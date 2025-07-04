Nejlepší alternativy Workvivo pro zapojení zaměstnanců v roce 2025

Vybrali jste si Workvivo, protože jste si mysleli, že to bude vaše komplexní platforma pro zaměstnance. Nyní to ale vypadá spíše jako digitální nástěnka než skutečné centrum pro zapojení zaměstnanců.
Zní vám to povědomě? Není to vaše chyba.
Mnoho týmů přerůstá své komunikační platformy a začíná toužit po něčem jednodušším, chytřejším a příjemnějším na používání.
Možná potřebujete nástroj, který je intuitivnější, sociálnější nebo snadněji použitelný při spolupráci s vašimi vzdálenými pracovníky. Pokud vám Workvivo připadá roztříštěné místo jednoduché, zasloužíte si něco lepšího.
Dobrá zpráva? Existují výkonné alternativy Workvivo, které vám to vše usnadní na jedné jediné platformě. A ano, vše jsme pro vás prozkoumali, takže vy už to nemusíte dělat.
Proč zvolit alternativy Workvivo?
Workvivo pomohlo mnoha organizacím vybudovat digitální prostor pro zvýšení zapojení zaměstnanců. Ale to, co fungovalo před rokem, může nyní působit neohrabaně, omezeně nebo odtrženě od toho, jak vaši lidé pracují a komunikují.
👀 Věděli jste? Celosvětový podíl zapojených zaměstnanců klesl na 21 %, přičemž největší pokles zaznamenali manažeři.
Alternativu Workvivo byste měli zvolit, pokud chcete:
- Pokročilé funkce pro zapojení zaměstnanců: Některé platformy nabízejí lepší funkce pro zapojení zaměstnanců a robustní analytické schopnosti, které vám pomohou porozumět vašim zaměstnancům a motivovat je.
- Hladší integrace: Alternativy mohou poskytovat hladší integraci s vaším stávajícím interním komunikačním softwarem, nástroji třetích stran a externími aplikacemi.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivnější a uživatelsky přívětivější rozhraní může podpořit přijetí a usnadnit každodenní používání všem zaměstnancům, včetně těch, kteří pracují na dálku.
- Flexibilní přizpůsobení: Jiné platformy nabízejí širší možnosti přizpůsobení, díky čemuž můžete komunikaci přizpůsobit svým konkrétním potřebám.
- Lepší podpora mobilních zařízení: Alternativy mohou nabídnout lepší podporu mobilních zařízení, což usnadňuje zapojení zaměstnanců v první linii a zaměstnanců pracujících na dálku.
💡 Tip pro profesionály: Než přejdete na nový nástroj, prodiskutujte to se svým týmem a zmapujte problémy, které řešíte. To vám pomůže odfiltrovat rušivé vlivy a vybrat klíčové funkce, které jsou v souladu s HR strategiemi a preferencemi zaměstnanců.
Alternativy Workvivo v kostce
Nemáte dostatek času procházet jednotlivé nástroje? Zde je rychlý přehled všech alternativ Workvivo a jejich použití:
|Název nástroje
|Případ použití
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|All-in-one platforma pro řízení práce a spolupráci týmů
|Týmy, které hledají flexibilní propojené pracovní prostředí pro správu práce, komunikaci a zapojení zaměstnanců
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 7 $/uživatel/měsíc
|Microsoft Teams
|Spolupráce týmů zaměřená na video v rámci ekosystému Microsoft
|Týmy, které již používají Microsoft 365 a hledají integrované videohovory, zasílání zpráv a sdílení souborů
|Zdarma; placené tarify od 4 $/měsíc na uživatele
|Workplace od Meta
|Zapojení zaměstnanců inspirované sociálními médii
|Digitální týmy, které chtějí neformální komunikační platformu podobnou sociálním médiím pro všechny zaměstnance.
|Placené tarify od 4 $/měsíc na uživatele
|Slack
|Rychlá týmová práce a spolupráce prostřednictvím instant messagingu
|Profesionálové, kteří upřednostňují komunikaci v reálném čase, se zaměřením na kanály, instant messaging a chytré integrace.
|Zdarma; placené tarify od 8,75 $/měsíc na uživatele
|Microsoft Viva Engage
|Komunity zaměstnanců v rámci ekosystému Microsoft 365
|Společnosti s Microsoft 365, zaměřené na budování komunity a zapojení zaměstnanců
|Placené tarify od 2 $/měsíc na uživatele
|Connecteam
|Řízení týmů bez stálého pracoviště s přístupem zaměřeným na mobilní zařízení
|Týmy v první linii a týmy pracující na dálku, které hledají jednoduchou platformu pro komunikaci a správu úkolů.
|Zdarma; placené tarify od 35 $/měsíc
|Jostle
|Komunikace a uznání zaměstnanců založené na firemní kultuře
|Podniky, které chtějí zlepšit vztahy mezi zaměstnanci, jejich uznání a vnitřní kulturu pomocí snadno použitelné platformy.
|Ceny na míru
|Staffbase
|Omnichannelová komunikace se zaměstnanci
|Podniky s rozptýlenými globálními týmy, které hledají centralizovanou platformu pro komunikaci napříč kanály.
|Ceny na míru
|Sociabble
|Vícekanálová komunikace a distribuce obsahu
|Velké nebo mobilní pracovní síly, které chtějí distribuovat obsah napříč různými kontaktními body
|Ceny na míru
|LumApps
|Personalizovaná komunikace založená na umělé inteligenci
|Společnosti, které chtějí flexibilní, centralizovaný intranet s obsahem a komunikací založenou na umělé inteligenci.
|Ceny na míru
|Blink
|Zapojení zaměstnanců zaměřené na první linii
|Pracovníci v první linii, kteří nemají stálé pracoviště a potřebují offline přístup a nástroje pro komunikaci v reálném čase.
|Zdarma; placené tarify od 4,50 $/měsíc na uživatele
|Simpplr
|Unifikovaná zkušenost zaměstnanců založená na umělé inteligenci
|Společnosti, které chtějí platformu pro zapojení zaměstnanců, která centralizuje komunikaci a sdílení znalostí s možností personalizace.
|Ceny na míru
|Firstup
|Automatizovaná komunikace se zaměstnanci založená na umělé inteligenci
|Podniky, které chtějí automatizovat a personalizovat komunikaci zaměstnanců v měřítku s rozhodováním založeným na datech.
|Ceny na míru
🧠 Zajímavost! Podrobnější komunikace na pracovišti zvyšuje produktivitu zaměstnanců téměř pětkrát!
Nejlepší alternativy Workvivo, které můžete použít
Ne každý software pro zapojení zaměstnanců je stejný, a to je dobře. V závislosti na velikosti, stylu a uspořádání vašeho týmu může správný nástroj vypadat velmi odlišně.
Najdeme tu nejlepší pro vás.
1. ClickUp (komplexní platforma pro řízení práce a spolupráci týmů)
Pokud vás unavuje hledání triků pro zvýšení produktivity, které nikdy nefungují, ClickUp je vylepšení, které si váš tým zaslouží.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, redefinuje projektové řízení tím, že usnadňuje komunikaci, spolupráci a zapojení zaměstnanců a, troufáme si říci, dokonce je činí zábavnými!
Začněme s ClickUp Chat, nervovým centrem pro konverzace v reálném čase. Ať už brainstormujete s projektovým týmem, sdílíte novinky se svým oddělením nebo zveřejňujete oznámení pro celou společnost, Chat udržuje vše organizované na jednom místě.
Vytvořte chatovací kanály pro jakékoli téma, tým nebo iniciativu a udržujte všechny v obraze, aniž byste museli prohledávat e-maily nebo přepínat mezi nástroji. Bonus! Úkoly můžete přiřazovat přímo z chatů. Není třeba dále prodlužovat svůj seznam úkolů!
Nyní, když komunikujete chytře, proměňte tyto konverzace v činy pomocí ClickUp Tasks. Přiřazujte úkoly, stanovujte priority, připojujte dokumenty a sledujte pokrok, to vše v jednom elegantním a přizpůsobitelném pracovním prostoru.
S více než 15 zobrazeními, jako jsou seznamy, Kanban tabule, kalendáře a časové osy, se ClickUp přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu, ne naopak.
Jste unaveni klasickou výmluvou „Oops, zmeškal jsem vaši zprávu“? @zmínky v úkolech, dokumentech a dokonce i na tabulkách usnadňují poskytování zpětné vazby, kladení otázek nebo označování kolegů přímo v místě, kde se práce odehrává.
Potřebujete v týmu další mozek? Seznamte se s ClickUp Brain, vaším týmovým kolegou poháněným umělou inteligencí.
Shrnuje dokumenty a konverzace, navrhuje odpovědi, vyhledává zásady a dokonce odpovídá na otázky týkající se konkrétního pracovního prostoru.
Dokonce přepisuje vaše hlasové a videokonference, takže vám nic neunikne. Je ideální pro zaškolování nových zaměstnanců, vzdálené týmy nebo kohokoli, kdo si cení svého času (tedy pro všechny). S ClickUp Brain nepotřebujete 10 různých aplikací, abyste dosáhli svých cílů v oblasti spolupráce.
Pokud jde o dokumentaci, ClickUp Knowledge Management je vaším vždy aktuálním interním centrem.
Ukládejte personální politiky, standardní operační postupy, průvodce pro nové zaměstnance a další dokumenty na jednom místě, kde je můžete snadno vyhledávat a sdílet. Funguje to jako živý sociální intranet, který roste spolu s vaším týmem a vaší znalostní bází.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain přímo v ClickUp Docs k okamžitému vytváření vlastních dokumentů a spolupráci s týmem za účelem získání zpětné vazby v reálném čase.
A když potřebujete získat spolehlivou zpětnou vazbu od svých zaměstnanců? ClickUp Forms vám to usnadní. Provádějte průzkumy, sbírejte anonymní zpětnou vazbu, chvalte skvělou práci nebo jen zkontrolujte náladu pomocí rychlých ankety.
Můžete dokonce automatizovat následné kroky, upozorňovat manažery a přeměňovat odpovědi na úkoly. To znamená, že nejen nasloucháte, ale také jednáte v záležitostech, na kterých záleží.
Pokud tedy chcete překročit hranice jednostranné komunikace a skutečně spolupracovat, je toto to pravé místo.
Nejlepší funkce ClickUp
- Eliminujte opakující se úkoly, jako jsou připomenutí, aktualizace stavu a vytváření podúkolů, pomocí automatizací ClickUp.
- Sledujte čas strávený na každém úkolu pomocí ClickUp Project Time Tracking a udržujte synchronizaci mezi zaměstnanci v kanceláři a na dálku.
- Zobrazte pokrok a zapojení zaměstnanců pomocí přizpůsobených dashboardů ClickUp s přehledy v reálném čase.
- Najděte cokoli a kdekoli pomocí propojeného vyhledávání ClickUp v celém pracovním prostoru.
- Integrujte více než 1000 nástrojů třetích stran, jako jsou Slack, Zoom, Google Calendar a další.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou zaznamenat mírnou křivku učení.
- Mobilní aplikace může mít ve srovnání s desktopovou aplikací omezené zobrazení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Krijn E., vedoucí kreativní pracovník ve společnosti Flying Kiwi, říká:
…vyzkoušeli jsme mnoho různých nástrojů pro řízení projektů a interní komunikaci, ale ClickUp je ten, který konečně splňuje všechny požadavky. Je chytrý, inovativní a neuvěřitelně dobře organizovaný. Ať už jde o správu úkolů, sledování pokroku nebo synchronizaci týmu, ClickUp to vše zvládá hladce…
…vyzkoušeli jsme mnoho různých nástrojů pro řízení projektů a interní komunikaci, ale ClickUp je ten, který konečně splňuje všechny požadavky. Je chytrý, inovativní a neuvěřitelně dobře organizovaný. Ať už jde o správu úkolů, sledování pokroku nebo synchronizaci týmu, ClickUp to vše zvládá hladce…
2. Microsoft Teams (nejlepší pro týmovou spolupráci zaměřenou na videohovory)
Pokud váš tým již využívá ekosystém Microsoft, je Microsoft Teams přirozenou volbou. Propojuje komunikaci, spolupráci a zapojení zaměstnanců.
Od videohovorů v HD kvalitě po zasílání zpráv v reálném čase a sdílení dokumentů – Teams poskytuje centralizovaný pracovní prostor s efektivními nástroji pro vzdálenou spolupráci. Navíc Microsoft 365 a nástroje pro zapojení zaměstnanců, jako je Viva Engage, usnadňují spolupráci.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Organizujte konverzace podle kanálů pro týmy, oddělení nebo projekty.
- Pořádejte videohovory, sdílejte obrazovky a nahrávejte schůzky pro snadnou spolupráci na dálku.
- Spolupracujte na souborech Word, Excel nebo PowerPoint, aniž byste museli opustit aplikaci.
- Používejte Teams Phone pro chytré, sjednocené volání a hlasovou komunikaci.
Omezení Microsoft Teams
- Vyžaduje náročnou zaučovací fázi.
- Rozhraní může být někdy nestabilní.
Ceny Microsoft Teams
- Navždy zdarma
- Microsoft 365 Personal: 9,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Family: 12,99 $/měsíc
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (více než 15 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams?
Při prvním spuštění aplikace Microsoft Teams je třeba počítat s určitou dobou na osvojení. Na rozhraní si budete muset chvíli zvykat, protože obsahuje mnoho funkcí v jedné platformě.
Při prvním spuštění aplikace Microsoft Teams je třeba počítat s určitou dobou na osvojení. Na rozhraní si budete muset chvíli zvykat, protože obsahuje mnoho funkcí v jedné platformě.
3. Slack (nejlepší pro rychlou týmovou práci a spolupráci)
Slack je vhodný pro týmy, které spoléhají na instant messaging, spolupráci v reálném čase a chytré integrace. Spojuje lidi, projekty a pracovní postupy v centrálním prostoru navrženém pro efektivitu a agilitu.
Poskytuje organizované komunikační kanály, snadnou spolupráci prostřednictvím Slack Connect a integraci s více než 2 600 aplikacemi. To pomáhá vašemu týmu rychle se pohybovat a zůstat v souladu, bez zbytečného zahlcení e-maily.
Nejlepší funkce Slacku
- Organizujte konverzace pomocí kanálů pro týmy, projekty nebo témata.
- Využijte huddles, klipy nebo instant messaging pro spolupráci v reálném čase.
- Prohledávejte všechny zprávy a soubory pomocí vyhledávání Slacku založeného na umělé inteligenci.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí Workflow Builder a Slack AI.
Omezení aplikace Slack
- Pro větší organizace to může být nákladné.
- Bezplatná verze omezuje historii zpráv a souborů na 90 dní.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 34 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Pro klienty používám Slack a považuji ho za efektivní. Pomáhá mu neformální atmosféra a díky projektovým funkcím je vše přehledné. Skvěle se hodí pro správu úkolů na cestách.
Pro klienty používám Slack a považuji ho za efektivní. Pomáhá mu neformální atmosféra a díky projektovým funkcím je vše přehledné. Skvěle se hodí pro správu úkolů na cestách.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit.
Vyzkoušejte ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů, takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
4. Microsoft Viva Engage (nejlepší pro komunity zaměstnanců zaměřené na Microsoft 365)
Původně známý jako Yammer, Microsoft Viva Engage je moderní sociální síť na podnikové úrovni od společnosti Microsoft, která má za cíl sbližovat zaměstnance bez ohledu na to, kde pracují.
Pomáhá vám budovat komunitu, propojovat vedení se zaměstnanci a podporovat centralizovanou komunikaci. Integruje se přímo s nástroji Microsoft 365, jako jsou Microsoft Teams, SharePoint a Outlook, což usnadňuje zapojení do každodenního pracovního postupu vašeho týmu.
Nejlepší funkce Microsoft Viva Engage
- Vytvářejte komunity založené na zájmech pro neformální interakce a sdílení znalostí.
- Propojte zaměstnance a vedení prostřednictvím Leadership Corner a živých akcí.
- Sdílejte odborné znalosti a novinky pomocí Storylines, Campaigns a Answers ve Viva.
- Využijte Microsoft Copilot pro obsah generovaný umělou inteligencí a zahájení konverzace.
Omezení Microsoft Viva Engage
- Omezené možnosti pokročilého přizpůsobení
- Vyžaduje dodatečnou licenci pro prémiové funkce, jako jsou Copilot a Analytics.
Ceny Microsoft Viva Engage
- Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Viva Workplace Analytics a zpětná vazba od zaměstnanců: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Viva Suite: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Viva Engage
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Viva Engage?
Mám firemní předplatné Microsoft 365 a Viva se dobře integruje s mnoha jeho komponenty, takže mohu snadno využít práci, která byla původně vytvořena pro jeden účel, a snadno ji aplikovat na budoucí potřeby.
Mám firemní předplatné Microsoft 365 a Viva se dobře integruje s mnoha jeho komponenty, takže mohu snadno využít práci, která byla původně vytvořena pro jeden účel, a snadno ji aplikovat na budoucí potřeby.
5. Connecteam (nejlepší pro řízení týmů bez stálého pracoviště)
Connecteam je mobilní platforma vytvořená pro společnosti s pracovníky v první linii, bez kanceláře nebo na dálku, kteří potřebují jednoduchý nástroj pro komunikaci, správu úkolů a zapojení.
Je to obzvláště účinné pro firmy, které chtějí nahradit e-maily, tabulky a více aplikací jednou jednotnou platformou. Ať už jde o sdílení aktualizací, sledování času nebo shromažďování zpětné vazby, Connecteam vám pomůže udržet synchronizaci řízení vašeho týmu.
Nejlepší funkce Connecteam
- Vytvářejte rozvrhy zaměstnanců, aktuality společnosti, oznámení a události – vše v jednom komunikačním centru.
- Využijte zabezpečený chat pro osobní, skupinové nebo celofiremní instant messaging.
- Digitalizujte každodenní provoz pomocí kontrolních seznamů, formulářů a nástrojů pro reporting v reálném čase.
- Využijte sledování GPS a zjednodušte výplaty pomocí integrovaných nástrojů.
Omezení Connecteam
- Omezené funkce v bezplatném tarifu
- Zahrnuje počáteční fázi učení
Ceny Connecteam
- Plán pro malé podniky: Navždy zdarma pro až 10 uživatelů
- Základní: 35 $/měsíc
- Pokročilá verze: 59 $/měsíc
- Expert: 119 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Connecteam?
Celkově mám s Connecteamem skvělé zkušenosti. Vnesl do našich každodenních činností strukturu a přehlednost a díky němu je komunikace v týmu plynulejší než kdy dříve. Od sledování času po úkoly a aktualizace – vše je nyní na jednom místě. Opravdu nám to pomohlo zůstat organizovaní a propojení, zejména během rušných směn.
Celkově mám s Connecteamem skvělé zkušenosti. Vnesl do našich každodenních činností strukturu a přehlednost a díky němu je komunikace v týmu plynulejší než kdy dříve. Od sledování času po úkoly a aktualizace – vše je nyní na jednom místě. Opravdu nám to pomohlo zůstat organizovaní a propojení, zejména během rušných směn.
6. Jostle (nejlepší pro komunikaci se zaměstnanci zaměřenou na kulturu)
Pokud hledáte jednodušší, vizuálně atraktivní platformu, která spojuje týmy pracující na dálku, v kanceláři i v terénu do jednoho digitálního prostoru, Jostle by pro vás mohl být tím pravým řešením. Zaměřuje se na usnadnění interní komunikace a uznání zaměstnanců.
Pomáhá všem cítit se informovaní, propojeni a oceňovaní, bez ohledu na to, kde pracují. Díky rozhraní podobnému sociálním médiím a nulovým poplatkům za nastavení pomáhá Jostle týmům rychle se sladit bez technického přetížení.
Nejlepší funkce Jostle
- Sdílejte novinky, aktuality a události pomocí cílených oznámení, aby byli všichni informováni.
- Pomocí JostleTV můžete streamovat důležité aktuality do odpočinkových místností a výrobních hal.
- Oceňujte úspěchy a oslavujte milníky pomocí zpráv s poděkováním zaměstnancům a událostí.
- Uspořádejte zdroje a zásady do prohledávatelné knihovny pro snadný přístup.
Překonejte omezení
- Funkce vyhledávání může být nekonzistentní.
- Omezené možnosti pokročilého přizpůsobení
Ceny Jostle
- K dispozici je bezplatná verze.
- Individuální ceny za další funkce
Hodnocení a recenze Jostle
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jostle?
Jedinou nevýhodou, která mě napadá, je spíše drobná nepříjemnost – nejednotnost výsledků vyhledávání. V některých případech je třeba kliknout na
, jindy je třeba kliknout na ikonu lupy a jindy se výsledky rychlého vyhledávání začnou zobrazovat již během psaní.
Jedinou nevýhodou, která mě napadá, je spíše drobná nepříjemnost – nejednotnost výsledků vyhledávání. V některých případech je třeba kliknout na
7. Staffbase (nejlepší pro omnichannelovou komunikaci se zaměstnanci)
Staffbase je vhodný pro globální týmy, které potřebují konzistentní a vysoce účinnou komunikaci napříč více kanály. Centralizuje vše od aktualizací intranetu a mobilních oznámení až po e-mailové kampaně a digitální značení do jedné komunikační platformy.
Díky přístupu zaměřenému na mobilní zařízení a integraci s Microsoft 365 je tento nástroj obzvláště užitečný pro udržení kontaktu a informovanosti zaměstnanců v první linii i těch, kteří pracují na dálku.
Nejlepší funkce Staffbase
- Posílejte zprávy prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS, intranetu a digitálních nápisů, vše na jedné platformě.
- Přizpůsobte komunikaci globálním týmům pomocí vícejazyčné podpory a místních editorů.
- Plánujte, realizujte a měřte kampaně pomocí redakčních kalendářů.
- Analyzujte dopad zapojení a komunikace pomocí komplexních analýz pracovní síly a heatmap.
Omezení Staffbase
- Pro menší týmy může být příliš drahé.
- Postrádá některé pokročilé funkce, které jsou k dispozici u konkurence.
Ceny Staffbase
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Staffbase
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Staffbase?
Jednou z jeho největších předností je uživatelsky přívětivé rozhraní. I členové týmu, kteří nejsou příliš technicky zdatní, se mohou rychle naučit, jak jej používat, aniž by potřebovali mnoho školení. Design platformy je intuitivní, takže je snadné vytvářet a odesílat e-maily.
Jednou z jeho největších předností je uživatelsky přívětivé rozhraní. I členové týmu, kteří nejsou příliš technicky zdatní, se mohou rychle naučit, jak jej používat, aniž by potřebovali mnoho školení. Design platformy je intuitivní, takže je snadné vytvářet a odesílat e-maily.
8. Sociabble (nejlepší pro multikanálovou komunikaci a distribuci obsahu)
Sociabble vám pomůže zjednodušit interní komunikaci tím, že centralizuje tvorbu obsahu a šíří jej napříč všemi kontaktními body zaměstnanců.
Na rozdíl od platforem, které se silně zaměřují na zapojení ve stylu intranetu, Sociabble kombinuje sociální sítě se zapojením zaměstnanců. Díky tomu je vhodný pro velké, rozptýlené nebo mobilní pracovní síly.
Nejlepší funkce Sociabble
- Publikujte jednou a distribuujte obsah na webu, v mobilních zařízeních, v newsletterech, Teams, SharePoint a na sociálních médiích, jako je LinkedIn.
- Automatizujte pracovní postupy a doručování obsahu pomocí Zapier, API a Power Automate.
- Segmentujte publikum a personalizujte sdělení napříč regiony, odděleními nebo rolemi.
Omezení Sociabble
- Zahrnuje učební křivku
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Sociabble
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sociabble
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Sociabble?
Na Sociabble se mi nejvíce líbí jeho hladká integrace s platformami sociálních médií, díky níž je sdílení obsahu neuvěřitelně snadné pouhým kliknutím. Uživatelsky přívětivé rozhraní a efektivní nástroje pro správu zjednodušují proces kurátorství a distribuce obsahu, šetří čas a zvyšují zapojení. Je to revoluční změna pro každého, kdo chce vylepšit svou strategii sociálních médií.
Na Sociabble se mi nejvíce líbí jeho hladká integrace s platformami sociálních médií, díky níž je sdílení obsahu neuvěřitelně snadné pouhým kliknutím. Uživatelsky přívětivé rozhraní a efektivní nástroje pro správu zjednodušují proces kurátorství a distribuce obsahu, šetří čas a zvyšují zapojení. Je to revoluční změna pro každého, kdo chce vylepšit svou strategii sociálních médií.
9. LumApps (nejlepší pro personalizovanou komunikaci založenou na umělé inteligenci)
LumApps je další flexibilní platforma navržená pro zjednodušení interní komunikace a sjednocení zkušeností zaměstnanců v celé organizaci. Funguje jako centrální uzel, který vám umožňuje přístup k firemním novinkám, plnění úkolů a komunikaci s kolegy z jediného uživatelsky přívětivého rozhraní.
Nejlepší funkce LumApps
- Centralizujte komunikaci, zdroje a obchodní aplikace v jednom centru pro zaměstnance.
- Poskytujte personalizovaný obsah a oznámení založené na umělé inteligenci cílovým skupinám.
- Umožněte sdílení znalostí, spolupráci a mikrolearning pomocí sociálních funkcí a funkcí firemního intranetu.
- Integrujte nástroje jako Google Workspace a Microsoft 365 pro propojený pracovní postup.
Omezení LumApps
- Rozhraní může být někdy pomalé.
- Začátečníci mohou čelit počátečnímu učení
Ceny LumApps
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LumApps
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (35+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LumApps?
LumApps je velmi snadné používat. Po zaškolení budete procházet obsah velmi snadno a integrovat jej. Umožňuje kombinovat všechny typy obsahu na všech úrovních ve společnosti. Podmíněnost a widgety generované IA jsou pravděpodobně jedny z nejlepších funkcí, které můžete využít.
LumApps je velmi snadné používat. Po zaškolení budete procházet obsah velmi snadno a integrovat jej. Umožňuje kombinovat všechny typy obsahu na všech úrovních ve společnosti. Podmíněnost a widgety generované IA jsou pravděpodobně jedny z nejlepších funkcí, které můžete využít.
10. Blink (nejlepší pro zapojení zaměstnanců v první linii)
Trávíte dny řízením směn a rozvrhů zaměstnanců? Blink vám to může usnadnit. Jedná se o mobilní platformu pro zaměstnance, která je určena pro organizace s týmy v první linii a bez kanceláří.
Blink je navržen tak, aby fungoval hladce i v prostředí s nízkou konektivitou, a konsoliduje komunikaci, uznání, průzkumy a základní nástroje do jedné intuitivní aplikace. Udržuje rozptýlené pracovníky informované a motivované.
Nejlepší funkce Blink
- Zajistěte obousměrnou komunikaci v reálném čase prostřednictvím novinek, příběhů a zabezpečeného chatu.
- Využijte offline přístup a nastavení „nerušit“.
- Provádějte ankety a využívejte nástroje pro průzkumy mezi zaměstnanci přímo v aplikaci, abyste získali zpětnou vazbu a zvýšili míru odezvy.
- Centralizujte přístup k rozvrhům, výplatním páskám, zásadám a důležitým nástrojům v Hubu.
Omezení Blink
- Pro týmy pracující v kancelářích to nemusí být nejlepší volba.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s konkurencí
Ceny Blink
- Podnikání: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Blink
- G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Blinku?
Blink umožnil transformaci interní komunikace, zejména pro zaměstnance v první linii, kteří měli potíže s rychlým přístupem k důležitým informacím a cítili se odříznutí od zbytku firmy. Komunikace v rámci firmy s více pobočkami je náročná, ale Blink umožnil překonat tuto překážku uživatelsky přívětivým, zábavným a poutavým způsobem. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí zlepšit komunikaci ve své firmě...
Blink umožnil transformaci interní komunikace, zejména pro zaměstnance v první linii, kteří měli potíže s rychlým přístupem k důležitým informacím a cítili se odříznutí od zbytku firmy. Komunikace v rámci firmy s více pobočkami je náročná, ale Blink umožnil překonat tuto překážku uživatelsky přívětivým, zábavným a poutavým způsobem. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí zlepšit komunikaci ve své firmě...
11. Simpplr (nejlepší pro jednotnou zkušenost zaměstnanců založenou na umělé inteligenci)
Simpplr je moderní platforma pro zaměstnance, která centralizuje komunikaci, sdílení znalostí a zapojení do jednoho chytrého a zjednodušeného centra. Je obzvláště atraktivní pro organizace, které hledají personalizaci, soulad s předpisy a produktivitu nad interakcí sociálního typu.
Snadno se integruje do stávajících rámců pro řízení výkonu tím, že poskytuje platformu pro komunikaci, sladění cílů a sdílení zpětné vazby.
Nejlepší funkce Simpplr
- Centralizujte komunikaci, zdroje a spolupráci v jednotném digitálním centru.
- Využijte AI asistenta pro okamžité odpovědi, automatizovanou podporu a automatizaci pracovních postupů.
- Provádějte analýzu sentimentu a naslouchání zaměstnancům pomocí integrovaných průzkumů a dashboardů.
- Vytvářejte a rozesílejte vizuálně poutavé zpravodaje s praktickými metrikami zapojení zaměstnanců.
Omezení Simpplr
- Omezené možnosti správy znalostí
- Pro začátečníky je nutné počítat s určitou dobou na osvojení.
Ceny Simpplr
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Simpplr
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Simpplr?
Celkově skvělá zkušenost – velmi ochotný implementační tým a skvělý hotový produkt. Jak jsme očekávali, proces implementace byl trochu složitý (zejména proto, že jsme intranet dosud nepoužívali), ale všechny zdroje týkající se zapojení zaměstnanců a obsahu, který je třeba přidat, byly velmi užitečné.
Celkově skvělá zkušenost – velmi ochotný implementační tým a skvělý hotový produkt. Jak jsme očekávali, proces implementace byl trochu složitý (zejména proto, že jsme intranet dosud nepoužívali), ale všechny zdroje týkající se zapojení zaměstnanců a obsahu, který je třeba přidat, byly velmi užitečné.
12. Firstup (nejlepší pro automatizovanou komunikaci se zaměstnanci)
Firstup je software pro portál zaměstnanců založený na umělé inteligenci, který byl vytvořen za účelem automatizace, personalizace a optimalizace komunikace mezi zaměstnanci v širokém měřítku. Namísto statických portálů nebo manuálních procesů využívá Firstup umělou inteligenci k organizaci personalizované komunikace prostřednictvím mobilních zařízení, e-mailů a intranetu.
Jeho síla spočívá v automatizaci, inteligentním zacílení a rozhodování podloženém daty, což z něj činí výkonnou volbu pro podniky s velkým, rozptýleným nebo frontovým pracovním silám.
Nejlepší funkce Firstup
- Koordinujte adaptivní cesty zaměstnanců pomocí umělé inteligence a údajů o chování v reálném čase.
- Snadno navrhujte komplexní komunikační toky pomocí vizuálního nástroje bez nutnosti programování.
- Využijte generativní AI Creator Studio k efektivnímu vytváření a správě kampaní.
- Propojte se s HRIS a podnikovými systémy pro přesné zacílení na publikum a automatizaci.
Omezení Firstup
- Méně pokročilých funkcí ve srovnání s jinými možnostmi
- Omezené funkce pro správu znalostí
Ceny Firstup
- Ceny na míru
První hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Firstup?
Jako součást malého týmu je zásadní poskytovat našim spolupracovníkům včasné, přesné a poutavé informace. Firstup usnadňuje vytváření smysluplného obsahu efektivním způsobem. Také se mi líbí možnosti obousměrné komunikace! Můžeme naslouchat našim zaměstnancům v první linii, přijímat zpětnou vazbu a vytvářet přívětivou a inkluzivní kulturu pro všechny!
Jako součást malého týmu je zásadní poskytovat našim spolupracovníkům včasné, přesné a poutavé informace. Firstup usnadňuje vytváření smysluplného obsahu efektivním způsobem. Také se mi líbí možnosti obousměrné komunikace! Můžeme naslouchat našim zaměstnancům v první linii, přijímat zpětnou vazbu a vytvářet přívětivou a inkluzivní kulturu pro všechny!
Dejte svým slovům hodnotu s ClickUp
Přiznejme si to. Bez solidní komunikace je vaše pracoviště jen skupinou lidí, kteří zírají na obrazovky ve stejných kanálech. Je to pojivo, které drží vše (a všechny) pohromadě. Od posílení zapojení až po sladění cílů, vše začíná správnou komunikací.
Zatímco mnoho nástrojů plní jen část úkolů, ClickUp splňuje všechny požadavky. Díky integrovanému chatu, dokumentům, automatizaci, AI asistentovi, správě znalostí a projektovému managementu v jedné výkonné platformě se zde produktivita snoubí s osobností.
