.
36. Naučte se říkat ne
Zejména profesionálové na začátku kariéry se bojí říkat ne, protože se obávají, že o něco přijdou nebo dokonce dostanou pokárání. Naučit se profesionálně říkat ne je však klíčovou součástí produktivity.
Naučte se odmítat všechny úkoly nebo požadavky, které nespadají do vašich priorit nebo povinností.
37. Vyjednejte si výhody nebo zvýšení platu
Dobrý profesní rozvoj vyžaduje také vyjednávací schopnosti. Schopnost sebevědomě prezentovat svůj případ a vyjednávat o odměně nebo benefitech je klíčovou dovedností, kterou je třeba mít.
Cíl: Připravte si argumenty pro zvýšení platu před dalším hodnocením. Naučte se vyjednávat o zvýšení platu, které si přejete.
Bonus: Podívejte se na další profesní cíle v práci.
Krátkodobé cíle pro manažery
Management není vrozená schopnost. Je to dovednost, kterou se člověk učí pomalu a pečlivě. Abyste se stali lepšími manažery, musíte investovat čas a energii do toho, abyste se naučili, jak jimi být.
38. Naučte se být manažerem
Začněte čtením knih o managementu, abyste pochopili, co je to leadership a co se od vás očekává. Začleňte poučení a rámce z těchto knih do svých každodenních úkolů. Průběžně vyhodnocujte a optimalizujte.
Cíl: Přečíst 10 knih o managementu za jedno čtvrtletí.
39. Vyhledávejte zpětnou vazbu
Zpětná vazba je obvykle shora dolů, což znamená, že manažeři často poskytují zpětnou vazbu členům svého týmu. Abyste byli lepšími manažery, musíte naslouchat svému týmu.
Cíl: Provádějte měsíční retrospektivy, abyste získali zpětnou vazbu ohledně svého výkonu jako manažera.
40. Introspekce
Manažeři často mají pocit, že jsou jen chůvy. Hlavním důvodem může být způsob, jakým řídí své týmy. Chcete-li změnit svého současného manažera a stát se manažerem, kterým chcete být, stanovte si krátkodobé cíle směřující ke změnám v chování.
Cíl: Každý měsíc si udělejte individuální schůzku se sebou samým, abyste zjistili, kde máte ve svém výkonu mezery.
Krátkodobé cíle pro podnikatele
V USA bylo loni podáno 5,5 milionu nových žádostí o registraci podniků. Přidejte k tomu freelancery, soloprenéry a lidi s vedlejšími příjmy a máte před sebou rychle se rozvíjející svět podnikání. Úspěch v této oblasti vyžaduje promyšlené krátkodobé cíle.
41. Ověřte svůj podnikatelský nápad
Jako podnikatel musíte vědět, že váš nápad je platný a potenciálně ziskový, než mu budete věnovat čas a energii. Udělejte to jako první. Stanovte si cíle, abyste ověřili svůj podnikatelský nápad prostřednictvím sekundárního výzkumu, průzkumů, rozhovorů atd.
Cíl: Potvrdit vhodnost produktu pro trh do šesti měsíců.
42. Identifikujte cílovou skupinu
Jakmile ověříte svůj nápad, zamyslete se nad tím, kdo z vašeho produktu bude mít největší užitek, tj. kdo je vaším ideálním zákazníkem.
Cíl: Definujte profil svého ideálního zákazníka do jednoho měsíce.
43. Vytvořte plán vývoje produktu
Teoreticky váš nápad funguje. Nyní je čas ho uvést do praxe. Stanovte si krátkodobé cíle, které přispějí k vašemu dlouhodobému plánu vytvořit úspěšný produkt.
- Spusťte MVP do konce tohoto měsíce.
- Identifikujte a upřednostněte funkce, které chcete přidat v každém sprintu.
- Vytvořte plán postupného budování produktu.
- Stanovte si termíny
44. Vytvořte plán uvedení na trh
Cíle:
- Vytvořte během týdne minutovou prezentaci, která sdělí hodnotu vašeho podnikání.
- Nastavte strategii pro propagaci svého podnikání prostřednictvím online kanálů do konce tohoto čtvrtletí.
- Vytvořte webovou stránku s landing pages pro získávání potenciálních zákazníků do konce čtvrtletí.
- Vytvořte si profily na LinkedIn, Instagramu a X během týdne.
45. Nastavte si CRM
Každá firma – B2B nebo B2C napříč odvětvími – potřebuje robustní systém, který sleduje všechny interakce se zákazníky na jednom místě. To si nastavte jako první.
Cíl: Prozkoumejte nástroje CRM a do týdne si jeden z nich předplaťte.
46. Zajistěte si financování
Jako podnikatel se nemůžete spokojit pouze s řízením firmy, musíte také zajistit její palivo.
Cíl: Oslovit dva investory za měsíc, aby poskytli počáteční financování.
47. Rozšiřte zákaznickou základnu
Cíl: Zvýšit zákaznickou základnu o 20 % za tři měsíce, aby se investorům prokázal potenciál růstu.
48. Generujte příjmy
Nejlepším potvrzením vašeho podnikatelského nápadu je platící zákazník.
Cíl: Získat prvního zákazníka, který přinese tržby ve výši 100 000 dolarů.
49. Najměte svého prvního zaměstnance
Ať už se jedná o asistenta pro správu vašeho kalendáře, pracovníka zákaznické podpory pro vyřizování dotazů nebo stážistu pro správu marketingu na sociálních sítích, s důvěrou proveďte první nábor.
Cíl: Najmout stážistu pro sociální média do dvou týdnů.
50. Investujte do sebe
Podnikání je těžké. Je plné velkých vzestupů a hlubokých pádů. Zahrnuje složité rozhodování a samostatné čelení následkům. Abyste byli dobrým podnikatelem, musíte investovat do sebe.
Cíl: Najděte si kouče v oblasti leadershipu, který vás podpoří na vaší podnikatelské cestě.
Pokud uvažujete o cílech, jako je pití vody nebo najmutí trenéra, a přemýšlíte, zda jsou opravdu účinné, máte pravdu. Stanovení účinného cíle vyžaduje trochu víc než jen to.
Jak stanovit efektivní krátkodobé cíle
Stanovení cílů vám umožní dosáhnout toho, co chcete. K tomu potřebujete konkrétní a proveditelné strategie pro stanovení cílů a nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp. Podívejme se, jak je můžete společně využít k dosažení svých cílů.
1. Začněte s velkými cíli
Podívejte se na své dlouhodobé cíle, sny a ambice a odvoďte z nich své krátkodobé cíle. Pokud je například vaším dlouhodobým cílem zhubnout, vaše krátkodobé cíle se mohou týkat cvičení, stravovacích návyků a dalších praktik duševního zdraví, které musíte provádět každý den.
2. Rozdělte si své cíle na zvládnutelné části
Rozdělení ročního cíle na menší části v podobě krátkodobých týdenních cílů vám pomůže dosáhnout dobrého pokroku.
Například „napsat 100 slov denně“ vás může dovést k většímu cíli „vydat knihu v roce 2025“, pokud vydržíte.
3. Používejte rámec SMART cílů
Pokud jste měli v průběhu let nějaké cíle, přání a předsevzetí, pravděpodobně vás zajímá, jak správně formulovat své cíle. Vyzkoušejte rámec SMART cílů.
SMART je zkratka pro Specific (konkrétní), Measurable (měřitelný), Achievable (dosažitelný), Realistic (realistický) a Time-bound (časově ohraničený). Stanovení cílů, které splňují všechny tyto kritéria, vám pomůže dosáhnout jich rychleji. Místo toho, abyste si stanovili cíl „psát více“, stanovte si cíl „psát 400 slov denně po dobu jednoho měsíce“, což je SMART.
Pokud si nejste jisti, použijte šablony pro stanovení cílů. Vyzkoušejte šablonu ClickUp SMART Goals Template, která vám pomůže při stanovování cílů. Tento strukturovaný přístup vám ušetří čas při plánování a umožní vám toho stihnout více.
Pokud potřebujete více, zde je několik příkladů cílů na 1, 5 a 10 let. To by vám mělo poskytnout pevný základ. Zde je několik dalších tipů, které byste měli mít na paměti.
Tipy, jak se držet krátkodobých cílů
Správné stanovení cílů je prvním, ale důležitým krokem. Abyste zajistili dosažení svých cílů, musíte vytvořit způsoby, jak sledovat svůj pokrok. Zde je několik tipů, jak toho dosáhnout.
Stanovte si priority svých cílů
Ne všechny cíle jsou stejně důležité. Pro každé období, den, týden, měsíc nebo čtvrtletí si stanovte priority těch cílů, které jsou pro vás nejdůležitější. Je dobré omezit jejich počet na tři, abyste se vyhnuli riziku přetížení.
Zůstaňte flexibilní
Někdy se můžete setkat s okolnostmi, které vyžadují úpravu vašich cílů. Buďte na to připraveni. Neznamená to, že jste selhali. Taková flexibilita vám naopak pomůže být agilní, odolní a o krok napřed.
Pravidelně sledujte a vyhodnocujte pokrok.
Nemůžete si stanovit cíle a pak na ně zapomenout. Abyste zůstali zodpovědní, musíte pravidelně sledovat svůj pokrok. Pravidelné kontroly vám umožní posoudit, co funguje, identifikovat výzvy a vylepšit svůj přístup.
Najděte si partnera, který vás bude motivovat
Nesnažte se vše zvládnout sami. Požádejte přítele, kolegu nebo nadřízeného, aby vás kontroloval. Pokud si stanovujete cíle v oblasti čtení, můžete se připojit k knižnímu klubu. Pokud chcete zhubnout, můžete spolupracovat s trenérem.
Využijte nástroje pro zvýšení produktivity
Dosažení cíle může být samo o sobě obtížné, aniž byste se museli zabývat sledováním a vykazováním. Automatizujte to pomocí nástrojů, jako je ClickUp.
Zviditelněte své cíle
Co není na očích, to není na mysli. Použijte proto nástroj jako ClickUp Goals, abyste měli své cíle na očích a po ruce. Na svém pracovišti vizualizujte cíle celého týmu na jednom místě a přesně sledujte, kdo co dělá.
Řízení priorit
V aplikaci ClickUp označte úkoly a cíle jako „naléhavé“, „normální“ nebo „nízké“. To vám pomůže udržet soustředění a přehlednost a zajistí smysluplný pokrok bez zbytečných rozptýlení.
Vytvořte akční plán
Nastíňte, jak budete své cíle dosahovat. Pokud potřebujete nakoupit zásoby, nástroje, příslušenství atd., zahrňte to do svého plánu. Sdílejte ho také se svým partnerem, který vás bude kontrolovat.
Vyzkoušejte šablonu akčního plánu ClickUp SMART Goal, abyste mohli dokumentovat a spravovat svou cestu na jednom místě.
Sledujte svůj pokrok
Vyberte si z desítek skvělých aplikací pro sledování cílů, které jsou dnes k dispozici. Pomocí panelů ClickUp Dashboards nastavte přizpůsobené reporty pro KPI, které jsou pro vás důležité. Neomezujte se pouze na návrh reportu. Udělejte jej praktickým pomocí včasných připomínek, když se odchýlíte od plánu.
Nevymýšlejte již vymyšlené. Zadejte své osobní každodenní cíle do šablony denních cílů ClickUp, která vám pomůže udržet si přehled. Vytvořte si vlastní stavy a sledujte to, na čem záleží.
K seskupení svých krátkodobých cílů můžete také použít šablony milníků.
Brainstorming s AI
Nejste si jisti, jak si stanovit cíle? Žádný problém. Požádejte ClickUp Brain o nápady. Zkuste se zeptat: „Vytvořte pět krátkodobých cílů“ nebo „Jaké krátkodobé cíle si mohu stanovit na základě svých dlouhodobých cílů?“. Opakujte postup s ClickUp Brain, vypracujte akční plán a realizujte své cíle.
I přes veškerou snahu není stanovení a dosažení cílů snadné. Zde je několik výzev, kterým pravděpodobně budete čelit, a způsoby, jak je překonat.
Časté výzvy při stanovování krátkodobých cílů
Nepřetěžujte se příliš mnoha cíli
Při stanovování cílů, zejména na začátku roku, můžete mít pokušení „proměnit“ svůj život tím, že si stanovíte příliš mnoho cílů. To vás však přetíží, vyčerpá vaše zdroje a povede k vyhoření.
Abyste tomu předešli, stanovte si prioritní cíle v přijatelném počtu a každému z nich věnujte dostatek času a energie.
Nedostatek odpovědnosti
Cíl, pro který nečiníte žádné kroky, je pouhým přáním. Abyste se cítili zodpovědní za dosažení svých cílů, vytvořte si nástroj pro sledování cílů nebo se zaregistrujte u partnera, který vás bude kontrolovat.
Prokrastinace
Prokrastinace je univerzální problém. Od odkládání budíku až po vynechání posilovny po dlouhém dni v práci, prokrastinace je všudypřítomná. Často nevychází z lenosti, ale z pocitu přetížení.
Vyhněte se prokrastinaci tím, že:
- Stanovení malých dosažitelných cílů
- Vytvořte systémy, které vás budou motivovat k dosažení stanovených cílů.
- Sledujte pokrok viditelným způsobem
- Oslavujte malé úspěchy
Stanovte si efektivní krátkodobé cíle s ClickUp
Všichni máme sny a ambice. Ať už jde o vyniknutí na světové scéně, stát se svým vlastním šéfem nebo zhubnout, každý po něčem touží. Lidé však selhávají v tom, že si nevytvoří konzistentní návyky, které jim pomohou dosáhnout velkých cílů.
Krátkodobé osobní cíle jsou přesně tím, čím se zdají být. Nabízejí plán, jak dosáhnout dlouhodobých cílů. Vytvořte si tento plán pomocí komplexního a robustního nástroje, jako je ClickUp. Generujte nápady, přeměňujte je na úkoly, sledujte pracovní postupy, integrujte více platforem, sledujte vše v reálném čase a odškrtávejte si splněné cíle! Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!