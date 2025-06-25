Jak používat Perplexity AI k generování obrázků na WhatsApp

Pokud jste tady, pravděpodobně jste o Perplexity už slyšeli, možná jste ji dokonce použili a líbila se vám... stejně jako tomuto uživateli Redditu, který sotva dokázal skrýt své nadšení.
Dnes jsem vyzkoušel Perplexity na WhatsApp – je to úžasné! Rychlé odpovědi, nejnovější informace, shrnutí, vše prostřednictvím chatu.
Dnes jsem vyzkoušel Perplexity na WhatsApp – je to úžasné! Rychlé odpovědi, nejnovější informace, shrnutí, vše prostřednictvím chatu.
Pro mnoho lidí je to nepostradatelný nástroj pro ověřování a kontrolu informací, aniž by museli ručně procházet stovky výsledků vyhledávání.
Ačkoli je Perplexity AI samostatně velmi výkonný nástroj, jeho použití na WhatsApp otevírá řadu dalších možností.
Pro pokročilé uživatele WhatsApp, zejména marketéry, se stává praktickým způsobem, jak zlepšit zapojení uživatelů.
Díky 98% míře otevření WhatsAppu může odesílání obrázků generovaných AI nebo stručných odpovědí prostřednictvím WhatsApp bota vést k vyšším výnosům s minimálním úsilím. Jedná se o efektivní metodu pro vytváření vizuálního obsahu, zpracování rychlých otázek a generování obrázků, které podněcují k akci.
V tomto článku vám ukážeme, jak pomocí Perplexity AI generovat obrázky na WhatsApp, od nastavení systému až po odeslání první zprávy.
Co je Perplexity AI a proč ji uživatelé WhatsApp používají?
Perplexity AI je vyhledávací asistent založený na umělé inteligenci, který kombinuje jednoduchost chatbota s hloubkou vyhledávače. Poskytuje rychlé, konverzační odpovědi na složité otázky, podložené daty v reálném čase a citacemi zdrojů.
Nyní, když funguje přímo na WhatsAppu, mohou uživatelé získat stejnou výkonnou podporu, aniž by museli přepínat mezi aplikacemi.
Tuto funkci můžete využít pro řadu úkolů: správu chatů s klienty, vytváření vizuálního obsahu nebo rychlou kontrolu faktů, a to vše přímo v rámci konverzace na WhatsApp.
Zde je několik příkladů toho, na co se lidé ptají Perplexity na WhatsApp:
📌 „Ukaž mi shrnutí nejnovějších recenzí iPhone“
📚 „Přeložte tento odstavec do francouzštiny“
🚀 „Vytvořte obrázek startu rakety ve stylu akvarelu“
Místo prohledávání záložek nebo kopírování odkazů vám Perplexity poskytne odpověď přímo tam, kde právě chatujete.
Toto je to, co jej odlišuje:
- Ověřené odpovědi s viditelnými citacemi , aby uživatelé mohli informace ověřit.
- Data z webu v reálném čase, díky kterým budete mít vždy aktuální informace
- Generování obrázků, generování kódu a multimodální podpora pro vizuální nebo textové vstupy (prostřednictvím plánu Pro)
- Shrnutí složitých článků, dlouhých dokumentů a roztroušených poznámek
- Plynulé navázání v rámci stejného nového chatu, díky čemuž je zážitek přirozený.
- Organizace a analýza projektů pro odhalení zajímavých poznatků
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro grafický design a ohromující příklady umění generovaného AI
Proč používat obrázky generované umělou inteligencí na WhatsAppu?
Když společnost Forever Liss začala posílat multimediální zprávy zákazníkům, kteří opustili nákupní košíky, míra obnovení košíků vzrostla o 24,6 %. Značka zrychlila a zatraktivnila nakupování spojením automatizace chatbotů s obrázky, zajímavostmi a odkazy na produkty ve WhatsApp .
Tato případová studie ukazuje, jak důležité jsou pro marketing na WhatsAppu zprávy založené na médiích. Zákazníci lépe reagují na vizuální podněty, zejména v kombinaci s přímým chatem na WhatsAppu a automatizací.
Pro samostatné podnikatele, designéry a malé týmy není ruční vytváření těchto vizuálů vždy proveditelné. Právě v tom vám pomohou generátory umění využívající umělou inteligenci, jako je Perplexity AI, které vám umožní rychle generovat vlastní obrázky v souladu s vaší značkou a personalizovat vaše kampaně.
S Perplexity AI na WhatsApp mohou uživatelé snadno vytvářet:
🤩 Hlavní přednosti produktu pro sdílení katalogů
📝 Informační obrázky pro vzdělávací nebo výukový obsah
💬 Karty s citáty nebo oznamovací bannery
⏰ Připomenutí událostí nebo časově omezené nabídky
🎨 Vizuální odpovědi na jednoduché dotazy nebo často kladené otázky
💡 Tip pro profesionály: Snažíte se, aby vaše značka vynikla v moři stejnosti? Trendy v grafickém designu, které vaši společnost odliší od ostatních, vám ukážou, jak proměnit trendy jako heat mapping a experimentální typografie v reálná aktiva značky.
📮 ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se s těmito brilantními nápady stane poté? K tomu potřebujete AI whiteboard, jako je ClickUp Whiteboards, který vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete úplně vysvětlit nějaký koncept, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuál na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
Jak používat Perplexity AI k generování obrázků na WhatsApp
Začít s Perplexity AI na WhatsApp je velmi jednoduché, protože není třeba stahovat žádné další aplikace ani se zdlouhavě přihlašovat. Postupujte podle těchto kroků a nastavte si svůj nástroj AI pro sociální média:
Krok 1: Nastavte Perplexity AI na WhatsApp
Začátek zabere méně než minutu:
- Uložte si oficiální číslo Perplexity: +1 (833) 436-3285
- Nebo klikněte sem a otevřete Perplexity přímo na WhatsApp: wa.me/18334363285
- Otevřete WhatsApp a vyhledejte kontakt ve svém seznamu.
- Zahajte nový chat a odešlete svou první zprávu.
Nepotřebujete účet Perplexity, heslo ani žádné další aplikace. Stačí vám pouze aktivní připojení k internetu a WhatsApp.
📖 Přečtěte si také: Nejbezpečnější aplikace pro zasílání zpráv
Krok 2: Generujte obrázky pomocí Perplexity AI na WhatsApp
Jakmile nastavíte chat na WhatsApp s Perplexity, můžete se rovnou pustit do generování obrázků.
Chcete-li vytvořit obrázky, stačí poslat pokyn popisující, co chcete. Perplexity rozumí přirozenému jazyku, takže nemusíte používat technický žargon. Zde je několik příkladů, které můžete vyzkoušet:
- „Vytvořte obrázek kočky s vesmírnou helmou“
- „Vygenerujte obrázek futuristického města s létajícími auty“
- „Vytvoř obrázek útulné horské chaty při západu slunce“
- „Vytvořte obrázek sešit s ručně psanými poznámkami na dřevěném stole“
- „Vygenerujte obrázek noční plážové párty s lucernami“
Tyto obrázky generované umělou inteligencí se okamžitě zobrazí ve vaší konverzaci s botem na WhatsApp. Můžete je použít ve svém kalendáři obsahu, prezentačních materiálech, maketách produktů nebo dokonce pro osobní kreativní projekty.
💡 Tip pro profesionály: Perplexity AI na WhatsApp může také poskytovat stručné a přesné odpovědi, pomáhat s rychlým vyhledáváním informací a řešit každodenní problémy, a to vše v rámci jediného chatu. Můžete ověřovat fakta, shrnovat témata nebo získávat podrobné pokyny, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Tipy pro lepší generování obrázků pomocí Perplexity na WhatsApp
Chcete co nejlépe využít generování obrázků pomocí Perplexity AI na WhatsApp? Zde je několik tipů, které vám pomohou vytvořit lepší pokyny a získat relevantnější výsledky:
- Přidejte styl nebo nastavení: Požádejte o styly jako „akvarel“, „minimalistický“ nebo „pixel art“. Příklad: „Vytvořte obrázek pláže v pastelových tónech s retro filtry.“
- Příklad: „Vytvořte obrázek pláže v pastelových tónech s retro filtry.“
- Příklad: „Vytvořte obrázek pláže v pastelových tónech s retro filtry.“
Použijte doplňující otázky
- Pokud první obrázek není zcela podle vašich představ, vylepšete jej zadáním příkazu „make it more colorful“ (udělejte jej barevnější) nebo „add a sunset background“ (přidejte pozadí se západem slunce) ve stejném chatu WhatsApp.
Požádejte o více možností
- Můžete říct „vygeneruj tři různé verze neonově osvětlené městské ulice v noci“, abyste získali různé varianty. Mějte však na paměti, že Perplexity může jako odpověď na váš příkaz odeslat pouze jeden obrázek najednou.
Určete formát nebo účel
- Uveďte, zda se jedná o příspěvek na sociálních sítích, prezentaci nebo status na WhatsApp, aby AI asistent lépe pochopil požadované rozvržení.
🧠 Věděli jste? S více než 2 miliardami aktivních uživatelů dominuje WhatsApp globálnímu zasílání zpráv – ale ne všechno je tak hladké. Používání WhatsApp má své výhody i nevýhody. Jejich znalost vám pomůže chatovat chytřeji (nebo v případě potřeby přejít na jinou aplikaci).
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy WhatsApp pro podnikání
Omezení používání Perplexity AI pro obrázky na WhatsApp
Je vzrušující generovat obrázky pomocí Perplexity AI přímo v aplikaci WhatsApp, ale několik omezení vás může zpomalit.
- Omezení počtu znaků v aplikaci WhatsApp může zkrátit výzvy nebo odpovědi, což někdy ovlivňuje detaily nebo srozumitelnost vaší žádosti o obrázek.
- Perplexity nemůže vytvářet grafy, infografiky ani vrstvené vizuální prvky, takže je omezeno na samostatné obrázky s jedním snímkem.
- Bez jasného stylu nebo zadání tématu mohou obrázky působit obecně nebo postrádat kreativní rozmanitost.
- Nelze ovládat rozlišení, velikost obrázku ani formát souboru, což může omezit možnosti použití obrázků v designových projektech.
- U specializovaných nebo technických dotazů může přesnost obrázků klesnout, protože Perplexity využívá obecné webové zdroje namísto specializovaných databází.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší a bezplatné šablony grafického designu pro kreativní týmy
Využití ClickUp k zefektivnění vašich projektů s AI obrázky
Nesourodé nástroje zabíjejí dynamiku.
Když jsou kreativní nápady vašeho týmu uloženy v jednom nástroji, zpětná vazba v jiném a úkoly zase v dalším, projekty se zastaví, ztratíte přehled o kontextu, termíny se posunou a spolupráce se stane reaktivní namísto proaktivní.
Pokud používáte Perplexity AI na WhatsApp k generování obrázků, ale ukládáte pokyny do Google Docs a sbíráte zpětnou vazbu prostřednictvím e-mailu, váš tým bude mít co dělat, aby udržel krok a zůstal synchronizovaný.
ClickUp vše spojuje na jednom místě a zajišťuje, že vaše designové a marketingové pracovní postupy založené na umělé inteligenci jsou organizované, spolupracující a rychlé.
Brainstormujte, generujte a sdílejte obrázky pomocí ClickUp Whiteboards a ClickUp Brain.
Začněte s ClickUp Whiteboard. Řekněme, že plánujete vizuály pro uvedení produktu na trh. Společně s týmem načrtnete několik nápadů, vložíte několik inspirativních obrázků a poté zadáte následující příkaz pro ClickUp Brain:
„Vygenerujte obrázek chytrých hodinek vznášejících se nad noční zářivou siluetou města.“
ClickUp Brain nejen generuje obrázky. Propojuje se s vašimi dokumenty, úkoly a komunikací a umožňuje vám klást otázky na základě dat z vašeho pracovního prostoru, například: „Jaký je stav vizuálů na naší domovské stránce?“ nebo „Shrňte všechny připomínky k obrázkům z recenze tohoto týdne. “
Zde je krátké video o tom, jak můžete použít ClickUp Brain od nápadu po realizaci vaší kampaně:
Chcete podrobněji prodiskutovat vygenerované obrázky? Otevřete ClickUp Chat vedle své nástěnky nápadů.
Vy a váš designér můžete obrázek okamžitě zkontrolovat, poskytnout zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů a dokonce tyto komentáře převést na přiřaditelné úkoly. Je to stejně jednoduché jako používání Perplexity AI na WhatsApp, ale s celým kreativním pracovním postupem kolem toho.
📖 Přečtěte si také: Alternativy k Dall-E pro vytváření obrázků pomocí AI
Začleňte obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence do pracovního postupu projektu pomocí úkolů ClickUp.
Jakmile vygenerujete obrázek pomocí Perplexity AI, stačí jej nahrát do příslušného úkolu v ClickUp a zajistit tak bezchybné řízení designového projektu.
Řekněme, že vytváříte tři grafické prvky pro blogový příspěvek. Vložíte každý obrázek do úkolu, označíte svého copywritera, aby zkontroloval popisky, a nastavíte termín zveřejnění.
Pokud přijdou nějaké zpětné vazby, komentáře zůstanou spojené s obrázkem.
S ClickUp Tasks nedochází k záměně, duplicitě ani k otázkám typu „Kterou verzi používáme?“
💡 Tip pro profesionály: Můžete také použít integrované nástroje ClickUp pro korektury a přidávat poznámky k obrázkům, videím a souborům PDF, abyste na nich mohli pracovat asynchronně. Stačí připojit požadovaný soubor v komentáři k příslušnému úkolu ClickUp. Otevřete soubor a klikněte na Přidat komentář v pravém horním rohu. Zanechte přiřazené komentáře kliknutím na požadovaná místa ve vizuálním souboru!
📖 Přečtěte si také: Triky pro WhatsApp, které byste měli znát
Zajistěte konzistentnost své práce pomocí agentů ClickUp AI.
S rozšiřováním vašich projektů s AI obrázky roste i potřeba konzistence. Právě zde přichází na řadu ClickUp Autopilot Agents, který nabízí prémiové funkce pro vylepšení vašeho pracovního postupu.
Tyto agenti pohánění umělou inteligencí fungují ve vašem pracovním prostoru a provádějí inteligentní akce na základě spouštěčů. 📌 Například:
- Když někdo nahraje obrázek generovaný Perplexity do úkolu, agent Autopilot může úkol automaticky označit jako „Připraveno ke kontrole“ a přiřadit jej vedoucímu kreativního týmu.
- Poté, co členové týmu zanechají komentáře v chatovém vlákně, může agent shrnout zpětnou vazbu a zaznamenat ji jako kontrolní seznam uvnitř obrazového úkolu.
- Když vytvoříte nový dokument s výzvou pro AI umění, může být automaticky propojen s odpovídající složkou kampaně a sdílen s spolupracovníky.
👀 Zajímavost: První počítačem generovaný obrázek se objevil v roce 1963. Jednalo se o jednoduchý model ruky, který vytvořil průkopník počítačové grafiky Ivan Sutherland pomocí programu Sketchpad – předchůdce moderních návrhových nástrojů.
Ukládejte a znovu používejte své AI příkazy pomocí ClickUp Docs.
Místo toho, abyste nechali skvělé obrazové podněty zmizet v historii WhatsApp, uložte je do sdíleného dokumentu ClickUp Doc.
Pokud vaše kampaň například používá jednotný vizuální styl, jako jsou „ploché ikony vzdálených týmů při práci“, můžete kolem něj vytvořit knihovnu podnětů, ze které může váš tým kdykoli čerpat.
Můžete dokonce zadat úkol: „Aktualizujte obrázek s vánoční nabídkou pomocí loňského zadání, ale s letošním brandingem.“
👀 Zajímavost: V ClickUp Brain můžete také ukládat (a znovu používat) jednotlivé nebo soukromé výzvy. Přejděte do sekce Uložené výzvy a klikněte na Přidat výzvu. Poté zadejte své pokyny a nastavte je jako soukromé.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Midjourney pro generování obrázků pomocí AI
Jste zmatení? S ClickUp už nemusíte být.
Vytváření vizuálního obsahu již nemusí zahrnovat přeskakování mezi designovými nástroji, dlouhé e-mailové řetězce nebo pomalé zpětné vazby. S Perplexity AI na WhatsApp můžete generovat obrázky, které upoutají pozornost, pouhým odesláním zprávy.
Skvělé obrázky jsou však jen začátek. ClickUp promění vaše vizuály generované umělou inteligencí v reálné výsledky. Díky funkcím jako ClickUp Brain, Whiteboards, AI Agents a Docs můžete centralizovat své pokyny, automatizovat pracovní postupy a zajistit, aby všichni byli od konceptu až po spuštění na stejné vlně.
Jste připraveni zefektivnit svůj tvůrčí proces od nápadu po zveřejnění? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!